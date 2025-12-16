10 най-добри алтернативи на Proton Calendar за сигурно и ефективно планиране

Proton Calendar е добър избор за потребители, които ценят поверителността. Той е криптиран от край до край, без реклами и не проследява данни. С него лесно се справят основни задачи като планиране на събития, повтарящи се срещи и мобилен достъп.

Въпреки това, неговите функции могат да ви се сторят малко ограничени, ако търсите по-задълбочена интеграция, свързване на задачи или надеждни инструменти за сътрудничество. Ако вашият работен процес изисква повече гъвкавост и безпроблемна координация, Proton Calendar може да не отговори на всички ваши нужди.

Тук на помощ идват алтернативите на Proton Calendar. В тази статия ще разгледаме най-добрите опции, които предлагат по-динамични функции, по-силна интеграция и по-добра поддръжка за сътрудничество в реално време, за да можете да намерите тази, която най-добре пасва на вашия стил на работа.

Най-добрите алтернативи на Proton Calendar на един поглед

Инструмент Най-добри функции Най-подходящ за Цени ClickUp Планиране на задачи с плъзгане и пускане, повтарящи се събития, споделени екипни изгледи Цялостно управление на проекти с интеграция на календар за екипи от всякакъв размер Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Google Calendar Интеграция с Google Meet, прикачени файлове в Drive, споделени календари Планиране в екосистемата на Google Workspace за физически лица и свободни професионалисти Безплатни Платени планове започват от 8,40 $ на месец на потребител Календар на Microsoft Outlook Централизирано планиране на събития, споделени календари на екипа, категории с цветни кодове Предприятия и професионалисти, използващи Microsoft 365 БезплатниПлатени планове започват от 9,99 $/месец/потребител Fantastical Въвеждане на естествен език, прогнози за времето в приложението, интелигентни календарни набори Хора, които предпочитат Apple, естествения език и интелигентния дизайн БезплатниПлатени планове започват от 4,75 $/месец/потребител, фактурирани ежегодно Apple Calendar Синхронизация с iCloud на всички устройства на Apple, споделени календари, известия на базата на местоположението Вграден календар с интеграция с Apple за физически лица и самостоятелни предприемачи Безплатно Zoho Calendar Публично/частно споделяне, множество изгледи на календара, интеграция с Zoom/Zoho Meeting Управление на събития за потребители на приложението Zoho в малки и средни компании Безплатно Amie Календар и задачи един до друг, повтарящи се навици, планиране на задачи с изкуствен интелект Минималистично планиране, което комбинира задачи, имейли и планиране за малки екипи Платените планове започват от 20 $/месец/потребител, фактурирани ежегодно. Any. do Планиране на задачи с плъзгане и пускане, гласово въвеждане, предложения за графици, базирани на изкуствен интелект Ежедневно планиране на задачи и синхронизиране между платформи за индивидуални потребители и малки екипи Лично: Безплатни планове започват от 7,99 $/месец/потребител Teamup Calendar 11 изгледа на календара, подкалендари с цветно кодиране, 9 нива на потребителски права, вградена функция за резервиране на ресурси Управление на споделени графици и ресурси за малки и средни екипи БезплатниПлатени планове започват от 12 $/месец Business Calendar 2 Гъвкав месечен изглед, разширени повтарящи се събития, прикачени файлове/снимки Дълбока персонализация на календара и контрол на задачите за индивидуални потребители и малки екипи БезплатниПлатени планове започват от 4,99 $.

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продукта. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Proton Calendar?

При сравняването на алтернативите на Proton Calendar е от решаващо значение да се проучат функциите, които подобряват личното и професионалното планиране. Ключовите фактори, на които трябва да се обърне внимание, са:

Възможности за интеграция: Потърсете добра алтернатива на Proton Calendar, която може да се свърже с други продукти и услуги, включително системи за електронна поща, управление на задачи и приложения за конференции.

Функции за сътрудничество: Изберете календари, които предоставят споделен достъп, позволявайки на екипите бързо да планират предстоящи събития, да виждат наличността и да управляват груповите графици.

Потребителски интерфейс и опит: Изберете алтернативи на Proton Calendar, които предлагат интуитивен, персонализируем интерфейс, включващ събития с цветно кодиране и гъвкави изгледи, за да подобрите значително използваемостта и организацията.

Достъпност на различни платформи: Уверете се, че алтернативата на Proton Calendar позволява синхронизация между различни устройства и операционни системи, като осигурява постоянен достъп до графика ви.

Поверителност и сигурност: Потърсете календар, който е изчерпателен по отношение на поверителността и сигурността. Макар Proton Calendar да набляга на криптирането от край до край, е важно да оцените мерките за сигурност на други решения за защита на чувствителни данни.

📮 ClickUp Insight: Само 7% от професионалистите разчитат основно на изкуствен интелект за управление и организиране на задачите. Това може да се дължи на факта, че инструментите са ограничени до календари, списъци със задачи или приложения за електронна поща. С ClickUp същият изкуствен интелект управлява вашата електронна поща или други комуникационни работни процеси, календар, задачи и документация. Просто попитайте: „Какви са моите приоритети днес?“ ClickUp Brain ще претърси цялото ви работно пространство и ще ви каже точно какво трябва да направите, въз основа на спешност и важност. По този начин ClickUp обединява 5+ приложения в едно супер приложение!

10-те най-добри алтернативи на Proton Calendar

Въпреки че Proton Calendar разполага с мощни функции за защита на личните данни, потребителите, които търсят по-голяма ефективност и интеграция, може да искат да разгледат алтернативи. Най-добрите алтернативи на Proton Calendar отговарят на различни инструменти за управление на проекти и нужди от планиране.

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за управление на проекти „всичко в едно“ с интеграция на календар)

ClickUp, приложението за всичко в работата, е цялостна платформа за управление на проекти с интуитивна интеграция на календар. То е перфектна алтернатива за лица и екипи, които искат да оптимизират работата си.

Бързо редактиране на задачи в ClickUp Calendar за опростено управление на задачите

ClickUp Calendar е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който опростява планирането и управлението на задачите.

Календарът на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, е повече от просто инструмент за планиране – той е интелигентно, интегрирано работно пространство, което комбинира усъвършенствана автоматизация, управление на срещи и функции за производителност, за да помогне на вас и вашия екип да бъдете организирани и ефективни.

Той комбинира задачи и събития в един изглед и предлага автоматично блокиране на време и напомняния за срещи. Интегрираният ClickUp AI планира перфектния ви график въз основа на вашите задачи, събития и цели.

От автоматично планиране на задачи до създаване на нови срещи, ClickUp Calendar улеснява приоритизирането. Той също така се синхронизира с външни календари като Google Calendar и Outlook.

Гледайте това видео, за да научите повече за ClickUp Calendar:

ClickUp Calendar View улеснява визуализирането на работната ви натовареност, като безпроблемно интегрира задачи, напомняния и повтарящи се срещи в един централизиран център.

Независимо дали организирате календара си или запазвате време за интензивна работа, той организира всичко по прекрасен начин с опции за цветово кодиране и сътрудничество в реално време, като гарантира, че целият ви календар работи за вас, а не срещу вас.

Лесно проследявайте събития и крайни срокове с помощта на ClickUp Calendar View

Функциите за управление на задачите на ClickUp съчетават планирането с действието. Всичко, от което се нуждаете, от бързи резултати до дългосрочни проекти, е събрано в едно приложение.

За разлика от традиционните календарни инструменти, ClickUp Tasks ви позволява да свързвате събития директно със задачи, да определяте собственици, да добавяте подзадачи, да задавате зависимости и да проследявате напредъка – всичко това от една и съща страница. Това означава, че не е необходимо да превключвате между приложения или да пропускате крайни срокове поради несъвместими инструменти.

Свържете задачите директно с календара си с ClickUp Tasks

📚 Прочетете също: Стратегии за комуникация в екипа за ефективно сътрудничество

Готовите шаблони за планиране на ClickUp ви помагат да започнете бързо. Тези шаблони за календар и график имат стандартизирани формати, които спестяват време и намаляват несигурността. Освен това можете да ги персонализирате според специфичните процеси на вашия екип, което улеснява значително управлението на повтарящи се събития.

Вземете безплатен шаблон Организирайте графиците си безпроблемно с шаблона за планиране на календара на ClickUp.

Например, шаблоните за планиране на календара на ClickUp помагат на отделни лица и екипи да управляват и наблюдават събития, дейности и задачи в една унифицирана платформа.

Той ви позволява да персонализирате статусите, полетата и изгледите на календара според вашите нужди, подобрявайки организацията и производителността.

ClickUp Brain добавя усъвършенствана функционалност към ежедневните задачи. Той създава описания на задачите, обобщава бележките от срещите, автоматизира напомнянията и прогнозира крайните срокове въз основа на текущата натовареност и сложността на проекта.

Функциите на AI календара са особено полезни за динамични екипи. Можете да търсите и задавате въпроси за графика си, да изпращате линкове за планиране и да се присъединявате към разговори, всичко това от календара.

Можете също да използвате ClickUp Brain, за да създадете седмични графици въз основа на задачите си. Ето един пример: ClickUp Brain

Най-добрите функции на ClickUp

Управлявайте задачите визуално, като ги премествате с плъзгане и пускане между дни, седмици или месеци.

Задайте гъвкави правила за повтарящи се задачи, за да автоматизирате планирането на повтарящи се задачи.

Споделяйте календари с екипа си, за да координирате графиците

Свържете ClickUp с Google Calendar, Outlook и други

Използвайте изкуствен интелект, за да генерирате автоматично дневен ред за срещи, да обобщавате бележки, да изготвяте проекти за последващи действия или дори да планирате седмицата си въз основа на натовареността и приоритетите си.

Ограничения на ClickUp

Поради многото си функции, на новите потребители може да им отнеме време да разберат пълните възможности на платформата.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp? Хийт Хейдън казва:

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Той е изключително лесен за използване от един член на екипа към друг.

Успях да си сътруднича с други членове на екипа си, като използвах функцията календар, за да покажа програмата и плана за едно важно събитие. Всички ние можехме да преместваме събитията в календара според нуждите на ръководния екип. Той е изключително лесен за използване от един член на екипа към друг.

🌟 Бонус: Автоматизирайте планирането и управлението на календара с AI агентите на ClickUp. Тези удобни помощници могат да автоматизират рутинните актуализации, напомняния и отчети, освобождавайки ви от ръчно проследяване и проверка на статуса. Ето как можете да се възползвате от предварително създадените и персонализираните агенти: Автоматизирани дневни или седмични отчети: Настройте предварително създадени агенти, които да публикуват дневни или седмични обобщения на задачите, крайните срокове и напредъка в избраното от вас пространство, папка или списък. По този начин всички ще бъдат информирани за графиците без ръчно усилие.

Напомняния и актуализации на статуса: Конфигурирайте персонализирани агенти, които да задействат напомняния или коментари, когато наближават крайни срокове, задачите са просрочени или приоритетите се променят, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Интелигентни действия за планиране: Агентите могат да бъдат настроени да създават, актуализират или преместват задачи въз основа на промени в календара или работния процес, което ви помага да се адаптирате към променящите се приоритети в реално време.

Отговаряне на въпроси за планирането: Разположете Answers Agent в чат канал, за да отговаряте незабавно на въпроси като „Какво има за днес?“ или „Кой е на разположение за среща?“, като търсите в данните на работното си пространство. Научете как да създадете своя първи агент още днес:

2. Google Calendar (най-подходящ за планиране в екосистемата на Google Workspace)

чрез Google

Google Calendar е широко използван инструмент за планиране, известен с лесната си синхронизация с други продукти на Google.

Потребителите бързо създават нови събития в Google Calendar, като по този начин гарантират, че всичките им календари остават актуални на всички устройства. Самият изглед на календара е изключително гъвкав, което позволява на потребителите да обединяват лични и професионални събития от множество интегрирани календари, включително и от други платформи.

Освен основното планиране, Google Calendar предлага функции като автоматично добавяне на събития от Gmail, например резервации на полети и хотели, директно в календара ви. Това е логично и безпроблемно решение за всеки, който използва услугите на Google.

Най-добрите функции на Google Calendar

Интегрирайте с Google Meet за оптимизирани видеоконференции и прикачете файлове от Google Drive към събития.

Получавайте автоматични напомняния за събития чрез имейл или мобилни известия.

Предлагайте различни типове събития, включително „Време за концентрация“ и „Извън офиса“, за по-добро разпределение на времето.

Споделяйте календари с членове на семейството или колеги, което позволява координация и поддържа всички в синхрон.

Достъп до графика си от различни устройства, включително от Android телефона си

Ограничения на Google Calendar

Той не предлага разширени функции за управление на проекти в календара , като зависимости между задачите или проследяване на натоварването.

Възможностите за персонализиране са ограничени в сравнение с инструментите, фокусирани върху работните процеси за продуктивност.

Цени на Google Calendar

Безплатно

Business Starter: 8,40 $ на месец на потребител

Бизнес стандарт: 16,80 $/месец на потребител

Business Plus: 26,40 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Google Calendar

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 3800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Calendar на ?

В рецензия на Capterra се казва:

Цветовото кодиране в Google Calendar е страхотно! Използвайки различни цветове за задачи, срещи и събития, мога да видя с един поглед какви са приоритетите ми за деня. Имам и отделни календари за лични и професионални нужди. Лесно е да ги разделя, когато имам нужда да изолирам информация.

Цветовото кодиране в Google Calendar е страхотно! Използвайки различни цветове за задачи, срещи и събития, мога да видя с един поглед какви са приоритетите ми за деня. Имам и отделни календари за лични и професионални нужди. Лесно е да ги разделя, когато имам нужда да изолирам информация.

3. Microsoft Outlook Calendar (най-подходящ за професионалисти, които използват Microsoft 365)

чрез Microsoft

Microsoft Outlook Calendar е надежден инструмент за планиране, подходящ за корпоративно използване, за Microsoft Outlook и Microsoft 365. Той позволява на потребителите да планират систематично срещи, ангажименти и дейности, като синхронизира всичко между устройствата.

Тясното му интегриране с Microsoft Teams, Word, Excel и OneDrive го прави изключително ценен за професионалистите в екосистемата на Microsoft. Можете да изпращате покани, да проверявате наличността на екипа и да започвате онлайн срещи директно от календара си.

За управление на задачите, той се интегрира с Microsoft To Do, позволявайки на потребителите да създават, управляват и дори да преместват задачи директно в календара си, за да заделят време за тяхното изпълнение.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook Calendar

Планирайте срещи, задавайте напомняния и управлявайте събития от един централизиран календар.

Организирайте срещи с интегрирани функции за резервиране на зали и ресурси.

Споделяйте календари с колеги или екипи, за да координирате наличността и да планирате проекти.

Използвайте категории с цветни кодове, за да организирате и визуално разграничите събитията.

Достъп до целия си календар офлайн, което осигурява гъвкавост, когато няма интернет връзка.

Ограничения на Microsoft Outlook Calendar

Уеб интерфейсът и мобилните приложения понякога могат да бъдат по-малко интуитивни за просто планиране за лична употреба в сравнение със самостоятелните календарни приложения.

Разширените функции като автоматизация или задълбочени анализи са достъпни само в платените планове.

Цени на Microsoft Outlook Calendar

Безплатно

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Premium: 19,99 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook Calendar

G2: 4,5/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2300 отзива)

🔎 Знаете ли, че... Идеята за добавяне на допълнителен ден на всеки четири години датира от около 300 г. пр.н.е. Този метод синхронизира календара ни с орбитата на Земята около Слънцето, което обяснява допълнителните 0,2422 дни във всяка слънчева година.

4. Fantastical (Най-доброто календарно приложение за Apple с въвеждане на естествен език и интелигентен дизайн)

чрез Fantastical

Интегриран с екосистемата на Apple, Fantastical е известен с интуитивния си дизайн и обработката на естествен език, които позволяват на потребителите да създават събития без усилие и осигуряват съгласувано преживяване на различни устройства. ​

Поддържа множество календарни акаунти, включително iCloud, Google и Microsoft Exchange, като обединява всичките ви календари на едно място. Инструменти като „Свободни часове“ и „Предложения за срещи“ улесняват намирането на взаимно приемливи часове с външни контакти.

Функциите на приложението включват подробен месечен календар, възможност за прикачване на файлове към събития и интеграция с други приложения като Todoist за управление на задачи.

Най-хубавото е, че макар първоначално да беше достъпна само за Apple, сега има и версия за Windows.

Най-добрите функции на Fantastical

Създавайте нови събития, използвайки естествен език, което опростява процеса на планиране.

Достъп до прогнози за времето в приложението, за да планирате събитията си според тях.

Групирайте календарите в набори, които автоматично се превключват в зависимост от местоположението или дейността.

Предложете на участниците няколко варианта за време на срещата, за да постигнете консенсус при планирането.

Преглеждайте и управлявайте задачи от Google Tasks, Microsoft 365 и други

Ограничения на Fantastical

Няма приложение за Android, което ограничава използваемостта за потребители извън екосистемите на Apple и Windows.

Премиум функциите изискват платен абонамент, който може да бъде скъп за случайни потребители.

Цени на Fantastical

Безплатно

За физически лица: 6,99/месец

За семейства до 5 души: 10,49 $/месец

За екипи: 6,99 $/месец на потребител

Фантастични оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 20 отзива)

5. Apple Calendar (най-добрият вграден календар за интеграция с Apple)

чрез Apple

Apple Calendar предлага лесен и ефективен начин за управление на графика ви, тясно интегриран с устройствата macOS и iOS. Простотата и безпроблемната синхронизация го правят надежден избор за феновете на Apple. ​

Приложението позволява на потребителите да създават отделни календари за работа, лични и други категории, което позволява организирано планиране. Освен това, то се интегрира с други услуги като Siri за планиране с гласово управление и предоставя известия за предстоящи събития, като по този начин ви държи информирани за важни дати.

Най-добрите функции на Apple Calendar

Синхронизирайте всичките си Apple устройства чрез iCloud, за да сте сигурни, че календарът ви е винаги актуален.

Споделяйте календари с други хора, за да координирате графиците на семейството или екипа си.

Създайте отделни календари за работа, лични и други категории, за да организирате ефективно събитията си.

Интегрирайте събития и срокове за задачи от вграденото приложение „Напомняния“.

Получавайте известия на базата на местоположението с вградени приблизителни оценки за времето за пътуване

Ограничения на Apple Calendar

Липсват му разширени функции за производителност, като управление на задачи или автоматизация на работния процес.

Достъпна е само на устройства на Apple.

Цени на Apple Calendar

Безплатно

Оценки и рецензии за Apple Calendar

G2: 4. 1/5 (190+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за календара на Apple в „ “?

В рецензия на G2 се казва:

Той взаимодейства с моя Mac, когато трябва да запазя срещи от имейли или съобщения. Известията на моя Mac с опции за взаимодействие без да отварям приложението също са чудесна функция.

Той взаимодейства с моя Mac, когато трябва да запазя срещи от имейли или съобщения. Известията на моя Mac с опции за взаимодействие без да отварям приложението също са чудесна функция.

📚 Прочетете също: Как да синхронизирате Google Calendar с Apple Calendar

6. Zoho Calendar (Най-добрият безплатен календар за потребители на приложението Zoho)

чрез Zoho

Zoho Calendar е проста, удобна за бизнеса приложение за планиране, което позволява на екипите да организират събития, да споделят календари и да си сътрудничат между отделите. Като част от екосистемата за продуктивност на Zoho, то работи особено ефективно за фирми, които използват инструменти като Zoho Mail, CRM или Project.

От управление на календари на екипи до организиране на заседателни зали, Zoho Calendar предлага професионално планиране без излишни усложнения. Поддържа двупосочна синхронизация с външни календари и предлага силни административни контроли за управление на достъпа и разрешенията на потребителите.

Освен това можете да използвате персонализиран домейн и да прикачвате файлове чрез Zoho WorkDrive – функции, които го правят по-скоро пълен пакет за продуктивност, отколкото просто календар.

Най-добрите функции на Zoho Calendar

Създавайте и управлявайте групови календари, за да управлявате срещи , крайни срокове и събития на екипа.

Добавете буферно време между последователни събития с помощта на функцията Rapid Events.

Споделяйте календарите си частно или публично и ги вграждайте в уебсайтове за лесен достъп.

Изберете от няколко вида изглед – ден, седмица, месец, дневен ред и дори изглед за няколко месеца.

Планирайте и участвайте в онлайн срещи чрез Zoom, Zoho Meeting или други интеграции.

Ограничения на Zoho Calendar

Мобилната версия не разполага с някои функции, които са налични в интерфейса за настолни компютри.

Синхронизирането с платформи, които не са Zoho, като Outlook или Apple Calendar, изисква ръчна настройка.

Цени на Zoho Calendar

Безплатно

Оценки и рецензии за Zoho Calendar

G2: 4. 4/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🧠 Интересен факт: Забележителните 70% от възрастните използват дигитални календари, за да управляват ежедневието си, което показва колко важни са тези инструменти в съвременното управление на времето.

7. Amie (Най-добрият минималистичен календар, съчетаващ задачи, имейл и планиране)

чрез Amie

Amie подхожда по различен начин към продуктивността, като съчетава календари, задачи, музика и имейли в едно приложение. Проектирано за хора, които искат нещо повече от обикновен календар, неговият минималистичен интерфейс предлага изчистена среда за управление на графика ви без разсейване.

Управлявайте лични и служебни събития в един и същ изглед, с поддръжка както за споделени, така и за частни календари. Amie ви позволява също да прикачвате файлове, да блокирате време автоматично и дори да добавяте плейлисти от Spotify към събития, за да им придадете личен характер.

Управлението на времето в Amie се поддържа и от интегрирани инструменти като таймер Pomodoro и AI-подпомагано водене на бележки от срещи, което незабавно превръща точките от дискусията в планирани задачи.

Най-добрите функции на Amie

Управлявайте календара и списъците със задачи едновременно, за да блокирате лесно времето си.

Създайте повтарящи се навици или цели, свързани с календара ви.

Използвайте планиране, задвижвано от изкуствен интелект, за да поставяте задачите автоматично в оптимални времеви слотове.

Сътрудничество чрез коментари и споменавания в календара

Предоставяйте линкове за планиране, за да споделяте лесно наличността си с външни страни.

Ограничения на Amie

Липсват му усъвършенствани инструменти за управление на проекти, като зависимости или изгледи на времевата линия.

В сравнение с по-мощните пакети за продуктивност, опциите за персонализиране са ограничени.

Основният фокус на дизайна и функциите е върху индивидуалната продуктивност, което може да предложи по-малко дълбочина за мащабно корпоративно планиране и управление на ресурсите.

Цени на Amie

Pro: 25 $/месец на потребител

Бизнес: 50 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Amie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Прилагането на стратегически трикове за продуктивност помага да се преодолее прокрастинирането, да се изостри фокусът и да се оптимизират сроковете на проектите. Включването на тези методи в ежедневния ви работен процес позволява по-добро планиране и по-ефективен път към постигането на целите ви.

📚 Прочетете също: Алтернативи на Amie за интегрирано управление на календара и задачите

8. Any. do (Най-добрият календар, фокусиран върху задачите, с ежедневно планиране и синхронизация между различни платформи)

Any. do е многофункционална програма за управление на задачи, която интегрира списъци със задачи, планиране на календара и възможности за сътрудничество в една единствена, лесна за използване платформа.

Създаден както за лична, така и за бизнес употреба, той помага на хората и екипите да организират ефективно дейностите си, да задават напомняния и да управляват проекти. Функцията „Моят ден“ насърчава ежедневното преглеждане на събитията и задачите, подканвайки потребителите да определят приоритетите си и да планират деня си проактивно.

Any. do е съвместим с различни платформи, включително iOS, Android, macOS, Windows и уеб браузъри, което позволява безпроблемна синхронизация на задачи и събития. Вградените напомняния и повтарящи се задачи помагат да превърнете календара си в мощен инструмент за планиране.

Най-добрите функции на Any. do

Организирайте задачи, подзадачи и напомняния в изчистен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте гласови команди, за да добавяте задачи или планирате събития – идеално за заети професионалисти.

Активирайте предложенията, базирани на изкуствен интелект, за да оптимизирате графика си.

Задавайте еднократни, повтарящи се и базирани на местоположението напомняния както за събития, така и за задачи.

Синхронизирайте безпроблемно с множество външни календарни платформи като Google и Outlook.

Ограничения на Any. do

Много полезни функции, като повтарящи се задачи и напомняния, базирани на местоположението, са платени.

Инструментът понякога има закъснения при синхронизирането с външни календари.

Цени на Any. do

Лично: Безплатно

Премиум: 7 $/месец

Семейство: 9,99 $/месец за четирима потребители

Екипи: 7,99 $/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4 (180+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Any.do?

В рецензия на Capterra се казва:

„Any. Do има доста успех и в този период добавиха редица нови функции, за да направят управлението на задачите по-лесно и по-приятно. Най-много ми харесва простият дизайн и потребителският интерфейс на този софтуер. Оценявам и премиум функциите, като интеграция с WhatsApp за напомняния, интеграция с календар, цветово кодиране и други.“

„Any. Do има доста успех и в този период добавиха редица нови функции, за да направят управлението на задачите по-лесно и по-приятно. Най-много ми харесва простият дизайн и потребителският интерфейс на този софтуер. Оценявам и премиум функциите, като интеграция с WhatsApp за напомняния, интеграция с календар, цветово кодиране и други.“

9. Teamup Calendar (най-добър за управление на споделени графици и ресурси на екипа)

чрез Teamup

Teamup Calendar е разработен, за да организира графиците на екипи и групи, без да изисква потребителски логини за всеки участник. Той предлага персонализирани линкове за достъп, така че само вие – или целият ви екип – да можете да преглеждате или редактирате конкретни календари.

Инструментът е идеален за клубове, доброволчески групи или екипи, работещи по проекти, които се нуждаят от няколко календара под един покрив. Вградете календарите на Teamup в уебсайтове, задайте подкалендари с цветни кодове и дори автоматизирайте обобщенията по имейл, за да държите заинтересованите страни информирани.

Най-добрите функции на Teamup Calendar

Преглеждайте графици в 11 различни формата, включително времева линия, таблица и изгледи за няколко дни.

Създайте подкалендари с цветни кодове за различни екипи, ресурси или събития.

Задайте 9 различни нива на разрешения за достъп за сигурно споделяне на календара

Резервирайте ресурси като заседателни зали или оборудване директно в календара.

Споделяйте календари по сигурен начин, използвайки уникални, конфигурируеми връзки, без да се изисква потребителски акаунт.

Поддържайте сложни настройки на часови зони за географски разпръснати екипи.

Ограничения на Teamup Calendar

Ограничена функционалност на мобилното приложение в сравнение с приложението за настолни компютри

Липсва вградена интеграция с услуги за съхранение в облак

Цени на Teamup Calendar

Безплатно

Plus: 12 $/месец, фактурира се ежегодно

Pro: 30 $/месец, фактурира се ежегодно

Бизнес: 70 $/месец, фактурира се ежегодно

Enterprise: 120 $/месец, фактурира се ежегодно

Оценки и рецензии за Teamup Calendar

G2: 4,5/5 (над 30 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Teamup Calendar?

В рецензия на G2 се казва:

Използвам го за всичко. Личните си ежедневни задачи, графика за преподаване и резервации на зали. Обичам възможностите за споделяне, както и нивата на разрешения за всеки календар. И на всичко отгоре, той се интегрира и с моите страници в Notion.

Използвам го за всичко. Личните си ежедневни задачи, графика за преподаване и резервации на зали. Обичам възможностите за споделяне, както и нивата на разрешения за всеки календар. И на всичко отгоре, той се интегрира и с моите страници в Notion.

10. Business Calendar 2 (Най-добър за дълбока персонализация на календара на Android и контрол на задачите)

чрез Business Calendar 2

Business Calendar 2 е приложение за календар и управление на задачи за потребители на Android. То предлага широки възможности за персонализиране, интелигентни функции за планиране и безпроблемна интеграция с Google Calendar, Outlook и Exchange.

Основната му сила в планирането се крие в широкия спектър от изгледи (месец, седмица, ден, година, дневен ред, задачи) и гъвкавите опции за джаджи, които осигуряват бърз и лесен достъп до графика на потребителя. За управление на времето приложението предлага „топлинна карта“ в годишния изглед, за да се идентифицират бързо натоварените и свободните дни, което помага при дългосрочното планиране.

Независимо дали управлявате дневния си ред или се занимавате с професионални срещи, Business Calendar 2 ви дава гъвкавост и контрол, за да планирате деня си с точност.

2-те най-добри функции на Business Calendar

Използвайте месечния календар, за да получите цялостен преглед на графика си.

Задавайте повтарящи се събития с гъвкави правила, отговарящи на сложни нужди при планирането.

Премествайте и копирайте срещи ефективно с помощта на функцията „плъзгане и пускане”.

Прикачете файлове и снимки към събития в календара, като съхранявате цялата необходима информация на едно място.

Въвеждайте нови събития с помощта на мощна функция за гласово въвеждане, което намалява времето за ръчно въвеждане.

Изберете от множество джаджи за началния екран и 14 теми за потребителски интерфейс за персонализиран достъп.

Ограничения на Business Calendar 2

Достъпна е само за Android, без версия за iOS или настолни компютри.

Много потребители смятат, че рекламите, включени в безплатната версия, са доста разсейващи.

Цени на Business Calendar 2

Безплатно

Предимства: Еднократно плащане от 4,99 долара

Оценки и рецензии за Business Calendar 2

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🎯 Други алтернативи на Proton Calendar: Cal.com (Най-доброто решение за планиране с фокус върху поверителността и гъвкавостта на отворения код) (Най-доброто решение за планиране с фокус върху поверителността и гъвкавостта на отворения код)

Morgen (Най-доброто решение за интегриране на задачи и календари в елегантно приложение за настолен компютър) (Най-доброто решение за интегриране на задачи и календари в елегантно приложение за настолен компютър)

TimeHero (Най-добър за автоматично планиране въз основа на натовареността и приоритетите)

SkedPal (Най-добър за блокиране на време и динамично препланиране)

Tweek Calendar (Най-добър за минималистично седмично планиране и концентрация без разсейване)

Работите с няколко календара? Това видео ви показва как да го правите ефективно.

Изберете най-добрата алтернатива на Proton Calendar с ClickUp

Намирането на подходяща алтернатива на Proton Calendar зависи от работния ви процес, предпочитанията ви и изискванията на платформата. Ако поверителността е ваш приоритет, инструменти като Fantastical и Apple Calendar осигуряват сигурност и простота, но може да искате да разгледате опции с повече функции. Google Calendar, Outlook и Zoho Calendar разполагат с надеждни инструменти за планиране, които позволяват по-голяма гъвкавост, сътрудничество и достъп от различни платформи.

Ако обаче търсите цялостно решение, което съчетава управление на календар, проследяване на задачи и сътрудничество в екип, ClickUp е очевидният избор. С усъвършенствания си календар, базиран на изкуствен интелект, интеграции и управление на задачи, ClickUp ви позволява да управлявате времето си по-ефективно, без да преминавате от един инструмент към друг.

Регистрирайте се безплатно още днес, за да превърнете календара си в мощно средство за продуктивност!