Безплатни и персонализирани правни шаблони за работа и съответствие

Всяка компания разчита на своя правна екип, независимо дали е вътрешен или външен, за да поддържа гладкото функциониране на всичко. Но пълноценната правна подкрепа не е реалистична за много малки предприятия, стартиращи фирми или независими професионалисти.

Фрийлансърите и консултантите могат да се включат, но ежедневните задачи като изготвяне на договори или политики често се нуждаят от по-бързо и по-просто решение. Тук на помощ идват правните шаблони. Те позволяват на всеки да създава надеждни правни документи без дълги забавяния или високи разходи.

И те се превръщат в стандарт: PwC съобщава, че 49% от предприятията вече използват технологии за най-малко 11 дейности, свързани с осигуряване на съответствие.

В тази статия ще подчертаем някои от най-добрите правни шаблони за работа и съответствие. Да се заемаме с това.

Отказ от отговорност: Тази статия предоставя обща информация за правните шаблони и инструментите за продуктивност. Тя не замества професионалната правна консултация и не създава отношения между адвокат и клиент. За конкретни съвети за вашата ситуация се консултирайте с квалифициран правен специалист.

Персонализирани правни шаблони на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички безплатни правни шаблони на ClickUp, изброени в този блог:

Какво представляват правните шаблони?

Правните шаблони служат като предварително изготвени, персонализирани правни документи, които помагат на физическите лица и бизнеса да управляват рутинни правни задачи, без да се налага да започват отначало.

Те обхващат всичко – от трудови договори и договори за услуги до договори за наем на недвижими имоти и формуляри за неразкриване на информация. Всеки шаблон предоставя основна правна структура с ясно определени раздели и условия, които могат да бъдат редактирани според вашите нужди.

Можете да попълните информацията си, да коригирате клаузите и да подпишете договора – всичко това за минути, често чрез онлайн правни платформи.

Какво прави един добър правен шаблон?

Знаете ли, че много компании от Fortune 500 имат специални правни екипи, които се занимават само с поддържането и актуализирането на вътрешните им правни документи? Тези екипи гарантират, че всяко споразумение, договор и формуляр отразява най-новите нормативни изисквания.

За по-малките предприятия и стартиращи фирми този вид постоянен правен надзор не винаги е възможен. Тук на помощ идват добре изготвените правни шаблони.

Какво прави един договор добър?

✅ Включете ясен, юридически издържан език, който избягва двусмислието.

✅ Покрийте основни клаузи като страни, обхват на работата , продължителност и прекратяване

✅ Позволява лесно персонализиране, без да нарушава структурата на документа.

✅ Отразявайте най-новите правни стандарти и изисквания за съответствие

✅ Осигурете място за подписи, дати и друга важна информация, за да бъдат готови за употреба.

Топ 16 правни шаблони

Искали ли сте някога вашите правни документи, бележки и договори да се намират на едно и също място с останалата част от работата ви?

ClickUp за правни екипи е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци, включително документи, правни шаблони и одобрения.

Правните документи остават свързани със задачите, коментарите, версиите и графиците на проектите, което улеснява прегледа, актуализацията и съгласуването на всяко споразумение с работата, която подкрепя.

По този начин ClickUp елиминира всички форми на разпръскване на работата, за да осигури 100% контекст и едно място, където хората и агентите да работят заедно.

С библиотеката от правни шаблони на ClickUp и мощните ClickUp Docs, екипите могат да изготвят, редактират и управляват споразумения за минути. Всичко остава организирано, достъпно за търсене и свързано с изпълнението, което осигурява по-бърз и по-надежден начин за обработка на правната работа.

Ето 16 основни правни шаблона, които можете да персонализирате:

1. Шаблон за договорно споразумение в ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте взаимодействията с доставчиците в различните екипи, така че всеки договор да следва една и съща структура чрез шаблона за договорни споразумения на ClickUp.

Бизнесът губи близо 9% от стойността си всяка година поради лошо управление на договорите. Шаблонът за договорни споразумения на ClickUp ви помага да създадете ясно и персонализирано споразумение на едно място, така че и двете страни да разберат обхвата на работата.

Можете да очертаете роли, да дефинирате етапи, да добавите клаузи за поверителност и интелектуална собственост и да проследявате всяка промяна в същото работно пространство.

Освен за изготвяне на проекти, този шаблон за договор се вписва в начина, по който екипите действително управляват работата си. Преобразувайте секциите в задачи, възлагайте отговорници и преглеждайте зависимостите в диаграма на Гант, за да се уверите, че търговските условия съответстват на плана. Можете също да добавите контролни точки за съответствие и да използвате коментари за преговори, така че окончателното споразумение да отразява обсъденото.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Наемайте фрийлансъри или агенции с ясна декларация за работа, плащания по етапи и срокове за доставка.

Формализирайте консултантските услуги с условия за поверителност, собственост върху интелектуалната собственост и отговорност, които защитават вашия бизнес.

Задайте очакванията към дистанционните изпълнители, включително честотата на комуникация, процеса на одобрение и правилата за фактуриране.

✨ Идеално за: Фирми, които наемат подизпълнители или свободни професионалисти, които се нуждаят от ясни, юридически обвързващи споразумения.

📖 Прочетете също: Как да напишете договор за услуги

2. Шаблон за управление на клиенти в ClickUp Legal

Получете безплатен шаблон Управлявайте приемането на клиенти и подробностите по делата в едно централно работно пространство, като използвате шаблона за управление на клиенти на ClickUp Legal.

Помните ли Харви Спектър от сериала „Suits“? Той печели делата не защото работи по-усилено, а защото винаги е десет крачки напред. Реалните правни екипи не могат да разчитат на телевизионната магия, но могат да разчитат на системи, които правят работните им процеси толкова ефективни.

Шаблонът за управление на клиенти на ClickUp Legal внася прецизност в ежедневните операции. Той ви помага да управлявате всеки клиент, случай и документ на едно място. Предоставя на юридическите специалисти структура за проследяване на крайни срокове, плащания и комуникации, като същевременно поддържа всички свързани правни формуляри и бележки ясно организирани.

Освен това, персонализираните статуси ви позволяват да проследявате всеки случай от черновата до приключването, а таблата и диаграмите на Гант ви предоставят ясен и лесен за проследяване поглед върху вашите дела.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте съдебни дати, цикли на фактуриране и подаване на документи с автоматизирани напомняния.

Генерирайте отчети за ефективността и напредъка по делата с визуални табла.

Подобрете комуникацията с клиентите, като споделяте актуализации и подписани документи онлайн.

✨ Идеално за: Адвокатски кантори и правни екипи, които ефективно управляват множество клиенти, дела и срокове.

📖 Прочетете също: Предимства на аутсорсинга за управление на вашия бизнес

📮 ClickUp Insight: Нашето скорошно проучване за ефективността на срещите разкри нещо изненадващо – в екип от 100 души служителите могат да прекарват близо 308 часа всяка седмица в срещи. Това са почти две пълни седмици, загубени в разговори, вместо в работа. Сега си представете, че можете да намалите този брой, без да губите контекста. Унифицираното работно пространство на ClickUp ви помага да замените излишните синхронизации с ясна видимост, споделени документи и автоматизирани работни процеси. 💫 Реални резултати: Компании като Trinetix вече са отбелязали до 50% намаление на срещите след централизиране на комуникацията и проследяването на проекти в ClickUp, което освобождава стотици продуктивни часове всяка седмица.

3. Шаблон за проследяване на съдебни дела в ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте проучвания за съответствие с задачи и одобрения, като използвате шаблона за проследяване на правни дела на ClickUp.

Средният коефициент на използване за адвокатските кантори е 37%, което се равнява на само 2,9 фактурирани часа в осемчасов работен ден. По-доброто проследяване е един от най-лесните начини да си върнете времето.

Шаблонът за проследяване на правни дела на ClickUp съхранява всички въпроси на едно място, така че вашият екип може да види цялата история с един поглед. Става дума за правни документи, бележки и комуникации, както и задачи, графици и дати на съдебни заседания.

Използвайте персонализирани полета, за да записвате ключова информация, като страни, подробности за съда и статус на плащанията, за да сортирате, филтрирате и намирате това, от което се нуждаете, за минути.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте съдебните дела от приемането до присъдата с документи, доказателства и дати на съдебни заседания.

Управлявайте въпроси, свързани с недвижими имоти, с подробности за имотите, етапи на наемане и списъци за приключване на сделки.

Работете по трудови дела, като организирате доказателства, бележки от интервюта и документи за уреждане на спорове.

✨ Идеално за: Екипи, които работят с множество случаи и се нуждаят от ясно и надеждно проследяване.

👀 Интересен факт: Съдиите вече третират емотиконите като част от съобщението, а не като украшение. През 2023 г. делата в САЩ, в които се споменават емотикони, надхвърлиха 1000. Така че, ако в чат за договор се включи 👍, очаквайте съдът да прецени значението му.

4. Шаблон за проследяване на съдебни дела и фактуриране в ClickUp

Получете безплатен шаблон Стандартизирайте прегледа на договорите с тарифи и запазени фактури в шаблона за проследяване на правни случаи и фактуриране на ClickUp.

Средният процент на реализация за адвокатските кантори е 88%, а средният процент на събираемост е 91%. Това означава, че малки пропуски в проследяването и фактурирането могат да доведат до загуба на реални пари.

Шаблонът за проследяване на правни дела и фактуриране на ClickUp събира вашите дела, правни документи и времеви записи на едно място. Записвайте подробностите за страните и споразуменията, прикачвайте правни формуляри и регистрирайте времето, докато работите, за да превърнете фактурируемите дейности в ясни фактури.

Шаблонът преобразува одобрените времеви записи в чернови фактури. Можете да проследявате реализацията и събирането на ниво дело и да съхранявате документите онлайн за бърз преглед от клиента.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте съдебните дела с подадени документи, явявания и съвременни времеви записи, които са готови за фактуриране.

Управлявайте въпроси, свързани с недвижими имоти, с подробности за имотите, задачи по сключване на сделки и фактури, базирани на етапи.

Работете с трудови дела, като организирате доказателства, бележки и поетапно фактуриране за всеки етап.

✨ Идеално за: Фирми, които се нуждаят от прозрачност и надеждно фактуриране на едно място.

Гледайте: AI може да улесни писането на документи – от ръководства за потребители и SOP до правни договори и описания на продукти. В това видео ще ви покажем как точно да използвате AI за писане на документация, като използваме реални примери и доказани подсказки.

5. Шаблон за правни задачи в ClickUp

Получете безплатен шаблон Спазвайте сроковете, задоволявайте клиентите си и защитавайте резултатите с шаблона за правни задачи на ClickUp.

Почти осем от десет корпоративни правни отдела се занимават с повече дела от всякога, но повечето от тях не са наели нови адвокати или персонал, за да отговорят на този ръст.

Шаблонът за правни задачи на ClickUp превръща тази бъркотия в план. Всяка задача е свързана с даден въпрос, като собственикът, крайният срок и изходните документи са лесно достъпни. Можете да маркирате привилегировани въпроси, да добавите линк към контролиращото споразумение и да прикачите необходимите правни формуляри.

Освен това, разпределението на роли и диаграмите на Гант показват кой изготвя, кой преглежда и кой подписва. Статусите правят напредъка видим. Коментарите запазват контекста, в който се извършва работата. Това е лесен начин да управлявате предаването на задачи, да предотвратявате преработката и да спазвате сроковете.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Разпределяйте изследователски бележки, проекти на предложения, проверки на цитати и партньорски прегледи с ясни отговорници и крайни срокове.

Планирайте сключването на сделки с недвижими имоти, като възлагате поправки на титули, извлечения от договори за наем, декларации за отказ от права и регистриране на имоти.

Координирайте въпросите, свързани с трудовото право, като разделите интервютата за наемане, меморандумите с факти и условията за уреждане на спорове на проследими задачи.

✨ Идеално за: Заети екипи, които се нуждаят от ясна отговорност и по-бързи, по-ясни предавания.

💡 Професионален съвет: Когато сте затрупани с договори и документи за съответствие, оставете ClickUp Brain да свърши тежка работа. Помолете го да „обобщи клаузите за обезщетение” или „изброи датите за подновяване в тази папка”, и той незабавно ще извлече контекстуално съобразена информация, без да напуска работното ви пространство. ClickUp Brain разбира контекста, а не само ключовите думи. Можете също да го помолите да „намери всички задачи, маркирани с SOC2, и да покаже свързаните с тях документи с политики“, и той ще свърже файловете, коментарите и прикачените файлове, като ще премахне излишната информация по време на одити или прегледи. Можете дори да изготвите правни бележки или актуализации на политики с едно-единствено указание. Започнете с „изгответе бележка за клиент относно новите правила за поверителност“, а след това прецизирайте резултата, за да съответства на тона на вашата фирма. Изготвяйте договори, обобщавайте правни задължения и превръщайте сложни термини в прост английски език с ClickUp Brain.

6. Шаблон за управление на правни проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте въпросите чрез проверка, надлежна проверка и приключване на резултатите с шаблона за управление на правни проекти на ClickUp.

„Отложеното правосъдие е отказано правосъдие.“ Този израз се отнася до начина, по който се управлява правната работа зад кулисите. Пропуснете едно подаване, изгубете следата на едно одобрение и силна кауза може бързо да се разпадне.

Шаблонът за управление на правни проекти на ClickUp помага на адвокатските кантори и вътрешните екипи да превърнат това предизвикателство в структура. Всяка задача, независимо дали става дума за многостранен съдебен спор, трансгранична транзакция или одит за съответствие, остава на един табло.

Можете да присвоявате роли, да добавяте правни документи и да преглеждате договори в процес на изготвяне, без да губите контекста. Този шаблон въвежда дисциплина в динамичните части на правната работа. Използвайте табла за преглед на изпълнението на бюджета, диаграми на Гант за проследяване на подадените документи и автоматизации за задействане на напомняния преди ключови дати.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте съдебни спорове или транзакционни проекти с конкретни за фазата етапи, зависимости и бюджети.

Наблюдавайте проекти, свързани с трудовите правоотношения, като въвеждане на политики или вътрешни разследвания, с помощта на графици и определени отговорни лица.

Координирайте големи проекти за преглед на договори с контрол на версиите, коментари на заинтересованите страни по проекта и маршрутизиране за одобрение.

✨ Идеално за: Правни екипи, които работят по многофазови проекти, изискващи структура, отчетност и прозрачност.

👀 Интересен факт: За повечето споразумения не е необходимо мастило. Законът ESIGN прави електронните подписи правно обвързващи, ако подписващият е имал намерение да подпише и е дал съгласие за електронни записи. Ето защо толкова много правни шаблони се насочват към електронно подписване.

7. Шаблон за правни бележки в ClickUp

Получете безплатен шаблон Създавайте вътрешни или насочени към клиенти правни меморандуми с пълна структура с помощта на шаблона за правни меморандуми на ClickUp.

Напоследък съдилищата в САЩ предупредиха адвокатите за фишинг имейли, които се представят като „уведомления за електронни съдебни документи“, с злонамерени връзки, маскирани като уведомления за дела. На адвокатите се препоръчва да проверяват документите чрез официалната система за подаване, вместо да се доверяват на прикачените файлове.

Ако една грешна връзка може да наруши сигурността, небрежните чернови или неправилно подредените приложения могат да подкопаят вашите аргументи. Шаблонът за правни меморандуми на ClickUp ви предоставя ясен и приложим начин за изготвяне на чернови. Той включва раздели за проблема, кратък отговор, факти, анализ и заключение. Можете да прикачите закони, предишни решения, договори или индекси на приложения до всеки раздел.

Използвайте персонализирани полета, за да маркирате юрисдикция, ключови органи и крайни срокове, така че рецензентите винаги да знаят коя версия разглеждат. Този шаблон също така е съобразен с начина, по който работи един адвокат. Превърнете отворените въпроси в задачи, включете рецензентите чрез вградени коментари, проследявайте промените между версиите и експортирайте окончателните бележки като професионални правни документи. Всичко е на мястото си.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Възлагайте рецензиране от колеги или редактиране от партньори с ясни задачи и крайни срокове.

Използвайте ги в различни области на практика: съдебни спорове, съответствие, договори, регулаторен анализ.

Вградете онлайн съответните закони, съдебна практика, споразумения или приложения за бърза справка.

✨ Идеално за: Адвокати, които искат ефективни, висококачествени меморандуми, без да жертват организацията или авторитета си.

8. Шаблон за преглед на договори в ClickUp

Получете безплатен шаблон Актуализирайте ограничителните клаузи и клаузите, специфични за юрисдикцията, като използвате шаблона за преглед на договори на ClickUp.

Решението на Федералната търговска комисия (FTC) да се откаже от предложената забрана за неконкуренция постави адвокатите и правните екипи отново в познатата позиция на преразглеждане на клаузите. Всяко старо трудово или доставчическо споразумение сега трябва да бъде преразгледано, за да се увери, че все още е валидно.

Ето тук шаблоните за преглед на договори на ClickUp могат да направят истинска разлика. Вместо да прелиствате дълги PDF файлове или папки с цветни етикети, можете да съберете всички версии, клаузи и бележки в един изглед. Това ви помага да забележите модели, да маркирате промени и да сравнявате ключови части в различни договори.

По-важното е, че ви помага да управлявате прегледите така, както управлявате случаите – систематично и прозрачно. Можете да създавате списъци за проверка на рискови точки, като обезщетения, поверителност на данните или условия на плащане. Използвайте персонализирани полета, за да регистрирате приложимото право или ограниченията на отговорността и да проследявате коментарите от вътрешната страна и от страна на клиента.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Извършвайте прегледи на NDAs, MSAs, DPAs, SOWs и трудови договори.

Стандартизирайте формулировките за обезщетения, отговорност и прекратяване в договорите с доставчици и за услуги.

Управлявайте договори за наем на недвижими имоти и допълнения към тях с ясно проследяване на подновяването, прехвърлянето и прекратяването им.

✨ Идеално за: Правни екипи, които се занимават с голям обем договорна работа и се нуждаят от надеждни и прозрачни процеси за преглед.

🧠 Знаете ли, че: Колорадо позволява на двойките да сключват брак без официален служител или свидетели, процес, наречен „самостоятелно сключване на брак“. Това е законно, ако следвате стъпките, определени от щата. Необичайно, но много реално.

9. Шаблон за управление на договори в ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте ясна одитна следа на одобрения, подписи и изменения чрез шаблона за управление на договори на ClickUp.

Помните ли сцената от филма „Социалната мрежа“, в която Едуардо открива, че неговите акции във Facebook са размити до почти нищо? Предателството е кинематографично и договорно. Всяка клауза, която той не е проследил, и всеки подпис, който не е проверил, са довели до загуба на собственост. Това е перфектният пример защо управлението на договорите всъщност е свързано с контрол и защита.

Шаблонът за управление на договори на ClickUp ви връща този контрол. Той ви помага да създадете едно структурирано място за всеки договор, от споразумения за неразкриване на информация и споразумения за предоставяне на услуги до договори с доставчици и договори за наем на недвижими имоти.

Всеки запис включва свързани правни документи, дати на подновяване, участващи страни и управляващи условия, така че винаги да знаете кой за какво отговаря. С табла и напомняния можете да бъдете в крак с подновяванията, прегледите за съответствие и периодите за предизвестие, без да разчитате на разпръснати известия в пощенската си кутия.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Съхранявайте споразумения за неразкриване на информация, споразумения за предоставяне на услуги, споразумения за обработка на данни, трудови договори и договори с доставчици с пълна история на версиите и клаузи, които могат да се търсят.

Проследявайте подновявания, изтичания и дати за съответствие, за да предотвратите автоматични подновявания или пропуснати задължения.

Назначете вътрешни отговорници, които да следят за изпълнението на задачите, SLA и ангажиментите след подписването.

✨ Идеално за: Правни екипи, които се нуждаят от пълна прозрачност и отчетност на всеки етап от жизнения цикъл на договора.

💡 Съвет от професионалист: Избягвайте трескавото водене на бележки по време на разговори с клиенти или брифинги по случаи. С функцията Talk to Text на ClickUp можете да записвате всяка дума в реално време и да наблюдавате как тя се организира в бележки или задачи, които могат да се търсят. След като разговорът приключи, помолете го да „създаде последващи действия от този препис“ и той ще превърне ключовите точки в задачи с отговорници и дати. Добавете споменавания, свържете задачи или документи и го оставете да запомни вашия юридически речник. Това е безръчна документация, която позволява на вашия юридически екип да се фокусира върху стратегията, вместо да се занимава с писане. Въведете безконтактна документация за прегледи, срещи и обаждания на клиенти с ClickUp Talk to Text

10. ClickUp Допълнение към шаблон за договор

Получете безплатен шаблон Актуализирайте трудовите договори, за да отразите промени в заплащането или промени в длъжността с шаблона „Допълнение към договор“ на ClickUp.

В юридическата практика промените и допълненията са често срещани. Шаблонът на ClickUp за допълнение към договор ви предоставя надежден начин да документирате промените, без да нарушавате първоначалното споразумение.

Можете да започнете с този структуриран правен шаблон, който съдържа името на споразумението, страните, клаузата, която се променя, точните заменени или добавени условия и датата на влизане в сила. Приложете контролния договор, свързаните правни документи и всички необходими одобрения, за да се уверите, че вашата одитна следа е пълна.

Междувременно, персонализираните полета ви позволяват да маркирате приложимото право, изискванията за уведомление, възнаграждението и необходимите подписи. Всичко остава на едно място, което означава по-малко обърквания с версиите и по-ясни документи онлайн за вътрешна проверка и проверка от контрагентите.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Удължете срока на наем или услуги и актуализирайте сроковете за предизвестие, таксите или периодите за подновяване.

Добавете работа към съществуващ SOW с нови резултати, срокове и критерии за приемане.

Модифицирайте формулярите за обработка на данни с ревизирани задължения за сигурност, списъци с подизпълнители или юрисдикционен език.

✨ Идеален за: Екипи, които бързо формализират промени, като същевременно запазват чист и защитим архив на договорите.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

📖 Прочетете също: Как да оптимизирате процеса на преглед на документацията

11. Шаблон за споразумение за партньорство в ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете роли, отговорности и прагове за вземане на решения за ежедневните операции с шаблона за партньорско споразумение на ClickUp.

Представете си класически момент от Shark Tank. Основателят сключва сделка за дялово участие плюс малка роялти. Всички се усмихват. След това започва надлежна проверка и цифрите се променят. Единственото нещо, което защитава и двете страни в този момент, е ясно споразумение за партньорство, в което са посочени собствеността, правата на глас, правилата за вземане на решения и какво се случва, ако някой иска да се оттегли.

Шаблонът за партньорско споразумение на ClickUp обхваща вноските, разпределението на печалбата, управленските права, разрешаването на спорове и механизмите за излизане от партньорството на едно място.

Прикачете основния договор, свързаните правни документи и всички подробности за капиталовата таблица, за да съберете цялата информация на едно място. Полетата за персонализиране ви позволяват да запишете приложимото право, придобиването на права, формулите за изкупуване и ключовите условия, като по този начин гарантирате, че страните знаят точно какво подписват.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Задайте собственост, капиталови вноски и правила за гласуване с ясни дефиниции.

Добавете механизми за придобиване, изкупуване и разпускане, за да може излизанията да бъдат предвидими.

Съхранявайте споразумения за неразкриване на информация, прехвърляния на интелектуална собственост и изменения в партньорствата като документи онлайн на едно място.

✨ Идеален за: Основатели, които формализират роли, собственост и вземане на решения с яснота.

12. Шаблон за договор за услуги по управление на проекти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Обединете разпоредбите за собственост върху интелектуалната собственост, поверителност и прекратяване в един договор, като използвате шаблона за договор за услуги за управление на проекти на ClickUp.

Шаблонът за договор за услуги за управление на проекти на ClickUp ви предоставя структуриран правен шаблон, с който можете да дефинирате обхвата, етапите, резултатите, контрола на промените и условията за плащане на едно място.

Прикачете SOW, тарифи и подкрепящи правни документи, използвайте персонализирани полета, за да записвате срокове, честота на фактуриране и права за прекратяване. По този начин и двете страни са запознати с плана предварително. Този шаблон също така поддържа актуалния проект в съответствие с документацията.

Преобразувайте части от договора в задачи, възлагайте собственици, начертайте зависимости в Gantt или календарна визия и задавайте напомняния за прегледи и одобрения.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Запишете обхвата, резултатите, предположенията и исканията за промени в един документ, който е лесен за управление.

Свържете плащанията с етапи или формуляри за приемане и проследявайте статуса, без да се налага да претърсвате имейлите си.

Използвайте го при внедряване на ИТ, маркетингови кампании и обзавеждане на недвижими имоти, където сроковете и одобренията са от значение.

✨ Идеално за: Екипи, които реализират проекти и искат сигурност при доставката, подкрепена от ясно и изпълнимо споразумение.

13. Шаблон за консултантски договор на ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете обхвата на проекта, таксите и сроковете в един структуриран документ с шаблона за консултантски договор на ClickUp.

Дори най-големите предприемачи в света се нуждаят от безупречни договори, които определят стойността, отговорността и обхвата. Именно това ви помага да постигнете шаблона за консултантски договор на ClickUp.

Той предоставя на независими консултанти, агенции и предприятия персонализирани правни документи, в които се описват услугите, резултатите, таксите и условията. Можете да посочите подробности за плащането, клаузи за поверителност и ограничения на отговорността, така че и двете страни да знаят точно какво се очаква и какво е защитено.

В ClickUp можете да свържете това споразумение директно с текущи клиентски проекти. Превърнете клаузите в изпълними задачи, задайте напомняния за преглед на резултатите и прикачете правни формуляри като споразумения за неразкриване на информация или изменения за пълна прозрачност.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Добавете клаузи за поверителност, интелектуална собственост и неконкуренция, за да защитите данните на клиентите и бизнес интересите си.

Управлявайте ревизиите и подновяванията с помощта на задачи, крайни срокове и проследяване на статуса.

Съхранявайте всички правни документи онлайн за безпроблемно сътрудничество и готовност за одит.

✨ Идеален за: Консултанти, съветници и фирми, които искат да формализират услугите си и да гарантират съответствие с изискванията, като същевременно поддържат доверието на клиентите.

14. Шаблон за споразумение за услуги на ClickUp

Получете безплатен шаблон Съхранявайте всички ревизии, формуляри и подписи на едно място с шаблона за споразумение за услуги на ClickUp.

Един добър договор за услуги ясно очертава сумата, обхвата, критериите за приемане и сроковете, така че и двете страни да знаят точно как ще протече работата. Шаблонът за договор за услуги на ClickUp превръща тази яснота в готов документ, който можете да персонализирате.

Определете обхвата, резултатите и условията за плащане на едно място, след което прикачете SOW и всички необходими правни документи. Полетата за персонализиране правят споразумението още по-лесно за управление. Можете да проследявате тарифи, честота на фактуриране, заявки за промени, условия за прекратяване и собственост върху интелектуалната собственост, така че и двете страни да са защитени.

Шаблонът помага и на екипите да изпълнят обещанията си. Можете да превърнете клаузите в задачи, да назначите отговорници и да проследявате одобренията в календар или диаграма на Гант. Това намалява споровете, ускорява подписването и създава професионален архив, на който можете да разчитате.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Опаковайте професионалните услуги с ясен обхват, критерии за приемане и свързани SOW.

Свържете плащанията с етапи или резултати и проследявайте статуса, без да се налага да преследвате имейли.

Управлявайте обзавеждането на недвижими имоти, внедряването на ИТ или маркетинговите услуги с картирани зависимости и одобрения.

Обединете поверителността, защитата на данните и прекратяването за удобство в един единствен договор, който може да се търси.

✨ Идеално за: Доставчици на услуги и вътрешни екипи, които искат ясен обхват, чисти предавания и навременна доставка, подкрепени от ясни правни условия.

15. Шаблон за фирмена политика на ClickUp

Получете безплатен шаблон Направете политиките жива част от вашата работна екосистема с шаблона за фирмени политики на ClickUp.

Първите съвременни наръчници за служители са възникнали от следвоенните корпоративни наръчници като „Основни убеждения“ на IBM. Но днес залогът е по-голям от самата култура. Например, пропускането на стъпка за съответствие може да доведе до реални санкции или съдебни спорове.

Шаблонът за фирмена политика на ClickUp ви предоставя едно място, където можете да изготвяте, актуализирате и публикувате ясни политики като действащи правни документи. Създайте раздели за кодекса за поведение, политиките за отпуски, дистанционната работа, сигурността на данните и предотвратяването на тормоза. След това прикачете съответните правни формуляри и потвърждения, за да бъде документацията готова за одит.

Това ви помага да превърнете политиките в практика. Присвойте собственици на всяка политика, планирайте годишни прегледи и задайте автоматични напомняния за обучения или удостоверения.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Централизирайте главите от наръчника, необходимите уведомления и допълненията, специфични за юрисдикцията, с контрол на версиите.

Проследявайте циклите на обучение по тормоз и съхранявайте записите за завършване, за да отговаряте на държавните изисквания.

Свържете политиките за безопасност, свързани с OSHA, със задачи и крайни срокове, за да избегнете пропуснати актуализации.

✨ Идеално за: HR и правни екипи, които стандартизират политиките в различни локации с надеждно спазване на изискванията.

16. Шаблон за политики и процедури за служители на ClickUp

Получете безплатен шаблон Осигурете яснота и последователност в глобалните екипи с шаблона за политики и процедури за служители на ClickUp.

Културата изяжда стратегията за закуска

Вечната проницателност на Питър Дракър улавя перфектно защо добре документираните политики за служителите са по-важни, отколкото повечето лидери осъзнават.

Шаблонът за политики и процедури за служители на ClickUp помага на екипите по човешки ресурси да превърнат тези културни ценности в практически и прозрачни политики. От назначаването до изплащането на заплатите, той ви предоставя едно централно работно пространство, където можете да пишете, преглеждате и усъвършенствате наръчници за служители.

Можете да задавате цикли за преглед, да маркирате собствениците на политики и да добавяте бележки за съответствие, като по този начин гарантирате, че вашата документация остава актуална с развитието на вашия екип или на нормативните изисквания.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Поддържайте централизирана библиотека с политики за служителите, в която можете да търсите информация.

Присвойте собственост и автоматизирайте циклите на преглед на политиките.

Поддържайте всяка версия готова за одит и в съответствие с променящите се закони.

✨ Идеално за: екипи по човешки ресурси и съответствие, които изграждат силна и прозрачна култура на работното място.

Бъдете в съответствие с изискванията и подготвени от правна гледна точка с ClickUp.

Независимо дали става дума за клиентско споразумение, актуализация на политика или партньорско споразумение, яснотата е това, което поддържа силни взаимоотношенията. И точно това е целта на тези правни шаблони. 💯

Това, което отличава ClickUp, не е само, че предлага тези шаблони, а че ви предоставя пространство, където документи, срокове и решения съжителстват. Можете да прегледате договор, да възложите задача за обратна връзка, да проследявате ревизии и дори да автоматизирате напомняния за подновяване.

Това е като да имате екипите си по правни въпроси, операции и управление на проекти на едно място, в буквален смисъл. 🎉

Използвайте онлайн правните шаблони на ClickUp, за да създадете бързо това, от което се нуждаете – лични споразумения, формуляри за собственост и договори с клиенти. Изберете изчерпателен шаблон, попълнете полетата, изберете подходящите клаузи, след което отпечатайте или изтеглете и споделете достъпа лесно.

Ако възникнат въпроси, използвайте иконата за коментари, за да получите отговор, създавайте копия, за да запазите неограничен брой версии за популярни и потенциални промени, и бъдете готови да продавате или да привличате семейството и клиентите си.

Разгледайте безплатните правни шаблони, като се регистрирате в ClickUp !