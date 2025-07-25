10-те най-добри алтернативи на Stackby за по-интелигентни работни процеси през 2025 г.

Не можете да отречете това – Stackby ни заплени от пръв поглед. Беше изчистено, без код и изглеждаше като перфектният мост между бази данни и електронни таблици.

Но в момента, в който работните процеси станат по-сложни, започват да се появяват проблеми. Потребителите смятат, че автоматизацията е базова, а инструментът е по-малко мощен от очакваното. Мнозина споделят, че са разочаровани от липсата на интеграция с други инструменти.

Ако вашето работно пространство е надминало софтуера за електронни таблици, предназначен да го опрости, тази обобщена информация е за вас.

Ние подбрахме няколко мощни алтернативи, които правят всичко, което прави Stackby, и дори повече. Тези алтернативи на Stackby ви помагат да организирате разпръснатите данни, да автоматизирате повтарящите се задачи и да дадете на екипа си възможност да се разраства, без да се налага да пресъздавате всичко от нулата.

Алтернативи на Stackby с един поглед

Нямате време? Ето кратък обзор на сравнението между най-добрите алтернативи на Stackby.

Инструмент Най-подходящо за Отличителна характеристика Цени ClickUp Цялостен работен процес и управление на данни за екипи от всякакъв размер Персонализирани полета, автоматизирани работни процеси, табла в реално време, изглед на таблици за пълен контрол над проекта Наличен е безплатен план; Налични са персонализирани цени за предприятия Airtable Бази данни без код с визуален стил за малки екипи и самостоятелни предприемачи Персонализирани табла, филтрирани изгледи, разрешения на ниво запис Безплатен план; Платените планове започват от 24 $/месец monday. com Визуално проследяване на проекти и сътрудничество за малки и средни екипи Визуални табла, инструмент за създаване на работни процеси с плъзгане и пускане, управление на натоварването Безплатен план (до 2 потребители); Платени планове от 12 $/месец Asana Приоритизиране на задачите и съгласуване на екипа за агенции и екипи Времева линия, персонализирани полета, разбивка на задачите с помощта на изкуствен интелект Безплатен план; Платени планове от 13,49 $/месец Smartsheet Сложни графици на проекти за предприятия и големи оперативни екипи Диаграми на Гант, зависимости между листа, контрол на разрешенията Налична е безплатна пробна версия; Платени планове от 12 $/месец Quickbase Предприятия и големи екипи, които искат да създават персонализирани бизнес приложения без кодиране Автоматизация и логика, табла на базата на роли, персонализирани изчисления Няма безплатен план; Платените планове започват от 35 $/месец Nifty Графици на проекти и проследяване на етапи за средни и големи екипи Свързани с времевата линия етапи, вграден чат, повтарящи се задачи Безплатен план; Платените планове започват от 49 $/месец Trello Визуални табла за задачи и прости работни процеси за фрийлансъри и малки екипи Автоматизация на двореца, табла в стил Kanban, работни пространства Безплатен план; Платени планове от 6 $/месец Coda Динамични документи с поведение, подобно на приложение, за големи екипи Персонализирани работни процеси, центрове за екипи, AI асистент Безплатен план; Платени планове от 12 $/месец за Doc Maker Retable Лека хибридна таблица-база данни за самостоятелни оператори или стартиращи компании Сътрудничество в екип, разрешения на ниво колона, гъвкави опции за преглед, обогатяване на данни с изкуствен интелект Налична е безплатна пробна версия; плановете започват от 12 $/месец.

👀 Знаете ли? В дебата между база данни и електронна таблица една от основните разлики е в начина, по който данните са свързани. Докато електронните таблици обработват плоски, линейни данни, базите данни позволяват релационни структури, което означава, че можете да свързвате различни таблици с помощта на уникални идентификатори – точно както свързвате поръчките на клиенти с индивидуални профили. Това прави базите данни много по-мощни при управлението на сложни или динамични данни в множество категории.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за електронни таблици в Excel и ClickUp

Какво трябва да търсите в алтернативите на Stackby?

Ако сте израснали Stackby или се нуждаете от по-разширени функции и стабилна функционалност, подходящата алтернатива може да направи огромна разлика. Въпреки това, не всеки хибрид между електронна таблица и база данни ще отговаря на вашите нужди по отношение на работния процес.

Ето какво е най-важно при избора на заместител на Stackby:

Гъвкави изгледи на данните : Излезте извън рамките на таблиците с инструменти, които поддържат изгледи под формата на списък, календар, табло и галерия – превключващи се с едно кликване.

Възможности за автоматизация : Автоматизирайте повтарящи се задачи с тригери и действия, за да спестите време и да сведете до минимум грешките.

Дълбочина на интеграция : Синхронизирайте безпроблемно с вашите съществуващи технологии, включително CRM, Slack, Gmail и други важни приложения.

Контрол на разрешенията : Задайте подробни нива на достъп, за да защитите чувствителните данни и да осигурите сигурно и оптимизирано сътрудничество.

Персонализиране: Добавете персонализирани полета, формули и оформление – без да се изисква код – за напълно персонализирано работно пространство.

Нека се запознаем с най-добрите алтернативни инструменти за организиране на данни, които отговарят на всички тези изисквания и още много други.

👀 Знаете ли, че... Релационната база данни не е предназначена само за разработчици – тя е в основата на много инструменти без код, които вече използвате. Чрез организиране на данните в свързани таблици, релационните бази данни ви позволяват да проследявате всичко – от подробности за клиенти до актуализации на проекти – без дублиране. Това е, което прави платформи като ClickUp и Airtable, наред с други, толкова мощни зад кулисите.

📖 Прочетете също: Как да използвате функционални зависимости в дизайна на бази данни

Най-добрите алтернативи на Stackby за управление на проекти

Ние сме подбрали най-добрите софтуерни инструменти, подобни на Stackby, които безпроблемно съчетават функционалността на базата данни с управлението на задачите и работните процеси. Тези инструменти са идеални за съвременните екипи, които искат да постигнат повече с минимални усилия.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто за цялостно управление на работния процес)

Проследявайте и организирайте всички видове данни в рамките на вашето работно пространство с помощта на ClickUp.

Помислете за платформата за управление на работата на ClickUp като алтернатива на Stackby с по-добри функции за сътрудничество.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира управление на проекти, проследяване на задачи, управление на документи и сътрудничество, автоматизация и персонализирани бази данни в едно унифицирано работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект.

Редактирайте лесно данни в големи количества, използвайки интуитивната база данни без код, създадена с помощта на ClickUp Table View.

Табличният изглед на ClickUp отразява простотата на електронните таблици, но е по-добър благодарение на свързаните задачи, флаговете за приоритет, изчислените колони и интерактивните ленти за напредък. Можете да го използвате за управление на маркетингови кампании, организиране на задачи за пускане на продукти на пазара или създаване на лек CRM на едно място.

Истинската магия се крие в възможността за персонализиране на платформата. С над 15 вида персонализирани полета, включително падащи менюта, формули, валути и рейтинги, този гъвкав инструмент позволява на екипите да събират, филтрират и действат въз основа на всякакъв вид проектни данни.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за електронна таблица на ClickUp, за да подобрите финансовото проследяване.

Шаблонът за електронна таблица на ClickUp улеснява екипите, които преминават от Stackby, да възстановят структурата на данните си само с няколко кликвания.

Независимо дали работите с продуктови пътни карти или календари за съдържание, този шаблон спестява време за настройка, като същевременно ви предоставя разширени функции като обобщаване на задачи и вложени подзадачи.

Автоматизацията е друга отличителна сила. Можете да създавате правила за определяне на собственици, актуализиране на статуси или изпращане на предупреждения, което значително намалява ръчния труд.

Всичко се синхронизира с календара, електронната поща и любимите ви инструменти на трети страни, което прави ClickUp превъзходна алтернатива на Stackby и сериозно подобрение за планирането и графикът на проектите.

Любопитни сте как да започнете с автоматизацията на работните процеси? Това видео го обяснява по прост начин! 👇

Независимо дали сте самостоятелен предприемач или управлявате големи мултифункционални екипи, лесният за използване интерфейс на ClickUp се адаптира към вашите нужди и се мащабира с вашето развитие.

Най-добрите функции на ClickUp

Задавайте цели и проследявайте OKR с помощта на вградените табла

Използвайте готови шаблони за управление на проекти, CRM и планиране на съдържание.

Превключвайте между изгледите „Таблица“, „Списък“, „Календар“ и „Гант“ за по-добра перспектива.

Получете подробна информация за производителността с проследяване на времето

Създавайте повтарящи се задачи с усъвършенствани тригери за автоматизация

Импортирайте данни от Google Sheets за няколко секунди

Ограничения на ClickUp

Леко затруднение при усвояването поради широкия набор от функции

Може да се окаже прекалено сложно за прости случаи на употреба

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,6/5 (над 10 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един рецензент на G2 казва:

Използвам тези персонализирани полета, за да свържа данни и автоматизации на ClickUp, за да прилагам бизнес правила. С него мога да създам почти ВСИЧКО. Ако това не е достатъчно, ClickUp има API, който може да изпълнява почти всичко, което правим на екрана. И аз го използвах МНОГО.

Използвам тези персонализирани полета, за да свържа данни и автоматизации на ClickUp, за да прилагам бизнес правила. С него мога да създам почти ВСИЧКО. Ако това не е достатъчно, ClickUp има API, който може да изпълнява почти всичко, което правим на екрана. И аз го използвах МНОГО.

📮 ClickUp Insight: 45% от работниците са мислили да използват автоматизация, но все още не са направили тази крачка. Фактори като ограничено време, несигурност относно най-добрите инструменти и прекалено голям избор могат да възпрепятстват хората да направят първата крачка към автоматизацията. ⚒️ С лесните за създаване AI агенти и команди на естествен език, ClickUp улеснява започването с автоматизацията. От автоматичното задаване на задачи до генерираните от AI обобщения на проекти, можете да отключите мощна автоматизация и дори да създадете персонализирани AI агенти за минути – без да се налага да се учите. 💫 Реални резултати: QubicaAMF намали времето за отчитане с 40% благодарение на динамичните табла и автоматизираните диаграми на ClickUp, превръщайки часовете ръчна работа в информация в реално време.

📖 Прочетете също: Безплатни и персонализирани шаблони за таблици

2. Airtable (Най-доброто за бази данни без код с визуален стил)

чрез Airtable

Малко инструменти правят организирането на данни толкова гладко и удовлетворяващо, колкото Airtable. Той съчетава гъвкавостта на електронната таблица с дизайна на модерно приложение, което го прави любим както на творците, така и на планиращите.

Неговият Interface Designer ви позволява да създавате персонализирани табла и изгледи, подобни на приложения, които се адаптират към различни потребители без никакво кодиране. Това означава, че вашият екип по съдържанието може да се съсредоточи върху публикуването на работни процеси, докато вашият финансов екип проследява възвръщаемостта на инвестициите в кампаниите – и всичко това в едно и също работно пространство.

В сравнение със Stackby, потребителското изживяване на Airtable е по-изпипано, съобразено със сътрудничеството и мащабируемо, особено когато екипите се нуждаят от изгледи, базирани на роли, или трябва да визуализират данни по различни начини.

Airtable също опростява създаването на бази данни с богатата си библиотека от шаблони и интуитивното свързване между таблиците, нещо, което Stackby все още обработва по-скоро ръчно.

Най-добрите функции на Airtable

Импортирайте CSV файлове или синхронизирайте външни източници на данни в реално време

Създайте разрешения на ниво запис, за да контролирате достъпа на потребителите

Визуализирайте данни с пивотни таблици, диаграми и времеви линии (допълнение Pro)

Споделяйте филтрирани изгледи външно с уникален URL адрес за достъп

Сътрудничество в реално време с проследяване на промените на ниво поле

Ограничения на Airtable

Цените могат да се повишат бързо за по-големи екипи

Отчитането и анализите са относително основни без добавки

Цени на Airtable

Безплатно

Екип: 24 $/месец на потребител

Бизнес: 54 $/месец на потребител

Мащаб на предприятието: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Airtable

G2 : 4,6/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Airtable?

В едно ревю в G2 се казва:

Намирам интерфейса на Airtable за много лесен за ползване. Той има мощна структура за приемане и споделяне на данни в различни формати. Харесват ми различните интерфейси, които можете да създадете от 1 таблица. Оценявам възможността хората да попълват формуляри, които зареждат данни в таблиците, без да е необходимо всеки, който попълва формуляр, да има лиценз.

Намирам интерфейса на Airtable за много лесен за ползване. Той има мощна структура за приемане и споделяне на данни в различни формати. Харесват ми различните интерфейси, които можете да създадете от 1 таблица. Оценявам възможността хората да попълват формуляри, които зареждат данни в таблиците, без да е необходимо всеки, който попълва формуляр, да има лиценз.

3. monday. com (Най-доброто за визуално проследяване на проекти и сътрудничество)

С цветно кодиране, времева линия и добра организация, monday.com е надеждна алтернатива на Stackby за управление на проекти. Потребителите особено харесват характерните му визуални табла и инструмента за създаване на работни процеси с плъзгане и пускане.

Това, което го отличава, е как безпроблемно съчетава проследяването на данни със сътрудничеството. За разлика от Stackby, който може да изглежда изолиран и статичен, monday.com предлага интерактивни табла, където екипите коментират, актуализират статуси и определят собственици в реално време.

Неговата колонна структура може да прилича на електронна таблица, но зад тази простота се крие стабилна платформа, която с лекота се справя със зависимостите между задачите, проследяването на времето и автоматизацията. AI помощта на платформата може също да автоматизира работните процеси и да организира данните.

За екипи, които искат да преминат от пасивни бази данни към практическо изпълнение, monday.com е едно подобрение.

monday. com най-добри функции

Създавайте персонализирани автоматизации, използвайки над 250 предварително създадени тригери и действия.

Използвайте изгледа на натоварването, за да балансирате капацитета на екипа в множество проекти.

Интегрирайте се с Gmail, Outlook, HubSpot и други

Достъп до шаблони, създадени специално за маркетинг, PMO, HR и IT екипи

Настройте частни табла и разрешения на ниво елемент за чувствителни работни потоци.

Ограничения на monday.com

Може да се наложи обучение за въвеждане на нетехнически потребители

Някои изгледи (като Gantt) са ограничени до планове от по-високо ниво.

Цени на monday.com

Безплатно (до 2 места)

Основен пакет: 12 USD/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Про: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за monday.com

G2 : 4,7/5 (над 13 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 5000 отзива)

Какво казват реалните потребители за monday.com?

В рецензия на Capterra се казва:

monday. com голямата гъвкавост ни улесни да го персонализираме според нашите нужди. Има впечатляващи визуални табла, които ни предоставят информация в реално време за това, което се случва в нашата организация.

monday. com голямата гъвкавост ни улесни да го персонализираме според нашите нужди. Има впечатляващи визуални табла, които ни предоставят информация в реално време за това, което се случва в нашата организация.

4. Asana (Най-доброто за приоритизиране на задачите и съгласуване на екипа)

чрез Asana

Представете си списък със задачи, който не само ви напомня какво да направите, но и ви показва как това се вписва в по-голямата картина. Това е яснотата, която Asana предлага. С изчистения си интерфейс и цветни етикети Asana прави сложните проекти управляеми и целенасочени.

Функцията Timeline ви позволява да визуализирате зависимостите, така че всеки да вижда как закъсненията се отразяват на плана. В сравнение с плоските таблици с данни на Stackby, Asana свързва задачите в динамична пътна карта на проекта. Коментарите, подзадачите и приоритетите поддържат екипа ви синхронизиран, без да се налага да преминавате от един инструмент към друг.

Можете да прикачвате файлове, да маркирате колеги и да задавате крайни срокове с едно кликване. Предложенията на AI на Asana също помагат за разбиването на целите на проследими стъпки, което го прави по-умно решение за екипи, които искат нещо повече от просто съхранение.

Най-добрите функции на Asana

Създавайте цели и проследявайте ключови резултати с вградените OKR табла

Автоматизирайте рутинната работа с помощта на Asana Rules и логически условия

Визуализирайте натоварването на колегите си, за да предотвратите изчерпването им.

Добавете персонализирани полета и филтри за сортиране, за да адаптирате изгледа на задачите

Използвайте шаблони за проекти за маркетингови, дизайнерски и инженерни работни процеси.

Ограничения на Asana

Няма вграден изглед, подобен на електронна таблица, за задачи, свързани с големи бази данни.

Функциите за времева линия и разширени отчети са достъпни само в платените планове.

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2 : 4. 4/5 (над 11 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Потребител в G2 коментира:

Asana е лесен за използване и гъвкав инструмент за управление на проекти, който е идеален за поддържане на организираност и ефективност в екипа. Той е лесен за настройка, особено за малки екипи, а изчистеният му интерфейс прави ежедневната му употреба интуитивна. Въпреки че в началото има лека крива на обучение, особено за новите потребители, полезните ръководства и солидният център за поддръжка правят прехода по-плавен.

Asana е лесен за използване и гъвкав инструмент за управление на проекти, който е чудесен за поддържане на организираност и фокус в екипите. Лесен е за настройка, особено за малки екипи, а изчистеният му интерфейс прави ежедневната му употреба интуитивна. Въпреки че в началото има лека крива на обучение, особено за новите потребители, полезните ръководства и солидният център за поддръжка правят прехода по-плавен.

5. Smartsheet (Най-подходящ за сложни графици на проекти и корпоративни операции)

чрез Smartsheet

Smartsheet прилича на електронна таблица, но действа като мощна машина. Под редовете и колоните си, това е пълноценна платформа за изпълнение на работа, създадена за координация на цялостната картина.

Неговите диаграми на Гант, проследяване на критичния път и свързване между листа надхвърлят значително възможностите на Stackby. Можете да визуализирате многофазови проекти, да разпределяте ресурси и да управлявате рискове, като същевременно информирате ръководството с динамични табла.

Докато Stackby се бори с мащабни зависимости и прогнозиране на графици, Smartsheet процъфтява в такива сценарии. Неговите нива на разрешения и регистри на дейностите са идеални за корпоративни екипи, които се занимават с отчетност за съответствие или междуотделна отчетност.

Най-добрите функции на Smartsheet

Автоматизирайте одобренията и предупрежденията с помощта на вградения механизъм за работни процеси.

Създавайте и споделяйте табла за отчитане на проекти в реално време

Създавайте формули, изчислявайте показатели и генерирайте диаграми с AI

Използвайте историята на ниво клетка, за да проверявате всяка актуализация

Управлявайте достъпа с разрешения на ниво група и ниво лист

Сътрудничество с доставчици или клиенти чрез споделени таблици и отчети

Ограничения на Smartsheet

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с модерните инструменти.

Разширените функции изискват време за настройка и усвояване

Цени на Smartsheet

Про: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2 : 4. 4/5 (над 19 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Отзив на потребител на Capterra:

Като цяло, Smartsheet се отличава в създаването на среда за сътрудничество, в която екипите могат да работят безпроблемно заедно. Комбинацията от удобен за ползване дизайн, логичен интерфейс и усъвършенствано представяне на проекти го прави ценен актив за управление на проекти и постигане на успех на екипа.

Като цяло Smartsheet се отличава в създаването на среда за сътрудничество, в която екипите могат да работят безпроблемно заедно. Комбинацията от удобен за ползване дизайн, логичен интерфейс и усъвършенствано представяне на проекти го прави ценен актив за управление на проекти и постигане на успех на екипа.

👀 Знаете ли, че... Преди да кръсти своя софтуер за електронни таблици Excel, Microsoft му даде името „Odyssey“!

6. Quickbase (най-доброто решение за създаване на персонализирани бизнес приложения без кодиране)

чрез Quickbase

Мислете за Quickbase като за ваш вътрешен софтуерен конструктор – не се изисква инженерно образование. Той е създаден за екипи, които искат да превърнат електронните таблици в структурирани приложения с бизнес логика, формуляри и отчети в реално време.

Quickbase надминава далеч безкодовото предложение на Stackby, като позволява на потребителите да създават напълно релационни приложения, които автоматизират работните процеси в различните отдели. Можете да създавате условни правила, да конфигурирате модели на данни и да задействате действия като одобрения или известия – всичко това от визуален интерфейс.

За разлика от Stackby, който остава в сферата на проследяването на задачи и базите данни, Quickbase се превръща във вашия бекенд за всичко – от контрол на запасите до набиране на доставчици.

То е особено ценно за оперативните, финансовите и ИТ екипи, които искат мащабируеми работни процеси, съобразени с тяхната бизнес логика, без да се налага да изобретяват колелото отначало.

Най-добрите функции на Quickbase

Използвайте формули и изрази за персонализирани изчисления в различни полета

Създавайте отчети с филтриране, групиране и динамични диаграми

Автоматизирайте синхронизирането на данни от външни източници като Excel или Salesforce

Внедрете табла за управление, базирани на роли, за персонализиран достъп на потребителите

Използвайте тестови среди за тестване на приложения преди внедряването им

Ограничения на Quickbase

Може да е прекалено за прости задачи за проследяване или лични проекти

Потребителският интерфейс не е толкова модерен в сравнение с по-новите инструменти.

Цени на Quickbase

Екип: Започва от 35 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Бизнес: Започва от 55 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Персонализирани цени

Безплатен пробен период: 30 дни с достъп до бизнес функции

Оценки и рецензии за Quickbase

G2 : 4. 4/5 (над 1200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Quickbase?

В едно ревю в G2 се казва:

Quickbase ни дава гъвкавост да управляваме процесите си по начин, който отговаря на начина, по който работим. Харесва ми, че не е строго. Позволява ни да изграждаме работни процеси, които отговарят на нашите нужди, дори когато тези нужди са сложни. Например, ние работим с много клиенти, рекламации и фактури, а Quickbase ни позволява да създаваме тръбопроводи и да автоматизираме части от този процес.

Quickbase ни дава гъвкавост да управляваме процесите си по начин, който отговаря на начина, по който работим. Харесва ми, че не е строго регламентирано. То ни позволява да изграждаме работни процеси, които отговарят на нашите нужди, дори когато тези нужди са сложни. Например, ние работим с много клиенти, рекламации и фактури, а Quickbase ни позволява да създаваме тръбопроводи и да автоматизираме части от този процес.

7. Nifty (Най-доброто за графици на проекти и проследяване на етапи)

чрез Nifty

Nifty съчетава планирането и изпълнението в едно чисто, сътрудническо пространство. Това е инструмент, който изглежда изненадващо лек, докато не осъзнаете, че управлява целия ви проектен процес от стартирането до доставката.

Функцията за времева линия автоматично свързва задачите с важни етапи, така че екипите да се фокусират върху резултатите, а не само върху продукцията. За разлика от Stackby, където проследяването на важни етапи изисква създаване на персонализирани изгледи и формули, Nifty предлага вградена визуална пътна карта, която поддържа всички в синхрон без усилие.

Получавате също чат, документи, споделяне на файлове и табла със задачи на едно място, което го прави много по-гъвкаво за екипи, управляващи клиентски проекти или продуктови спринтове.

Най-добрите функции

Създавайте повтарящи се задачи и зависимости между задачите в различни проекти

Използвайте чат за екипа с теми, свързани директно със задачите

Създавайте интелигентни задачи и документи, специфични за проекти, с Orbit AI

Преминавайте без усилие между изгледите на времевата линия, плувния коридор и списъка.

Задайте разрешения за проекти, свързани с клиенти, и външни линкове за споделяне

Удобни ограничения

По-малка интеграционна екосистема в сравнение с по-големите платформи

Ограничени аналитични или разширени функции за отчитане

Изгодна цена

Безплатно (неограничен брой членове)

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Про: 99 $/месец на потребител

Бизнес: 149 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Хубави оценки и рецензии

G2 : 4,7/5 (над 400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Nifty?

В рецензия на Capterra се казва:

Nifty е чудесен инструмент, ако търсите подходящо средство за управление на проекти. Много е лесно да започнете да го използвате. Проследяването на проектите е лесно, тъй като разполага с различни функции за проследяване, като Kanban и времеви графики. Цената също е най-достъпна и разумна. Функцията за поддръжка на клиенти също е на ниво.

Nifty е чудесен инструмент, ако търсите подходящо средство за управление на проекти. Много е лесно да започнете да го използвате. Проследяването на проектите е лесно, тъй като разполага с различни функции за проследяване на проекти, като Kanban и времеви графики. Цената също е най-достъпна и разумна. Функцията за поддръжка на клиенти също е на ниво.

8. Trello (Най-доброто за визуални табла със задачи и прости работни процеси)

чрез Trello

Trello превръща проследяването на задачите във визуално преживяване – лепящи се бележки на цифрово табло, но много по-умни. Това е инструмент, който помага на екипа ви да „вижда“ работата в процес, а не само да я изброява.

Красотата на Trello се крие в неговия интерфейс, базиран на карти. Всяка карта може да съдържа списъци за проверка, коментари, прикачени файлове, крайни срокове и персонализирани полета.

За разлика от Stackby, който дава приоритет на структурираните данни, Trello е създаден за поток. Той е идеален за лесно управление на задачи, планиране на екип и редакционни работни процеси, където гъвкавостта е по-важна от базите данни.

Освен това, неговият инструмент за автоматизация Butler ви позволява да задавате правила и тригери за преместване на карти, задаване на задачи на колеги и изпращане на известия, което намалява натовареността, без да се налага интегриране. С по-скъпите планове можете да използвате и Atlassian Intelligence за вашата работа.

Най-добрите функции на Trello

Добавете Power-Ups за календари, проследяване на времето, гласуване и др.

Използвайте шаблони за карти, за да стандартизирате повтарящите се задачи

Филтрирайте таблата по етикет, член или краен срок

Синхронизирайте таблата с Slack, Google Drive и Microsoft Teams

Управлявайте множество табла с Trello Workspaces

Ограничения на Trello

Не е идеално за сложни работни процеси или големи масиви от данни

Ограничени възможности за отчитане и анализ на проекти

Цени на Trello

Безплатно (до 10 сътрудници)

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се годишно, при приблизително 50 потребители)

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един рецензент на G2 споделя:

Trello ми позволява да организирам проектите си и да работя по отворен, графичен начин, който се разбира с един поглед. Той е интуитивен, така че прекарвам по-малко време в работни процеси и повече време в работа. Тъй като е лесен за използване, мога лесно да включа екипа, без да харча цяло състояние за сложно обучение.

Trello ми позволява да организирам проектите си и да работя по отворен, графичен начин, който се разбира лесно с един поглед. Той е интуитивен, така че прекарвам по-малко време в работни процеси и повече време в работа. Тъй като е лесен за използване, мога лесно да включа екипа, без да харча цяло състояние за сложни обучения.

9. Coda (Най-доброто решение за превръщане на документи в динамични работни пространства)

Някъде между документ и база данни, Coda тихо променя правилата за това, което може да прави един документ. В Coda не просто пишете – вие създавате, автоматизирате и свързвате цели работни процеси в рамките на една страница.

Истинската магия на Coda е в пакетите и формулната система, които превръщат вашия документ в мощно мини-приложение. Можете да извличате данни от инструменти като Slack, Jira или Google Calendar, да изпълнявате бутони за задействане на задачи и да пишете формули , които обхващат таблици и секции.

Stackby, макар и да предлага мощност на база данни, не позволява такова ниво на взаимодействие и персонализация в рамките на един документ.

В Coda екипът ви не трябва да превключва между раздели или инструменти – те могат да управляват задачи, да вземат решения и да предприемат действия, без да напускат документа. Той е идеален за екипи, базирани на знания, и оперативни ръководители, които искат гъвкава платформа с вградена интелигентна логика.

Най-добрите функции на Coda

Създавайте интерактивни страници със сгъваеми секции и вградени таблици

Използвайте бутони, за да задействате действия като известия, актуализации или API повиквания.

Персонализирайте работните процеси с логично базирано условно форматиране

Публикувайте документи като уебсайтове или ги споделяйте като удобни за клиентите портали

Сътрудничество с подробни разрешения за таблици, страници и пакети

Ограничения на Coda

Може да отнеме време да се научи цялата логика и синтаксисът на формулите

Мобилното изживяване е по-малко плавно от версията за настолни компютри.

Цени на Coda

Безплатно

Pro: 12 $/месец за Doc Maker (редакторите са безплатни)

Екип: 36 $/месец за Doc Maker (редакторите са безплатни)

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coda

G2 : 4,7/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 90 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Coda?

Един рецензент на Capterra споделя:

*Аз виждам Coda като Word/Docs с функционалността на Excel/Sheets/Airtable и външния вид на Notion – вземете всичко това и го подсилете с почти неограничени възможности за персонализиране и фантастичен екип за обслужване на клиенти, който ще ви помогне да постигнете неща, за които дори не сте подозирали, че са възможни – в крайна сметка получавате просто документ, такъв, какъвто трябва да бъде.

*Аз виждам Coda като Word/Docs с функционалността на Excel/Sheets/Airtable и външния вид на Notion – вземете всичко това и го подсилете с почти неограничени възможности за персонализиране и фантастичен екип за обслужване на клиенти, който ще ви помогне да постигнете неща, за които дори не сте подозирали, че са възможни – в крайна сметка получавате просто документ, такъв, какъвто трябва да бъде.

10. Retable (Най-доброто за леки хибриди между електронни таблици и бази данни)

Под своя изчистен, минималистичен дизайн Retable крие изненадваща гъвкавост – като електронна таблица, която тихо е научила нови трикове, докато не сте гледали.

Retable предлага познатото оформление на таблици, но го подобрява с условно форматиране, множество изгледи и интелигентни типове колони. Докато Stackby изглежда твърде строг и объркващ, когато сложността се увеличи, Retable запазва гъвкавостта и лекотата на употреба.

Можете лесно да филтрирате изгледи, да кодирате данните с цветове и да прилагате формули, без да се налага да преминавате през дълъг процес на обучение. Динамичната му структура го прави идеален за самостоятелни оператори, стартиращи компании или екипи, които искат да се отърват от обемистите таблици, без да се налага да се впускат в корпоративен софтуер.

Най-добрите функции на Retable

Сътрудничество в реално време с незабавна синхронизация на ниво клетка

Задайте разрешения на ниво колона за сигурно сътрудничество в екипа

Използвайте календар, канбан и галерия, за да визуализирате данните

Споделяйте изгледи на живо външно чрез публични връзки или вградени кодове

Проследявайте промените с история на версиите и опции за връщане назад

Обогатете данните с типове колони Chat GPT

Ограничения на Retable

Ограничена библиотека с шаблони в сравнение с по-големите платформи

Липсва дълбока автоматизация или вградени интеграции

Цени на Retable

Екип: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Retable

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,6/5 (над 70 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Retable?

В рецензия на Capterra се казва:

То преодолява разликата в данните между базите данни и електронните таблици. От гледна точка на електронните таблици, те са по-подходящи за съхранение на данни без пълна база данни, но са по-богати на лесни за използване създатели от базите данни. Харесва ми, че има много начини да вграждате изгледи на данни в други приложения, където можете да ги модифицирате и да събирате данни.

Той преодолява разликата в данните между базите данни и електронните таблици. От гледна точка на електронните таблици, той е по-подходящ за съхранение на данни без пълна база данни, но е по-богат на лесни за използване създатели от базата данни. Харесва ми, че има много начини да вградите изгледи на данни в други приложения, където можете да ги модифицирате и да събирате данни.

От електронни таблици до суперсили с ClickUp

Нека си признаем – Stackby ви помогна да започнете, но е време да преминете към инструменти, които правят нещо повече от просто съхранение на данни. Независимо дали искате по-чисто сътрудничество, по-интелигентна автоматизация, лесно планиране на проекти или платформа, която се адаптира към вашите уникални работни процеси, подходящата алтернатива може напълно да промени работата на вашия екип.

Сред всички налични инструменти ClickUp се откроява като всеобхватно мощно средство, което съчетава гъвкавост, структура и лекота на използване като никое друго. От персонализирани полета до динамични таблични изгледи, това е модерното работно пространство, което няма да ви омръзне.

Готови ли сте да оставите зад себе си борбата с електронните таблици? Регистрирайте се в ClickUp и превърнете работния си процес от обикновен в блестящ.