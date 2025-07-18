Цени на Fireflies AI: планове, функции и алтернативи

Fireflies AI е лесен за използване инструмент за транскрибиране на срещи, който се предлага с мобилно приложение и се интегрира с множество инструменти на трети страни. Някои полезни функции, като разширено търсене или интеграции, обаче са достъпни само срещу заплащане. Всички планове ограничават AI кредитите и продължителността на записването на срещите.

Преди да се ангажирате, е важно да разберете ценовата структура на Fireflies. Ако не сте внимателни, може да се окажете в ситуация, в която плащате за функции, от които нямате нужда, или пропускате тези, от които се нуждаете.

Подходящият план може да ви помогне да оптимизирате срещите, да останете продуктивни и да получите най-добрата стойност, без да надхвърляте бюджета си.

Нека разгледаме подробно ценовите планове и функциите на Fireflies.ai. Ако все още не намирате нищо подходящо, ще ви представим AI Notetaker на ClickUp като алтернатива.

ClickUp срещу Fireflies AI за автоматизация на срещи

Ето едно бързо сравнение на функциите, за да започнете:

Функция ClickUp Fireflies. ai Транскрипция на срещи ✔️ Автоматично транскрибирайте срещи в Zoom, Google Meet и MS Teams чрез ClickUp AI Notetaker ✔️ Транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, с множество интеграции Извличане на действия ✔️ ClickUp AI Notetaker автоматично генерира задачи и обобщения от срещите ✔️ Обобщава срещите и предлага предложения за задачи, базирани на изкуствен интелект Интеграция на задачи ✅ Native: Незабавно преобразувайте задачите за действие в задачи в ClickUp и прикачете бележки към работните процеси. Екипи, които искат срещи + действия + изпълнение на едно място Централизирано работно пространство ✅ Пълна платформа за управление на работата (задачи, документи, табла и др.) ❌ Фокусиран само върху интелигентността на срещите Контекст на срещите в задачите ✅ Бележки от срещи, записи и транскрипти се съхраняват в съответните задачи ❌ Бележките се съхраняват в Fireflies – не се свързват автоматично със задачи, освен ако не бъдат ръчно експортирани. Търсеща база от знания ✅ Унифицирано търсене в задачи, документи, бележки и записи от срещи ❌ Търси само транскрибирани срещи Резюмета, създадени с помощта на изкуствен интелект ✅ Обобщения на задачите, следващи стъпки и коментари, свързани с темата, чрез ClickUp Brain ✅ Интелигентни обобщения и откриване на теми Идеален за Екипи, които искат срещи + действия + изпълнение на едно място Екипи, които искат самостоятелна информация за срещите

Какво е Fireflies.ai?

Fireflies AI е интелигентен асистент за срещи, който автоматично записва, транскрибира и обобщава разговорите по време на срещите. Този инструмент, задвижван от изкуствен интелект, слуша вашите срещи, идентифицира говорителите и извлича ключовите моменти. Можете да прегледате отново точно какво е било казано и от кого.

Той генерира споделяеми AI обобщения и задачи за действие, помагайки на вашия екип да бъде в течение и да реагира бързо на последващите действия. Fireflies. ai се интегрира безпроблемно с популярни инструменти за срещи като Zoom, MS Teams и Gmeet, което го прави лесно подобрение на вашия отдалечен или хибриден работен процес.

Основните функции включват:

Автоматична транскрипция с етикети на говорителите: Транскрибирайте срещите точно с ясна идентификация на говорителите и анализ на времето за говорене на говорителите. Няма нужда от ръчно водене на бележки.

Интелигентни обобщения с действия за изпълнение: Генерирайте AI обобщения на дискусиите и решенията от срещите и извлечете ключовите моменти и действия за изпълнение, за Генерирайте AI обобщения на дискусиите и решенията от срещите и извлечете ключовите моменти и действия за изпълнение, за да имате по-продуктивни срещи . Можете също да транскрибирате и обобщавате предварително записани видео и аудио файлове.

Търсене в бележки от срещи: Намерете всеки момент от минали разговори и срещи с интелигентни филтри за търсене, ключови думи, фрази и говорители.

Многоезична поддръжка: Транскрибирайте срещи на над 100 езика и превключвайте езиците автоматично от среща на среща

Аудио възпроизвеждане, синхронизирано с транскрипцията: Възпроизвеждайте лесно разговорите с времеви отметки и следете Възпроизвеждайте лесно разговорите с времеви отметки и следете протокола от срещата за по-добър контекст.

Разширение за Chrome: Инсталирайте разширението Fireflies AI, за да генерирате автоматично транскрипти на срещите в реално време от вашите разговори в Google Meet.

Интеграции: Свържете Fireflies с календара си, инструментите за срещи, CRM, Slack, Notion и други, за да оптимизирате работните процеси преди и след срещите.

Достъп от различни платформи: Използвайте Fireflies в интернет за виртуални срещи и транскрибирайте лични разговори с мобилното приложение Fireflies.

👀 Знаете ли, че... Кривата на забравянето на Ебингхаус показва, че хората забравят 50% от информацията в рамките на първия час след като са я научили. Надежден AI записващ бележки от срещи помага да се преодолее това, като гарантира, че всички данни от срещата са организирани, за да можете да се връщате към тях.

📮ClickUp Insight: 49% от участниците в нашето проучване за ефективността на срещите все още водят ръчно записки – изненадваща тенденция в ерата на цифровите технологии. Тази зависимост от хартия и химикал може да е лично предпочитание или знак, че цифровите инструменти за водене на записки не са напълно интегрирани в работните процеси. В същото време друго проучване на ClickUp установи, че 35% от хората прекарват 30 минути или повече в обобщаване на срещи, споделяне на задачи за действие и информиране на екипите. 👀 ClickUp AI Notetaker елиминира тази административна тежест! Позволете на AI автоматично да записва, транскрибира и обобщава вашите срещи, като същевременно идентифицира и възлага задачи за действие – вече не са необходими ръчно написани бележки или ръчно проследяване! Повишете производителността с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, автоматизирани задачи и централизирани работни потоци на ClickUp.

Ценови планове на Fireflies. ai

Fireflies.ai предлага няколко ценови нива. Изборът на подходящото обаче зависи от начина, по който работите, и от това колко помощ искате от вашия AI асистент.

Търсите ли просто интелигентни транскрипти на срещи? Или се нуждаете от пълноценен софтуер за управление на срещи с интелигентни функции, интеграции и автоматизации?

Нека разгледаме ценовите планове, за да можете да извлечете максимална възвръщаемост на инвестицията от инструмента.

Безплатно

Безплатният план на Fireflies ви позволява да записвате срещи в Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и още 10 платформи с автоматично разпознаване на езика, времеви отметки и глобално търсене.

Основни функции

Транскрибирайте и обобщавайте срещи на няколко езика

Качете аудио и видео файлове, за да генерирате транскрипции

Използвайте мобилното приложение Fireflies, за да записвате и транскрибирате лични разговори.

Споделете работното пространство на екипа с глобално търсене

Гарантирайте сигурността на данните с GDPR и SOC 2 Type II съответствие

Ограничения

Безплатният план на Fireflies има ограничение за съхранение от 800 минути/място и ограничение за запис от 2 часа.

Получавате само ограничен брой AI обобщения и само 20 AI кредита, които можете да използвате в родния AI асистент, AI приложенията, Magic Soundbites и персонализираните раздели с обобщения.

Получавате достъп само до 3 публични канала

Липсват интелигентни филтри за търсене, анализ на настроенията и анализи на употребата.

Не предлага никакви интеграции.

🎯 За кого е подходящ: Самостоятелни потребители, студенти и по-малки екипи, които искат само основни бележки и стенограми от срещи без допълнителни функции или интеграции, могат да опитат безплатния план на Fireflies.

Цени

Безплатно завинаги

Pro

Fireflies. ai предлага Pro план с неограничен брой транскрипции и AI обобщения. Този план би трябвало да е достатъчен за малък бизнес с 4 или 5 души.

Основни функции

Генерирайте неограничен брой транскрипции и AI обобщения и получите достъп до AI асистента за срещи на Fireflies, AskFred.

Извличайте автоматично релевантна информация от срещите, като оценки на кандидатите и бюджет.

Сътрудничество в неограничен брой публични канали и изтегляне на транскрипти и записи

Ограничения

Този план има ограничение за съхранение от 8000 минути на място (въпреки че е 10 пъти повече от това, което предлага безплатният план, все пак ще изчерпите мястото за съхранение, ако сте в позиция, която изисква участие в много срещи).

Получавате само 20 AI кредита, колкото и при безплатния план.

Липсват разширени функции като интелигентни разговори и информация за екипа за администраторите.

🎯 За кого е предназначен: Малките предприятия и стартиращите компании, които провеждат седмични срещи и се нуждаят от основни AI функции за срещи, ще намерят този план за полезен.

Цени

18 $/месец на работно място

Бизнес

С плана Fireflies Business получавате неограничен брой транскрипции и лично пространство за съхранение, видеозаписи и разширени анализи.

Основни функции

Записвайте и съхранявайте видеоклипове от срещите в платформата и ползвайте AskFred, за да извличате AI акценти от срещите и задачи за изпълнение.

Сътрудничество в неограничен брой публични и частни канали и работни пространства за екипи

Използвайте интелигентно търсене, анализ на настроенията и откриване на въпроси, за да извличате по-бързо важни заключения от ключови срещи.

Достъп до интелигентни разговори и контрол на екипа за администраторите

Интегрирайте Fireflies AI с платформи на трети страни за централизирано управление на срещите

Ограничения

Получавате само 30 AI кредита

Ограничението за запис на индивидуална среща е 3 часа.

Този план не предлага съответствие с HIPAA.

🎯 За кого е предназначен: Средни компании и бързоразвиващи се бизнеси, които често си сътрудничат на виртуални срещи и се нуждаят от по-подробни AI анализи на срещите, могат да инвестират в плана Business.

Цени

29 $/месец на място

Предприятие

Ако управлявате голяма корпорация с разнообразни екипи и провеждате множество срещи всеки ден, изберете плана Enterprise на Fireflies. Освен неограничени кредити за транскрипция и AI обобщения, получавате подробни анализи на срещите, бърза помощ и достъп до API за внедряване в цялата организация.

Основни функции

Споделяйте и добавяйте срещи към каналите автоматично с помощта на двигателя за правила.

Използвайте персонализирано съхранение на данни, за да поддържате всички важни моменти от срещите организирани, и създайте ролята на супер администратор.

Получете достъп до специален акаунт мениджър, интелигентни разговори, анализи на използването и информация за екипа за администраторите.

Повишете сигурността на данните с GDPR, SOC 2 Type II и HIPAA съответствие

Ограничения

Този план също има ограничение на кредитите за изкуствен интелект, като предлага 30 кредита.

Можете да записвате срещи с продължителност до 4 часа.

🎯 За кого е предназначено: Големи компании, които се нуждаят от обширни AI инструменти за срещи и сигурност на корпоративно ниво, освен точни транскрипции и AI обобщения.

Цени

39 $/месец на работно място

📖 Прочетете също: Как да споделяте и сътрудничите по бележки

Fireflies.ai си струва ли цената?

Fireflies.ai предлага някои отлични функции за транскрипция, но същото важи и за някои други AI инструменти за транскрипция. Тогава какво прави ценовите планове на Fireflies.ai да се открояват (или да не отговарят на очакванията)?

Нека разберем, за да можете да изберете плана, който най-добре отговаря на вашите нужди и бюджет.

Предимства на цените на Fireflies. ai

Ето някои предимства, които правят Fireflies един от най-изявените генератори на протоколи от срещи с изкуствен интелект:

Безплатен план с богати функции: Предлага безплатно основни функции за транскрипция, резюмета, достъп до мобилно приложение и съответствие с нормативните изисквания. Безплатният план е идеален за леки потребители, като студенти и фрийлансъри с малък екип, които тестват възможностите.

Диференцирани цени за различни нужди: Има няколко ценови плана, от които да изберете според големината на екипа ви, честотата на срещите и сложността на работния процес.

Поддръжка на многоезична транскрипция: Превежда протоколи от срещи на над 100 езика с автоматично разпознаване на езика, което го прави идеален за глобални екипи.

Резюмета на срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект: Извлича действия, решения и ключови моменти, за да не губите време с излишни последващи действия и ръчно писани бележки. Освен това, по-високият план записва аудио и видео и запазва срещите в лично хранилище.

Търсеща база данни за срещи: Намира конкретни ключови думи, говорители и теми от минали срещи чрез интелигентни филтри за търсене и глобално търсене, спестявайки часове ръчно преглеждане.

Силна интеграционна екосистема: Записва срещи в Zoom, Microsoft Teams и други платформи. Можете също да изтеглите разширението за Chrome, за да записвате срещи на живо в Google Meet.

Интелигентност на разговорите: Получете по-задълбочени прозрения с функции като анализ на настроенията, откриване на въпроси и анализи на използването на администраторско ниво с бизнес и корпоративни планове.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

Недостатъци на цените на Fireflies. ai

Преди да изберете ценови план, имайте предвид следните недостатъци на Fireflies. ai:

Ограничени AI кредити дори при платените планове: Всички платени нива, включително Business и Enterprise, имат ограничение на AI кредитите. Това е много ограничаващо, ако разчитате силно на AI асистент за срещи за извличане на задачи за действие и акценти.

Ограничения за съхранение и запис: Дори по-скъпите планове имат ограничения за съхранение и запис, като 2 часа за Pro, 3 часа за Business и 4 часа за Enterprise. Това е голямо препятствие за екипи с дълги или чести срещи.

Без интеграции в безплатния план: Безплатната версия не поддържа интеграции с календари, CRM или инструменти за продуктивност. Ще трябва да се абонирате за платен план, за да получите централизирана технологична платформа.

Основни функции, достъпни само в по-високите нива: Плановете от по-ниските нива имат ограничен анализ и функция за интелигентен филтър. Интелигентните разговори и контролите за администраторите на екипи са достъпни само в плановете Business или Enterprise.

Без добавки: За разлика от някои конкуренти, не можете да изберете добавки, ако се нуждаете от допълнителни функции, без да харчите много пари за плановете Business или Enterprise.

Ограничения на AI за използване в здравеопазването: Предлага съответствие с HIPAA само в плановете Enterprise. Това е огромна пречка, ако сте малка компания в сектора на здравеопазването или други регулирани индустрии.

Защо да обмислите алтернативи на Fireflies AI

Макар Fireflies.ai да е полезна платформа за автоматизиране на бележките от срещи, трябва да имате предвид някои недостатъци, преди да инвестирате в нейните планове.

Ето няколко причини, поради които трябва да обмислите алтернативи на Fireflies AI:

1. Ограничени възможности за по-малки екипи

Макар Fireflies да предлага ценови планове на различни нива, някои основни функции като интеграции, по-дълги записи и разширено търсене са достъпни само в по-скъпите планове.

В безплатния и Pro плана нямате достъп до анализ на настроенията и интелигентни дискусии, нито можете да записвате и изтегляте видеоклипове от срещите. Освен това в безплатния план получавате само три частни канала.

Така че, ако имате по-малък екип с ограничен бюджет, ще трябва или да се примирите с тези ограничения, или да изберете планове от по-висок клас, където може дори да не използвате всички функции.

Както се изразява едно ревю в G2:

Друго нещо е, че някои от по-напредналите функции, като по-задълбочени интеграции или анализи, са достъпни само в плановете от по-високо ниво. Струва си, ако го използвате често, но може да ви се стори ограничаващо, ако току-що започвате или работите с по-малък екип.

Друго нещо е, че някои от по-напредналите функции, като по-задълбочени интеграции или анализи, са достъпни само в по-скъпите планове. Струва си, ако го използвате често, но може да ви се стори ограничаващо, ако току-що започвате или работите с по-малък екип.

2. Ограничения за съхранение и използване на AI

Докато платените планове позволяват неограничен брой транскрипции, всички планове имат ограничение на кредитите и продължителността на записите. Безплатният план дава на всеки член само 800 минути съхранение. Ако провеждате срещи много често, трябва да се абонирате за по-скъпи планове и да понесете разходите за ненужни функции.

Освен това, дори планът Enterprise има ограничение от 50 AI кредита. Затова Fireflies не е подходящ вариант за екипи, които често се нуждаят от AI асистент за срещи.

Потребител на G2 също посочва проблема с такива ограничения:

Препоръчвам ви да бъдете много внимателни с AI кредитите. Те са настроени така, че за всяка среща ще преминавате на ново ниво на кредити. Бъдете внимателни, защото можете да изразходвате парите си бързо, без да получите много по-голяма добавена стойност.

Препоръчвам ви да бъдете много внимателни с AI кредитите. Те са настроени така, че за всяка среща ще преминавате на ново ниво на кредити. Бъдете внимателни, защото можете да изразходвате парите си бързо, без да получите много по-голяма добавена стойност.

3. Липса на персонализация за екипи

Fireflies е солиден инструмент за транскрипция с изкуствен интелект. Той обаче не е създаден, за да ви позволи да персонализирате работните процеси. Възможностите му за екипна работа са ограничени до редактиране на транскрипции и резюмета, докато някои алтернативи предлагат и вградени функции за чат.

Освен това, без инструменти на трети страни не можете напълно да автоматизирате действията след срещата или да персонализирате подробно начина, по който се споделят идеите.

4. Лоша интеграция в безплатния и професионалния план

Макар че можете да обработвате срещи на живо от Zoom и други платформи с плановете Free и Pro, това е всичко, което получавате като интеграции в тези две нива. Синхронизирането с CRM, платформи за планиране и други инструменти на трети страни е запазено само за плановете Business и Enterprise.

ClickUp: най-добрата алтернатива на Fireflies AI

Трябва да похарчите повече пари, за да се възползвате от разширените функции и повече AI кредити в Firefly. Защо да се подлагате на такива неудобства, когато съществува по-добра и по-достъпна алтернатива като ClickUp?

ClickUp е вашето универсално приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp ви предлага най-пълната работна AI на планетата под формата на ClickUp Brain.

Той не само разполага с пълния контекст на вашата работа в ClickUp и свързаните приложения, но и го използва, за да мисли, създава идеи, пише и анализира заедно с вас.

С ClickUp Meetings всички ваши синхронизации се осъществяват с помощта на контекстуална изкуствена интелигентност.

Намерете подходящите времеви слотове и планирайте срещи, използвайки подсказки на естествен език.

Започнете с планиране на срещи в AI календара на ClickUp чрез команди на естествен език.

Например, въведете „Насрочи разговор с Меган в 15:00 ч.“ и ClickUp Brain ще запази времето за вас и Меган в съответните ви календари. Можете също да помолите Brain да намери удобно за двама ви време за среща, след като провери графиците и на двама ви.

Планирайте срещи с естествен език, използвайки календара на ClickUp, задвижван от изкуствен интелект.

Автоматизирайте воденето на бележки от срещи

Достатъчно трудно е да се справяте с препълнени срещи или последователни лекции. В допълнение към това, ако трябва да записвате кой какво е казал, нещата могат да се объркат много бързо. Можете да пропуснете важни детайли или, още по-лошо, да изгубите напълно нишката на дискусията.

С ClickUp AI Notetaker вече няма да се налага да се притеснявате за това.

Поканете го на вашите срещи и го оставете да записва на видео вашите дискусии и да ги транскрибира с етикети на говорителите. Той също така генерира подробни бележки от срещите, които пристигат в пощенската ви кутия след срещата, заедно с резюме, транскрипт с точното време и автоматично създадени секции за ключови изводи и действия. Това ви позволява да се връщате към важни моменти и акценти от срещите, когато пожелаете.

🎥 Ето кратък поглед върху това как работи:

💡 Професионален съвет: Нямате време да прегледате целия препис, за да намерите полезна информация? Просто попитайте ClickUp Brain: „Какво беше основното възражение, споменато в разговора с клиента на 10 юли?“ и ще получите точния отговор. Направете всеки транскрипт достъпен за търсене с ClickUp Brain

Ето как се подобри работният процес на един Redditor след като започна да използва AI Notetaker на ClickUp:

Сътрудничество по дневния ред на срещите, бележките и задачите за изпълнение

92% от специалистите в областта на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Но какво ще стане, ако имате централизирано хранилище, където всеки протокол от среща може да се съхранява завинаги, подреден и организиран по начина, по който искате?

С ClickUp Docs и Docs Hub получавате точно това – място, където да преглеждате всичките си дневен ред на срещите, да сътрудничите с колегите си по бележките от срещите и да свързвате дискусиите с действия.

Сътрудничейте с екипа си на живо или асинхронно в ClickUp Docs.

След като срещите ви бъдат транскрибирани, автоматично получавате транскрипцията като документ в пощенската си кутия в ClickUp. След това можете да редактирате съвместно протокола от срещата и да преобразувате обикновен текст в задачи в ClickUp от документа. Възможно е също да присвоите коментари за действие и обратна връзка на подходящото лице.

Ако искате да форматирате бележките си по подходящ начин или да ги направите подходящи за вътрешни и външни последващи действия, опитайте шаблона за протоколи от срещи на ClickUp. Независимо дали провеждате мозъчна атака с екипа си или се съгласувате с клиенти, този шаблон поддържа ясна дневен ред, документира решенията и прави следващите стъпки изпълними.

Получете безплатен шаблон Получете съвместен, готов за действие запис, който включва протоколи от срещи, където се извършва работата – чрез шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Защо е полезно:

Бъдете организирани с вградена структура за дневен ред, бележки и резултати.

Присвоявайте задачи за действие незабавно с интеграцията на задачи в ClickUp.

Спестете време с универсален формат, който можете да използвате за всички срещи.

Сътрудничество на живо, за да са всички на една и съща страница (в буквален смисъл)

Проследявайте отчетността с бележки с дата и видимост на възложителя.

Искате дискусия в реално време? Използвайте ClickUp Chat, за да се свържете с екипа си един на един. Или проведете отворена дискусия в специални канали за проекти или задачи, за да поддържате контекста свързан и видим.

Вижте колко по-добро е това от инвестирането в инструменти за транскрипция, при които сътрудничеството е второстепенно?

Записвайте конкретни части от срещите за справка

Трябва да се регистрирате за плана Fireflies. ai Business или Enterprise, ако искате да записвате клипове от срещи за визуална справка. Но с ClickUp Clips можете лесно да записвате важни части от онлайн срещи на всяка платформа, дори и да използвате безплатния план.

Записвайте екрана си без усилие с ClickUp Clips

Тази функция ви позволява лесно да записвате екрана, уеб камерата и гласа си. Можете да я използвате, за да записвате клипове от виртуални срещи и да ги запазвате директно в ClickUp. След това ги вградете в ClickUp Docs, споделете ги с ClickUp Chat и дори ги добавете към ClickUp Tasks, за да може екипът ви да разбере ясно контекста.

Преминавайте от разговори към задачи мигновено

Никой няма време да претърсва огромни файлове с транскрипции, за да намери конкретна информация. Това е изморително и огромна загуба на енергия и време. С Fireflies. ai можете да генерирате резюмета и да извличате AI акценти, но кредитите са много ограничени.

Създавайте обобщения на срещите и превръщайте действията в задачи с ClickUp Brain.

Можете да помолите ClickUp Brain да генерира обобщения на срещите и да намери пропуски в дневния ред на срещите ви. Освен това можете да превърнете акцентите от срещите в задачи за действие и да ги импортирате в списъка си със задачи директно от ClickUp Brain.

Обединете срещите и работните процеси за 10 пъти по-висока продуктивност

Firefly може да не предлага интеграции без планове от висок клас, но ClickUp го прави. Можете да използвате ClickUp Integrations, за да синхронизирате с над 1000 популярни инструмента, включително Zoom, Microsoft Teams, Google Workspace, Calendars и други, дори ако използвате безплатния план.

Синхронизирайте цялата си технология с ClickUp Integrations

ClickUp се интегрира и с CRM системи, приложения за планиране и комуникационни платформи. Така можете да поддържате организирани данните си за продажбите, да планирате срещи и да поддържате връзка със заинтересованите страни от една платформа.

💡 Съвет от професионалист: Свържете своя Zoom акаунт с ClickUp, за да отключите мощна автоматизация на срещите. Започнете разговор в Zoom от задачата

Преминавайте към Zoom разговор директно от ClickUp

След като срещата приключи, стенограмата от нея се добавя автоматично като коментар към задачата.

Защо ClickUp е по-добър от Fireflies AI за повечето екипи

Докато Fireflies.ai е отличен за самостоятелна транскрипция, ClickUp отива далеч отвъд това, като превръща срещите в дейности, които могат да се изпълнят в рамките на вашата унифицирана платформа за продуктивност: Създаване на задачи с едно кликване от обобщенията на срещите

Контекстът на срещите се намира там, където се извършва работата – в задачите, коментарите и документите.

Използвайте ClickUp Brain не само за транскрибиране, но и за интерпретиране, обобщаване и предлагане на следващи стъпки в реално време.

Без превключване между приложения, без копиране и поставяне, без загуба на контекст

Ако сте уморени от изолирани инструменти и искате срещите да водят до реален напредък, ClickUp ви дава възможност да преминете от „обсъждане“ към „реализация“ – всичко в едно работно пространство.

Създавайте AI бележки и резюмета от срещи, дайте възможност на екипа си да сътрудничи по дневния ред на срещите и дори записвайте клипове от срещи на живо. За разлика от Fireflies. ai, ClickUp ви позволява да правите всичко това и още много други неща, без да се притеснявате, че ще изчерпате AI кредитите си.

Както Marcos Vinícius Costa de Carvalho, бизнес аналитик в ACE, казва:

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

Ние го използваме, за да улесним и ускорим ежедневните си срещи от нашия Scrum ритуал. Помага ми да се запозная с напредъка на моя спринт, напредъка на задачите ми и да поддържам организиран списък с всичките ми задачи.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като се уверите, че нищо не се пропуска.

Преглед на цените на ClickUp

ClickUp предлага няколко ценови плана, за да отговори на нуждите на екипи с различен размер и бюджет. Ето подробна информация за абонаментните планове:

Откажете се от AI кредитите и ограниченията за продължителност на срещите на Fireflies с ClickUp

Fireflies.ai е чудесен инструмент, стига да ви е нужен за основни транскрипции и резюмета. Но ако ви е необходим достъп до AI асистенти и инструменти за сътрудничество, без да харчите пари за ненужни функции, потърсете алтернатива като ClickUp.

С гъвкави добавки и работни пространства за съвместна работа, никога няма да почувствате, че ви липсва важна функция поради ограничения в транскрипцията, независимо от избрания от вас план. Можете да редактирате протоколи от срещи с колеги, да започвате и записвате срещи директно и дори да превръщате действия в задачи!

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!