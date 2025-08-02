Безплатни шаблони на Asana CRM за оптимизиране на управлението на взаимоотношенията с клиентите

Ами ако можехте да спрете да губите клиенти поради лошо проследяване?

За повечето компании проблемът не е в продукта, а в хаотичния процес. Важни разговори се губят в фрагментирани таблици и препълнени пощенски кутии, а ценни взаимоотношения избледняват.

🧠 Интересен факт: 70% от търговците смятат, че CRM инструментите помагат за сключването на повече сделки.

Тук е мястото, където CRM подходът, комбиниран с гъвкав инструмент като Asana, прави истинска разлика. Макар Asana да е известна предимно с управлението на проекти, нейните CRM шаблони позволяват на екипите да създават структурирани работни процеси, които ефективно управляват взаимодействията с клиентите.

В този блог ще споделим някои популярни шаблони на Asana за управление на взаимоотношенията с клиентите. А ако искате по-мощно, всеобхватно решение, ние също разполагаме с такова.

Какво представляват шаблоните на Asana CRM?

Шаблоните на Asana CRM са предварително създадени проектни макети, предназначени да помогнат на екипите да управляват взаимоотношенията с клиентите директно в Asana. Тези CRM шаблони организират задачите, етапите и отговорностите в целия процес на продажбите, което улеснява проследяването на потенциални клиенти, разговори и последващи действия, без да е необходимо да се сменя инструментът.

Например, един шаблон може да включва колони като „Входящ лид“, „Контакт“, „Изпратено предложение“ и „Завършено“, като всяка от тях има автоматично зададени собственици и крайни срокове.

За разлика от общите списъци със задачи, CRM шаблоните в Asana се фокусират върху поддържането на структурирана комуникация с клиентите и намаляването на обмена на информация между екипите. Те работят особено добре за компании, които работят с множество акаунти или имат дълги цикли на продажби.

Какво прави един добър шаблон за Asana CRM?

Най-добрият шаблон за Asana CRM е ясен, гъвкав и създаден, за да намали ръчната работа. Той трябва да помогне на вашия екип да работи по-бързо, без да пропуска важни подробности за клиентите или последващи действия. Ето някои функции, които подпомагат както видимостта, така и действията в екипите:

Централизирани клиентски данни : Потърсете шаблони, които съхраняват цялата информация за клиентите на едно място, без да се налага да претърсвате имейли.

Работен процес за проследяване на потенциални клиенти: Разгледайте шаблоните на Asana CRM, които проследяват всеки потенциален клиент от първоначалния контакт до превръщането му в клиент с колони, базирани на статуса.

Автоматизация на задачите и напомняния за последващи действия: Използвайте шаблон на Asana CRM, който автоматично разпределя задачите въз основа на етапа на процеса или дейността, и получавайте известия, когато е време да проверите, за да не пропуснете нищо.

Хронология на контактите: Получете шаблони, които ви позволяват да видите пълната история на всички взаимодействия за контекст във всеки разговор.

Потребителски полета за CRM: Изберете шаблони на Asana CRM с потребителски полета като размер на сделката, източник на потенциални клиенти или приоритет, за да филтрирате и сортирате по-бързо.

Инструменти за сътрудничество: Изберете шаблон, в който можете да маркирате колеги, да коментирате актуализации и да включвате продажбите или маркетинга незабавно.

Вградени крайни срокове: Изберете шаблони, които гарантират отчетност, като прикачите крайни срокове към всяка задача.

Изглед на отчетите: Изберете шаблон на Asana CRM, който следи напредъка по целия процес, използвайки режимите Kanban, календар или списък.

Формат за многократна употреба: Изберете шаблон, който ви позволява да прилагате една и съща структура към нови клиенти или сделки с едно кликване.

6 безплатни шаблона за Asana CRM

Правилната структура е от решаващо значение за управлението на взаимоотношенията с клиентите и едновременното сключване на сделки. Тези CRM шаблони в Asana ви помагат да организирате потенциални клиенти, да възлагате задачи и да подобрите междуфункционалното сътрудничество без обичайната суматоха.

1. Шаблон за поддръжка на предпродажбени сделки в Asana

чрез Asana

Шаблонът Asana Pre-Sales Deal Support Template се фокусира върху ранните етапи на сделката, когато координацията често се проваля. Той е проектиран да подпомага бързо променящите се цикли на продажбите, като съгласува маркетинговите, продуктовите и продажбените екипи.

Не получавате просто списък, а свързана система, в която се проследява всеки етап от сделката, с персонализирани полета и интеграции с инструменти като Salesforce и Zoom.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Разпределете ясни отговорности, като използвате задачи и крайни срокове.

Задействайте създаването на проекти чрез CRM и Salesforce интеграции

Включете заинтересованите страни на всеки етап от сделката

🔑 Идеален за: Търговски екипи, които работят с няколко отдела и искат по-малко прехвърляния и по-добра видимост в целия процес на продажбите.

💡 Професионален съвет: Използвайте инструменти за проследяване на имейли, за да следите дали и кога потенциалните клиенти отварят вашите имейли – това ви позволява да планирате последващите действия с точност, вместо да гадаете.

2. Шаблон за продажбена тръба на Asana

Шаблонът Asana Sales Pipeline е идеален за екипи по продажбите, които се нуждаят от опростена и лека система за проследяване на информация за клиенти, потенциални клиенти и последващи действия в едно централизирано пространство. Най-голямата му сила е гъвкавостта.

За разлика от традиционните CRM шаблони, този шаблон се интегрира безпроблемно в потока от задачи, вместо да е отделен от него. Можете да включите подробности като статус на потенциалния клиент, размер на възможността и др., като използвате персонализирани полета, и да филтрирате възможностите по размер на сделката, собственик или етап.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Автоматизирайте процесите, като свържете вашия продажбен канал с Asana Rules, за да актуализирате автоматично полетата, да възлагате задачи и др.

Анализирайте нови потенциални клиенти, рискови възможности и други с режимите „Списък“, „Табло“, „Календар“ или „Времева линия“.

Съхранявайте бележки и задачи за проследяване под всеки акаунт

🔑 Идеален за: Търговски представители, които искат визуални пипалини и интегрирани работни процеси, без да превключват между няколко платформи.

3. Шаблон за проследяване на акаунти в Asana

Шаблонът Asana Account Tracking Template е предназначен за екипи за успех на клиентите, които се нуждаят от лесен начин за управление на взаимоотношенията след продажбата. Той надхвърля проследяването на процеса, като се фокусира върху съществуващите клиенти, записва точките на контакт, отворените въпроси и сроковете за подновяване.

Сортирайте акаунтите по приоритет, етап или оценка на състоянието и филтрирайте всичко в различни изгледи. Освен това, интеграцията с Salesforce, HubSpot и Zendesk ви позволява безпроблемно да синхронизирате ключови актуализации, което ви спестява време.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Съхранявайте бележки за клиенти и задачи за проследяване на едно място

Визуализирайте графици и предстоящи подновявания

Сътрудничество между отделите по продажби, поддръжка и операции в реално време

🔑 Идеален за: Мениджъри по успеха на клиентите, фокусирани върху задържането, допълнителните продажби и поддържането на ангажираността на клиентите чрез непрекъснато взаимодействие.

💡 Професионален съвет: Създайте списък „Без контакт“ за потенциални клиенти, които не са проявили интерес след няколко опита за контакт. Това помага да поддържате чист вашия поток от потенциални клиенти и дава яснота на вашия екип по продажбите къде да фокусира енергията си, без да претрупва отчетите.

4. Шаблон на Asana за предаване след продажба

Както подсказва името, шаблонът Asana Post-Sales Handoff се фокусира върху това, което се случва след сключването на сделката, като гарантира, че нито една част от опита на клиента при включването му в процеса не е пренебрегната.

Той свързва директно Salesforce, Zendesk и HubSpot с работните потоци на задачите, което позволява на екипите да действат незабавно, когато сделка бъде маркирана като „завършена с успех“.

Всичко, от задачите до съобщенията, се обработва на едно място, което осигурява яснота както на вътрешните екипи, така и на клиентите от първия ден.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Задействайте задачи за въвеждане на нови клиенти незабавно чрез актуализации на CRM

Определете отговорници и крайни срокове за всеки етап от предаването

Разпределете отговорностите между екипите и поддържайте всички в синхрон с помощта на вградената система за съобщения.

🔑 Идеален за: Екипи, работещи с клиенти, които управляват следпродажбеното въвеждане, внедряването и настройката на услугите в различни инструменти и отдели.

5. Шаблон за внедряване на Asana за клиенти

Привличането на нов клиент е огромна победа! Все пак, нестабилно или бавно предаване от вашия екип по продажбите към отдела за успех на клиентите може бързо да развали доброто първо впечатление.

Шаблонът Asana Customer Implementation Template гарантира, че вашите нови клиенти получават незабавното и внимателно обслужване, което заслужават, без да се налага екипът ви да удвоява усилията си.

Този шаблон осигурява плавен преход, автоматизира работните процеси и ясно дефинира ролите, така че вашият екип и клиентите ви да са напълно съгласувани от първия ден.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Бъдете в крак с процеса на внедряване при клиентите с табла за отчети и персонализирани полета.

Определете ясно собствеността и задайте конкретни крайни срокове за всяка фаза от внедряването.

Поддържайте последователност в процесите, като запазвате и използвате повторно персонализирани работни потоци за предаване на задачи.

🔑 Идеални за: Екипи по продажби, успех на клиентите и обслужване, посветени на осигуряването на безпроблемно и ефективно внедряване и имплементиране след продажбата в различни инструменти и отдели.

6. Шаблон за регистър на обажданията в Asana

Някога опитвали ли сте се да разгадаете набързо написани бележки от разговори на парче хартия или, още по-лошо, да ги изгубите напълно? Шаблонът за регистриране на разговори на Asana е вашият отговор.

Тази многократно използваема рамка осигурява последователност при всички ваши записи на разговори, което значително намалява предварителната работа, необходима за всяко взаимодействие.

А най-хубавото? Създаването на редактируем цифров регистър на разговорите в инструмент за управление на проекти като Asana елиминира риска от изгубване или погрешно тълкуване на бележките, като предоставя незабавен контекст за целта на разговора, следващите стъпки и конкретни подробности.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Укрепете взаимоотношенията с клиентите, като прегледате записите от минали разговори, за да разберете по-добре общите нужди на клиентите и да предвидите бъдещите им изисквания.

Идентифицирайте незабавни действия директно от обажданията

Прикачете съответните документи (като Google Docs или Google Sheets) директно към бележките за разговорите.

🔑 Идеален за: Екипи по продажбите, обслужване на клиенти, мениджъри на клиентски сметки и всеки, който се нуждае от структуриран, дигитален подход за регистриране, проследяване и анализиране на взаимодействията с клиенти за подобрени CRM практики и по-добра представа за ефективността на екипа.

Ограничения на шаблоните на Asana CRM

Макар шаблоните на Asana CRM да помагат за организиране на работните процеси и подобряване на видимостта, те не могат напълно да заменят пълноценните CRM системи. Има реални пропуски, които трябва да имате предвид, особено ако вашият екип обработва големи обеми или извършва усъвършенствано проследяване на продажбите.

Липса на вградена система за оценяване на потенциални клиенти : Asana няма вградена система за оценяване на потенциални клиенти, което налага ръчно проследяване на показатели като нива на ангажираност и потенциал за сключване на сделки чрез персонализирани полета. Този подход е значително по-неефективен в сравнение с автоматизираните инструменти за оценяване, които се предлагат в специализираните : Asana няма вградена система за оценяване на потенциални клиенти, което налага ръчно проследяване на показатели като нива на ангажираност и потенциал за сключване на сделки чрез персонализирани полета. Този подход е значително по-неефективен в сравнение с автоматизираните инструменти за оценяване, които се предлагат в специализираните CRM решения.

Ограничено управление на контактите : Asana не е създадена за съхранение на големи обеми данни за контакти. Можете да проследявате имената на клиентите и основната информация за тях, но няма структурирана база данни с контакти, съдържаща история, предпочитания или многоканални комуникационни регистри.

Без вградена интеграция с имейл : Asana не предлага вградена синхронизация с имейл за изпращане или получаване на съобщения в платформата. Без плъгини ще се наложи да превключвате между Asana и инструменти като Microsoft Outlook или Gmail, за да управлявате комуникацията.

Отчитането не е специфично за CRM: Таблото за отчитане в Asana е предназначено за общо предназначение. То не предлага анализи, фокусирани върху продажбите, като фунии за конверсия, прогнозни отчети или проследяване на скоростта на сключване на сделки, без значителна персонализация.

15 безплатни алтернативи на шаблоните на Asana CRM

Разбира се, платформи като Asana предлагат солидна основа, но за тези, които търсят още по-широк набор от инструменти за продуктивност и по-дълбоко интегрирани CRM функции, алтернативи като ClickUp, приложението за всичко за работа, са по-добър вариант.

CRM решението на ClickUp обединява цялата ви продажбена дейност в едно персонализирано работно пространство с проследяване на процесите, комуникация, автоматизация, табла и документация.

Благодарение на вградения ClickUp Brain, предварително създадените AI агенти и над 50 джаджи за таблото, той ви позволява да проследявате сделки, да анализирате ефективността и да координирате между екипите, без да сменяте инструментите.

Научете как да създавате персонализирани шаблони в ClickUp:

1. Прост CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте контактите си и проследявайте напредъка на продажбите с шаблона ClickUp Simple CRM.

Управлението на взаимоотношенията не трябва да е сложно. Шаблонът ClickUp Simple CRM се фокусира върху основните елементи: данни за контакт, проследяване на статуса и история на дейностите.

Идеално за свободни професионалисти и малки екипи, това оптимизирано решение поддържа нещата подредени и управляеми, без да претоварва потребителите с ненужни функции.

Потенциалните клиенти могат да се актуализират чрез Kanban работен поток, да се филтрират по статус (Нов, Контактиран, Проследяване, Затворен) и да се проследяват с помощта на контролни списъци и етикети. Въпреки своята простота, шаблонът поддържа визуализация на напредъка, крайни срокове и интеграции.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Запишете цялата необходима информация за контакт в един единствен изглед

Проследявайте потенциалните клиенти с лесен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”

Поддържайте бележки за контакти и времеви графики за контекстуална видимост.

Задавайте напомняния и автоматизирайте последващите действия

🔑 Идеален за: Екипи, които искат CRM система, подходяща за начинаещи, в среда за управление на задачи, без да се налага да отделят много време за настройка.

Ето какво казва Катрина Джулия, създател и главен изпълнителен директор на FIT Life Creation, за използването на ClickUp:

ClickUp е НАЙ-ДОБРИЯТ софтуер за управление на проекти, табло, CRM + система за мащабиране, с който съм се сблъсквал! Той ми помогна да спестя стотици – хиляди часове, да определя приоритети + да се фокусирам върху развитието на бизнеса в процес на 500 000 – милиони долари дневно. Сега преминаваме към проследяване на конверсии + резултати! ОБИЧАМ ClickUp!

2. Разширен CRM шаблон на ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте пълния цикъл на взаимоотношенията с клиентите с шаблона ClickUp CRM.

Шаблонът ClickUp Advanced CRM предлага цялостно решение за всеки етап от взаимодействието с клиентите, от проучването до подновяването. С 22 персонализирани статуса, етикети за приоритет, интеграция с имейл и папки със задачи, специфични за всеки клиент, той ви дава ясна представа за вашата система за продажби.

С оценка на потенциални клиенти, регистри на контакти и автоматизирани работни процеси, този шаблон не само съхранява данни, но и ги превръща в ежедневни действия.

Екипите по продажбите могат да сегментират потенциалните клиенти, да задават последващи действия, да проследяват историята на срещите и да генерират графици за сключване на сделки – всичко това от едно централизирано работно пространство.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Съхранявайте и управлявайте подробни данни за клиентите, като използвате персонализирани полета като „Сектор“ и „Длъжност“.

Проследявайте сделките по статус в Процес на продажби, Списък и Изображения на задачи

Автоматизирайте напомняния, имейли и следващи действия с помощта на вградени работни потоци.

Разпределяйте задачи и следете отговорностите по време на целия процес на продажба.

🔑 Идеален за: Екипи по продажби и маркетинг, които търсят структуриран, но гъвкав CRM, който да се интегрира в съществуващата им система за управление на задачите.

3. Шаблон за продажбена тръба на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте потенциалните клиенти и прогнозирайте сделките с шаблона за продажбения процес на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Pipeline е създаден, за да помогне на екипите да управляват всеки етап от цикъла на продажбите с яснота и контрол.

С 30 статуса, функционалност за плъзгане и пускане и структурирани изгледи като Sales SOP и Box View, той опростява проследяването на процеса, като същевременно поддържа фокуса на вашия екип върху напредъка на сделките.

Шаблонът използва комбинация от списъчни изгледи, Kanban табла и табла за управление, за да проследява генерирането на потенциални клиенти, квалификацията, предложенията и конверсиите. Той също така разполага с регистриране на имейли и тригери за автоматизация, за да поддържа динамиката на всеки етап от процеса.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте сделките от начало до край с помощта на статуси, обозначени с различни цветове.

Задайте автоматични задачи за проследяване и подаване на предложения

Изчислете потенциалните приходи и процента на сключени сделки с помощта на табла за управление.

Оптимизирайте сроковете за преобразуване с помощта на вградената аналитика на тръбопровода.

🔑 Идеален за: Търговски екипи, които искат адаптивна система с висока видимост, с вградени инструменти за управление на задачите и проследяване на потенциалните клиенти.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване, близо 88% от лидерите все още разчитат на ръчни проверки, табла или срещи, за да получават актуална информация. Цената? Загубено време, превключване на контекста и често остаряла информация. Колкото повече енергия харчите за търсене на актуализации, толкова по-малко ви остава за действие. Autopilot Agents на ClickUp, достъпни в списъци и чатове, показват промени в статуса и важни дискусионни теми незабавно. Вече няма да се налага да молите екипа си да ви изпраща „бързи актуализации“. 👀 💫 Реални резултати: Pigment подобри ефективността на комуникацията в екипа с 20% с помощта на ClickUp, като поддържа по-добра връзка и съгласуваност между екипите.

4. Шаблон за управление на продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте мениджърите на клиентски сметки и представителите за бизнес развитие с шаблона за управление на продажбите на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Pipeline Management Template прави организацията на процесите още по-ефективна с вградена логика на процесите и специфични за фазата KPI.

Той е структуриран така, че да помага на мениджърите на клиентски сметки (AE) и представителите за бизнес развитие (BDR) да сътрудничат на различните етапи от сделката, без да губят видимост.

С 25 статуса, 18 персонализирани полета, включително Приходи на компанията и Брой служители, и поддръжка на автоматизация, той предоставя мощна система за проследяване на потенциалните клиенти от първоначалния контакт до сключването на сделката.

Те включват персонализирани изгледи за отделни търговски представители, отчети за възрастта на сделките и индикатори за пречки. Уведомленията и автоматизациите поддържат екипите съгласувани и ангажират потенциалните клиенти на всеки етап.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Разпределяйте възможности на AE и BDR с пълен контекст на сделката

Поддържайте екипа си синхронизиран с вградената автоматизация и споделените изгледи.

Проследявайте представянето на представителите с индивидуални показатели за натовареност чрез Box View .

Създайте протоколи за ескалация и предупреждения за приключване

🔑 Идеален за: Средни и големи търговски екипи, които се нуждаят от структурирано управление на процесите с ясни роли и обща видимост за всички членове на екипа.

💡 Професионален съвет: Създайте персонализиран модел за оценка на потенциални клиенти въз основа на действителни данни за сключени сделки, а не само на попълнени формуляри. Поведението, като посещаване на страници с цени или присъствие на демонстрации, може да се претегли с по-голяма тежест от общите действия, като отваряне на имейли.

5. Шаблон за продажби ClickUp CRM

Получете безплатен шаблон Проследявайте потенциалните клиенти и взаимодействията с клиентите с шаблона ClickUp Sales CRM.

Шаблонът ClickUp Sales CRM помага на екипите по продажбите да поддържат организация, да проследяват резултатите и да управляват всеки разговор с клиент. Той поддържа целия ви процес на продажби, от първия контакт до реализацията, с вградени аналитични инструменти и автоматизация, за да спестите време.

Шаблонът разполага с инструменти за проследяване на акаунти, бележки за клиенти, задачи и срокове за сключване на сделки – всичко това обединено в интерактивен табло.

Освен това получавате възможност за персонализиране на процеса, планиране на контактите и последващи имейли директно в ClickUp, което го превръща в истинско всеобхватно работно пространство за съвременни продажби.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте разговори и сделки в различните етапи на персонализирания процес

Следете дейността на екипа с изгледи на табло, списък и обобщение .

Интегрирайте със Slack, имейл и други инструменти за продажби

Достъп до историята на сделките и комуникацията с клиентите на едно място

🔑 Идеален за: Търговски екипи, които се нуждаят от мащабируема, лесна за използване CRM система за управление на потенциални клиенти, проследяване на взаимодействия и подобряване на вземането на решения въз основа на данни.

6. Шаблон ClickUp Client Hub

Получете безплатен шаблон Управлявайте работата и взаимоотношенията с клиентите с шаблона ClickUp Client Hub.

Шаблонът ClickUp Client Hub съчетава лесно управление на проекти с CRM функционалност, като предоставя на екипите, работещи с клиенти, централизирана платформа за проследяване на комуникацията, резултатите и текущите задачи.

Той служи като централизиран хъб за всички клиентски данни, включително бележки от срещи, история на акаунта, актуализации на фактури и ключови контакти.

Интуитивната структура поддържа бързо извличане на информация, лесно документиране и безпроблемно вътрешно сътрудничество. Този шаблон е удобен за агенции, правни екипи или консултантски фирми, които работят с високоценни взаимоотношения и изискват прозрачност във всеки етап от взаимодействието.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте клиентските проекти и комуникации в едно унифицирано работно пространство.

Автоматизирайте рутинните актуализации, предаването на задачи и напомнянията.

Проследявайте резултатите с подробни актуализации на статуса през целия жизнен цикъл на клиента.

Поддържайте видимост сред вътрешни и външни сътрудници

🔑 Идеален за: Агенции, консултанти или мениджъри на клиентски сметки, които искат централизирано работно пространство за управление както на изпълнението на проекти, така и на работните процеси, свързани с взаимоотношенията с клиентите.

7. Шаблон за акаунт в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте клиентите и информацията за взаимоотношенията с шаблона ClickUp Account Hub.

Шаблонът ClickUp Account Hub предоставя изчерпателен преглед на стратегическите клиентски акаунти и подпомага планирането на акаунтите, откриването на възможности и работните процеси по подновяване.

Потребителите могат да назначават мениджъри на клиентски сметки, да записват минали взаимодействия и да създават пътища за допълнителни продажби – всичко това чрез персонализирани табла.

С седем статуса, персонализирани полета като Обща стойност на договора (TCV) и Нагласи на клиентите, както и вградени автоматизации, шаблонът помага на екипите да централизират данните за акаунтите, да наблюдават точките на контакт и да бъдат в крак с важните последващи действия.

Независимо дали проследявате взаимоотношения на корпоративно ниво или клиенти на стартиращи компании, този шаблон гарантира, че данните остават организирани, а резултатите – измерими.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Управлявайте актуализациите на състоянието на акаунтите с помощта на прости визуални етапи

Организирайте ключови етапи, срещи и условия за подновяване

Съгласувайте стратегията за акаунти с маркетинговите и продуктовите цели

Автоматизирайте често срещаните актуализации и напомняния с три интелигентни работни потока

🔑 Идеален за: Акаунт мениджъри или екипи за обслужване, които се нуждаят от лесна за използване система за проследяване на клиентска информация, поддържане на видимост и управление на ежедневните взаимоотношения с клиентите.

💡 Професионален съвет: Добавете табло като изглед, за да проследявате целите, да откривате тенденции и да поддържате екипа си в синхрон – всичко това в едно персонализирано пространство.

8. Шаблон за привличане на клиенти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Насочвайте новите клиенти с шаблона за привличане на клиенти на ClickUp

Шаблонът ClickUp Customer Onboarding Template помага на екипите да създават гладки, повтаряеми преживявания при привличането на клиенти, без хаоса от разпръснати стъпки.

Той позволява на екипите да разработват графици за обучение, списъци за посрещане, инструкции за работа с платформата и да проследяват актуализациите на напредъка.

Всяка задача е свързана с ясни резултати, а интеграцията с инструменти за електронна поща и поддръжка спомага за гладката комуникация. Мениджърите по въвеждането могат също да следят времето, прекарано с всеки клиент, ключовите показатели за успех и обратната връзка за бъдещи подобрения.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Начертайте всяка стъпка от процеса с персонализирани графици за въвеждане в работата.

Събирайте данни за клиентите чрез формуляри за регистрация и персонализирани полета.

Организирайте клиентите в различни пакети от услуги с Изглед по пакет от услуги .

Следете удовлетвореността и ангажираността на клиентите в реално време с помощта на анкети за обратна връзка.

Проследявайте напредъка на въвеждането в шест подробни етапа на статуса

🔑 Идеални за: Мениджъри по успеха на клиентите, екипи за въвеждане на нови клиенти и SaaS стартиращи компании, които искат да предоставят персонализирано въвеждане на нови клиенти и да измерват ангажираността на всеки етап.

9. Шаблон за управление на акаунти в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте ключовите акаунти и подновяванията с шаблона за управление на акаунти на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Account Management Template помага на бизнеса да поддържа организация при управлението на високоценни клиенти с пълен преглед на жизнения цикъл на стратегическите акаунти.

С вградени изгледи като Приоритетни акаунти, В риск и Наръчник за успех на клиента, този шаблон ви позволява да централизирате данните за клиентите и да предотвратите загубата на най-важните си акаунти.

Всеки профил на акаунт включва записи от срещи, договори, отворени задачи и свързани документи. Този централизиран източник на информация помага за укрепване на взаимоотношенията и постигане на дългосрочна стойност. Вградените табла показват приноса към приходите, риска от подновяване и факторите за удовлетвореност.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте дати на подновяване, контактна информация и ангажираност с персонализирани полета като Ангажираност по имейл и Дата на приключване .

Открийте възможности за допълнителни продажби с помощта на персонализирани изгледи за оценяване

Координирайте с маркетинга и продукта относно обратната връзка по акаунтите

Достъп до важни изгледи като „В риск“ и „Приоритетни акаунти“ за бързо вземане на решения.

🔑 Идеален за: Екипи за успех на клиентите, AM и корпоративни продажби, които трябва да следят състоянието на клиентите, да предотвратяват отпадането им и да поддържат достъп до данните за клиентите за целия екип.

10. ClickUp Стъпки за създаване на шаблон за продажбена фуния

Получете безплатен шаблон Създайте структурирани фунии с шаблона „Стъпки за създаване на фуния за продажби“ на ClickUp.

Планирането на ефективен канал за продажби изисква яснота и посока. Шаблонът „Стъпки за създаване на канал за продажби“ на ClickUp води екипите през всяка фаза на канала – от осведомеността до задържането – като очертава ключовите дейности, съдържанието и съобщенията за всеки етап.

Всяка секция е разделена на проследими цели и контролни точки за конверсия. Шаблонът дори помага на екипите по продажби и маркетинг да си сътрудничат по-ефективно, като намалява несъответствията и подобрява качеството на потенциалните клиенти чрез по-целенасочени и ефективни стратегии за поддържане на интереса.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Визуализирайте цялата продажбена фуния с помощта на изгледи „Списък“, „Гант“ и „Табло“ .

Разпределяйте задачи за съдържание, общуване и проследяване на всеки етап.

Свържете задачи, планове за контакти и съдържание на кампании

Подобрете сътрудничеството с вградени подзадачи, приоритети, коментари и автоматизация.

🔑 Идеален за: Ръководители на продажби, маркетинг специалисти и основатели, които разработват мащабируеми стратегии за продажби и искат да проследяват потенциалните клиенти, усилията за създаване на съдържание и ефективността на конверсията в една единствена система.

💡 Професионален съвет: Разглеждайте CRM като единствен източник на информация, като свържете всички ключови комуникации, документи и решения директно с записите за контакти. Това ще поддържа целия ви екип в синхрон и ще елиминира хаоса от разпръсната информация в множество инструменти.

11. Шаблон за план за продажби на ClickUp

Получете безплатен шаблон Останете фокусирани върху целите си с шаблона за план за продажби на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Plan Template помага на екипите да определят ясни продажбени цели, да съгласуват стратегиите си и да проследяват резултатите без излишни усложнения. Той очертава стратегическите цели, продажбените тактики, териториалното планиране и тримесечните цели в един структуриран документ.

Създаден като готов за употреба шаблон с списък, той предоставя структурирани изгледи като Времева линия, Гант и Компоненти на плана за продажби, като по този начин гарантира, че вашият екип винаги знае какво предстои и как то се вписва в по-големите цели.

Шаблонът поддържа също така проследяване на ефективността и междуфункционално съгласуване. Можете да създавате изгледи за различни продуктови линии, канали за продажби или екипи.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Анализирайте напредъка и усъвършенствайте стратегията чрез табла за управление, за да координирате целите с маркетинга и операциите.

Проследявайте напредъка на всяка CRM стратегия с помощта на изгледите на Гант и календара .

Сътрудничество между членовете на екипа с подзадачи и задачи

Използвайте обобщенията на проектите, за да следите ефективността и да реагирате бързо, когато е необходимо.

🔑 Идеален за: Мениджъри по продажбите, директори и ръководители, които планират структуриран растеж, който съгласува екипите, графиците и резултатите в рамките на едно общо работно пространство за CRM.

12. Шаблон за отчет за продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте ефективността и анализите с шаблона за отчет за продажбите на ClickUp.

Анализирането на тенденциите в представянето и ефективното им съобщаване е от жизненоважно значение за успеха в продажбите. Шаблонът за отчет за продажбите на ClickUp има предварително създадени оформления за ежедневни, седмични или месечни отчети за представянето в продажбите.

Диаграми, таблици и динамични полета помагат за визуализиране на напредъка и подчертават ключовите показатели за ефективност (KPI).

Независимо дали измервате процента на конверсия, проследявате представянето на търговските представители или анализирате тенденциите за печалби/загуби, този шаблон преобразува суровите данни в убедителни, готови за представяне на ръководството обобщения.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте региони, постижения, тримесечия и др. с помощта на персонализирани полета като Тримесечие на продажбите и Регион на продажбите .

Достъп до множество изгледи за отчети по година, месец или тип продукт/услуга

Подчертайте ключови показатели за ефективност като процент на успеваемост, скорост на реализация и приходи.

Подобрете междуфункционалното сътрудничество с структурирани табла и графики.

🔑 Идеален за: Анализатори на продажбите, мениджъри и оперативни екипи, които отчитат резултатите и искат да създават последователни, подкрепени с данни отчети за продажбите за различни цикли и екипи.

🔎 Знаете ли, че... Наблюдава се значителен ръст на мобилните CRM платформи, като компаниите, които ги използват, отбелязват 150% ръст в постигането на своите продажбени цели.

13. Шаблон за проследяване на продажбите ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте ефективността и дейността по продажбите с шаблона ClickUp Sales Tracker.

Ежедневните продажбени дейности се нуждаят от постоянен надзор, особено в динамични среди. Шаблонът ClickUp Sales Tracker следи продажбените данни от всеки ъгъл: по продукти, по екипи и във времето.

Изгледи като Обем на продажбите на месец и Статус на продажбите по продукт улесняват контрола върху вашия пайплайн, като същевременно поддържат данните чисти, актуални и визуално привлекателни.

Шаблонът включва регистри на разговори, етикети за статус, бележки за сделки и действия с времеви отметки за пълна проследимост. Екипите могат да персонализират полетата, за да ги съобразят с CRM данните, да създават предупреждения за последващи действия и да визуализират ежедневните показатели за ефективност чрез диаграми или джаджи.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте единичните разходи, връщанията, доставките и маржовете на печалбата с персонализирани полета като Разходи за доставка и Цел за печалба .

Идентифицирайте бързо отпаданията и забавянията в процесите

Записвайте и следете ежедневните продажби с времеви отметки

Анализирайте тенденциите и поръчките на клиентите, без да сменяте инструментите

🔑 Идеален за: Вътрешни търговски екипи, SDR мениджъри и екипи, които търсят прозрачност на работния процес, като същевременно искат да управляват индивидуалните и екипните резултати, да измерват резултатите и да оптимизират усилията за продажби с проследяване на базата на данни.

14. Шаблон за продажбени обаждания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Оптимизирайте контактите с шаблона за продажбени обаждания на ClickUp

Всяко обаждане има стойност – ако е записвано правилно. Шаблонът за продажбени обаждания на ClickUp позволява на търговските представители да записват резултатите от разговорите, да прикачват бележки за обажданията и да задават последващи действия. Персонализираните полета за контакти и дати на обажданията поддържат целия ви CRM процес ясен, отчетен и лесен за действие, така че нито един потенциален клиент да не остане незабелязан.

Обажданията могат да бъдат категоризирани по цел (представяне, демонстрация, преговори) и да бъдат свързани с сделки или контакти. Структурирането на тези данни означава по-добро обучение, по-малко повторения и по-бързо придвижване през фунията.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Получете обща представа за вашите продажбени обаждания и проследявайте напредъка с обобщаващия изглед .

Проследявайте продажбите по статус с структурирани канали и регистри на обажданията

Съхранявайте контактни данни, бележки от разговори и графици за последващи действия на едно място.

Задавайте последващи действия и управлявайте резултатите с персонализирани статуси.

Организирайте вашите контакти с помощта на изгледи, създадени за видимост и динамика.

🔑 Идеален за: Търговски представители, екипи за изходящи обаждания и треньори, които анализират данни от обаждания и искат да проследяват своите усилия за достигане до клиенти, да организират последващи действия и да подобрят резултатите от всяко обаждане до клиент.

💡 Професионален съвет: Изграждането на дълготрайни взаимоотношения с клиентите зависи изцяло от оптимизирания CRM цикъл. Следвайте тези важни стъпки, за да превърнете потенциалните клиенти в лоялни поддръжници: Идентифицирайте потенциални клиенти: Намерете потенциални клиенти, които отговарят на вашия идеален профил ✅

Квалифицирайте потенциалните клиенти: Определете кои потенциални клиенти са наистина готови и вероятно ще се превърнат в клиенти ✅

Поддържайте интереса на потенциалните клиенти: Изградете доверие и им предложете добавена стойност, докато са готови да закупят ✅

Сключване на сделки: Насочете потенциалните клиенти през последните етапи към успешна конверсия ✅

Осигурете поддръжка на клиентите: Предлагайте изключително обслужване след покупката, за да насърчите лоялността и препоръките ✅

15. Шаблон за продажбен процес на ClickUp

Получете безплатен шаблон Структурирайте работния си процес по продажбите с шаблона за продажбен процес на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Sales Process Template организира всеки етап от цикъла на продажбите в единен, базиран на задачи макет, който очертава процеса на продажбите стъпка по стъпка – от квалифицирането на потенциалните клиенти до сключването на сделката.

Той организира дейностите в персонализирани статуси и полета, с визуални работни потоци, които улесняват проследяването на ефективността и сътрудничеството между различните роли.

Всеки етап е снабден с контролни списъци със задачи, точки за одобрение и връзки към ресурси, за да улесни ефективното управление на работния процес. Това помага за по-бързото въвеждане на нови представители и поддържа ветераните в синхрон със стратегическите промени.

Автоматизацията допълнително оптимизира често срещаните задачи, като проследяване и актуализиране на статуса.

⭐ Защо ще харесате този шаблон:

Разделете етапите на продажбите на задачи с подробности на ниво задача с отговорност на изпълнителя.

Използвайте изгледите „Гант“, „Табло“ и „Календар“ , за да проследявате сроковете и последващите действия.

Съхранявайте контактна информация, имейли, оценки на потенциални клиенти и регистри на разговори с персонализирани полета.

Идентифицирайте пречките в процеса и прегледайте напредъка на задачите в един контролен панел.

🔑 Идеален за: Ръководители на продажби, специалисти по подпомагане и екипи, които изграждат мащабируеми работни процеси, за да стандартизират процеса на продажби и да внесат яснота във всеки етап от сделката – от откриването до сключването.

Оптимизирайте вашия продажбен процес с ClickUp

Ако управлявате няколко инструмента за CRM, актуализации на проекти, отчитане и комуникация с клиенти, губите време. Докато Asana предлага CRM шаблони, които са добра отправна точка, ClickUp предоставя единна платформа за управление на всеки аспект от вашите продажби.

Независимо дали започвате от нулата или подобрявате настоящата си конфигурация, ClickUp улеснява сключването на сделки, задържането на клиенти и увеличаването на приходите ви.

Автоматизирайте повтарящите се задачи, разпределяйте потенциални клиенти, проследявайте етапите на сделката и наблюдавайте ефективността от персонализирани табла. По този начин всеки работен процес, всеки контакт, всяка продажба се съхранява на едно място.

Започнете безплатно още днес и вижте как ClickUp прави чудеса в управлението на вашия CRM!