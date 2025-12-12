Как да развиете своя LinkedIn бранд като продуктов мениджър

Продуктов мениджър наскоро публикува в LinkedIn пост за пускането на функция, която се провали напълно. Тя обясни какво се обърка, какво научи и как би подходила по различен начин. Постът получи 10 000 преглеждания и три предложения за работа.

Нейният колега пусна изключително успешна функция същия месец и не публикува нищо. Никой от набиращите персонал не се свърза с него. 😶‍🌫️

Не става въпрос за това кой е по-добър в продуктите, а за това кой показва своето мислене. Ако хората не могат да видят как разсъждавате, те не могат да ви запомнят. Именно затова LinkedIn е по-важен, отколкото продуктовите мениджъри биха искали да признаят.

Това ръководство разяснява как да развиете автентично своя LinkedIn бранд като продуктов мениджър. Освен това ще разгледаме как ClickUp ви помага да проследявате и представяте работата си като продуктов мениджър. 🗂️

Защо LinkedIn е важен за продуктовите мениджъри

Като продуктов мениджър, вашата мрежа е вашата нетна стойност. LinkedIn служи като основна платформа, където рекрутерите ви намират, където изграждате лидерство в мисленето и където оставате в крак с най-новите тенденции във вашата област.

Ето защо това е важно:

Кариерните възможности идват при вас: Силният профил означава, че получавате съобщения за позиции, които съответстват на вашия опит и очаквания за заплата.

Учете се от най-добрите: получавате достъп до рамки и начин на мислене, които биха ви отнели години да развиете сами.

Изградете доверие, което се натрупва: Бъдещите работодатели и сътрудници могат да видят как мислите, още преди да се срещнат с вас.

Бъдете в крак с промените в бранша: Вашият фийд се превръща в подбрана поредица от знания от практици, които в момента решават проблеми, свързани Вашият фийд се превръща в подбрана поредица от знания от практици, които в момента решават проблеми, свързани с продуктовия мениджмънт.

🧠 Интересен факт: Проектът за преработване на LinkedIn през 2012 г. (с кодово име „Project Katy“) е вдъхновен от попзвездата Кейти Пери: идеята беше да се премине от уеб интерфейс в стила на 90-те години към нещо по-модерно и опростено.

Как да изградите солидна основа в LinkedIn

Мислете за профила си в LinkedIn като за постоянно активен продуктов портфейл, който работи, докато спите. Ето как да изградите основа, която привлича подходящите възможности.

💬 Оптимизирайте профила си в LinkedIn

Оптимизацията започва с разбирането как рекрутерите и мениджърите по наемане на персонал намират кандидати на платформата.

Стратегическото разположение на ключови думи подобрява откриваемостта

Рекрутерите търсят длъжности, умения и области на влияние.

Ако в профила ви пише „работил върху функции“, но търсенията са за „продуктова стратегия“ или „управление на пътна карта“, вие няма да се появите.

Поставете подходящи ключови думи (LinkedIn SEO, по същество) на три важни места: заглавието („Старши продуктов мениджър | Продуктова стратегия и B2B SaaS“), първия параграф в раздела „За мен“ и в описанията на длъжността. Проверете това сами, като потърсите „Продуктов мениджър [вашият град]“ и вижте кои профили са с най-висок рейтинг.

🔍 Знаете ли, че... В проучване на LinkedIn профили, комбинацията от местоположение + няколко редки умения направи профила уникално разпознаваем с около 75% вероятност в извадка от ~970 милиона потребители.

Богатите медии превръщат твърденията в доказателства

Да кажете, че сте пуснали дадена функция, не означава нищо без доказателства.

Доказателствата убеждават.

Примери:

90-секундна демонстрация чрез запис на екрана

Снимки на екрана с показатели за стартиране

Стратегически презентации

Аналитични табла

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips за ясни инструкции. Фокусирайте се върху контекста – какво се промени, защо беше важно и какъв беше ефектът след пускането на продукта. Така ще превърнете „Аз създадох X“ в история за решения, компромиси и резултати. Записвайте презентации на продукти с ClickUp Clips Използвайте ClickUp Clips, за да подчертаете как дадена функция е променила работния процес.

Количественото измерване отличава силните профили от слабите

Всяка точка от вашия опит трябва да съдържа поне едно число: процентно изменение, сума в долари, времеви период или обем.

Заменете „подобрено ангажиране на потребителите“ с „Увеличение на дневните активни потребители (DAU) от 12 000 → 31 000 за 4 месеца след преработване на процеса на регистрация въз основа на 40 интервюта с потребители“.

Специфичността доказва, че измервате въздействието, разбирате причинно-следствените връзки и комуникирате резултатите ясно.

📖 Прочетете също: Как да автоматизирате създаването на съдържание с AI

💬 Използвайте раздела за опит, за да разкажете история

Повечето продуктови мениджъри изброяват своите отговорности („управлявах пътната карта“, „работех с инженери“), но най-добрите профили разкриват как диагностицирате проблеми и създавате стойност.

Малка истина за всеки продуктов мениджър: Ако някога сте се колебали да опишете своя опит, защото се страхувате, че ще изглежда общо или „недостатъчно опитен“, не се притеснявайте – всеки продуктов мениджър се чувства така. Важно е яснотата на мисленето, а не съвършенството. Конкретните истории винаги се приемат по-добре от изгладените твърдения.

Предизвикателство: Определете залозите и контекста

Отворете всяка роля с ситуацията, която сте наследили, за да могат рекрутерите да разберат нивото на трудност.

„Наследен продукт с 60% отлив, без разлика от 4 конкуренти и инженерни екипи, които предлагат функции, които никой не иска“ показва на мениджъра по наемане, че можете да се справяте с хаоса и неяснотите. Оформянето на предизвикателството доказва, че разбирате бизнес проблемите, а не просто изпълнявате задачи.

Действие: Покажете методологията си и компромисите, които правите.

Обяснете процеса си в 2-3 кратки изречения, като се фокусирате върху това, което сте престанали да правите.

„Проведох интервюта за задачите, които трябва да бъдат изпълнени, с 25 отпаднали клиенти и открих, че те са купили продукта за употреба А, но ние сме го оптимизирали за употреба Б. Премахнахме три функции в процес на разработка, за да преструктурираме основния работен процес“, което демонстрира структурирано мислене.

Компромисите разкриват преценката; всеки може да каже „да“ на всичко, но стратегическите продуктови мениджъри знаят какво да отхвърлят.

Резултат: Докажете въздействието с цифри и резултати.

Завършете с бизнес показатели, които са важни за мениджърите.

„Намаляване на отлива от 60% на 18% за 2 тримесечия, увеличаване на средната стойност на договорите с 14 000 долара чрез допълнителни продажби, подобряване на скоростта на екипа чрез премахване на 40% от забавянията“ свързва вашата работа като продуктов мениджър директно с приходите и ефективността.

Ако сте пуснали на пазара продукт, който се е провалил, поемете отговорността и обяснете какво сте научили. Честността изгражда по-голяма доверие от перфектния опит.

📮 ClickUp Insight: 19% от анкетираните не знаят какво е портфолио кариера, а 18% се въздържат, защото не знаят откъде да започнат. Желанието е налице, но липсва пътна карта. С ClickUp Brain никога няма да се чудите какво да правите по-нататък. Просто попитайте: „Как да пусна продукт на пазара?“ Brain може незабавно да претърси интернет, да анализира най-новите стратегии с множество LLM и да ви предостави стъпка по стъпка план, съобразен с вашите цели. Независимо дали се нуждаете от пазарен анализ, списък с задачи за първия си клиент или съвети за изграждане на множество източници на доходи, всеки отговор е незабавен, приложим и подкрепен с реални данни. Пътят ви е винаги само на един въпрос разстояние.

💬 Изградете рутина за създаване на съдържание за лидерство в мисленето

Напишете по една задълбочена статия месечно за конкретен проблем, който сте решили, а не общи съвети, които всички вече знаят.

Изберете едно решение, като например „Как приоритизирах 47 заявки за функции с три инженерни ресурса“ и разгледайте подробно процеса:

Покажете напрежението: Включете съпротивата на заинтересованите страни, с която сте се сблъскали, любимия проект на главния изпълнителен директор, който сте отхвърлили, и причините, поради които сте взели това решение.

Използвайте реални артефакти: Направете екранна снимка на вашата таблица с приоритети, цитирайте неудобния разговор в Slack, покажете анализите преди и след

Концентрирайте се: 800 думи за едно решение са по-добри от 2000 думи, които обхващат всичко, което знаете за продуктовия мениджмънт.

Поддържайте ритъм: Една статия на всеки 3-4 седмици ви поддържа видим, без да се изчерпвате или да жертвате качеството за сметка на честотата.

Дългите статии с реални примери, истинско напрежение и новини от бранша се споделят, защото са незабавно полезни за други продуктови мениджъри, които в момента се сблъскват с подобни проблеми.

Говорихме с Джейкъб Голдшайн, главен изпълнителен директор на Orca, агенция за писане на LinkedIn за основатели и оператори, за това как продуктовите мениджъри могат да използват автентично разказването на истории.

Той ни разказа:

Всяка продуктова история започва с това, което ви е вдъхновило да станете продуктов мениджър: какво ви е вдъхновило да обичате продукта, да искате да създадете нещо със собствените си ръце, собствените си идеи, собствените си мисли. […] Като продуктов мениджър, целият ви живот е всъщност история на създаване, идеи, което е много уникално.

Всяка продуктова история започва с това, което ви е вдъхновило да станете продуктов мениджър: какво ви е вдъхновило да обичате продукта, да искате да създадете нещо със собствените си ръце, собствените си идеи, собствените си мисли. […] Като продуктов мениджър, целият ви живот е всъщност история на създаване, идеи, което е много уникално.

💡 Професионален съвет: Използвайте „аха“ моментите от обратната връзка на потребителите като ценно съдържание. Следващия път, когато клиент каже нещо, което променя начина, по който виждате продукта, напишете кратка публикация, в която разяснявате тази промяна в мисленето. Това ви кара да изглеждате любознателен, а не поучителен.

Как ClickUp може да ви помогне да останете последователни

Развиването на присъствието ви в LinkedIn като продуктов мениджър работи по същия начин, по който работи и вашият продукт: яснота, итерация и обратна връзка. Вие вече мислите в системи.

Маркетинговото решение на ClickUp ви позволява да третирате личната си марка по същия начин, като жива система, която се подобрява, докато научавате повече за аудиторията си, гласа си и собственото си мислене за продукта.

Започнете оттук. 🏁

Разгледайте ясно нововъзникващите идеи

Най-доброто ви съдържание обикновено идва от реални проблеми с продуктите: дискусии за компромиси, напрежение с клиенти, конфликти при определяне на приоритети, разминавания в съгласуваността.

Визуализирайте стратегическите ъгли на съдържанието с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards ви помага да разделите тези моменти на ясни наративни ъгли.

Можете да начертаете историите, които искате да споделите:

Урок от ретроспектива на спринт

Решение за приоритизиране, при което ограниченията определят посоката

Изненадваща информация за потребителите от изследователска сесия

Например, създайте табло с име „Сигнали за лидерство в конфликт“ в софтуера за управление на бранда. Можете да добавите лепящи се бележки за това, което се е случило, какво сте обмислили, решението, което сте взели, и защо е било важно.

Това ви дава структурирана яснота, преди да започнете да пишете.

Напишете публикации в LinkedIn точно там, където се раждат вашите идеи.

Вашите мисли се развиват чрез спецификации, бележки от срещи, обобщения на проучвания, коментари по пътната карта и регистри на решения.

Усъвършенствайте многоформатните версии на публикациите в ClickUp Docs, за да поддържате последователност в съобщенията

ClickUp Docs ви позволява да превърнете това мислене в споделяеми разкази, без да се налага да сменяте инструменти. Например, напишете публикация за приоритизирането на функциите:

Чернова версия 1: Пълно описание, обясняващо противоречивите приоритети в дизайна и инженерството.

Версия 2: Остър сценарий за карусел, разделящ концепцията на три панела

Версия 3: Един параграф за бърз пост

Референтен раздел: Реални бележки от разговори със заинтересовани страни и регистри на решения

Тази система превръща вашия професионален опит в последователен разказвателен ресурс.

Освен това можете да използвате Docs, за да централизирате черновите на публикации, идеи за надписи и шаблони за ангажираност.

🚀 Предимство на ClickUp: Можете да привлечете експертно мнение в процеса на мислене с помощта на ClickUp Assign Comments. Поискайте структурирана обратна връзка чрез Assign Comments в ClickUp Да предположим, че искате старши продуктов мениджър да провери вашите аргументи защо инженерите са се противопоставили на предложеното от вас намаляване на обхвата. Маркирайте конкретния параграф в Docs и добавете коментар. Добавете бележка: „Моля, проверете аргументите, тона и яснотата. “ Те отговарят директно на местата, където е необходимо подобрение. Вие стеснявате, решавате и продължавате напред.

Изградете повторяема инерция

Като продуктов мениджър, графикът ви е изпълнен със спринт прегледи, сесии за подготовка, синхронизиране на заинтересованите страни и постоянно превключване на контекста. Без система, намерението „публикувай днес“ се изплъзва.

Усъвършенствайте ритъма си на публикуване с ClickUp Recurring Tasks, за да създадете последователна и мащабируема система за публикуване

Използвайте ClickUp Recurring Tasks, за да превърнете съдържанието си в повтарящ се оперативен ритъм.

Създайте шаблони за повтарящи се задачи, базирани на основните елементи на вашето съдържание. Например:

„Споделете нещо, което сте научили за продуктите през тази седмица“ всеки петък.

„Разгледайте решението за дадена функция и обмислените компромиси“ всеки вторник.

„Споделяйте публикациите на колегите си или основателите и добавяйте смислени коментари“ всяка сряда.

Всяка задача може да включва подсказки, препратки и вашата „гледна точка“, подредена според нивото на аудиторията (начинаещи, практици, лидери). Когато задачата се появи отново в календара ви за съдържание в LinkedIn, вие всъщност изграждате система, която се самоподхранва.

🚀 Предимство на ClickUp: Функцията „Talk to Text“ в ClickUp запазва най-силните ви идеи достатъчно дълго, за да ги оформите. Да предположим, че преминавате от синхронизиране на пътната карта към преглед от заинтересованите страни и ви хрумва чудесна идея за LinkedIn, нещо остроумно от реална продуктова компромисна ситуация, с която сте се справили миналата седмица. Кажете го на глас в ClickUp BrainGPT, AI десктоп приложението, и то ще се превърне в задача във вашето работно пространство. Идеята остава запечатана, готова за доусъвършенстване по-късно. Научете повече тук:

Превърнете работния си опит в интересни съдържание

Вашата работа включва изясняване на неясноти, интерпретиране на данни, формулиране на решения и изразяване на компромиси. Това е начинът на мислене, който показва силна преценка за продуктите, и точно това изгражда доверие в LinkedIn. Предизвикателството е да го представите в ясен, убедителен и лесен за четене формат.

Извлечете ясни, основани на прозрения разкази от работата си с продукти, като използвате ClickUp Brain

ClickUp Brain, интегрираният AI асистент за социални медии, ви помага да превърнете работните си бележки в публикации, богати на информация, които показват вашата дълбочина.

Вземете от:

Ретроспективи с противоречиви гледни точки

Транскрипти на разговори с клиенти, в които възраженията са променили посоката си

Бележки за приоритизиране на функциите, които показват вашата логика

Експериментални резултати, които промениха вашите предположения за пътната карта

След това насочете ClickUp Brain да изложи ясно вашето мислене, вместо да обобщава събитието.

✅ Опитайте следния подтик: Обобщете тази нишка с обратна връзка от клиенти в публикация, в която обяснявате как да определите приоритетите на функциите сред конкуриращите се нужди на заинтересованите страни. Пишете във второ лице, директно, обмислено, без клишета.

Потребител на ClickUp споделя как сме им помогнали да елиминират разрастването на работата:

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя.

Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

Но чакайте, има още!

Създавайте алтернативни куки и преходи с помощта на ClickUp Brain, за да поддържате потока на черновите

ClickUp Brain ви помага да експериментирате с промени в тона, вариации на заглавията и формулиране на примери. Да речем, че уводът ви изглежда прекалено академичен.

Споменете @Brain и попитайте за три версии:

Един откровен

Един аналитичен

Едно малко забавно

Изберете стила, който съответства на вашия глас в LinkedIn, и го усъвършенствайте в същия ClickUp Doc.

🧠 Интересен факт: Макар продуктовите мениджъри понякога да се наричат „мини-изпълнителни директори“ на своите продукти, някои коментари сочат, че те са доста редки в пропорционално отношение: в някои компании може да има повече вицепрезиденти, отколкото продуктови мениджъри, а продуктовите мениджъри са статистически „еднорози“, защото тяхната роля обхваща бизнеса, дизайна, инженерството и данните.

Съобразете съдържанието си с работния си цикъл

Графикът ви вече включва прегледи на спринтове, синхронизиране на екипа, сесии за усъвършенстване на забавените задачи, обсъждания на пътната карта и индивидуални срещи. Постоянството в LinkedIn става по-лесно, когато графикът ви за публикуване се вписва в ритъма на тази реалност.

Съгласувайте навиците си за публикуване с реалните работни модели, като използвате календара на ClickUp

Календарът на ClickUp обединява вашите задачи, обаждания и приоритети в един визуален поток.

Тук ClickUp Brain разглежда вашите приоритетни задачи, натоварването с срещи и типичните периоди на концентрация, за да блокира автоматично времето за изготвяне на чернови, така че да пишете, когато енергията ви подкрепя доброто мислене, а не когато крайният срок ви притиска.

Да предположим, че планирането на спринтовете винаги ви дава яснота във вторник. ClickUp Brain планира късния вторник сутрин като прозорец за изготвяне на чернови. Да предположим, че петъците са по-леки след ежедневните срещи. Тогава петък следобед се маркира за публикуване. Ритмичността на вашето съдържание вече следва ритмичността на вашия продукт.

⚡️ Архив с шаблони: Шаблонът за календар за социални медии на ClickUp обединява целия работен процес, така че всяка публикация да преминава през една и съща верига. Шаблонът за календар за социални медии вече включва места за съхранение на идеи, етикети за статуса на черновите, планирани публикации и проследяване на ангажираността. Просто въведете основните си идеи в него и започнете да създавате.

Нека резултатите ви насочват бъдещата посока на съдържанието ви.

Анализирайте моделите на ангажираност, използвайки таблата на ClickUp, за да усъвършенствате стратегията си за съдържание

Таблото на ClickUp показва кои теми засилват доверието и кои не се приемат добре. Да предположим, че проследявате:

Високи коментари към публикации, показващи реални разговори със заинтересовани страни

Високи спестявания от публикации, разбиващи ментални модели

Силно впечатление с кратки, впечатляващи каруселни снимки

Това ви показва, че вашата аудитория цени практическото мислене и конкретните истории за вземане на решения. Затова се фокусирайте върху това.

🚀 Предимство на ClickUp: Силните публикации в LinkedIn често разчитат на визуална яснота. ClickUp Proofing ви помага да усъвършенствате карусели, разбивки на потребителския интерфейс и публикации, разказващи истории за продукти, без да се налага да търсите обратна връзка в чатове. Добавяйте бележки и усъвършенствайте визуалните публикации ефективно с помощта на ClickUp Proofing Качете черновите си изображения, карусели или кратки видеоклипове директно в задачата си. Вашите рецензенти могат да кликнат навсякъде върху визуалното представяне и да оставят точни коментари, свързани с конкретни кадри или секции.

Как да изградите мрежата си и да се ангажирате автентично

Силният профил няма значение, ако никой не го вижда.

Вашата професионална мрежа определя обхвата ви, а ангажираността определя видимостта ви. Ето как да изградите връзки, които действително водят до възможности.

📌 Следвайте и общувайте с лидерите в продуктовия мениджмънт

Следенето на подходящите хора добавя ценно съдържание във вашия фийд и ви прави забележими, когато се ангажирате с обмислени действия.

Лени Рачицки : Бивш продуктов мениджър в Airbnb, който издава най-популярния бюлетин за продукти, споделя подробна информация за растежа, задържането на клиенти и съвети за кариерата. Бивш продуктов мениджър в Airbnb, който издава най-популярния бюлетин за продукти, споделя подробна информация за растежа, задържането на клиенти и съвети за кариерата.

Шреяс Доши : Бивш продуктов мениджър в Stripe, Twitter и Google, известен с менталните си модели и рамки за приоритизиране, които предизвикват конвенционалното мислене. Бивш продуктов мениджър в Stripe, Twitter и Google, известен с менталните си модели и рамки за приоритизиране, които предизвикват конвенционалното мислене.

Елена Верна : Съветник по растеж, който разбива PLG стратегиите и показателите за активиране с реални примери от компании. Съветник по растеж, който разбива PLG стратегиите и показателите за активиране с реални примери от компании.

Гибсън Бидъл : Бивш вицепрезидент на Netflix, който преподава продуктова стратегия чрез казуси и сесиите си „Питай ме за всичко“. Бивш вицепрезидент на Netflix, който преподава продуктова стратегия чрез казуси и сесиите си „Питай ме за всичко“.

💡 Професионален съвет: Ангажирайте се стратегически с тяхното съдържание. Коментирайте, когато имате нещо съществено да добавите, като подобен опит, контрааргумент с обосновка или последващ въпрос, който задълбочава дискусията. „Страхотна публикация!“ не добавя никаква стойност, но „Опитахме този подход за приоритизиране в [Компания] и открихме, че той не работи, когато заинтересованите страни имат противоречиви показатели за успех. Любопитството как се справяте с това напрежение започва разговори, които ви правят забележим.

📌 Присъединете се към PM общности и събития

чрез Product School

Общностите ви дават достъп до колеги, които решават подобни проблеми, и създават възможности за сътрудничество.

Product School: Провежда безплатни уебинари с продуктови мениджъри от водещи компании, организира местни срещи в над 20 града.

Mind the Product: Глобална общност с регионални събития, Slack канали, организирани по специалности (B2B, потребители, AI/ML)

Жените в продуктовия мениджмънт: Менторски програми и събития за създаване на контакти, фокусирани върху подкрепата на жените в ролята на продуктови мениджъри.

Product-Led Alliance: Общност, специално предназначена за продуктови мениджъри, работещи по стратегии за растеж, водени от продуктите.

Reforge: Премиум курсове с обучение в групи и мрежа от бивши възпитаници, състояща се от старши продуктови мениджъри и лидери в областта на растежа.

Участвайте в събития с цел, която е по-голяма от събирането на контакти. Попитайте лекторите за конкретни предизвикателства, пред които сте изправени, запознайте се с 3-5 души, които проявяват искрен интерес към работата си, и се свържете с тях в рамките на 48 часа, като се позовете на разговора ви.

🔍 Знаете ли, че... Ръководителите, които публикуват в LinkedIn, в момента виждат, че съдържанието им получава до 4 пъти повече импресии от типичните потребители на LinkedIn, което прави лидерското присъствие голям усилвател.

📌 Сътрудничество по отношение на съдържанието

Съвместното създаване на съдържание спомага за по-бързото изграждане на взаимоотношения в сравнение с пасивното мрежуване и позиционира и двамата участници като лидери на мисълта. Ето какво можете да опитате:

Тагвайте някого: Напишете пост за рамка, която сте научили от друг продуктов мениджър, тагнете го и обяснете как сте я приложили (често те ще я споделят и ще се включат в дискусията).

Статии за сътрудничество: Свържете се с продуктови мениджъри, които работят по сходни проблеми, и напишете съвместно статия в LinkedIn, в която сравнявате вашите подходи към откриването, приоритизирането или управлението на заинтересованите страни.

Формат на интервюто: Попитайте продуктов мениджър, когото уважавате, дали можете да го интервюирате за скорошно пускане на продукт, след което публикувайте интервюто като статия, като му отдадете пълно признание и видимост.

Обобщаващи публикации: Създайте „Какво научиха 5 продуктови мениджъри от неуспешни пускания на пазара“, като съберете кратки истории от вашата мрежа и посочите всеки автор.

Сътрудничеството създава взаимна видимост и изгражда реципрочност. Когато помогнете на някой друг да получи публичност, той ще го запомни и ще ви върне услугата.

Когато попитахме Джейкъб за баланса между професионалното лидерство в мисленето и личния глас, той отговори, че това зависи от контекста:

Ако работим в областта на нещо наистина техническо, личните мнения трябва да се ограничават до около 5% от публикациите. Ако сте в индустрия като SaaS, където има толкова много хора, които създават нещо подобно на това, което създавате вие, личността е това, което ви отличава.

Ако работим в областта на нещо наистина техническо, личните мнения трябва да се ограничават до около 5% от публикациите. Ако сте в индустрия като SaaS, където има толкова много хора, които създават нещо подобно на това, което създавате вие, личността е това, което ви отличава.

🧠 Интересен факт: Концепцията за личен брандинг беше официално въведена още през 1997 г., когато Том Питерс публикува статията The Brand Called You във Fast Company, в която казва на читателите: „Ние сме изпълнителни директори на собствените си компании: Me Inc… най-важната ни задача е да бъдем главни маркетинг мениджъри на марката, наречена Вие. ”

Ключови показатели, които да следите, за да развиете личната си марка в LinkedIn като продуктов мениджър

Изграждането на личен бранд в LinkedIn без проследяване на резултатите е като пускането на функции без анализи (шега на продуктовите мениджъри, не можахме да устоим). LinkedIn предоставя ясни показатели, които показват какво работи и какво се нуждае от корекция. 📊

Прегледи на профила

Седмичните прегледи на профила измерват вашата откриваемост и ефективността на съдържанието.

Скокът след публикуване на съдържание или участие в дискусии ви показва, че тези дейности генерират трафик. Целете се към стабилен растеж: 50 преглеждания на седмица като базова линия, 200+ ако публикувате активно.

Разбивката „Как хората са ви намерили“ разкрива дали посещенията се дължат на ключови думи за търсене или на вашето съдържание.

Профили в LinkedIn

📖 Прочетете също: Как да се свържете с работодатели в LinkedIn

Заявки за свързване

Качеството на постъпващите запитвания е по-важно от количеството. Ако рекрутери, мениджъри по наемане на персонал или старши продуктови мениджъри се свързват с вас без да сте ги подканили, това означава, че позиционирането ви работи.

Селективното приемане въз основа на релевантността към вашите цели е по-добро от произволния растеж.

💡 Професионален съвет: Превърнете продуктовия жаргон в обяснения. Проста публикация, която разкрива нещо като „Какво наистина имаме предвид под „емпатия към потребителите“ в решенията за продуктите“, помага на хората, които не са продуктови мениджъри, да разберат вашия свят и изгражда нишова авторитетност.

Публикувайте впечатления и степен на ангажираност

Впечатленията показват обхвата, но степента на ангажираност (харесвания + коментари + споделяния, разделени на впечатления) разкрива резонанса.

Публикация с 5000 импресии и 2% ангажираност превъзхожда такава с 10 000 импресии и 0,5% ангажираност.

Различните теми водят до различни нива на значимо взаимодействие:

Публикации за приоритизиране на пътната карта: Често генерират висока ангажираност от страна на колеги продуктови мениджъри, които споделят свои подходи и рамки.

Истории за провалили се продукти: Започнете дискусия, защото хората искат да се учат от грешките, без да ги правят сами.

Тактики за управление на заинтересованите страни: Намерете общ език, тъй като това предизвикателство засяга всички продуктови контексти и компании от всякакъв размер.

💡 Съвет от професионалист: Преглеждайте месечно петте си най-успешни публикации, за да идентифицирате модели в темите, формата и тона, а след това се фокусирайте върху това, което аудиторията ви намира за ценно.

Примери за успешни LinkedIn профили за продуктови мениджъри

Силните профили следват ясни модели: стратегическо позициониране, осезаемо доказателство за въздействие и последователна ангажираност. Ето няколко продуктови мениджъри, чиито профили показват какво работи.

Ришаб Джоли

чрез LinkedIn

Ришаб Джоли е старши продуктов мениджър в Microsoft, който отговаря за стратегията и изпълнението на Azure Application Insights. Профилът му показва как техническите продуктови мениджъри могат да изградят лидерство в мисленето без да имат изпълнителни длъжности.

Това, което прави марката му успешна, е последователността, съчетана с конкретност. Той споделя свои идеи за разказването на истории и влиянието на заинтересованите страни с общността си от над 20 000 души в LinkedIn, като публикува рамки и уроци от създаването на инструменти за разработчици в голям мащаб. Той също така води подкаста Curious Soul, в който интервюира технологични лидери от Microsoft, Meta и други компании, а след това преобразува ключовите идеи в съдържание за LinkedIn.

Урокът: изберете ниша (например управление на облачни продукти или разказване на истории на заинтересовани страни) и я овладейте чрез последователно създаване на съдържание.

📣 SME Speaks: По отношение на колебанието да се промотирате, Джейкъб беше прям: Това е неизбежно. Намираме се в период, в който маркетинга, ръководен от основателите, е ключът към успеха, особено в B2B. Може да се страхувате да се рекламирате, и повечето хора в началото се страхуват, което е напълно разбираемо. Но по-важно е да разберете, че това е неизбежно, ако искате да продължите да се развивате. Това е неизбежно. Намираме се в период, в който маркетинга, ръководен от основателите, е ключът към успеха, особено в B2B. Може да се страхувате да се рекламирате, и повечето хора в началото се страхуват, което е напълно разбираемо. Но по-важно е да разберете, че това е неизбежно, ако искате да продължите да се развивате.

Адриен Тан

чрез LinkedIn

Адриен Тан е съосновател и главен изпълнителен директор на Brainmates, една от най-известните консултантски фирми за продуктов мениджмънт в Австралия. С над две десетилетия опит, тя е оформила подхода на организации от различни индустрии към продуктовата стратегия, стойността за клиента и растежа на бизнеса.

Нейният опит подчертава измерими приноси: стартиране на първата национална конференция за продуктов мениджмънт в Австралия, наставничество на нововъзникващи лидери в областта на продуктите и консултиране на компании относно рамки, ориентирани към клиентите. Всяка роля е пряко свързана с резултати като подобрено съответствие между продукта и пазара, по-силно съгласуване на пазарното представяне и повишена бизнес гъвкавост.

💡 Професионален съвет: Започнете да документирате експериментите си с продукти като сюжетни линии. Напишете кратка поредица от публикации, в които разказвате за хипотеза, изненадващ резултат и какво бихте променили следващия път. Това ще даде на вашите последователи възможност да наблюдават от първа ръка вашия нагласа за растеж.

Стефани Нийл

чрез LinkedIn

Стефани Нийл е продуктов мениджър в Stripe с почти 20 години опит в ръководенето на екипи в The New York Times, IAC и Twitch. Профилът й показва как да демонстрирате лидерски качества без абстрактни твърдения. Тя е изградила и разширила продуктови общности в САЩ и ръководи екипи, фокусирани върху интегрирането на машинно обучение за оптимизиране на операциите и подобряване на клиентското преживяване.

Нейният опит свързва работата й с бизнес резултатите: размер на екипа, влияние върху приходите и техническа сложност. Профилът балансира стратегическата визия с практическото изпълнение, показвайки, че тя може както да определя посоката, така и да постига резултати. Урокът: количествено измерете влиянието си като лидер чрез растежа на екипа, приноса към приходите и техническия обхват.

💡 Професионален съвет: Коментирайте стратегически, преди да публикувате. Общувайте с основатели, дизайнери или други продуктови мениджъри в техните публикации в продължение на една седмица, преди да споделите свои. Алгоритъмът на LinkedIn естествено ще разпространи видимостта ви в техните мрежи.

Чести грешки при изграждането на марка в LinkedIn, които продуктовите мениджъри трябва да избягват

Ето списък с грешки, които трябва да избягвате, когато се опитвате да развивате своя LinkedIn бранд като продуктов мениджър:

Обобщението изброява отговорности, а не мислене: Напишете кратка история за скорошно предизвикателство, свързано с продукт, вашето мислене и въздействието. Това показва как подхождате към решенията, свързани с продукти.

Публикувайте само новини за пускане на продукти или промоции: Споделете компромисите, неуспехите и мненията на потребителите, които стоят зад тези пускания. Публикациите за процесите показват истинската дълбочина на продуктовия мениджмънт.

Публикациите звучат общо или мотивационно: Основавайте всяка идея на реална ситуация: Какво се случи → Какво опитахте → Какво се промени. Това прави ученето достоверно.

Ангажирайте се само като харесвате публикации: Добавяйте коментари с вашата гледна точка или рамката, която бихте приложили. Последователната гледна точка изгражда признание.

Профилът подчертава компанията повече от вашата роля: Изяснете какво сте повлияли, постигнали или променили. Не позволявайте „ние“ да ви заличи.

Уменията са изброени без доказателства: Подкрепете всяко умение с един конкретен пример от вашия опит или съдържание. Покажете > разкажете

🔍 Знаете ли, че... Проучване в Frontiers in Psychology установи, че хората, които активно управляват личната си марка, имат значително по-големи шансове за кариерно развитие и признание в сравнение с тези, които не го правят.

Създавайте публично, мислете в ClickUp

Всеки силен продукт разказва история за намерения, компромиси и поуки, научени в движение, и същото важи за всеки силен продуктов мениджър. LinkedIn цени яснотата на мисленето повече от изтънчеността, а доверието нараства, когато показвате как разсъждавате, а не как работите.

ClickUp превръща това мислене в ритъм.

Например, докато ClickUp Brain улавя идеите в момента, в който се появят, Docs ги превръща в ясни разкази, а Recurring Tasks гарантира, че инерцията ви ще продължи дори и през натоварените седмици. Това, което започва като добре обмислена документация, се превръща в видимо доказателство за продуктовата преценка, точното качество, което търсят рекрутерите и колегите.

В крайна сметка, видимостта е още един продукт, който трябва да управлявате. С ClickUp като работно пространство, вашите идеи се мащабират с същата прецизност, с която подхождате към всеки старт.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅

Често задавани въпроси

Публикуването на две до три публикации седмично дава добри резултати. Това поддържа профила ви активен, като ви дава достатъчно време да обмислите идеите си, да разсъждавате върху работата си и да споделите нещо значимо, вместо да се бързате да публикувате всеки ден.

Споделете какво научавате от реалната работа с продукти. Например, разкажете как сте подходили към решение за дадена функция, какви компромиси са повлияли на крайния резултат, какво сте научили от неуспешен експеримент или как обратната връзка от потребителите е повлияла на посоката. Хората реагират по-силно на мисловния процес и честността, отколкото на теорията.

Режимът „Създател“ ви помага, ако искате да разширите аудиторията си и да бъдете открити чрез конкретни теми. Обикновеният профил е напълно подходящ, ако целта ви е да изградите доверие и да привлечете възможности по-дискретно. Изборът зависи от това дали за вас е по-важна видимостта или простотата.

Фокусирайте се върху собствения си опит, вместо да повтаряте общите рамки на продуктовия мениджмънт. Когато говорите от гледна точка на ежедневната си работа, вашата перспектива става естествено уникална.

Фокусирайте се върху собствения си опит, вместо да повтаряте общите рамки на продуктовия мениджмънт. Когато говорите от гледна точка на ежедневната си работа, вашата перспектива става естествено уникална.

ClickUp ви помага да бъдете последователни, като съхранява всичко на едно място. Можете да планирате седмичния си график за публикуване, да създавате чернови на съдържание в ClickUp Docs, да съхранявате примери за справка и да проследявате идеи, които искате да развиете като задачи в ClickUp.