Повечето програми за обучение на служители са доста едностранчиви. Вие предоставяте съдържанието, те завършват модулите и... това е всичко.

Оставате с въпроса: Действително ли проработи? Научи ли някой нещо полезно?

Традиционната обратна връзка за обучението – като анкети в края на курса или общи тестове – не прави нищо повече от отбелязване на отговора. Те не ви казват кой има затруднения, защо има затруднения или какво да направите по въпроса. Вие летите на сляпо, когато бихте могли да насочвате растежа.

Софтуерът за обратна връзка с изкуствен интелект може да промени изцяло играта за вас.

Той не само проследява завършването, но и слуша, адаптира се и отговаря на начина, по който вашият екип учи, превръщайки обучението в двустранен разговор. Резултатът? Служителите се чувстват подкрепени, уменията се затвърждават, а обучението води до измерима възвръщаемост на инвестициите.

Не е чудно, че когато обучението е съобразено с AI, степента на запаметяване на знанията се увеличава с 42% в сравнение с традиционните методи. В този блог ви представяме най-добрия софтуер за обратна връзка с AI за обучение на служители.

Най-добрият софтуер за обратна връзка с изкуствен интелект за обучение на служители на един поглед

Нека започнем с кратко въведение в софтуера за обратна връзка с изкуствен интелект, преди да разгледаме инструментите.

Инструмент Най-добри функции Най-подходящ за *Цени ClickUp • Генериране на обратна връзка и обобщения с изкуствен интелект • Автоматизирани заявки за обратна връзка • Табла за измерване на възвръщаемостта на инвестициите в обучение Обединяване на AI-базирана обратна връзка, операции по обучение и практически познания в една платформа Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Leapsome • AI Copilot за прегледи и цели • Анализ на настроенията в анкетите • Интелигентни предложения за OKR Компании, които съгласуват производителността с растежа Персонализирани цени Effy AI • Формуляри и обобщения за AI преглед • Събиране на обратна връзка в Slack • Информация за настроенията Малки и средни предприятия, които се нуждаят от бързи и лесни прегледи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 36 долара. Lattice • AI асистент за обратна връзка • AI агент за въпроси и отговори в областта на човешките ресурси • Табла за анализ на персонала Екипи, фокусирани върху културата, които управляват ангажираността и растежа Платените планове започват от 11 долара на месец за едно работно място. 15Five • Прегледи с помощта на изкуствен интелект • Подсказки от Kona AI Coach • Оценка на ангажираността Непрекъснато представяне, фокусирано върху мениджърите Платените планове започват от 4 $/потребител/месец. Culture Amp • Обобщения на коментари с изкуствен интелект • Предсказуема аналитика • Микрообучение за развиване на умения Екипи, които стимулират ангажираността и развитието Персонализирани цени Workday Learning • AI Skills Cloud • Подтици за учене в поток • Manager Insights Hub Предприятия, които използват Workday HCM Персонализирани цени Cornerstone OnDemand • Интелигентни AI умения • Планиране на работната сила • AI за кариерна мобилност Предприятия, които се нуждаят от гъвкавост на работната сила Персонализирани цени Docebo • Създател на курсове с изкуствен интелект • Виртуален треньор с изкуствен интелект • Интелигентно търсене на съдържание Предприятия, които разширяват обхвата на учебното съдържание Персонализирани цени BetterUp • Постоянно активен AI треньор • Насоки за постигане на цели и ролеви игри • Табло за таланти Предприятия, които инвестират в коучинг и благополучие Персонализирани цени Betterworks • AI цел и обратна връзка • Slack/Teams подсказки • Инструменти за калибриране Предприятия, които насърчават OKR и производителността Персонализирани цени Qualtrics XM EX • Анализ на настроенията с изкуствен интелект • Информация от Manager Assist • Многоканално прослушване Компании, фокусирани върху опита на служителите Персонализирани цени Engagedly • AI асистент Marissa • AI-базирани цели и IDP • Гамифицирано признание Екипи, съчетаващи производителност и ангажираност Персонализирани цени

Какво е софтуер за обратна връзка с изкуствен интелект за обучение на служители?

Мислете за софтуера за обратна връзка с изкуствен интелект като за най-умния и внимателен помощник в обучението. Това е интелигентна платформа, която използва изкуствен интелект, за да наблюдава, анализира и реагира на начина, по който служителите се обучават.

За разлика от традиционните методи за обучение, които измерват само завършването, инструментите за обратна връзка с изкуствен интелект се фокусират върху разбирането, ангажираността и реалния растеж.

Те проследяват как учащите взаимодействат с материалите, къде правят паузи или преглеждат отново, с какви въпроси се затрудняват и колко бързо се подобряват. След това, използвайки тези данни, софтуерът предоставя персонализирани насоки, препоръчва следващи стъпки и дори коригира съдържанието на обучението в реално време.

Накратко, той превръща статичното обучение в динамичен, двустранен диалог между служителя и програмата.

🏆 Реална победа на изкуствения интелект Преглеждане на 1,8 милиона кандидатури годишно отдавна беше изпитание за издръжливостта на екипите по наемане на Unilever. Вместо да се удави в автобиографии, компанията се обърна към инструменти, задвижвани от изкуствен интелект. Кандидатите започваха своето пътуване с бързи, подобни на игри оценки, предназначени да разкрият характеристики като разсъждение и адаптивност, последвани от видео интервюта, анализирани чрез изкуствен интелект за тон, избор на думи и изрази. 📈Въздействието беше трансформиращо: времето за набиране на персонал се намали с повече от 50 000 часа, годишните разходи спаднаха с 1 милион паунда, а разнообразието сред наетите служители се увеличи с 16%. Може би най-показателно е, че процентът на завършилите кандидати се увеличи от 50% на 96%. За да пренесе тази динамика на работното място, Unilever въведе Unabot, многоезичен чатбот, който отговаряше на ежедневни въпроси относно паркирането, заплатите и други теми, като по този начин гарантираше, че новите служители се чувстват подкрепени от първия ден.

Основни функции на софтуера за обратна връзка с изкуствен интелект за обучение:

Предоставяйте предложения в реално време по време на обучителната сесия.

Идентифицирайте пропуските в знанията, преди те да се превърнат в проблеми с производителността.

Персонализирайте учебните програми въз основа на индивидуалното темпо и стил на обучение.

Създавайте автоматизирани обобщения за обучители и екипи за обучение и развитие.

Използвайте обработка на естествен език, за да давате обратна връзка в разговорна форма.

Но как да изберем подходящия софтуер за обратна връзка с изкуствен интелект? Нека разберем!

🔎 Знаете ли, че... Концепцията за незабавна обратна връзка датира от 50-те години на миналия век, когато психологът Б. Ф. Скинър разработи машини за обучение, които даваха на учениците незабавна обратна връзка за това дали отговорите им са правилни или не.

Какво трябва да търсите в софтуера за обратна връзка с изкуствен интелект за обучение на служители?

Изборът на подходящия инструмент означава да търсите функции, които действително подпомагат обучението. Ето какво е наистина важно:

Обратна връзка в реално време: Може ли да дава предложения по време на обучението, а не само след него?

Персонализация: Адаптира ли съдържанието и темпото, за да отговори на нуждите на отделните учащи?

Анализ на пропуските в уменията: Ще посочи ли точно къде някой се нуждае от помощ?

Лесно интегриране: Работи ли безпроблемно с вашите съществуващи LMS или HR инструменти?

Полезни съвети: Докладите ясни и полезни ли са за обучителите и мениджърите?

Избягвайте инструменти, които измерват само завършеността. Изберете платформи, които измерват растежа.

📊 Изследвания показват: Организациите могат да реализират 18% увеличение на печалбата и 14% увеличение на производителността, като удвоят дела на служителите, които смятат, че имат възможности за учене и развитие на работното място.

Най-добрият софтуер за обратна връзка с изкуствен интелект за обучение на служители

Ще разгледаме подробно какво отличава всяка платформа – нейните ключови характеристики, идеални случаи на употреба и как тя използва AI, за да предоставя обратна връзка, която е по-бърза, по-умна и по-човечна.

1. ClickUp (най-добър за обратна връзка за представянето и информация за обучението, базирани на изкуствен интелект)

Преосмислете обучението на служителите, като съберете всички аспекти на обучението и обратната връзка на едно място с ClickUp.

ClickUp, първото в света конвергентно AI работно пространство, предефинира бъдещето на работата, като обединява задачи, документи, цели и комуникация в една единна платформа. То дава възможност на екипите да управляват всеки аспект от обучението и обратната връзка на едно място.

С усъвършенствани AI функции и безпроблемна автоматизация, ClickUp ви предоставя несравнима обратна връзка за представянето и полезни съвети за обучение.

Ето как ClickUp променя обратната връзка и опита от обучението:

AI за генериране и обобщаване на обратна връзка

Опитайте ClickUp Brain сега Преобразувайте вашите обучения с най-добрите в своя клас AI инструменти.

ClickUp Brain, интелигентният AI двигател на платформата, улеснява генерирането, обобщаването и анализирането на обратна връзка. Независимо дали преглеждате обучителни сесии или събирате рецензии от колеги, ClickUp Brain може незабавно да извлече ключови изводи, да подчертае действия, които трябва да се предприемат, и дори да предложи следващи стъпки.

За организации, които търсят по-задълбочени анализи, ClickUp BrainGPT, самостоятелното приложение за настолни компютри, предлага разширени възможности като синтез на обратна връзка от различни източници и анализ на настроенията.

С ClickUp BrainGPT можете автоматично да събирате обратна връзка от различни източници, като анкети след обучението, рецензии от колеги и оценки от мениджъри, и да я синтезирате в едно единно, приложимо обобщение. Вграденият анализ на настроенията подчертава положителните, неутралните и отрицателните тенденции в обратната връзка, което улеснява откриването на силните страни и областите за подобрение с един поглед. Ето пример за резултат, генериран от ClickUp BrainGPT👇

С ClickUp BrainGPT можете автоматично да събирате обратна връзка от различни източници, като анкети след обучението, рецензии от колеги и оценки от мениджъри, и да я синтезирате в едно единно, приложимо обобщение. Вграденият анализ на настроенията подчертава положителните, неутралните и отрицателните тенденции в обратната връзка, което улеснява откриването на силните страни и областите за подобрение с един поглед.

Ето пример за резултат, генериран от ClickUp BrainGPT👇

Помолете BrainGPT да извлече незабавно информация от цялото ви работно пространство и свързаните приложения.

Това супер приложение за изкуствен интелект се свързва с всичките ви любими приложения, като въвежда интелигентна автоматизация, изследвания и сътрудничество в целия ви работен процес – не само в ClickUp. То е създадено, за да бъде вашият всеобхватен център за изкуствен интелект, който ви помага да работите по-умно, по-бързо и по-ефективно на всяка платформа, която използвате.

ClickUp AI внася интелигентност във вашия работен процес от начало до край, като дори ви помага да създадете всичките си обучителни материали с лекота. Нека видим как.

Документи за централизирани материали за обучение и съвместно редактиране

Свържете ClickUp Docs с работните процеси за обучение на служителите, за да реализирате идеите си заедно с екипа си.

ClickUp Docs служи като единствен източник на информация за всички ресурси за обучение, ръководства и стандартни оперативни процедури. Редактирането в реално време в сътрудничество гарантира, че вашият екип може безпроблемно да създава и актуализира материали.

AI Fields на ClickUp може да бъде вграден, за да извлича автоматично ключова информация или да проследява завършеността, което прави вашата документация динамична и приложима.

Управление на задачите за обучение, базирано на изкуствен интелект

Разпределяйте, проследявайте и автоматизирайте всеки аспект от вашата програма за обучение с ClickUp Tasks.

Разпределяйте: Лесно делегирайте задачи, свързани с обучението, като подготовка на материали, планиране на сесии или проследяване на обратната връзка, на подходящите членове на екипа. Предложенията на AI могат да помогнат за съпоставянето на задачите с хората въз основа на натоварването или експертния опит.

Проследяване: Следете напредъка на всяка обучителна дейност в реално време. Вижте какво е завършено, какво е в процес на изпълнение и какво е просрочено, всичко на едно място. Автоматичните напомняния и актуализации на статуса поддържат всички в крак с програмата, без да е необходимо ръчно проследяване.

Автоматизирайте: Настройте автоматизации в ClickUp, за да се справяте с повтарящи се задачи, като изпращане на напомняния, преместване на задачи към следващия етап или задействане на заявки за обратна връзка след сесия. Това намалява ръчната работа и гарантира, че нищо няма да бъде пропуснато.

AI прави работата ви по-умна. Гледайте това видео, за да видите как той разпределя и приоритизира задачите ви 👇

Използвайте агентни работни потоци, за да задействате заявки за обратна връзка след обучението

ClickUp Automations гарантира, че обратната връзка никога не е нещо второстепенно. Подобрена от Super Agents и ClickUp Brain, тя гарантира, че обратната връзка се събира в идеалния момент.

Извършвайте оценки на пропуските в уменията, планирайте обучения и много други с ClickUp Super Agents.

Автоматично задействайте заявки за обратна връзка веднага след приключване на обучението, идентифицирайте напредъка и пропуските, изпращайте напомняния на участниците и дори ескалирайте просрочените отговори. Този безпроблемен подход гарантира навременна и структурирана обратна връзка без ръчно проследяване.

Потребителски полета и формуляри за структурирано събиране на обратна връзка

Събирането на обратна връзка е лесно с персонализираните формуляри ClickUp Forms и ClickUp Custom Fields. Създайте формуляри, съобразени с вашите цели за обучение, събирайте количествени и качествени данни и стандартизирайте отговорите за лесен анализ. Всяка обратна връзка се организира незабавно в ClickUp и е готова за преглед и действие.

Използвайте условна логика във формулярите на ClickUp, за да организирате обратната връзка.

Използвайте AI Fields, за да събирате, категоризирате и анализирате обратната връзка с прецизност. Тези Fields могат автоматично да маркират настроенията, да извличат ключови теми и да отбелязват спешни проблеми, което улеснява превръщането на суровата обратна връзка в полезни прозрения. Всички отговори се организират незабавно и са готови за преглед.

Табла за визуализиране на обратната връзка и напредъка в обучението

Превърнете обратната връзка и данните от обучението в полезни информации с ClickUp Dashboards. Визуализирайте процента на участие, оценките за удовлетвореност, подобренията в уменията и други, всичко това в реално време. Персонализираните карти и отчети ви позволяват да идентифицирате тенденции, да измервате възвръщаемостта на инвестициите и да демонстрирате ефекта от вашите програми за обучение.

Визуализирайте процента на участие, оценките за удовлетвореност, подобренията в уменията и други показатели с помощта на таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards събира всички ваши отзиви и данни за обучението на едно място. Използвайте AI Cards в ClickUp, за да откриете тенденции, да подчертаете областите, които се нуждаят от подобрение, и да визуализирате резултатите за участие или удовлетвореност в реално време. Това улеснява мениджърите и обучителите да измерват въздействието и непрекъснато да подобряват своите програми.

Най-добрите функции на ClickUp

Генерирайте, обобщавайте и анализирайте обратната връзка незабавно с ClickUp AI Cards .

Автоматизирайте събирането на обратна връзка, възлагането на задачи и проследяването чрез AI агенти .

Извличайте без усилие ключови данни и маркирайте настроенията във формуляри и документи с AI Fields .

Събирайте структурирана, стандартизирана обратна връзка от участниците, като използвате персонализирани формуляри и полета .

Осигурете навременна обратна връзка с автоматизирани заявки и напомняния чрез Автоматизации .

Централизирайте и редактирайте съвместно материалите за обучение в Docs .

Визуализирайте тенденциите в обратната връзка, участието и напредъка в обучението в реално време с табла и AI карти.

Ограничения на ClickUp

Мощният набор от AI инструменти, автоматизации и табла на ClickUp може да представлява крива на обучение за някои потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми, че мога да създавам персонализирани структури с ClickUp за набиране на персонал, обучение на консултанти, управление на клиентската ми база и препоръки. Страхотно е, че мога да го използвам за различни функции като консултации за управление на богатството, набиране на персонал, счетоводство и управление на офиса. Оценявам също, че ClickUp ми позволява да комуникирам ефективно с моите служители, като им давам възможност да въвеждат своя напредък, така че да съм в течение с клиентските файлове. Харесват ми интеграционните възможности на ClickUp, особено с WhatsApp и Zoom, които ме информират чрез съобщения, дори когато не съм влязъл в ClickUp на лаптопа си. По този начин не е нужно да съм на бюрото си цял ден, но все пак съм в течение.

Харесва ми, че мога да създавам персонализирани структури с ClickUp за набиране на персонал, обучение на консултанти, управление на клиентската ми база и препоръки. Страхотно е, че мога да го използвам за различни функции като консултации за управление на богатството, набиране на персонал, счетоводство и управление на офиса. Оценявам също, че ClickUp ми позволява да комуникирам ефективно с моите служители, като им давам възможност да въвеждат своя напредък, така че да съм в течение с клиентските файлове. Харесват ми интеграционните възможности на ClickUp, особено с WhatsApp и Zoom, които ме информират чрез съобщения, дори когато не съм влязъл в ClickUp на лаптопа си. По този начин не е нужно да съм на бюрото си цял ден, но все пак съм в течение.

📮ClickUp Insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на AI за управление и организация на задачите. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до конкретни приложения, като календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същата AI захранва вашата електронна поща или други комуникационни работни потоци, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“ ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви каже точно какво ви предстои, въз основа на спешността и важността. По този начин ClickUp обединява над 5 приложения в едно супер приложение!

2. Leapsome (Най-добър за интегриране на оценки на представянето с непрекъснати пътища на обучение)

чрез Leapsome

Leapsome е модулна платформа за подпомагане на хората, базирана на изкуствен интелект, която комбинира HRIS, оценки на представянето, 360-градусова обратна връзка, цели/OKR, проучвания за ангажираност, обучение и възнаграждения. Вграденият AI Copilot, Leapy, подобрява работата на HR, като предлага интелигентни препоръки, изготвя обратна връзка, генерира прозрения и помага на всички да преминат от данни към действие.

Анкетите за ангажираност вече не събират прах – Leapsome AI анализира настроенията, извлича теми и изготвя планове за действие за секунди. Имате нужда от помощ с OKR? AI предлага значими, съгласувани цели, съобразени с приоритетите на вашия екип. Дори изграждането на рамка за компетентности е бързо, като AI структурира кариерните пътеки и дефинициите на ролите за минути.

Всичко е защитено от стандарти на корпоративно ниво и се отличава с гъвкава модулност, така че екипите да възприемат точно това, от което се нуждаят, когато се нуждаят от него.

Най-добрите функции на Leapsome

Модулна система: HRIS, прегледи, цели, обратна връзка, обучение, проучвания, възнаграждения, 1:1

Поддръжка на прегледа с изкуствен интелект: Обобщава минали данни, предлага формулировки и извежда теми

Информация от проучвания: Анализира настроенията в екипа, препоръчва следващи стъпки, изготвя планове за действие

Интелигентна помощ за OKR и цели: Генерира съгласувани, въздействащи цели с AI предложения

AI център за знания и изграждане на компетенции: Превръща документацията в поддръжка с възможност за търсене и интуитивно картографира кариерните пътеки.

Ограничения на Leapsome

Широкият набор от функции може да се стори прекалено голям за малки екипи.

Някои разширени интеграции и персонализиране на работния процес може да изискват поддръжка при настройката.

Цени на Leapsome

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leapsome

G2: 4,8/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 70 отзива)

Какво казват реалните потребители за Leapsome?

Един потребител на G2 казва:

Използването на Leapsome ми позволи да работя по-стратегически в ролята си на старши мениджър по успеха на клиентите. То направи планирането на сценарии по-ясно, ми позволи да давам по-силни, основани на данни препоръки и ми помогна да предлагам по-проактивни насоки на клиентите. С Leapsome мога да предвиждам потенциалните рискове и резултати предварително, което подпомага по-увереното вземане на решения. Това ми позволява също да водя по-достоверни и консултативни дискусии със заинтересованите страни, което в крайна сметка води до по-добри резултати за клиентите и по-силни, дългосрочни взаимоотношения.

Използването на Leapsome ми позволи да работя по-стратегически в ролята си на старши мениджър по успеха на клиентите. То направи планирането на сценарии по-ясно, ми позволи да давам по-силни, основани на данни препоръки и ми помогна да предлагам по-проактивни насоки на клиентите. С Leapsome мога да предвиждам потенциалните рискове и резултати предварително, което подпомага по-увереното вземане на решения. Това ми позволява също да водя по-достоверни и консултативни дискусии със заинтересованите страни, което в крайна сметка води до по-добри резултати за клиентите и по-силни, дългосрочни взаимоотношения.

3. Effy AI (Най-добър за светкавични, AI-ориентирани оценки на представянето за малки и средни предприятия)

чрез Effy AI

Effy AI е инструмент за управление на производителността, създаден за малки и средни екипи, които търсят простота, без да жертват интелигентността. Той оптимизира целите, прегледите, обратната връзка и индивидуалните срещи, благодарение на незабавни AI обобщения, генериране на формуляри на естествен език и интелигентни прозрения.

Този AI инструмент използва изкуствен интелект, за да генерира персонализирани формуляри за преглед с минимално въвеждане на данни, обобщения на обратната връзка и да анализира коментари от различни източници в практически теми. Автоматичните напомняния, проследяването на статуса на прегледа и лъскавият табло за управление поддържат циклите в правилната посока с по-малко усилия.

Зад кулисите машинно обучение помага за откриване на настроения, подчертаване на тенденции в приноса и съкращаване на времето за преглед. Интерфейсът е изчистен, интуитивен и създаден за тези, които искат HR инструменти, които мислят повече, отколкото кликат.

Най-добрите функции на Effy AI

Формуляри за преглед и обобщения, генерирани от AI, с едно натискане на бутон

Обратна връзка от различни източници (мениджър, колеги, себе си) с извличане на теми

Интеграция със Slack за безпроблемно събиране на обратна връзка

Непрекъсната обратна връзка, похвали, бележки от срещи и индивидуално проследяване

Прегледайте таблата за управление и проследяване на състоянието за пълна видимост на цикъла.

Ограничения на Effy AI

Не е предназначен за сложно проследяване на OKR или задълбочени анализи извън прегледите.

Потребителите съобщават за трудности при интегрирането на Effy AI с платформи като Microsoft Teams.

Цени на Effy AI

Безплатна пробна версия

Цената започва от 36 долара на година.

Оценки и рецензии за Effy AI

G2: 4,9/5 (35+ отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Effy AI?

Един рецензент на G2 споделя :

Отчетите и анализите ни дават ясна представа, без да ни претоварват с ненужна сложност.

Отчетите и анализите ни дават ясна представа, без да ни претоварват с ненужна сложност.

4. Lattice (Най-добър за стратегия за човешките ресурси, подсилена с изкуствен интелект, в областта на HR, производителността и растежа)

чрез Lattice

Lattice е платформа за хора, създадена да даде възможност на HR екипите да излязат извън рамките на документооборота и да изградят култура на висока производителност. Обединявайки HRIS, инструментът използва AI за оценка на производителността, проучвания за ангажираност, възнаграждения, кариерно развитие и анализи.

Инструментът използва AI на всеки етап, за да подобри начина, по който организациите управляват и развиват талантите.

AI Assistant на Lattice синтезира обратната връзка и отговорите от анкетите, обобщава пакетите за оценка на представянето, помага на потребителите да изготвят по-ефективна и справедлива обратна връзка и идентифицира възможности за развитие въз основа на индивидуални и организационни цели и данни.

Агентът може също да се учи от документацията на компанията – като политики, наръчници и интранет страници – за да отговаря незабавно на въпросите на служителите и да предоставя проактивно HR коучинг. Той може да идентифицира ранни признаци на незаинтересованост и да подготви мениджърите за деликатни разговори, което позволява на организациите да преминат от реактивен към стратегически подход към работата с хора.

Най-добрите функции на Lattice

Унифицирана платформа с HRIS, инструменти за оценка на представянето, ангажираност, цели, заплащане и кариерно развитие на едно място.

Подкрепа за обратна връзка и преглед, базирана на изкуствен интелект , с обобщения, помощ при формулирането и предложения за развитие.

AI Agent отговаря на въпросите на служителите, предлага следващи стъпки и насочва към незабелязани тенденции.

Дълбоки прозрения, включително табла за анализ на персонала, които разкриват рискове, фактори за ангажираност и възможности за задържане на служителите.

Въвеждане и работни процеси чрез интелигентна автоматизация за въвеждане, цикли на изпълнение и HR администрация

Ограничения на Lattice

Богатият на функции потребителски интерфейс може да изисква първоначално въвеждане за потребители, които не са от отдел „Човешки ресурси“.

Някои потребители считат, че опциите за персонализиране са ограничени.

Цени на Lattice

Управление на таланти: Започва от 11 $/място/месец

Оценки и рецензии за Lattice

G2: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Lattice?

Един рецензент на G2 споделя:

Работим с много HRIS системи, като много от тях са системи за изчисляване на заплати, които се занимават с HR, или финансови системи, които се занимават с изчисляване на заплати, и всички те имат своите предимства. За мен най-хубавото е, че това е преди всичко HR система. Тя е много ориентирана към хората и затова за нашия екип възможността да проследява индивидуалните си срещи и да има история, както и ясно определени кариерни пътеки, е невероятна.

Работим с много HRIS системи, като много от тях са системи за изчисляване на заплати, които се занимават с HR, или финансови системи, които се занимават с изчисляване на заплати, и всички те имат своите предимства. За мен най-хубавото е, че това е преди всичко HR система. Тя е много ориентирана към хората и затова за нашия екип възможността да проследява индивидуалните си срещи и да има история, както и ясно определени кариерни пътеки, е невероятна.

📚 Знаете ли? Инструментите за обратна връзка, базирани на изкуствен интелект, могат да помогнат за намаляване на пристрастността на оценителите! Чрез предлагане на неутрални формулировки и подчертаване на невидими модели, те насърчават справедливостта и яснотата в разговорите за представянето.

5. 15Five (Най-добър за непрекъснато подобряване на производителността, обратна връзка и подпомагане на мениджърите с помощта на изкуствен интелект)

чрез 15Five

15Five е платформа за управление на производителността, която съчетава непрекъсната обратна връзка, OKR, проучвания за ангажираност и коучинг в едно унифицирано, ориентирано към мениджърите преживяване. В основата си изкуственият интелект задвижва всичко – от проницателна помощ при прегледа до персонализирани подтици за коучинг, помагайки на организациите да преминат от оперативно към стратегическо управление на персонала.

С 15Five AI ръководителите на човешки ресурси могат да идентифицират тенденциите в производителността и ангажираността и да определят областите с максимално въздействие. Мениджърите получават подпомагани от AI прегледи, които предлагат формулировки, намаляват пристрастността и обобщават обратната връзка.

Kona AI Coach, опционално допълнение, предоставя персонализирани съвети в реално време в рамките на работния процес, обучени въз основа на вашите данни и адаптирани към контекста на вашия екип. Дори данните от проучванията са по-интелигентни: AI-базираните прозрения разкриват теми и предлагат целенасочени действия въз основа на отворена обратна връзка.

15 най-добри функции на Five

AI-подпомагани прегледи, които помагат за изготвянето на по-справедливи и ефективни оценки

Kona AI Coach предоставя съвети за обучение при поискване, базирани на данни за екипа в реално време.

Прогнозно оценяване на ангажираността за идентифициране на области, които се нуждаят от внимание

Унифицирано преживяване за хората, което обединява оценки, наставничество, обучение и проучвания.

Аналитичен табло за резултатите в областта на човешките ресурси за производителност и задържане на персонала

Ограничения на 15Five

Интерфейсът и гъстотата на функциите могат да се окажат прекалено сложни за нови потребители.

Някои потребители отбелязаха проблеми с персонализирането и поддръжката.

Цени на 15Five

Engage: 4 USD/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Perform: 11 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Обща платформа: 16 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

15Five оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 1700 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за 15Five?

Един рецензент на G2 споделя:

Обичаме да използваме 15Five за седмичните си проверки, повечето екипи използват функцията 1-на-1, HighFives са супер забавни! Използваме годишното проучване за ангажираност, най-доброто самооценяване и OKR. Те са били наистина полезни за събиране на обратна връзка и подкрепа на бизнес резултатите.

Обичаме да използваме 15Five за седмичните си проверки, повечето екипи използват функцията 1-на-1, HighFives са супер забавни! Използваме годишното проучване за ангажираност, най-доброто самооценяване и OKR. Те са били наистина полезни за събиране на обратна връзка и подкрепа на бизнес резултатите.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте генерирани от AI резюмета на документи, за да се подготвите за индивидуални срещи – започнете срещите с човешко докосване, като добавите кратко лично наблюдение или насърчение, за да персонализирате AI базовите данни.

6. Culture Amp (Най-добър за анализ на персонала и непрекъснато развитие с помощта на изкуствен интелект)

чрез Culture Amp

Culture Amp е платформа за опит на служителите, която използва изкуствен интелект и научни познания за хората, за да стимулира ангажираността, производителността и развитието в голям мащаб. Тя обединява подобрени с изкуствен интелект проучвания, цикли на преглед, OKR, кариерно развитие и анализи на хората в един център.

Обобщенията на коментарите, базирани на изкуствен интелект, извличат теми от отворени обратни връзки, докато прогнозните прозрения насочват къде да се предприемат действия. Допълнението за аналитични табла за хора предлага планиране на сценарии, откриване на аномалии и предписателни препоръки, които помагат на ръководителите на човешки ресурси да превърнат данните в резултати.

Culture Amp подкрепя непрекъснатия растеж: анкетите за настроенията разкриват промени в ангажираността, AI обобщенията ускоряват получаването на информация, а микрообучението Skills Coach предоставя ежедневни съвети за развитие. Кариерните пътища и персонализираните планове за развитие се допълват от модели за компетентност, предложени от AI.

Най-добрите функции на Culture Amp

AI обобщения на коментари и планове за действие въз основа на данни от проучвания

Предсказуема аналитика на хората с планиране на сценарии, откриване на изключения и прозрения за тенденциите

Непрекъснато развитие на служителите, включително Skills Coach, микрообучение и проучвания за мнението на служителите.

Интегрирани кариерни рамки с AI-подпомагани компетенции и персонализирано планиране на растежа

Подходящ за предприятия с сигурност, глобална поддръжка и HRIS, интеграции със Slack.

Ограничения на Culture Amp

Отчитането и настройките за администраторите могат да се окажат сложни за новоприетите екипи.

Пакетните оферти за начинаещи може да не включват помощ на живо.

Цени на Culture Amp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Culture Amp

G2: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Culture Amp?

Един рецензент на G2 споделя:

Намирам Culture Amp за лесен за използване инструмент за настройка и проследяване на цели, което е особено полезно за годишните оценки на представянето. Прозрачността на инструмента е страхотна, защото както служителите, така и мениджмънтът могат да проследяват представянето с едно кликване. Много ценя сигурността на данните, при която те се споделят само в рамките на определени йерархии, така че мениджърът ми може да вижда само моите данни. Инструментът е лесен за използване, прозрачен и гарантира сигурността на данните, а първоначалната настройка беше безпроблемна.

Намирам Culture Amp за лесен за използване инструмент за настройка и проследяване на цели, което е особено полезно за годишните оценки на представянето. Прозрачността на инструмента е страхотна, защото както служителите, така и мениджмънтът могат да проследяват представянето с едно кликване. Много ценя сигурността на данните, при която те се споделят само в рамките на определени йерархии, така че мениджърът ми може да вижда само моите данни. Инструментът е лесен за използване, прозрачен и гарантира сигурността на данните, а първоначалната настройка беше безпроблемна.

📊 Изследвания показват: Технологичният напредък и ускореното внедряване на изкуствен интелект променят изискванията на организациите към своите служители. Световният икономически форум прогнозира, че 59% от работната сила в световен мащаб ще се нуждае от повишаване на квалификацията до 2030 г.

7. Workday Learning (Най-добър за AI-усъвършенствано корпоративно обучение в рамките на унифицирана HR платформа)

чрез Workday Learning

Workday Learning е интегрираната система за управление на обучението на Workday, вградена в по-широкия пакет HCM. Тя подобрява обучението в предприятията с помощта на AI-базирани анализи и автоматизация, предоставяйки съдържание в контекст, откривайки пропуски в уменията и насочвайки кариерното развитие с прецизност.

В основата на стратегията за изкуствен интелект на Workday за цялата палитра от продукти стоят инструменти, базирани на изкуствен интелект, като Skills Cloud и неговите нововъзникващи генеративни възможности. Тези функции позволяват препоръки за умения, базирани на изкуствен интелект, автоматично генерирани планове за развитие и контекстуално обучение, съобразено с ролята и кариерния път на всеки служител.

Manager Insights Hub, базиран на изкуствен интелект, бързо обобщава силните страни и областите за развитие, като събира обратна връзка по прозрачен начин, за да изгради доверие и яснота.

Подкрепен от сигурност и управление на корпоративно ниво, Workday Learning превръща статичните библиотеки с съдържание в динамични екосистеми за развитие в рамките на съществуващата ви HR основа.

Най-добрите функции на Workday Learning

Вградено, вградено обучение като част от по-широкия пакет Workday HCM

Информация за уменията и предложения за обучение, базирани на изкуствен интелект, чрез Skills Cloud и генеративен изкуствен интелект

Генерирани от AI обобщения на планове за растеж, събиращи многоизмерна обратна връзка

Контекстно-ориентирани подсказки за обучение и предложения за съдържание от корпоративни данни

Ограничения на Workday Learning

UX, специфичен за обучението, може да изглежда елементарен, а настройките за администраторите могат да бъдат сложни за по-малките екипи.

Потребителите понякога разчитат на външни инструменти за създаване на сложни или брандирани модули за обучение.

Цени на Workday Learning

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Workday Learning

G2: 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Workday Learning?

Един рецензент на G2 споделя:

Опростен интерфейс за крайния потребител, насоки за обучение за програми и курсове с няколко урока, както и инструмент за редактиране на видео.

Опростен интерфейс за крайния потребител, насоки за обучение за програми и курсове с няколко урока, както и инструмент за редактиране на видео.

8. Cornerstone OnDemand (Най-добър за гъвкавост на работната сила, задвижвана от изкуствен интелект, и корпоративно обучение в голям мащаб)

чрез Cornerstone OnDemand

Cornerstone OnDemand, с пакета Galaxy, е цялостна платформа за управление на таланти, обогатена с изкуствен интелект. Неговите AI възможности, въведени чрез Cornerstone Galaxy, позволяват динамична интелигентност на уменията, персонализирани препоръки за обучение и стратегическо планиране на работната сила.

Той може да анализира терабайти данни за таланти, за да идентифицира вътрешни пропуски в уменията, да предвиди бъдещи нужди и да предложи целенасочени възможности за развитие. В комбинация с придобиването на SkyHive, той също така използва глобални прозрения за пазара на труда, за да информира за вътрешната мобилност и разпределението на талантите.

Това прави Cornerstone мощен двигател за развитие на работна сила, готова за бъдещето, без да се налага да гадаете.

Най-добрите функции на Cornerstone OnDemand

AI-базирана интелигентност за анализ на пропуските и персонализирани пътища на обучение

Генеративни AI препоръки за кариерна мобилност, готовност за роля и повишаване на квалификацията

Планиране на работната сила, базирано на корпоративни данни и тенденции на пазара на труда

Управление на обучението в корпоративен мащаб, интегрирано в работните процеси за развитие на таланти

Широки възможности за интеграция, съответствие с нормативните изисквания, многоезична поддръжка и управление.

Ограничения на Cornerstone OnDemand

Може да се окаже сложен и труден за потребители и администратори, които се нуждаят от по-прости и гъвкави инструменти.

Някои потребители съобщават за лоши преживявания при интеграцията и несъвместими дизайни между модулите.

Цени на Cornerstone OnDemand

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Cornerstone OnDemand

G2: 4. 2/5 (900+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Cornerstone OnDemand?

Един рецензент на G2 споделя:

Той съхранява данните в пълна сигурност. Помага на потребителите да развият уменията си за учене.

Той съхранява данните в пълна сигурност. Помага на потребителите да развият уменията си за учене.

9. Docebo (Най-добър за създаване на съдържание с изкуствен интелект и мащабируеми, персонализирани учебни преживявания)

чрез Docebo

Docebo е облачна платформа за обучение, базирана на изкуствен интелект, която комбинира LMS и LXP функции, позволявайки на предприятията да се разрастват интелигентно. Тя внедрява изкуствен интелект в целия цикъл на обучение, от създаването и маркирането на съдържание до персонализираното предоставяне и подкрепата на учащите, като намалява ръчния труд и същевременно предоставя изключително релевантни преживявания.

Инструментът AI Creator автоматизира създаването на уроци, генерира структурирани курсове, оценки, преводи и дори реалистични AI видео презентатори.

Освен това, AI-базираните възможности за търсене на Docebo, включително Harmony Search, индексират съдържанието чрез преобразуване на реч в текст и метаданни за по-точно и интуитивно откриване.

Неговият AI Virtual Coach позволява реалистични симулации, базирани на сценарии, с персонализирана обратна връзка за практическо обучение. Заедно тези функции оптимизират създаването на курсове, подобряват възможностите за намиране и осигуряват потапящо обучение, всичко това в мащаба на предприятието.

Най-добрите функции на Docebo

AI Creator автоматизира проектирането на курсове, преводите, оценките и AI видео презентаторите.

Harmony Search индексира и извлича съдържание интуитивно, използвайки индексиране, задвижвано от изкуствен интелект.

AI Virtual Coach предлага интерактивни симулации с незабавна обратна връзка.

Автоматизира маркирането на метаданни и задаването на умения, за да подобри организацията на съдържанието.

Персонализирани препоръки за обучение и многоезична поддръжка в голям мащаб

Ограничения на Docebo

Мобилното приложение Go. Learn има специфични системни изисквания и ограничения, които потенциално ограничават достъпността.

Може да е трудно да се запишете автоматично в сесии, специфични за даден регион, което води до объркване в глобалните екипи.

Цени на Docebo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Docebo

G2: 4,3/5 (над 660 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Docebo?

Един рецензент на G2 споделя:

След като всичко е настроено, Docebo наистина прави вътрешното обучение организирано и лесно за следване. Аз управлявам работните процеси в социалните медии и помагам при въвеждането на нови служители, така че наличието на едно централно място за всички наши курсове е било спасително. Разположението е просто за навигация от страна на учащите и сега получавам много по-малко въпроси от типа „Къде мога да намеря това?“. Платформата работи безпроблемно, което е важно, когато се опитвате да поддържате последователност в обучението.

След като всичко е настроено, Docebo наистина прави вътрешното обучение организирано и лесно за следване. Аз управлявам работните процеси в социалните медии и помагам при въвеждането на нови служители, така че наличието на едно централно място за всички наши курсове е било спасително. Разположението е просто за навигация от страна на учащите и сега получавам много по-малко въпроси от типа „Къде мога да намеря това?“. Платформата работи безпроблемно, което е важно, когато се опитвате да поддържате последователност в обучението.

10. BetterUp (Най-добър за AI-подпомагано коучинг в мащаб за благосъстоянието на предприятието)

чрез BetterUp

BetterUp е платформа за коучинг, фокусирана върху човека, базирана на изкуствен интелект и поведенчески науки, която мащабира развитието в различните предприятия.

Неговият флагмански AI треньор, BetterUp Grow, предоставя персонализирана подкрепа в реално време, която е винаги достъпна и се основава на контекста, специфичен за дадената роля, поведенчески данни и ценностите на компанията. Той работи като контекстуален наръчник, обучен на базата на милиони треньорски сесии, предлагащ ролеви игри за трудни разговори, подтикване към постигане на цели и несравнима достъпност в работния процес.

С помощта на информация от милиарди точки данни BetterUp предоставя данни за талантите и стратегическото развитие. Организациите получават табла, които показват къде увереността се повишава или се нуждае от подкрепа, а служителите получават персонализирани съвети, когато най-много се нуждаят от тях.

Най-добрите функции на BetterUp

Постоянно активен, съобразен с контекста AI коучинг, адаптиран към всяка роля и индивид

Насоки в реално време, включително ролеви игри с разговори и подтикване към постигане на цели

Мащабируеми табла за таланти, базирани на обобщени и анонимизирани данни

Основата, базирана на поведенческите науки, предоставя надеждна и полезна информация.

Създаден за корпоративно ниво – с доверието на световни марки, създаден за хибридна работа.

Ограничения на BetterUp

AI коучингът разчита на хибридно внедряване – някои потребители все още предпочитат сесиите само с хора.

Въпреки че са обещаващи, резултатите от коучинга все още се нуждаят от по-силно и по-последователно измерване на въздействието.

Цени на BetterUp

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за BetterUp

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за BetterUp?

Един рецензент на G2 споделя:

Най-много ми харесва професионализмът на треньорите. Имам личен треньор и също така се възползвах от целенасочено обучение в областта на комуникацията и даването и получаването на обратна връзка. Времето, посветено на работата по личното развитие с опитен треньор, е безценно. Бях насърчен да отделям повече време за самоанализ и да изясня целите си, за да мога да се фокусирам и да определям по-добре приоритетите си. В края на всяка сесия треньорите ми помагат да създам план за действие. Те също така споделят ресурси, достъпни на портала BetterUp, които са свързани с темите, които обсъждаме.

Най-много ми харесва професионализмът на треньорите. Имам личен треньор и също така се възползвах от целенасочено обучение в областта на комуникацията и даването и получаването на обратна връзка. Времето, посветено на работата по личното развитие с опитен треньор, е безценно. Бях насърчен да отделям повече време за самоанализ и да изясня целите си, за да мога да се фокусирам и да определям по-добре приоритетите си. В края на всяка сесия треньорите ми помагат да създам план за действие. Те също така споделят ресурси, достъпни на портала BetterUp, които са свързани с темите, които обсъждаме.

11. Betterworks (Най-добър за съгласуване на целите и непрекъснато представяне в мащаба на предприятието с помощта на изкуствен интелект)

чрез Betterworks

Betterworks е платформа за управление на производителността, предназначена да модернизира работните процеси в предприятията с помощта на AI за определяне на цели, обратна връзка и анализи – всичко това в реално време. AI функциите й включват помощ при формулиране на цели, интелигентни подсказки за актуализиране на целите и интелигентни прозрения, които правят разговорите за производителността проактивни и съобразени със стратегията.

Чрез вграждането в ежедневни инструменти като Slack, Teams и Outlook, Betterworks гарантира, че производителността остава на преден план, а не е скрита. Интерфейсът за калибриране осигурява гъвкавост и яснота, като помага на ръководителите на човешки ресурси да стандартизират прегледите и подкрепя мениджърите с коучинг съдържание в платформата.

Генеративният AI също поддържа по-последователна обратна връзка, съобразена с предубежденията, и поддържа видимост между екипите и прегледите.

Най-добрите функции на Betterworks

Създаване на цели с помощта на AI и интелигентни напомняния за актуализации

Непрекъснати цикли на обратна връзка, вградени в работните процеси и инструментите за съобщения

Гъвкави инструменти за калибриране с подкрепата на мениджъри

Информация и анализи в реално време за съгласуване на представянето

Сигурност на корпоративно ниво, многоезична поддръжка и широки възможности за интеграция.

Ограничения на Betterworks

Функциите за цели/задачи може да изискват период на обучение, преди да се разкрие пълната им стойност.

Цени на Betterworks

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Betterworks

G2: 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 30 отзива)

12. Qualtrics XM Employee Experience (Най-добър за AI-базирано слушане и интелигентни действия по време на цялото пътуване на служителите)

чрез Qualtrics XM

Qualtrics XM Employee Experience е платформа, базирана на изкуствен интелект, проектирана да слуша във всеки момент – от назначаването до напускането – и да превръща обратната връзка от служителите в значими действия. Тя позволява непрекъснато слушане, прогнозни прозрения и персонализирани интервенции, като съчетава анкети за настроенията, слушане през целия жизнен цикъл, благосъстояние, DEI и анализи на пътуването.

AI двигателят поддържа автоматизирана текстова аналитика, откриване на настроения и наративни прозрения, като същевременно защитава поверителността на данните с анонимна обработка и управление на корпоративно ниво.

Manager Assist предоставя персонализирани анализи на ниво екип и табла за действие, докато Employee Experience Discover събира обратна връзка от различни канали – социални, аудио и дигитални – за да предостави цялостен поглед върху настроенията на служителите. Това превръща пасивната обратна връзка в проактивни, ориентирани към човека решения, които подобряват ангажираността и производителността в голям мащаб.

Най-добрите функции на Qualtrics XM Employee Experience

Непрекъснато проследяване на целия цикъл на работа – от назначаването, през повишенията, до напускането

AI-базиран Manager Assist с описателни обобщения и информация за екипа

Многоканално слушане с анализ на настроенията чрез EX Discover

Конфиденциалност и сигурност на корпоративно ниво с анонимни AI основи

Ограничения на Qualtrics XM за опит на служителите

Някои дългогодишни потребители съобщават за проблеми като несъответствия в картирането на отговорите и незадоволителна поддръжка.

Онлайн инструментите за проучвания, включително Qualtrics, могат неволно да изключат определени групи от населението, което се отразява на представителността на данните.

Цени на Qualtrics XM Employee Experience

Персонализирани цени

Qualtrics XM Оценки и отзиви за опита на служителите

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за Qualtrics XM за опит на служителите?

Един рецензент на G2 споделя:

Всичко, което мога да кажа, е, че е чудесен за събиране на данни и по-нататъшния им анализ, за да се получи ефективна обратна връзка. Достъпът до информация в реално време за анализа на настроенията е наистина полезен за вземането на решения, основани на данни. Освен това ми харесва лесният за използване интерфейс, който го прави достъпен за екипите, за да могат да го наблюдават и прилагат правилно. В заключение, според мен той повишава ангажираността на служителите.

Всичко, което мога да кажа, е, че е чудесен за събиране на данни и по-нататъшния им анализ, за да се получи ефективна обратна връзка. Достъпът до информация в реално време за анализа на настроенията е наистина полезен за вземането на решения, основани на данни. Освен това ми харесва лесният за използване интерфейс, който го прави достъпен за екипите, за да могат да го наблюдават и прилагат правилно. В заключение, според мен той повишава ангажираността на служителите.

13. Engagedly (Най-добър за съгласуване на цели, ангажираност и развитие на таланти с помощта на изкуствен интелект)

чрез Engagedly

Engagedly е платформа за управление на таланти, която комбинира оценки на представянето, цели и OKR, непрекъсната обратна връзка, обучение, признание и кариерно развитие.

В основата му е Marissa AI, агентски AI асистент, който автоматизира и подобрява работните процеси на талантите: изготвя задълбочена обратна връзка, адаптира пътищата за развитие на IG, обобщава темите на проучванията и помага на мениджърите да поддържат гъвкаво и значимо представяне.

Този опит съчетава разпознаване в реално време, ангажираност чрез игри и интелигентни табла с информация. Екипите се възползват от калибриране на производителността, подпомагано от изкуствен интелект, предложения за обучение, свързани с напредъка по целите, и интелигентни напомняния, които поддържат всички в синхрон.

Подкрепен от анализи на талантите, персонализирани работни процеси и стратегия, ориентирана към мобилните устройства, Engagedly превръща управлението на талантите в проактивно преживяване.

Най-добрите функции на Engagedly

Marissa AI автоматизира обратната връзка, създаването на цели, разработването на IDP и обобщенията на проучвания.

Съгласуване на целите с помощта на изкуствен интелект чрез геймификация, признание и йерархична видимост

Непрекъснати обратни връзки и проверки на настроенията с анализ на настроенията и информация в реално време

Интегрирани пътища за обучение и мобилност на уменията, препоръчани от AI

Унифицирана платформа с табла, анализи, менторство и мобилно ангажиране

Ограничения на Engagedly

Някои потребители споменават ограничения при опитите си да адаптират софтуера към уникалните нужди на организацията.

Цени на Engagedly

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Engagedly

G2: 4,3/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Engagedly?

Един рецензент на G2 споделя:

Софтуерът Engagedly е надеждно решение за съвременно управление на персонала, което комбинира поставянето на цели, обратна връзка, управление на представянето и 360-градусови прегледи в една лесна за използване платформа. Интуитивният интерфейс на софтуера улеснява служителите и мениджърите да създават и проследяват цели, да предоставят непрекъсната обратна връзка и да провеждат проверки и индивидуални срещи. Функцията за 360-градусов преглед предлага цялостен поглед върху представянето на служителите, като гарантира справедливи и точни оценки.

Софтуерът Engagedly е надеждно решение за съвременно управление на персонала, което комбинира поставянето на цели, обратна връзка, управление на представянето и 360-градусови прегледи в една лесна за използване платформа. Интуитивният интерфейс на софтуера улеснява служителите и мениджърите да създават и проследяват цели, да предоставят непрекъсната обратна връзка и да провеждат проверки и индивидуални срещи. Функцията за 360-градусов преглед предлага цялостен поглед върху представянето на служителите, като гарантира справедливи и точни оценки.

🧭 Интересен факт: Съвременната OKR рамка е създадена през 70-те години на миналия век в Intel под ръководството на Анди Гроув, широко считан за бащата на OKR. Гроув се е основал на MBO рамката на Питър Дракър, но е въвел по-гъвкав, ориентиран към целите подход, който набляга на яснотата и отчетността, като същевременно позволява по-голяма гъвкавост при определянето на целите.

Основни предимства на софтуера за обратна връзка с изкуствен интелект в обучението на служители

Софтуерът за обратна връзка с изкуствен интелект превръща обучението на служителите от рутинна задача в ангажиращо, ориентирано към резултатите преживяване. Вместо да чакате до края на курса, за да видите дали обучението е „запаметено“, изкуственият интелект предоставя информация в реално време, персонализира процеса и дава на обучителите ясни сигнали къде да се намесят.

1. Обратна връзка в реално време, която стимулира задържането на служителите

AI не чака до анкетата след обучението – той предоставя обратна връзка в момента. Учениците получават незабавни подсказки, насоки и корекции, които им помагат да усвоят по-бързо концепциите и да ги запомнят за по-дълго.

2. Персонализирани пътища за обучение

Няма двама служители, които да учат по един и същи начин. AI анализира поведението, темпото и разбирането, за да препоръча най-добрия следващ стъпка за всеки учащ, създавайки персонализирана програма, която поддържа обучението уместно и мотивиращо.

3. Ранно откриване на пропуски в уменията

Вместо да откривате пропуски в представянето месеци по-късно, AI подчертава къде служителите изпитват затруднения по време на обучението. Обучителите могат да се включат с целенасочена подкрепа, предотвратявайки малките проблеми да се превърнат в сериозни пречки.

4. Полезни информации за мениджърите и HR отдела

Таблата за управление, задвижвани от AI, превръщат суровата обратна връзка в ясни, визуални прозрения. Лидерите могат да виждат модели, да проследяват възвръщаемостта на инвестициите и да свързват обучението директно с подобренията в производителността.

5. Мащабируемост и непрекъснато усъвършенстване

Независимо дали обучавате 50 или 5000 служители, AI гарантира последователност и справедливост. С течение на времето той също така се учи – подобрява препоръките, усъвършенства съдържанието и прави всеки цикъл на обучение по-интелигентен от предишния.

📚 Прочетете също: Получете безплатни готови за употреба шаблони за планове за обучение за по-гладко въвеждане в работата и изграждане на умения.

Време е да обучавате по-умно, а не по-усилено

Обучението на служителите не трябва да бъде статичен, еднопосочен процес.

С AI софтуера за обратна връзка можете да превърнете обучението в персонализирано, интерактивно преживяване, което се адаптира към всеки служител. Вместо да разчитате на остарели анкети или общи оценки, AI предоставя информация в реално време, мащабируема персонализация и практически насоки, превръщайки обучението в истински двигател за растеж на вашата организация.

От инструменти за непрекъсната обратна връзка до AI-базиран коучинг, тези платформи доказват, че когато обратната връзка става по-интелигентна, обучението става по-ефективно. Резултатът? Ангажирани служители, по-бързо развитие на уменията и измерима възвръщаемост на инвестициите във всяка инициатива за обучение.

Често задавани въпроси (FAQ)

AI предоставя персонализирани анализи в реално време, вместо универсални оценки. Той подчертава пропуските в знанията, предлага персонализирани пътища за обучение и обобщава обратната връзка в ясни действия както за служителите, така и за мениджърите.

Не. AI ускорява и мащабира процеса на обратна връзка, но човешките треньори добавят контекст, емпатия и наставничество, които AI не може да възпроизведе. Най-добрите резултати се постигат чрез комбиниране на ефективността на AI с човешкото наставничество.

AI може да пропусне нюанси като език на тялото, емоционален контекст или културни знаци. Той също така изисква висококачествени данни, за да генерира значими прозрения. Ето защо много компании използват AI, за да допълнят, а не да заменят човешката преценка.

Чрез проследяване на показатели като подобряване на уменията, процент на завършени обучения, производителност на служителите и ангажираност. AI също така свързва резултатите от обучението с бизнес KPI, което улеснява доказването на стойността на инвестициите в обучение.

Най-голямо влияние се наблюдава в отрасли с голям, разпределен или бързо развиващ се персонал, като технологии, здравеопазване, финанси, търговия на дребно и производство. Във всички области, в които служителите се нуждаят от постоянно усъвършенстване, обратната връзка с изкуствен интелект добавя стойност.

Цените варират в зависимост от платформата и размера на компанията. Някои инструменти предлагат достъпни планове за малки екипи, докато решенията за големи предприятия изискват индивидуални оферти. Много доставчици предлагат и безплатни пробни версии, така че можете да ги тествате, преди да се ангажирате.