Slack и GroupMe: коя приложение за съобщения е подходящо за вас?

Независимо дали ръководите проект, управлявате екип или просто се опитвате да предотвратите хаоса в груповите чатове, подходящото приложение за съобщения прави истинска разлика.

Добрата новина е, че има много добри варианти за повишаване на производителността и поддържане на връзка, организация и по-умна (а не по-трудна) работа.

Въпреки това, не всяко приложение за съобщения или комуникация предлага същия набор от функции и, честно казано, може би дори не се нуждаете от всички тези екстри.

Все пак, когато екипите и студентите обсъждат поддържането на връзка, две имена се появяват отново и отново: Slack и GroupMe.

Ние ги сравняваме едно до друго, за да ви помогнем да определите кое от тях най-добре пасва на вашия работен процес.

Сравнение между Slack и GroupMe на един поглед

Функция Slack GroupMe Интеграции Над 2000 интеграции на приложения (Google Drive, Trello и др.) Няма значителни интеграции на приложения Управление на проекти Вградени списъци със задачи, документи за съвместна работа (Canvas) Няма инструменти за управление на задачи Гласови/видео разговори Huddles, интеграции с Zoom и Teams Видеоразговори само чрез Microsoft Teams Достъп Настолен компютър, мобилно устройство, уеб; поддържа се гостуващ достъп Мобилно, уеб; поддръжка на SMS (само в САЩ) Ограничение на потребителите Без строги ограничения; подходящо за големи организации До 10 000 членове на група

Какво е Slack?

чрез Slack

Slack е приложение за съобщения за екипи. То позволява на хората да общуват в реално време, един на един или в групи. Можете да създавате канали за различни теми, проекти или отдели.

То ви позволява също да споделяте файлове, да маркирате съотборници и да свързвате инструменти като Google Drive или Zoom. Можете да започвате гласови или видео разговори, без да напускате приложението.

Slack има за цел да съхранява работните разговори на едно място, за да не се налага да разчитате на дълги имейл вериги или разпръснати съобщения.

Функции на Slack

Slack предлага функции, които правят комуникацията в екипа ясна, организирана и лесна за управление. Ето какво предлага:

Функция № 1: Канали

Канали в Slack

Канализира груповите разговори по екип, проект или тема. Всеки канал е специално място, където се съхраняват свързани съобщения, файлове и инструменти.

Публичните канали правят информацията достъпна за всеки в компанията, докато частните канали ограничават достъпа до определени членове. Тази настройка улеснява екипите да се придържат към плана и новите членове да се включат бързо.

Функция № 2: Директни съобщения

чрез Slack

Директните съобщения позволяват частни разговори между двама или повече души. Те са полезни за бързи актуализации, странични разговори или деликатни дискусии.

Потребителите могат да създават групови директни съобщения за по-малки екипи, които работят в тясно сътрудничество, без да се налага да използват цял канал. Всичко остава организирано и лесно достъпно по-късно.

Функция № 3: Споделяне на файлове

Slack улеснява качването и споделянето на документи, таблици, изображения, PDF файлове и видеоклипове директно в разговора. Файловете, споделени в канал или DM, остават свързани с историята на съобщенията.

Потребителите могат да търсят файлове по-късно по ключова дума, тип файл или кой ги е споделил, което улеснява намирането на важни материали, без да се налага да претърсвате множество приложения.

Характеристика № 4: Интеграции

Slack се свързва с хиляди приложения като Google Drive, Zoom, Trello, Asana и Salesforce. Тези интеграции директно пренасят известия, актуализации на проекти и нови задачи в Slack.

Екипите могат да изпълняват много задачи, като одобряване на документ или присъединяване към среща, без да преминават между различни платформи. Това спестява време и поддържа работния процес в рамките на едно работно пространство.

Функция № 5: Huddles

чрез Slack

Slack Huddles предлага леки гласови и видео чатове, които могат да се стартират незабавно от всеки канал или DM. Те работят добре за бързи проверки, по-бързо решаване на проблеми или обмен на идеи, без да се налага да се организира официална среща.

Huddles поддържат и споделяне на екран, което позволява на членовете на екипа да показват работата си в реално време и да си сътрудничат на място.

Функция № 6: Slack AI

Slack AI предлага мощни функции за търсене и обобщаване в платените планове на Slack. Потребителите могат да задават въпроси на естествен език и да получават кратки отговори с цитати от историята на разговорите на екипа си, което улеснява намирането на информация и запознаването с проектите.

Платформата може автоматично да генерира обобщения на канали и дълги низове, предоставяйки бърз преглед на дискусиите, без да се налага да четете всяко съобщение.

Цени на Slack:

Безплатно завинаги

Неограничен : 8,75 $ на потребител на месец при годишно плащане

Бизнес : 15 долара на потребител на месец при годишно плащане

Предприятие: Персонализирани цени

👀 Знаете ли, че? Проучвания показват, че самотата се превръща в основен фактор, влияещ върху ангажираността и производителността на служителите, и вече се признава за реален бизнес риск. Голяма част от проблема? Екипите разчитат изцяло на имейл и чат приложения, които разпръскват разговорите и ограничават значимото взаимодействие. Ето защо изборът на подходящ инструмент за комуникация е важен. Колкото по-свързан се чувства вашият екип, толкова по-добре си сътрудничат, подкрепят се и остават ангажирани.

Какво е GroupMe?

чрез GroupMe

GroupMe е чат инструмент, собственост на Microsoft, за неформални групови чатове. Той позволява на хората да изпращат текстове, изображения, видеоклипове и GIF файлове в частни групи. Можете също да изпращате директни съобщения за разговори един на един.

Работи през Wi-Fi, мобилни данни или дори SMS. Хората, които нямат приложението, все пак могат да се присъединят и да чатят чрез обикновени текстови съобщения.

GroupMe се фокусира върху опростяването на груповата комуникация. То е създадено за студенти, приятели, семейства, клубове и малки екипи, които искат лесен начин да поддържат връзка без допълнителни функции.

Функции на Groupme

GroupMe прави груповата комуникация проста и лесна за използване. Ето какво предлага:

Функция № 1: Групови чатове

Можете да създавате частни групи за приятели, семейство, клубове или екипи. Всяка група функционира като самостоятелна чат стая, където хората могат да изпращат текстови съобщения, да споделят медийни файлове и да реагират на съобщения.

Няма ограничение за броя групи, които можете да създадете, така че можете да разделяте различните аспекти от живота си.

Функция № 2: Директни съобщения

GroupMe ви позволява да изпращате частни съобщения на отделни лица. Това е полезно, когато имате нужда от бърз разговор настрана или искате да споделите нещо, което не желаете да види цялата група.

Директните съобщения функционират по същия начин като груповите чатове, но остават между вас и още едно лице.

Функция № 3. Поддръжка на SMS

GroupMe работи дори ако някой няма приложението. Хората могат да се присъединят и да чатят чрез обикновени текстови съобщения.

Това улеснява включването на всички, независимо дали имат смартфон, обикновен телефон или просто предпочитат да използват SMS.

Отделни чатове в GroupMe

Функция № 4: Споделяне на медийни файлове

Можете да изпращате снимки, видеоклипове и GIF файлове директно в всеки чат или да създавате анкети, за да получите бързо мнението на всички за плановете. Медиите се показват в разговора, което улеснява споделянето на моменти, актуализации или подробности за събития.

Всичко остава свързано с историята на чата, така че можете да превъртите назад и да намерите споделените файлове, когато е необходимо.

Функция № 5: Персонализирани известия

GroupMe ви дава контрол над вашите известия. Можете да заглушите определени групи, да изключите известията по време на натоварени часове или да персонализирате звуците за различни чатове.

То ви помага да останете свързани, без да се чувствате претоварени от постоянни сигнали.

Цени на GroupMe

Безплатно завинаги

GroupMe е безплатно за използване. Можете да изтеглите приложението на iOS, Android или да го използвате в уеб без абонаментни такси. Може да се прилагат стандартни тарифи за текстови съобщения от вашия оператор, ако използвате SMS за изпращане или получаване на съобщения.

Приложението предлага и опционални покупки в приложението, като пакети с емоджи, които варират от 0,99 до 1,99 долара. Няма премиум нива или платени ъпгрейди – само основните функции, достъпни за всички потребители.

Slack и GroupMe: сравнение на функциите

Както видяхме, и Slack, и GroupMe са приложения за съобщения, но с различни цели. Slack е създаден за комуникация на работното място, с повече инструменти за проекти и сътрудничество. GroupMe се фокусира върху прости групови чатове за ежедневна употреба.

Функция Slack GroupMe Бонус: ClickUp Съобщения Съобщения в реално време в канали и директни съобщения Групови чатове и директни съобщения Чат в реално време, коментари по задачи и документи за контекстуални дискусии в екипа Гласови/видео разговори Huddles за бързи аудио или видео чатове. Интегрира се с Zoom и Teams. Индивидуални и групови видеоразговори чрез Microsoft Teams Незабавни аудио и видео разговори в чатове; интегрира се с Zoom, Google Meet и други видео платформи Споделяне на файлове Споделяйте документи, изображения и други файлове директно в чатовете Споделяйте снимки, видеоклипове и GIF файлове в групови чатове и директни съобщения Добавяйте файлове и споменавайте задачи или хора директно в чатовете; споделяйте с поддръжка на Google Drive, Dropbox и други интеграции. AI функции Slack AI за търсене в чата, обобщения на теми и резюмета на канали; интеграция с Agentforce Microsoft Copilot за основни функции за търсене ClickUp Brain е напълно интегриран в чата, задачите, документите, бели дъски и др.; AI агенти за конкретни задачи и работни процеси. Интеграции Свързва се с над 2000 приложения като Google Drive, Trello, Salesforce Ограничено до основни функции без значителни интеграции на приложения Над 1000 интеграции, включително Slack, Google Drive, GitHub, Zoom и други Управление на проекти Вградени инструменти като Lists за задачи и Canvas за документи за съвместна работа Основно планиране на събития в групи, без инструменти за управление на задачи Разширено управление на задачи, документи, бели дъски, цели, автоматизации и др. Персонализиране Персонализирани известия, работни процеси и теми Персонализирани известия и настройки за групи; ограничен брой теми Високо персонализирани работни процеси, статуси, изгледи, автоматизации и табла Достъп Настолен компютър, мобилно устройство и уеб. Поддържа гост достъп за външни потребители. Мобилно и уеб. Поддръжка на SMS за потребители без смартфони (само в САЩ) Настолен компютър, мобилно устройство и уеб. Опции за споделяне с гости и публично споделяне Ограничение на потребителите Без строги ограничения; подходящо за малки екипи или големи компании До 10 000 членове на група Без строги ограничения за броя на потребителите; мащабируемо за екипи от всякакъв размер Цена Наличен е безплатен план; платените планове предлагат повече функции и интеграции с приложения. Безплатно за използване; без платени версии Наличен е безплатен план; платените планове отключват разширени функции и интеграции.

Сега нека сравним подробно стандартните, но съществени функции на Slack и GroupMe и да видим как се представят.

Функция № 1: Съобщения (групови и директни съобщения)

Slack е предназначен за работа. Той използва канали, за да организира разговорите по екип, проект или тема. Поддържа и отговори в низове, така че хората могат да отговарят на конкретни съобщения, без да претрупват основния чат. Директните съобщения са достъпни за частни чатове между отделни лица или малки групи. Можете лесно да търсите във всички съобщения и файлове.

GroupMe е създаден за неформални групови чатове. Създавате група, каните хора и започвате да чатите. Директните съобщения са достъпни и за частни разговори. GroupMe поддържа SMS, което позволява на потребителите да се включват в разговори, дори без да изтеглят приложението.

🏆 Победител: Slack И двете приложения се справят добре с съобщенията, но Slack предлага повече начини да поддържате разговорите организирани и по-лесни за управление, особено когато броят на съобщенията нараства.

Функция № 2: Споделяне на медийни файлове и файлове

Споделянето на файлове в Slack е като продължение на работата. Можете да добавите документ, да свържете файл от Google Drive или да споделите видео – всичко това по време на разговор.

Всичко, което изпращате, се съхранява в чата и може да бъде намерено при нужда чрез търсене. Това е важно, когато екипите разчитат на едни и същи файлове многократно.

GroupMe се придържа към основните функции. Можете да изпращате снимки, кратки видеоклипове или меми. Това е всичко. Приложението работи добре за неформални актуализации – снимки от пътувания, покани за събития, линкове към музика – но не много повече.

🏆 Победител: Slack Ако просто водите неформален разговор, GroupMe е подходящо за целта. Ако файловете са част от работата ви, Slack се справя по-добре.

Функция № 3: Гласови и видео разговори

Slack предлага Huddles – бързи, неформални разговори, които могат да се започнат от всеки канал или директно съобщение. Можете да включите видео, да споделите екрана си и да поканите други да се присъединят.

Huddles са предназначени за спонтанни разговори, без да е необходимо да планирате среща. При безплатните планове Huddles са ограничени до двама участници, а платените планове позволяват до 50 участници.

GroupMe се интегрира с Microsoft Teams за функцията си за разговори. Можете да започнете видеоразговор директно от групов чат или да насрочите такъв като част от събитие. Тази настройка е полезна за по-големи, планирани срещи. GroupMe поддържа разговори с до 100 участници.

🏆 Победител: Равенство! И двете приложения предлагат опции за разговори и вие трябва да изберете това, което ви подхожда. Huddles на Slack са по-подходящи за бързи, импровизирани дискусии, докато интеграцията на GroupMe с Teams е насочена към планирани групови срещи с голям брой участници.

Slack срещу GroupMe в Reddit

Прегледахме Reddit, за да видим как хората сравняват Slack и GroupMe. В няколко теми потребителите споделиха ясни причини, поради които едното приложение може да работи по-добре от другото, особено когато става въпрос за групова комуникация.

Много потребители споделят, че Slack се справя по-ефективно с по-големи или по-организирани групи.

Slack може да показва 16 реда текст, снимка и gfycat в същото пространство, в което GroupMe може да показва само две снимки и един ред текст.

Няколко канала на група, което ни позволява да имаме канал за всичко, от което се нуждаем, без да е трудно да превключваме между каналите. GroupMe обединява всички канали и чатове за всяка група.

Въпреки това, GroupMe все още работи добре за проста комуникация.

GroupMe. Работи за нас.

Потребителите на Reddit изглежда са съгласни: ако вашата група се нуждае от структура и бизнес ориентирани функции, Slack е по-подходящият избор. Ако просто искате да поддържате връзка без много настройки, GroupMe ще свърши работа.

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Slack и GroupMe

Разбира се, Slack и GroupMe вършат работа, но какво става, ако имате нужда от нещо повече от съобщения и медийни файлове?

Може би сте уморени да преминавате от едно приложение в друго, само за да проследявате задачи, да споделяте актуализации или да поддържате организирани разговорите. Може би искате инструмент, в който чатът, документите и крайните срокове наистина работят заедно. Ето тук се включва ClickUp.

ClickUp е приложението, което предлага всичко необходимо за работата. То комбинира задачи, чатове, документи и цели на едно място, така че вашият екип да може да остане фокусиран, без да сменя инструменти. Независимо за какво го използвате, ClickUp ви предоставя всичко необходимо в един изглед.

Без бъркотия. Без изолирани системи. Само едно работно пространство, където всичко е свързано – съобщенията водят до действия, документите подпомагат задачите, а целите остават видими. Ако Slack и GroupMe ви се струват ограничени, ClickUp е ъпгрейдът, за който не сте знаели, че се нуждаете.

📮 ClickUp Insight: 83% от специалистите в областта на знанието разчитат на имейла и чата като основни форми на комуникация в екипа. Това често разпръсква важната информация в различни инструменти, което затруднява екипите да останат съгласувани и да работят ефективно. ClickUp събира всичко на едно място – разговори, съобщения, коментари, задачи и документи – за по-лесно сътрудничество в екипа.

Нека разгледаме основните функции на ClickUp, които го правят по-добър вариант от Slack и GroupMe.

Предимство №1 на ClickUp: Съхранявайте разговорите на едно място с ClickUp Chat

Съхранявайте всичките си проекти и разговори на едно място с ClickUp Chat.

ClickUp Chat обединява вашите разговори и работа на едно място.

Обсъдете проект в чата и с едно кликване превърнете всяко съобщение в задача. Няма повече копиране на бележки или загуба на контекст – всичко остава свързано и организирано.

Имате нужда да наваксате с дълъг разговор? Изкуственият интелект на ClickUp може да обобщи дискусиите, да подчертае ключовите моменти и дори да предложи действия. Това е като да имате асистент, който ви държи информирани, без да ви затрупва с информация.

ClickUp Chat поддържа канали за дискусии в екипа и директни съобщения за частни разговори. Можете също да започнете гласови или видео разговори директно от чата, което прави сътрудничеството в реално време безпроблемно.

Чрез интегрирането на чата с задачи, документи и цели, ClickUp гарантира, че вашата комуникация е винаги свързана с вашата работа. Не става въпрос само за чат – става въпрос за постигане на резултати.

Създавайте задачи за действие незабавно и ги възлагайте на други или дори на себе си с ClickUp Assigned Comments.

Коментарите, присвоени в ClickUp, гарантират, че нищо няма да се изгуби в бъркотията. Вместо да оставяте бележка и да се надявате, че някой ще я проследи, можете да присвоите всеки коментар на член от екипа и да го превърнете в ясна, проследима задача.

Коментарът се показва в работната им опашка и остава там, докато не бъде маркиран като разрешен. Това означава, че няма гадаене, няма напомняния и няма пропуснати подробности. Всеки знае какво трябва да направи и кога.

Присвоените коментари работят за задачи, документи и чатове. Така че, независимо дали давате обратна връзка за документ или коментирате нещо в нишка, можете да сте сигурни, че ще бъде изпълнено.

Това е лесен начин да поддържате работата и продуктивните разговори, особено когато екипите се занимават с множество приоритети.

Предимство № 3 на ClickUp: Постигнете повече с ClickUp Tasks

Автоматизирайте, приоритизирайте и поддържайте работата с ClickUp Tasks

Задачите в ClickUp са мястото, от където започва работата. Независимо дали проследявате бързо решение или управлявате голям проект, задачите ви позволяват да назначите отговорници, да зададете крайни срокове, да добавите контекст с персонализирани полета и да очертаете всяка стъпка от процеса.

Можете да разделите големите проекти на подзадачи, да добавите списъци за проверка и да създадете зависимости, за да покажете какво трябва да се случи първо. Всичко остава свързано, така че екипът ви винаги знае какво следва.

Всяка задача има място за коментари, файлове, връзки и актуализации. Не е нужно да преминавате към други инструменти или да ровите в чатове – всичко е на едно място.

ClickUp Tasks ви дава контрол без да добавя сложност. Това е основата, която поддържа екипите организирани, съгласувани и движещи се напред.

Предимство № 4 на ClickUp: Работете по-умно с работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект

ClickUp Brain е холистичен AI асистент, който прониква във всеки аспект от вашата работа в ClickUp. Той е проектиран не само да анализира съществуващата работа, но и активно да помага за нейното създаване и управление.

Попитайте ClickUp Brain и получавайте актуализации, документи и задачи в реално време.

ClickUp Brain не само улеснява разговорите, но и активно ви помага да свършите работата си. Можете да задавате въпроси за проекти, да искате обобщения или дори да създавате задачи директно от чата.

Трябва да намерите документ, да актуализирате задача или да получите бърза информация за състоянието на проекта? Просто попитайте ClickUp Brain в чата си и той ще ви даде незабавни, практични отговори от цялото ви работно пространство – без да се налага да превключвате раздели или да ровите в низове.

Управлението на задачите е също толкова безпроблемно с функциите на ClickUp Brain за корпоративно ниво. Можете да създавате, актуализирате или търсите задачи използвайки естествен език – просто напишете това, от което се нуждаете.

Искате да възложите задача, да зададете краен срок или да проверите напредъка? ClickUp Brain се справя с това за секунди, като поддържа екипа ви синхронизиран и проектите ви напредват. То дори ви помага да приоритизирате работата и да откриете препятствия.

Участвате в среща? Позволете на ClickUp AI Notetaker да я запише и транскрибира за вас, с бързи изводи и предложени задачи за последващи действия.

Освен това, можете дори да използвате Autopilot Agents в ClickUp, за да намирате отговори, да създавате съдържание или да автоматизирате повтарящи се и отнемащи време работни процеси.

За екипи, които са свикнали да използват няколко инструмента като Slack, ClickUp Brain обединява всичко на едно място, точно там, където е необходимо. Резултатът? По-бързи решения, по-малко грешки и наистина свързана работна среда.

Напишете/кликнете върху „New“, за да създадете бързо нова задача, директно от вашия Slack фийд.

С мощния вграден чат, сътрудничество в реално време и коментари, специфични за задачите, ClickUp елиминира нуждата от отделно приложение като Slack. Вместо да преминават от един специализиран инструмент към друг, екипите могат да комуникират, управляват проекти и автоматизират работните процеси – всичко на едно място.

А ако вашият екип все още използва Slack, ClickUp се интегрира безпроблемно със Slack, така че можете постепенно да централизирате работата си, без да пропускате нищо. Мислете за него като за вашия всеобхватен работен център – с включен чат.

ClickUp: по-добрият начин да чатите, да си сътрудничите и да свършите работата си

Slack и GroupMe имат своите предимства, но ако търсите едно средство с мощни функции за чат в реално време, управление на задачи, документи и други, ClickUp предлага всичко това.

Това е нещо повече от просто съобщения. Това е базата на вашия екип за организирана, свързана и продуктивна работа.

Регистрирайте се за безплатния план на ClickUp и съберете разговорите, проектите и целите си на едно място.