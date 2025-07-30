10 най-добри алтернативи на Tally Forms за по-добро създаване на формуляри

Търсите ли инструмент за създаване на формуляри, който предлага нещо повече от основните функции?

Докато Tally Forms предлага прост и безпроблемен подход, маркетолозите, стартиращите екипи, продуктовите мениджъри, оперативните ръководители и самостоятелните предприемачи често се нуждаят от по-разширени функции.

Помислете за безпроблемна интеграция, мощна автоматизация и по-елегантен потребителски интерфейс. Ако искате да подобрите създаването на формуляри, да събирате по-богати данни или да оптимизирате работните си процеси, сте на правилното място.

Съставихме списък с 10-те най-добри алтернативи на Tally Forms, които предлагат инструменти за всичко – от сложни проучвания и генериране на потенциални клиенти до регистрация за събития и събиране на плащания.

И не, не се нуждаете от познания по програмиране за тях!

Какво трябва да търсите в алтернатива на Tally?

Когато сте готови да преминат към по-високо ниво в създаването на формуляри, отвъд това, което предлага Tally Forms, е добре да знаете точно кои екстри наистина правят разликата.

Първо правило? Не бъркайте сложния формуляр с усъвършенствания формуляр!

Вместо това, ето някои ключови аспекти, които си заслужава да се имат предвид:

✅ Разширена логика и динамични полета: Потърсете функции, които позволяват на вашите формуляри да „мислят“. Това означава показване или скриване на въпроси, пропускане на раздели или дори промяна на потока на формуляра въз основа на предишните отговори на потребителя.

✅ Дълбока персонализация и контрол върху брандинга: Вашите формуляри са продължение на вашия бранд. Потърсете алтернативи, които позволяват обширни визуални промени, включително персонализирани шрифтове, цветове, оформление и важната опция да използвате свои собствени персонализирани домейни.

✅ Безпроблемна интеграция и мощна автоматизация: Данните не са ценни, ако са затворени в силоз. Най-добрите алтернативи се свързват безпроблемно с вашата CRM система, платформи за имейл маркетинг, инструменти за управление на проекти и други бизнес приложения. Още по-добре е, ако ви позволяват да автоматизирате работните процеси директно от подадените формуляри.

✅ Надеждни отчети и анализи: Не се задоволявайте само с броя на отговорите. Една добра алтернатива предлага табла, диаграми и информация за ефективността на формулярите, което ви позволява да идентифицирате тенденции, да откриете точките, в които се губят потенциални клиенти, и да разберете данните си.

✅ Сигурни плащания: Ако продавате продукти, събирате такси за събития или управлявате абонаменти, вградената функция за сигурна обработка на плащания е задължителна. Търсете директна интеграция с популярни платежни портали.

✅ Потребителско преживяване (UX) както за създателя, така и за респондента: Един добър инструмент за създаване на формуляри е интуитивен за използване, с изчистен интерфейс с функция „плъзгане и пускане”. Също толкова важно е, че формулярите, които създава, трябва да бъдат привлекателни, адаптивни за мобилни устройства и лесни за попълване от вашата аудитория, което повишава процента на попълване.

✅ Функции за съответствие и сигурност: За чувствителни данни се уверете, че инструментът предлага необходимите сертификати като HIPAA, GDPR или PCI, както и функции като CAPTCHA и криптиране на данни за защита на информацията.

10 алтернативи на Tally на един поглед

Преди да навлезем в подробности, ето един кратък списък, който ще ви помогне да намерите най-подходящия вариант:

Име на инструмента Основни функции Най-подходящи за Цени ClickUp Динамични форми, автоматизация, AI прозрения, персонализирано брандиране, директно създаване на задачи Автоматизирани, цялостни работни процеси Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия NoteForms Интеграция с Notion, условна логика, персонализирано брандиране, известия Записване на данни в бази данни Notion Наличен е безплатен план; платените планове започват от 24 $/месец. Typeform Формуляри за разговор, логически преходи, богати медии, анализи Формуляри за разговор Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29 $/месец. Jotform Над 10 000 шаблона, интеграции за плащания, многостранични формуляри, PDF редактор Богати опции за шаблони Наличен е безплатен план; платените планове започват от 39 $/месец. Google Forms Неограничен брой формуляри, интеграция с Sheets, сътрудничество Опростено събиране на данни Наличен е безплатен план; платените планове започват от 6 $/потребител/месец. SurveyMonkey Разширена логика, AI анализ, интеграции, многоезичност Разширени анализи на проучвания Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 99 $/месец. Formstack Forms Съответствие с HIPAA/PCI/GDPR, автоматизация на работния процес, анализи Сигурни, съответстващи на изискванията работни процеси Безплатен 14-дневен пробен период; Платените планове започват от 99 $/месец. Zoho Forms Мобилна отзивчивост, работни потоци за одобрение, плащания Интеграция на Zoho Suite Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $/месец. Formsite Плъзгане и пускане, съответствие с SSL/PCI/HIPAA, визуални отчети Сигурни формуляри, операции Няма безплатен план (14-дневен пробен период); Платените планове започват от 24 $/месец. Cognito Forms Разширени изчисления, електронни подписи, портали Разширени изчисления Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 19 $/месец.

👀 Знаете ли, че... Още през 12 век в Англия адвокатите и чиновниците са използвали печатни колекции от образци на документи, наречени form books (книги с формуляри ), за да изготвят искови молби, съдебни заповеди, договори и други официални текстове. Те са служили като стандартизирани шаблони, за да спестят време и да гарантират точност, и в крайна сметка са довели до разпространението на предварително отпечатани правни формуляри през 17 век!

Най-добрите алтернативи на Tally

Нека отделим малко време, за да разгледаме някои от тези алтернативи на Tally – много от тях предлагат безплатни пробни версии или щедри безплатни планове – за да видим от първа ръка как могат да променят вашите усилия за събиране на данни и да подпомогнат вашия бизнес. Започваме!

1. ClickUp (Най-доброто за автоматизирани, цялостни работни процеси)

Опитайте ClickUp сега Събирайте лесно данни и ги превръщайте в практически следи с помощта на ClickUp Forms.

Представете си свят, в който събраните от вас данни не просто стоят в електронна таблица, а незабавно предизвикват действие, създават проекти и дори предлагат интелигентни прозрения. Това е мощната реалност с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата!

Създаването на формуляр в ClickUp е изключително лесно и интуитивно. С интерфейс с функция „плъзгане и пускане“ можете бързо да създавате формуляри, съобразени с вашите нужди – независимо дали събирате обратна връзка от клиенти, управлявате заявки за услуги или провеждате вътрешни проучвания. Можете да добавите своя собствена марка, да избирате от различни типове въпроси и да настроите всеки отговор да се записва по определен начин.

Събирайте обратна връзка от служителите, провеждайте анкети, събирайте идеи и проследявайте настроенията в екипа с ClickUp Forms.

Когато потребител изпрати отговор, той веднага се превръща в задача в ClickUp, като ключовите данни се картографират в специфични потребителски полета, заедно с всички необходими подробности, което улеснява проследяването, присвояването и управлението директно от таблото ви.

Но истинската магия се случва с ClickUp Automations. Можете да настроите мощни тригери, така че веднага след като формулярът бъде подаден, задачите автоматично да се възлагат на подходящия член на екипа или да се приоритизират въз основа на предоставената информация. Например, ако отговорът на анкетата е маркиран като „спешен“, ClickUp може незабавно да го маркира като с висок приоритет и да уведоми съответното лице.

Активирайте тригера за автоматизация и наблюдавайте как работните процеси се изпълняват сами!

А ако някога имате нужда от помощ при изготвянето на анкета от нулата или при анализирането на всички отговори, които сте събрали, ClickUp Brain е готов да ви помогне.

Този AI-базиран асистент може да генерира въпроси за анкети, да анализира данните от вашите формуляри, да обобщава обратната връзка и дори да извежда ключови тенденции или действия. Независимо дали започвате от нулата или искате да извлечете информация от огромно количество отговори, ClickUp Brain прави целия процес по-интелигентен и по-безпроблемен, за да можете да се съсредоточите върху най-важното.

Анализирайте данните от подадените формуляри в реално време и получите AI анализи с ClickUp.

И така се създава цялостен, автоматизиран работен процес за формуляри без 10 интеграции, приятели! Ако имате нужда от помощ, за да започнете, опитайте този прост шаблон за формуляр от ClickUp!

Най-добрите функции на ClickUp

Създавайте динамични формуляри с условна логика: ClickUp Forms ви позволява да показвате или скривате полета въз основа на предишни отговори, като по този начин гарантирате, че събирате само най-релевантната и подробна информация от респондентите, създавайки високо персонализирано преживяване.

Брандирайте формулярите си за последователен професионализъм: Персонализирайте външния вид на формулярите си в ClickUp с логото на компанията, цветовете на марката, персонализирани фонове и дори персонализирани домейни.

Превърнете подадените формуляри директно в задачи, които могат да бъдат изпълнени: Всеки попълнен формуляр в ClickUp може незабавно да генерира нови задачи в рамките на вашите проекти.

Обогатете данните с гъвкави потребителски полета: Свържете отговорите от вашите формуляри директно с потребителски полета във вашите задачи и проекти.

Управлявайте работните процеси с интелигентна автоматизация: Използвайте мощния механизъм за автоматизация на ClickUp, за да задействате поредица от действия въз основа на подадените формуляри.

Получавайте интелигентни анализи с ClickUp Brain: Използвайте мощния AI асистент на ClickUp, за да обобщавате данни, да откривате тенденции или да извличате ключови действия от отговорите.

Централизирайте всички събрани данни в едно унифицирано работно пространство: Всяко подаване на формуляр в ClickUp се интегрира безпроблемно със свързани задачи, документи и комуникации, създавайки взаимосвързан работен поток.

Ограничения на ClickUp

Всеобхватният характер и обширният набор от функции на ClickUp, макар и мощни, могат да доведат до по-стръмна начална крива на обучение за екипи, които се фокусират единствено върху създаването на основни формуляри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 200 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребителски отзив гласи:

Когато настроих първата ни автоматизация в ClickUp, беше като прозрение. Сега, с нещо толкова просто като добавяне на етикет, целият шаблон за подзадачи се прилага автоматично. Вече не губим време в ровене из подзадачите или в притеснения, че някой е пропуснал важна стъпка. Добавихме и автоматизации, които разпределят задачи, актуализират статуси и изпращат напомняния; всички те са малки неща сами по себе си, но заедно те напълно оптимизираха начина, по който работим. Не става въпрос само за спестяване на време (макар че определено го правим); става въпрос за създаване на по-гладка, по-малко стресираща среда, в която екипът може да се съсредоточи върху най-добрата си работа, без да се затруднява с административни задачи.

💟 Бонус: Като ваш специален AI спътник на работния плот, Brain MAX оптимизира всеки етап от работния процес с формулярите. Просто изкажете изискванията си с функцията „говори към текст“ и MAX ще ви помогне да съставите въпроси, да намерите и извлечете подходящи данни от всички свързани приложения и да обобщите отговорите веднага след приключване на проучването. Той ви дава достъп до множество LLM за разширено разсъждение и генериране на съдържание, което ви позволява да създавате, анализирате и оптимизирате формуляри по-бързо и по-умно – всичко на едно място. Опитайте ClickUp Brain Max, за да ускорите изпълнението на задачите си.

💡 Професионален съвет: Част ли сте от екип за контрол на качеството, който се опитва да събере обратна връзка за потребителското преживяване или NPS? Разгледайте тези формуляри за софтуерни екипи!

2. NoteForms (Най-доброто решение за събиране на данни директно в бази данни Notion)

чрез NoteForms

Ако вашият екип живее и диша в Notion, NoteForms ще промени изцяло създаването на формуляри. То ви позволява да създавате елегантни формуляри с брандиране, които автоматично попълват вашите Notion бази данни, елиминирайки ръчното въвеждане на данни и гарантирайки, че цялата ви информация е организирана там, където най-много се нуждаете от нея.

Това е особено привлекателно за самостоятелни предприемачи, стартиращи екипи и продуктови мениджъри, които използват Notion като централен хъб за всичко – от CRM до планиране на съдържание. Забравете за тромавите интеграции; NoteForms прави връзката да изглежда естествена, предлагайки значително подобрение в сравнение с основните инструменти за създаване на формуляри.

Най-добрите функции на NoteForms

Създавайте формуляри директно от съществуващата си база данни Notion.

Автоматично добавяйте нови формуляри като нови елементи или актуализирайте съществуващите

Персонализирайте формулярите с цветовете, шрифтовете и логата на вашата марка и дори добавете персонализирани домейни.

Включете различни типове полета, като качване на файлове, подписи и оценки със звездички.

Приложете условна логика, за да създадете по-умни, динамични форми, които се адаптират към отговорите на потребителите.

Настройте известия в реално време по имейл, Slack или Discord за нови подадени документи.

Позволете на респондентите да редактират своите отговори, след като са ги изпратили.

Ограничения на NoteForms

Основната стойност е свързана с Notion; ако вашият работен процес не разчита в голяма степен на Notion, основното му предимство се намалява.

Като по-нишово решение, фокусирано върху Notion, то може да не предлага същата широка гама от интеграции с инструменти, които не са специфични за Notion, както някои универсални инструменти за създаване на формуляри.

Цени на NoteForms

Безплатно

Pro: От 24 $/месец

Екип: От 59 $/месец

Оценки и рецензии за NoteForms

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за NoteForms?

Един потребителски отзив гласи:

Изпробвах Notion Forms за вътрешни заявки и е супер удобно, ако вече използвате Notion. Интеграцията с бази данни е безпроблемна, а потребителският интерфейс е изчистен. Все още е малко ограничен (няма условна логика или по-задълбочена персонализация), но е солидна първа версия с голям потенциал.

💡 Професионален съвет: Ако все пак искате да използвате Excel, тук имаме подробно ръководство за това как да създадете формуляр в Excel.

3. Typeform (Най-доброто за разговорни преживявания)

чрез Typeform

Искате да превърнете обикновена форма в интересен разговор? Това е суперсила на Typeform. Тази платформа фундаментално предефинира създаването на форми, като представя въпросите един по един, създавайки визуално елегантно и силно интерактивно преживяване, което свързва респондентите.

За маркетолози, фокусирани върху максимизиране на конверсионните проценти, или продуктови мениджъри, търсещи по-богати качествени данни, Typeform предлага освежаваща алтернатива на традиционните статични форми. Той предлага изтънчен, ориентиран към човека подход, който го отличава значително от много алтернативи на Tally Forms, като прави всяко взаимодействие да изглежда добре обмислено и по-привлекателно.

Най-добрите функции на Typeform

Създайте ангажиращи взаимодействия с интерфейса, който позволява задаването на по един въпрос наведнъж.

Внедрете мощни разширени функции като сложна условна логика и „логически скокове“, за да създадете динамични, персонализирани пътеки.

Насладете се на широки възможности за персонализиране – от шрифтове и цветове до фонове и оформление.

Интегрирайте безпроблемно с обширна екосистема от бизнес инструменти, включително водещи CRM системи, платформи за имейл маркетинг и аналитични решения.

Улеснете сигурното събиране на плащания директно във формулярите с помощта на основни портали като Stripe и PayPal.

Вградете мултимедия като изображения, GIF файлове и видеоклипове директно във вашите въпроси.

Използвайте надеждни вградени аналитични инструменти, включително процент на отпадане по въпроси, за да получите задълбочени анализи.

Ограничения на Typeform

Инвестицията в Typeform може да бъде по-висока от много други решения за създаване на формуляри, особено за фирми с голям обем подадени формуляри или които се нуждаят от достъп до специфични разширени функции на по-високи нива.

Въпреки че е визуално впечатляващ, форматът с един въпрос не винаги е ефективен за формуляри, в които респондентите трябва да прегледат няколко полета едновременно или бързо да въведат голямо количество информация.

Някои потребители съобщават, че разширените функции като reCAPTCHA за защита от ботове са ограничени до по-скъпите планове, което може да бъде причина за неудовлетвореност за потребителите, които се интересуват от цената.

Цени на Typeform

Безплатни

Основен: 29 $/месец

Плюс: 59 $/месец

Бизнес: 99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Typeform

G2 : 4,5/5 (870+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Typeform?

Един потребителски отзив гласи:

Цялостното ми преживяване с Typeform е положително, особено благодарение на интуитивния му дизайн, лекотата на използване и възможността да се създават визуално привлекателни и ангажиращи формуляри. Той се отличава с гладкото и удобно за ползване преживяване както за създателите, така и за респондентите. При работа с голям обем проекти или сложни работни процеси обаче стават очевидни някои ограничения. Липсата на разширени организационни инструменти, като функцията „плъзгане и пускане” за дублиране на проекти в различни папки, може да забави производителността. Мисля, че нещо подобно се случва с липсата на опции за масова редакция на текст или глобални настройки за слайдове, което може да направи повтарящите се задачи по-досадни.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за формуляри за обратна връзка

4. Jotform (Най-добър за широки възможности за шаблони)

чрез Jotform

За екипи, които изискват гъвкавост и широк набор от отправни точки, Jotform се отличава като всеобхватна платформа за създаване на формуляри. Инструментът разполага с над 10 000 готови за употреба шаблони за формуляри, което позволява бързо внедряване за практически всякакви цели, от формуляри за контакт до формуляри за кандидатстване за работа.

Той надхвърля възможностите на Tally Forms, като интегрира разширени функционалности, като стабилна условна логика, обширни интеграции с трети страни и дори мощна вградена база данни, подобна на електронна таблица, наречена Jotform Tables.

Това дава възможност на потребителите да управляват и анализират подадените данни директно в платформата, превръщайки събраната информация в полезни знания, а не просто в сурови записи.

Най-добрите функции на Jotform

Проектирайте формуляри с разширени опции за персонализиране, включително CSS възможности.

Обработвайте плащанията сигурно директно чрез формуляри, използвайки интеграции с над 40 платежни портала.

Приложете усъвършенствана условна логика, за да създадете високо динамични и адаптивни форми.

Използвайте Jotform Tables, вградена база данни, за да управлявате, организирате и анализирате данни.

Използвайте надеждни функции като съответствие с HIPAA, електронни подписи и специален PDF редактор.

Ограничения на Jotform

Въпреки че са обширни, постигането на уникална или авангардна естетика на дизайна може да изисква някои познания по CSS, в сравнение с други алтернативи на Jotform.

Цената може да се превърне в значителен фактор с нарастването на използването; по-големият обем на подадени формуляри и повечето формуляри бързо тласкат потребителите към по-скъпи платени нива.

Цени на Jotform

Безплатно

Бронз: 39 $/месец

Silver: 49 $/месец

Gold: 129 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jotform

G2 : 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2700 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jotform?

Един потребителски отзив гласи:

Jotform улеснява и ускорява създаването на прости формуляри чрез инструменти за плъзгане и пускане за събиране на данни. Ние го използваме за създаване на формуляри за различни задачи, включително, но не само: поръчки за персонализирани продукти, заявки за информация на нашите уебсайтове, регистрация на нови акаунти, подписи за отказ от права, одобрения на доказателства и др. Харесва ми, че формулярите/заявките могат да се интегрират с множество приложения, за да оптимизират процесите ни още повече. Например, интегрираме повечето от нашите формуляри с Google Sheets, за да създадем автоматично текуща електронна таблица с информация за поръчките. Интегрираме и някои формуляри с Adobe Sign, което улеснява събирането на подписи.

📮ClickUp Insight: Средностатистическият професионалист прекарва над 30 минути на ден в търсене на информация, свързана с работата си – това са над 120 часа годишно, загубени в претърсване на имейли, Slack низове и разпръснати файлове. Интелигентен AI асистент, вграден във вашето работно пространство, може да промени това. Запознайте се с ClickUp Brain. Той предоставя незабавни прозрения и отговори, като извежда на преден план подходящите документи, разговори и подробности за задачите за секунди – така че можете да спрете да търсите и да започнете да работите. 💫 Реални резултати: Екипи като QubicaAMF спестиха над 5 часа седмично с помощта на ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като премахнаха остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

5. Google Forms (най-подходящ за просто и съвместно събиране на данни)

чрез Google Forms

Когато изискването е просто събиране на данни без никакви разходи, Google Forms е непобедимо решение. Дълбоко вграден в Google Workspace, този инструмент позволява на всеки с Google акаунт да създава анкети, тестове или формуляри за обратна връзка бързо и безпроблемно.

Основната му сила се крие в лекотата на използване и възможностите за сътрудничество в реално време, което го прави предпочитан избор за преподаватели, малки общности или самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от бързо събиране на информация и лесно споделяне.

Въпреки че не разполага с много от разширените функции или обширните възможности за персонализиране, предлагани от платформите за създаване на формуляри от висок клас, Google Forms постоянно предоставя надеждни резултати, което го прави безценен за потребителите, които се съобразяват с бюджета си.

Най-добрите функции на Google Forms

Използвайте неограничен брой формуляри и подадени документи

Изпитайте безпроблемна интеграция с Google Sheets за незабавен анализ, сортиране и отчитане.

Улеснете сътрудничеството в реално време, като дадете възможност на няколко потребители да редактират и управляват формуляри.

Използвайте основна условна логика за просто разклоняване във формулярите

Възползвайте се от широките възможности за споделяне, включително директни връзки, имейл, социални медии и директно вграждане.

Получавайте автоматизирани обобщения и диаграми на отговорите, генерирани директно в интерфейса на Forms.

Достъп до подбрани предварително проектирани шаблони за често срещани сценарии, като потвърждения за участие в събития.

Ограничения на Google Forms

Формулярите често имат общоприет вид, което затруднява перфектното им съобразяване с конкретната естетика на марката.

Много разширени функции, като вградена обработка на плащания, електронни подписи, детайлен контрол на качването на файлове или сложна многостранична логика, не са налични в оригиналната версия.

Свързването с CRM системи на трети страни или инструменти за автоматизация на маркетинга обикновено изисква ръчен износ на данни или платен абонамент за Zapier.

Не са създадени за високосложни работни потоци с данни или професионални проучвания на пазара, а се представят най-добре при по-прости задачи за събиране на информация.

Цени на Google Forms

Безплатно

Business Starter: 6 $/потребител/месец

Бизнес стандарт: 12 $/потребител/месец

Business Plus: 18 $/потребител/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Google Forms

G2 : 4,6/5 (над 40 000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 11 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Google Forms?

Един потребителски отзив гласи:

Като цяло съм доволен от лекотата на използване, функциите за автоматизация (отнасящи се до настройката на изпращане на имейл, след като човек попълни формуляра) и използването на Google таблици, тъй като съм запознат и с тях. Мога също да се свържа с други инструменти като Zapier за по-нататъшна автоматизация.

6. SurveyMonkey (Най-доброто за разширени проучвания)

чрез SurveyMonkey

Чудили ли сте се някога какво наистина мислят вашите клиенти? Или имате нужда да усетите пулса на пазара без да ви боли главата?

SurveyMonkey е основно опитен професионалист в света на проучванията, идеален за екипи, които се нуждаят от задълбочено проучване на обратната връзка. Той ви позволява да проектирате професионални проучвания, използвайки огромна библиотека от шаблони, написани от експерти, както и множество видове въпроси, включително интересни неща като опции за класиране и специализирани въпроси за NPS (Net Promoter Score).

Допълнителните функции включват „skip logic“ (където въпросите се променят въз основа на предишните отговори), „piping“ (вмъкване на предишни отговори в нови въпроси) и „randomization“ (рандомизация), за да направите анкетите наистина лични и ангажиращи. За маркетолози, продуктови мениджъри или всеки, който извършва сериозни проучвания, SurveyMonkey ви предоставя мощни инструменти за събиране на най-релевантните данни.

Най-добрите функции на SurveyMonkey

Използвайте изкуствен интелект, за да анализирате настроението на отворените коментари, текстовия анализ и дори сравнителните данни.

Използвайте SurveyMonkey Audience, масивен глобален панел, за да получите бързи отговори.

Свържете се безпроблемно с над 200 популярни бизнес приложения

Направете вашите анкети напълно съобразени с бранда, като ги персонализирате с визуални елементи.

Получете поддръжка за многоезични проучвания, която ви позволява да събирате обратна връзка на различни езици.

Ограничения на SurveyMonkey

Въпреки че е изключително мощен, някои хора смятат, че интерфейсът, особено за наистина сложни анкети, не е толкова елегантен и модерен, колкото някои от по-новите, фокусирани върху дизайна инструменти за създаване на формуляри.

Основната му сила определено са анкетите, така че ако просто се нуждаете от супер опростен инструмент за създаване на формуляри, той може да се окаже малко прекален.

Цени на SurveyMonkey

Безплатен план

Стандартен месечен план: Започва от 99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Забележка: На сайта са налични повече платени годишни планове

Оценки и рецензии за SurveyMonkey

G2 : 4. 4/5 (Над 23 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 10 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за SurveyMonkey?

Един потребителски отзив гласи:

Бих искал да има повече поддръжка за изкуствен интелект. От това, което съм пробвал досега, опциите за изкуствен интелект са полезни за начало, но след като веднъж е създаден шаблон, не е най-лесно да се настройва или да се правят промени в рамките на подсказката за изкуствен интелект.

📖 Прочетете също: Алтернативи и конкуренти на SurveyMonkey

7. Formstack Forms (Най-доброто решение за сигурни формуляри, отговарящи на нормативните изисквания)

чрез Formstack

Смятате ли, че сигурността на данните и спазването на нормативните изисквания са абсолютна необходимост? Тогава Formstack Forms се откроява като надеждно решение. Тази платформа е създадена с акцент върху защитата на чувствителна информация, предлага сертификати за съответствие с HIPAA и PCI, което я прави безценна за сектора на здравеопазването, финансите или правото.

Той надхвърля простото създаване на формуляри, като дава възможност на оперативните екипи и предприятията да създават интелигентни работни потоци, при които събраните данни автоматично задействат следващите стъпки, електронни подписи или генериране на документи. Formstack предлага сериозно подобрение в сравнение с Tally Forms, като гарантира, че вашите формуляри са не само сигурни, но и дълбоко интегрирани във вашите важни бизнес процеси.

Най-добрите функции на Formstack Forms

Гарантирайте най-високо ниво на сигурност на данните и съответствие с индустриалните стандарти като HIPAA и GDPR.

Автоматизирайте сложни работни процеси с тригери за изпращане на известия, генериране на документи и др.

Използвайте задълбочени анализи на формулярите, за да определите точните точки, в които потребителите се отказват.

Генерирайте автоматично изпипани, предварително попълнени документи или договори от подадени формуляри.

Внедрете детайлни настройки за достъп и разрешения на потребителите, което позволява сигурно сътрудничество в екипа.

Ограничения на Formstack Forms

Въпреки че платформата е изключително функционална, някои потребители смятат, че цялостният дизайн и потребителският интерфейс са по-малко модерни и интуитивно изчистени.

Пълната поддръжка на персонализирани домейни за директни URL адреси на формуляри е ограничена предимно до поддомейни (yourcompany. formstack. com)

Цени на Formstack Forms

14-дневен безплатен пробен период

Формуляри: От 99 $/месец

Пакет: От 2,99 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Formstack Forms

G2 : 4,3/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4/5 (над 100 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Formstack Forms?

Един потребителски отзив гласи:

Formstack е внедрил строги мерки за сигурност, за да защити чувствителните данни, независимо дали те се събират, споделят или съхраняват. Паролите за сигурност могат да се използват за криптиране на данни и гарантиране, че само лица с подходящо разрешение имат достъп до конкретни данни. Освен това е въведено одобрение на работния процес, така че потребителите могат да имат достъп до формуляра само чрез оторизирани входни данни. Благодарение на това потребителите могат да следят отблизо и да проследяват всяко въвеждане във формуляра.

8. Zoho Forms (Най-доброто за интегрирано създаване на формуляри в бизнес пакета Zoho)

чрез Zoho Forms

Zoho Forms може да ви се стори като разширение на съществуващите ви бизнес операции, особено ако вече използвате други продукти на Zoho. Той работи най-добре като част от по-голяма екосистема, проектирана да улеснява потока на данни между вашите CRM, маркетингови и инструменти за поддръжка.

В сравнение с основните възможности на много алтернативи на Tally Forms, инструментът предлага богат набор от функции, като многостранични формуляри, опции за запазване и възобновяване за респондентите и сложна условна логика за създаване на високо динамични и насочени към потребителя формуляри.

Най-добрите функции на Zoho Forms

Създавайте формуляри, които се адаптират към всяко устройство, и дори събирайте данни офлайн.

Създайте сложни работни процеси за одобрение на подадени формуляри

Улеснете сигурното събиране на плащания с вградени интеграции за популярни портали, включително PayPal.

Персонализирайте формулярите с помощта на разнообразни теми, персонализирани цветове, уникални шрифтове и персонализирани домейни.

Получавайте незабавни известия по имейл, Slack или други канали, когато бъдат подадени нови формуляри.

Ограничения на Zoho Forms

Свързването с приложения на трети страни, които не са Zoho, понякога може да бъде по-сложно или да изисква повече усилия в сравнение с универсално интегрираните инструменти за създаване на формуляри.

Определени типове полета или конкретни сценарии на употреба могат да срещнат ограничения по отношение на броя символи или размера на данните, което може да повлияе на нишови или сложни нужди от събиране на данни.

Цени на Zoho Forms

Безплатен план

Основен: 12 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Професионална версия: 60 $/месец

Премиум: 110 $/месец

Оценки и рецензии за Zoho Forms

G2 : 4. 4/5 (над 160 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 120 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Forms?

Един потребителски отзив гласи:

Системата Zoho като цяло е много объркваща, тъй като за повечето инструменти трябва да се плаща допълнително. При внедряването на формуляра Zoho имахме голямо объркване с целевите страници на Zoho, както и с личния акаунт и работния акаунт на клиента. Това го накара да плати два пъти за една и съща услуга, тъй като не можахме да свържем личния акаунт с CRM, който беше с работния му акаунт.

9. Formsite (Най-доброто за създаване на сигурни формуляри)

чрез Formsite

Когато става въпрос за сигурно събиране на данни и безпроблемна работа в рамките на настоящата ви бизнес структура, Formsite е име, на което можете да разчитате. Тази платформа не е нова в областта на създаването на формуляри; тя е опитен ветеран, известен с това, че дава приоритет на първокласни функции за сигурност като SSL криптиране и PCI съответствие, които са абсолютно жизненоважни за бизнеса, работещ с чувствителна информация.

Този инструмент е интелигентен избор за оперативни ръководители и развиващи се бизнеси, като предлага практичен подход за сигурно, функционално и интегрирано събиране на данни.

Най-добрите функции на Formsite

Проектирайте професионални формуляри с помощта на лесен за употреба инструмент за създаване чрез плъзгане и пускане.

Изберете от над 50 гъвкави типа елементи и приложете обширни персонализации за прецизно оформление.

Осигурете надеждна сигурност на данните и съответствие с изискванията с функции като SSL криптиране, CAPTCHA защита срещу спам и опционално съответствие с HIPAA (при плановете Enterprise).

Използвайте функцията „Запази и върни се“, за да запазите частично попълнени формуляри и да дадете възможност на потребителите да ги попълнят, когато им е удобно.

Създавайте информативни визуални отчети директно от събраните данни, като използвате вградени графики и таблици, с лесни опции за експортиране.

Ограничения на Formsite

Опциите за персонализиране на визуалната естетика, особено без да се прибягва до напреднали познания по CSS, могат да бъдат донякъде ограничени.

Отзивите на някои потребители сочат ограничения във функционалността на мобилното приложение или по-малко от оптимална реактивност на дизайна на определени мобилни устройства.

Интегрирането с по-малко разпространени или високоспециализирани платформи на трети страни може да наложи работа по персонализиране на API, което добавя допълнителна сложност за нишови настройки.

Цени на Formsite

14-дневен безплатен пробен период

Лично: 24 $/месец

Професионална версия: 39 $/месец

Бизнес: 69 $/месец

Business Plus: 99 $/месец

Enterprise: 249 $/месец

Оценки и рецензии за Formsite

G2 : 4,4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Formsite?

Един потребителски отзив гласи:

Много лесен за използване и се интегрира с Slack и друг софтуер. Помага за всичко – от поръчки за продажби до събиране на информация.

👀 Знаете ли, че... През 1790 г. първото преброяване на населението в САЩ (вероятно първото официално правителствено проучване в страната) е проведено под ръководството на Малон Дикерсън и под надзора на братът на Джордж Вашингтон, Самуел Вашингтон. И знаете ли какво? В него са били поискани само шест данни, включително колко „свободни бели мъже над 16 години“ има в домакинството ви.

10. Cognito Forms (Най-доброто за формуляри с разширени изчисления)

чрез CognitoForms

Ако работата ви включва сложни изчисления, сложна логика или динамични взаимодействия с данни във вашите формуляри, Cognito Forms може да бъде идеалното решение за вас. Тази платформа е солиден избор за продуктови мениджъри, оперативни ръководители или самостоятелни предприемачи, които се нуждаят от инструмент за създаване на формуляри, който да прави повече от събиране на основни данни.

Той се отличава в създаването на интелигентни формуляри, които могат да се справят с всичко – от калкулатори за цени до подробни формуляри за поръчки с условна логика и повтарящи се секции.

Най-добрите функции на Cognito Forms

Създавайте формуляри с усъвършенствани персонализирани изчисления, динамично ценообразуване, автоматизирано оценяване и др.

Задействайте последващи задачи, изпращайте известия и препращайте данни за одобрение директно в платформата.

Позволете на потребителите да добавят множество записи (например няколко участници, множество продукти)

Използвайте електронни подписи, за да събирате правно обвързващи одобрения или споразумения.

Осигурете сигурни портали за самообслужване, където външни потребители могат да преглеждат своите предишни заявки.

Гарантирайте сигурността на данните и съответствието с изискванията с функции като HIPAA готовност.

Ограничения на Cognito Forms

Персонализирането за естетичен дизайн може да бъде по-малко гъвкаво в сравнение с някои конкуренти, което потенциално затруднява постигането на уникален или персонализиран визуален брандинг без разширени CSS.

Безплатният план е добра отправна точка, но бързо става ограничен за активните потребители, особено по отношение на съхранението и достъпността на разширени функции.

Някои потребители изразиха желание за по-голямо разнообразие от вградени шаблони, пригодени към конкретни нишови индустрии, извън общото предлагане.

Цени на Cognito Forms

Безплатен план

Pro: 19 $/месец

Екип: 39 $/месец

Enterprise: 129 $/месец

Оценки и рецензии за Cognito Forms

G2 : 4,5/5 (над 80+ рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 100+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Cognito Forms?

Един потребителски отзив гласи:

Възможностите на този инструмент са почти неограничени – той може да се използва като списък със задачи, метод за събиране на данни, съхранение, документиране и др.

Създайте свои формуляри с ClickUp

Ето го – изчерпателен преглед на някои от най-добрите алтернативи на Tally Forms, които са налични днес. Независимо дали вашият приоритет е дълбока персонализация, безпроблемна автоматизация или стабилна интеграция с вашия съществуващ технологичен стек, има решение за създаване на формуляри, което е проектирано да отговори на вашите специфични нужди.

Ако търсите решение, което наистина обединява събирането на данни с управлението на проекти и автоматизира работните процеси от всяко подаване на формуляр, ClickUp се откроява като мощен конкурент. Неговата способност да превръща данните от формулярите директно в изпълними задачи и прозрения в рамките на една единствена, интегрирана платформа може значително да повиши производителността и ефективността на вашия екип.

Готови ли сте да промените начина, по който създавате формуляри, и да ускорите работните си процеси? Опитайте ClickUp безплатно още днес!