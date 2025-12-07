Airmeet срещу ClickUp SyncUp: Кой инструмент е по-подходящ за вас?

Вашите уебинари протичат гладко. Слайдовете изглеждат страхотно, чатът е активен и хората са ангажирани. Но след като приключи, тази енергия често изчезва. Вълнението по време на сесията рядко се превръща в ясни следващи стъпки и реални последващи действия.

Бележките се губят в случайни документи. Идеите остават заровени в чата. Това, което изглеждаше като революционна среща, се превръща в поредния ред в историята ви.

Тази липса на последователност е това, което предизвиква дебата Airmeet срещу ClickUp SyncUp.

В тази публикация в блога ще разгледаме коя платформа помага на екипа ви да остане синхронизиран дълго след края на срещата.

ClickUp срещу Airmeet: основни разлики на един поглед

Преди да се задълбочим, ето един бърз поглед върху това, което предлага всяка платформа.

Функция/аспект ClickUp Airmeet Основна цел Цялостно управление на проекти и работа с интегрирани инструменти за конференции и сътрудничество Виртуални събития, уебинари, интерактивни сесии Управление на задачи и проекти Разширено проследяване на задачи, зависимости, проследяване на времето, автоматизации Не е налично Инструменти за сътрудничество Документи, чат, SyncUps, бели дъски, мисловни карти, коментари, споделени календари Чат за събития, въпроси и отговори, салони за контакти Търсене в предприятието и изкуствен интелект Търсене на задачи, документи, чат, файлове и интегрирани приложения; обобщения, отговори и автоматизации, базирани на изкуствен интелект. Без търсене в различни приложения; ограничена изкуствена интелигентност AI Notetaker Участва в срещи, транскрибира, обобщава, създава документи и задачи за изпълнение Не е налично Бели дъски и мисловни карти Визуално сътрудничество, мозъчна атака, превръщане на идеи в задачи Не е налично Клипове (видео съобщения) Записвайте/споделяйте видео актуализации в чата/задачите Не е налично SyncUps Аудио/видео разговори с AI обобщения, транскрипции и създаване на задачи Видео, фокусирано върху събитието, без AI обобщения или интеграция на задачи Интеграции Свързва се с над 1000 инструмента, включително Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams Интегрира се главно с инструменти за събития и CRM Персонализиране Персонализирани полета, изгледи, работни процеси, табла, подробни разрешения Някои опции за персонализиране на събития Автоматизация Вградени автоматизации на процесите, предложения, базирани на изкуствен интелект, персонализирани AI агенти Автоматизация на работния процес за логистика на събития Отчети и анализи Надеждни табла, цели и OKR, управление на натоварването, анализи, базирани на изкуствен интелект Анализ на събитията: посещаемост, ангажираност, потенциални клиенти Мащабируемост и сигурност Функции за предприятия, разрешения, HIPAA, SSO, съответствие с GDPR Сигурност от корпоративно ниво за събития Уникални предимства AI Notetaker, Enterprise Search, Whiteboards, Clips, без превключване на контекста, достъп до API, персонализирани форми Бързо създаване на контакти, социални салони, инструменти за спонсори

Какво е ClickUp?

Започнете с ClickUp Осигурете вътрешно съгласуване в екипа и поддържайте решенията изпълними с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата.

Днес работата не функционира добре.

Нашите проекти, знания и комуникация са разпръснати в различни, несвързани инструменти, които ни забавят.

ClickUp решава този проблем с приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Какво е SyncUp?

ClickUp SyncUp е вграден инструмент за аудио и видео разговори на ClickUp, предназначен за бързо и контекстуално сътрудничество в екипа. Можете да започвате разговори директно от чата, да свързвате дискусии с задачи, да записвате сесии и автоматично да генерирате обобщения, транскрипти и задачи за изпълнение с ClickUp Brain. Той елиминира превключването на контекста и поддържа резултатите от срещите свързани с работата.

Функции на ClickUp

Нека разгледаме как ClickUp може да бъде платформата за виртуални събития, която ви помага да управлявате комуникациите.

Функция № 1: Аудио и видео разговори

ClickUp SyncUp предлага безпроблемно решение за екипи, които търсят ефективно сътрудничество на работното място.

Сътрудничество лице в лице с вашите колеги за секунди с помощта на ClickUp SyncUps

Можете да:

Започнете 1:1 или групови разговори (видео или аудио) директно от ClickUp

Споделяйте екрана си по време на разговори, за да предоставите визуален контекст.

Използвайте чат и реакции по време на разговора

Получавайте автоматични резюмета, транскрипти и задачи за изпълнение

Свържете задачите с SyncUps за актуализации в реално време

Присъединете се или започнете разговори по всяко време с мобилното приложение ClickUp.

Например, отдалечен екип работи по пускането на продукт на пазара. По време на SyncUp членовете на екипа могат да обсъждат актуализации, да споделят екраните си, за да прегледат проектите, и да възлагат задачи директно в ClickUp.

След всяка SyncUp, ClickUp автоматично генерира обобщения, транскрипти и задачи, базирани на изкуствен интелект, така че нищо не се губи и всяка среща води до реален напредък.

📱 SyncUp навсякъде и по всяко време

Стартирайте или се присъединете към ClickUp SyncUps директно от телефона си – без да ви е необходим лаптоп. Независимо дали пътувате или работите дистанционно, стартирайте видео или аудио разговори, споделяйте екрана си и сътрудничете с екипа си в реално време.

Всяка мобилна SyncUp се свързва безпроблемно с ClickUp Tasks, ClickUp Chat и обобщенията, базирани на изкуствен интелект, така че да сте в синхрон и да не пропускате нито една актуализация – където и да ви отведе работата.

ClickUp Syncup на мобилни устройства

💡 Съвет от професионалист: Когато не можете да присъствате на SyncUp в реално време, просто го запишете и го прегледайте по-късно. Това е чудесно за екипи, които работят в различни часови зони.

Функция № 2: Инструмент за сътрудничество „всичко в едно“

ClickUp Chat е унифицирана комуникационна платформа, която поддържа връзката и съгласуваността в екипа ви в рамките на екосистемата на ClickUp. Каналите и директните съобщения са мястото, където екипът ви сътрудничи, споделя актуална информация и поддържа съгласуваност.

Използвайте Threads, за да поддържате дискусиите организирани в Channels, и закачете важни съобщения, за да не се загубят актуализациите.

Можете да създадете канали по конкретни теми, като например #EventPlanning, за да фокусирате дискусиите. Същевременно можете да изпращате директни съобщения на отделни лица за бърз еднократен чат, ако не искате да претрупвате основните канали.

Превърнете всяка актуализация в задача в ClickUp от чата на ClickUp

Насочете курсора върху което и да е съобщение, за да създадете незабавно задачи в ClickUp. Небрежното „Някой може ли да финализира дневния ред?“ се превръща в проследявана задача с крайни срокове и отговорни лица.

Ръководителите на отдалечени екипи могат да възлагат последващи действия веднага след синхронизация или събитие. Благодарение на персонализираните известия вашият екип получава само известия за актуализации, които са от значение за него.

Това помага да се отстрани една от основните причини за разрастването на работата. Вместо актуализациите да се съхраняват в събития, чат логове и разпръснати инструменти, всяко решение, последващо действие и съобщение остава в едно конвергентно AI работно пространство.

Добавете съобщение в канала си за чат в ClickUp, за да синхронизирате екипа си по отношение на новите актуализации

Когато дадено съобщение изисква внимание, използвайте Публикации , за да го подчертаете. Изберете от Обявление, Актуализация, Заявка, Решение или Идея, за да сигнализирате ясно неговата важност. За организаторите на събития това гарантира, че информацията след събитието, обратната връзка от участниците или вътрешните отчети достигат бързо до правилните членове на екипа.

Получете подробна информация за чат платформата:

📮 ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията в работата се дължат на преминаването между платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси и чат в една платформа. Можете да стартирате и управлявате задачи от чат, документи, бели дъски и др. ClickUp Brain поддържа всичко свързано, достъпно за търсене и лесно за намиране.

Характеристика № 3: Производителност, подпомагана от изкуствен интелект

ClickUp Brain е AI асистент във вашето работно пространство. Той помага на екипа ви да сътрудничи по-бързо и с по-малко усилия.

Вграден в чата, той може да създава и възлага задачи, да обобщава дискусии и дори да извежда свързани задачи, документи или канали за секунди. Можете да задавате въпроси на естествен език и да получавате незабавни отговори, съобразени с контекста.

Помолете ClickUp Brain да изпрати съобщения до каналите за чат на ClickUp

Например, след отчет след събитие, ClickUp Brain може да генерира пълен списък с последващи действия от срещата, да назначи отговорници и да актуализира таблата.

Освен това, AI Catch Me Up е спасител за разпределените екипи. Ако пропуснете ден-два от разговорите, попитайте ClickUp Brain за обобщение. Това гарантира, че мениджърите по операции и комуникации винаги имат пълна видимост върху решенията, актуализациите и следващите стъпки.

📌 Опитайте следните подсказки:

Обобщете днешния SyncUp и създайте задачи за всички действия, които трябва да бъдат изпълнени.

Присвойте съобщението „Страхотна работа!“ на @MyTeammate

Създайте обобщение на тази среща с крайни срокове за всяка задача.

Освен това, ClickUp AI Notetaker може да се присъедини към разговори в Zoom, Google Meet или Teams, да транскрибира разговори, да обобщава дискусии и да създава документи с ключови изводи и следващи стъпки.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Clips, за да записвате и споделяте видео актуализации, обратна връзка или инструкции директно в чата или задачите, като поддържате визуална и асинхронна координация на вашия хибриден екип.

🚀 Предимство на ClickUp: ClickUp Brain MAX обединява вашата работна екосистема, включително задачи, документи, срещи, чатове и AI инструменти. Вашият екип може бързо да търси в работното ви пространство, интегрираните приложения и дори в интернет. С Talk to Text в ClickUp вашият екип може да диктува задачи, съобщения или бележки от срещи и SyncUps, вместо да ги пише. Това помага на дистанционните ръководители и оперативните мениджъри да записват идеите си незабавно.

📖 Прочетете също: Как да използвате изкуствен интелект във видеоразговори

Цени на ClickUp

💡 Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Clips, за да записвате бързи актуализации, обратна връзка от потребители или мини ръководства и да ги превърнете в кратки видеосъобщения. Споделете ги директно в чат каналите си, за да може вашият хибриден екип да разбере точно какво имате предвид, без дълги имейли или объркващи теми. Това е идеално за изясняване на задачите след събитието, предоставяне на обратна връзка за дизайна или преглед на актуализациите по проекта.

🎥 Ще разгледаме функциите за срещи, задвижвани от изкуствен интелект, ще сравним инструменти за сътрудничество в реално време и асинхронно сътрудничество и ще ви помогнем да намерите платформата, която прави вашите срещи по-продуктивни и по-малко изтощителни.

Какво е Airmeet?

чрез Airmeet

Airmeet е платформа за виртуални и хибридни събития. Тя помага на организациите да организират интерактивни събития като конференции, уебинари, семинари и срещи.

Платформата прави виртуалните срещи по-интересни. Участниците могат да се присъединят към сесии на живо, да седнат на виртуални маси, да посещават социални салони и да чатят в реално време с въпроси и отговори. Тя поддържа както онлайн, така и хибридни (лични + виртуални) събития.

🔍 Знаете ли, че... През април 1993 г. предприемачите Алън Саперщайн и Ранди Селман създават ConventionView, първото виртуално търговско изложение. Те заснемат физически щандове, превръщат ги в HTML карти, върху които може да се кликне, и ги публикуват онлайн от хотел Waldorf Astoria в Ню Йорк.

Функции на Airmeet

Ето някои от най-забележителните функции на Airmeet, които можете да използвате за по-добра директна комуникация:

Характеристика № 1: Мрежови таблици и ангажираност на участниците

Позволете на участниците да се включат в ползотворни дискусии с мрежовите таблици на Airmeet

Виртуалните мрежови маси на Airmeet симулират личното общуване с малки дискусии, фокусирани върху определена тема. Тази настройка насърчава бързи и естествени разговори. Хората могат да се присъединят към теми, които съответстват на техните интереси или професионални цели.

Тя предлага и инструменти в реално време, като въпроси и отговори на живо, анкети и чат, които насърчават хората да се включват по време на сесиите.

Airmeet предлага и превод на субтитри на живо и многоезичен чат, което може да бъде полезно за глобалната аудитория на уебинарите. Тези инструменти са предназначени за ангажиране на участниците, а не за постоянна комуникация в екипа.

Airmeet предлага и превод на субтитри на живо и многоезичен чат, което може да бъде полезно за глобалната аудитория на уебинарите.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони и чеклисти за планиране на събития в Excel и ClickUp

Функция № 2: Анализи и статистически данни

Получавайте информация в реално време за статистическите данни от срещите с Airmeet

Airmeet предоставя анализи в реално време за присъствието, ангажираността и обратната връзка от сесиите. Организаторите могат да видят как се държат хората по време на сесиите, кои разговори са най-популярни и как взаимодействат участниците.

Тези анализи са от решаващо значение за оценката на успеха на дадено събитие и за идентифицирането на области, които могат да бъдат подобрени в бъдещи събития.

💡 Професионален съвет: Измерете когнитивната натовареност на всеки участник. Ако членовете на екипа трябва да се научат да работят с нов интерфейс или да запомнят няколко логина, инструментът се превръща в тежест за вниманието им. Изберете най-простия интерфейс, който все пак поддържа вашите цели.

Планирайте виртуални изложения, за да достигнете до глобална аудитория с Airmeet

Airmeet предлага виртуални изложбени зали и щандове за спонсори, което позволява на изложителите да представят своите продукти или услуги.

Участниците могат да разгледат тези щандове, да разговарят с представители и да изтеглят материали, като по този начин се осигурява цялостно виртуално изложбено преживяване.

Цени на Airmeet

Безплатна пробна версия

Премиум уебинар: 199 $/месец

Събития: Персонализирани цени

Управлявани събития: Персонализирани цени

🧠 Интересен факт: През 1916 г. Американският институт на електроинженерите организира това, което се счита за първата виртуална конференция. Тя свързва осем американски града чрез телефонни линии, така че членовете да могат да слушат презентациите едновременно. Над 5000 души се включват от отдалечени места, а някои дори обменят новини чрез телеграма.

ClickUp SyncUp срещу Airmeet: Сравнение на функциите за виртуални събития

И двата инструмента имат уникални предложения.

ClickUp работи като всеобхватно средство за съобщения и работен център. Airmeet се фокусира върху интерактивни виртуални събития.

Ето защо тук ще разгледаме ключовите функции една до друга, за да видим как се съпоставят.

Характеристика № 1: Сътрудничество в екипа

Нека видим как всяка платформа помага на вашия екип да се свързва и да работи безпроблемно.

ClickUp

Каналите, директните съобщения и интегрираните AI инструменти като ClickUp Brain правят комуникацията в екипа безпроблемна. Можете да превръщате съобщенията в задачи, да споделяте актуализации и да обобщавате дискусии, без да напускате работното пространство.

ClickUp AI Notetaker може също да се присъедини към срещи в Zoom, Google Meet или Microsoft Teams. Той транскрибира разговори, обобщава дискусии и извлича ключови задачи.

След срещата се създава ClickUp Doc с всички подробности. Документът включва името на срещата, датата, участниците, резюме, ключови изводи, следващи стъпки и пълния препис.

Airmeet

Airmeet се фокусира върху взаимодействието с аудиторията по време на онлайн събития. Предлага чат за участниците и сесия с въпроси и отговори.

Въпреки това, тя не е създадена за продължително сътрудничество в екипа.

🏆 Победител: ClickUp! Неговите функции позволяват безпроблемна вътрешна комуникация в екипа и последващи действия.

Функция № 2: Възможности за видео и срещи

След това нека видим как двата инструмента се справят с форматите на събитията и виртуалните преживявания, за да поддържат интереса към сесиите.

ClickUp

ClickUp предлага цялостен набор от инструменти за оптимизиране на екипните срещи и видеоразговори.

С ClicUp SyncUp екипите могат да започват аудио или видео разговори директно в ClickUp. Това поддържа дискусиите свързани с релевантните задачи и проекти.

Освен това, ClickUp Meetings позволява на екипите да създават дневен ред за срещите, да разпределят задачи и да документират дискусиите на едно място.

Airmeet

Airmeet се отличава в организирането на мащабни уебинари и виртуални събития, като предлага управление на сцената, маси за дискусии и интерактивност с публиката. Инструментите му обаче са насочени към събития, а не са пригодени за вътрешни срещи на екипа.

🏆 Победител: Равенство! Airmeet е идеален за събития, фокусирани върху аудиторията, докато ClickUp работи най-добре за вътрешни комуникации, използващи AI инструменти за срещи.

Функция № 3: Интеграции и автоматизация на работния процес

Нека разгледаме как всяка платформа се свързва с вашите инструменти и използва автоматизация, за да повиши ефективността и ангажираността на аудиторията.

ClickUp

ClickUp има дълбока интеграция с документи, чат, календари, CRM и над 1000 инструмента, за да направи работните процеси силно автоматизирани. Екипите могат да централизират работата и да намалят умората от инструментите.

Освен това, ClickUp Automations позволява на екипите да оптимизират повтарящите се задачи, без да пишат нито една линия код. Можете автоматично да възлагате задачи, да актуализирате статуси, да изпращате известия или да задействате действия въз основа на прости правила от типа „ако това, то онова“.

Airmeet

Airmeet предлага интеграции с CRM системи, платформи за имейл маркетинг и календарни приложения, което улеснява управлението на регистрациите, изпращането на напомняния за събития и проследяването на информацията за участниците.

Въпреки това, възможностите за автоматизация са ограничени до задачи, свързани със събития. В резултат на това, тя работи добре само за управление на преживяването на участниците.

🏆 Победител: ClickUp триумфира в свързването на работата на екипа ви, автоматизирането на последващите действия и създаването на единен източник на информация.

Агентите на ClickUp действат като съотборници, които никога не излизат от системата. Те превръщат резултатите от срещите в реален напредък. Те наблюдават промените, проследяват последващите действия, отбелязват пречките и автоматично задействат следващите стъпки – дори и след края на разговора. Няма забравени задачи. Няма объркване от типа „Кой отговаря за това?“. Само стабилен и непрекъснат импулс. ClickUp StandUp Agent проверява, проследява напредъка и разпределя задачите незабавно, така че екипът ви да остане фокусиран и съгласуван.

🧠 Интересен факт: През 1998 г. първата в света изцяло онлайн глобална конференция, наречена Avatars98, събра хиляди хора в 3D виртуален свят, използвайки ранна аватар технология. Тя включваше щандове, художествени галерии и пространства за контакти, както и физически „сателитни“ срещи в 30 града.

ClickUp срещу Airmeet в Reddit

Проверихме и Reddit, за да видим какво казват реалните потребители за ClickUp SyncUp и Airmeet. Нямаше теми, в които да се правят директни сравнения, но намерихме някои полезни мнения за всеки от инструментите.

Ето какво казва един потребител за използването на Airmeet за B2B уебинари:

…Airmeet – отлично решение за интерактивни уебинари, мрежови салони и безпроблемна интеграция с CRM системи…

Друг потребител на Reddit предложи Airmeet:

Можете да опитате Airmeet. Тя е базирана на браузър и предлага много функции за ангажираност.

Ето какво казва един потребител за използването на SyncUps:

Използвам много функциите за чат и синхронизация. Преминах от Google Chat към ClickUp Chat и вече не се връщам назад... Казвам това, защото все още е рано и платформата продължава да се подобрява. Интеграцията с останалата част от ClickUp е най-важната функция за мен.

Друг потребител на ClickUp коментира:

Ние успешно използваме ClickUp за компании от всякакъв мащаб (от самостоятелни предприемачи до големи екипи) и в различни индустрии, много от които генерират приходи от милиони долари... ClickUp наистина променя живота и аз го използвам както за работа в агенция, така и за управление на личния си живот. Мисля, че тайната на успеха с ClickUp е в това как го настройвате.

🔍 Знаете ли, че... Срещата на IBM, проведена изцяло в Second Life, бе първият случай, в който голяма компания използва аватари за годишна конференция. Служителите можеха да се разхождат из виртуални аудитории, да присъстват на лекции и да чатят като 3D версии на себе си.

Кой трябва да избере ClickUp или Airmeet? Изберете ClickUp, ако имате нужда от: Едно място за срещи, чат, документи и задачи

Обобщения, последващи действия и следващи стъпки, базирани на изкуствен интелект

По-добра координация след срещите, а не само по време на тях

Център за сътрудничество, където разговорите автоматично се превръщат в действия Изберете Airmeet, ако имате нужда от: Платформа, фокусирана върху външни аудитории, а не върху вътрешна работа в екип

За да организирате изпипани еднократни уебинари или виртуални събития

Временни инструменти за ангажираност като анкети или въпроси и отговори за участниците

Кой инструмент за срещи е най-добър?

Резултатите са готови! 👑

Airmeet е отличен избор за интерактивни уебинари, конференции и виртуални събития. Той поддържа интереса на участниците с анкети, въпроси и отговори и таблици за контакти. Въпреки това, когато става въпрос за съгласуваност в екипа и превръщане на дискусиите в действия, той не е достатъчно ефективен.

ClickUp помага всяка среща и разговор да доведат до действие. С SyncUps, AI Notetaker, Clips и Tasks екипите могат да записват задачи за изпълнение, да възлагат последващи действия и да продължават да развиват проектите.

Тя премахва разликата между обсъденото и реално изпълненото, което е частта, която повечето екипи губят след едно успешно събитие.

Отдалечените или хибридни екипи могат да останат синхронизирани, да гарантират отчетност и да поддържат ясна представа за ключовите решения.

