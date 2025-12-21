11-те най-добри създатели на чатботове за автоматизиране на разговорите с клиенти през [година]

Чатботовете отново са в центъра на вниманието. Този път платформите за AI чатботове генерират точни отговори в реално време, вместо да изплюват твърди, предварително зададени отговори.

Тази промяна променя ежедневните взаимодействия с клиентите за повечето онлайн бизнеси. Разговорите с AI чатботове вече се справят с всичко – от прости често задавани въпроси до сложни проблеми.

Всъщност около 60% от потребителите на възраст между 25 и 34 години заявиха, че са използвали чатботове на уебсайтове за директна продажба на потребители (D2C).

Преди създаването на усъвършенствани чатботове означаваше наемане на разработчици или изучаване на нов скриптов език. Сега съвременните инструменти за създаване на чатботове ви позволяват да проектирате персонализирани чатботове с визуални инструменти, потоци с функция „плъзгане и пускане“ и AI модели, които разбират естествения език (дори ако имате ограничени технически познания).

В този наръчник ще разгледаме най-добрите създатели на чатботове и техните ценови планове, за да можете да автоматизирате разговорите и да разширите бизнеса си, без да преструктурирате цялата си система.

Топ 11 чатбот конструктори на един поглед

Ето едно сравнение между най-добрите създатели на чатботове, което обхваща основните функции, цените и реалните оценки на потребителите, за да ви помогне да изберете най-подходящия за вас.

Инструмент Най-подходящ за Основни характеристики Цени* ClickUp Вътрешна поддръжка на екипа и автоматизация на задачите AI Agents, ClickUp Brain, Chat-to-Task, AI Automation Builder, дълбоки интеграции Безплатни планове; персонализиране за предприятия Botpress Персонализирани AI агенти с LLM и база от знания RAG пипалини, мулти-агентни ботове, LLM поддръжка, синхронизация в реално време, API логика Безплатни и платени планове, започващи от 89 $/месец на потребител. Intercom Мащабируема поддръжка на клиенти с проактивна изкуствена интелигентност AI бот Fin, създател без кодиране, маршрутизиране на живо, CRM интеграции Платени планове, започващи от 39 $/месец на потребител Chatbase AI агенти, обучени на базата на вътрешни данни Качване на PDF файлове, интеграции със Slack/Notion, многоезична поддръжка, автоматизация на задачи Безплатни и платени планове, започващи от 40 $/месец на потребител. Dialogflow Многоезични NLP и контекстуални чатботове Разпознаване на намерения чрез NLP, поддръжка на над 14 канала, инструмент за създаване на CX потоци, анализи Персонализирани цени Tidio AI + чат на живо за малки предприятия Lyro чатбот, конструктор с функция „плъзгане и пускане”, табло за чат на живо, анализи на чатбот Платени планове, започващи от 29 $/месец на потребител Chatfuel Чатбот потоци за Facebook, Instagram, WhatsApp Мета интеграции, AI агенти, тригери за коментари, Stripe & Shopify интеграции Платени планове, започващи от 23,99 $/месец на потребител. Ada Поддръжка на изкуствен интелект за предприятия чрез чат, SMS, глас AI агенти, гласова автоматизация, CRM тригери, персонализация, интеграции за предприятия Персонализирани цени IBM watsonx Assistant Сигурни, мащабируеми чатботове от корпоративно ниво Визуален конструктор, LLM, съответствие с HIPAA, многоканална поддръжка, табла за представяне Безплатни и платени планове, започващи от 140 $/месец на потребител. Kommunicate Хибридна изкуствена интелигентност и човешка поддръжка Интеграция с Dialogflow/OpenAI, прехвърляне на живо към оператор, анализи, многоканална поддръжка Безплатни и платени планове, започващи от 100 $/потребител

Какво трябва да търсите в създателите на чатботове?

Представете си, че управлявате разрастващ се бизнес в областта на електронната търговия и искате чатбот, който да отговаря на често задавани въпроси от клиенти и да препраща квалифицирани потенциални клиенти към вашата CRM система. Вероятно нямате време да научите нов програмен език или да съчетаете пет различни инструмента.

Най-добрите създатели на чатботове ви помагат да изградите интерфейси за разговори с достатъчно структура, за да останете верни на марката, докато изкуственият интелект запълва празнините с точни отговори. Те също така се интегрират с вашите съществуващи инструменти и база от знания, така че ботът може да действа въз основа на всички ваши данни за клиенти, вместо да гадае.

Потърсете създател на чатботове, който предлага:

Визуален конструктор с дизайн на потока чрез плъзгане и пускане, така че хора, които не са разработчици, могат да създават чатботове и да актуализират логиката бързо.

Опции за персонализиране на чат джаджата, тона и съдържанието, така че вашият бот да отразява вашата марка в уебсайтове и приложения.

Вградени NLP и AI модели, така че вашият AI чатбот да може да разбира естествен език и да се справя с различни варианти на въпросите на клиентите.

I nteграции с CRM системи, центрове за поддръжка, аналитични инструменти като Google Analytics и канали за съобщения като Facebook Messenger и WhatsApp.

Табла за анализ на ефективността на чатботовете и проследяване на процента на разрешени проблеми, за да се оптимизират потоците въз основа на реални разговори.

Топ 11 на най-добрите създатели на чатботове

По-долу сме събрали 10 от най-добрите създатели на чатботове – от интуитивни инструменти с функция „плъзгане и пускане” до усъвършенствани AI платформи за чатботове с мощни аналитични и интеграционни функции.

1. ClickUp (най-подходящ за вътрешна поддръжка на екипа, разпределяне на задачи и помощ при проекти)

Осъществете ефективна комуникация с AI-базираните функции на ClickUp

Повечето екипи не се борят, защото им липсва информация. Те се борят, защото тази информация е разпръсната в различни инструменти или заровена в остарели документи. Това е класически пример за разрастване на работата. Служителите в крайна сметка прекарват голяма част от деня си в търсене по канали, вместо да помагат на клиентите или да напредват с проектите.

ClickUp превръща този хаос в едно единно AI работно пространство. С ClickUp AI Agents и ClickUp Brain можете да създадете вътрешни AI чатбот преживявания, които се намират директно във вашето работно пространство. Ето кратък преглед на това, което можете да постигнете с ClickUp.

AI Agent Chat + автоматизация за вътрешна поддръжка

Създавайте персонализирани AI агенти с предварително зададени инструкции и отговорности с ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents действат като вътрешни ботове за поддръжка, които познават работното ви пространство отвътре и отвън. Те отговарят на въпроси от вашия екип, извличат отговори от документи и задачи и дори могат да пренасочват заявки към структурирани работни потоци, така че да не се пропуска никаква информация.

Можете да добавите чат агенти в ClickUp Chat, за да наблюдават конкретни канали, да отговарят на повтарящи се вътрешни въпроси, да публикуват ежедневни обобщения или да резюмират дълги теми. Това означава, че ИТ или оперативните екипи могат да използват ClickUp Chat и AI Agent Chat, за да сортират вътрешни билети, да отговарят на често задавани въпроси от типа „как да направя“ и да насочват заявките към правилните опашки, без да се налага всеки път да се намесва човешки агент.

Използвайте готови агенти или създайте персонализирани работни процеси за агенти в чата, за да управлявате проектите си.

Когато член на екипа попълни формуляр за заявка, агентът може да създаде структурирана задача и да изпрати отговор чрез изкуствен интелект чрез ClickUp Brain, за да потвърди, че заявката е регистрирана. Това ниво на автоматизация намалява необходимостта от намеса на човешки агент за всяка рутинна актуализация.

Постоянно достъпна вътрешна поддръжка чрез AI

ClickUp BrainGPT разширява вашия AI чатбот отвъд прозореца на работната среда и го пренася на вашия десктоп и браузър, така че AI може да поддържа вътрешни разговори, където и да работите.

Ето как да го използвате за по-добра вътрешна поддръжка и растеж на бизнеса:

Задавайте задълбочени въпроси за всички данни на вашите клиенти : ClickUp BrainGPT може да търси във вашите работни приложения и в интернет, използвайки множество AI модели. Можете да задавате въпроси като „Кои отворени бъгове блокират нашите три най-големи акаунта?“ или „Покажи ми модели в последните чатбот разговори за проблеми с фактурирането“. След това той извлича информация от задачи, документи и свързани инструменти, за да даде контекстуални отговори, вместо изолирани фрагменти.

Изберете подходящия AI модел за всеки вътрешен работен процес: ClickUp BrainGPT поддържа множество AI модели, като ChatGPT и Gemini, в рамките на една единствена сигурна система за разрешения, което ви позволява да изберете най-подходящия вариант за всяка задача. Тъй като всичко се изпълнява под контрола на ClickUp за защита на личните данни, моделите на трети страни не се обучават на базата на вашите бизнес данни.

Автоматизация без кодиране с AI Automation Builder

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

AI Automation Builder на ClickUp ви позволява да опишете с прости думи какво искате да автоматизирате, а той ви предлага цялостна автоматизация с тригери и действия. Можете да започнете с над 100 шаблона за автоматизация и след това да усъвършенствате потока, вместо да пишете код или да съединявате няколко създатели на чатботове.

Например, можете да създадете правила като:

„Когато бъде подаден формуляр с етикет „Спешно прекъсване“, създайте задача P1, възложете я на дежурния инженер и публикувайте актуализация в чат канала за инциденти. “

„Когато билет в Intercom или Zendesk е маркиран като „искане за функция“, създайте свързана задача за продукта, добавете клиентския акаунт и го преместете в списъка с обратна връзка. ”

Тъй като тези автоматизации се намират над всички ваши клиентски данни и съществуващи системи, можете да свържете уебсайтове, канали за съобщения и инструменти за поддръжка. След това можете да изберете да анализирате производителността на чатботовете и обема на вътрешните заявки с помощта на Custom Fields и ClickUp Dashboards, вместо да експортирате данните в отделни таблици.

Най-добрите функции на ClickUp

Централизирайте вътрешните чатбот разговори, задачи и документи в едно работно пространство с ClickUp Chat и ClickUp Brain.

Свържете ClickUp с инструменти като Intercom, Zendesk, електронна поща и други, за да превърнете външните разговори с клиенти в свързани задачи с пълна история.

Проследявайте вътрешните опашки от заявки, тенденциите в отговорите и показателите за SLA в таблата на ClickUp, за да видите къде AI агентите и автоматизацията намаляват ръчната работа.

Търсете в ClickUp и свързаните приложения с Enterprise AI Search , след което превърнете отговорите в задачи или актуализации в ClickUp с едно кликване.

Ограничения на ClickUp

В момента се фокусираме повече върху вътрешната поддръжка на екипа, отколкото върху примери за използване на чатботове, насочени към клиентите.

Някои AI функции, като персонализирани агенти и обобщения, изискват платено допълнение към ClickUp Brain.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (над 10 800 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (над 4500 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Едно от най-забележителните допълнения е AI инструментът ClickUp Brain. Той промени начина, по който управлявам задачите и проектите, като автоматизира рутинните процеси и предоставя интелигентни предложения, което ми спестява значително време и усилия.

Едно от най-забележителните допълнения е AI инструментът ClickUp Brain. Той промени начина, по който управлявам задачите и проектите, като автоматизира рутинните процеси и предоставя интелигентни предложения, което ми спестява значително време и усилия.

2. Botpress (най-добър за създаване на персонализирани AI агенти с дълбока LLM интеграция)

чрез Botpress

Повечето платформи за чатботове ви предлагат или прост, или сложен набор от инструменти за разработчици. Botpress има за цел да запълни тази празнина, като предоставя на екипите прецизен контрол върху поведението на AI агентите, без да се жертва визуалният конструктор.

Botpress ви позволява да създавате усъвършенствани чатботове и AI агенти, които черпят информация от вашия уебсайт, файлове и вътрешна база от знания. Неговият Knowledge Agent синхронизира съдържанието почти в реално време, докато RAG (retrieval-augmented generation) пипалините помагат на вашия бот да отговаря на сложни въпроси на клиенти с по-добър контекст.

Можете да включите популярни AI модели от доставчици като OpenAI и Anthropic и да създадете интерфейси за разговори, които се използват в уебсайтове, чат джаджи и канали за съобщения.

Най-добрите функции на Botpress

Структурирайте множество AI агенти в един бот, като агенти за знания, агенти за личност и агенти за обобщаване.

Обучавайте персонализирани чатботове на уебсайтове, PDF файлове и документи, използвайки RAG пипалини, за да може разговорите с чатботовете да останат контекстно-ориентирани.

Разполагайте ботове на уебсайтове, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram и други платформи.

Разширете потоците с JavaScript действия, HTTP повиквания и интеграции със съществуващи инструменти за пълен контрол.

Използвайте аналитични инструменти, за да анализирате ефективността на чатботовете и да усъвършенствате потоците въз основа на реални данни за потребителите.

Ограничения на Botpress

По-висока крива на обучение за малки екипи или маркетинг специалисти без технически познания

Публикуването в Meta канали като Instagram или Facebook изисква допълнителна настройка.

Вградените функции за излъчване и кампании са по-леки от пълните платформи за автоматизация на маркетинга.

Цени на Botpress

Плащане по изразходване : Безплатно

Плюс : 89 $/месец

Екип : 495 $/месец

Управляван: 1495 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Botpress

G2 : 4,5/5,0 (над 440 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 30 рецензии)

Какво казват потребителите за Botpress

В тази рецензия на G2 се посочва:

Харесва ми комбинацията от LowCode и ProCode, както и интеграцията на различни инструменти, които са на разположение за бързо създаване на чатботове на базата на RAG. Потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за разбиране.

Харесва ми комбинацията от LowCode и ProCode, както и интеграцията на различни инструменти, които са на разположение за бързо създаване на чатботове на базата на RAG. Потребителският интерфейс е интуитивен и лесен за разбиране.

📽️ Искате да създадете свой собствен персонализиран ClickUp AI Agent? Ето как ClickUp използва AI, за да улесни автоматизацията на задачите:

3. Intercom (Най-добър за мащабиране на обслужването на клиенти с проактивни AI чатботове)

чрез Intercom

Когато обемът на клиентската поддръжка се увеличи, екипите често се налага да работят с няколко инструмента: имейл, чат на живо, споделени пощенски кутии и телефонни обаждания. Тази фрагментация затруднява предоставянето на последователно обслужване.

Intercom се фокусира върху обединяването на тези канали в една платформа за обслужване на клиенти, задвижвана от изкуствен интелект. Неговият чатбот с изкуствен интелект, Fin, задвижван от OpenAI, може да отговаря на въпросите на клиентите, използвайки вашия център за помощ, база от знания и предишни разговори, а след това да прехвърля разговора на човешки агент, когато е необходимо.

Fin е специално проектиран да дава точни отговори и се интегрира с данни от чат на живо, за да направи разговорите по-естествени.

Най-добрите функции на Intercom

Използвайте Fin, за да отговаряте на често задавани въпроси от клиенти, като използвате вашия център за помощ и базата от знания на изкуствения интелект.

Създавайте потоци за чатботове с визуален конструктор без кодиране, за да автоматизирате маршрутизирането, често задаваните въпроси и привличането на потенциални клиенти.

Свържете ботовете с вашия уебсайт, мобилни приложения и други канали за съобщения, за да осигурите последователно преживяване.

Автоматично препращайте сложни проблеми към човешки агенти, като запазвате пълния контекст на разговора.

Интегрирайте с инструменти като Salesforce, HubSpot и Google Analytics, за да поддържате взаимодействията с клиентите свързани с бизнес показателите.

Ограничения на Intercom

По-високите ценови нива може да са прекалено високи за малките предприятия.

Персонализирането на ботовете е ограничено в сравнение с платформите, насочени към разработчиците.

Ефективността на изкуствения интелект зависи до голяма степен от качеството на вашата база от знания за изкуствения интелект.

Цени на Intercom

Essential : 39 $/месец на потребител

Разширено : 99 $/месец на потребител

Експерт : 139 $/месец на потребител

Fin AI Agent: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Intercom

G2 : 4,5/5,0 (над 3650 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (над 1120 отзива)

Какво казват потребителите за Intercom

Това ревю на Capterra подчертава:

Наличието на чат за поддръжка, работещ с изкуствен интелект, достъпен 24/7, е изключително полезен инструмент за много компании. Когато клиентите имат въпроси, чатът може да се опита да им помогне дори извън работното време.

Наличието на чат за поддръжка, работещ с изкуствен интелект, достъпен 24/7, е изключително полезен инструмент за много компании. Когато клиентите имат въпроси, чатът може да се опита да им помогне дори извън работното време.

4. Chatbase (най-подходящ за агенти за поддръжка, базирани на изкуствен интелект и обучени на базата на вашите данни)

чрез Chatbase

Екипите за обслужване на клиенти са под постоянен натиск, от обработката на нарастващия брой заявки до отговарянето на различни платформи.

С разрастването на бизнеса, обемът на повтарящите се въпроси от клиенти може да претовари дори добре подготвени екипи: „Къде е поръчката ми?“ и „Как да я отменя?“

Chatbase предлага по-интелигентен подход. Този създател на чатботове ви позволява да обучите AI чатбот на базата на вашето собствено съдържание, като статии от центъра за помощ и продуктова документация, което му позволява да дава бързи и контекстуално богати отговори, без да се налага човешка намеса.

Най-добрите функции на Chatbase

Обучавайте агентите на базата на вашите данни, като качвате PDF файлове, документи от центъра за помощ или публични URL адреси.

Свържете се с инструменти като Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk и други, за да извличате и актуализирате данни, специфични за клиентите.

Персонализирайте AI действията, за да позволите на бота да изпълнява задачи като пренареждане на срещи, промяна на адреси или пренасочване на сложни проблеми.

Преразгледайте лесно отговорите на бота с интерфейс „Чат логове“ и филтър за оценка на увереността.

Осигурете многоезична поддръжка на над 80 езика с автоматично разпознаване на езика и превод.

Ограничения на Chatbase

Няма визуален конструктор на потоци или възможност за дефиниране на пътеки на разговорите.

Ограничени възможности за персонализиране на събирането на лийдове; само основни полета като име, имейл и телефон

Няма вграден чат на живо или проактивно общуване на платформи като Facebook или WhatsApp.

Цени на Chatbase

Персонализирано ценообразуване на базата на кредити

Оценки и рецензии за Chatbase

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,3/5,0 (70+ отзива)

Какво казват потребителите за Chatbase

Това е отзивът на Capterra:

Досега опитът ни е страхотен. Възможността да създадем чатбот, който споделя релевантна информация за нашия бизнес.

Досега опитът ни е страхотен. Възможността да създадем чатбот, който споделя релевантна информация за нашия бизнес.

5. Dialogflow (Най-добър за напреднали NLP и многоезични чатбот преживявания)

чрез Google

Много чатботове се развалят, когато потребителите задават малко по-различни въпроси.

Това е мястото, където обслужването на клиенти се забавя. Ако вашият бот не може да разбере намерението, вашият екип в крайна сметка се налага да се намесва ръчно, което обезсмисля целта на автоматизацията.

Dialogflow, платформата за чатботове с изкуствен интелект на Google, е специално създадена за тази цел. Вместо да разчита на фиксирани потоци, тя използва обработка на естествен език (NLP), за да разбере намерението на потребителя и да извлече значими данни от разговорите, независимо от това как са формулирани.

Най-добрите функции на Dialogflow

Разберете точно намеренията на потребителите, като използвате обучителни фрази и персонализирани ентитети.

Поддържайте внедряването на AI чатботове в над 14 платформи, включително уебсайтове, приложения за съобщения и гласови асистенти.

Използвайте инструмента за създаване на потоци на Dialogflow CX за по-усъвършенствани, контекстуални интерфейси за разговори.

Интегрирайте безпроблемно чрез API и уебхукове, за да се свържете със съществуващите инструменти и системи.

Анализирайте ефективността на чатботовете с вградени инструменти за обучение, проследяване на резервни варианти и анализ на потребителските данни.

Ограничения на Dialogflow

Изисква кодиране за съхранение на данни за клиенти или персонализиране на разговорите с чатбот.

Липсва визуален интерфейс с функция „плъзгане и пускане” за създаване на потоци на чатботове.

Няма вградена интеграция за чат на живо за предаване на разговори на хора

По-стръмна крива на обучение с Dialogflow CX за потребители без технически познания

Цени на Dialogflow

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Dialogflow

G2 : 4. 4/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4,4/5 (25+ отзива)

Какво казват потребителите за Dialogflow

В тази рецензия на Capterra се отбелязва:

DialogFlow улеснява управлението на резервациите и предоставянето на информация на клиентите, когато го интегрирате в чат приложенията, които клиентите обикновено използват, за да комуникират с вас.

DialogFlow улеснява управлението на резервациите и предоставянето на информация на клиентите, когато го интегрирате в чат приложенията, които клиентите обикновено използват, за да комуникират с вас.

6. Tidio (Най-добър за комбиниране на чат на живо и AI чатботове за подкрепа на малките предприятия)

чрез Tidio

Малките предприятия и малките екипи рядко имат капацитета да отговарят на всяко съобщение от клиент в реално време. Добавете към това и различните часови зони, и клиентите могат лесно да чакат с часове за един обикновен отговор.

Tidio комбинира чат на живо, персонализиране на чат джаджа и AI чатбот функции в един интерфейс, така че можете да автоматизирате първата линия на поддръжка, като все пак можете да се включите в разговорите, когато е необходимо.

Неговият AI чатбот, Lyro, се учи от вашите често задавани въпроси и база от знания, след което отговаря автоматично на въпросите на клиентите. Той е проектиран да намали бързо натоварването на поддръжката за малки екипи, без да изисква опит в програмирането.

Най-добрите функции на Tidio

Обучете чатбота Lyro автоматично въз основа на вашите често задавани въпроси и съдържание за поддръжка.

Управлявайте чат на живо, AI чатботове и канали за съобщения от един контролен панел.

Използвайте конструктора с функция „плъзгане и пускане“, за да създадете персонализирани потоци за чатботове.

Свържете се с инструменти за електронна поща, Google Analytics и CRM за по-задълбочени анализи.

Следете ефективността на чатботовете с вградени отчети и статистики за разговорите.

Ограничения на Tidio

Ограничена сложност на потока в сравнение с платформите, насочени към разработчиците

Безплатният план включва брандиране и ограничава обема на чатботовете.

Цени на Tidio

Стартово ниво : 29 $/месец на потребител

Растеж : 59 $/месец на потребител

Плюс : 749 $/месец на потребител

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Tidio

G2 : 4,7/5,0 (над 1840 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (575+ отзива)

Какво казват потребителите за Tidio

Това ревю на G2 подчертава:

Tidio е много удобен инструмент за управление на чатове с клиенти и автоматизиране на основни разговори. Интерфейсът е изчистен, лесен за работа и се интегрира добре с повечето уебсайтове.

Tidio е много удобен инструмент за управление на чатове с клиенти и автоматизиране на основни разговори. Интерфейсът е изчистен, лесен за работа и се интегрира добре с повечето уебсайтове.

7. Chatfuel (Най-добър за продажби и поддръжка директно на платформите на Meta)

чрез Chatfuel

Повечето марки за електронна търговия губят потенциални клиенти поради прекъснати съобщения.

Клиент добавя продукт в количката, но никога не завършва покупката. Или задава въпрос в Instagram и чака с часове за отговор. Сега умножете това по стотици ежедневни взаимодействия.

Chatfuel решава този проблем, като превръща вашите канали във Facebook, Instagram и WhatsApp в напълно автоматизирани инструменти за продажби и поддръжка. Интуитивният му инструмент за създаване на потоци и AI агентите, задвижвани от ChatGPT, ви помагат да създадете интерфейси за разговори. Те се занимават с всичко – от възстановяване на изоставени колички и запазване на срещи до квалифициране на потенциални клиенти и пренасочване на чат на живо.

Най-добрите функции на Chatfuel

Създавайте и автоматизирайте чат потоци във Facebook, Instagram и WhatsApp без кодиране.

Справяйте се с изоставени колички, допълнителни продажби и привличане на потенциални клиенти с помощта на AI-базирани агенти за съобщения.

Отговаряйте на коментари, споменавания и директни съобщения с тригери и автоматизация.

Интегрирайте с Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify и Zapier.

Използвайте вградените аналитични инструменти и A/B тестове, за да оптимизирате потоците и ефективността на кампаниите.

Ограничения на Chatfuel

Не е възможно да се дублират потоците на чатботовете в различни канали.

Ограничена многоезична поддръжка за глобална аудитория

Няма вграден уеб чат джаджа за уебсайтове извън платформите на Meta.

Разширените случаи на употреба (например персонализирани NLP или API повиквания) изискват техническа настройка.

Цени на Chatfuel

Business for Facebook : 23,99 $/месец на потребител

Бизнес за WhatsApp и Instagram : 39 $/месец на потребител

Enterprise: 400 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Chatfuel

G2 : 4,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,3/5 (25+ отзива)

Какво казват потребителите за Chatfuel

Това е споделено в рецензията на G2:

Използвах блоковете, за да създам бот. Сега преминах към потоците и ми харесва! Лесно за разбиране, лесно за управление, не се изискват умения за кодиране, просто е перфектно!

Използвах блоковете, за да създам бот. Сега преминах към потоците и ми харесва! Лесно за разбиране, лесно за управление, не се изискват умения за кодиране, просто е перфектно!

8. Ada (Най-доброто решение за автоматизация на обслужването на клиенти на корпоративно ниво в различни канали)

чрез Ada

Повечето екипи за поддръжка на предприятия са в капан в един разочароващ цикъл: нарастващи очаквания на клиентите, непредвидими обеми на заявки и мозайка от системи, които забавят всичко.

Ada помага на компаниите да излязат от този цикъл, като предоставя обслужване на клиенти, базирано на изкуствен интелект, което автоматизира взаимодействията чрез глас, чат, SMS и др.

Най-голямата отличителна черта на този AI комуникационен инструмент е дълбоката интеграция в предприятието: Ada се свързва директно с CRM системи, платежни портали, платформи за продажба на билети и аналитични инструменти. След това синхронизира данните за вашите клиенти, за да предостави по-персонализирано и надеждно преживяване.

Най-добрите функции на Ada

Обучете AI агентите да обработват милиони разговори с клиенти автономно, като използвате съществуващата документация, често задаваните въпроси и работните процеси.

Интегрирайте с над 30 корпоративни инструмента като Salesforce, Shopify и Contentful, за да извличате данни и да задействате действия в реално време.

Внедрете AI гласови агенти за автоматизиране на телефонната поддръжка, като замените IVR с разговорна AI и намалите времето за обработка от агентите с до 42%.

Обучавайте вашите AI агенти с течение на времето, като използвате тестове, обратна връзка и карти за оценка, за да стимулирате непрекъснатото им усъвършенстване.

Поддържат над 50 езика и се мащабират безпроблемно в цифрови канали с висок трафик, като осигуряват непрекъснатост и сигурност на корпоративно ниво.

Ограничения на Ada

Цените не са публично достъпни и изискват консултация.

Отзивите в Trustpilot повдигат опасения относно използваемостта и удовлетвореността на клиентите.

Ограничена видимост на сложността на настройката без демонстрация на продукта

По-малко подходящ за по-малки фирми или стартиращи компании в начален етап поради фокуса си върху големи предприятия.

Цени на Ada

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Ada

G2 : 4,6/5 (над 160 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Ada

Това ревю на G2 подчертава:

Изготвяме седмичен доклад за чатботовете, както и ежедневни проверки, за да се уверим, че нашите клиенти получават подходящи отговори незабавно.

Изготвяме седмичен доклад за чатботовете, както и ежедневни проверки, за да се уверим, че нашите клиенти получават подходящи отговори незабавно.

9. IBM Watsonx Assistant (Най-добър за виртуални агенти от корпоративно ниво)

чрез IBM

Представете си глобална банка, която получава над 10 000 запитвания от клиенти на ден, вариращи от промяна на пароли до проверка на статуса на ипотеки. Екипът им за поддръжка е претоварен, а старият им чатбот не може да се справи с нюансирани, многоезични разговори.

Това е мястото, където IBM Watsonx Assistant прави разликата. Проектиран за корпоративни среди, този AI инструмент за обслужване на клиенти помага на екипите да създават виртуални агенти.

Те обикновено работят в уеб, мобилни и съобщителни канали, като спазват строги изисквания за данни и съответствие. С визуален конструктор без кодиране и езиковите модели на IBM можете да създавате разговорни потоци, които черпят от вашата база от знания и се свързват с бек-офис системи.

Най-добрите функции на IBM Watsonx Assistant

Създавайте чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, с помощта на визуален конструктор, който е разбираем и за хора, които не са програмисти.

Интегрирайте с приложения на трети страни и комуникационни канали като SMS, WhatsApp и уеб чат джаджи.

Използвайте вградените табла и NLP метрики, за да анализирате ефективността на чатботовете и да подобрите намеренията.

Разполагайте ботове в строго регулирани среди с функции, които поддържат HIPAA-съвместими имплементации и сигурно обработване на клиентски данни.

Разширете интерфейсите за разговори с интеграции за глас и телефония за сценарии в кол центрове.

Ограничения на IBM Watsonx Assistant

Въвеждането може да изглежда сложно поради изискванията за регистрация и проверка.

По-малко уроци и учебни ресурси в сравнение с други платформи за чатботове

Интеграцията с приложения на трети страни може да изисква технически познания.

Цени на IBM Watsonx Assistant

Lite : Безплатно

Плюс : Ценообразуване според спецификациите на потребителя

Enterprise: Цени според спецификациите на потребителя

Оценки и рецензии за IBM Watson Assistant

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за IBM Watsonx Assistant

Това е отзивът на G2:

Той е впечатляващ по отношение на обработката на естествен език и прави обслужването на клиентите ни по-отзивчиво, а потребителското изживяване – по-интуитивно.

Той е впечатляващ по отношение на обработката на естествен език и прави обслужването на клиентите ни по-отзивчиво, а потребителското изживяване – по-интуитивно.

10. Kommunicate (Най-добър за хибридни чатботове с изкуствен интелект + човешка поддръжка)

чрез Kommunicate

Представете си, че клиент посещава вашия уебсайт в 2 часа сутринта с въпрос за фактуриране, който е твърде сложен за обикновен бот, но твърде спешен, за да се чака до сутринта. Много създатели на чатботове или автоматизират всичко, или разчитат изцяло на човешки агенти.

Kommunicate предлага хибриден модел. Можете да създавате персонализирани чатботове или да свързвате AI двигатели като OpenAI, Dialogflow и Amazon Lex, а след това да добавите чат на живо в реално време.

Разговорите с клиенти могат да започнат с бот, а след това да преминат към човешки агент в същия чат виджет, когато е необходимо.

Най-добрите функции на Kommunicate

Създавайте персонализирани чатботове с помощта на функцията „плъзгане и пускане“ или ги интегрирайте с водещи AI чатбот двигатели като OpenAI, Dialogflow и Amazon Lex.

Автоматизирайте разговорите с чатботове, като същевременно предлагате прехвърляне на агенти в реално време за сложни взаимодействия с клиенти.

Свържете своя чатбот с множество канали за съобщения, включително WhatsApp, Facebook Messenger и чат джаджи за уебсайтове.

Достъп до подробни анализи на ефективността на чатботовете, за да подобрите взаимодействията с клиентите и да оптимизирате времето за разрешаване на проблеми.

Използвайте данните за клиентите, за да персонализирате отговорите, да разпределяте разговорите между екипите и да задействате действия в платформи като HubSpot и Salesforce.

Ограничения на Kommunicate

Визуалният създател на чатботове може да се стори ограничен за напредналите потребители.

Някои интеграции изискват технически познания или поддръжка от разработчици.

Таблото за отчети и анализи не разполага с опции за персонализиране.

Цени на Kommunicate

Стартово ниво : 40 $/месец на потребител

Професионална : 200 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Kommunicate

G2 : 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Какво казват потребителите за Kommunicate

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Използването на Kommunicate ни донесе огромни ползи, като значително подобри обработката на запитвания от клиенти и повиши тяхната удовлетвореност. Този инструмент е страхотен, защото можете да го свържете с различни канали като Facebook, WhatsApp и уеб чат на едно място.

Използването на Kommunicate ни донесе огромни ползи, като значително подобри обработката на запитвания от клиенти и повиши тяхната удовлетвореност. Този инструмент е страхотен, защото можете да го свържете с различни канали като Facebook, WhatsApp и уеб чат на едно място.

Ето 3 допълнителни полезни инструмента за създаване на чатботове, които са в синхрон с инструментите, които вече сме представили:

ManyChat : Позволява ви да автоматизирате цялото пътуване на клиентите в социалните канали, за да стимулирате конверсиите с актуализации на поръчки и предложения за продукти.

Landbot : Помага ви да създадете интерактивни, визуално привлекателни чатботове за вашия уебсайт, WhatsApp или вътрешни работни процеси.

Voiceflow : Комбинира дизайн на разговори, картографиране на потоци и инструменти за тестване в едно работно пространство, така че да можете да създавате прототипи, тествате и внедрявате гласови и чат агенти в различни канали.

