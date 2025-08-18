Топ 11 инструменти за популяризиране на марката, с които да увеличите видимостта си през 2025 г.

Рядко се срещат наистина уникални продукти на пазара. Много компании предлагат сходни решения и продукти, но само малцина от тях се превръщат в любими на потребителите. Това е силата на брандинга.

Всъщност 76,7% от маркетолозите са съгласни, че основната цел на брандинга е да се отличите от конкурентите.

Ето защо проследяването на усилията за популяризиране на марката с помощта на софтуер за проследяване на марката трябва да бъде редовна част от вашата маркетингова стратегия.

Но не е необходимо да преглеждате ръчно обема на търсенията по марката, трафика на уебсайта, проучванията за познаваемостта на марката и данните от Google Trends. Специализираните инструменти за познаваемост на марката могат да ви улеснят значително работата.

В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите инструменти за измерване на познаваемостта на марката, които ще ви помогнат да наблюдавате, анализирате и увеличавате ефективно присъствието на вашата марка.

Не сте сигурни кой инструмент отговаря най-добре на вашите KPI за познаваемост на марката? Ето едно сравнение на най-добрите инструменти за познаваемост на марката, което ще ви помогне да вземете решение въз основа на функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* Оценки ClickUp Управление на кампании за популяризиране на марката от начало до край за екипи от всякакъв размер Планиране на кампании, табла за управление, AI асистент, управление на задачи, документация, сътрудничество в екип Наличен е безплатен план; индивидуални цени за предприятия G2: 4,7/5, Capterra: 4,6/5 Hootsuite Планиране на социални медии и проследяване на споменавания на марката за големи вътрешни екипи Календар за съдържание, управление на пощенската кутия, социално слушане, анализи, проследяване на настроенията с изкуствен интелект Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 99 $/потребител/месец G2: 4,2/5, Capterra: 4,4/5 Brand24 Мониторинг на марката в реално време и анализ на настроенията за предприятия и големи агенции Споменавания, откриване на настроения, информация за влиятелни лица, сигнали за ключови думи, AI асистент Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 199 $/потребител/месец G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Sprout Social Социално слушане с информация за ангажираността на аудиторията за големи агенции Интелигентна пощенска кутия, отчети за аудиторията, работни процеси за публикуване, проследяване на настроенията, AI прозрения Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 199 $/потребител/месец G2: 4,4/5, Capterra: 4,4/5 Semrush SEO видимост и сравнителен анализ на конкурентите за големи вътрешни екипи или агенции Проследяване на ключови думи, одити на обратни връзки, търсене по марка, Market Explorer, оптимизация на съдържанието с изкуствен интелект Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 139,95 $/потребител/месец. G2: 4,5/5, Capterra: 4,6/5 Споменаване Управление на репутацията и проследяване на влиятелни лица за средни и големи агенции и предприятия Сигнали в реално време, анализ на настроенията, оценки на влиятелните лица, табла с данни Налична е безплатна пробна версия; Персонализирани планове срещу заплащане от 599 долара G2: 4,3/5, Capterra: 4,7/5 Meltwater Глобално медийно отразяване и възприемане на марката за предприятия и големи PR агенции Глобални споменавания, дял на гласа, медийно въздействие, AI анализ на настроенията Персонализирани цени G2: 4,1/5, Capterra: 4,2/5 SurveyMonkey Проучвания за познаваемостта на марката и анализ на възприятията за малки и средни предприятия Логика на проучванията, шаблони, сегментация, анализ на тенденциите с изкуствен интелект, CRM/имейл интеграция Наличен е безплатен план; Платени планове от 30 $/потребител/месец G2: 4,4/5, Capterra: 4,6/5 Google Analytics Проследяване на трафика на уебсайта и възвръщаемостта на инвестициите в кампании за вътрешни екипи Проследяване на събития, отчети за фунията, интеграция на Ads/Search Console Безплатно G2: 4,5/5, Capterra: 4,7/5 Ahrefs SEO-ориентирана видимост на марката и стратегия за съдържание за предприятия и големи агенции Класиране по ключови думи, проследяване на обратни връзки, одит на сайта, информация за конкурентите, проследяване на търсения с изкуствен интелект Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 129 $/потребител/месец G2: 4,6/5, Capterra: 4,7/5 Upfluence Кампании за популяризиране на марката, водени от влиятелни лица, за предприятия и агенции за маркетинг с влиятелни лица Търсене на влиятелни лица, автоматизация на обхвата, интеграция с Shopify, проследяване на кампании Персонализирани цени G2: 4,6/5, Capterra: 4,3/5

Ако вашата марка внезапно бъде спомената от влиятелен човек или отразен от нишово медийно издание, бихте ли успели да го забележите навреме, за да реагирате или да го разширите? Добрите инструменти за популяризиране на марката ви помагат да останете видими, стратегически и информирани.

Ето какво да търсите, когато подбирате възможни инструменти за вашия бизнес:

Проследява споменаванията на марката, онлайн присъствието и възприемането на марката в социалните мрежи и уеб и ви уведомява в реално време.

Измерва ангажираността в социалните медии, като последователи, коментари и споделяния, свързани с марката.

Наблюдава как вашата целева аудитория взаимодейства с вашето съдържание, включително съдържанието, създадено от потребителите.

Анализира кампаниите за популяризиране на марката, обема на търсенията по марката, трафика на уебсайта и показателите за популярност на марката в един контролен панел.

Сравнява представянето на конкурентите, за да оцени стратегията на вашата марка.

Събира нагласите към марката и обратната връзка чрез анкети, рецензии и пряка информация от аудиторията.

Интегрира се с другите ви инструменти, като Google Analytics, CRM или инструмента ви за управление на социални медии.

📖 Прочетете също: Маркетингови инструменти за малки предприятия

Ето няколко опции, които улесняват наблюдението на присъствието на вашата марка, подобряват разпознаваемостта и предоставят ценна информация за това, което работи (и какво не).

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто решение за управление на кампании за популяризиране на марката от планирането до изпълнението)

Съберете целите, идеите и напредъка на едно място с актуализации в реално време, използвайки ClickUp

Провеждането на кампания за популяризиране на марката включва управление на множество срокове, творчески идеи, одобрения на съдържание и показатели за ефективност. ClickUp помага да съберете всички тези движещи се части на едно място, давайки на маркетинговите екипи пълен контрол от първия мозъчен штурм до окончателния преглед на ефективността.

Започнете с планиране на кампанията. С ClickUp Tasks можете визуално да организирате всяка кампания в управляеми задачи и подзадачи, всяка с ясни отговорници, крайни срокове и приоритети.

Уверете се, че всеки сътрудник знае точно какво се очаква от него с Clickup Tasks

Например, мениджърът на социални медии, който планира пускането на нов продукт, може да разпредели копирайтинга, дизайна, одобренията и графика като отделни задачи, всички свързани с основната цел на кампанията. Целият екип може да види какво е в ход и какво е в застой, намалявайки обмена на информация.

Маркетинг екипите, които използват ClickUp, остават отговорни, особено когато управляват присъствието на марката в множество социални медийни платформи или часови зони.

Измервайте ефективно познаваемостта на марката и адаптирайте стратегията си за познаваемост на марката с помощта на ClickUp Dashboards

За проследяване на ефективността, ClickUp Dashboards ви позволява да създавате изгледи на живо на ключови показатели за познаваемостта на марката (например, обем на търсенията по марката, трафик от препратки и ангажираност в социалните медии). Това улеснява разбирането на това, което работи, и оптимизирането на кампаниите по време на тяхното провеждане.

ClickUp е съвместим и с инструменти като Google Analytics, HubSpot и платформи за социално слушане, което ви дава по-голяма гъвкавост при свързването на източници на данни, които са важни за вашата стратегия за популяризиране на марката.

Използвайте ClickUp Brain, за да получите информация и да анализирате настроенията относно вашата марка от споменаванията в интернет

ClickUp Brain, мощната изкуствена интелигенция, интегрирана в ClickUp, е вашият винаги бдителен асистент във всичко, което правите. Той прави всичко – от търсене в интернет до анализ на споменаванията на марката за седмицата, до анализ на билетите за поддръжка, за да генерира обобщения на настроенията.

Изпратили сте кампания за обратна връзка от клиенти, използвайки ClickUp Forms? Помолете Brain да анализира отговорите за показатели за популярност или повтарящи се теми.

💡 Съвет от професионалист: Ето кратко ръководство за използването на ClickUp Brain за маркетингови задачи, базирани на изкуствен интелект.

За безпроблемно изпълнение, Autopilot Agents на ClickUp са идеални за заети екипи, които провеждат едновременни кампании за популяризиране на марката. Тъй като тези AI агенти са напълно интегрирани в работната ви среда, те се адаптират в реално време.

Например, когато се добавят актуализации към задачата на кампанията, Autopilot Agent може незабавно да генерира контекстуален отчет за състоянието и да го сподели с ръководния екип чрез вашия вътрешен канал.

Най-добрите функции на ClickUp

Планирайте многоканални кампании за популяризиране на марката с графици, отговорници за задачите и приоритети.

Управлявайте графиците за публикуване с централизиран календар за споделяне на съдържание в ClickUp Calendar View.

Създавайте мащабируеми маркетингови брифинги, документи за марката и медийни планове с помощта на ClickUp Docs за съвместна работа.

Настройте показателите за познаваемост на вашата марка с помощта на ClickUp Goals и ги проследявайте чрез персонализирани маркетингови табла в реално време.

Намалете времето и усилията, необходими за ежедневните задачи, с ClickUp Automations и персонализирани маркетингови шаблони.

Интегрирайте с платформи за социални медии, Google Analytics и над 200 други инструмента.

Ограничения на ClickUp

Може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради разнообразието от функции и изгледи.

Без добре обмислена настройка на сигналите и наблюдателите може да се стигне до претоварване с известия.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4300 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp

Един потребител на G2 споделя:

Всяка кампания, ескалация, подобрение на процесите и задача се съхранява на едно място – свързани чрез персонализирани изгледи, автоматизации, документи и табла. Това замества разпръснатите таблици, безкрайните Slack низове и изолираните инструменти.

Всяка кампания, ескалация, подобрение на процесите и задача се съхранява на едно място – свързани чрез персонализирани изгледи, автоматизации, документи и табла. Това замества разпръснатите таблици, безкрайните Slack низове и изолираните инструменти.

👀 Интересен факт: Думата „марка“ произлиза от старонорвежката дума brandr, което означава „горя“. Първоначално се е отнасяла до изгарянето на белег върху добитъка, за да се обозначи собствеността.

2. Hootsuite (Най-добър за управление на познаваемостта на марката чрез прослушване и анализ на социалните медии)

чрез Hootsuite

Когато вашата марка е активна в социалните медии, всеки коментар, споменаване и тенденция има значение.

Hootsuite помага на екипите да изграждат и защитават познаваемостта на марката, като обединява планирането на съдържанието, ангажираността и анализите в един контролен панел.

Освен това, функциите за социално слушане ви позволяват да проследявате споменаванията на марката, настроенията и дейността на конкурентите в реално време, за да можете да реагирате бързо и да останете актуални. OwlyGPT проследява настроенията в реално време, за да дава най-подходящите предложения за съдържание.

Най-добрите функции на Hootsuite

Проследявайте споменаванията на марката, тенденциите при конкурентите и настроенията с помощта на AI-базирани инструменти за социално слушане.

Планирайте, публикувайте и управлявайте съдържание във всички основни социални медийни платформи.

Сравнете социалните си резултати и получите предложения за най-подходящото време за публикуване на постове.

Автоматизирайте отговорите, разпределяйте задачи на екипа и управлявайте ангажираността от една единствена пощенска кутия.

Интегрирайте с Canva, Google Drive и над 100 инструмента за създаване на съдържание и отчитане.

Ограничения на Hootsuite

Плановете от по-висок клас са скъпи в сравнение с други инструменти за популяризиране на марката.

Някои функции за анализ и автоматизация са ограничени до планове на корпоративно ниво.

Времето за отговор на клиентската поддръжка може да бъде бавно, според отзивите на потребителите.

Цени на Hootsuite

Стандартен : 99 $/месец на потребител

Разширено : 249 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2 : 4,3/5 (над 6300 рецензии)

Capterra: 4,4/5 (над 3800 отзива)

Какво казват потребителите за Hootsuite

Този потребител на Capterra подчерта:

Hootsuite е отличен инструмент за управление на съдържание и кампании, с отлична поддръжка и полезни функции като Amplify.

Hootsuite е отличен инструмент за управление на съдържание и кампании, с отлична поддръжка и полезни функции като Amplify.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за брандиране за маркетингови и творчески екипи

3. Brand24 (Най-добър за проследяване на споменавания на марката и настроения в реално време)

чрез Brand24

Brand24 се фокусира върху едно нещо и го прави изключително добре: мониторинг на марката в реално време. Ако вашият екип иска да разбере как се възприема вашата марка в интернет, Brand24 ви предоставя незабавен достъп до споменавания на марката, анализ на настроенията и информация за влиятелните лица.

Този софтуер за управление на марката сканира блогове, форуми, новинарски сайтове, видеоклипове, подкасти и социални медийни платформи, за да улавя разговори, които често остават незабелязани.

Задайте на Brand Assistant AI всякакви въпроси за вашата марка, за да получите актуални отговори, извлечени от анализ на настроенията и вашите маркетингови данни.

Най-добрите функции на Brand24

Следете споменаванията на марката в реално време в широк спектър от онлайн източници и социални медийни платформи.

Получете анализ на настроенията, базиран на изкуствен интелект, за да проследявате промените в възприемането на марката.

Идентифицирайте най-влиятелните лица и тяхното влияние във вашата индустрия.

Създавайте персонализирани отчети, за да визуализирате показателите за познаваемостта на марката във времето.

Настройте сигнали за ключови думи, за да проследявате конкуренти, хаштагове и имена на продукти.

Ограничения на Brand24

Интеграциите в социалните медии не са толкова дълбоки, колкото традиционните инструменти за управление на проекти в социалните медии.

Историческите данни са ограничени в зависимост от вашия план.

Някои потребители отбелязват спорадични фалшиви положителни резултати в анализа на настроенията.

Цени на Brand24

Индивидуален : 199 $/месец на потребител

Екип : 299 $/месец на потребител

Pro : 399 $/месец на потребител

Бизнес : 599 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Brand24 по потребители

G2 : 4,6/5 (над 290 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 230 отзива)

Какво казват потребителите за Brand24

Този потребител на Capterra отбелязва:

Нашите клиенти винаги се стремят да са в течение с всяко споменаване, навсякъде, независимо дали е в социалните медии или в някой от блоговете на техните клиенти, а Brand24 е начинът, по който го постигаме!

Нашите клиенти винаги се стремят да са в течение с всяко споменаване, навсякъде, независимо дали е в социалните медии или в някой от блоговете на техните клиенти, а Brand24 е начинът, по който го постигаме!

👀 Интересен факт: Проучванията показват, че използването на отличителен цвят може да повиши разпознаваемостта на марката с до 80%. Ето защо веднага свързвате червеното с Coca-Cola или синьото с Facebook.

4. Sprout Social (Най-добър за комбиниране на социално слушане с информация за аудиторията)

чрез Sprout Social

Sprout Social помага на марките да преминат от простото публикуване на съдържание към истинското разбиране на аудиторията си.

Например, марка за козметика за кожата, която продава директно на потребителите, може да го използва, за да проследява как клиентите реагират на пускането на нов продукт в TikTok и Reddit. Или неправителствена организация може да следи споменаванията на марката по време на кампания за набиране на средства, за да оцени настроенията и да коригира съобщенията в реално време.

С вградената функция за социално слушане и задълбочени прозрения за аудиторията, Sprout улеснява измерването на познаваемостта на марката и формирането на възприятието за нея.

Най-добрите функции на Sprout Social

Проследявайте споменаванията на марката, дейността на конкурентите и настроенията на клиентите с помощта на инструменти за наблюдение на социалните медии в реално време.

Управлявайте всички разговори с аудиторията чрез единна, съвместна пощенска кутия.

Планирайте и публикувайте в различни платформи с вградени работни процеси за одобрение.

Измервайте ангажираността в социалните медии и показателите за познаваемост на марката с персонализирани отчети.

Използвайте информация, генерирана от изкуствен интелект, за да усъвършенствате съобщенията си и да се свържете с подходящата целева аудитория.

Ограничения на Sprout Social

Цените може да не са подходящи за по-малки екипи, фокусирани върху основно проследяване на марката.

Разширените функции като анализ на настроенията и прослушване изискват планове от най-високо ниво.

Малко по-стръмна крива на обучение за потребители, които за първи път използват инструменти за измерване на познаваемостта на марката.

Цени на Sprout Social

Стандартен : 199 $/месец на потребител

Професионална : 299 $/месец на потребител

Разширено : 399 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sprout Social

G2: 4. 4/5 (над 4200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 600 рецензии)

Какво казват потребителите за Sprout Social

Този потребител на G2 отбелязва:

С помощта на интелигентната пощенска кутия социалният медиен мениджър може изключително лесно да следи и отговаря на всички коментари и споменавания на вашата марка/бизнес. Това е ключов елемент от начина, по който моята компания поддържа ангажираността на клиентите и професионалистите в бранша.

С интелигентната пощенска кутия е изключително лесно за мениджъра на социални медии да следи и отговаря на всички коментари и споменавания на вашата марка/бизнес. Това е ключова част от начина, по който моята компания поддържа ангажираността на клиентите и професионалистите в бранша.

📮 ClickUp Insight: Почти половината (46%) от специалистите, работещи с информация, използват множество инструменти – чат приложения, бележки, платформи за управление на проекти и разпръснати документи – само за да се справят с задачите си. Тази фрагментирана организация създава объркване и забавя напредъка. ClickUp обединява всичко на едно място. С вградени инструменти като управление на проекти по имейл, бележки, чат и ClickUp Brain, задвижван от изкуствен интелект, вашата работа остава свързана, организирана и лесна за търсене. Няма повече преминаване между приложения – само оптимизирана продуктивност, всичко в едно работно пространство.

5. Semrush (Най-добър за измерване на видимостта на марката чрез SEO и анализ на конкурентите)

чрез Semrush

За провеждането на успешни кампании за популяризиране на марката е необходимо нещо повече от просто оценка на суровите данни. Нужни са ви инсайти, които да ви помогнат да разберете как се представя съдържанието на вашата марка.

Semrush внася яснота в тези предположения. Той помага на маркетинговите екипи да видят точно как се представя тяхното съдържание, кои ключови думи привличат трафик и как се позиционират конкурентите.

За стратезите на бранда, фокусирани върху видимостта в търсачките и многоканалното ангажиране, Semrush е инструмент за вземане на решения. 360-градусовият поглед върху онлайн присъствието на вашия бранд помага да свържете усилията за създаване на съдържание директно с резултатите от растежа.

Най-добрите функции на Semrush

Проследявайте видимостта на марката в органични, платени и социални канали в един контролен панел.

Идентифицирайте пропуските в ключовите думи и съдържанието в сравнение с основните конкуренти.

Наблюдавайте ефективността на ключовите думи, свързани с марката , за да измервате разпознаваемостта на марката.

Анализирайте качеството на обратните връзки и препращащите домейни, които формират авторитета на марката.

Използвайте Market Explorer, за да сравните онлайн дела на вашата марка с този на конкурентите.

Ограничения на Semrush

Висока крива на обучение за екипи, които са нови в SEO или аналитичните инструменти

Цените може да са недостъпни за малките предприятия с основни нужди.

Функциите на социалните медии не са толкова напреднали, колкото специализираните инструменти за SMM.

Цени на Semrush

Pro : 139,95 $/месец на потребител

Guru : 249,95 $/месец на потребител

Бизнес: 499,95 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на Semrush

G2 : 4,5/5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Какво казват потребителите за Semrush

Един потребител на G2 споделя:

Функцията за одит на сайта е лесна за настройка и отчитане, включително технически грешки. Визуалният табло е лесен за четене, а функцията за отчитане е много добра. Инструментът PPC е полезен за наблюдение на общите резултати от кампанията.

Функцията за одит на сайта е лесна за настройка и отчитане, включително технически грешки. Визуалният табло е лесен за четене, а функцията за отчитане е много добра. Инструментът PPC е полезен за наблюдение на общите резултати от кампанията.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения да поддържате последователност в историята на вашата марка във всички платформи и пред всички аудитории? Научете как да използвате в своя полза информацията в реално време и автоматизацията в статията „Как да използвате изкуствен интелект за създаване на вашата стратегия за брандиране“, защото интелигентното разказване на истории започва с по-интелигентни инструменти.

6. Mention (Най-доброто за наблюдение на медиите в реално време и анализ на нагласите към марката)

чрез Mention

Повечето марки смятат, че ще научат за кризата, след като тя стане популярна в социалните медии.

Реалността? Истинските щети започват много по-рано.

Mention позволява на маркетинговите екипи да управляват проактивно познаваемостта на марката, като им дава възможност да откриват рискове за репутацията на ранен етап, да наблюдават конкурентите и да проследяват настроенията в реално време, преди проблемите да ескалират.

С 1 милиард източници, сканирани непрекъснато, той превръща разпръснатите разговори в ясни прозрения, въз основа на които можете да действате.

Най-добрите функции на Mention

Проследявайте споменаванията на марката в социалните медии, блогове, форуми и новинарски сайтове в реално време.

Персонализирайте сигналите по ключова дума, настроение, източник и географско положение за целенасочено наблюдение.

Анализирайте общественото мнение с положителни, неутрални или отрицателни етикети, поддържани от изкуствен интелект.

Идентифицирайте влиятелни лица и гласове с голямо влияние, като използвате оценки за влияние на източника.

Сътрудничество между екипите с възлагане на задачи, бележки и споделяеми табла

Идентифицирайте ключовите тенденции и проследявайте дела на вашата марка с помощта на персонализирани анализи и автоматизирани отчети.

Ограничения на споменаванията

Интерфейсът може да изглежда сложен за новите потребители.

Откриването на настроения понякога класифицира погрешно тона

Мобилното приложение има по-малко функции от версията за настолни компютри.

Цени за споменавания

Индивидуални цени, започващи от 599 долара

Оценки и рецензии за споменавания

G2 : 4,3/5 (над 440 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 290 отзива)

Какво казват потребителите за Mention

Този потребител на G2 отбелязва:

Намирам Mention за незаменим инструмент за проследяване на това как се използва домейна ми в интернет. Mention предоставя актуална индексация на линковете, както лошите, така и добрите, което ми позволява да предприема необходимите стъпки за защита на репутацията на уебсайтовете ми.

Намирам Mention за незаменим инструмент за проследяване на това как се използва домейна ми в интернет. Mention предоставя актуална индексация на линковете, както лошите, така и добрите, което ми позволява да предприема необходимите стъпки за защита на репутацията на уебсайтовете ми.

💡 Съвет от професионалист: Искате лоялните клиенти да се занимават с маркетинга ви? Създайте програма за подкрепа на клиентите, която превръща доволните потребители в мощни защитници на марката.

7. Meltwater (Най-доброто за глобално наблюдение на медиите и проследяване на възприемането на марката)

чрез Meltwater

Да предположим, че вашата марка току-що е пуснала продукт в три различни държави. Докато вашият екип за социални медии проследява ангажираността в Instagram, вашият PR екип се опитва да разбере как пускането на продукта е било отразенo в новините, блоговете и подкастите.

Meltwater помага да обедините тези усилия. Той следи споменаванията на марката в социалните платформи и глобалните медии, за да ви даде цялостна представа за това как се възприема вашата марка в реално време.

Ако стартирате кампания на няколко пазара или трябва да оцените запомняемостта на марката по време на PR кампания, Meltwater предлага както покритие, така и контекст за измерване на въздействието.

Най-добрите функции на Meltwater

Следете споменаванията на марката в глобалните медии, социалните медийни платформи, подкастите и печатните издания.

Проследявайте нагласите към марката и медийното й присъствие с помощта на анализи и табла, базирани на изкуствен интелект.

Сравнете присъствието на марката с това на конкурентите чрез показатели за дял на гласа и ангажираност.

Контекстуализирайте прозренията и измервайте видимостта в LLM като ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude и др. с Meltwater AI .

Идентифицирайте медиите, влиятелните лица и журналистите, които оформят историята на вашата марка.

Свържете медийното отразяване с обема на търсенията по марката, трафика на уебсайта и социалния шум.

Ограничения на Meltwater

Персонализирането на таблото и настройката на отчетите може да се стори сложно за новите потребители.

Цените може да не са подходящи за стартиращи компании или по-малки маркетингови екипи.

Функционалността варира в зависимост от плана, като разширените медийни анализи са запазени за по-високите нива.

Цени на Meltwater

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Meltwater

G2 : 4,0/5 (над 2300 отзива)

Capterra: 4,0/5 (над 90 рецензии)

Какво казват потребителите за Meltwater

В този преглед на Gartner се отбелязва:

👀 Интересен факт: Сегашното емблематично лого на Nike е проектирано от студент по графичен дизайн през 1971 г. Тогава е струвало само 35 долара. Днес то е една от най-разпознаваемите търговски марки в света.

8. SurveyMonkey (Най-доброто за провеждане на проучвания за познаваемостта на марката и проследяване на възприятията на потребителите)

чрез SurveyMonkey

SurveyMonkey помага на екипите да провеждат структурирани проучвания за познаваемостта на марката, за да разкрият какво всъщност достига до целевата им аудитория.

Независимо дали измервате спонтанното запомняне на марката, тествате яснотата на съобщенията или оценявате промените в възприемането на марката след кампания, SurveyMonkey улеснява събирането и анализирането на тези данни.

Например, една марка за бързооборотни стоки може да проведе проучване преди и след кампанията, за да измери повишаването на разпознаваемостта на марката и да сравни резултатите в различните демографски групи.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Провеждайте персонализирани проучвания за познаваемостта на марката с инструменти за прескачане на логика, разклоняване и таргетиране.

Използвайте готови шаблони за проследяване на марката, за да измервате запомняемостта, нагласите и съответствието с идентичността на марката

Анализирайте отговорите от анкетите с табла в реално време и анализ на тенденциите.

Открийте тенденции и модели с SurveyMonkey AI

Сегментирайте резултатите по местоположение, тип аудитория или кампания, за да усъвършенствате стратегиите за управление на марката.

Интегрирайте с инструменти за имейл маркетинг и CRM системи за последващи действия и ремаркетинг.

Ограничения на SurveyMonkey

Той не следи органични разговори в реално време, а само записва отговорите на анкетираните в проучването.

Персонализирано брандиране, подробни анализи и усъвършенствана логика са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Качеството на отговорите може да варира, ако разпространението на анкетата не е добре насочено.

Цени на SurveyMonkey

Безплатно завинаги

Предимство за екипа : 30 $/месец на потребител

Team Premier : 92 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии на SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (над 23 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 10 300 отзива)

Какво казват потребителите за SurveyMonkey

Този потребител на G2 подчерта:

Почти златен стандарт за проучвания, анкети и въпросници. Това е полезен инструмент, а видимостта на марката го прави солиден и сигурен избор.

Почти златен стандарт за проучвания, анкети и въпросници. Това е полезен инструмент, а видимостта на марката го прави солиден и сигурен избор.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за отчети за дигитален маркетинг за анализи, базирани на данни

9. Google Analytics (най-добър за проследяване на поведението и анализ на възвръщаемостта на инвестициите)

чрез Google Analytics

Ако някога сте стартирали кампания, която е привлякла хиляди посетители, но не сте имали представа откъде са дошли или какво са направили, Google Analytics е създаден, за да реши този проблем.

GA4 предлага пълен набор от инструменти за анализ на поведението и ангажираността за маркетинговите екипи, които се опитват да разберат поведението на потребителите, ефективността на кампаниите и пътуванията на различни платформи. Вместо да проследява споменавания на марката отвън, този инструмент се фокусира върху поведението на потребителите.

Истинското предимство е проследяването на базата на събития, което ви помага да свържете информацията от уебсайтове, приложения и маркетингови инструменти на Google, като Ads и Search Console.

Най-добрите функции на Google Analytics

Проследявайте поведението на потребителите в уеб и приложенията чрез усъвършенствано проследяване на базата на събития.

Визуализирайте ангажираността към марката с демографски данни за аудиторията, дълбочина на превъртане и време за гледане на видеоклипове.

Анализирайте маркетинговата възвръщаемост на инвестициите, като използвате атрибуция в реално време, проследяване на фунията и отчети за различни канали.

Интегрирайте с Google Ads, YouTube и Google Search Console, за да оптимизирате присъствието на марката.

Персонализирайте отчетите и таблата, за да следите показателите за познаваемостта на марката на едно място.

Ограничения на Google Analytics

Стръмна крива на обучение за екипи, които не са запознати със структурата на GA4, базирана на събития.

Безплатната версия не разполага с премиум отчети за фунията, неограничени данни и поддръжка на ниво акаунт.

Той измерва само активността във вашите собствени дигитални ресурси и не предоставя информация за разговорите, които се водят другаде.

Цени на Google Analytics

Безплатно

Оценки и рецензии в Google Analytics

G2 : 4,5/5,0 (над 6400 рецензии)

Capterra: 4,7/5,0 (над 8100 отзива)

Какво казват потребителите за Google Analytics

Този потребител на G2 отбелязва:

Това, което най-много ми харесва в Google Analytics, е дълбочината на информацията, която предлага за поведението на потребителите. Този инструмент предоставя ясна картина на източниците на трафик, ефективността на страниците, данни в реално време и проследяване на конверсиите. Това ми помага да видя какво работи и какво не. Персонализираните табла и подробните опции за сегментиране ми позволяват да се фокусирам върху конкретни поведения на аудиторията.

Това, което най-много ми харесва в Google Analytics, е дълбочината на информацията, която предлага за поведението на потребителите. Този инструмент предоставя ясна картина на източниците на трафик, ефективността на страниците, данни в реално време и проследяване на конверсиите. Това ми помага да видя какво работи и какво не. Персонализираните табла и подробните опции за сегментиране ми позволяват да се фокусирам върху конкретни поведения на аудиторията.

💡 Съвет от професионалист: Провеждате кампании за множество клиенти, без да губите ума си? Какво е управление на маркетингови кампании ви показва как да запазите контрол, да спазвате сроковете и да задоволявате клиентите си.

10. Ahrefs (Най-доброто за видимост на марката, базирана на SEO, и проучване на конкуренцията)

чрез Ahrefs

Маркетолозите често прекарват седмици в гадаене какво съдържание би могло да се представи добре.

Ahrefs елиминира тези предположения, като предлага задълбочена SEO и информация за обратните връзки, която пряко свързва стратегията за съдържание с измеримата видимост на марката.

От наблюдение на ефективността на ключовите думи до проследяване на кои сайтове се свързват с вашите конкуренти, Ahrefs предоставя на екипите полезни данни за създаване на кампании за популяризиране на марката, които са пряко свързани с съществуващите маркетингови усилия.

Най-добрите функции на Ahrefs

Проследявайте класирането на ключовите думи в различни географски райони и на различни устройства, за да измервате присъствието на марката в търсенето.

Наблюдавайте обратните връзки и препращащите домейни, за да оцените разпознаваемостта и авторитета на марката.

Използвайте Site Explorer, за да откриете пропуски в съдържанието, неработещи линкове и най-добре представящите се страници.

Анализирайте ефективността на съдържанието чрез органичен трафик, трудност на ключовите думи и приблизителна стойност.

Следете споменаванията на марките на конкурентите и дела на търсенията, за да усъвършенствате стратегията на кампанията.

Анализирайте и сравнете видимостта на AI търсенето в популярни LLM като Gemini, ChatGPT, Google AI Overviews и др.

Ограничения на Ahrefs

Без проследяване в социалните медии или директен анализ на нагласите към марката

Ограничени данни в реално време в сравнение с инструментите за социално слушане

Планът за начинаещи може да се стори скъп за малки екипи.

Цени на Ahrefs

Lite : 129 $/месец на потребител

Стандартен : 249 $/месец на потребител

Разширено : 449 $/месец на потребител

Enterprise: 1499 $/месец на потребител (годишен ангажимент)

Оценки и рецензии на Ahrefs

G2 : 4,6/5,0 (над 560 отзива)

Capterra: 4,7/5,0 (570+ отзива)

Какво казват потребителите за Ahrefs

Един потребител на TrustPilot споделя:

Обичам Ahrefs, защото предлага пълен набор от SEO инструменти с данни за анализ на обратни връзки, проучване на ключови думи, анализ на конкурентите и одити на сайтове. Има страхотен UX/UI и е лесен за използване както за начинаещи, така и за професионалисти, като помага не само за подобряване на видимостта на уебсайта и органичния трафик.

Обичам Ahrefs, защото предлага пълен набор от SEO инструменти с данни за анализ на обратни връзки, проучване на ключови думи, анализ на конкурентите и одити на сайтове. Има страхотен UX/UI и е лесен за използване както за начинаещи, така и за професионалисти, като помага не само за подобряване на видимостта на уебсайта и органичния трафик.

📖 Прочетете също: Софтуерни инструменти за маркетингова аналитика

11. Upfluence (Най-доброто за кампании за популяризиране на марката, водени от влиятелни лица)

чрез Upfluence

Ако вашата стратегия за популяризиране на марката разчита силно на маркетинг чрез влиятелни лица, Upfluence е идеалният избор.

Този инструмент за маркетинг с влиятелни лица е създаден, за да помогне на марките да идентифицират, проверяват и си сътрудничат с влиятелни лица, като същевременно поддържат видимост в реално време на ефективността на кампанията. Можете да проследявате обхвата, ангажираността и въздействието на съдържанието в платформи като Instagram, TikTok и YouTube.

Upfluence ви предоставя и разширени филтри за търсене, с които можете да намирате влиятелни лица според демографските характеристики на аудиторията, степента на ангажираност и типа съдържание. Това улеснява провеждането на целенасочени кампании с влиятелни лица, които ви помагат да повишите популярността на марката.

Най-добрите функции на Upfluence

Търсете и филтрирайте над 3 милиона влиятелни лица въз основа на ниша, местоположение и статистически данни за аудиторията.

Проследявайте показателите за ефективността на кампаниите, като обхват, ангажираност и конверсии.

Автоматизирайте общуването с влиятелни лица чрез персонализирани работни процеси за електронна поща.

Интегрирайте се с платформи за електронна търговия като Shopify, за да проследявате продажбите, генерирани от влиятелни лица.

Следете споменаванията и настроенията към марката с помощта на вградените инструменти за проследяване на социалните медии.

Ограничения на Upfluence

Ценообразуването не е прозрачно и може да се окаже скъпо за по-малките марки.

Кривата на обучение може да бъде стръмна за екипи, които са нови в платформите за влиятелни лица.

Той се фокусира изключително върху маркетинга на влиятелни лица и не предоставя по-широко наблюдение на марката или показатели за видимостта в SEO.

Цени на Upfluence

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Upfluence

G2 : 4,6/5,0 (над 130 отзива)

Capterra: 4,3/5,0 (над 40 рецензии)

Какво казват потребителите за Upfluence

Този потребител на G2 отбелязва:

Успях да намеря 150 влиятелни лица, с които да се свържа в рамките на няколко часа, и след това да създам кампания за масово достигане. Харесаха ми автоматизираните имейли за проследяване, ако влиятелното лице не отговори.

Успях да намеря 150 влиятелни лица, с които да се свържа в рамките на няколко часа, и след това да създам кампания за масово достигане. Харесаха ми автоматизираните имейли за проследяване, ако влиятелното лице не отговори.

💡 Съвет от професионалист: Имате затруднения с правилното предаване на посланията си в различните канали? Създаването на ефективна маркетингова комуникационна стратегия разкрива как да изработите последователни и убедителни послания за марката.

Ето три допълнителни инструмента, които помагат за изграждането на познаваемост на марката:

BuzzSumo : Помага да идентифицирате високопроизводителното съдържание и ключовите влиятелни лица, за да повишите видимостта на марката.

Mentionlytics : Анализира настроенията и проследява споменаванията на конкурентите, с многоезична поддръжка, идеален за глобално наблюдение на марката.

Brandwatch : Предоставя задълбочени проучвания на потребителите, анализ на тенденциите и проследяване на настроенията с помощта на изкуствен интелект.

Използвайте ClickUp и оставете вашата марка да говори

Не можете да развивате това, което не можете да измерите; познаването на марката не е изключение.

Много платформи за измерване на познаваемостта на марката предлагат частична видимост: едната проследява споменаванията, другата показва пиковете в трафика, а третата сравнява конкурентите. ClickUp обаче се отличава с това, че обединява всички тези разнородни компоненти.

От задачи до календари за съдържание и табла с данни в реално време, ClickUp създава система, която управлява дейностите на вашата марка. Не е нужно да превключвате между раздели или да се борите с множество инструменти.

Тъй като дейностите по кампанията и показателите за марката се намират в една и съща система, можете лесно да свържете работата си с постигнатите резултати.

Както казва Даяна Милева от Pontica Solutions:

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде нестандартни решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

Търсех платформа за управление на проекти и намерих най-добрата. Веднага почувствах, че ClickUp може да реши всичките ни проблеми и да създаде нестандартни решения, които да ни бъдат от полза по начини, които дори не бях си представял.

Искате да проследявате точно реалния растеж на марката? Регистрирайте се в ClickUp сега!