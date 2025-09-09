Топ 10 алтернативи на TMetric за по-интелигентно проследяване на времето и производителност

Завършвате продуктивен ден, похвалите се, че сте отметнали всичко от списъка си. Но след това проверявате времевия си дневник и осъзнавате, че половината от работното ви време не е било отчетено.

Таймерът отново беше спрял безшумно, защото десктоп приложението замръзна по време на системна актуализация. Сега от фактурираните часове липсват действителните работни часове.

Ако използвате TMetric и се сблъсквате с тези предизвикателства, може би е време да промените нещата.

Ето някои от най-добрите алтернативи на TMetric, които предлагат по-голяма надеждност. 🧰

Ограничения на TMetric

TMetric предлага страхотни функции за отчитане на работното време, но не е без недостатъци. Ако сте фрийлансър, който работи с много клиенти, или ръководител на екип, който се опитва да оптимизира вътрешните работни процеси, ето някои често срещани препятствия, с които може да се сблъскате. 💁

Няма функция за офлайн проследяване на мобилни устройства: Ще ви е необходим достъп до интернет, за да Ще ви е необходим достъп до интернет, за да проследявате времето, прекарано по задачи и проекти , или да подадете заявка за отпуск; тези функции работят само в уеб приложението.

Ограничени интеграции: Интеграциите с някои инструменти, като Notion, работят само с уеб версията, а не с десктоп приложението.

Основни функции за управление на проекти: Инструментът не разполага с разширени функции за сътрудничество и опции за персонализиране на таблата, а също така не можете да задавате крайни срокове, което затруднява приоритизирането на задачите.

Отчетите се нуждаят от почистване: Може да се наложи да отделите допълнително време за редактиране на отчетите, преди да ги споделите с клиентите.

Чести сривове: Десктоп версията често се срива, особено на Windows, което я прави ненадеждна.

🔍 Знаете ли, че... Преди да се появят перфокартите и приложенията, древните цивилизации в Египет, Вавилон, Гърция, Китай и средновековните ислямски общества са използвали слънчеви часовници, водни часовници и дори позициите на звездите, за да отчитат времето за земеделие и ежедневието.

Алтернативи на TMetric на един поглед

Ето таблица, в която са посочени най-добрите алтернативи на TMetric:

Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Разширено управление на задачите, вградено проследяване на времето, персонализирани работни процеси и стабилни интеграции. Частни лица, малки фирми, средни компании и предприятия, които искат да проследяват времето в множество проекти и устройства с интелигентни AI анализи. Безплатно; възможност за персонализиране за предприятия Toggl Track Проследяване на времето с едно кликване, подробни отчети и табла за проекти Лица, свободни професионалисти и малки екипи, които се нуждаят от просто и гъвкаво проследяване на времето Безплатно; платените планове започват от 10 $/месец на потребител Harvest Лесно проследяване на времето, фактуриране и проследяване на разходите Лица, малки предприятия и екипи, които се нуждаят от отчитане на времето с фактуриране Безплатно; платените планове започват от 13,75 $/месец на потребител. Rescue Time Автоматично проследяване на времето, отвличане на вниманието и блокиране на времето, както и отчети за производителността Лица и фрийлансъри, които искат да подобрят концентрацията си Безплатно; платените планове започват от 12 $/месец на потребител Clockify Неограничено проследяване на времето, отчитане и управление на екипи Лица, малки предприятия и екипи, които се нуждаят от неограничено проследяване на времето и планиране на смени Безплатно; платените планове започват от 4,99 $/месец на потребител. Time Doctor Мониторинг на служителите, предупреждения за разсейване, подробни отчети за производителността и интеграция с ведомостите за заплати. Малки и средни предприятия и отдалечени екипи, които се нуждаят от подробно наблюдение на служителите и функции за изчисляване на заплатите. Платените планове започват от 8 $/месец на потребител. Everhour Проследяване на времето в реално време, бюджетиране и отчитане Малки и средни компании, които се нуждаят от вградено проследяване на времето за своите инструменти за управление на проекти Безплатно; платените планове започват от 10 $/месец на потребител Hubstaff Мониторинг на служителите, GPS проследяване и измерване на производителността Малки и средни предприятия, както и отдалечени и полеви екипи, които се нуждаят от надзор на производителността. Безплатно; платените планове започват от 7 $/месец на потребител Моите часове Неограничен брой проекти, управление на клиенти, проследяване на разходи и отчитане Индивидуални лица, фрийлансъри и малки екипи, които работят с множество клиенти Безплатно; платените планове започват от 9 $/месец на потребител TimeCamp Автоматично проследяване на времето, анализ на производителността и фактуриране Малки и средни предприятия, които се нуждаят от инструменти за автоматично проследяване, анализи и отчитане на присъствието Безплатно; платените планове започват от 1,99 $/месец на потребител.

Най-добрите алтернативи на TMetric, които можете да използвате

TMetric е чудесен за отчитане на часовете, но често пропуска по-голямата картина: как това време се свързва с резултатите, засяга капацитета на екипа и влияе на крайните срокове.

Нека разгледаме най-добрия софтуер за отчитане на работното време, създаден за решаване на тези проблеми. ⚒️

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и време)

Започнете да следите времето в ClickUp Проследявайте изразходваното време въз основа на задачи, проекти или членове на екипа с вграденото проследяване на времето в ClickUp.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага много повече от основни инструменти за проследяване на времето. Това е всеобхватно контролно център за управление на времето, работните процеси, крайните срокове и резултатите.

Често срещано предизвикателство при отчитането на времето е работата с няколко устройства и работни среди. Независимо дали сте на работното си място, в движение или преминавате от една задача към друга, лесно е да забравите да отбележите отработените часове.

ClickUp Project Time Tracking решава този проблем незабавно. Можете да стартирате и спирате таймери от настолен компютър, мобилно устройство или дори разширение за браузър. Предпочитате да въвеждате времето след като е изминало? Можете да регистрирате времето ръчно или дори да въведете данни със задна дата.

Проследявайте времето на живо или след завършване на задачите, като използвате вградената функция за проследяване на времето на ClickUp на настолен компютър, мобилно устройство и в уеб.

📌 Например, дизайнер на свободна практика може да следи времето в реално време, докато работи по преработката на началната страница, докато екип за отдалечено разработване може да предпочете да регистрира часовете си за спринт със задна дата. Всички времеви записи са пряко свързани със задачите, което гарантира, че всяка минута е отчетена и проследима.

Сега проследяването е само половината от битката; също толкова важно е да разберете къде отива това време. Потребителите на TMetric използват отделни таблици за отчети, за да направят това, което добавя напрежение и разширява работата ви.

ClickUp елиминира този проблем с ClickUp Timesheets.

Персонализираните времеви разписания ви позволяват да групирате и филтрирате записите по ден, задача или член на екипа. Това ви помага да видите цялостната картина или да се впуснете в детайлите.

Проектният мениджър, който ръководи разпределен екип, може да използва таблото за отчитане на работното време, за да установи кога времето надхвърля бюджета или кога някой е претоварен с работа. По същия начин, самостоятелният консултант може да генерира отчети, които да включва във фактурите, заедно с разбивка на фактурируемите и нефактурируемите разходи.

Нека ClickUp Timesheets генерира точни отчети за продуктивно изразходваното време.

Членовете на екипа могат също да подават времеви разчети за преглед, а администраторите могат да ги одобряват или да изискват промени, което е идеално за компании, които се нуждаят от проследяване на времето за целите на съответствието или изчисляването на заплатите.

С функциите за управление на времето на ClickUp можете да зададете приблизително време за задачите и да го сравните с действително отчетените часове. Да предположим, че сте предвидили 8 часа за изготвяне на оферта за клиент, но сте отчели 12. Това е знак, че трябва да коригирате офертите си за бъдещи проекти или да усъвършенствате процеса на изготвяне на оферти. С течение на времето този вид информация помага на екипите да станат по-ефективни и да избегнат преумората.

Макар че използването на такива функции е най-добрият съвет за управление на времето, планирането и видимостта на натоварването също са значителни препятствия. Това важи особено за екипи, които координират работата си в различни часови зони или се справят с променящи се срокове.

Календарът ClickUp, задвижван от изкуствен интелект, е най-добрият начин да управлявате крайните срокове за различните клиенти. Той маркира задачите с цветове за по-голяма яснота и се синхронизира с Google или Outlook, за да съгласува всичко. Позволява ви да преглеждате всички задачи по дни, седмици или месеци и предоставя обща представа за натоварването и крайните срокове, като по този начин ви помага да не пропускате крайните срокове.

Преглеждайте и управлявайте целия си график с календара на ClickUp, базиран на изкуствен интелект, където задачите, проектите и срещите са обединени в едно интегрирано пространство.

Например, фрийлансър, който се занимава със стратегия за съдържание и управлява три клиентски блога, може да зададе персонализирани полета за дата като „Краен срок за чернова“, „Преглед от клиента“ и „Дата на публикуване“ за всяка статия. Календарът показва всички предстоящи важни събития, свързани със съдържанието, позволява ви да премествате задачите с плъзгане и пускане, за да коригирате циклите на публикуване, и синхронизира всичко с вашия Google Календар.

🎥 Гледайте това видео, за да разберете как ClickUp Calendar ви помага да приоритизирате и планирате автоматично най-важната си работа:

💡 Съвет от професионалист: Превърнете отследеното време в контекстуални прозрения с ClickUp Brain, най-пълната работна AI в света. Опитайте да попитате „на какво съм посветил деня/седмицата си?“, за да получите организирана от AI времева линия и прозрения, които свързват усилията ви с реалните резултати. Това е по-умно от проследяването на времето – това е проследяване на контекста. Използвайте ClickUp Brain, за да анализирате как и къде прекарвате времето си.

Най-добрите функции на ClickUp

Свържете се с външни инструменти: Интегрирайте работния си процес с инструменти като Toggl, Hubstaff и Google Calendar с Интегрирайте работния си процес с инструменти като Toggl, Hubstaff и Google Calendar с ClickUp Integrations

Визуализирайте всичко на едно място: Проследявайте времето, работния процес, състоянието на проектите и отчетните часове в един ясен изглед с персонализирани карти в Проследявайте времето, работния процес, състоянието на проектите и отчетните часове в един ясен изглед с персонализирани карти в ClickUp Dashboards.

Сътрудничество и документиране без усилие: Пишете, редактирайте, споделяйте и запазвайте отчети, резюмета на проекти, SOP или бележки за клиенти с Пишете, редактирайте, споделяйте и запазвайте отчети, резюмета на проекти, SOP или бележки за клиенти с ClickUp Docs.

Създайте интелигентен работен процес: Спестете време за актуализации, обобщения или писане на задачи, като Спестете време за актуализации, обобщения или писане на задачи, като използвате изкуствен интелект за по-добро управление на времето . ClickUp Brain, най-пълният изкуствен интелект за работа в света, автоматично обобщава срещи, генерира идеи за съдържание и изготвя чернови на имейли до клиенти за вас директно в ClickUp.

Ограничения на ClickUp

Платформата може да изглежда малко объркваща за начинаещите потребители поради широкия си набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. Той ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

ClickUp напълно промени начина, по който управляваме вътрешните си задачи в агенцията. Той ми позволява да проследявам работния процес на целия екип на едно място, да давам приоритет на спешните въпроси и да поддържам централизирана комуникация. Възможността да автоматизирам процесите, да превключвам между различни изгледи (като списък, табло и календар) и да интегрирам с други инструменти значително повиши ежедневната ми продуктивност. Това е платформа „всичко в едно“, която се адаптира перфектно към нашия работен процес и прави управлението на екипа много по-ефективно.

📖 Прочетете също: Шаблони за отчети за отработено време

2. Toggl Track (Най-подходящ за фрийлансъри, които се нуждаят от просто и гъвкаво проследяване на времето)

чрез Toggl Track

Toggl Track предоставя на фрийлансърите, отдалечените екипи и проектните мениджъри всички инструменти, от които се нуждаят, за да превърнат времето в пари. Можете да използвате приложението, за да зададете почасови тарифи, да проследявате фактурираното и нефактурираното време и да генерирате подробни отчети за работното време, които отразяват точно как вашият екип прекарва всеки час.

С помощта на вградения инструмент за фактуриране на Toggl можете да превърнете времевите записи в чисти, професионални фактури – без таблици, без копиране и поставяне. Това означава, че получавате плащанията си по-бързо, а клиентите ви винаги знаят за какво плащат. Можете също да анализирате отследеното време, за да подобрите рентабилността, да прогнозирате приходите и да планирате по-добре проектите си.

Най-добрите функции на Toggl Track

Активирайте проследяването на фона , за да записвате автоматично активността в приложенията и уебсайтовете, като в крайна сметка ги превръщате в записи за времето.

Получете надеждна сигурност с съответствие с GDPR, сертификат ISO 27001 и гаранция за 99,99% наличност.

Възползвайте се от противодействие на следенето, като например липса на екранни снимки или камерен мониторинг.

Ограничения на Toggl Track

Понякога то спира проследяването на времето на заден план и потребителите трябва да се уверят, че часовникът все още работи.

Цени на Toggl Track

Безплатно

Стартово ниво: 10 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Toggl Track оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Toggl Track?

Директно от рецензия в Capterra:

Харесва ми, че мога да го персонализирам в зависимост от различните проекти, по които работя. Много е полезен за независима работа по договор.

Харесва ми, че мога да го персонализирам в зависимост от различните проекти, по които работя. Много е полезен за независима работа по договор.

3. Harvest (Най-подходящ за малки предприятия, които се нуждаят от проследяване на времето с фактуриране)

чрез Harvest

С инструментите за настройка на проекти и екипи на Harvest можете да създавате нови проекти, да възлагате задачи и да каните сътрудници за минути. След като всичко е настроено, отчитането на времето е лесно: използвайте таймери в реално време, ръчно въвеждане или дори интеграции с Google Calendar, за да записвате точно всеки отчетен час.

Освен това, предлага изглед на времевата линия, за да ви помогне да видите точно как времето на вашия екип е разпределено между проектите. Отчетите Общ преглед на екипа и Напредък на проекта ви позволяват да видите кой е претоварен или недостатъчно зает и да забележите кога проектите се отклоняват от плана. Можете също да настроите автоматични напомняния и благодарствени имейли, за да прекарвате по-малко време в преследване на плащания.

Най-добрите функции на Harvest

Проследявайте вътрешните разходи, за да ги сравните с отчетените часове, и преглеждайте дневните и седмичните суми за отделни лица и екипи.

Превърнете отчетеното време и разходите в професионални фактури и ги изпратете чрез уеб, PDF или печатни версии.

Интегрирайте с над 50 инструмента като Asana, Trello, QuickBooks и Slack, за да получите обща представа за рентабилността и ефективността на екипа.

Ограничения на Harvest

Липсва табло за администратора, на което да се виждат статистиките за екипа.

Цени на Harvest

Безплатно

Pro: 13,75 $/месец на потребител

Премиум: 17,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Harvest

G2: 4. 3/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Harvest?

Вижте какво казва този рецензент от G2:

Има лесен за използване интерфейс, безплатна платформа и гъвкавост при редактиране на отчитането на времето за дадена задача. Може лесно да се интегрира с други платформи за управление на проекти като Asana.

Има лесен за използване интерфейс, безплатна платформа и гъвкавост при редактирането на отчитането на времето за дадена задача. Може лесно да се интегрира с други платформи за управление на проекти като Asana.

🧠 Интересен факт: Кодексът на Хамураби (около 1772 г. пр.н.е.) включваше закони за отчитане на труда и изплащане на заплати въз основа на отработеното време. Това е почти 4000 години преди появата на приложенията за управление на проекти.

4. Rescue Time (Най-подходящ за хора, които искат да подобрят концентрацията си и да проследяват автоматично своите дигитални навици)

чрез Rescue Time

Най-доброто при използването на Rescue Time е, че работи тихо на заден план, като автоматично проследява кои приложения, уебсайтове и файлове използвате и за колко време. Функцията за автоматично проследяване на времето също така категоризира всички ваши дейности по тип и ниво на продуктивност. Това се отразява в подробни отчети и удобен Productivity Pulse, който ви дава дневен резултат въз основа на това колко продуктивни са били вашите дигитални навици.

Фрийлансърите и екипите, които работят с клиенти, също ще харесат визуалните времеви разписания, които подробно очертават деня ви, така че лесно да можете да регистрирате отработените часове или да прегледате колко време сте отделили за даден проект. В края на седмицата ще получите седмичен отчет, който ще ви помогне да планирате предварително.

Най-добрите функции на Rescue Time

Задайте таймери за интензивна работа и дори пускайте фонова музика чрез Spotify или YouTube с помощта на Focus Sessions .

Изградете по-добри навици с RescueTime Assistant и неговите автоматизирани напомняния.

Задайте персонализирани цели и известия, за да проследявате напредъка си с актуализации в реално време, седмичен отчет по имейл и подробна аналитика на целите на личния ви табло.

Ограничения на Rescue Time

Не ви позволява да маркирате периоди за конкретни проекти.

Цени на Rescue Time

Lite: Безплатно

Премиум: 12 $/месец на потребител

Екип: 9 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за Rescue Time

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rescue Time?

Ето една гледна точка от първа ръка:

RescueTime работи на заден план и автоматично записва времето, което прекарвам в различни приложения и уебсайтове, като ми дава ясна представа за ежедневните ми навици.

RescueTime работи на заден план и автоматично записва времето, което прекарвам в различни приложения и уебсайтове, като ми дава ясна представа за ежедневните ми навици.

📮 ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието използват персонализирани стратегии за управление на времето. Но повечето инструменти за управление на работния процес все още не предлагат надеждни вградени функции за управление на времето или приоритизиране, което може да попречи на ефективното приоритизиране. Функциите за планиране и отчитане на времето на ClickUp, базирани на изкуствен интелект, могат да ви помогнат да превърнете тези предположения в решения, основани на данни. Те могат дори да предложат оптимални периоди за концентрация върху задачите. Създайте персонализирана система за управление на времето, която се адаптира към начина, по който работите!

5. Clockify (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от неограничено проследяване на времето и планиране на смени)

чрез Clockify

Clockify е платформа за отчитане на времето и производителността, която регистрира часовете, проследява проектите и държи всички отговорни с минимална настройка. Забравили сте да регистрирате нещо? Няма проблем, тя ви позволява да редактирате минали записи и да категоризирате времето по клиент, проект или задача.

Можете да се възползвате особено от инструментите за управление на работните часове на платформата, включително групово редактиране, работни потоци за одобрение и табла за отчитане на работното време. С вградените планиране на смени и планиране на проекти можете да планирате натоварването на екипа си и да сравните очакваното с действително изразходваното време.

Най-добрите функции на Clockify

Следете присъствието и производителността на екипа с табла и подробни отчети за дейността.

Настройте киоски на място , където служителите да отбелязват началото и края на работния си ден на физическите си работни места.

Активирайте откриването на неактивност , за да идентифицирате периодите на неактивност и да решите дали да включите или да изхвърлите неактивното време.

Ограничения на Clockify

Мобилното приложение не разполага със същата функционалност като версията за настолни компютри.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги

Basic : 4,99 $/месец на потребител

Стандартен : 6,99 $/месец на потребител

Pro : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise : 14,99 $/месец на потребител

Пакет за продуктивност: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Clockify?

Един потребител в G2 сподели следния отзив:

Той е изключително полезен, така че независимо дали записвате часовете си за работа, лични проекти или просто следите производителността си, той е лесен за използване.

Той е изключително полезен, така че независимо дали записвате часовете си за работа, лични проекти или просто следите производителността си, той е лесен за използване.

🔍 Знаете ли, че... Пунч картите някога са властвали в офиса! Изобретението на Даниел М. Купър от 1894 г., Rochester Recorder, е първата система на базата на карти, която помага на компаниите да регистрират автоматично работното време. Това е аналоговата автоматизация в най-добрия й вид.

6. Time Doctor (Най-подходящ за отдалечени екипи, които се нуждаят от подробно наблюдение на служителите и функции за изчисляване на заплатите)

чрез Time Doctor

Time Doctor е пълноценна платформа за управление на производителността за отдалечени, хибридни и офис екипи, които се развиват благодарение на прозрачността и отчетността. Можете да я използвате, за да създадете персонализирани графици и да сравните планираните часове с действително отработеното време, което ви помага да оптимизирате натоварването и да намалите изтощението.

За фирми, които фактурират клиентите си на час, Time Doctor блести с функции за автоматизирано изчисляване на заплатите и фактуриране. Генерирайте точни фактури въз основа на регистрираните часове и плащайте безпроблемно на екипа си, без допълнителна административна работа. Екипите разчитат на него и за проследяване на офлайн времето, като по този начин се уверяват, че работата, извършена извън екрана или при лоша интернет връзка, все пак се отчита.

Най-добрите функции на Time Doctor

Заснемайте екранни снимки и провеждайте мониторинг на служителите на редовни интервали, за да проверявате работата и да предоставяте доказателства за дейността.

Измервайте нивата на активност въз основа на използването на клавиатурата и мишката, без да записвате действителните натискания на клавишите, за да оцените производителността.

Получавайте предупреждения за разсейване, когато посещавате сайтове, които не са свързани с работата, за да останете фокусирани.

Ограничения на Time Doctor

Той не предоставя данни от проучвания, които да помогнат за разбирането на причините и моделите за неактивни или непродуктивни часове.

Цени на Time Doctor

Базов план: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Time Doctor?

Един рецензент в G2 казва:

Много харесвам Time Doctor заради неговите надеждни функции за отчитане, които ми дават ясна представа за производителността на нашия екип. Той ми помага да следя общия брой отработени часове, както и това, което се счита за продуктивно и непродуктивно време, и дори за времето на бездействие.

Много харесвам Time Doctor заради неговите надеждни функции за отчитане, които ми дават ясна представа за производителността на нашия екип. Той ми помага да следя общия брой отработени часове, както и това, което се счита за продуктивно и непродуктивно време, и дори за времето на бездействие.

чрез Everhour

Everhour е интелигентен, интуитивен инструмент за управление на времето, проследяване и бюджетиране на проекти, който се интегрира директно с инструментите, които вашият екип вече използва, като Asana, Trello и ClickUp. Можете да зададете бюджети на базата на време или такси, да създадете повтарящи се времеви ограничения и да сравните действителните отработени часове с прогнозните.

Платформата също така дава на мениджърите видимост върху наличността на екипа, което улеснява балансирането на работната натовареност. Това допринася значително за по-ефективното планиране и избягването на преумората на служителите. Everhour опростява и фактурирането . Можете да създавате професионални фактури въз основа на проследяваното време и разходите и дори да синхронизирате с счетоводни инструменти като QuickBooks и Xero за напълно свързан работен поток.

Най-добрите функции на Everhour

Използвайте настройките на бюджета, за да забраните отчитането на времето за всеки, ако бюджетът надвиши

Преодолейте базовата ставка за даден проект и задайте конкретна ставка за всяка задача.

Увеличавайте и намалявайте, търсете, филтрирайте и сортирайте, за да видите бързо конкретни членове на екипа и задачи.

Ограничения на Everhour

Не можете да добавите повече от един таг за задача, без да създадете нов елемент в отчетите.

Цени на Everhour

Безплатно

Екип: 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Everhour

G2 : 4,7/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 430 отзива)

Какво казват реалните потребители за Everhour?

Ето един отзив от реален потребител:

Ние използваме Everhour заедно с linear. app за проследяване не само на часовете, но и на бюджетите на нашите проекти като ИТ консултанти. Различните таблици, диаграми и други аналитични визуализации улесняват проследяването на това кой върху какво работи.

Ние използваме Everhour заедно с linear. app за проследяване не само на часовете, но и на бюджетите на нашите проекти като ИТ консултанти. Различните таблици, диаграми и други аналитични визуализации улесняват проследяването на това кой върху какво работи.

🧠 Интересен факт: През 1888 г. Уилард Бънди изобретява първия механичен часовник за отчитане на работното време, който улеснява компаниите да следят кога работниците започват и завършват работната си смяна.

8. Hubstaff (Най-подходящ за екипи на терен и дистанционни бизнеси, които се нуждаят от GPS и контрол на производителността)

чрез Hubstaff

С Hubstaff мениджърите получават пълна видимост на производителността с проследяване на приложения и URL адреси, нива на активност въз основа на движението на клавиатурата/мишката и опционални екранни снимки, които могат да бъдат замъглени или изтрити за защита на личните данни.

Освен това, ако управлявате бюджети и срокове, Hubstaff ви позволява да задавате бюджети за проекти, да получавате известия, когато се приближавате към лимитите, и да използвате подробни отчети, за да проследявате времето, производителността и разходите в екипите. Платформата предлага над 20 персонализирани отчета, така че можете да се фокусирате точно върху това, което е важно.

Допълнителни функции като изтриване на неактивното време, значки за постижения и контрол, приоритет на личната информация (без записване на клавиши, без наблюдение на уеб камера) осигуряват баланс между надзор и автономност.

Най-добрите функции на Hubstaff

Следете местоположението на служителите и отчитайте времето с приложението за GPS часовник за множество работни места и функции за географско ограждане.

Автоматизирайте изплащането на заплатите с интеграции като PayPal, Wise и Gusto.

Разпределяйте задачи, задавайте крайни срокове и използвайте Kanban табла за управление на проекти , включително спринтове, графици и персонализирани работни процеси.

Ограничения на Hubstaff

Някои потребители съобщават, че проследяването на активността може да се усеща като прекалено натрапчиво, особено при чести екранни снимки.

Цени на Hubstaff

Безплатна пробна версия

Стартово ниво: 7 $/месец на потребител

Grow: 9 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Enterprise: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2 : 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

Едно ревю го описва по следния начин:

Това ми позволява да следя производителността, без да бъда натрапчив, да генерирам точни отчети за клиентите и да поддържам пълна прозрачност по отношение на извършваната работа. Интеграцията с други инструменти за управление на проекти също е голямо предимство.

Това ми позволява да следя производителността, без да бъда натрапчив, да генерирам точни отчети за клиентите и да поддържам пълна прозрачност по отношение на извършваната работа. Интеграцията с други инструменти за управление на проекти също е голямо предимство.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за отчитане на времето за проекти за управление на времето

9. My Hours (Най-подходящ за фрийлансъри и консултанти, които управляват множество клиенти и проекти)

чрез My Hours

Създадена като платформа за отчитане на работното време в облака, My Hours намалява разходите за поддържане на табели за отчитане на работното време и изпълняване на административни задачи. Тя предлага богати функции като разпределяне на задачи, бюджетиране на проекти и персонализирани часови ставки по проект, задача или потребител.

My Hours поддържа неограничен брой потребители с вградени работни потоци за одобрение и предупреждения, за да гарантира точността на времевите разписания. Екипите могат да генерират подробни отчети, за да анализират производителността и отчитаните часове, да планират автоматичното изпращане на отчети и дори да изпращат фактури директно от платформата.

Най-добрите функции на My Hours

Настройте автоматично изпращане на отчети по имейл, за да държите заинтересованите страни в течение.

Заключете регистрите за отчитане на времето за определени периоди и изтеглете регистрите за одит за съответствие.

Създавайте и изпращайте професионални фактури директно от регистрираните часове с интеграции за популярни инструменти за фактуриране.

Ограничения на My Hours

Трябва да зададете полето за задачи като задължително на ниво проект.

Цени на My Hours

Безплатно

Pro: 9 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за My Hours

G2: 4,6/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,8/5 (980+ отзива)

Какво казват реалните потребители за My Hours?

Ето как един потребител описа своя опит:

Обичаме възможността да управляваме бюджетите на проектите директно спрямо времето, прекарано по тях, така че целият екип да е наясно дали сме напред или изоставаме.

Обичаме възможността да управляваме бюджетите на проектите директно спрямо времето, прекарано по тях, така че целият екип да е наясно дали сме напред или изоставаме.

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че пазарът на софтуер за отчитане на работното време ще достигне 11,48 милиарда долара до 2032 г., като ще отбележи средногодишен ръст от 16,5% през прогнозния период.

чрез TimeCamp

TimeCamp е мощен софтуерен инструмент за отчитане на времето, предназначен за автоматично и ръчно управление на времето. Работи в уеб, на настолни компютри, мобилни устройства и разширения за браузъри, което улеснява точното отчитане на часовете.

Освен проследяване на времето, тя предоставя информация за продуктивността на екипа. Тя следи използването на приложения и уебсайтове, категоризира дейностите по нива на продуктивност и дори може да заснема екранни снимки за по-голяма отчетност. Можете да проследявате присъствието, да управлявате заявките за отпуск и да генерирате подробни отчети за оценка на представянето, заплатите и фактурирането.

Най-добрите функции на TimeCamp

Персонализирайте категориите за продуктивност, откриването на неактивно време и проследяването на поверителността за персонализирано проследяване.

Анализирайте активността на екрана си с AI time tracker , за да елиминирате ръчното въвеждане на данни.

Разберете моделите на използване, за да сведете до минимум непродуктивните дейности на вашите служители.

Ограничения на TimeCamp

Уиджетът на десктоп приложението за отчитане на времето не е толкова функционален, така че ще трябва да се връщате към уебсайта.

Цени на TimeCamp

Безплатно

Стартово ниво: 1,99 $/месец на потребител

Премиум: 3,99 $/месец на потребител

Ultimate: 5,99 $/месец на потребител

Enterprise: 14,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TimeCamp

G2: 4,7/5 (над 340 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (590+ отзива)

Какво казват реалните потребители за TimeCamp?

Ето какво казва един потребител на Capterra за TimeCamp:

Има различни начини за въвеждане на отследяваното време. Можете да регистрирате задачите си в реално време или да ги въвеждате по дни или седмици. Това дава на всички наши служители гъвкавост да отследяват времето по начина, по който желаят.

Има различни начини за въвеждане на отследяваното време. Можете да регистрирате задачите си в реално време или да ги въвеждате по дни или седмици. Това дава на всички наши служители гъвкавост да отследяват времето по начина, по който желаят.

