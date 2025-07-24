Открийте 10-те най-добри AI инструмента за обучение и развитие през 2025 г.

Обучението вече не е това, което беше. Излязохме от остарелите сесии за въвеждане в работата и изхвърлихме прашните учебни наръчници. Днес обучението е навсякъде: в работата ни, в грешките ни, в моментите, в които си казваме „Чакай... как се прави това?“. В някои случаи то дори е... забавно.

И познайте какво ви придружава по пътя? AI.

71% от професионалистите в областта на обучението и развитието вече „изследват, експериментират или интегрират изкуствен интелект в работата си“.

Независимо дали става дума за преподаване в клас или обучение на екип, AI инструментите променят начина, по който учим. От съдържание, което практически се пише само, до AR/VR модули, които засенчват традиционното обучение, компаниите се отказват от остарелите методи и приемат по-умни и по-ангажиращи начини за развитие на таланти.

С тези AI инструменти за обучение и развитие можете незабавно да генерирате документи за въвеждане, да проектирате персонализирани визуални материали за курсове, да изготвяте планове за уроци, да очертавате цели модули за обучение и да персонализирате съдържанието на обучението за различни роли – и всичко това без никакво усилие!

Ето кратък преглед на най-добрите AI инструменти за обучение и развитие:

Ето нашият списък с AI инструменти, които могат да опростят вашите програми за обучение и развитие, като същевременно поддържат ангажираността на служителите:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на обучението и развитието, базирано на изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Brain – то е безплатно. Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате цялостни модули за обучение мигновено с AI.

Мислите, че ClickUp е само за управление на проекти? Помислете отново! С подходящата настройка ClickUp се превръща в динамична платформа за обучение и развитие, която ви помага да проектирате, предоставяте и проследявате обучението в цялата ваша организация. Това наистина е приложението за всичко в работата.

Независимо дали търсите планове за уроци или персонализирани работни процеси, ще намерите всичко това с AI-базираните функции в ClickUp. Нека да разгледаме по-подробно!

Създаване на съдържание и мониторинг на напредъка с помощта на изкуствен интелект, което спестява часове

ClickUp Brain, най-пълната изкуствена интелигентност за работа на планетата, ви помага да създавате бързо съдържание за обучение. Въведете команда като „Създайте модул за обучение по киберсигурност за отдалечени екипи“ и наблюдавайте как се генерират подробни планове, обхващащи всичко от симулации на фишинг до VPN протоколи.

Използвайте го, за да адаптирате предложенията за съдържание към уникалния характер на вашето работно място. Създавайте модули, специфични за дадена роля, пренаписвайте уроците в стила на вашата марка и дори генерирайте въпроси за тестове въз основа на вашите вътрешни документи, за да направите вашата програма за обучение по-малко стандартна и по-персонализирана.

Можете да съхранявате тези конспекти и материали в ClickUp Docs.

💡 Съвет от професионалист: Диктувайте съдържанието на модулите, въпросите от тестовете или бележките за обратна връзка, като използвате Talk‑to‑Text в ClickUp Brain MAX. Brain MAX е „супер приложение“ за настолни компютри на ClickUp, задвижвано от изкуствен интелект, което разбира целия ви работен контекст – задачи, документи, чатове и интегрирани приложения – и ви позволява да търсите, говорите и действате директно с най-новите модели изкуствен интелект като GPT‑4, Claude и Gemini. Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете работата си 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX.

Искате да направите още една стъпка напред?

Използвайте Autopilot Agents на ClickUp, за да се съобразите с етапите и контролните точки на вашата програма за обучение. Агентите са като интелигентни AI асистенти, които изпълняват автономни действия въз основа на определени тригери и условия:

Създавайте съдържание проактивно: Когато стажант маркира модул като „В процес“, агентът може автоматично да сподели въвеждащ документ, списък за проверка или ресурси, за да помогне.

Автоматизирайте обратната връзка и обобщенията : след като учащите подадат отговорите на тестовете или задачите, агентът може да обобщи ключовите отговори или да отбележи често срещаните пропуски.

Управление на напомняния: Ако крайният срок изтече или статуса остане „Незапочнато“, агентът може да активира напомняния към учащите или обучителите.

ClickUp Clips ви позволява да записвате кратки видео уроци и инструкции директно в браузъра си. Не е необходимо специално оборудване – просто натиснете бутона за запис и споделете знанията си незабавно. Можете лесно да разказвате и обяснявате сложни теми, като по този начин ученето става по-ангажиращо и запомнящо се.

Освен това, с ClickUp Brain, транскриптите за тези клипове се генерират в реално време, така че вашият екип може без усилие да търси, препраща или преглежда съдържанието. Задавайте въпроси и получавайте отговори директно от транскрипта!

Записвайте кратки инструкции с ClickUp Clips и поддържайте екипа си в синхрон.

Използвайте вградените функции, за да:

Създавайте автоматично транскрипти с възможност за търсене

Добавете времеви отметки за лесна навигация

Проследявайте кой какво е гледал

Споделяйте видеоклипове по сигурен начин с конкретни членове на екипа

Интерактивни бели дъски за по-голямо ангажиране

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да планирате учебния процес и учебните програми.

Кажете сбогом на скучните PowerPoint презентации. Белите дъски на ClickUp превръщат обучителните сесии в съвместни преживявания. Визуализирайте пътищата на обучение, планирайте пътувания за изграждане на умения и обменяйте идеи с екипа си в реално време.

📌 Например, начертайте схема на обучението за вашата програма за въвеждане в работата в ClickUp Whiteboards. След това превърнете всеки модул в задачи, организирайте ги в списък по тема или отдел и превключете към изглед Gantt, за да планирате графици, да зададете етапи и да управлявате зависимостите между групите.

💡 Съвет от професионалист: Създайте централизиран център за учебни ресурси, като свържете вашите ClickUp Docs директно със задачите във вашите работни процеси за обучение. Например, прикачете ClickUp Doc с подробни ръководства за въвеждане или специфични за ролята SOP към всеки модул във вашия Whiteboard поток. Можете също да вградите видеоклипове, тестове или формуляри за обратна връзка директно в Doc, така че учащите да имат всичко необходимо в контекста, без да преминават от един инструмент в друг.

Шаблони, които ускоряват настройката

Получете безплатен шаблон Преминете от концепция към изпълнение с шаблона за внедряване на система за управление на обучението на ClickUp.

За първи път ли създавате система за управление на обучението (LMS)? Започнете с нещо просто! Шаблонът за внедряване на LMS на ClickUp ще ви помогне да завършите успешно проекта си. Ето как:

Използвайте изгледа „Проект Гант“, за да създадете времева линия за всяка задача в проекта.

Организирайте задачите в персонализирани статуси, като „В процес на преглед“, „В процес на изпълнение“ и „Завършено“.

Актуализирайте статуса си, докато напредвате в задачите, за да държите заинтересованите страни в течение.

Наблюдавайте и анализирайте задачите, за да се уверите, че всеки етап е в правилната посока.

От друга страна, шаблонът за обучение на ClickUp предоставя солидна основа за вашите програми. Интуитивният му потребителски интерфейс ви помага да планирате, структурирате и управлявате вашата програма за обучение. Ето как:

Стандартизирайте пътищата на обучение в екипите, като използвате предварително създадени задачи, документи и цели.

персонализираните полета на ClickUp. Следете статуса на завършване, часовете за обучение и резултатите от оценките в реално време, като използвате таблата

Открийте отпадащите от обучението или ниските резултати с визуални отчети и бързо преразпределете материалите или планирайте последващи действия.

Получете безплатен шаблон Планирайте, графицирайте и изпълнявайте с шаблона за рамка за обучение на ClickUp.

Този шаблон предоставя аналитични данни за създаване на програма за обучение, съобразена както с нуждите на обучителите, така и с тези на обучаващите се. Използвайте го, за да проследявате напредъка на служителите и да актуализирате материалите за обучение въз основа на потребителските данни.

Ако търсите AI-базиран инструмент за управление на производителността „всичко в едно“, с който да максимизирате резултатите от вашите програми за обучение, ClickUp е правилният избор.

Най-добрите функции на ClickUp

Създайте структурирани пътища за обучение, използвайки ClickUp Docs с свързани задачи, вградени медии и ясни списъци за проверка.

Използвайте ClickUp Chat , за да сътрудничите по учебни материали, да изясните целите и да съгласувате резултатите. Вместо да използвате разпръснати канали, започнете чат в рамките на конкретна задача или модул за обучение, така че въпросите, актуализациите и обратната връзка да останат свързани с точното съдържание или задача, към които се отнасят.

Присвоявайте и проследявайте модулите за обучение без усилие, като комбинирате персонализирани статуси, крайни срокове и автоматизации на ClickUp . Например, когато учащ маркира модул като „В процес“, автоматизацията може незабавно да уведоми обучителя или да присвои следващата задача.

Обобщавайте, изготвяйте и генерирайте съдържание незабавно с ClickUp Brain – от SOP и документи за въвеждане в работата до тестове и често задавани въпроси.

Централизирайте цялото съдържание за обучение в специален L&D ClickUp Space с персонализирани разрешения, изгледи по избор и гъвкави шаблони.

Ограничения на ClickUp

Може да не предлагат дълбока персонализация за нишови нужди от обучение

Богатите функции на платформата могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 ClickUp е наречен „променящ играта“, като се казва:

Мога да виждам кога нещата се свършват с екипа, създадох много SOP, за да обучавам новите ни служители много по-бързо от преди и да извадя нещата от главата си и да ги вкарам в работния процес.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашата задача. Това е универсалното приложение за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

2. Synthesia (Най-доброто за създаване на уроци и обучителни видеоклипове, базирани на изкуствен интелект)

чрез Synthesia

Кратките, увлекателни видеоклипове заменят дългите, монотонни обучителни сесии – и с право. Но заснемането, редактирането и производството на видеоклипове от нулата отнема време, усилия и пълна производствена база. Тук на помощ идват AI видео инструменти като Synthesia.

Synthesia преобразува обикновен текст в професионални обучителни видеоклипове, използвайки реалистични AI аватари без камери, микрофони или инструменти за редактиране. Независимо дали стартирате модули за въвеждане, обучение по съответствие или съдържание за повишаване на квалификацията, Synthesia помага на екипите за обучение и развитие да създават бързо висококачествени видеоклипове. Това намалява времето за производство и помага да се поддържа ангажираността на учащите.

Най-добрите функции на Synthesia

Изберете от над 200 безплатни видео шаблона, за да започнете да създавате видеоклипове, дори ако сте начинаещ.

Достигнете до глобална аудитория с дублиране и превод на над 140 езика.

Сътрудничество с екипи и редактиране на видеоклипове въз основа на обратна връзка, с актуализирана видео библиотека

Ограничения на Synthesia

Управлението на разходите може да бъде трудно, ако имате големи изисквания по отношение на видеото.

Да накарате аватарите да изразяват емоции като хората би било трудно, тъй като те са генерирани от изкуствен интелект.

Цени на Synthesia

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец на потребител

Създател: 69 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Synthesia

G2: 4,7/5 (над 1900 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Synthesia

В едно ревю в G2 се казва:

Обичам нивото на персонализация, което предлага, като същевременно осигурява отлична AI поддръжка за частите, с които не се чувствам напълно комфортно. Не съм много креативен човек, затова се нуждая от допълнителна помощ при създаването на обучително съдържание, а Synthesia е идеалното решение за моите пропуски.

3. Jasper (Най-доброто за писане на обучително съдържание на базата на изкуствен интелект)

чрез Jasper AI

Зад всяка ефективна обучителна сесия стоят планове за уроци, насоки за обучение, наръчници за въвеждане и, разбира се, солиден сценарий. Именно в това помага Jasper AI. Тази платформа, задвижвана от изкуствен интелект, може да генерира всичко – от сценарии до пълни наръчници за обучение – за секунди.

Имате презентация и трябва да я превърнете в изпипано ръководство за обучение? Просто въведете команда в Jasper Chat – и готово. Независимо дали започвате от нулата или доусъвършенствате съществуващи материали, Jasper прави създаването на съдържание бързо, лесно и мащабируемо.

Най-добрите функции на Jasper

Повишете качеството на корпоративното обучение с помощта на AI-базиран редактор на документи.

Задайте свои собствени правила за употреба на термини, граматика или дори пунктуация, за да сте сигурни, че винаги поддържате последователен тон на марката.

Преминете в „Boss Mode“ и генерирайте готови за изпълнение идеи за корпоративно обучение за секунди.

Ограничения на Jasper

Необходимо е да проверите точността на генерираното съдържание.

Цени на Jasper

Създател: 49 $/месец на работно място

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1800 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI?

Един рецензент на G2 казва:

Той генерира висококачествено съдържание бързо, когато трябва да напиша текст, който изисква разбиване на сложни явления на техните съставни части, обясняване на бизнес процеси, оценяване на различни опции или описване на конвенционални управленски практики на читателя.

👀 Знаете ли, че... Организациите с силна култура на учене имат с 30–50% по-високи нива на ангажираност и задържане на служителите.

4. ElevenLabs (Най-доброто за реалистично генериране на реч)

чрез ElevenLabs

Създаването на подробни планове за уроците е един аспект на преподаването, а поддържането на ангажираността на служителите по време на корпоративното обучение е друг. Тук е полезно да имате инструмент, който лесно преобразува текст в реч.

ElevenLabs е един от тези AI инструменти за озвучаване. С многобройните си функции, той е добър избор за превръщане на скучното съдържание в увлекателни обучителни видеоклипове или за използване на AI за дублиране на озвучаването на няколко езика.

Най-добрите функции на ElevenLabs

Изберете от над 32 различни езика, за да създадете уникални AI видеоклипове.

Дайте глас на вашите AI аватари с лесни преобразувания от текст в реч.

Персонализирайте езика, тона, гласа и стила на вашите AI видеоклипове.

Ограничения на ElevenLabs

Ниските нива на плановете могат да бъдат ограничаващи за мащабното производство.

Цени на ElevenLabs

Безплатно

Стартово ниво: 5 $/месец

Създател: 11 $/месец

Pro: 99 $/месец

Оценки и рецензии за ElevenLabs

G2: 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за ElevenLabs?

В едно ревю в G2 се чете:

Налични са различни акценти – от британски до американски, както и различни личности и възрасти. Също така е много лесен за използване. Успях да намеря любимия си глас и да го запазя като предварителна настройка, за да мога бързо да генерирам гласови файлове в движение. Силно препоръчвам ElevenLabs.

5. Pictory (Най-доброто за обучителни видеоклипове, генерирани от изкуствен интелект)

чрез Pictory

Ами ако нямате опит в създаването на видеоклипове, но искате да използвате видеоклипове за обучение на екипа си? По-рано бихте се нуждаели от услугите на опитен видеоредактор, бихте чакали той да създаде съдържанието, бихте изпълнили множество итерации и бихте произвели един-единствен видеоклип.

Но вече не е така. С платформа за създаване на видеоклипове, базирана на изкуствен интелект, като Pictory, можете да създавате обучителни видеоклипове и стимулиращи учебни материали, без да имате никакви умения за редактиране на видео. Сътрудничество с екипа си в реално време, за да превърнете ученето в пълноценно преживяване.

Най-добрите функции на Pictory

Преобразувайте текст и URL адреси в увлекателни дълги видеоклипове

Сътрудничество с няколко екипа в реално време за постигане на най-добри резултати

Създавайте кратки клипове от дълги видеоклипове за лесно споделяемо съдържание

Ограничения на Pictory

Трудно е да се създават индивидуални персонализации с ограничени опции за озвучаване и шаблони.

Цени на Pictory

Стартово ниво: 25 $/месец

Професионална версия: 49 $/месец

Екип: 119 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pictory

G2: 4,7/5 (над 70 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 160 отзива)

Какво казват реалните потребители за Pictory

В едно ревю в G2 се чете:

Той е лесен за използване и има добри функции. Най-много ми харесва, че само с моят видео сценарий той автоматично генерира пълното видео и добавя субтитрите към него. Ако имате глас зад кадър или искате да създадете такъв, софтуерът автоматично го синхронизира с видеото, което е невероятно!

6. Quizgecko AI (Най-доброто за създаване на тестове и учебни материали, базирани на изкуствен интелект)

чрез Quizgecko

Учениците запаметяват повече, когато са активно ангажирани, така че защо да се придържате към остарели методи? Quizgecko е инструмент, базиран на изкуствен интелект, който прави обучението интерактивно и забавно.

Това е нов начин да подобрите вашите урочни планове и да поддържате пълната ангажираност на обучаващите се, без съдържанието да изглежда остаряло или повтарящо се. Независимо дали създавате флаш карти, тестове или дори подкасти, Quizgecko ви помага да предоставяте уроци, които се запомнят.

Най-добрите функции на Quizgecko

Създавайте обучителни материали, като качвате файлове на платформата и използвате изкуствен интелект, за да ги превърнете в тестове, флаш карти и други помощни средства за учене.

Учете по-добре с Quizgecko AI, който автоматично повтаря информацията, която може да ви е трудно да разберете.

Ограничения на Quizgecko

Ограничено създаване на тестове в безплатния план

Цени на Quizgecko

Безплатно

Премиум: 16 $/месец

Ultra: 29 $/месец

Организация: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Quizgecko

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Quizgecko

В едно ревю в Trustpilot се чете:

Gecko е очевиден избор по отношение на цена и качество. Харесваше ми да използвам интелигентното приложение за създаване на тестове още преди да добавят много нови функции по-късно.

7. HeyGen (Най-доброто за създаване на видеоклипове за обучение и развитие)

чрез HeyGen

Друг инструмент за създаване на AI съдържание, HeyGen ви позволява да изпитате най-реалистичните аватари и дори да клонирате себе си, за да създадете видео съдържание за обучение.

Нивото на персонализация, което предлага HeyGen, е невероятно. От изражения на лицето до фонове и дори обучение на вашия AI аватар да отговаря интуитивно, тази платформа ви позволява да предлагате персонализирано съдържание за обучение.

Най-добрите функции на HeyGen

Изберете от над 175 различни езика и диалекта, за да привлечете по-широка аудитория.

Създавайте детайлни видеоклипове, в които вашите AI аватари са обучени да показват реалистични емоции и движения.

Използвайте мощния вграден инструмент за редактиране на видео, за да създавате професионални видеоклипове.

Ограничения на HeyGen

Понякога израженията на аватара могат да изглеждат малко сковани или роботизирани.

Цени на HeyGen

Безплатно

Създател: 29 $/месец на работно място

Екипи: 39 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за HeyGen

G2: 4,8/5 (над 900 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за HeyGen?

В рецензия на G2 се казва:

Този инструмент наистина променя правилата на играта. В днешно време ще срещнете много „AI“ инструменти, но този е истински. Вече го използвах за някои продуктови видеоклипове – буквално за минути. Намаляването на времето и инвестициите в ресурси е значително, а приложенията са многобройни – PR, промоции, HR, продажби, обучение и др. Безкрайна креативност!

🧠 Интересен факт: Почти девет от десет организации се притесняват за задържането на своите служители. Според доклада на LinkedIn за обучението на работното място за 2025 г., предоставянето на възможности за учене и развитие се счита за най-добрата стратегия за задържане на служителите.

8. Zavvy (Най-добрият инструмент за създаване на програми за обучение на служители)

чрез Zavvy

Zavvy by Deel е създаден за хора, които управляват няколко екипа, като мениджъри по човешки ресурси и специалисти по обучение и развитие. От обучение на служителите как да дават по-добра обратна връзка до автоматизиране на последващи действия и напомняния за обучение, Zavvy използва изкуствен интелект, за да се справи с натоварената работа.

Zavvy ви помага да автоматизирате повтарящите се задачи, за да можете да се съсредоточите върху това, което е важно: да помогнете на вашите служители да подобрят уменията си. Става въпрос за изграждане на смислени кариерни пътеки, определяне на компетенции и предлагане на истинско наставничество.

Най-добрите функции на Zavvy

Създавайте безупречни видеоклипове и други обучителни преживявания с едно кликване.

Интегрирайте с външни приложения като Slack, за да предоставяте съвети за коучинг, да споделяте ресурси за обучение и др.

Ограничения на Zavvy

Платформата може да се окаже скъпа за потребители, които работят с ограничен бюджет.

Цени на Zavvy

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Zavvy

G2: Няма налични отзиви

Capterra: Няма налични отзиви

📖 Прочетете също: Как ефективно да обучавате служителите си да работят с нов софтуер

📮 ClickUp Insight: 33% от нашите респонденти посочват развитието на умения като един от случаите на използване на изкуствен интелект, които ги интересуват най-много. Например, нетехническите работници може да искат да се научат да създават фрагменти от код за уеб страница, използвайки инструмент за изкуствен интелект. В такива случаи колкото повече контекст има изкуственият интелект за вашата работа, толкова по-добри ще бъдат отговорите му. Като универсално приложение за работа, изкуственият интелект на ClickUp се отличава в това. Той знае върху какъв проект работите и може да ви препоръча конкретни стъпки или дори да изпълнява задачи като лесно създаване на фрагменти от код.

9. Virti (Най-доброто решение за създаване на потапящи видеоклипове за подобряване на обучителните материали)

чрез Virti

Платформата за ролеви игри и видео обучение на Virti, базирана на изкуствен интелект, превръща пасивното учене в потапящо преживяване. Представете си интерактивни видеоклипове, в които аватари отговарят на учащите в реално време.

Този вид практическо обучение, базирано на сценарии, повишава ангажираността и подобрява запаметяването на знания, като позволява на учащите да практикуват в реални ситуации, без напрежение.

Най-добрите функции на Virti

Създавайте интерактивни симулации за разнообразен персонал с това решение без кодиране.

Тествайте сценарии в безопасността на виртуалния свят с напълно потапящи преживявания.

Анализирайте подробни данни, за да изведете оценки на представянето, базирани на данни.

Ограничения на Virti

Въпреки че има много възможности за персонализиране, потребителите отбелязват, че AI аватарите и гласовете могат да бъдат подобрени, за да бъдат по-реалистични.

Цени на Virti

Стартово ниво: 99 $/месец за редактор

Pro: 199 $/месец на редактор

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Virti

G2: 4,8/5 (над 30 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Virti?

В едно ревю в G2 се чете:

Харесва ми, че е достъпен и лесен за използване. Не се изискват познания по програмиране, което го прави достъпен за всеки. Всичко, от което се нуждаете, е акаунт и личен лаптоп, за да можете да създавате неограничен брой сценарии чрез интерактивната 360-градусова видео платформа или платформата Virtual Humans.

10. 7taps (Най-доброто за микро курсове за електронно обучение)

чрез 7taps

Ако искате да пропуснете отнемащия време процес на създаване на персонализирани курсове за стажанти, опитайте 7taps! То автоматично създава високо ефективни, лесни за изпълнение микрокурсове, които повишават ангажираността на учащите в разнородна работна среда.

7taps се гордее с впечатляващо 84% по-високо запазване на знанията чрез микрообучение. Този инструмент се интегрира безпроблемно в съществуващите ви работни процеси и ви помага да превърнете знанията в действия.

Най-добрите функции на 7taps

Разширете процеса на обучение с помощта на AI-базиран микрообучителен копилот.

Конвертирайте PowerPoint, PDF и други формати с трансформатора за микрообучение

Интегрирайте с външни приложения като Slack или LMS, за да приложите базирани на данни прозрения.

Ограничения на 7taps

Потребителите срещат затруднения при превръщането на подробна тематика в съдържание за микрообучение с ограничени функции.

Цени на 7taps

Безплатно

Стартово ниво: 99 $/месец за редактор

Предприятие: Персонализирани цени

7taps оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 240 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за 7taps?

В едно ревю в G2 се чете:

Създаването на съдържание е много лесно и най-хубавото е, че на служителите наистина им харесва и се ангажират добре с него. Функциите на AI Creator също са страхотни.

Изборът на подходящия AI инструмент ще подобри обучението и развитието на стажантите. Когато избирате AI инструмент за обучение, който поставя хората на първо място, обърнете внимание на следното:

Автоматизация : Уверете се, че сте избрали инструмент, който ускорява обучението. Автоматизирането на повтарящи се задачи, като форматиране на презентации, актуализиране на записи от обучения, отговаряне на често задавани въпроси от учащите или планиране на сесии, освобождава повече време за обучителите и насочва учащите по по-ефективен път.

Персонализация : Адаптирайте обучителните програми към индивидуалните нужди, вместо да използвате универсален подход. Всеки човек е различен и учи по свой собствен начин, а като обучител вие трябва да гарантирате, че обучението ви може да бъде персонализирано за различни учащи.

Интеграция : Синхронизирайте инструмента с съществуващите си платформи за обучение, за да осигурите единно преживяване, без да прекъсвате потока на учащия. Например, напредъкът по ключов курс се актуализира автоматично в системата за управление на служителите и се отчита при оценката.

Анализ : Разгледайте значими анализи, за да проследите напредъка и да оптимизирате резултатите. Вземането на решения въз основа на данни със сигурност ще подобри резултатите.

Адаптивност: Динамично адаптирайте съдържанието въз основа на представянето и ангажираността на потребителите, като по този начин гарантирате, че учащите остават ангажирани. Тази адаптивна техника на обучение поддържа вниманието на вашите стажанти.

📮 ClickUp Insight: 32% от работниците смятат, че автоматизацията би спестила само няколко минути наведнъж, но 19% казват, че тя би могла да спести 3–5 часа на седмица. Реалността е, че дори и най-малката икономия на време се натрупва в дългосрочен план. Например, спестяването на само 5 минути на ден от повтарящи се задачи може да доведе до над 20 часа спестено време на тримесечие, което може да бъде пренасочено към по-ценна, стратегическа работа. С ClickUp автоматизирането на малки задачи, като определяне на крайни срокове или маркиране на колеги, отнема по-малко от минута. Разполагате с вградени AI агенти за автоматични обобщения и отчети, докато персонализираните агенти се занимават с конкретни работни процеси. Вземете си обратно времето! 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Избирате подходящия AI инструмент за обучение? Изберете ClickUp!

Сега, след като разгледахте някои AI инструменти за обучение и развитие, е време да изберете този, който е подходящ за вас. Независимо дали сте учител, мениджър по човешки ресурси или човек, който иска да започне самостоятелна дейност, винаги има инструмент, който може да опрости работния ви процес.

Ключът е да идентифицирате слабите си места и да намерите решение, което да ги отстрани. В крайна сметка, изкуственият интелект е тук, за да спести време и да повиши ефективността. Ако търсите инструмент, базиран на изкуствен интелект, който оптимизира обучението, повишава производителността и намалява усилията, свързани с управлението на задачите, ClickUp е вашият отговор.

Преразгледайте вашите програми за обучение, постигнете повече и създайте по-добри учебни преживявания – опитайте ClickUp още днес!