50+ подсказки на Perplexity AI, които да опитате

Perplexity AI е отличен в намирането на информация и цитирането на източници. Но как питате вие прави цялата разлика.

Представете си подсказките като поръчки в ресторант. „Нещо хубаво“ ви носи каквото е останало. „Пикантни юфка, допълнително чесън, без фъстъци“ ви носи точно това, което искате.

Същият принцип, по-добри резултати.

Магията се случва, когато добавите контекст – върху какво работите, колко дълбоко искате да стигнете или какъв формат предпочитате.

Студентите изграждат по-силни аргументи с солидни цитати

Изследователите по-бързо откриват нишови проучвания

Маркетолозите откриват идеи, които могат да приложат на практика

Събрахме най-добрите подсказки на Perplexity AI, които можете да използвате веднага. И като бонус, ще разгледаме ClickUp — нова, контекстно-ориентирана алтернатива, която съчетава AI, документация и работни процеси. 🕵

Какво е Perplexity AI?

Perplexity AI е разговорна търсачка, задвижвана от големи езикови модели (LLM). Тя обработва заявки на естествен език и връща синтезирани отговори, цитирайки източници от цялата мрежа.

Платформата използва изкуствен интелект, за да разбере контекста, което означава, че можете да задавате последващи въпроси и тя запомня за какво говорите. Тя извлича информация в реално време, обработва я и представя отговорите в четим формат с кликаеми цитати, така че можете да проверите всичко.

Какво представляват подсказките на Perplexity AI?

Подсказките на Perplexity AI са въпросите или инструкциите, които въвеждате, за да получите конкретни отговори. Колкото повече подробности и контекст включите, толкова по-добър ще бъде отговорът.

Основно подсказване като „Обяснете SEO“ ще ви даде общ преглед, но подробно подсказване като „Обяснете SEO за местни фирми с примери за тактики за оптимизация на страници“ ще ви даде целева информация, която отговаря на вашите нужди.

✅ Примерна подсказка:

„Сравнете 5-те най-добри инструмента за имейл маркетинг за малки предприятия през 2025 г. Включете ценовите нива, отличителните характеристики и едно ограничение за всеки инструмент. Представете ги в сравнителна таблица с източници.“

„Сравнете 5-те най-добри инструмента за имейл маркетинг за малки предприятия през 2025 г. Включете ценовите нива, отличителните характеристики и едно ограничение за всеки инструмент. Представете ги в сравнителна таблица с източници.“

Това е конкретно, лесно за сканиране и насочва Perplexity към структурирани, проверими отговори.

🧠 Интересен факт: „Perplexity“ всъщност е статистическа мярка, използвана за оценка на езикови модели. Колкото по-ниска е степента на объркване, толкова по-добре моделът предсказва текста.

Как да пишете ефективни подсказки за Perplexity

Ето стъпка по стъпка процес за създаване на AI подсказки, които дават полезни отговори. 👇

Стъпка #1: Определете от какво се нуждаете

Преди да въведете нещо в AI инструмента, определете какво искате да постигнете с него.

Търсите ли кратко определение, подробно сравнение, статистически данни или стъпка по стъпка инструкции? Първо запишете крайната си цел.

Например, ако сте:

Маркетинг специалист, подготвящ презентация за кампания, може да се нуждаете от данни от анализ на конкурентите, показващи какви тактики са довели до ангажираност през последното тримесечие.

Студент, който пише литературен обзор на политиката за климата, се нуждае от актуални изследвания, показващи как различни проучвания се свързват помежду си.

Създател на съдържание, който проверява твърдение за поведението на потребителите, ви е необходим оригиналният източник на тази статистика.

Познаването на целта ви помага да създадете подсказка, която ще ви доведе до нея с един замах.

🧠 Интересен факт: Терминът „изкуствен интелект“ е създаден през 1956 г. по време на лятна работна среща в университета Дартмут. Участниците смятали, че изкуствен интелект на нивото на човешкия може да бъде постигнат за едно лято. Почти 70 години по-късно все още работим по въпроса!

Стъпка #2: Съберете подробностите за контекста

Сега съберете конкретните подробности, които ще оформят отговора ви. Помислете кой ще прочете тази информация, в какъв бранш работите, какъв период от време е важен и с какви ограничения се сблъсквате.

Ето списък с елементи, които трябва да имате предвид, за да станете инженер по подсказки:

Целева аудитория или ниво на читателите (висши мениджъри, първокурсници, хобисти)

Индустрия или ниша , в която работите (директна електронна търговия с потребители, медицински устройства, разработка на независими игри)

Географски фокус , ако има значение (насочване към австралийския пазар, сравнение между регулациите в ЕС и САЩ)

Период , който ви интересува (данни за четвъртото тримесечие на 2024 г., исторически тенденции от 2010 г. насам, прогнози за 2026 г.)

Цел на вашето проучване (презентация за инвеститори, библиография за курсова работа, доказателства в подкрепа на блог публикация)

Разликата, която това прави, е огромна. Създател на съдържание, който пита „Как редакционните екипи на издания като The Washington Post и Reuters използват AI инструменти, за да ускорят проверката на фактите, без да жертват точността, с конкретни примери за инструменти и работни процеси“, извлича практики от новинарските редакции, назовани инструменти и подробности за внедряването, които можете да използвате за справка или да адаптирате.

Стъпка 3: Изберете формат на изхода

Решете как искате Perplexity да представя информацията.

Имате ли нужда от резюме на параграф, което да включите в доклад, списък с точки за презентация, сравнителна таблица с плюсове и минуси или подробни примери с обяснения?

Добавете това към подсказката си.

Ако сравнявате софтуер за писане, попитайте за табличен формат: „Създайте сравнителна таблица на ClickUp Brain, Jasper и Textmetrics, която включва цени, размер на базата данни с ключови думи и уникални функции. “

Стъпка #4: Задайте нивото на дълбочина

Кажете на Perplexity колко дълбоко искате да стигнете.

Търсите ли общо представяне, което можете да прочетете за две минути, умерено подробно обяснение с няколко примера или изчерпателен анализ, обхващащ историята, настоящото състояние, противоречията и бъдещите последствия?

Използвайте индикатори за конкретна дължина или подробности. Опитайте „Дайте обяснение от 1000 думи за супервизирано и несупервизирано обучение с три реални примера за всяко от тях, насочено към човек с основни познания по Python. “

Ясната дълбочина ви спестява преглеждане на 10 параграфа, когато ви трябват две изречения, или получаване на повърхностен преглед, когато ви е необходима същност.

🧠 Интересен факт: Идеята за човекоподобна интелигентност в машините датира от Талос, гигантския бронзов автомат от гръцката митология, създаден да защитава Крит. Макар да не е реална машина, митът описва Талос с програмирана цел. Ето как изглеждаше смъртта му (явно): Източник

Стъпка 5: Добавете ограниченията си

Избройте всички специфични изисквания или ограничения, които трябва да филтрират последователните резултати. Това включва времеви ограничения, географски фокус, типове източници или конкретни ъгли, които искате да бъдат обхванати.

Примери за полезни ограничения с реално въздействие:

„Фокусирайте се върху рецензирани проучвания, публикувани след януари 2023 г.“ ви предпазва от цитиране на остарели изследвания.

„Включете само стратегии с документирани казуси, показващи поне 20% подобрение“ филтрира теоретичните, приложими съвети.

„Изключете всички тактики, които изискват бюджет за платена реклама“ поддържа препоръките реалистични за вашите ограничения.

Тези ограничения поддържат резултатите строго фокусирани върху това, което е важно за вашия проект.

Стъпка 6: Напишете пълния си подсказващ текст

Сега комбинирайте всичко в едно ясно подсказване. Започнете с основния си въпрос, добавете контекста, посочете желания формат и дълбочина на резултата, а след това включете всички ограничения.

Слаб подтик изглежда така: „Как компаниите използват обратната връзка от клиентите?“

Пълният подсказващ текст изглежда така: „Обяснете три конкретни метода, които SaaS компаниите с 1000 до 10 000 потребители използват, за да събират и да действат въз основа на обратната връзка от клиентите. Фокусирайте се върху методи, които могат да бъдат приложени с екип от по-малко от пет души. Представете като номериран списък с един реален пример от компания за всеки метод, включително какъв инструмент са използвали и какъв резултат са постигнали. Включете източници от казуси или интервюта, публикувани през последните 18 месеца. “

Виждате ли разликата? Второто подсказване ще ви предостави полезна информация, включително проверени примери, които съответстват на размера на вашата компания и ограниченията на ресурсите.

Най-добрите подсказки на Perplexity AI за различни случаи на употреба

Ето нашият подбрани списък с най-добрите подсказки на Perplexity AI за изображения, изследвания, писане и различни други случаи на употреба, за да получавате отлични резултати всеки път.

Изследвания

Извършете SWOT анализ с Perplexity AI подсказки

Какъв е настоящият размер на пазара и прогнозираният CAGR за [индустрия] от 2024 до 2030 г. в [регион]? Включете пазарните фактори, разбивка по сегменти по [тип по избор] и цитирайте доклади от Gartner/Forrester/IDC, публикувани след 2023 г. Представете като структурирано резюме с източници. Сравнете [Конкурент 1], [Конкурент 2], [Конкурент 3], [Конкурент 4] и [Конкурент 5] в [Индустрия]. Създайте таблица, показваща: цени, пазарен дял с източници, уникални характеристики, актуализации на продуктите за 2024 г. и потребителски оценки от G2/Capterra. Фокусирайте се върху компании, обслужващи [Размер на целевата група клиенти]. Идентифицирайте 8-те най-важни нововъзникващи тенденции в [индустрията] за 2025 г. с финансиране от поне 10 млн. долара или над 100 000 потребители. За всяка от тях: обяснете с 100 думи, избройте три компании, които я използват, с конкретни показатели, и цитирайте данни за приемането й от CB Insights/TechCrunch от третото тримесечие на 2024 г. нататък. Класифицирайте според потенциала за въздействие върху пазара. Направете SWOT анализ за [Компания] в [Индустрия] към четвъртото тримесечие на 2024 г. Включете пет конкретни точки за всеки квадрант с измерими показатели от последните отчети за приходите, цитати на анализатори и стратегически ходове за 2024 г. 800-1000 думи. Целева аудитория: инвестиционни анализатори Как [целевата демографска група] е променила поведението си при покупки на [продуктова категория] между 2022 и 2024 г. в [страна]? Включете: промени в разходите (%), предпочитани канали с данни за ангажираността, класиране на основните фактори, влияещи върху покупките, и чувствителност към цената. Цитирайте 5+ уеб страници, като проучвания на McKinsey или доклади на NRF. 300-думово резюме + подробни раздели Какви са процентите на внедряване на [технологията] в предприятията през 2023-2024 г.? Включете: текущ процент на внедряване, разбивка по отдели, конкретни използвани инструменти, показатели за възвръщаемост на инвестициите от казуси, пречки за внедряване и фактори за успех. Фокусирайте се върху публично оповестена информация от компаниите от Fortune 500. 1200-1500 думи за аудитория от технически директори. Обобщете настоящите и предстоящите [тип регламент], засягащи [тип компания] в [региони] към октомври 2024 г. За всеки регламент: дати на влизане в сила, ключови изисквания, санкции и как [примерна компания 1], [примерна компания 2], [примерна компания 3] се адаптираха. Представете като списък за проверка на съответствието. Цитирайте официални регулаторни източници. Анализирайте финансирането с рисков капитал в [сектор] за 2024 г. Включете: общ капитал с сравнение на тримесечна база, разбивка по етапи, топ 10 сделки с суми и инвеститори, нововъзникващи подсектори с конкретни проценти и три нови профила на „еднорози“. Фокусирайте се върху сделки в САЩ/ЕС над 5 млн. долара. Използвайте данни от Crunchbase/PitchBook. Формат на инвестиционна бележка от 1000 думи. Какви технологии за веригата на доставки ще внедрят производителите от [размер на компанията] през 2023-2024 г.? Фокус върху: IoT, AI прогнози, блокчейн и автоматизация на складове. За всяка: процент на внедряване, разходи/график за внедряване, повишаване на ефективността с показатели и 2 казуса. Изключете решения, изискващи инвестиции над 5 млн. долара. Форматирайте като ръководство за оценка. Сравнете удовлетвореността на клиентите за [Продукт 1], [Продукт 2], [Продукт 3], [Продукт 4], [Продукт 5]. Включете: NPS резултати, G2/Capterra рейтинги с брой рецензии и анализ на настроенията от последните шест месеца, показващ трите най-често срещани похвали и оплаквания за всеки от тях. Филтрирайте по рецензенти [Размер на компанията]. Представете като таблица с матрица за вземане на решения с резюме от 200 думи. Създайте инфографика, илюстрираща разпределението на пазарния дял на [пазар/индустрия] за периода 2020-2024 г. Включете: кръгова диаграма за настоящите лидери на пазара ([Компания 1], [Компания 2], [Компания 3], [Компания 4]) с проценти, линейна диаграма, показваща тенденциите в растежа на приходите, стълбовидна диаграма, сравняваща регионалните резултати ([Регион 1], [Регион 2], [Регион 3]). Създайте визуална матрица за сравнение на [Продукт 1] срещу [Продукт 2] срещу [Продукт 3] срещу [Продукт 4]. Покажете я като таблица за сравнение на функциите с: логотипи на продуктите в горната част, 10-12 ключови функции в лявата част (цена, [Функция 1], [Функция 2], [Функция 3]), отметки/X /X или оценки за всяка от тях. Използвайте изчистен, модерен дизайн с цветно кодиране за по-добри/по-лоши функции.

Създавайте инфографики и други изображения с Perplexity AI подсказки

🔍 Знаете ли, че... Артур Самуел публикува първата статия за машинно обучение през 1959 г., озаглавена „Някои изследвания в машинно обучение с помощта на играта дама. ” В нея той описва своята програма, която може да се научи да играе дама и да побеждава хора. Това изследване популяризира термина „машинно обучение”.

Разработка на софтуер

Отстранявайте грешки в кода с Perplexity AI

Напишете функция [Език], която [Конкретна задача]. Изисквания: обработвайте [Крайни случаи], включете обработка на грешки, следвайте [Дизайнерски модел] и добавете подсказки за типа/документация. Включете също три тестови случая, обхващащи: успех, краен случай, неуспех. Получавам [съобщение за грешка], когато се изпълнява [действие]. Контекст: използване на [Tech Stack]. Код: [откъс]. Анализирайте основните причини, специфични за този стек, обяснете най-вероятния проблем, предоставете стъпки за отстраняване на грешките с помощта на [Tools] и предоставете коригиран код с обяснения. Проектирайте архитектура за [тип приложение], която поддържа: [изискване 1], [изискване 2], [изискване 3]. Включете: описание на архитектурната диаграма, технологичен стек с обосновки, схема на базата данни, стратегия за мащабиране и приблизителни разходи за [доставчик на облачни услуги]. Оптимизирайте този [езиков] код, който отнема [текущо време] за обработка на [размер на данните]: [фрагмент]. Цел: да се намали до под [целево време], да се остане под [ограничение на паметта]. Предоставете: разбивка на профилирането, оптимизиран код, сравнение на сложността, резултати от бенчмарк и обяснение на всяка оптимизация. Конвертирайте този [Източник Tech] код в [Цел Tech]: [Откъс]. Запазете функционалността, като следвате най-добрите практики на [Цел]. Обяснете как всеки [Източник] модел се отнася към [Цел], включете дефиниции на типове и предоставете списък за миграция за подобни конверсии. Създайте ръководство за внедряване за интегриране на [API услуга] в приложението [Framework]. Обхванете: настройка, удостоверяване с управление на средата, [Функция 1], [Функция 2], обработка на грешки, съответствие с ограниченията на скоростта, подход за тестване и [Съображения за съответствие]. Включете пълни примери за код. 2500 думи стъпка по стъпка урок Създайте тестова суита за тази [Framework] услуга: [Snippet]. Използвайте [Testing Framework], за да осигурите: единични тестове с имитирани зависимости, интеграционни тестове, крайни случаи, включително [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3]. Включете настройка/разглобяване, стремете се към 90%+ покритие, следвайте AAA модела. Обяснете стратегията за тестване. Проверете сигурността на този код: [Snippet]. Проверете за: SQL инжекция, XSS, несигурни препратки, недостатъци в авторизацията/упълномощаването, излагане на данни, ограничаване на скоростта, CSRF, проблеми с качването на файлове, слаби пароли и изтичане на съобщения за грешки. За всеки от тях обяснете експлойта, оценете сериозността му по скалата на OWASP и предоставете сигурен код. Включете списък с приоритетни мерки за отстраняване на проблемите. 1500 думи

💡 Професионален съвет: Най-ефективните AI подсказки често имитират човешкото любопитство. Известно е, че естествените, основани на въпроси подсказки дават по-нюансирани отговори. Ето защо техниката на подсказване чрез верига от мисли е толкова популярна. Вие насочвате AI стъпка по стъпка през процеса на разсъждение. Например, напишете: „Нека помислим стъпка по стъпка. Кои фактори влияят на SEO за нов блог, от проучване на ключови думи до групиране на съдържание, и как бихте ги приоритизирали за 3-месечен план?“ По същество вие учите AI как да мисли, а не само какво да отговори.

Маркетинг

Анализирайте бенчмаркове с Perplexity AI подсказки

Създайте шестмесечна SEO стратегия за [тип бизнес], насочена към [аудитория]. Включете: 20 ключови думи с над 1000 търсения месечно, оценки за трудност, анализ на конкуренцията; три групи съдържание с основни + поддържащи публикации; календар на съдържанието с заглавия, търсени намерения, прогнози за трафика. Дайте приоритет на ключовите думи с остаряло топ съдържание (преди 2023 г.). Форматирайте като таблица за действие. Създайте три профила на купувачи за [продукт], насочени към [размер на компанията]. Всеки от тях се нуждае от: демографски данни, психографски данни, пътуване на купувача с точки на допир, предпочитания за съдържание, възражения и правомощия за вземане на решения. Въз основа на: проучвания на Gartner/Forrester B2B от 2024-2025 г., данни от LinkedIn и рецензии от G2. Включете по един реален цитат за всеки профил. По 500 думи + обобщаваща таблица. Анализирайте стратегията за съдържание на [Конкурент] (блог, YouTube, подкаст) за последните 12 месеца. Включете: честота на публикуване, топ 10 публикации по трафик, разбивка по формат, промени в фокуса на темите, показатели за ангажираност, целеви ключови думи, стратегия за промотиране. Идентифицирайте пет пропуски в съдържанието с обем на търсене над 2000. В сравнение с [Конкурент 2]. Кратък доклад от 1500 думи. Какви са [Година] B2B SaaS бенчмаркове за [Канал 1], [Канал 2], [Канал 3], [Канал 4], насочени към предприятията? За всеки: CTR, проценти на конверсия, CAC, цикъл на сделката, ROAS. Разделете по етап на компанията (>5 млн. долара ARR). Включете горния/долния квартил. Цитирайте докладите на HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute 2024. Представете като референтна таблица + 300-думов анализ на най-добре представящите се. Изработете осемседмична кампания за [пускане на продукт]. Цел: [метрика]. Включете: поредица от имейли (5 имейла с теми/CTA), календар за социални медии, стратегия за платени реклами ($[бюджет] за [платформи]), таргетиране, съдържателни ресурси с ъгли, метрики по канали, хипотези за A/B тестове. Форматирайте като кратко резюме с график и екип от [размер]. 2000 думи Проучете тактиките за персонализация на марки от [индустрията] с приходи над 100 милиона долара през 2024 г. Фокусирайте се върху: системи за препоръки, динамични промени в уебсайтове, персонализация на имейли, функции на приложения и следпродажбено обслужване. За всеки: 2-3 примера за марки, използвани технологични платформи, влияние върху конверсията/средната стойност на поръчката от казуси и сложност на внедряването. Изключете основните тактики. Дайте приоритет на документирано повишение от 15%+. Наръчник от 2000 думи с матрица за усилие/въздействие Създайте изображение за заглавие на имейл за [Име на кампания], промотиращо [Оферта]. Размери 600x200px. Включете: привлекателен заглавен текст „[Заглавие]“, подкрепящ подтекст, подходящи изображения ([Продукт/Сцена от ежедневието]), бутон CTA, цветове на марката. Дизайн, адаптиран за мобилни устройства. Създайте календар с визуално съдържание за първото тримесечие на 2025 г., показващ графика за публикуване в [блог/социални мрежи/имейл]. Формат на таблица с дати, цветово кодирани типове съдържание, теми за всяка седмица и подчертани големи кампании. Чист, организиран дизайн.

🔍 Знаете ли? Абревиатурата ELI5 е популярен начин да се каже „Обясни ми като на петгодишно дете“. Тя възниква в общността Reddit, където потребителите молят другите да опростят сложни теми, като че ли ги обясняват на петгодишно дете. Днес това е един от най-популярните стилове на подсказки в AI инструменти като Perplexity AI и ChatGPT. Кой би помислил, че „сериозният въпрос“ на Майкъл Скот ще се превърне в въпрос, който да зададем на AI? Източник

Електронна търговия

Помолете Perplexity AI да подкрепи вашите усилия в областта на електронната търговия

Намерете 10 продукта в [Категория] в Amazon с: 5K-30K месечни търсения, конкуренция <40, цена [Мин.]−[Мин.]- [Мин.]−[Макс.], топ 10 с <500 рецензии, +20% ръст на годишна база. За всеки: ключова дума + обем, свързани термини, топ 3 продукта с прогнози за приходи, често срещани оплаквания, марж на печалбата след FBA/COGS (30% предположение), наличност на доставчици (3+ на Alibaba, <500 MOQ). Класиране по приходи x осъществимост на влизане Анализирайте цените за [Тип продукт] в диапазона [Мин.]−[Мин.]−[Мин.]−[Макс.] в Amazon, [Търговец на дребно], DTC сайтове през четвъртото тримесечие на 2024 г. Включете: точки за групиране на цените, психологически тактики, корелация между цена и рейтинг, вариации на пазара, честота/дълбочина на промоциите (6 месеца), конкурентно позициониране на [Марка 1-5] по цена/характеристики. Анализирайте рецензиите за петте най-популярни [продуктови категории] в Amazon (над 1000 рецензии, само за периода 2023-2024 г.). Извлечете: най-често споменаваните предимства по категории, често срещани оплаквания с процентно съотношение, искания за функции, проблеми с качеството във времето, сравнения между марки и мотиви за покупка. Предоставете три цитата по тема. Идентифицирайте най-голямата неудовлетворена нужда в >15% от рецензиите. Съставете 20 CRO тактики за продуктови страници от [продуктова категория] с резултати от A/B тестове, показващи >10% ръст. За всяка: описание на внедряването, психологически принцип, документирани резултати, най-добри продуктови категории и сложност. Изключете технологични инвестиции >10 000 долара. Източник: казуси на Baymard/CXL/VWO. Матрица на приоритетите по усилие/въздействие. Сравнете Amazon FBA с 3PL ([Доставчик 1], [Доставчик 2]) и самостоятелното изпълнение за [Тип продукт] с: [X] поръчки/месец, $[Aov], [Тегло] lbs, [Размери], [% Единични артикули] поръчки. За всеки: разбивка на разходите, разходи за настройка, обем на прага на рентабилност, скорост на доставка, обработка на връщания, международни възможности, мащабируемост при [Обем 2] и [Обем 3]. Включете цените за 2024 г. и таксите за FBA за октомври 2024 г. Матрица за вземане на решения с цена на поръчка при различни обеми. Препоръка въз основа на приоритети. Сравнете Google Shopping, Meta Ads и Amazon Sponsored Products за DTC [категория] марки ($[ценови диапазон]). За всяка от тях: диапазон на CPC, бенчмаркове за конверсия, ROAS (проспектиране/ретаргетинг), съотношение CAC:LTV, изисквания за креативност, опции за таргетиране, атрибуция, минимален бюджет и продължителност на фазата на обучение. Коя да приоритизирате с $[бюджет]/месец? Създайте изображение за сравнение „преди/след“ за [предимство на продукта]. Разделен екран, показващ: лява страна – състояние на проблема с [проблем], дясна страна – състояние на решението с [продукт в употреба]. Включете стрелки и етикети, обясняващи трансформацията. За използване на продуктовата страница Създайте изображение с указания за размера/размерите на [продукт]. Покажете продукта с обозначени размери, сравнение с обичаен предмет за мащаб и изгледи от различни ъгли, ако е необходимо. Включете мерни единици в [см/инча]. Ясен, технически стил с неутрален фон.

Учене и самообразование

Открийте ефективни техники за учене с подсказките на Perplexity AI

Създайте 90-дневен план от начинаещ до [ниво на готовност за работа] в [умение]. Разделете го на седмични модули с: ключови концепции за седмица, ежедневно време ([X] часа/седмица), ресурси (безплатни приоритетни, платени <50 $), осем прогресивни проекта, двуседмични контролни точки, често срещани грешки и зависимости между концепциите. Цел: [Опит] с силно самообучение Обяснете [сложна концепция] на три нива: (1) ELI5 в 4-5 изречения, използвайки аналогии за 12-годишни, без жаргон; (2) 300 думи за [необходими предварителни знания], обхващащи [ключови елементи]; (3) 800 думи технически анализ за [напреднали аудитория] с математически обяснения. Генерирайте 10 задачи за упражнение по [умение], фокусирайки се върху [тема], като преминавате от основни към напреднали. Структура: Задачи 1-3 (основни), 4-6 (средно ниво), 7-8 (напреднали), 9-10 (експертни). Всяка задача включва: реалистичен сценарий, конкретен въпрос, примерни данни/схема, очакван резултат, трудност, тествани концепции, често срещани грешки. Сравнете най-добрите ресурси за [умение] за човек с [опит], който има за цел [цел]: [ресурс 1], [ресурс 2], [ресурс 3], [ресурс 4]. Оценете: подход на преподаване, дълбочина срещу ширина, ангажираност с време, цена, предварителни условия, практически компоненти, подкрепа от общността, стойност за подготовка за работа. Кои са най-ефективните техники за учене за [тип предмет]? Включете: графици за повторение на интервали, методи за активно припомняне и стратегии за практическо приложение, специфични за тази област. Предоставете седмичен план за учене за [X] часа/седмица и инструменти за използване ([Flashcard App], [Practice Platform]). Предоставете практичен седмичен шаблон. Какви предварителни знания са необходими, преди да започнете да изучавате [Разширена тема]? Създайте дърво на зависимостите, показващо основните концепции, които трябва да овладеете първо. За всяка предварителна условие: обяснение, защо е важно за разширената тема, препоръчителна последователност на изучаване, приблизително време, качествени безплатни ресурси. Предложете пет практически проекта за прилагане на [умение] в реални ситуации. За всеки от тях включете: ниво на трудност, необходими знания, приблизително време, резултати от обучението, стъпка по стъпка изисквания, допълнителни предизвикателства и как да ги представите в портфолио. Напредвайте от начинаещ до напреднал. Включете подходяща структура за начален код и рубрика за оценка.

🔍 Знаете ли? „Тестът на Тюринг“, предложен през 1950 г. от Алън Тюринг, е създаден, за да провери дали една машина може да води разговор, който не се различава от този на човек.

Креативно писане и създаване на съдържание

Създавайте уникални профили на герои с Perplexity AI подсказки

Генерирайте 10 уникални [жанр] сюжетни предпоставки, комбиниращи [елемент 1] и [елемент 2]. За всяка: скица на главния герой, централен конфликт, потенциален обрат. 2-3 изречения на предпоставка. Дайте приоритет на оригиналността и емоционалните акценти. Създайте подробен профил на персонаж за [тип персонаж] в [жанр]. Включете: история, мотивации, недостатъци, силни страни, начин на говорене, развитие на персонажа, взаимоотношения. Направете го триизмерен и завладяващ. 800 думи Направете мозъчна атака с 20 уникални гледни точки за писане по [Тема], насочени към [Аудитория]. Включете: противоположни гледни точки, лични истории, подходи, базирани на данни, и иновативни формати. Избягвайте прекалено използвани гледни точки. Групирайте по тип съдържание (наръчник, казус и др.). Генерирайте 15 привлекателни заглавия за [Тип съдържание] относно [Тема] за [Аудитория]. Използвайте различни формули: как да, списък, въпрос, любопитство, ползи. Включете брой символи за всеки Очертайте [продължителност на видеото] видео сценарий за [тема] за [платформа]. Включете: уловка (първите 10 секунди), основни точки с преходи, тактики за ангажираност и CTA. Формат за четене на телепромптер. Целева [аудитория]. Включете маркери за времеви отметки. Пренапишете това съдържание в [специфичен тон/глас], съответстващ на стила на [пример за справка]: [съдържание]. Запазете основното послание, като коригирате лексиката, структурата на изреченията, нивото на хумор и формалността. Обяснете петте основни стилистични решения, които сте взели, и защо те съответстват на целевия тон. Напишете пет различни уводни параграфа за [Тип съдържание] относно [Тема]. Използвайте следните техники: провокативни въпроси, изненадващи статистически данни, лични анекдоти, смели противоречиви изявления, ярки сензорни описания. Обяснете психологическия тригер, който използва всеки увод. Създайте 10-частна поредица от съдържание на тема [Тема], която се развива постепенно за [Аудитория]. Включете: заглавия на епизодите, ключови изводи, формати на съдържанието (видео, изчерпателна статия, инфографика и др.), как се свързват отделните части и оптимален ритъм на публикуване. Създайте наративен арк, който да задържи интереса на аудиторията. Включете промоционална стратегия за всяка част. Създайте дизайн на корица за роман от жанра [Жанр] с заглавие „[Заглавие]“. Тема: [Настроение/Тема]. Включете: заглавие с удебелен шрифт, името на автора, атмосферни фонови изображения, подсказващи [Ключов елемент], цветова схема, предизвикваща [Емоция]. Стил: [Търговски/Литературен/Трилър/Романтичен]. Създайте лист с характеристики за [Име на персонажа], показващ: цялостен изглед в [Характерна поза], близък план на лицето, показващ [Ключови черти], подробности за облеклото, цветова палитра, забележителни предмети/аксесоари. Включете изброените кратки характеристики на личността. Стил: [Реалистичен/Аниме/Карикатура/Комикс]

Често срещани грешки, които трябва да избягвате с подсказките на Perplexity AI

Ето някои често срещани грешки, които трябва да избягвате, когато работите с подсказките на Perplexity AI:

Грешка Решение Питане на твърде много неща наведнъж Концентрирайте се върху едно запитване на подсказка, за да получите ясни и практични отговори. Без ограничения за броя думи Задайте ясни ограничения: „Обяснете с по-малко от 150 думи“, за да избегнете разтеглени отговори. Задаване на множество несвързани въпроси или липса на уточнение на подсказките Тествайте различни ъгли, променяйте формулировките и усъвършенствайте въз основа на отговорите на AI. Използване на прекалено неформален език, който обърква AI Подсказките трябва да са ясни и професионални; избягвайте жаргон или съкращения, освен ако не е умишлено. Непоследователно съчетаване на инструкции и справочно съдържание Използвайте ясни раздели или етикети за инструкции в сравнение с изходните материали. При условие, че AI разбира специфичния жаргон в дадената област Добавете кратки определения или контекст за технически термини и акроними. Не посочва какво да се направи, ако липсва съответната информация Насочете AI: „Ако не се намери информация, обобщете текущия консенсус или изрично посочете „не е намерено нищо““. При положение, че AI „запомня“ предишни теми или действия Изрично повторете необходимия предварителен контекст или резултати във всяка нова подсказка.

🧠 Интересен факт: В началото на 80-те години на миналия век компютър в лабораторията за изкуствен интелект на MIT се научи да играе Space Invaders, използвайки подсилващо обучение. Целта беше да се научат машините как да „се наслаждават“ на подобряването си чрез обратна връзка.

Ограничения при използването на Perplexity AI

Много от рецензиите за Perplexity AI посочват, че макар инструментът да работи добре за бързи търсения, той има няколко недостатъка. Ето някои потенциални предизвикателства, с които може да се сблъскате:

Ограничена контекстуална дълбочина или нюанси в разговора в сравнение със специализираните чатботове; има тенденция да дава кратки обобщения, вместо да проучва сложни идеи в дълбочина.

Покритието и индексирането на източниците могат да бъдат по-ограничени в сравнение с пълните уеб търсачки в реално време; може да разчита на по-малко източници и по този начин да пропусне някои гледни точки.

Цитиранията понякога могат да бъдат неточни или да водят към остарели или нерелевантни източници, в зависимост от подсказките на Perplexity AI, които използвате.

Безплатната версия ограничава достъпа до определени функции като Pro търсене, качване на файлове и по-високи нива на използване.

🔍 Знаете ли, че... Думата „алгоритъм“ произлиза от Al-Khwarizmi, персийски математик от 9-ти век. Той създава систематични правила за решаване на уравнения.

Алтернативи на Perplexity AI, които да проучите

Ето нашите предложения за най-добрите алтернативи на Perplexity AI! 💁

1. ClickUp (най-доброто за контекстно-ориентирана AI помощ и търсене)

Използвайте ClickUp Brain, за да създавате структурирани идеи за съдържание с голямо въздействие въз основа на съществуващи данни

ClickUp е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, документи и комуникация в екип, всичко в една платформа, ускорена от автоматизация и търсене с изкуствен интелект от ново поколение.

Докато инструменти като Perplexity отговарят на въпроси поотделно, AI-базираният асистент на платформата, ClickUp Brain, свързва вашето работно пространство, документи и AI прозрения, така че вашият екип да може да създава идеи, да създава и изпълнява съдържание на едно място.

Генерирайте идеи, които съответстват на вашите цели

ClickUp Brain превръща създаването на идеи за съдържание в целенасочен процес, подкрепен с данни.

Да предположим, че обновявате календара си с съдържание за първото тримесечие. Молите ClickUp Brain да прегледа съществуващите теми, показателите за трафик и пропуските в съдържанието, за да предложи нови теми, които съответстват на вашата SEO стратегия и тона на марката ви.

Той използва контекста на вашето работно пространство, за да предложи идеи, които допълват вече съществуващите. Оттам можете да превърнете всяко предложение в задача в ClickUp, да маркирате съответния собственик и да прикачите референтни документи в ClickUp за по-нататъшни проучвания.

📌 Опитайте тази подсказка: Анализирайте нашия текущ календар с съдържание и генерирайте пет нови идеи за статии, свързани с дистанционното сътрудничество, които попълват пропуските в ключовите думи и съответстват на нашите най-добре представящи се категории.

Провеждайте задълбочени изследвания, без да напускате работното си място

Въведете външни идеи директно в работното си пространство с Web Search в ClickUp Brain MAX

Ако сте използвали Perplexity AI, знаете колко бързо предоставя отговори. Но тези отговори са извън вашия работен процес. Все още трябва да копирате ключови идеи в документ, да намерите подходящия контекст и ръчно да превърнете изследването в действие.

ClickUp Brain MAX променя това. Web Search ви позволява да извличате най-новата информация от надеждни източници директно в ClickUp. Можете да комбинирате тези външни находки с вашите съществуващи проекти, документи и задачи, което улеснява проучването, анализа и действието.

Да предположим, че провеждате одит на съдържанието и забелязвате, че вашите блогове за хибридна работа в екип не се представят добре.

Вие го подсказвате: „Търси в интернет най-новите данни за производителността на хибридните екипи и изброи три нови идеи, които трябва да вземем предвид при актуализирането на нашите блогове. ”

За броени секунди получавате актуални доклади от надеждни източници (например нови проучвания, показващи хибридна умора сред дистанционните служители), както и практически предложения за следващото ви пренаписване. Можете да маркирате своя автор, да прикачите резултатите към съответната задача и да планирате актуализацията веднага.

ClickUp Brain ви помага да продължите работата по големи проекти.

Открийте скритите пречки, за да ги превърнете в изпълними задачи с ClickUp Brain

Да предположим, че в резултат на одитирането на съдържанието си сте се сдобили със стотици маркирани страници. Можете да помолите ClickUp Brain да групира страниците по тип проблем (например остаряла информация или неработещи линкове), да ги разпредели към съответните собственици и да зададе крайни срокове.

За броени минути ще имате категоризиран списък със задачи, съобразен с вашия работен процес, с контролни списъци за всяка корекция.

📌 Опитайте тази подсказка: Групирайте всички страници, маркирани по време на одита, в категории (остаряло съдържание, липсващи връзки, ниска ангажираност) и ги разпределете на съответните членове на екипа с двуседмичен краен срок.

Свържете творческото мислене и изпълнението

Когато сте готови да преминете от идеята към резултата, ClickUp Brain ви подкрепя от начало до край. Генерирайте концепции за изображения, създавайте контури или дори създавайте визуални активи, използвайки AI изкуство в ClickUp Whiteboards.

Създавайте творчески ресурси за кампании или блогове, използвайки AI генериране на изображения в ClickUp Brain

Например, вашият маркетинг мениджър се нуждае от графичен заглавен елемент за блог за дистанционна работа в екип. Вие молите ClickUp Brain да генерира визуална концепция, съобразена с цветовата палитра на вашата марка. След одобрение, вие прикачвате избраното изображение директно към задачата за съдържание.

Най-добрите функции на ClickUp

Обсъдете го: Записвайте идеите си, докато сте в движение, и превръщайте изречените мисли в задачи или бележки с Записвайте идеите си, докато сте в движение, и превръщайте изречените мисли в задачи или бележки с ClickUp Talk-to-Text (това е 4 пъти по-бързо от писането на клавиатурата!).

Използвайте всеки мозък, от който се нуждаете: Достъп до ChatGPT, Claude и Gemini в ClickUp Brain и Brain Max, за да елиминирате Достъп до ChatGPT, Claude и Gemini в ClickUp Brain и Brain Max, за да елиминирате разрастването на AI.

Търсене с контекст: Намерете отговори в задачи, документи, коментари и прикачени файлове с помощта на Намерете отговори в задачи, документи, коментари и прикачени файлове с помощта на ClickUp Deep Search , който разбира значението

Пишете по свой начин: Създавайте и усъвършенствайте съдържание с ClickUp Brain, като въвеждате подсказки, редактирате резултатите и Създавайте и усъвършенствайте съдържание с ClickUp Brain, като въвеждате подсказки, редактирате резултатите и променяте подсказките , докато не се впишат в вашия стил.

Превърнете таблото в източници на информация: Създавайте отчети, доклади и обобщения с AI Cards в Създавайте отчети, доклади и обобщения с AI Cards в ClickUp Dashboards , които извличат контекст в реално време от вашето работно пространство.

Останете фокусирани по време на срещи: Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте дискусиите автоматично с Записвайте, транскрибирайте и обобщавайте дискусиите автоматично с ClickUp AI Notetaker

Автоматизирайте с език: Създайте персонализирани Създайте персонализирани ClickUp автоматизации и задействайте работни процеси, използвайки подсказки на естествен език.

Ограничения на ClickUp

Неговите обширни функции за персонализиране могат да объркат начинаещите.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 585+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Един потребител на Reddit споделя:

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя. Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

Да. ClickUp Brain ми спестява много време, честно казано. Знам, че има AI инструменти с доста ефективна безплатна версия, но постоянното превключване между разделите отнема много време. И честно казано, когато съм в зоната на дълбока концентрация, това е последното нещо, което искам да правя.

Аз използвам AI основно за писане, тъй като работя в индустрията за съдържание. Той също така редактира това, което съм написал (страхотно!). Друго нещо, което ми помага много, е Docs. Обичам опциите за форматиране, особено банерите. Толкова са сладки!

2. Google Gemini (най-доброто за мултимодална интелигентност)

чрез Gemini

Gemini на Google работи едновременно с текст, изображения, аудио, видео и код. Пуснете екранна снимка на съобщение за грешка, поставете кода и опишете проблема с думи. След това AI обработва и трите входа заедно.

Освен това, Deep Research автоматизира досадната част от събирането на информация, преглеждайки стотици сайтове, за да състави доклади, докато вие се занимавате с други задачи.

Най-добрите функции на Google Gemini

Създайте персонализирани Gems , които извличат информация от вашите файлове в Google Drive и автоматично се позовават на най-новата версия, когато актуализирате тези документи.

Използвайте камерата си, за да задавате въпроси за това, което виждате; инструментът ще покаже решенията директно на екрана ви.

Vids, като описвате сцени на естествен език, за да подпомогнете Създавайте кратки видеоклипове в, като описвате сцени на естествен език, за да подпомогнете отдалеченото видеопроизводство.

Ограничения на Google Gemini

Безплатните потребители имат дневен лимит от пет подсказки за Gemini 2. 5 Pro, докато абонатите на Pro ($20/месец) имат максимален лимит от 100 подсказки.

Скоростта на отговор е значително по-ниска в сравнение с конкурентите при обработката на същите запитвания, особено при сложни задачи, състоящи се от няколко стъпки.

Цени на Google Gemini

Безплатно

Google AI Pro: 19,99 $/месец

Google AI Ultra: 249,99 $/месец

Оценки и рецензии за Google Gemini

G2: 4. 4/5 (275+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. ChatGPT (най-подходящ за изследвания, базирани на диалог)

чрез ChatGPT

Търсенето в ChatGPT превърна типичния цикъл „въвеждане на ключови думи, кликване върху връзки, повторение“ в нещо по-плавно. Вие задавате въпрос на обикновен език, а инструментът автоматично търси в интернет и синтезира ключовите резултати в отговори под формата на разговор.

Функцията за история на търсенията ви позволява да прегледате стари разговори по ключова дума, така че пазарният анализ, който сте направили преди три седмици, да не изчезне в нищото. Освен това, тя интегрира DALL-E, когато имате нужда да генерирате изображения в контекста.

Най-добрите функции на ChatGPT

Активирайте режим Deep Research , за да се справите с многоетапни изследователски задачи, които четат и синтезират съдържание от множество онлайн източници.

Организирайте свързани чатове, файлове и релевантен контекст в Проекти , за да поддържате непрекъснатост в работните процеси с много сесии или дългосрочни изследователски теми.

Настройте Планирани задачи, за да накарате ChatGPT да изпълнява проактивно повтарящи се действия като изпращане на напомняния, извършване на анализи или проверка на уеб за актуализации.

Ограничения на ChatGPT

Безплатните потребители са ограничени до 10-50 GPT-5 съобщения в рамките на пет часа, преди системата да ги превключи на GPT-4.

Въпреки че инструментът не споделя информацията за вашия акаунт, трети страни, предоставящи услуги за търсене, обработват вашите заявки дори след като ChatGPT ги пренаписва, което представлява риск за сигурността на чувствителната информация.

Цени на ChatGPT

Безплатно

Цена: 5 $/месец

Плюс: 20 $/месец

Предимства: 200 $/месец

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ChatGPT

G2: 4,7/5 (1045+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 260 отзива)

4. You. com (Най-доброто за инфраструктурата на разработчиците)

You. com създаде своя API за търсене специално за разработчици, които се нуждаят от LLM приложения в реално време за уеб данни. Платформата връща дълги фрагменти, предназначени за AI, а не типичните метаданни, които предоставят търсачките.

ARI (Advanced Research & Insights) сканира едновременно над 400 източника и генерира изчерпателни доклади за по-малко от пет минути.

You. com най-добри функции

Позволете му автоматично да избере оптималния модел (ChatGPT, Claude, Gemini) за вашия конкретен тип запитване.

Създайте персонализирани обхвати за търсене, които включват данните на вашата организация с интеграции с Google Drive, OneDrive и SharePoint.

Създайте персонализирани агенти, които изпълняват конкретни инструкции многократно, елиминирайки необходимостта да въвеждате отново едни и същи подсказки за рутинни задачи.

Ограничения на You.com

Ограниченията за качване на файлове са 25 MB на заявка за Pro и 50 MB за Max, което блокира анализа на по-големи набори от данни или колекции от документи.

Планът Max ограничава броя на сътрудниците в работната среда до 25 потребители, което потенциално ограничава разширяването на екипа с растежа на организациите.

Цени на You.com

Безплатно

Предимства: 20 $/месец

Максимум: 200 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

You. com оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Phind (Най-доброто за технически търсения)

чрез Phind

Phind извършва няколко кръга уеб търсения по време на отговора, когато се нуждае от повече информация, като предоставя изчерпателни отговори в реално време, вместо да се ограничава до едно първоначално запитване. Отговорите се представят под формата на диаграми, графики, вградени изображения, карти и интерактивни джаджи, което улеснява разбирането на сложни теми.

Платформата генерира и AI отговори с връзки към онлайн източници като GitHub и Stack Overflow, което ви позволява бързо да проверите твърденията.

Най-добрите функции на Phind

Изпълнете код в изолирана Jupyter среда, за да тествате логиката, да генерирате matplotlib диаграми и да прикачите резултатите от изпълнението директно към отговорите.

Създайте профил с отговори, в който задавате предпочитания за творчески или прецизни отговори, както и потребителски профил, за да избегнете добавянето на повтарящ се контекст.

Качете PDF файлове за обобщаване, CSV файлове за профилиране на данни или изображения за описание и анализ в плановете Pro и Business.

Ограничения на Phind

Ограничен прозорец за контекст в сравнение

Безплатната версия ограничава потребителите до 10 търсения на ден.

Цени на Phind

Безплатно

Предимства: 20 $/месец

Бизнес: 40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Phind

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

