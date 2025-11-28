Безплатни шаблони за списък с криптовалути, с които да следите портфейла си

Криптовалутите някога бяха обект на любопитство късно през нощта. Сега те са сериозна стратегия. Независимо дали се интересувате от технологията или от възвръщаемостта, проследяването на инвестициите ви е ключът към вземането на по-умни решения.

Според доклади, 39% от анкетираните в САЩ казват, че купуват и държат криптовалути, за да се предпазят от инфлацията, но много от тях все още разчитат на мозайка от приложения за обмен, отворени раздели и наполовина попълнени таблици.

Обикновеният шаблон за списък за наблюдение на криптовалути няма да предскаже следващия възход. Но ще ви даде ясна, централизирана представа за вашите тикери, цени, входни точки и бележки, така че стратегията ви да остане организирана, дори когато пазарите не са.

В тази статия ще споделим най-добрите безплатни шаблони за списъци с криптовалути, които ще ви помогнат да следите портфейла си по-структурирано и с по-малко предположения.

13 шаблона за списък за наблюдение на криптовалути на един поглед

Ето обобщаваща таблица за всички шаблони на ClickUp и други шаблони за списъци за наблюдение на криптовалути:

Какво представляват шаблоните за списъци за наблюдение на криптовалути?

Шаблонът за списък за наблюдение на криптовалути е просто структуриран инструмент за проследяване на монетите, които искате да наблюдавате, преди да влезете в търговия. Той централизира цените, целите и бележките, така че решенията да останат последователни.

Повечето шаблони за списъци за наблюдение на криптовалути включват структурирани полета като:

Тикер, име на актива и борса

Текуща цена, цена на влизане и дата на добавяне

Цели, стопове и основни рискови етикети

Бележки, линкове към проучвания и статус (например, Наблюдавани, Въведени, Излезли)

Можете да регистрирате сделки, да групирате активи по сектор или тема и да свържете списъка за наблюдение с прост портфейлен лист, който показва разпределението, нереализираните печалби и загуби и представянето във времето.

Независимо дали предпочитате списък в ClickUp или оформление в Google Sheets, идеята е една и съща: един списък за наблюдение, на който имате доверие, вместо десет раздела, които едва помните.

Какво прави един добър шаблон за списък за наблюдение на криптовалути?

Един добър шаблон за списък за наблюдение на криптовалути поддържа вашите данни ясни, актуални и готови за действие. Трябва да можете да го прегледате за секунди и да знаете кои активи се нуждаят от внимание днес.

Търсете шаблони, които:

Използвайте ясни колони за тикери, активи, цени, количества, дати и бележки.

Улеснете регистрирането на сделки, проследяването на печалби и загуби и прегледа на основното разпределение на портфейла.

Поддържат филтри или етикети, за да можете да се съсредоточите върху най-подходящите активи.

Работете удобно с функции за реални цени или прости формули за импортиране.

Свържете се с по-широкия си работен поток за проучвания, задачи и прегледи.

Един добър шаблон за списък за наблюдение на криптовалути поддържа и повтарящ се процес. Можете да използвате същите стъпки всяка седмица: добавяне на тикери, преглед на нива, актуализиране на статуса и записване на резултатите. По този начин се учите от минали сделки, вместо да повтаряте същите грешки.

💡 Съвет от професионалист: ClickUp Brain чете вашите списъци за наблюдение, търговски сделки и портфейли и превръща разпръснатите проучвания в кратки обобщения, които можете да използвате. Задайте ясен въпрос и той ще извлече контекста от задачите, документите и свързания ви лист, след което ще отговори с точните тикери, дати и ценови нива, от които се нуждаете. ClickUp Brain може също да изготви цели и спирачки от вашите бележки и да предложи липсващи полета, така че вашият шаблон да остане последователен във времето. AI преглежда записите в търговския дневник, идентифицира липсващи подробности и подсказва за пълно и последователно водене на записи.

Топ 13 шаблона за списъци за наблюдение на криптовалути

Проследяването на движенията на цените на криптовалутите може бързо да се усложни. Един ден проверявате цените в приложение за обмен, а на следващия ден се занимавате с наблюдателни списъци в Sheets, екранни снимки в чата и бележки, заровени в Docs.

Това натрупване е разпръскване на работата, когато информацията ви е разпръсната в различни приложения и документи.

ClickUp ви помага да обедините всичко това в едно конвергентно AI работно пространство. Можете да съхранявате списъка си за наблюдение на криптовалути, данните за портфейла си, бележките си от проучвания и задачите си за преглед в едно и също работно пространство. Вместо да преминавате от един инструмент в друг, можете да проследявате активи, да задавате напомняния и да регистрирате сделки там, където вече планирате работата си.

Тези 13 безплатни шаблона за списъци за наблюдение на криптовалути ви дават възможности за мислене и работа с списъци, табла, таблици и документи. Изберете този, който отговаря на вашия стил, а след това добавете функциите на ClickUp, за да превърнете цифрите в процес, на който можете да се доверите.

1. Шаблон за блокчейн екосистема на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Обединете задачите по проекта в проста снимка на портфолиото, за да видите експозицията с шаблона ClickUp Blockchain Ecosystem.

Шаблонът ClickUp Blockchain Ecosystem ви дава единна представа за проектите, хората и важните събития, свързани с дадена верига или сектор. Вместо разпръснати документи и бележки, получавате списъци и табла, които показват кои протоколи следвате, какво се изгражда и кога са ключовите дати.

Можете да добавяте задачи за L1, L2 и основни приложения, а след това да съхранявате връзки към бели книги, одити и вашите анализи. Изгледи като „Табло“, „Списък“ и „Гант“ улесняват визуализирането на това как графиците за развитие се съгласуват с вашето портфолио и списък за наблюдение.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте L1, L2 и dApps със статуси за проучване, тестване, одит, пускане и поддръжка.

Добавете персонализирани полета за тикери, сектори, бележки за циркулиращото предлагане и ключови показатели в блокчейна.

Задайте напомняния преди отключвания, гласувания или листвания, за да можете да решите дали даден актив да остане в списъка ви за наблюдение или не.

Свържете задачите с отделен лист за крипто списък за наблюдение, за да останат свързани данните за проучвания и цени.

✨ Идеални за: Изследователски екипи и оператори на протоколи, които картографират вериги и приложения, като свързват всеки проект със структуриран списък за наблюдение на криптовалути.

2. Шаблон за управление на портфейл ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте библиотека за проучвания с етикети за сектор, риск и убеждение чрез шаблона за управление на портфейл на ClickUp.

Криптовалутите вече са част от много портфейли, наред с акциите и ETF. Шаблонът за управление на портфейл на ClickUp ви помага да третирате списъка си за наблюдение на криптовалути като истински портфейл. Организирайте отворените позиции, планираните влизания и идеите само за наблюдение в един списък. След това можете да използвате персонализирани полета за тикер, тип актив, цена на влизане, размер и убеждение.

Изгледите за „Отворени позиции“, „Списък за наблюдение“ и „Затворени сделки“ ви позволяват да видите къде се разпределят времето и капиталът ви. Можете също да записвате бележки за това защо сте влезли, какво наблюдавате и какво би ви накарало да излезете.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте отворените позиции и елементите в списъка за наблюдение на едно място с полета за тикер, цена и теза.

Групирайте по сектор или тема, за да видите как е наклонено портфолиото ви, преди да добавите нови сделки.

Добавете следващите дати за преглед, за да знаете винаги кога да преразгледате даден актив или да пребалансирате портфейла си.

Създайте прост табло за портфолио, показващо разпределение, нереализирани печалби и загуби и броя на активните сделки.

✨ Идеални за: Трейдъри и PM, които искат да имат списък за наблюдение на криптовалути, активни позиции и ритъм на преглед в един портфейл.

💡 Професионален съвет: Превърнете прегледите на портфейла в повтарящ се работен процес с ClickUp Dashboards. Можете да използвате ClickUp Dashboards, за да извлечете данни на живо от списъка с портфейла си и да ги разпределите по активи, брой отворени сделки и задачи, маркирани като високорискови. По този начин „прегледът на портфейла“ не е поредната електронна таблица. Вместо това се превръща в набор от джаджи, които се актуализират автоматично от същите данни, които вашият екип вече поддържа.

3. Шаблон за финансово управление на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте търговските бюджети по борси и активи с помощта на шаблона за финансово управление на ClickUp.

Търговията без бюджет често може да бъде предизвикателство за трейдърите. Може да постигнете нещо, но няма да знаете как и на каква цена. Шаблонът за финансово управление на ClickUp предоставя контролен панел за управление на финансите, който обхваща ключови показатели като борси, такси, парични буфери и реализирани печалби и загуби.

Можете да зададете месечни бюджети за търговия по борси или стратегии, да регистрирате депозити и тегления и да маркирате всеки запис с тикер или категория. Тъй като това се намира в ClickUp, можете да прикачвате CSV файлове от борсите, да качвате разписки и да съхранявате данъчни бележки до всеки запис. Това прави годишните прегледи и отчети по-лесни.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Задайте бюджети за всяка борса или стратегия и сравнете планираните с действителните разходи.

Маркирайте записите по тикер, тип актив и стратегия, за да видите къде наистина отива капиталът ви.

Прикачете CSV, PDF и отчети, за да улесните подготовката на данъците и одитите.

Използвайте изгледите „Този месец“, „По борса“ и „По актив“, за да вземете по-ясни решения за портфейла си.

✨ Идеални за: Активни трейдъри, които проследяват бюджети, такси и печалби и загуби на различни борси и ги свързват с активите в списъка си за наблюдение.

📮 ClickUp Insight: Почти 4 от 10 души казват, че финансовата нестабилност е най-голямото им притеснение, когато обмислят кариера с портфолио, а несигурността е на първо място в списъка. Вместо да гадаете къде отиват времето и парите ви, проследявайте всеки час в ClickUp с вградената функция за проследяване на времето. Маркирайте работата по клиент или източник на доходи, регистрирайте фактурираните часове и използвайте персонализирани полета, за да съхранявате тарифи и плащания. С таблата на ClickUp можете да видите колко време инвестирате, колко струва това и кои проекти са най-печеливши в реално време.

4. Шаблон за инвестиционно споразумение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Архивирайте сключените споразумения, разписки и изменения за отчитане, като използвате шаблона за инвестиционно споразумение на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Investment Agreement Template ви помага да организирате SAFT, SAFE, токен варанти и други документи за сделки в един структуриран ClickUp Doc. Разделите за условия, придобиване на права, права и банкови данни се намират до коментарите и задачите за надлежна проверка и подписи.

Можете да проследявате статуса от „Чернова“ до „Подписано“ и да задавате напомняния за важни събития, като първата дата на придобиване на права или изтичане на блокирането. След това свържете всяко споразумение със съответния тикер или проект в изгледите „Блокчейн екосистема“ или „Управление на портфейла“. По този начин, когато в таблицата ви се появи отключване на токен, вие виждате и правния контекст и първоначалната теза зад разпределението.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Записвайте сделките SAFT, SAFE или варанти с полета за тикер, разпределение, придобиване на права и блокиране.

Проследявайте подписи, KYC, финансиране и елементи от списъка за проверка при приключване с ясни статуси.

Прикачете чернови, редакции и окончателни PDF файлове за ясна одитна следа.

Свържете всяка сделка с вписването в списъка за наблюдение, така че оценките и решенията да останат обвързани с реалните условия.

✨ Идеални за: Ангели, фондове и оператори, които искат документите по сделките, правните условия и данните от списъка за наблюдение да се намират в едно и също работно пространство.

5. Шаблон за проследяване на активи на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Прикачете екранни снимки и фактури, за да улесните четенето на одити и актуализации с помощта на шаблона за проследяване на активи на ClickUp.

Загубата на ключ за портфейл или забравянето на устройството, на което се съхранява семенната фраза, е риск, който нито една електронна таблица не може да отстрани. Шаблонът за проследяване на активи на ClickUp ви предоставя централизиран регистър за всичко, което поддържа вашия крипто портфейл.

Можете да записвате портфейли, хардуерни устройства, борсови сметки, NFT и лицензи с полета за собственик, метод на достъп, място за архивиране и дата на последното потвърждение. Можете също да добавите етикети за „Висока стойност“, „Пазител“ или „Студено съхранение“, за да можете да сортирате бързо.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Записвайте портфейли, резервни копия на ключове, подробности за устройствата и лицензи.

Задайте повтарящи се задачи, за да тествате резервните копия, да ротирате API ключовете или да преглеждате списъците с достъп.

Прикачете екранни снимки и фактури като доказателство за покупка и съхранение.

Свържете списъка си за наблюдение с портфолиото си, за да получите пълна картина на „къде се намира всичко“.

✨ Идеални за: Лица и екипи, които търсят баланс между удобство и сигурност, като същевременно поддържат записи на активите си в близост до списъка си за наблюдение на криптовалути и данните за портфейла си.

🤯 Интересен факт: Анализаторите оценяват, че значителна част от всички изкопани Bitcoin са недостъпни поради загубени ключове или забравени портфейли. Тази цифра често се цитира като около 20% от общото предлагане на Bitcoin.

6. Шаблон за списък ClickUp

Вземете безплатен шаблон Съхранявайте данните, проучванията и изпълнението си на едно място с шаблона за списък на ClickUp.

Шаблонът за списък на ClickUp е най-лесният начин да превърнете списъка за наблюдение на криптовалути в работеща система за задачи. Всеки ред се превръща в монета, а всяка монета съдържа всичко необходимо, за да действате: тикер, текуща цена, дата на добавяне, теза, цел и стоп.

Можете да използвате един списък като основен списък за наблюдение и да го разделите по изглед: „Висока убеденост“, „Краткосрочен“, „Дългосрочен“ или „Необходимо проучване“. Коментарите съхраняват въпроси и последващи действия, а прикачените файлове съдържат екранни снимки или PDF файлове, които ще ви бъдат необходими по-късно.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Запишете натрупаните активи с тикер, цена, теза и следваща стъпка в един изглед.

Филтрирайте по сектор, убеждение или дата на катализатор, за да се фокусирате върху малък набор всеки ден.

Добавете подзадачи за влизания, излизания и прегледи, за да можете да следвате една и съща рутина всеки път.

Прехвърлете завършените сделки в отделен изглед, за да видите как се представят идеите от списъка ви за наблюдение във времето.

✨ Идеални за: Трейдъри и изследователи, които искат ясен списък за наблюдение на криптовалути, списък, който могат да актуализират за минути и да действат по него, без да сменят инструменти.

7. Шаблон за електронна таблица ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте своя списък в ClickUp – дайте му име, изберете място и изберете елементи за импортиране.

Bitcoin достигна рекордни нива на 6 октомври 2025 г., но скоро след това отстъпи, тъй като променящите се икономически новини предизвикаха по-широко настроение за избягване на риска. Новини, теми и графики винаги се появяват толкова бързо в криптосферата. Шаблонът за електронна таблица ClickUp ви помага да запишете какво сте видели, кога сте го видели и защо е било важно, така че бъдещото ви „аз“ да може да разбере миналите решения.

Всеки ред може да съдържа тикер, име на актива, цена към момента на записване, дата, резюме на тезата, линк към източника и прост статус като „Наблюдавам“, „Въведен“ или „Отхвърлен“. Можете да добавите полета за катализатор, рисков таг и оценка на убеденост.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Създайте проучвателен лист с колони за тикер, цена, теза и линкове към източници.

Филтрирайте по етикет или времеви период, за да намерите най-подходящите настройки за всяка седмица.

Свържете обещаващите редове със задачи във вашия списък за наблюдение или портфолио Списъци за изпълнение

Запазете коментарите и прикачените файлове (графики, PDF файлове, теми) свързани с всеки ред.

✨ Идеални за: Анализатори и търговци, които искат структуриран изследователски лист, който се свързва ясно с техния списък за наблюдение на криптовалути и работните процеси на портфейла им.

8. Шаблон ClickUp Kanban

Вземете безплатен шаблон Прочетете анализите за секунди с ясни ценови нива и следващи стъпки, като използвате шаблона ClickUp Kanban.

Ако мислите по-скоро в колони, отколкото в редове, шаблонът ClickUp Kanban превръща списъка ви за наблюдение на криптовалути в подредена табло. Настройте колони като „Наблюдавани“, „Планирани за вход“, „Купени“, „Намалени“ и „Продадени“, а след това плъзгайте картичките в зависимост от развитието на търговията.

Всяка карта може да показва тикера, текущата цена, датата на влизане, целта, стопа и кратко описание. След това можете да групирате плаващите линии по сектор, убеждение или сметка, за да видите моделите с един поглед. Тази табло се превръща в бърз ежедневен преглед: проверете какво има в „Планирано влизане“, потвърдете ценовите нива и преместете в „Купено“ или обратно в „Наблюдавани“.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте визуално монетите от „Наблюдавани“ до „Продадени“ с ясни и прости колони.

Добавете ключови данни на всяка карта, за да не се налага да отваряте всеки панел с подробности.

Групирайте по сектор или ниво на риск, за да поддържате балансирано портфолио.

Използвайте филтри и WIP лимити, за да избегнете претоварване на някоя от колоните.

✨ Идеални за: Визуални мислители, които искат списък за наблюдение на криптовалути, който могат да прочетат за няколко секунди, вместо да превъртат дълъг лист.

💡 Професионален съвет: Превърнете вашите крипто бележки в гласово-ориентиран работен процес с ClickUp Brain MAX Когато пазарите се движат бързо, пречка обикновено е скоростта ви на писане, а не мисленето ви. Функцията Talk to Text на ClickUp Brain MAX ви позволява да говорите актуализации на списъка за наблюдение, търговски идеи и записи в дневника, докато продължавате да следите графиката. Помага да превърнете речта си в чист, структуриран текст до 4 пъти по-бързо от писането. Но това не е всичко. Тъй като е свързан с вашата работна среда ClickUp, тези бележки могат незабавно да се превърнат в задачи, коментари или актуализации във вашите шаблони за списъци за наблюдение на криптовалути. ClickUp Brain MAX също се намира на върха на множество премиум AI модели като GPT-4. 1, Claude Sonnet 4 и Gemini 2. 5 Pro и автоматично избира най-подходящата за това, което правите. Специално за криптовалутите можете да: Диктувайте нови тикери с вписване, анулиране и бележки и ClickUp Brain MAX ще ги добави директно във вашия ClickUp списък или Kanban изглед за вашия списък за наблюдение на криптовалути.

Обсъдете мотивите си след сделка („Продадох SOL за X долара, защото финансирането скочи и настроенията се охладиха“), след което помолете да обобщи поуката и да я свърже с тази задача за бъдещо преразглеждане.

Задавайте въпроси като „Кои тикери в списъка ми за наблюдение са в рамките на 3% от целта си?“ или „Обобщете реализираната печалба и загуба за тази седмица и най-големите печеливши от портфолиото ми“ и получавайте отговори въз основа на вашите действителни задачи, документи и свързани файлове в Google Drive (включително таблици със списъци за наблюдение), вместо общи съвети. Получавайте подробни обобщения и обобщения на високо ниво с ClickUp Brain MAX

9. Шаблон за бизнес план на инвестиционни банкери от ClickUp

Вземете безплатен шаблон Вземайте информирани решения, когато мандатът ви обхваща токени и акции, като използвате шаблона за бизнес план на ClickUp Investment Bankers.

Към август 2025 г. световните сливания и придобивания достигнаха около 2,6 трилиона долара от началото на годината, като много екипи вече оценяват токените заедно с акциите, прогнозите за приходите и тенденциите в сектора. Шаблонът за бизнес план на ClickUp Investment Bankers ви предоставя оформление, при което документите са на първо място, където можете да съчетаете показателите от веригата с класическия пазарен анализ.

Можете да структурирате раздели за пазарната обстановка, конкурентната среда, факторите, влияещи върху приходите, икономиката на токените и основните рискове. Тикерите и цените от списъка ви за наблюдение на криптовалути могат да бъдат посочени директно в тези раздели, така че планът ви да остане свързан с актуалните данни.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Създайте единен план, който обхваща размера на пазара, конкурентите, дизайна на токените и бележките за риска.

Прикачете модели, бележки и списъци за проверка на всяка секция.

Определете отговорници и крайни срокове за всяка част от плана, за да поддържате работата в движение.

Връзка към списъка с криптовалути и портфолиото ви Списъци за бърза справка

✨ Идеални за: Инвестиционни екипи, които балансират експозицията на токени и акции и се нуждаят от структуриран план, свързан с текущия им списък за наблюдение и проучвания.

10. Шаблон за проследяване на проекти ClickUp

Вземете безплатен шаблон Водете текущ дневник на промените в разпределението, целите и риска, за да можете по-късно да прочетете резултатите с шаблона ClickUp Project Tracker.

Пазарите се движат по свой собствен график. Пребалансирането на индексите, срещите по политиките и промените в обменните курсове могат да повлияят на вашето портфолио. Шаблонът за проследяване на проекти ClickUp ви помага да планирате и проследявате повтарящите се задачи, свързани с вашия списък за наблюдение на криптовалути.

Настройте задачи за седмични прегледи на списъка за наблюдение, месечни пребалансирания и тримесечни стратегически сесии. Използвайте изгледите „Календар“, „Гант“ и „Времева линия“, за да видите кога се струпват ключови събития, след което определете отговорни лица, така че винаги да има някой, който да отговаря за проверката на риска и експозицията. Можете също да прикачите екранни снимки или бележки от всяка проверка за допълнителна документация.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Планирайте периодични проверки на списъка си за наблюдение и портфолиото си с ясни собственици.

Нанесете външни събития (дати на отключване, политически решения, важни икономически новини) в календара си за преглед.

Прикачете бележки и файлове от всеки преглед, за да запазите история на решенията.

Използвайте изгледите, за да видите всички предстоящи задачи за преглед по сметки и стратегии.

✨ Идеални за: Трейдъри и оперативни ръководители, които искат прегледите на портфейла да се извършват по график, а не само след големи ценови движения.

💡 Професионален съвет: ClickUp AI Notetaker може да се присъедини към вашия Zoom или други поддържани разговори, да записва аудио, да генерира транскрипт и да подчертава действията и решенията от срещата. Поканете AI Notetaker на месечния преглед на портфолиото си, след което свържете обобщението директно с Tasks, за да може последващите действия да се включат веднага във вашия работен процес.

11. Шаблон OKR на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Сравнете показателите преди и след в един лист за ясен анализ, като използвате шаблона ClickUp OKR.

Добрите резултати идват с добрите навици. Шаблонът ClickUp OKR ви позволява да зададете тримесечни цели за вашия крипто процес и да ги свържете директно с вашия списък за наблюдение и търговски данни.

Можете да зададете цел като „Подобряване на дисциплината по отношение на риска“ с ключови резултати като „Записване на 100% от вписванията с цена, дата и теза“ или „Поддържане на максимален спад под определен процент“. Всеки ключов резултат може да бъде свързан с конкретен лист, списък или табло. При всеки преглед можете да актуализирате напредъка, да коригирате целите и да отбележите какво е проработило и какво не.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Превърнете неясните цели („търгувайте по-добре“) в конкретни, измерими ключови резултати.

Свържете всеки KR с данни в реално време – списък за наблюдение, изследователски лист или портфолио Dashboard.

Планирайте проверки, за да виждате тенденциите преди края на тримесечието.

Прегледайте постигнатите цели, за да разберете кои навици са допринесли най-много за промяната.

✨ Идеални за: Трейдъри и малки екипи, които искат списъци за наблюдение на криптовалути и търговски навици, свързани с ясни и проследими цели.

12. Шаблон за проследяване на крипто портфейл в Google Sheets от SpreadsheetPoint

чрез SpreadsheetPoint

Някои трейдъри предпочитат да работят в Sheets, особено когато искат пълен контрол над формулите. Шаблонът за проследяване на крипто портфейл в Google Sheets от SpreadsheetPoint ви предоставя готов списък за наблюдение на криптовалути и портфейл в един лист.

Можете да регистрирате тикера, количеството, покупната цена и датата на покупка, а след това да използвате формули, за да изчислите текущата стойност и печалбите и загубите. Филтрите и простите диаграми улесняват визуализирането на активите, които доминират в портфейла ви, и тези, които почти не оказват влияние.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте тикера, количеството, покупната цена и текущата цена в един безплатен лист.

Използвайте формули за импортиране, за да актуализирате данните за цените, без да ги въвеждате ръчно.

Добавяйте бележки и етикети за стратегия, сектор или убеждение.

Разширете шаблона с ваши собствени графики и показатели, докато се учите.

✨ Идеален за: Всеки, който иска безплатен списък за наблюдение на криптовалути и инструмент за проследяване на портфейла в Google Sheets, който може да персонализира в зависимост от развитието на стратегията си.

💡 Професионален съвет: AI агентите на ClickUp могат да наблюдават списъци или табла и да задействат действия, когато нещо изглежда нередно, като липсващи полета или неактуални дати. Можете да настроите агент, който да сканира импортираните задачи от списъка за наблюдение всяка сутрин и да създава задача, когато на даден тикер липсва цел, стоп или последна цена. Това може да ви помогне да поддържате процеса си подреден, без да се налага ръчно да проверявате. Предоставете рутинните проверки и поддържайте списъка си актуален лесно с ClickUp AI Agents

13. Шаблон за крипто графики от Template. Net

Цифрите са полезни, но графиките са по-запомнящи се. Шаблонът за крипто графики на Template.net ви позволява да въведете данни от шаблона си за крипто списък за наблюдение или Google Sheets и веднага да ги превърнете в ясни визуализации.

Можете да покажете разпределението по активи, ценовите тенденции във времето или промените в доминирането на най-големите позиции. Заменете стълбовидните диаграми с линейни диаграми, коригирайте етикетите и подчертайте ключовите нива, които ви интересуват. След като бъдат настроени, тези визуализации могат лесно да бъдат експортирани за отчети, теми или актуализации на екипа.

🌻 Ето защо ще харесате този шаблон:

Превърнете данните от списъка си за наблюдение и портфолиото си в ясни графики за бързо четене.

Визуализирайте разпределението по активи, сектори или ниво на убеденост.

Маркирайте влизанията и излизанията, за да проучите времето и резултатите от търговията.

Експортирайте изчистени изображения за актуализации, рецензии или публикации в социалните мрежи.

✨ Идеални за: Трейдъри и писатели, които искат бърз начин да превърнат данните от списъка за наблюдение на криптовалути в графики за вземане на решения и комуникация.

🤯 Интересен факт: Правителството на САЩ в момента притежава десетки милиарди долари в конфискувани крипто активи, включително голям резерв от Bitcoin, което подчертава как дигиталните активи са станали част от националните баланси.

Пренесете крипто играта си на следващото ниво с ClickUp

Повечето хора започват с мозаечна система: приложения за обмен на цени, списък за наблюдение в Google Sheets, бележки в чата и усещането, че пропускат нещо. С течение на времето тази мозайка се превръща в разрастваща се работа и става все по-трудно да се види кои сделки са наистина важни.

ClickUp предоставя дом на вашия списък за наблюдение на криптовалути. ✨

Централизирайте множество точки с данни в списъци или таблици, прикачете проучвания, планирайте задачи за преглед и свържете всичко с табла за управление за лесен преглед на портфолиото. С ClickUp Brain, Brain Max, AI Notetaker и AI Agents можете да обобщавате данни, да диктувате бележки, да записвате срещи и да автоматизирате малки проверки. Ако това ви звучи като нещо, което искате, регистрирайте се в ClickUp и започнете да изграждате работно пространство, където списъкът ви за наблюдение, портфолиото и следващите стъпки най-накрая да са заедно.