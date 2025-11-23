15+ най-добри шаблони за уебсайтове Figma за впечатляващ уеб дизайн

Всеки уебсайт проект започва с план. Но с празно платно, може да отнеме вечност, за да се вдъхновите и да започнете. По-късно, часовете изчезват в преработване на бутони и навигация. Крайните срокове се изплъзват, докато преизграждате едни и същи компоненти, и това, което би трябвало да се усеща като творческа работа, се превръща в повтаряща се работа.

С шаблоните за уебсайтове на Figma не започвате от нулата. Започвате от готово.

От SaaS начални страници, които продават, до портфолиа, които впечатляват, тези шаблони за уебсайтове на Figma ви предоставят всичко необходимо, за да проектирате и мащабирате бързо отзивчиви уебсайтове.

Какво представляват шаблоните за уебсайтове Figma?

Шаблоните за уебсайтове Figma са предварително проектирани оформления на уебсайтове, създадени в Figma, инструмент за дизайн и сътрудничество, базиран в облака. Всеки шаблон обикновено включва компоненти като ленти за навигация, решетки, бутони, форми и типографски системи, които следват най-добрите практики за адаптивен дизайн.

Тъй като те са напълно редактируеми в Figma, можете да адаптирате тези шаблони, за да отговарят на идентичността на вашата марка и нуждите на проекта, без да се налага да ги създавате от нулата. Шаблоните за уебсайтове на Figma са създадени с оглед на сътрудничеството. Екипите могат да споделят, коментират и повтарят дизайни в реално време, докато разработчиците могат да извличат ресурси и CSS директно от Figma, когато дойде време за създаване.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте шаблон като основа, а след това запазете персонализираната версия като споделена библиотека с дизайни. Така всеки проект ще бъде в съответствие с вашите указания за бранда от самото начало.

Най-добрите шаблони за уебсайтове на един поглед

Ето кратка обобщаваща таблица за шаблоните за пускане на продукти на Figma и ClickUp, изброени в този блог:

Шаблони за уебсайтове Figma

С толкова много опции в общността Figma и други библиотеки, може да е трудно да разберете кои шаблони си заслужават времето ви. Добрата новина е, че не е нужно да преглеждате стотици файлове. Ние сме направили тази работа за вас.

По-долу ще намерите най-добрите шаблони за уебсайтове на Figma в ключови категории като начални страници, портфолиа, SaaS, електронна търговия, блогове и табла. Всеки шаблон се предлага с готови за употреба оформления и компоненти, които можете да персонализирате, за да съответстват на вашата марка.

1. Шаблон за минималистична начална страница

чрез Figma

Шаблонът Minimal Landing Page Template съчетава цялостен дизайн на началната страница с готова за употреба система за дизайн. Освен заглавното поле, логата на клиенти, акценти върху услугите, препоръки и призиви за действие, той включва типографски мащаби, варианти на бутони, цветови маркери и набори от икони.

Той има ясна структура на компонентите, където слоевете са добре обозначени и организирани с Auto Layout, така че можете да актуализирате съдържанието, без да нарушавате дизайна.

🌟 Защо ще го харесате:

Намалете времето за настройка с предварително създадени секции и компоненти, които могат да се използват многократно.

Поддържайте последователността на марката с вграден стилов наръчник.

Адаптирайте ги за различни индустрии благодарение на гъвкавите им оформления.

🔑 Идеален за: Агенции и компании, които искат готова за употреба начална страница и система за дизайн, която може да се използва повторно за бъдещи проекти.

2. Колекция от комплекти за начални страници

Безплатната колекция от комплекти за начални страници предлага 13 шаблона за начални страници за настолни компютри и мобилни устройства, поддържани от цялостна система за дизайн. Тя включва 7 пакета с икони, комплект с флагове, над 10 дизайна за долни колонтитули, над 250 глобални стила и над 100 компонента и варианта.

Всичко е подредено така, че да можете бързо да комбинирате секции и да поддържате последователност между няколко страници.

🌟 Защо ще го харесате:

Използвайте елементи от различни проекти, вместо да ги създавате от нулата.

Персонализирайте долните колонтитули и секциите, за да адаптирате оформлението за различни индустрии.

Мащабирайте бързо, когато работите с множество клиентски сайтове или кампании.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри и продуктови екипи, които се нуждаят от бързо създаване на множество целеви страници, като същевременно поддържат последователен дизайн.

3. Шаблон за уебсайт с портфолио на уеб разработчик SinanTokmak

Шаблонът за уебсайт на SinanTokmak Web Developer Portfolio от Johann Leon включва 12 предварително създадени уебстраници в 4 отзивчиви размера на екрана, което улеснява създаването на професионално онлайн присъствие, което работи на всяко устройство. Файлът включва ясни стилове, компоненти за многократна употреба и напълно автоматична структура на оформлението за последователност и лесно персонализиране.

Можете да представите вашата биография, умения, проекти и блог публикации в единна структура, която подчертава както вашата работа, така и вашата личност.

🌟 Защо ще го харесате:

Използвайте оформлението на блога и казусите, за да разкажете историята зад вашата работа.

Спестете време за настройка с автобиография, портфолио и блог в един професионален дизайн.

Дизайн като портфолио или лек личен уебсайт според вашите нужди.

🔑 Идеален за: Фрийлансъри и дизайнери, които искат портфолио, което да подчертава личната им марка в изчистен, модерен формат.

👀 Знаете ли, че... AI уебсайт конструкторите могат да помогнат за намаляване на процента на отпадане със средно 15%, а почти 90% от най-популярните уебсайтове разчитат на тези инструменти за оптимизиране на производителността, SEO или съдържанието.

4. Шаблон за дизайн на портфолио Bentolio

Bentolio Portfolio Design Template е елегантен едностраничен личен портфолио, изграден върху Bento Grid layout, дизайн тенденция, известна с чистите блокове и високо визуалното разказване на истории.

Всяка секция е организирана в модулни плочки, които могат да се използват за подчертаване на проекти, умения, контактна информация или лични данни по визуално структуриран начин. Дизайнът е фокусиран върху яснота и баланс, като предлага удобно превъртане, което работи добре за творческите професионалисти.

🌟 Защо ще го харесате:

Разменете плочките, за да пренаредите решетката, без да преработвате цялата страница.

Представете накратко вашите умения и проекти, без да се налага да превъртате безкрайно или да преминавате от страница на страница.

Получете готови артбордове за раздели като Начало, Проекти, За нас, Контакти, Блог

🔑 Идеален за: Творци, които искат визуално ориентирано портфолио, което е леко, лесно за поддържане и незабравимо.

💡 Съвет от професионалист: Дори най-добрите шаблони не могат да заменят структуриран план на проекта. Комбинирането на шаблони Figma със софтуер за управление на уебсайт проекти гарантира, че вашите усилия в дизайна са подкрепени от графици и управление на обхвата.

5. Шаблон за уебсайт за SaaS и приложения

SaaS & App Website Template е създаден специално за SaaS платформи, компании за приложения и доставчици на ИТ услуги. Получавате множество варианти на началната страница и гъвкава библиотека с компоненти, изградена върху Bootstrap grid система. Файлът е напълно структуриран и организиран, което позволява бързи редакции и персонализиране чрез комбиниране.

🌟 Защо ще го харесате:

Използвайте диаграми, табла и секции с препоръки, за да подкрепите фокусираното върху конверсията разказване на истории.

Пренаредете секциите, за да проектирате страници за пускане на продукти, казуси или експерименти с ценообразуването.

Получете опции за начална страница за растеж на SaaS, от представяне на продукти до абонаментни планове.

🔑 Идеален за: SaaS стартиращи компании и разработчици на приложения, които се нуждаят от оптимизирана за конверсия начална страница, за да представят своите продукти.

📚 Прочетете също: Най-добрите софтуерни инструменти за оптимизация на уебсайтове

6. Шаблон за уебсайт Singular SaaS

Създаден с оглед както на дизайна, така и на разработката, шаблонът за уебсайт Singular SaaS предлага отзивчиви блокове, компоненти на UI комплект и подходящи за мобилни устройства оформления, което улеснява адаптирането му за начални страници или презентации на приложения.

🌟 Защо ще го харесате:

Създавайте уникални страници бързо с библиотека от блокове с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте вградени анимации и HTML/CSS, валидирани от W3C, за реално използване, а не само за макети.

Поддържайте последователност в дизайна с функциите Smart Layout и цветна типография.

🔑 Идеален за: SAAS стартиращи компании, продуктови екипи и маркетингови агенции, които се нуждаят от решение за превръщане на дизайна в код.

7. Шаблон за потребителски интерфейс на уебсайт за AI блог (тъмна тема)

AI Blog Website UI Template е дизайн с тъмна тема, създаден за издатели в областта на изкуствения интелект и технологиите. Той включва оформление за начална страница, новини, блог публикации, подкасти, ресурси и страници за контакт с перфектна типография и отзивчиво автоматично оформление. Тъмната палитра добавя модерен, професионален тон, който е приятен за очите и идеален за дълги сесии на четене.

🌟 Защо ще го харесате:

Разширете платформата си с предварително проектирани страници за блогове, подкасти, новини и ресурси.

Поддържайте последователно преживяване при четене с три отзивчиви размера на екрана.

Използвайте вградената система за търсене, пригодена за съдържание, фокусирано върху технологиите и изкуствения интелект.

🔑 Идеален за: Технически писатели и изследователи в областта на изкуствения интелект, които искат блог с богато съдържание и модерна тъмна естетика.

📮 ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на използване на изкуствен интелект, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки инструмент за изкуствен интелект. В такива случаи, колкото повече контекст има AI за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, AI на ClickUp се отличава в това. То знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

8. MetaBlog – многофункционален шаблон за блог

MetaBlog Multipurpose Blog Template съчетава изчистени оформления с гъвкавост. Предлага както тъмни, така и светли теми, така че можете да визуализирате и проектирате две визуални идентичности. Шаблонът следва методологията Atomic Design, което означава, че всеки бутон, карта и секция може да се използва повторно.

🌟 Защо ще го харесате:

Получете изчистена типография и балансирано бяло пространство с раздели за героични изображения, картички за блог, избрани публикации и др.

Използвайте компоненти за многократна употреба като бутони, карти, заглавия и подзаглавия за последователен дизайн.

Превеждайте дизайна лесно в HTML/Webflow с яснота на разстоянията и оформлението.

🔑 Идеален за: Създатели на съдържание, които искат да стартират блогове с компоненти за дизайн, които могат да се използват многократно и не ги ограничават до един стил.

9. Шаблон за уебсайт за електронна търговия с мебели

Шаблонът за електронна търговия с мебели включва начална страница, магазинна мрежа, страници с подробности за продуктите, кошница, каса, сравнителни таблици и дори блог с съвети за стил. Дизайнът използва мека, неутрална палитра, която поставя фотографиите на продуктите в центъра, което го прави идеален за представяне на визуализации на интериорен дизайн и лайфстайл.

🌟 Защо ще го харесате:

Получете вече проектиран пълен поток за електронна търговия (магазин → кошница → плащане)

Използвайте изчистени, ориентирани към изображенията оформления, за да поставите акцент върху фотографиите на мебели и декорации.

Изградете авторитет и вдъхновяващо съдържание заедно с вашия магазин с оформлението на блога за лайфстайл.

🔑 Идеален за: Малки мебелни марки и интериорни дизайнери, които търсят готов за стартиране магазин с модерна и визуално ориентирана естетика.

⌛ Съвет за спестяване на време: Работните процеси при уеб дизайна рядко са линейни. От събирането на изисквания и итерациите на дизайна до прегледите от заинтересованите страни и предаването на разработката, постоянното отиване и връщане може да отнеме много време и да доведе до хаос. Комбинираната сила на изкуствения интелект и автоматизацията може да ви помогне да задавате задачи автоматично, да препращате обратна връзка към подходящия екип и да задействате одобрения, когато дизайнът е готов за преглед. Гледайте това видео, за да освободите екипите си от административни разходи и да спестите до 26 часа всяка седмица.

10. Шаблон за уебсайт за абонамент за бюлетин

Шаблонът за уебсайт за абонамент за бюлетин е предназначен за платформи, които се фокусират върху курирането и управлението на бюлетини. Последователното използване на ярка зелена палитра, комбинирана с изчистена типография и леки 2D илюстрации, му придава свеж и достъпен вид. Въпреки че може да са необходими някои промени в дизайна (като премахване на излишните сенки), минималистичната и функционална структура го прави лесен за адаптиране.

🌟 Защо ще го харесате:

Покрийте цялото пътуване на потребителя от влизане и абонамент до фактуриране и новини.

Изберете от разнообразие от дизайни на шаблони за новини, блогове, анкети, мнения и др.

Заменете илюстрациите и променете цветовете, шрифтовете и оформлението, за да съответстват на вашата марка.

🔑 Идеален за: Малки предприятия и творци, които искат да използват модел на бюлетин на абонаментен принцип.

11. Шаблон за табло за управление на задачи

Шаблонът Task Management Dashboard Template ви предоставя модерна система за управление на задачите, фокусирана върху яснота и използваемост. Той включва Kanban табла, многоетапни потоци от задачи и интегрирани панели за съобщения. Дизайнът използва лека, минималистична естетика с цветни етикети за приоритети и статуси.

🌟 Защо ще го харесате:

Използвайте компонентни карти с задачи, които показват коментари, етикети и прикачени файлове, за да можете да демонстрирате работния процес на живо.

Опитайте различни модели на навигация (табло, проекти, задачи, съобщения, потребители), за да отразите популярните приложения за продуктивност.

Комбинирайте изчистена типографска система с контрастни цветни акценти, за да не се уморяват очите ви при дълги работни сесии.

🔑 Идеален за: Дизайнери, които представят прототипи, които трябва да изглеждат изпипани, като същевременно отразяват реални функции за сътрудничество.

12. Уеб приложение – шаблон за табло за устойчивост и инструмент за оценка

За организации, които се нуждаят от проследяване и отчитане на инициативи за устойчивост, този шаблон за уеб приложение за устойчивост предоставя готов за употреба табло за визуализиране на напредъка и лесно генериране на отчети за устойчивост.

Той разполага с табла за управление, верига на доставки, екологична и социална устойчивост, както и интерактивни инструменти за оценка. Дизайнерските характеристики като оценяване на базата на домейни, индикатори за зрялост и панели за проследяване на подобренията го правят практичен за корпоративни ESG (екологични, социални и управленски) отчети.

Защо ще го харесате:

Симулирайте реални корпоративни оценки с диапазони на оценяване и полезни информации.

Включете визуални елементи за отчитане, като циферблати, показатели с цветно кодиране и структурирани таблици, които правят вашия доклад готов за презентации в заседателната зала.

Адаптирайте инструмента за оценка и компонентите на таблото към различни показатели за устойчивост или KPI.

🔑 Идеален за: ESG консултанти и служители по устойчивост, които се нуждаят от професионален начин да представят данни за ефективността и да проследяват напредъка на проектите спрямо целите за устойчивост.

🌟 Бонус: Разработването на уебсайтове е сложна работа. Без интелигентен, централизиран инструмент, изискванията на клиентите, дискусиите по дизайна, коментарите в Figma, описанията на wireframe и т.н. се съхраняват в отделни инструменти, което води до неясноти и забавяния. ClickUp Brain MAX внася спокойствие в този хаос. Той може: Превърнете дългите и сложни имейл кореспонденции, съдържащи всички изисквания на вашите клиенти, в ясни и структурирани задачи.

Създавайте карти на сайта с алтернативни версии за различни потребителски пътувания и SEO-съобразни конвенции за именуване на страници.

Автоматично премествайте задачите през статусите, уведомявайте екипите, когато активите са изпратени за преглед, и генерирайте редовни отчети за напредъка за заинтересованите страни. Той обединява данни и работни процеси в различни системи и ви позволява да управлявате целия процес от един единствен контролен панел. Ето как изглежда това в действие ⬇️

13. Шаблон за бизнес и коучинг уебсайт

Шаблонът за уебсайт за бизнес и коучинг е полезен специално за доставчици на услуги, които искат да привлекат, информират и превърнат потенциални клиенти по изтънчен начин. Това, което го прави уникален, е включването на структурирана страница за продажби и поток от уебинари, така че не само показвате услугите си, но и изграждате път, който подтиква потенциалните клиенти към резервация или покупка.

🌟 Защо ще го харесате:

Получете готови за употреба уебинари и страници за повторно възпроизвеждане, което ще ви спести часове при организирането на онлайн семинари или събития на живо.

Използвайте вградения дизайн на страницата за продажби, който се фокусира върху убеждаването, за да увеличите конверсиите.

Балансирайте личния брандинг с представянето на услугите чрез проста, но ефективна дизайнерска структура.

🔑 Идеален за: Бизнес и лайф коучове, които искат да създадат професионален уебсайт, за да представят своите услуги и отзиви от клиенти.

14. Шаблон за уебсайт на НПО

Този шаблон за уебсайт на НПО е изчистен и функционален дизайн за нестопански и благотворителни организации. Той включва 8 структурирани оформления на страници, включително начална страница, страница за дарения, събития, блог, медии и други, което го прави готов за употреба фундамент за значими каузи. Дизайнът балансира достъпността и надеждността за организации, които разчитат на дарения и подкрепа от общността.

🌟 Защо ще го харесате:

Получете стилово ръководство и компоненти за многократна употреба, които гарантират последователност на всички страници.

Използвайте изчистена типография и изображения, за да поставите разказването на истории и прозрачността на преден план и да изградите доверие у дарителите.

Адаптирайте готови страници за събития и медии, за да покажете впечатляващи истории, без да започвате от нулата.

🔑 Идеален за: благотворителни организации, НПО, инициативи за хора с увреждания и достъпност, граждански организации или всеки проект, фокусиран върху социалното благо и набирането на средства.

15. Шаблон за уебсайт на кафене

Шаблонът за уебсайт на кафене е създаден за заведения за хранене, които искат да предадат вкуса и гостоприемството си чрез дизайна. Той включва 3 уникални оформления на началната страница и над 12 вътрешни страници, които обхващат менюта, резервации, събития, биографии на екипа и секции с блогове. Смелата типография и оформлението, което извежда изображенията на преден план, улесняват представянето на характерни ястия, промоции или специални предложения на шеф-готвача.

🌟 Защо ще го харесате:

Вземете готови за употреба структури за резервации, които улесняват превръщането на посетителите в клиенти.

Подчертайте фотографиите на храната с специални страници за меню и галерия, които помагат на ресторантите да събудят апетита на клиентите си мигновено.

Лесно се адаптират за кафенета, барове, пекарни и изискани ресторанти, които се нуждаят както от простота, така и от дълбочина.

🔑 Идеален за: Собственици на кафенета, които искат добре проектиран уебсайт, за да представят своето заведение, меню, атмосфера, екип и подробности за резервациите.

16. Шаблон за дизайн на уебсайт за коли под наем

Шаблонът за дизайн на уебсайт за коли под наем перфектно отразява пътуването на потребителя, като комбинира изчистени визуализации с интуитивни процеси за резервация, което улеснява намирането и резервирането на автомобил. Той се фокусира върху яснотата и конверсията, като включва специални страници за разглеждане на моделите автомобили, сравняване на цените и завършване на резервациите само с няколко кликвания.

🌟 Защо ще го харесате:

Използвайте предварително проектирани процеси за резервации, за да направите процеса на наемане лесен за визуализиране и още по-лесен за персонализиране.

Добавете сравнителни таблици за модели на превозни средства, цени и основни характеристики, за да помогнете на потребителите да правят по-бързи и по-уверени избори.

Подчертайте елементите, които изграждат доверието на клиентите, като отзиви, често задавани въпроси, политики и достатъчно място за снимки, за да постигнете максимален ефект.

🔑 Идеален за: Услуги за наем на автомобили, стартиращи автомобилни компании и туристически компании, които искат да увеличат онлайн конверсиите си.

Защо да използвате шаблони за уебсайтове Figma

Шаблоните за уебсайтове на Figma ви дават огромно предимство, като ви позволяват да пропуснете фазата на празното платно и да се впуснете директно в реалната дизайнерска работа. Вместо да пресъздавате бутони, решетки, оформление и навигация от нулата, вие започвате с изпипана, готова за редактиране основа, която следва най-добрите практики в областта на UI/UX.

Ето защо екипите разчитат на шаблоните на Figma:

Спестете часове с предварително създадени компоненти, секции и отзивчиви системи.

Поддържайте последователност между страниците с общи стилове и елементи, които могат да се използват повторно.

Сътрудничеството става по-бързо чрез споделяне на файлове, коментиране, преглед и повторение в реално време.

Предайте проекта безпроблемно с организирани слоеве, маркери и спецификации, които разработчиците могат да използват веднага.

Намалете грешките в дизайна благодарение на стандартните за индустрията разстояния, типография и достъпност.

✨ Съвет за продуктивност: Използвайте шаблоните си за Figma заедно с обща библиотека с компоненти, за да улесните актуализирането на множество дизайни. Освен това можете да използвате списък за проверка при стартиране на уебсайт, за да сте сигурни, че нищо не е пропуснато.

Какво прави един шаблон за уебсайт на Figma страхотен

Добрият шаблон за уебсайт на Figma ви дава свобода да променяте оформлението, като същевременно запазвате използваемостта и качеството на дизайна на всяка страница. Той също така трябва да дава на екипите предимство, без да ограничава възможността им да персонализират шаблона според уникалните нужди на марката. Основни показатели за качество:

Адаптивни оформления , създадени за настолни компютри, таблети и мобилни устройства.

Многократно използваеми компоненти (бутони, навигационни ленти, карти, модални прозорци, формуляри), които се мащабират с разрастването на вашия сайт.

Чиста организация на файловете с ясно именоване, автоматично оформление и последователно разстояние

Мащабируеми дизайнерски токени за типография, цветове, решетъчни системи и сенки

Дизайн, ориентиран към достъпността (четлив шрифт, контраст, разстояние, йерархия на елементите)

Видове шаблони:

Изберете според това, което създавате:

Шаблони за начални страници : фокусирани върху конверсията, идеални за пускане на продукти и кампании

Шаблони за портфолио : представяне на проекти, казуси, биографии и героични оформления

Шаблони за електронна търговия : продуктови таблици, процеси на добавяне в количката, плащане и филтри

Шаблони за SaaS/стартиращи компании : ценови таблици, секции с функции, препоръки, табла за управление

Шаблони за блог/съдържание : карти с категории, оформление на статии, преживявания при четене

Шаблони за табло и уеб приложения: аналитичен потребителски интерфейс, карти, таблици, панели за администратори

Като изберете подходящия тип шаблон от самото начало, значително намалявате времето за итерации и поддържате дизайна си в съответствие с целта на уебсайта ви.

🤔 Не сте фен на Figma? Ето няко и алтернативи на Figma с по-мощни компонентни системи и функции за сътрудничество.

💡 Съвет от професионалист: Винаги проверявайте организацията на файловете в шаблона, преди да го използвате. Например, добре структуриран шаблон ще има компоненти като бутони и заглавия, настроени с Auto Layout и последователно именоване (btn/primary, btn/secondary).

Ограничения при използването на Figma за шаблони за уебсайтове

Макар шаблоните на Figma да ви дават преднина, те не са цялостно решение за създаване на активен уебсайт. Ето някои ограничения, които трябва да имате предвид:

Само дизайн, не е готов за разработка: Шаблоните на Figma предоставят структура, визуализации и модели на потребителски интерфейс. Но те не включват работещ код. Все още ще трябва да предадете дизайна на разработчик или да използвате инструмент за създаване на уебсайтове, за да го направите функционален.

Персонализирането изисква умения: Шаблоните спестяват време, но за да ги съобразите с вашата марка, е необходимо да владеете добре инструментите на Figma. Без дизайнерски опит може да се сблъскате с несъответстваща типография, проблеми с разстоянията или развалени оформления.

Съображения за производителността: Някои шаблони съдържат големи, детайлни компоненти, които могат да направят Figma файловете тежки и бавни за работа, особено в среда на съвместна работа.

Не е създаден за цялостно управление на дизайна: Figma не разполага с функции за планиране на кампании, проследяване на резултати, управление на графици и наблюдение на ефективността.

Алтернативни шаблони за уебсайтове Figma

Шаблоните на Figma се занимават с творческата страна на уеб дизайна, но не решават по-голямото предизвикателство: управлението на всичко, което се случва около дизайна.

ClickUp предлага набор от шаблони, фокусирани върху уебсайтове, които допълват Figma, като се занимават с управлението на уебсайт проекти от начало до край.

Докато ClickUp Whiteboards са чудесни за провеждане на виртуални дискусии по дизайна и събиране на обратна връзка, Automations в ClickUp намаляват административните разходи за ръчно изпращане на дизайни от създаването им до прегледа и окончателното одобрение.

Можете също да свържете Figma таблата с шаблони за управление на проекти в ClickUp, като автоматично синхронизирате статуса на дизайна със списъците със задачи.

Ето най-добрите шаблони на ClickUp 👇

1. Шаблон за план на уебсайт проект в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте стартирането на следващия си уебсайт от начало до край с шаблона за план на уебсайт проект на ClickUp.

Стартирането на уебсайт е нещо повече от дизайн. То включва стратегия, срокове, тестване и сътрудничество. Шаблонът за план на уебсайт проект на ClickUp превръща този сложен процес в структуриран и проследим работен поток, така че вашият екип да може да премине от концепция към стартиране, без да пропусне нищо.

Вместо да започвате от нулата, този шаблон ви предоставя предварително изготвен план на проекта с списъци и изгледи за всеки етап от създаването на уебсайта, от ранните проучвания до окончателното внедряване. Можете да назначите собственици, да зададете крайни срокове, да проследявате бюджетите и да наблюдавате напредъка на всеки етап, всичко на едно място.

🌟 Защо ще го харесате:

Планирайте всяка фаза от стартирането на уебсайта си на едно място, като групирате задачите от проучване до разработка, докато проследявате графика и бюджета в реално време.

Плъзгайте и пускайте задачи, за да коригирате дати, зависимости и етапи незабавно и да съгласувате междуфункционалните екипи по отношение на крайните срокове.

Балансирайте натоварването в изгледа „Натоварване“ , за да откриете колеги с прекалено много или прекалено малко задачи и да преразпределите задачите, преди да възникнат закъснения.

Проследявайте разходите с Cost Tracker, за да сравните прогнозните и действителните разходи във всички фази и да държите бюджетите под контрол.

🔑 Идеален за: Екипи, които пускат нови уебсайтове или преработват съществуващи и се нуждаят от ясна структура за управление на задачите, бюджетите и одобренията на едно място.

2. Шаблон за план на проект за дизайн на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте всяка творческа фаза и спазвайте графика с шаблона за проектен план за дизайн на уебсайт на ClickUp.

След като сте начертали цялостния си уебсайт проект в предишния шаблон, нека се съсредоточим върху една от най-важните фази – етапа на дизайна.

Шаблонът за план на проекта за уеб дизайн на ClickUp предоставя на творческите екипи специално място за планиране, дизайн и преглед на всеки дизайн продукт, от wireframes до окончателни макети. С само две основни гледни точки: Списък и Табло, той поддържа вашия уеб дизайн работен процес прост и бърз.

🌟 Защо ще го харесате:

Разделете задачите по дизайна на управляеми части като макети, актуализации на съдържанието и обратна връзка от клиенти в изгледа „Списък“ , за да поддържате работния си процес структуриран и опростен.

Премествайте задачите без усилие между етапите в изгледа на таблото , за да оптимизирате прегледите и ревизиите.

Дайте приоритет на доставката с вградени флагове и ясни статуси, които подчертават спешните редакции и чакащите одобрения, за да не пропуснете нищо преди стартирането.

🔑 Идеален за: Дизайнери и креативни проектни мениджъри, които се нуждаят от прост и визуален начин за управление на задачите по дизайна на уебсайта, ревизиите и одобренията в рамките на динамичен производствен цикъл.

3. Шаблон за уеб дизайн на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте заявки за дизайн, обратна връзка и одобрения, всичко в едно организирано пространство с шаблона за уеб дизайн на ClickUp.

Докато предишният шаблон се фокусира върху изпълнението на един проект за дизайн на уебсайт, шаблонът за уеб дизайн на ClickUp е предназначен за дизайнерски екипи, които управляват няколко уебсайта, като вътрешно творческо студио или агенция.

Той свързва приемането на клиенти, приоритизирането и натоварването на дизайнерите в една непрекъсната система, така че да можете да доставяте по-бързо, без да изтощавате екипа си.

🌟 Защо ще го харесате:

Централизирайте всички заявки за дизайн с вградения Формуляр за заявка за дизайн , който записва подробностите за проекта и автоматично създава задачи във вашето работно пространство.

Проследявайте напредъка в таблото Статус на дизайна , като премествате заявките през етапи като „Дизайн“, „Необходима информация“, „Преглед от клиента“ и „Одобрено“, за да поддържате синхронизация между дизайнерите и клиентите.

Приоритизирайте проектите според сложността и капацитета на екипа, като използвате изгледите По сложност и Капацитет на дизайнера , за да балансирате ефективно натоварването.

Мащабирайте работния си процес без усилие с изгледа Нови заявки за дизайн, който поддържа всички активни и постъпващи проекти видими и сортируеми.

🔑 Идеален за: Дизайнерски студия, свободни професионалисти или вътрешни екипи, които работят по проекти, при които управлението на обратната връзка и разпределението на ресурсите са толкова важни, колкото и качеството на дизайна.

4. Шаблон за план за преработка на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Обновете уебсайта си с яснота и увереност от концепцията до презапускането с шаблона за план за преработка на уебсайта на ClickUp.

След като разгледахме как да планирате и проектирате нов уебсайт, нека преминем към обновяване и итерация на съществуващи сайтове.

Шаблонът за план на проекта за преработка на уебсайта на ClickUp помага на екипите да се справят със сложния процес на актуализиране на съществуващите уебсайтове. За разлика от други шаблони, които ви предоставят пълен списък с настройки, този се фокусира върху индивидуални шаблони за задачи. Всяка дейност по преработката се превръща в задача, която можете да използвате многократно, да променяте, да дублирате и да възлагате на екипа си.

Можете бързо да създадете задачи като „Актуализиране на оформлението на началната страница“ или „Опресняване на страниците с продукти“. Присвойте ги на екипа си и проследявайте напредъка на едно място. Това улеснява управлението на често променящата се работа по препроектирането.

🌟 Защо ще го харесате:

Повторно използвайте и редактирайте задачите за препроектиране в хода на проекта, за да останете гъвкави, без да започвате от нулата.

Проследявайте всяка стъпка от процеса на препроектиране с вградени изгледи, които лесно преместват задачите от „В процес“ към „Преглед“ и „Завършено“.

Опростете сътрудничеството с подзадачи, обратна връзка и прикачени файлове, съхранени на едно място, така че всички да са в синхрон по отношение на следващите стъпки.

🔑 Идеален за: Уеб дизайн или маркетинг екипи, които се занимават с редовни преработки и се нуждаят от гъвкава и многократно използваема настройка за проследяване на промените и одобренията.

5. Шаблон за разработка на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте кодирането, контрола на качеството и внедряването в един работен процес с шаблона за разработка на уебсайтове на ClickUp.

След като планирате, проектирате и препроектирате уебсайта си, следващата стъпка е да го създадете с шаблона за разработка на уебсайтове на ClickUp.

Това е шаблон на ниво папка. Той ви предоставя цялостно работно пространство с множество списъци, табла и изгледи за напредъка, които вече са настроени. Ще намерите списъци като Backlog и Sitemap, всеки от които ви помага да организирате задачите през целия цикъл на разработване.

Вграденият изглед на таблото проследява всеки етап от работата, включително откриване, преглед на нуждите, разработка, тестване и пускане в експлоатация. Можете лесно да превключвате между изгледите, да виждате какво е в процес на изпълнение и да следите как всяка функция напредва към завършване.

🌟 Защо ще го харесате:

Създавайте и внедрявайте с увереност, като проследявате задачите по разработката, актуализациите на кода и пускането на нови функции в едно структурирано пространство.

Поддържайте синхронизация между дизайнерите, създателите на съдържание, разработчиците и проектните мениджъри с помощта на споделени изгледи и последователни работни процеси, които поддържат синхронизацията в екипа.

Следете напредъка и зависимостите в изгледите на таблото и списъка, за да идентифицирате затрудненията на ранен етап и да предотвратите забавяния.

Дублирайте персонализираната си разработвателна среда за бъдещи проекти, за да поддържате последователен и повтаряем процес на разработка.

🔑 Идеален за: Уеб разработчици, инженерни мениджъри и мултифункционални екипи, които се нуждаят от адаптивна рамка, за да се справят с всичко.

Позволете на ClickUp Agents да управлява вашия работен процес на заден план ClickUp Agents помагат за напредъка на уебсайта, като следят задачите, зависимостите, одобренията и крайните срокове за вас. Те автоматично разпределят работата, уведомяват собствениците, когато дизайните или активите са готови, ескалират пречките и генерират обобщения на напредъка, така че нищо да не забавя дизайна, съдържанието и разработката. Докато вашият екип работи, Agents се занимават с рутинната работа. ClickUp AI агенти

6. Шаблон за план за създаване на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Координирайте екипите и постигнете всеки етап от пускането на продукта, като използвате шаблона за план за производство на уебсайт на ClickUp.

След като сайтът ви е създаден и тестван, фокусът се измества към производството, където всяка актуализация на живо и публикуване на съдържание трябва да протича гладко. Шаблонът за план за производство на уебсайт на ClickUp помага на екипите да управляват текущите версии и да наблюдават активите на живо, без да прекъсват работата на сайта ви.

Те са предназначени за структурирано сътрудничество между разработчици, проектни мениджъри, мениджъри на съдържание и екипи за контрол на качеството. С функции като потребителски истории и маркиране на приоритети можете да управлявате отстраняването на бъгове, оптимизирането на производителността или пускането на нови функции, точно както при всяко пускане на продукт.

🌟 Защо ще го харесате:

Планирайте, проследявайте и одобрявайте актуализации на съдържанието или дизайна, преди те да бъдат публикувани, за да гарантирате, че всяка промяна е гладка и без грешки.

Групирайте работата по теми, за да откриете пречките рано и да разрешите проблемите, преди да засегнат потребителите.

Поддържайте сайт, готов за производство, като управлявате актуализациите непрекъснато, за да го подобрявате постоянно и да бъде стабилен.

🔑 Идеален за: Дигитални агенции, продуктови екипи и уеб мениджъри, които ръководят стартирането на проекти с участието на няколко екипа.

7. Шаблон за създаване на уеб страници ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте и управлявайте всяка уеб страница с яснота, използвайки шаблона за създаване на уеб страници на ClickUp.

Шаблонът за създаване на уеб страници на ClickUp е полезен за превръщането на картата на сайта ви в добре структурирани уеб страници, така че да можете да планирате, проектирате и публикувате всяка страница по организиран начин.

Вместо да управлявате уебсайта като един голям проект, този шаблон се фокусира върху конкретните страници, които съставляват сайта ви. Той съхранява всичко – от чернови на текстове и обратна връзка за дизайна до линкове към страници – в едно работно пространство, така че екипът ви да може да си сътрудничи без обърквания.

Можете да видите напредъка по няколко начина: изгледът „Карта на сайта“ показва как страниците са свързани, а изгледите „Табло“ и „Списък“ показват статуса на всяка задача в реално време. А ако координирате графици, изгледът „Диаграма на Гант“ ви помага да проследявате резултатите и закъсненията на цветно кодиран график.

🌟 Защо ще го харесате:

Организирайте ясно всеки тип страница, като разделите основните, продуктовите и поддържащите страници, така че екипите да могат да проектират и разработват паралелно.

Централизирайте дизайните и обратната връзка от клиентите директно в задачите, за да ускорите и улесните ревизиите.

Записвайте коментарите ефективно с статуси като „Необходимо актуализиране“ и „В процес на преглед“, които поддържат обратната връзка видима и организирана.

🔑 Идеален за: Агенции, които търсят инструмент за уеб дизайн, с който да създават многостранични уебсайтове, където всяка страница изисква индивидуално внимание.

8. Шаблон за планиране на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Превърнете идеите си в структуриран план за уебсайт с шаблона за планиране на уебсайтове на ClickUp.

Шаблонът за планиране на уебсайтове на ClickUp ви предоставя пълен план за вашия уеб проект, превръщайки хаотичния процес с участието на няколко екипа в ясен и визуален работен поток.

От първата сесия за мозъчна атака до окончателния преглед, всеки етап от идеята до тестването е начертан. Можете да зададете нива на усилие и да разглеждате работата от различни ъгли ( изглед Kanban, Gantt или Timeline ), за да поддържате предсказуемост и гладкост на доставката.

🌟 Защо ще го харесате:

Откривайте навреме неравномерното разпределение на натоварването с вградени нива на усилие и етикети за екипа, които показват кой е претоварен и кой е свободен.

Опростете творческите прегледи, като използвате ясни статуси като „Вътрешен преглед“ и „В процес“, за да оптимизирате обратната връзка между екипите.

Въведете отчетност във всяка фаза с задачи, които показват отговорности, необходими екипи и крайни срокове, за да елиминирате объркването и дублирането.

🔑 Идеален за: маркетинг мениджъри, дизайнерски студия или стартиращи компании, които се нуждаят от координация на различни дисциплини (копирайтинг, дизайн и разработка) при планирането и реализацията на нов уебсайт.

9. Шаблон за обхват на работата на уебсайта ClickUp

Вземете безплатен шаблон Определете ясни очаквания и резултати от първия ден с шаблона за обхват на работата на уебсайта на ClickUp.

Преди да бъде написана първата линия код, всеки уебсайт проект се нуждае от едно нещо: яснота. Шаблонът за обхват на работата на уебсайта на ClickUp поставя тази основа.

Подробните документи на ClickUp помагат да се съхраняват предварително всички подробности по проекта, като цели, резултати, срокове и разходи, така че всички да са съгласни с това, което се изгражда и кога. Този изчерпателен документ за обхвата на работата може да бъде свързан с задачите в ClickUp, така че екипите, които работят по дизайнерските модули, създаването на съдържание, интеграциите и дейностите по стартирането, да могат бързо да проверят какво е в обхвата и какво се нуждае от одобрение.

Този шаблон е за екипи и клиенти, които искат да избегнат всякаква неяснота по време на изпълнението.

🌟 Защо ще го харесате:

Очертайте предварително целите, резултатите и цените, за да определите ясни очаквания и да предотвратите недоразумения по-късно.

Документирайте всяко предположение и правило за контрол на промените, за да поддържате съгласуваност между всички заинтересовани страни по време на развитието на проекта.

Присвойте собственици, графици и разпределение на задачите за всяка фаза, за да гарантирате отчетност и да избегнете неясни отговорности.

Поддържайте прозрачност с вградени ценови листи и таблици с разходи, които правят бюджетите видими и разходите под контрол.

🔑 Идеален за: Агенции, консултанти и вътрешни проектни мениджъри, които се нуждаят от формализиране на споразумения и обхват за проекти за уеб разработка.

10. Шаблон за план за миграция на уебсайт ClickUp

Вземете безплатен шаблон Преместете сайта си гладко и сигурно с шаблона за план за миграция на уебсайт на ClickUp.

Миграцията на уебсайт е един от най-трудните дигитални проекти. Освен преместването на файлове, трябва да защитите линковете и доверието на потребителите.

Шаблонът за план на проекта за миграция на уебсайта ClickUp помага на екипите да планират, тестват и изпълняват миграции със структура и увереност. Той разделя процеса на фази, така че всяка зависимост и пренасочване да се обработват синхронизирано.

🌟 Защо ще го харесате:

Планирайте миграциите в структурирани фази с вградени контролни точки и стъпки за преглед, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Защитете SEO стойността и производителността на сайта, като проследявате пренасочвания, одити на метаданни и тестови задачи в един организиран изглед.

Откривайте рисковете навреме с статуси като „Блокиран“ и „В процес на преглед“, които сигнализират за пречки, преди те да повлияят на графиците.

Обединете техническите и нетехническите екипи в споделено работно пространство, където разработчиците, маркетолозите и заинтересованите страни остават синхронизирани в реално време.

🔑 Идеален за: Маркетинг и ИТ екипи, които управляват преместване на домейни, промени в CMS или мащабни преработки на дизайна.

11. Шаблон за бяла дъска на ClickUp Sitemap

Вземете безплатен шаблон Начертайте цялата структура на сайта си визуално с шаблона за бяла дъска на ClickUp Sitemap.

Преди да се създадат wireframes или mockups, всеки добър уебсайт започва с ясна карта на сайта.

Шаблонът ClickUp Sitemap Whiteboard предоставя на вашия екип визуален начин за планиране на структурата на вашия сайт, от менюта на най-високо ниво до вложени подстраници. Можете да премествате и пренареждате елементи в реално време. По този начин е лесно да съгласувате потока на съдържанието и пътя на потребителите, преди да започнете да пишете код.

Независимо дали скицирате ранни идеи или финализирате одобрена структура на сайта, ClickUp Whiteboards ви предоставя интуитивно работно пространство, където можете да обсъждате идеи с екипа си, да използвате конектори за картографиране на пътуванията на потребителите, да запазвате идеи на лепящи се бележки и да кодирате елементите с цветове за по-голяма визуална яснота.

🌟 Защо ще го харесате:

Визуализирайте цялата архитектура на уебсайта си с един поглед, за да откриете незабавно липсващи връзки и дублиране на съдържание.

Сътрудничейте на живо с дизайнери, разработчици и стратези по съдържанието, като използвате коментари и лепящи се бележки, за да усъвършенствате идеите си в реално време.

Плъзгайте и пускайте елементи, докато проектът ви се развива, за да поддържате ясни взаимоотношенията между страниците и организирана структура.

Превърнете одобрените секции от картата на сайта в изпълними задачи, за да преодолеете разминаването между планирането и изпълнението без ръчна настройка.

🔑 Идеален за: UX дизайнери, стратези по съдържание и уеб екипи, които се нуждаят от прост, но мощен начин да съгласуват структурата на сайта преди да започнат да го изграждат.

12. Шаблон за начална страница на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проектирайте и тествайте страници с висока конверсия по-бързо с шаблона за целева страница на ClickUp.

Целевите страници са успешни, когато балансират между привлекателно съдържание, изчистен дизайн и ясни призиви за действие. Но сравняването на различни подходи и проследяването на това, което работи (и което не работи), може да бъде объркващо. Вместо разпръснати отметки или случайни екранни снимки, шаблонът за целева страница на ClickUp ви предоставя централизирано пространство, където можете да проучите дизайнерските решения, стиловете на копиране и призивите за действие един до друг.

🌟 Защо ще го харесате:

Сравнявайте водещите марки, като запазвате и анализирате техните начални страници, за да проучите моделите на съобщенията и оформлението.

Количествено измерване на дискусиите по дизайна с полета за оценка, които обективно оценяват съдържанието и използваемостта.

Проследявайте повтарящи се елементи от дизайна, като разположението на бутоните и тона, за да идентифицирате какво постоянно генерира кликове и конверсии.

Създайте споделен архив с вдъхновяващи идеи с ClickUp Docs, където вашият екип може да съхранява линкове и бележки за бъдещи преработки.

🔑 Идеален за: Маркетинг екипи, дизайнери и стратези за растеж, които търсят практична система за анализ, сравнение и възпроизвеждане на високопроизводителни целеви страници.

13. Шаблон за потребителски поток на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Визуализирайте и оптимизирайте всяко потребителско пътуване с шаблона за потребителски поток на ClickUp.

Всяко отлично преживяване с даден продукт започва с разбирането как потребителите действително го използват.

Шаблонът за потребителски поток на ClickUp превръща тези невидими пътувания в ясни, визуални карти, които показват всяко действие и резултат по пътя. Вместо да гадаете къде потребителите могат да се загубят, можете да видите пътя им стъпка по стъпка. В резултат на това това помага за проектирането на по-умни и по-гладки преживявания.

🌟 Защо ще го харесате:

Превърнете сложните потребителски пътеки в ясни, визуални диаграми, които всеки може да разбере веднага.

Идентифицирайте рано точките на триене, за да усъвършенствате потребителското преживяване преди стартирането и да предотвратите отпадането на потребители.

Сравнете алтернативни варианти един до друг (например, плащане като гост срещу регистрация), за да намерите най-интуитивното преживяване.

Съгласувайте екипите за UX, продукти и разработка около един общ план, за да намалите обмена на информация и да ускорите вземането на решения.

🔑 Идеален за: Продуктови дизайнери, UX изследователи и разработчици, които се нуждаят от практичен начин за картографиране на поведението на потребителите и дизайна.

Планирайте и създавайте уебсайтове по-бързо с ClickUp

Шаблоните на Figma ви дават предимство в творческата част с макети, UI комплекти и дизайнерски системи, които спестяват часове работа по оформлението. Когато ги съчетаете с шаблоните за уебсайтове на ClickUp, можете бързо да преминете от дизайна към изпълнението. Освен това всичко, от планирането на съдържанието до проследяването на задачите по разработката, остава организирано на едно място.

Освен това, изкуственият интелект, автоматизацията и интеграциите на ClickUp поддържат проектите в движение. Те разпределят задачите незабавно, генерират копия, синхронизират актуализациите между инструментите и проследяват напредъка без микроуправление.

Заедно, шаблоните на Figma и шаблоните на ClickUp създават безпроблемен път от идеята до пускането на продукта.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и създавайте уебсайтове по-бързо и по-умно.