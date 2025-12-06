Как да автоматизирате студените имейли с ChatGPT за по-добро общуване

Знаете ли, че само 8% от студените имейли генерират значими отговори?

Когато AI пише вашите имейли, важният въпрос е как да се уверите, че те не звучат като останалите 121 имейла в пощенската кутия на получателя?

Когато се направи правилно, можете да разширите обхвата си, като в същото време всеки потенциален клиент ще се чувства, сякаш имейлът е написан специално за него.

Как да автоматизирате студените имейли с ChatGPT, като същевременно запазите човешкия допир?

Ето една повтаряема рамка, която можете да използвате, за да сте сигурни, че вашите студени имейли няма да бъдат игнорирани или да попаднат в папката със спам.

⭐ Представен шаблон Уморени сте да губите следите от вашите кампании с нежелани имейли? Използвайте шаблона за имейл кампании на ClickUp, за да централизирате цялата си дейност по достигане до клиенти на едно място. Този шаблон предлага предварително създаден център за кампании с вградено проследяване и автоматизирани напомняния за последващи действия. Започнете веднага, без да се налага да настройвате системи от нулата. Получете безплатен шаблон Изпълнявайте успешни имейл кампании с шаблона за имейл кампании на ClickUp.

Защо автоматизирането на студените имейли е важно през 2025 г.

Студените имейли съществуват от десетилетия.

В началото те бяха новост – директна връзка с пощенската кутия на някого, когато повечето хора все още не бяха претоварени с цифров шум.

През 2025 г. всеки, който взема решения, се събужда с пощенска кутия, пълна с общи имейли.

Автоматизацията на имейли с помощта на изкуствен интелект ви дава предимство. Тя ви позволява да проучвате, персонализирате и проследявате в голям мащаб.

Предимствата на автоматизирането на студените имейли включват:

Персонализация в голям мащаб: Става възможно да мащабирате персонализирани имейли с AI, без да прекарвате часове в проучване на всеки потенциален клиент поотделно.

Последователни последователности за проследяване: Автоматизираните инструменти могат да създават персонализирани последователности от имейли, които се адаптират въз основа на отговорите на потенциалните клиенти, т.е. заинтересованите потенциални клиенти получават подходящо съдържание, докато контактите, които не отговарят, се подхождат с опити за повторно ангажиране.

Оптимизация на времето за изпращане: Максимизира въздействието на кампанията, като доставя имейли, когато потенциалните клиенти са най-склонни да ги отворят и да отговорят.

Управление на съответствието: Автоматизираните системи могат да защитят репутацията на вашия домейн, като следят процента на отказите и жалбите за спам.

Мащабируема капацитет за достигане до клиенти: Екипите могат да достигнат до хиляди потенциални клиенти месечно, без да увеличават пропорционално ръчния труд или да наемат допълнителен персонал.

Проследяване и оптимизиране на ефективността: Платформите за автоматизация предоставят подробни анализи на процента на отваряне, процента на кликване и моделите на отговор, които ви помагат да усъвършенствате подхода си непрекъснато, без да се налага ръчно събиране на данни.

👀 Знаете ли, че... Над 78% от търговските представители казват, че изкуственият интелект им помага да бъдат по-ефективни в работата си. Помислете за проучването на потенциални клиенти. Искате да се свържете с потенциален клиент, с когото никога преди не сте разговаряли. Публичните данни вече ви предоставят информация за длъжността, последните публикации в LinkedIn, новини за компанията и вероятно дори участие в подкаст. Въведете това в LLM и можете незабавно да генерирате имейл, който се позовава на нещо, което е от значение за тях, подчертава вашата стойност в техния контекст и завършва с призив за действие.

Как да използвате ChatGPT за автоматизиране на студени имейли

Не можете да зададете на LLM задачата „напиши ми имейл за първоначален контакт“ и да очаквате отговор, който ще ви доведе до първоначален разговор с потенциалния клиент. Трябва да разберете как работи ChatGPT и да го настроите, за да работи по начина, по който искате.

Ето как да създадете студено имейл съобщение с ChatGPT, което няма да попадне в спама или да бъде игнорирано след отваряне.

1. Дефинирайте рамката 4Ws

Считайте това за основна стъпка. Тук вие предоставяте на ChatGPT информация, която ще му помогне да генерира ценни и релевантни имейли.

Нека го наречем „4Ws Framework“. Той включва:

Кой сте Вие?

Определете ролята си в работата, защото тази идентичност ще оформи посланията на вашата кампания с нежелани имейли.

📍 Да речем, че основателят на стартираща компания, който се обръща към корпоративни клиенти, се нуждае от различни съобщения, отколкото консултант, който търси гости за публикации.

Какво искате да постигнете?

Искате ли този имейл да резервира демонстрации на продукти или да генерира квалифицирани потенциални клиенти? Ясната цел ще помогне на ChatGPT да създаде целенасочени съобщения.

📍 Например, студено имейл за продажби, фокусирано върху резервиране на демонстрации, ще подчертае проблемите и социалното доказателство по различен начин от такова, което има за цел да осигури сътрудничество с марката.

Каква роля трябва да играе ChatGPT?

Определете точно ролята, която ChatGPT трябва да поеме.

📍 Това може да бъде „Вие сте опитен B2B консултант по продажбите, който помага на софтуерни компании да разширят обхвата си.“ Определянето на ролята ще повлияе на подхода към съобщенията. То също така помага на ChatGPT да отрази контекста и намерението.

Като зададете ролята предварително, намалявате неясните, шаблонизирани резултати и гарантирате, че имейлите съответстват на тона на вашата марка и очакванията на потенциалните клиенти.

Коя е вашата целева аудитория?

Определете ясно профила на идеалния си клиент (ICP), като очертаете неговите болезнени точки, интереси, процес на вземане на решения и предпочитания за комуникация. Тази информация помага на ChatGPT да адаптира съобщенията, така че да не звучат като шаблони.

📍 Например, ако вашата целева аудитория са мениджъри по човешки ресурси в средни по размер компании, ChatGPT може да акцентира върху спестяването на разходи, ангажираността на служителите и спазването на нормативните изисквания. Ако обаче вашата аудитория се състои от технически директори в SaaS стартиращи компании, същият инструмент може да преформулира представянето около мащабируемостта, интеграциите и техническата надеждност.

Ето пример за подсказка, използваща рамката 4Ws: „Вие сте опитен B2B търговски консултант, който помага на софтуерни компании да разширят обхвата си. Действайте като мой асистент при изготвянето на студени имейли. Аз съм основател на стартираща компания, която предлага AI-базиран инструмент за управление на проекти на средни SaaS компании. Моята цел е да организирам демонстрации на продукта с лицата, вземащи решения. Целевата аудитория са технически директори и ръководители на инженерни отдели, които се борят с фрагментирани работни процеси, умора от инструментите и неефективно сътрудничество. Те се интересуват от техническа мащабируемост, интеграции и икономия на разходи. Напишете ми студено имейл, което да звучи лично, да не изглежда като шаблон и да включва ясно призив за действие за насрочване на 20-минутна демонстрация. ”

2. Определете рамката на имейла

Сега обяснете на ChatGPT точно какъв тип резултат искате да генерира. Това включва определяне на структурата, тона, форматирането и езика, които искате да използва в имейлите ви.

Рамки за имейли

Има различни рамки за имейли, които можете да накарате ChatGPT да следва. Всяка рамка служи за различни цели и типове аудитория:

Рамка Най-подходящо за Пример PAS (Проблем-Агитация-Решение) Обръщане на внимание към болезнените точки Използвайте това, когато потенциалният клиент вече усеща проблема, като дълги цикли на наемане или висока текучество, и искате да покажете как вашият продукт го решава. AIDA (Внимание-Интерес-Желание-Действие) Демонстрации и пробни версии на продукти Използвайте това, когато се свързвате с нови потенциални клиенти, които все още не ви познават, и трябва да ги подготвите, преди да им предложите демонстрация. Преди-След-Мост Съобщения, фокусирани върху трансформацията Използвайте това, когато искате да покажете как изглежда животът преди вашия продукт, след вашия продукт, и след това обяснете как постигате тази промяна.

Указания за форматиране

Посочете указания за форматиране, като например:

Тема: Създайте три варианта на тема, които подчертават конкретния проблем на потенциалния клиент.

Въведение: Започнете имейла с конкретни препратки, които показват, че сте проучили получателя и неговата компания.

CTA: Добавете меко призив за действие, което подтиква получателя да предприеме действие.

Предложение за добавена стойност: Подчертайте основното си предимство в първия параграф.

Брой думи: Общата дължина на имейла трябва да е до 120 думи.

Оптимизация за мобилни устройства: Използвайте кратки параграфи (1-2 изречения) и избягвайте прекалено много точки.

Заместващи символи: Поставете конкретни променливи като [Име на компанията], [Последни постижения] и [Предизвикателства в бранша] в скоби за персонализиране.

Език и тон

Определете стила си на комуникация с конкретни примери, които ChatGPT може да следва:

Посочете предпочитанията си за поздрави, например „Hey“ за неформални индустрии и „Hello“ за формални сектори.

Посочете дали искате да се избягват определени езици или жаргони, например синергия, връщане, влияние.

Определете тона, който искате да използвате, т.е. разговорно, професионално, неформално.

Ако имате дълъг списък с указания, създайте документ и го качите директно в ChatGPT.

Ето подсказка (заедно с отговора на ChatGPT), която можете да използвате, за да определите структурата на имейла: Напишете ми студено имейл с дължина под 120 думи, използвайки рамката AIDA. Включете три варианта на тема, които подчертават болезнената точка на потенциалния клиент и завършват с меко CTA. Използвайте прекъсвания на редовете за по-добра четимост на мобилни устройства.

3. Персонализирайте съдържанието на имейла

Това е частта, в която не можете да разчитате (изцяло) на ChatGPT да прави проучвания за вас. Той халюцинира и попълва информация, която може да изглежда много реална, но не е.

За да сте сигурни, че вашите имейли не съдържат измислени подробности, въведете конкретни данни или подробности за получателя.

Ето например различни видове информация, които можете да включите в бележките си от проучването:

Профил в LinkedIn: Текущата длъжност на получателя и колко време заема тази длъжност, както и всички скорошни публикации, в които е обсъждал предизвикателствата в бранша или е споделял професионални новини.

Новини за компанията: Последни събития, като обяви за финансиране или пускане на нови продукти, които вашето решение може да допълни.

Контекст на индустрията: Пазарни тенденции, засягащи конкретния сектор, и сезонни бизнес цикли, влияещи върху времевата рамка за вземане на решения.

Лични данни: Изказвания на конференции или публикувани статии, които показват областите на експертиза и професионалните интереси.

Уебсайт: Въведете URL адреса на уебсайта им и го оставете да анализира страниците, за да разбере позиционирането и посланията на компанията.

За да мащабирате персонализацията, създайте електронна таблица с колони като „Длъжност“, „Новини от компанията“, „Публикация в LinkedIn“, „Тенденции в бранша“ и „Уебсайт“. Попълнете поне едно или две полета за всеки потенциален клиент. След това поставете реда в ChatGPT и го подканете да състави персонализирано студено имейл, използвайки тези данни.

Ето подсказка, която можете да използвате, за да добавите индивидуално бележки от проучвания: Ето моите бележки от проучването за [Име на потенциален клиент] в [Име на компания]: [Поставете вашите констатации – последните новини за компанията, активност в LinkedIn, предизвикателства в бранша или лични постижения]. Пренапишете студения имейл, като използвате нашия шаблон, за да включите естествено един или два от тези важни точки, без да става очевидно, че използвате шаблон.

👀 Знаете ли? Според доклада за тенденциите в продажбите на HubSpot, имейлът заема второ място като канал с най-висок процент на отговор на студени контакти. На първо място е контактирането с потенциални клиенти в социалните медии.

4. Създайте последователности за последващи действия

Повечето потенциални клиенти се нуждаят от 3-5 контакта, преди да отговорят на вашите заявки за демонстрация или графици за обаждания. Пропуснете последващите действия и по същество се отказвате от потенциални приходи.

За по-добро разбиране, ето как изглежда една балансирана и ненатрапчива стратегия за последващи действия:

Проследяване Кога и какво трябва да направите Пример Първо проследяване Добавете социално доказателство или казус (3-5 дни по-късно) Здравейте [Име], в продължение на предишния ми имейл. Току-що помогнах на [Подобна компания] да реши [същия проблем]. Те видяха [конкретен резултат] за 30 дни. Ето казусът: [линк] Второ проследяване Споделете ценни ресурси или идеи (1 седмица по-късно) Здравейте [Име], Намерих този [доклад/инструмент за индустрията] за [съответна тенденция]. Мисля, че ще ви е интересно да прочетете раздела за [конкретна тема], като се има предвид [контекста на компанията]. 3-то проследяване Последен опит с недостиг или спешност (10-14 дни по-късно) Здравейте [Име], все още не съм получил отговор от вас, така че това ще бъде последното ми съобщение. Ако моментът не е подходящ, не се притеснявайте. Ако някога имате нужда от помощ с [проблем], знаете как да се свържете с мен.

Имайте предвид, че тези срокове трябва да бъдат персонализирани в зависимост от потенциалния клиент и спешността на проблема, който решавате.

Например, ако се свързвате с клиент на дребно по време на празничния сезон, той вероятно ще бъде твърде зает, за да отговори, така че удължаването на интервалите за проследяване е разумно.

Ето пример за подсказка, с която можете да опитате да създадете последователности за последващи действия в ChatGPT: Въз основа на моето проучване за [Име на потенциален клиент], създайте три имейла за последваща комуникация във връзка с нашия разговор за [Оригинална тема]. Всеки имейл трябва да има различен подход: (1) социално доказателство, използвайки [Подобна компания], (2) споделяне на полезен ресурс за [Тенденция в индустрията] и (3) учтиво окончателно напомняне. Запазете същия разговорен тон и споменете конкретни подробности от моето проучване по естествен начин.

5. Интегрирайте ChatGPT с инструмент за имейли

ChatGPT може да пише персонализирани студени имейли за вас, но не можете да ги изпращате директно от платформата. Трябва да копирате и поставите генерираното съдържание в инструментите си за имейл или да го качите в електронни таблици за масово изпращане.

Можете да интегрирате ChatGPT с вашите съществуващи платформи за комуникация или CRM, като използвате инструменти като Zapier или директни API връзки. По този начин можете да се възползвате от възможностите на ChatGPT за писане на имейли, без да се налага да превключвате постоянно между платформи или да копирате ръчно съдържание.

⭐ Бонус: Филтрите за спам в имейлите не гледат само обема, а сканират за модели. Заглавията, пълни с думи като безплатно, ограничено време, действайте сега или гарантирано, могат да маркират вашия студен имейл, още преди да бъде прочетен. Най-добрият етикет за имейли е да пишете в естествен, разговорен тон, който звучи автентично, а не рекламно.

6. Тествайте и оптимизирайте автоматизираните имейли

Следете студените си имейли и анализирайте какво работи и какво не.

Трябва да проследявате: процент на отворени имейли, процент на откази, процент на отговори и други релевантни показатели, за да определите успеха на вашите студени имейли.

За да видите коя версия работи по-добре, тествайте следните аспекти и усъвършенствайте подсказките си въз основа на резултатите:

Теми на писмата : любопитство срещу пряка полза, теми на писмата, базирани на въпроси, изявления или ползи

Въвеждащи фрази : Лични препратки (публикация в LinkedIn, скорошно финансиране) срещу изявления за болезнени точки

Предложение за добавена стойност : Акцент върху възвръщаемостта на инвестициите спрямо производителността спрямо намаляването на риска

Дължина на имейла : кратък и увлекателен (50–70 думи) или малко по-дълъг и разказ (120–150 думи)

CTA: „Насрочете бърз разговор“ срещу „Искате ли да ви изпратя повече информация?“

Ами ако AI агент можеше да се справи с този работен процес от начало до край? AI агентите на ClickUp могат да бъдат персонализирани с инструкции за създаване на перфектни първи чернови! Вижте как.

Доказани подсказки на ChatGPT за студени контакти

Ето няколко доказани подсказки за ChatGPT, които можете да използвате, за да генерирате висока степен на отклик.

ChatGPT подсказка за студени имейли, използваща рамката AIDA

Използвайте този подсказ, когато искате да създадете привличащи вниманието имейли, които да подготвят потенциалните клиенти, преди да ги помолите за демонстрации или срещи. Структурата AIDA работи особено добре за представяне на вашето решение на нови потенциални клиенти, които все още не познават вашата компания.

Ето подсказката и отговора на ChatGPT: Действайте като опитен B2B копирайтър. Аз съм [Вашата длъжност] в [Име на компанията] и се обръщам към [Длъжност на потенциалния клиент] в [Тип на целевата компания]. Напишете имейл за първоначален контакт, използвайки рамката AIDA, която:

Започва с привлекателен увод за [конкретно предизвикателство в индустрията]

Споменава как [Подобна компания] се е сблъскала със същото предизвикателство.

Показва постигнатата трансформация: [Конкретен резултат/показател]

Завършва с неагресивен CTA за [Конкретна следваща стъпка] Допълнителни изисквания: Позовавайте се на това скорошно развитие: [Новини/постижения на компанията]

Използвайте естествен разговорен тон.

Останете под 130 думи

Създайте три варианта на тема, фокусирайки се върху болезнената точка на потенциалния клиент.

Включете заместващи символи за [Име на компанията] и [Име на потенциалния клиент].

Проблеми на целевата аудитория: [Избройте 2-3 конкретни предизвикателства] Отговор

ChatGPT студено имейл подсказване за реактивиране на мъртви лийдове

Тази подсказка помага на професионалистите в продажбите да възстановят интереса на потенциалните клиенти, които са престанали да отговарят, след като първоначално са проявили интерес. Тя работи за потенциални клиенти, които са проявили интерес, но са престанали да отговарят на последващите съобщения.

Ето подсказка и отговорът на ChatGPT: Вие сте специалист по възстановяване на продажбите и ми помагате да привлека отново потенциални клиенти, които преди са проявявали интерес. Напишете имейл за повторно ангажиране, който: Признайте мълчанието, без да бъдете настойчив: „Знам, че моментът не беше подходящ...“

Споменава ново развитие: [Последни актуализации на продукта/промени в индустрията]

Споделя нови социални доказателства: [Успех на нов клиент/Казус]

Предлага нещо ценно: [Ресурс/Инструмент/Информация]

Използва подхода „последен опит“ с искрена полезност.

Включва лесен изход: „Ако приоритетите са се променили, не се притеснявайте“.

Остава под 110 думи Контекст за потенциалния клиент: Последно взаимодействие: [Кратко описание на предишния разговор]

Основното им предизвикателство: [Конкретен проблем, който споменаха]

Време от последния контакт: [Продължителност]

Индустрия: [Техният сектор] Отговор

ChatGPT подсказка за студени имейли за проследяване на демонстрация на продукт

Използвайте това, след като потенциалните клиенти са присъствали на вашата демонстрация, но не са предприели следващата стъпка. Програмата създава последващи имейли, които отговарят на често срещаните колебания след демонстрацията, като същевременно поддържат инерцията.

Ето подсказка за ChatGPT и отговора й: Действайте като консултант в продажбите. Току-що приключих демонстрация на продукта с [Име на потенциален клиент] от [Име на компания] и трябва да направя ефективно проследяване. Напишете демонстрационен имейл за проследяване, който: Благодарете им за отделеното време по време на дискусията [Тема на демонстрацията].

Отговаря на конкретния проблем, който са повдигнали: [Конкретно възражение/въпрос]

Допълнителна стойност: [Съответен ресурс/казус]

Предлага ясна следваща стъпка: [График за внедряване/пилотна програма]

Създава лека спешност около [сезонен фактор/бизнес нужда]

Поддържа консултативен тон, без натрапчив език на продажбите.

Останете под 120 думи Контекст на демото: Ключови функции, към които проявиха най-голям интерес: [Конкретни функции]

Графикът им за внедряване: [Графикът, който споменават]

Процес на вземане на решения: [Кой друг е замесен]

Основен конкурент, който разглеждат: [ако е споменат] Отговор

Ето няколко по-кратки примера за подсказки, които можете да следвате, когато нямате подробна информация или време да създадете контекст:

ChatGPT подсказка за студени имейли за генериране на потенциални клиенти

Напишете имейл за генериране на потенциални клиенти, насочен към [идеалния клиент] в [тип компания]. Отговорете на основното им предизвикателство с [конкретен проблем], споменете [последните постижения на компанията] и поискайте кратка разговор за запознаване. Дръжте се в рамките на 120 думи с мек CTA.

ChatGPT подсказка за студени имейли за демонстрация на продукт

Напишете имейл с молба за демонстрация на продукта до [длъжността на потенциалния клиент], като подчертаете как [името на продукта] решава [конкретен бизнес проблем]. Включете един подходящ резултат от казус и завършете с насрочване на 15-минутна демонстрация. Използвайте разговорна тоналност, под 100 думи.

ChatGPT подсказка за студени имейли за безплатен пробен период

Създайте безплатен пробен имейл за [целева аудитория], в който подчертавате основните предимства на [основна функция/решение]. Отговорете на техните проблеми, свързани с [конкретно предизвикателство], и включете ясен линк за регистрация за пробна версия. Ограничете се до 90 думи с подчертана спешност.

ChatGPT подсказка за студени имейли за заявка за гостуване в блог

Напишете имейл за гостуване в [име на уебсайт], в който се позовавате на тяхната последна статия по [тема]. Предложете три конкретни идеи за заглавия, свързани с [вашата област на експертиза], и споменете [вашите квалификации/постижения]. Професионален тон, под 130 думи.

ChatGPT подсказка за студени имейли за представяне на продукт

Създайте имейл за представяне на [нов продукт/услуга], насочен към [конкретна индустрия]. Фокусирайте се върху основното предимство на [ключова стойностна предложения], използвайте социално доказателство от [подобен клиент] и включете меко CTA. Поддържайте разговорния подход.

ChatGPT подсказка за студени имейли за партньорски сделки

Напишете имейл с предложение за партньорство за [име на компанията], в който обяснете как промотирането на [вашия продукт/услуга] съответства на тяхната аудитория от [целева демографска група]. Включете структурата на комисионните и взаимните ползи. Поддържайте сътруднически тон, под 110 думи.

Ограничения при използването на ChatGPT за студени имейли

Когато се използва правилно, ChatGPT работи добре за създаване на съдържание. Но когато искате да автоматизирате изцяло студените имейли, той не е достатъчен.

Ето ограниченията на ChatGPT за автоматизиране на студени имейли, които трябва да имате предвид:

Липса на данни в реално време

ChatGPT няма достъп в реално време до данни за потенциални клиенти, освен ако не го интегрирате с вашия CRM или инструменти за обогатяване. Той не може да извлече най-новата активност на потенциалния клиент в LinkedIn, скорошно финансиране на компанията или промяна на работата, без допълнителни системи, които да му предоставят контекст.

Непостоянно качество на резултатите

Когато използват ChatGPT, членовете на екипа работят изолирано. Всеки експериментира със собствени подсказки и няма единен начин да се разбере какво е проработило и какво не. Това ограничава организацията да създаде база данни с доказани шаблони за имейли за продажби, които могат надеждно да генерират отговори.

Освен това ChatGPT генерира имейли с различно качество и тон дори при идентични команди. Без вградени обратни връзки или данни за ефективността е трудно да подобрите систематично шаблоните си.

Работен процес „копирай-постави“

ChatGPT генерира имейли един по един, което изисква да копирате всеки имейл в инструментите си за електронна поща или CRM. Това става много досадно, когато трябва да изпратите стотици персонализирани студени имейли. Постоянното превключване между платформите води до грешки и несъответствия в кампаниите ви. С други думи, всяко работно място се бори с разрастването на работата.

❗ Внимание: Вашият екип може да е затънал в ада на превключването между приложения. Преминаването от един инструмент към друг на всеки 47 секунди отнема от концентрацията, създава скрита умствена умора и води до загуба на продуктивни часове в края на деня.

Няма възможности за проследяване на кампании

Платформата не може да проследява отварянията на имейли, процента на отговорите или да измерва ефективността на кампаниите. Губите видимост кои подсказки генерират по-добри отговори или кои теми се представят най-добре. Това затруднява оптимизирането на стратегията ви за студени имейли или доказването на възвръщаемостта на инвестициите пред заинтересованите страни.

Липса на вградена функция за планиране

ChatGPT може да пише вашите студени имейли, но не може да ги изпраща автоматично. Трябва ръчно да планирате всеки имейл или да настроите последователности в отделни инструменти. Това означава, че няма автоматизирани напомняния за последващи действия въз основа на поведението на потенциалните клиенти. Вашият процес на поддържане на интереса става фрагментиран и потенциалните клиенти се изплъзват.

📮 ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че специалистите с интелектуален труд могат да прекарват близо 308 часа седмично в срещи в организация с 100 души! Ами ако можехте да съкратите времето за тези срещи? Унифицираното работно пространство и свързаният чат на ClickUp значително намаляват ненужните срещи! 💫 Реални резултати: Клиенти като Trinetix постигнаха 50% намаление на срещите чрез централизиране на проектната документация, автоматизиране на работните процеси и подобряване на видимостта между екипите, използвайки нашето приложение за всичко, свързано с работата. Представете си, че си връщате стотици продуктивни часове всяка седмица!

Как да използвате ClickUp за автоматизиране на студени имейли

Разбира се, ChatGPT е полезен инструмент за писане на имейли, но има недостатъци от оперативна гледна точка. Без вградена функция за изпращане, проследяване на отговорите или автоматизирани последващи действия, трябва да използвате няколко инструмента, за да изпълните вашите имейл кампании.

ClickUp е вашият инструмент по избор тук. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, то автоматизира целия процес отвъд писането.

Той ви позволява да създавате чернови на имейли с ChatGPT директно в работното си пространство и улеснява интегрираното управление на кампании, като обединява всичките ви знания, приложения, чатове и документи на едно място.

Ето как можете да използвате ClickUp, за да автоматизирате изпращането на студени имейли:

Създайте работното пространство за кампанията с шаблон за имейл кампания.

Получете безплатен шаблон Изпълнете успешни кампании с нежелани имейли с помощта на шаблона за имейл кампании на ClickUp.

Шаблонът за имейл кампании на ClickUp ви предоставя структурирана рамка за организиране на цялата ви дейност по изпращане на студени имейли. Мислете за него като за вашия команден център, където всеки потенциален клиент, имейл, последваща комуникация и показател за кампанията има своето място.

С този шаблон получавате предварително създаден център за кампании. Това означава, че не е необходимо да създавате системи за проследяване от нулата или да се чудите къде сте стигнали с всеки потенциален клиент.

Ето как този шаблон може да ви помогне:

Специално създадено проследяване: Шаблонът ви позволява да проследявате и управлявате имейл кампании с различни Шаблонът ви позволява да проследявате и управлявате имейл кампании с различни персонализирани полета , като линк за копиране на имейл, процент на завършени имейли, тип имейл, тема и линк за дизайн на имейл.

Ясно проследяване на напредъка: Функцията „Custom Status“ на ClickUp ви позволява да проследявате напредъка на всеки потенциален клиент, като ви предлага ясна видимост за това къде се намират те във вашата последователност.

Множество опции за преглед: Визуализирайте вашите имейл кампании и превключвайте без усилие между различните Визуализирайте вашите имейл кампании и превключвайте без усилие между различните прегледи на ClickUp , т.е. преглед на табло, за да видите контактите по последователност, преглед на списък, за да видите данните за потенциалните клиенти в организирани редове, или преглед на календар, за да визуализирате планираните дати за изпращане и графиците за последващи действия.

Разпределяне и планиране на задачи: Разпределяйте конкретни потенциални клиенти или задачи по кампании на членовете на екипа с ясни крайни срокове.

Автоматизирани известия: Настройте известия, за да уведомявате членовете на екипа, когато потенциалните клиенти преминават от един етап в друг или наближава краен срок.

Управлявайте имейлите с управление на проекти

Проследявайте и управлявайте ефективно студените си имейли с ClickUp Email Project Management.

С ClickUp не е необходимо постоянно да превключвате между имейла си и инструмента за управление на проекти, за да проследявате отговорите.

Управлението на проекти чрез имейл на ClickUp свързва вашия Gmail, Outlook, Office 365 или IMAP акаунт директно с вашето работно пространство. Изпращайте и получавайте имейли директно в ClickUp.

Ето всичко, което можете да направите с интеграцията на имейли в работната среда на ClickUp:

Превърнете отговорите в задачи: Препратете имейлите на потенциалните клиенти на уникалния адрес на кампанията си и превърнете имейлите си в подробни задачи директно от пощенската си кутия.

Централизирайте разговорите с потенциални клиенти: Импортирайте цели имейл вериги в конкретни задачи от кампании, за да може екипът ви да прегледа цялата история на разговорите, преди да изготви отговори или да планира демонстрации на продукти.

Планирайте последващи задачи: Създавайте задачи с начална и крайна дата и ги възлагайте на съответните членове на екипа директно от пощенската си кутия.

Изпращане на имейли от работната среда на ClickUp: Създавайте и изпращайте изходящи имейли директно от Създавайте и изпращайте изходящи имейли директно от задачите в ClickUp.

Създавайте и персонализирайте имейли с AI

Персонализирайте поредиците от имейли за потенциалните си клиенти с ClickUp Brain.

ClickUp предлага ClickUp Brain, вградена изкуствена интелигентност, която се интегрира с цялата ви среда в ClickUp. Тази изкуствена интелигентност има контекстуално разбиране за вашите потенциални клиенти и кампании.

Така, когато помолите ClickUp Brain да напише имейл за потенциален клиент, той може да извлече подходяща информация от задачата, бележките от срещата и съхранените проучвания, за да състави убедителен имейл.

Контекстуалното разбиране на Brain ви помага с:

Автоматизация на проучванията: Може да извлича данни за компаниите и проблемни точки от свързани източници, като CRM интеграции и бази данни с потенциални клиенти, без ръчно търсене.

Оптимизация на производителността: Може да генерира варианти на теми въз основа на показателите на кампанията ви и процента на отваряне, съхранени в ClickUp.

Създаване на последователност: Brain може да създава последващи имейли, като автоматично се позовава на предишни разговори и имейл кореспонденция.

Интелигентни шаблони: Brain се учи от вашите най-ефективни имейли, за да предложи подобрения за нови кампании.

Можете да ускорите още повече създаването на студени имейли с Talk-to-Text на ClickUp Brain MAX. Диктувайте вашите прозрения за потенциални клиенти и идеи за имейли и нека то превърне вашите говорими бележки в структурирани, персонализирани студени имейли, използвайки контекста на вашето работно пространство.

💡 Професионален съвет: Използвайте ClickUp Docs, за да създадете централизирана библиотека с най-ефективните имейл подсказки и шаблони. Документирайте кои подсказки генерират най-добри резултати за различни индустрии или типове потенциални клиенти, а след това споделете тази база от знания с целия си екип по продажбите, за да постигнете последователни резултати.

Настройте автоматизациите да изпълняват последователности на автопилот.

Активирайте необходимата автоматизация или персонализирайте правилата чрез AI въз основа на вашите работни процеси.

С ClickUp Automations можете да създавате автоматизирани поредици от имейли, които се задействат въз основа на действията на потенциалните клиенти.

ClickUp предлага инструмент за автоматизация с функция „плъзгане и пускане“, с който можете да създавате сложни последователности без да пишете код. Обяснете стъпките за автоматизация на прост език и готово. Разбрахте.

Ето таблица, която ви показва какво да автоматизирате в поредиците си от студени имейли:

Тип автоматизация Какво прави Тригери, базирани на статус Изпращайте различни имейли, когато потенциалните клиенти преминават между етапите на процеса. Отложени във времето последващи действия Изпращайте автоматично последващи имейли след определени интервали, без да се налага ръчно планиране. Отговори за ангажираност Задействайте различни действия въз основа на отворени имейли, кликвания или отговори от потенциални клиенти. Задаване на задачи Автоматично присвоявайте потенциални клиенти на членовете на екипа, когато те показват сигнали за покупка или искат демонстрации.

💡 Професионален съвет: Използвайте персонализираните автопилотни агенти на ClickUp, за да автоматизирате конкретни задачи за проследяване на студени имейли, като автоматично актуализиране на статуса на потенциалните клиенти, когато ангажираността с имейлите падне под прага, или задействане на персонализирани последователности за повторно ангажиране въз основа на промени в персонализираните полета. Автоматизирайте части от вашите имейл поредици с агентите на ClickUp Autopilot.

Бонус: съвети за подобряване на ефективността на студените имейли с AI

Макар ChatGPT да ви помага да пишете по-добри студени имейли, цялостното ви представяне зависи от това колко стратегически използвате изкуствения интелект в целия процес на комуникация.

Ето няколко съвета за подобряване на цялостната ефективност на студените имейли с помощта на изкуствен интелект:

Създайте библиотеки с подсказки по тип кампания: Създайте колекция от тествани подсказки за различни сценарии, например демонстрации на продукти, партньорства, имейли за реактивиране, и ги използвайте последователно.

Използвайте AI за синтез на проучвания на потенциални клиенти: Въведете в ChatGPT множество данни за вашия потенциален клиент (публикации в LinkedIn, новини за компанията, последните постижения) и го помолете да идентифицира най-подходящия подход за персонализация.

Добавете човешка проверка към резултатите от AI: Настройте бърз процес на преглед, при който членовете на екипа сканират имейлите, генерирани от AI, за да открият измислени подробности и несъответствия в гласа на марката.

Обратно инженерство на успешни имейли на конкуренти: Въведете високопроизводителни студени имейли от вашата индустрия в ChatGPT и го помолете да анализира структурата, тона и техниките за убеждаване.

Настройте генериране на имейли на базата на тригери: Създайте автоматизирани имейл работни потоци, които генерират нови студени имейли въз основа на конкретни действия на потенциални клиенти или промени в данните във вашата CRM система.

Внедрете оптимизация на времето за изпращане, базирана на изкуствен интелект: Използвайте инструменти, които анализират моделите на ангажираност на потенциалните клиенти и автоматично планират вашите студени имейли за момента, в който всеки получател е най-вероятно да ги отвори и отговори.

Създайте автоматизирана категоризация и маршрутизация на отговорите: Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате и категоризирате автоматично отговорите на потенциалните клиенти според нивото на интерес или типа възражения и да ги маршрутизирате към подходящите членове на екипа с предложени следващи стъпки.

Ето как можете да използвате ClickUp, за да автоматизирате работните си процеси.

💡 Професионален съвет: Според Siege Media най-доброто време за изпращане на студени имейли е между 9 и 12 часа сутринта по източностандартно време. Понякога най-лесният начин да накарате получателите да отворят имейлите ви е да ги изпратите в подходящото време.

Автоматизирайте кампаниите си с нежелани имейли с ClickUp

ChatGPT генерира ефективни студени имейли, когато му се предостави подходящ контекст и подсказки. Защо обаче да го използвате като самостоятелен инструмент, когато ClickUp предлага достъп до най-новия модел на ChatGPT директно в работната си среда?

С ClickUp можете да управлявате цялата си поредица от студени имейли, без да се налага да превключвате между инструменти. Това конвергентно AI работно пространство може: да пише имейли, без да се налага да въвеждате ръчно данни за потенциални клиенти, да планира поредици от последващи действия и да проследява резултатите от кампаниите – всичко това в едно работно пространство.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp и автоматизирайте кампаниите си с нежелани имейли.