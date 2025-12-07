Zoho Meeting и ClickUp SyncUp: кой инструмент за видеоконференции е по-добър?

До 11 часа сутринта вече сте имали три срещи и сте превключили шест пъти между инструмента за видеоконференции, приложението за управление на проекти и софтуера за водене на бележки. През един обикновен ден един служител превключва между приложения и прозорци повече от 3600 пъти.

Въпросът е следният: видеоконференциите не трябва да съществуват в изолация. Когато инструментът ви за разговори е отделен от мястото, където действително се извършва работата, решенията се губят и последващите действия остават нереализирани.

Истинският въпрос не е само за качеството на видеото или споделянето на екрана. Става дума за това, което се случва след края на разговора. Тези действия автоматично ли се превръщат в задачи? Можете ли да изведете контекста на проекта по време на срещата, без да превключвате раздели?

И двете програми – Zoho Meeting и ClickUp SyncUp – обещават безпроблемно видео сътрудничество, но подходът им е коренно различен. Нека ги сравним и видим коя от двете наистина доставя резултати.

ClickUp SyncUp срещу Zoho Meeting: с един поглед

Ето кратък преглед за вас:

Функция ClickUp SyncUp Zoho Meeting Налично на Работно пространство ClickUp, мобилно приложение, разширение за Chrome Android, iOS, Linux, macOS, Windows Максимален брой участници 200 250 за срещи, 5000 за уебинари Максимален брой говорители 24 едновременно Всички участници в срещата Аудиоконференции Може да записва аудио SyncUps Сигурни номера за достъп за над 55 държави Ценови план* Безплатен план, персонализирани цени за по-големи екипи 1 $/месец на хост за абонамент за срещи и 8 $/месец на организатор за абонамент за уебинари Управление на работния процес Задачи, документи и срещи, свързани в едно работно пространство Работи като самостоятелно приложение – изисква отделни инструменти за управление на проекти Управление на календара Унифициран календар, който се интегрира с Google Calendar и Microsoft Outlook за незабавна синхронизация на срещите и други над 1000 приложения. Покани за календар само чрез Zoho Calendar и Zoho Mail Управление на ресурсите Разпределяйте работната натовареност, проследявайте капацитета и съгласувайте графиците от ClickUp Tasks. Ограничено до планиране на срещи Техническа експертиза Минимално – настройвайте срещи и автоматизации без кодиране Умерено – изисква интеграция с приложенията на Zoho Съхранение Записите се съхраняват в Clips Hub с транскрипции Облачно съхранение при платени планове (до 5 GB безплатно)

Какво е ClickUp?

Провеждайте аудио и видео разговори в работната си среда с помощта на ClickUp SyncUp.

Това е скрита цена на несъвместимите видео инструменти. ClickUp е създаден, за да преодолее тази пречка, която възпрепятства продуктивността, и ни позволява да работим най-добре.

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни процеси.

Вашите видеоразговори се провеждат там, където вече се извършва работата ви – до задачите, които се обсъждат, документите, които се преглеждат, и проектите, които се планират.

Без разпръскване на работата, без ръчно проследяване, без търсене на контекста от срещата от миналата седмица. За отдалечени екипи и оперативни ръководители, които се нуждаят от срещи, които действително се превръщат в действия, ето какво прави ClickUp различен от самостоятелните видео инструменти.

Функции на ClickUp

ClickUp SyncUp се използва точно там, където работите. Не е необходимо да превключвате приложения, да търсите линкове за срещи или да прехвърляте файлове, само за да разговаряте с екипа си.

Тази настройка в приложението, заедно със следните функции, прави SyncUp солидна алтернатива на Zoho:

Характеристика № 1: ClickUp SyncUp

Никога повече няма да изгубите контекста на срещата. ClickUp SyncUp е интегрирана функция за видео и аудио разговори, вградена директно в инструмента за управление на проекти на ClickUp. Потребителите могат да започват незабавни индивидуални или групови гласови и видео разговори от всеки чат канал, директно съобщение или разговор по задача, без да превключват приложения.

Свържете се незабавно с SyncUps, вградената функция за гласови и видеоконференции на ClickUp.

Докато усъвършенствате сложните планове за проекти, свържете дискусиите директно с ClickUp Tasks. Да речем, че искате да възложите нови отговорности – можете да създавате или актуализирате задачи в реално време. Всяка SyncUp автоматично записва обобщение в чат нишката, така че членовете на екипа, които са пропуснали разговора, могат бързо да наваксат.

С разширената функция Mobile SyncUp можете да общувате лице в лице отвсякъде, дори когато не сте на работното си място. Стартирайте или се присъединете към SyncUps в мобилното приложение ClickUp от всеки канал или директно съобщение.

Стартирайте или се присъединете към SyncUps на мобилно устройство

🚀 Smart Sync: Интеграциите на ClickUp елиминират превключването на контекста с настоящия ви набор от инструменти. ClickUp се свързва с инструменти, които вашият екип вече използва, като Google Workspace, Microsoft Teams и Slack, за да гарантира, че нито една разговор или задача не остава изолирана. Интеграциите на Google Calendar + Microsoft Outlook автоматично синхронизират вашите срещи, крайни срокове и актуализации на проекти.

Вграденото управление на календара в ClickUp ви помага да визуализирате графиците на проектите, графиците на задачите и сесиите в SyncUp в един унифициран изглед. Тези интеграции спестяват време и подобряват управлението на работния процес, като съхраняват файлове, срещи и актуализации на едно място.

Функция 2: ClickUp Clips

Спрете да се повтаряте по време на срещи или да пишете дълги обяснения.

ClickUp Clips ви позволява да записвате клипове от екрана или само глас и да ги поставяте директно в Docs, Comments или Chat, така че вашият екип да получава контекста незабавно, когато има време.

Записвайте екрана си без усилие с ClickUp Clips

Освен това всички ваши записани клипове и SyncUps се съхраняват в Clips Hub. Можете да получите достъп до тези записи по всяко време, заедно с транскрипции, и да добавяте коментари с времеви отметки, за да насочите конкретна разговор.

Достъп до всичките ви записани SyncUps в ClickUp Hub

Всъщност всеки в работното ви пространство, който има достъп до канала (където е записан SyncUp), може да види транскрипта и да добави коментари към записа.

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси (и чат) в една единствена, оптимизирана платформа. Стартирайте и управлявайте задачи от чат, документи, бели дъски и др., докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Функция № 3: ClickUp Chat

Най-добрите разговори се получават, когато са свързани с обсъжданата работа. Можете да започнете разговор (т.е. да инициирате SyncUps) директно от прозореца за чат.

ClickUp Chat ви позволява да комуникирате и да си сътрудничите с екипа си, като обединявате всичките си дискусии и задачи в една единна платформа. Изпращайте до 1000 съобщения на работно място (безплатен план) и ги организирайте подредено в теми и канали.

В чата можете да сортирате коментарите и да ги превърнете в задачи и списъци със задачи. Можете също да споделяте файлове, да публикувате съобщения, да управлявате задачи и да търсите конкретни съобщения чрез ключови думи (точно като в Slack).

Сътрудничество с членовете на екипа ви с ClickUp Chat

Можете да стартирате SyncUp директно от ClickUp Chat. Тъй като членовете на вашия екип вече имат достъп до този канал за комуникация, няма да се налага да губите време за създаване на контекст или споделяне на файлове чрез различни инструменти за сътрудничество.

⭐ Бонус: AI Notetaker на ClickUp автоматично записва, транскрибира и обобщава дискусиите в реално време, превръщайки всеки разговор в полезни идеи. След приключване на срещата AI Notetaker генерира кратки резюмета, записва взетите решения и дори определя следващите стъпки или отговорните лица. Тези бележки се свързват незабавно с вашите задачи или документи в ClickUp, което позволява на целия ви екип да работи в синхрон, дори когато екипът работи по няколко проекта. Оставете AI Notetaker на ClickUp да се погрижи за бележките от срещите, докато вие се концентрирате върху тях.

Функция № 4: ClickUp Brain

Уморени сте да губите време в търсене на ключови моменти след видеоразговор? С ClickUp Brain, мощен контекстуален AI слой, вграден в работното ви пространство, вашите задачи, документи, чатове, срещи и табла са свързани. Това означава, че Brain наистина разбира контекста на вашата работа.

Най-хубавото е, че Brain автоматично извлича задачите от срещите и ги преобразува в правилно форматирани, възложени задачи веднага след приключване на разговора. Така че не е нужно да ровите в стари дневен ред или Slack низове.

Получете транскрипт с възможност за търсене и резюмета с ClickUp Brain.

Освен това, той може да обобщи бележките от предишни срещи, да подчертае напредъка по ключови задачи и препятствия, да генерира теми за обсъждане и следващи стъпки.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте агентите на ClickUp в каналите на вашия екип, за да отговаряте на прости въпроси. Този агент извлича информация от каналите, до които има достъп, и отговаря на въпроси като „Кой е ръководител на проекта?“ или „На кого беше възложена задачата за тестване на вчерашната среща?“. Без да прекъсвате никого от екипа си. Автоматизирайте повтарящите се задачи в работния си процес за минути. Автоматизирайте отговорите на често задавани въпроси с предварително създадените агенти на ClickUp.

Цени на ClickUp

Какво е Zoho Meeting?

чрез Zoho

Zoho Meeting е онлайн платформа за срещи и уебинари, предназначена за сътрудничество и комуникация на работното място за фирми и частни лица. Тя е една от многото компоненти в по-широката екосистема на Zoho.

Платформата поддържа специални виртуални стаи за срещи с назначени контролери и се интегрира директно с календарни системи и пакета приложения на Zoho (включително Zoho CRM). Тя предлага усъвършенствана сигурност с SSL/128-битово AES криптиране, с функции като стаи, защитени с парола, и контрол на чакалните, за да не допускат неканени гости.

Функции на Zoho Meeting

Zoho Meeting е самостоятелно приложение, създадено за провеждане както на вътрешни срещи, така и на външни уебинари. От индивидуални срещи до групови срещи с 250 участници и уебинари с до 5000 участници – това приложение се използва от отдалечени екипи и организатори на уебинари заради следните ключови функции:

Характеристика № 1: Конферентни зали

Zoho Meeting Rooms превръща вашите физически конферентни помещения във виртуална платформа за срещи, където екипите могат да се присъединят към онлайн срещи заедно.

Потребителите могат да настроят стая, като свържат дисплей (например телевизор или монитор) с специално приложение за управление на iOS устройство (приложението Zoho Meeting Rooms Controller) за работа без ръце.

чрез Zoho Meeting

Можете да създавате и управлявате няколко стаи от своя акаунт в Zoho Meeting и да ги свързвате с конкретни сесии при планирането. Контролерът ви позволява също да настройвате аудио и видео предпочитанията, да записвате сесии и да проследявате всички действия в стаите чрез прозорец за преглед на действията.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за водене на бележки за по-добра организация

Функция № 2: Стаи за почивка

Стаите за почивка са виртуални пространства в рамките на срещата, където можете да разделите участниците на по-малки групи за целенасочени дискусии и мозъчна атака. По време на текуща сесия в Zoho Meetings, домакините могат да създават множество стаи (до 20), да разпределят участниците ръчно или автоматично и да задават таймери за времето, през което всяка група работи независимо.

Всяка стая за дискусии функционира като мини-среща със собствен екран за споделяне и достъп до бяла дъска. По време на семинари и междуфункционални екипни срещи, водещият може да следи дискусиите (в отделните стаи за дискусии), преди да събере всички обратно в основната сесия.

👀 Знаете ли, че... Почти 55% от служителите извършват няколко задачи едновременно по време на дълги срещи. Те вероятно пропускат някои ключови идеи и може да се нуждаят от помощ с бележки и обобщения, за да свържат неясните точки. Винаги споделяйте обобщението на срещата с участниците, за да могат да се върнат към него и да свържат точките.

Функция № 3: Виртуални бели дъски

Virtual Whiteboard е инструмент за сътрудничество, който позволява на участниците да обменят идеи и да визуализират идеите си в реално време по време на онлайн срещи.

чрез Zoho

Белият борд разполага с опции за форматиране на текст (шрифтове, цветове и подравняване) и усъвършенствано разпознаване на форми, което превръща грубите ви скици в прецизни геометрични фигури. Можете да качвате и добавяте бележки към изображения директно върху платното и да изтегляте белия борд като изображение за бъдеща справка или споделяне.

Цени на Zoho Meeting

Персонализирани цени

⭐ Бонус: Можете да възлагате задачи на членовете на екипа между SyncUps, като просто споменете името им. С Talk to Text на ClickUp Brain MAX можете също да транскрибирате мислите си на над 50 езика без никакви допълнителни стъпки. Разгледайте широките възможности на Brain Max в това видео:

ClickUp SyncUp срещу Zoho Meeting: сравнение на функциите

И ClickUp SyncUp, и Zoho Meeting помагат на отдалечените екипи да поддържат връзка чрез видеоразговори и функции за сътрудничество.

Докато ClickUp SyncUp е създаден за бързо вътрешно съгласуване (преминаване от обсъждане на задачи към разговори на живо без превключване на раздели), Zoho Meeting се фокусира върху структурирани срещи и организиране на уебинари.

Нека разгледаме как те (ClickUp SyncUp и Zoho Meeting) се различават по основните си функции.

Функция № 1: Транскрипция и резюмета

И двата инструмента използват изкуствен интелект във видеоразговорите. С ClickUp Notetaker получавате транскрипти с времеви отметки на вашите аудио и видео SyncUps (не е необходима отделна интеграция). Той идентифицира говорителите и създава чисти, търсени транскрипти, заедно с интелигентни обобщения във вашите ClickUp Docs. Brain извлича допълнително изпълними елементи от транскрипта, за да създаде и възложи задачи с крайни срокове и прикачени файлове.

Zoho Meeting използва Rev AI и Zia (разработени от OpenAI) за генериране на резюмета и транскрипции в реално време. Освен това, в Zoho Meetings не можете да възлагате задачи директно от транскрипциите. Ще трябва ръчно да прехвърляте задачите в софтуера си за управление на проекти или списъка със задачи, което ги прави по-трудно изпълними.

🏆 Победител: ClickUp печели благодарение на функцията си за интегриране на задачи, която преодолява различията между бележките и изпълнението.

Характеристика № 2: Персонализиране и брандиране

ClickUp SyncUp ви позволява да добавите видео фон, ако използвате Mac с Apple silicon на macOS Sequoia. Няма опция за качване на персонализирани виртуални фонове с брандинга или логата на вашата компания.

Zoho Meeting обаче ви позволява да качвате персонализирани фонове за виртуални срещи, включително вашия бизнес брандинг и лога. Можете да избирате от предварително проектирани шаблони за фон, който минимизира разсейването.

🏆 Победител: Zoho Meeting, тъй като позволява персонализиране на всички устройства и операционни системи.

Функция № 3: Споделяне на екран

Споделяйте и записвайте екраните си с ClickUp Clip

ClickUp SyncUp позволява споделяне на екрана по време на аудио и видео разговори. Можете да споделите целия им екран, конкретен прозорец на приложението или раздел на браузъра. Отличителната характеристика тук са коментарите с времеви отметки. Ако имате бележки или въпроси към конкретен член на екипа в 2:15, можете да кликнете там и да добавите коментар.

Zoho Meeting ви позволява също да споделяте екрани и отделни прозорци на приложения. Той е интерактивен по начин, по който потребителите могат да рисуват или да правят бележки, докато записват екраните си, но отново, не можете да управлявате задачите.

🏆 Победител: ClickUp печели благодарение на функцията си за коментари с времеви отметки, която превръща споделянето на екрана в дискусии с възможност за търсене и сътрудничество дори след края на срещата.

📚 Прочетете още: Най-добрият софтуер за споделяне на екран за дистанционни срещи

Функция № 4: Чат по време на срещи

Пренесете разговорите си и работете заедно с ClickUp Chat

ClickUp SyncUp се изпълнява в ClickUp Chat, което означава, че вече използваната от вас нишка за разговори се превръща във вашето място за срещи. Изпращайте съобщения, споделяйте файлове и създавайте задачи от чата, без да отваряте отделен прозорец за чат за срещи.

Zoho Meeting включва вградена платформа за чат по време на срещите, която позволява на участниците да си изпращат текстови съобщения и линкове. Можете да чатите публично с всички участници в срещата или да изпращате частни съобщения на конкретни хора.

Чатът обаче е отделен от по-широката комуникация в екипа ви. Той съществува само в прозореца на срещата и не се свързва с вашите системи за управление на проекти или задачи.

🏆 Победител: ClickUp печели, защото съхранява чата и срещите в един непрекъснат поток и е контекстно-ориентиран.

🧠 Интересен факт: Почти 70% от служителите смятат, че лошото сътрудничество ограничава тяхната продуктивност и им губи време. Вашите преуморени и претоварени служители се нуждаят от система за комуникация, която не ги задължава да превключват между 10 приложения.

Функция № 6: Анализ на срещите

Можете да проследявате по-широката активност в работната среда чрез ClickUp Dashboards, но ClickUp не предлага специфични анализи за SyncUp срещите. С други думи, в ClickUp не можете да проследявате специфични за срещите показатели, като продължителност на присъствието, ангажираност на участниците или честота на обажданията.

Zoho Meeting обаче предлага подробна аналитична информация за броя на сесиите, тяхната продължителност и историята на сесиите. Платформата проследява ангажираността на участниците, включително нивата на активност, предпочитанията за устройства и времето, прекарано в сесията, като предоставя на организаторите на уебинари подробна информация.

🏆 Победител: Равенство. Zoho Meeting е идеален за провеждане на обучения и срещи на цялото отделение. ClickUp SyncUp работи най-добре за бърза комуникация между екипите или на работното място.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research, за период от три години организациите, които използват ClickUp, са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

Характеристика № 7: Роли, разрешения и цени

Освен на членовете и администраторите, ClickUp дава на гостите с безплатен достъп (с достъп до канали) разрешение да инициират SyncUps. Всяко работно пространство с активирана Chat ClickApp може да има достъп и да използва SyncUps (също и за потребители с безплатен план). В момента до 200 участници могат да се присъединят към SyncUp, а разговорите могат да продължат до 10 часа на сесия. 24 говорители могат да говорят едновременно.

До 2 домакини могат да организират среща в Zoho, а само съдомакините имат право да заглушават участниците, да заключват срещите и да управляват споделянето на екрана. Безплатният план на Zoho Meeting поддържа 100 участници за 60-минутни сесии, а при платен план максималният брой участници, които могат да се присъединят към редовните срещи, е 250.

🏆 Победител: Отново, победителят зависи от вашите нужди. ClickUp е подходящ за екипи за управление на проекти, които се нуждаят от разрешения, свързани със задачите, и цени „всичко в едно“. Zoho Meeting е подходящ за организатори на уебинари, които се нуждаят от специални контроли за организатори, хиляди участници и по-ниски начални разходи.

ClickUp SyncUp срещу Zoho Meeting в Reddit

За да получим безпристрастно мнение за двата инструмента, се обърнахме към Reddit и G2.

Ето какво казват реалните потребители за двата AI инструмента за срещи.

Един потребител на ClickUp казва:

Напоследък тестваме тази функция на всяка среща и, честно казано, тя промени изцяло нещата. Тя записва разговорите в Zoom, създава обобщения и пълни транскрипти и дори извлича действия, които можем да автоматизираме в задачи. Тя също така отбелязва потенциални проблеми и решения, които възникват по време на дискусията. Много полезна за последващи действия.

Напоследък тестваме тази функция на всяка среща и, честно казано, тя промени изцяло нещата. Тя записва разговорите в Zoom, създава обобщения и пълни транскрипти и дори извлича действия, които можем да автоматизираме в задачи. Тя също така отбелязва потенциални проблеми и решения, които възникват по време на дискусията. Много полезна за последващи действия.

Друг потребител, който намира контекстуалната способност на Brain MAX за полезна при търсенето на документи, казва:

Той може да получи достъп до другите ви приложения, например, аз съм синхронизирал своя диск и е много по-бързо да намеря електронна таблица или нещо друго чрез Brain Max, отколкото да отворя Drive, да го търся и т.н.

Той може да получи достъп до другите ви приложения, например, аз съм синхронизирал своя диск и е много по-бързо да намеря електронна таблица или нещо друго чрез Brain Max, отколкото да отворя Drive, да го търся и т.н.

Тъй като Zoho Meeting нямаше много ревюта в Reddit, ние ги взехме от G2.

Повечето потребители се оплакват от качеството на аудиото и видеото, както можете да видите от този преглед:

Качеството на видеото може да бъде по-добро – понякога изглежда малко забавено и размазано, дори при стабилна интернет връзка. Подобрената оптимизация и яснота на видеото биха направили цялостното преживяване много по-гладко.

Качеството на видеото може да бъде по-добро – понякога изглежда малко забавено и размазано, дори при стабилна интернет връзка. Подобрената оптимизация и яснота на видеото биха направили цялостното преживяване много по-гладко.

Друг потребител се оплаква от чести сривове на приложението:

Всеки път, когато споделям екрана си, приложението се срива. Това е меко казано разочароващо. Видеото на хората, с които се срещам, е прекъсващо. Те замръзват. Не съм сигурен дали това се дължи на интернет връзката им или на приложението.

Всеки път, когато споделям екрана си, приложението се срива. Това е меко казано разочароващо. Видеото на хората, с които се срещам, е прекъсващо. Те замръзват. Не съм сигурен дали това се дължи на интернет връзката им или на приложението.

📚 Прочетете още: Най-добрите AI транскриптори за спестяване на време

Кой инструмент за видеоконференции е най-добър?

Решението за най-добрия инструмент за видеоконференции е тук. ClickUp печели короната.

Zoho Meeting е полезен за уебинари. Той ви дава достъп до ключови функции като стаи за почивка, виртуални бели дъски, подробни анализи и персонализирано брандиране, които придават професионален вид на външните презентации.

Но неговата AI функция се ограничава до обобщаване. Тя не изготвя списък с действия, нито ускорява работата. Вие оставате с бележки за задачи, които трябва да бъдат възложени и проследявани ръчно.

ClickUp Syncups отива още по-далеч. Той е създаден за екипи, които трябва да работят бързо, без да сменят контекста. Вече обсъждате задача в чата, някой има въпрос, натискате SyncUp, обсъждате го и продължавате с работата. Концентрирайте се върху изпълнението, а ClickUp ще се погрижи за останалото.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да започнете!