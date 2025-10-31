SaaS OKR: Примери и рамки за ръст, воден от продуктите

В края на второто тримесечие екипът по продажбите не е постигнал целта си с 6%. Не е катастрофално, но е достатъчно, за да боли. А когато погледнем назад, не става въпрос за усилията. Хората са работили усърдно... просто не върху това, което е било най-важно.

OKR – цели и ключови резултати – съществуват, за да поправят това. Те съгласуват работата със стратегията, свързват целите между екипите и придават спешност на напредъка. Но когато са неясни, несвързани или се проследяват в пет различни инструмента? Те се превръщат просто в още една задача, която трябва да се отметне.

В тази публикация в блога ще разгледаме всичко, което трябва да знаете за OKR и как ClickUp ви помага да ги проследявате. 🎯

Какво представляват OKR и защо са важни в SaaS

Проста рамка за определяне на цели, създадена за екипи, работещи с висока скорост. OKR (цели и ключови резултати) ви помагат да определите какво искате да постигнете и как ще разберете, че сте го постигнали. В бързоразвиващите се SaaS организации те ви помагат да останете фокусирани, дори когато приоритетите се променят всяка седмица. ✅ Цел: Ясен, вдъхновяващ резултат✅ Ключови резултати: Измеримо доказателство, че постигате напредък

Нещата се развиват бързо в SaaS компаниите: променящи се пазари, разрастващи се екипи. Без ясен план за действие е лесно да сте заети, но не непременно ефективни.

Ето как OKR помагат:

Изяснете фокуса: Поддържайте екипите фокусирани върху това, което наистина има значение, вместо да разпилявате усилията им.

Съгласувайте отделите: Насочете продуктовия, продажбения, маркетинговия и отдела за успех на клиентите към постигането на общи цели.

Насърчавайте иновациите: Насърчавайте екипите да поемат разумни рискове, да тестват идеи и да се усъвършенстват непрекъснато.

Опростете отчетността: определете ясни отговорни лица за всяка цел, за да бъдат отговорностите прозрачни.

Проследявайте напредъка: Следете какво работи, какво не работи и реагирайте бързо, когато е необходимо.

Дайте приоритет на стойността за клиента: Обвържете целите с удовлетвореността и задържането на потребителите, за да постигнете значими резултати.

Стимулирайте растежа: Поддържайте фокуса на екипите върху мащабирането, било то чрез нови клиенти, приходи или пазари.

Насърчавайте отговорността: Позволете на екипите да определят свои OKR, за да увеличите ангажираността и отговорността.

Балансирайте стратегията и показателите: свържете общите цели с ключови показатели като MRR, CAC и отпадане на клиенти.

📕 Речник: Месечният повтарящ се приход (MRR) се отнася до предвидимия доход, който вашият бизнес печели всеки месец от абонаменти или повтарящи се фактури, което ви позволява да измервате стабилния растеж. Разходите за привличане на клиенти (CAC) се отнасят до сумата, изразходвана за привличане на всеки нов клиент, включваща разходи за маркетинг, продажби и въвеждане.

Как да зададете ефективни SaaS OKR

В SaaS организациите целите могат бързо да се превърнат в подвижни цели. Добре структурираната рамка на OKR осигурява последователност в тази промяна, позволявайки на екипите да дадат приоритет на правилните инициативи, да коригират курса навреме и да отразят въздействието.

Нека разгледаме как да зададете и приложите OKR. 💁

Стъпка 1: Свържете OKR с по-голямата картина

💡 Свържете всяка цел с мисията на вашата компания, за да поддържате съгласуваността на екипите.

Преди да се впуснете в поставянето на цели, направете крачка назад. Всяка цел трябва да отразява визията и стратегическите приоритети на вашата компания. Ако даден OKR не подкрепя пряко „защо“ стои зад вашия бизнес, той е безсмислен.

📌 Пример: Вашата мисия е да „опростите SaaS инструментите за свободно практикуващи професионалисти“. Силна цел може да бъде „Стартиране на интуитивен табло за управление, пригодено за индивидуални потребители“.

Стъпка 2: Определете ясни и вдъхновяващи цели

💡 Поставете си кратки, мотивиращи и свободни от показатели цели.

Вашата цел е дестинацията, а не картата. Тя трябва да бъде кратка, мотивираща и без показатели. Избягвайте да включвате стъпки за изпълнение или KPI; за това са ключовите резултати.

Ако вашата цел не мотивира екипа, пренапишете я. Ще преразглеждате тази линия всяка седмица, така че трябва да я направите значима.

⚠️ Внимание: „Повишаване на конверсионните проценти с 2% чрез оптимизиране на целевите страници“ не е цел. Това е ключов резултат, облечен в списък със задачи. По-добра цел е „Осигуряване на безпроблемно първо преживяване за потребителите“.

Стъпка 3: Изработете конкретни ключови резултати

💡 Превърнете намеренията в измерими резултати.

Ключовите резултати са мястото, където се проявява отговорността. Те ви показват дали постигате напредък. Всеки един от тях трябва да бъде измерим резултат, а не неясна намерение или дейност.

📌 Пример: Цел: „Повишаване на задържането на потребителите през първите 30 дни“. Ключови резултати: Увеличете 30-дневното задържане от 45% на 60%.

Намалете времето за реализация на ползите от седем на три дни.

Повишете процента на завършени въвеждащи обучения до 80%.

Стъпка 4: Концентрирайте усилията си

💡 По-малко, но по-ясни цели са по-ефективни от разпръснати приоритети.

Повече не е по-добре; по-добре е по-добре. SaaS екипите вече балансират между пускането на нови функции, промени в пътната карта, обратна връзка от клиенти и пожарни учения. Придържайте се към 2-4 измерими цели на екип, всяка с максимум 3-5 ключови резултата.

Освен това, уверете се, че целите на всеки екип подкрепят както по-широките цели на компанията, така и тези на другите екипи.

📌 Пример: Цел на компанията: „Увеличаване на приходите от разширяване“ Продуктов KR: „Стартиране на ценообразуване на базата на употреба в бета версия“ Маркетингова KR: „Привлечете 500 регистрации за пилотен проект за ценообразуване“ CS KR: „Увеличете продажбите на 50 потребители от бета версия към платена версия“

Стъпка 5: Прегледайте, научете и се адаптирайте

💡 OKR се развиват заедно с вас – проверявайте, оценявайте и усъвършенствайте.

OKR не са нещо, което се задава и после се забравя. Проверявайте ги веднъж или два пъти седмично, не за да търсите виновни, а за да коригирате курса. Използвайте проста система за оценяване от 0 до 1 в края на цикъла, за да отразите точно напредъка.

Системата за оценяване може да изглежда по следния начин:

1. 0: Напълно постигнати

0. 7: Добър напредък, но не съвсем

0. 3: Извън пътя

След като разберете рамката на OKR, следващата стъпка е да я приложите към вашите екипи. По-долу ще разгледаме реални примери за SaaS OKR по отдели, от „Продукт“ и „Инженеринг“ до „Маркетинг“ и „Успех на клиентите“, за да ви помогнем да поставите измерими цели, които наистина стимулират растежа.

Примери за SaaS OKR по екипи

Най-ефективните SaaS екипи свързват ежедневната си работа с по-широки SMART цели. Тук ще разгледаме практически примери за OKR по екипи, така че всички да могат да работят в синхрон. 👇

1. OKR за продуктовия екип

Доставките ви са бързи, но процентът на отпадане на клиенти остава висок. Това често е признак, че екипът, отговорен за продукта, се фокусира повече върху доставката, отколкото върху въздействието. Ясните OKR за продукта, фокусирани върху приемането, задържането или времето за реализация на стойността, могат да пренасочат усилията към постигането на значими резултати.

Ето някои примери за ефективни OKR:

Подобрете потребителското преживяване през следващото тримесечие.

Получете средна оценка за удовлетвореност на клиентите от девет или повече от потребителски проучвания.

Намалете средното време за отговор на поддръжката с 10%

Повишете задържането на клиенти с 20% чрез актуализации на продуктите

Успешно пуснете новия продукт за третото тримесечие

Говорете с 30 клиента, за да научите повече за техните нужди и да получите обратна връзка.

Гледайте десет потребителски видеоклипа и споделете ключовите изводи с екипа.

Проведете две обучителни сесии, за да запознаете маркетинговия и търговския екип с новите процеси.

Прегледайте 15 документа с изисквания на клиенти от продуктовия маркетинг, за да се уверите, че създаваме правилните неща.

🔍 Знаете ли, че... Анди Гроув, бивш главен изпълнителен директор на Intel, за първи път въвежда OKR като концепция през 70-те години на миналия век. Това е стратегия за управление на растежа и иновациите, която се вписва в бизнес модела на компанията. Негово вдъхновение е теоретикът по мениджмънт Питър Дракър и концепцията за управление по цели (MBO).

2. OKR за инженерния екип

Инженерните цели лесно могат да бъдат затрупани от билети и технически дългове. Ето няколко примера за OKR, които могат да ви помогнат, ако сте в такава ситуация.

Подобряване на качеството на пускането на продукти

Намалете средния брой нови доклади за грешки от 72 на 60 на месец.

Повишете процента на безпроблемна работа от 96% на 99% в най-новата версия.

Увеличете обхвата на тестовете от 35% на 50%, за да откриваме повече проблеми преди пускането на продукта на пазара.

Ускорете работата на екипа за разработка

Повишете скоростта на спринта от 42 на 60 точки, за да постигнете повече резултати във всеки цикъл.

Намалете средното време за преглед на кода с 30%, за да поддържате работата в движение.

Уверете се, че липсващите дизайни блокират по-малко от 2% от планираните функции.

3. OKR за маркетинговия екип

Кампаниите ви получават кликове, но продажбите все още се борят с качеството на потенциалните клиенти. Тук е мястото, където се нуждаете от ефективен OKR. Ето няколко примера за маркетингови OKR за вдъхновение:

Подобрете съгласуваността между маркетинга и продажбите по отношение на критериите за качество на потенциалните клиенти

Намалете процента на неквалифицираните потенциални клиенти, прехвърлени към продажбите, от 40% на 25%.

Увеличете процента на превръщане на MQL в SQL от 12% на 20%.

Стартирайте целенасочена кампания с съдържание, която подпомага вземането на решения в края на процеса на продажба.

Увеличете видимостта на марката и растежа на входящите клиенти

Увеличете органичния трафик на уебсайта с 30% на тримесечие

Публикувайте три казуса с висока степен на ангажираност, в които се подчертават историите на успеха на клиентите.

Повишете процента на отваряне на имейл кампаниите от 25% на 35%.

4. OKR за екипа по продажбите

Екипите по продажбите процъфтяват благодарение на целите, но OKR за продажбите помагат да се балансират непосредствените цели за приходи с дългосрочните лостове за растеж. Ето няколко примера:

Повишете ефективността на продажбите и сключете повече висококачествени сделки

Увеличете процента на успеваемост от 18% на 25%.

Намалете средния цикъл на сключване на сделки от 42 на 30 дни.

Извършете анализ на печалбите и загубите за 100% от затворените възможности.

Създайте повторяем и мащабируем механизъм за изходящи продажби

Стартирайте изходяща поредица, насочена към три ключови типа купувачи

Генерирайте 50 нови потенциални клиенти, квалифицирани за маркетинг, от изходящи канали.

Постигнете 10% процент на отговорите във всички изходящи кампании.

5. OKR за екипа за успех на клиентите

Клиентите се регистрират успешно, но се отказват след три месеца. Това показва слаба реализация на стойността. OKR, свързани с етапите на приемане, оценките за състоянието или NPS, могат да помогнат на екипите за обслужване на клиенти да се намесят, преди да е станало твърде късно. Ето няколко примера:

Повишете удовлетвореността и лоялността на клиентите

Подобрете оценката за удовлетвореността на клиентите (CSAT) и достигнете 90% или повече.

Намалете жалбите на клиентите с 15% в сравнение с миналото тримесечие.

Повишете нашия Net Promoter Score (NPS) до 65 или повече.

Отговаряйте по-бързо на въпросите на клиентите, като намалите средното време за отговор с 25%.

Задръжте повече клиенти и намалете отлива

Увеличете процента на задържане на високоценните клиенти с 10%.

Намалете отлива с 15%, за да намалите броя на клиентите, които ни напускат.

Провеждайте тримесечни бизнес прегледи с поне 80% от най-големите ни клиенти.

Стартирайте програма за препоръки, която привлича 30% от новите клиенти чрез доволни клиенти.

SaaS OKR срещу KPI: каква е разликата?

OKR и KPI често се бъркат, но те служат за различни цели. Докато KPI проследяват състоянието на вашия бизнес, OKR го тласкат напред. Разбирането кога да използвате всеки от тях и как те могат да работят заедно е ключът към изграждането на високопроизводителен SaaS екип.

Нека разберем разликите между OKR и KPI.

Критерии OKR Ключови показатели за ефективност (KPI) Определение Метод за определяне на цели с ясни бизнес цели и измерими резултати Показатели, които проследяват колко добре се представя бизнесът в определени области Цел Помогнете на екипите да останат фокусирани и съгласувани по отношение на общите цели. Наблюдавайте представянето и проверявайте дали целите се постигат. Обхват Широки и амбициозни Конкретни и фокусирани върху ежедневните операции Времеви период Обикновено се определят за тримесечие или година. Проследявайте редовно: ежедневно, седмично, месечно или тримесечно. Структура Една цел с 2-5 измерими ключови резултата Единични показатели или групи от свързани показатели Честота на промените Преглеждани и актуализирани всяко тримесечие (или при необходимост) Останете почти същите, за да проследявате тенденциите във времето Пример в SaaS Цел: Подобряване на задържането. KR: Намаляване на отпадането от 5% на 3% през това тримесечие. MRR, процент на отпадане, CAC, LTV на клиента Фокус Какво искате да постигнете и как ще разберете дали сте на прав път Как се справяте в ключови бизнес области

🧠 Интересен факт: Въпреки че служат за различни цели, както OKR, така и KPI произлизат от оригиналната работа на Дракър! Концепцията за KPI обаче датира от началото на 20-ти век, когато Фредерик Тейлър, пионер в научното управление, въвежда използването на данни и измервания за повишаване на производителността. Терминът „ключов показател за ефективност“ е създаден по-късно, след теорията за MBO.

Как да проследявате OKR в SaaS компания

OKR са компасът за вашата компания. Използвани правилно, те хармонизират екипите, засилват фокуса и поддържат траекторията на растеж.

Но проследяването на OKR? Това е трудно. Ето как да го направите стъпка по стъпка с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, за да не пропуснете нищо.

Стъпка 1: Задайте стратегически OKR отгоре надолу

Започнете с общата картина. Кои са 2-3-те цели, които вашата компания иска да постигне през това тримесечие? Те трябва да отразяват вашите стратегически залози. Това може да включва удвояване на усилията за пускане на продукт, разширяване на нов пазар или справяне с пик на отлива на клиенти.

След като разберете това, ето какво трябва да направите:

Разделете ги на OKR на ниво отдел и екип.

Направете целите вдъхновяващи и качествени, като например „Станете предпочитаната платформа за дистанционно сътрудничество в екип“.

Направете ключовите резултати измерими, като например „Намалете времето за въвеждане на нови потребители от седем на три дни“.

След като вашите най-важни цели са ясни, трябва да ги превърнете в проследими OKR.

Това е нещо, което ClickUp Goals прави изключително лесно. Можете да създавате OKR както за цялата компания, така и за конкретни екипи в едно централно работно пространство. За всеки ключов резултат можете да създадете пряка връзка към поддържащите ClickUp Tasks, ClickUp Docs, Dashboards и дори спринт цикли.

Проследявайте целите си в ClickUp Дайте на екипите си задачи в рамките на целите на ClickUp.

Да предположим, че вашият ръководен екип поставя тримесечна цел като „Увеличаване на ръста, воден от продуктите, в каналите за самообслужване“. В ClickUp можете да разделите тази цел на измерими KR и да я свържете с реални работни процеси, като документ за проучване на потребителите и табло за анализ на продуктите. Можете да назначите отговорници, да актуализирате статуса и да проследявате как екипите разпределят времето си за всяка задача.

Ето как един от клиентите на ClickUp, Spekit, използва OKR за прозрачност и съгласуваност с помощта на ClickUp:

Прозрачността в организацията е една от най-значимите ползи, реализирани след внедряването на ClickUp в екипа. Сега, в ClickUp, всеки в организацията може да види OKR на всеки от нашите екипи, кой е отговорен за тях и какви са постигнатите резултати. Гледайки назад, преди ClickUp, ние не разполагахме с такова ниво на прозрачност, така че всички наши отдели бяха разединени.

Прозрачността в организацията е една от най-значимите ползи, реализирани след внедряването на ClickUp в екипа.

Сега, в ClickUp, всеки в организацията може да види OKR на всеки от нашите екипи, кой е отговорен за тях и какви са постигнатите резултати. Гледайки назад, преди ClickUp, ние не разполагахме с такова ниво на прозрачност, така че всички наши отдели бяха разединени.

Стъпка 2: Определете ритъм и се придържайте към него

Сега е време да ги превърнете от статични цели в динамични индикатори за напредък. Това става само когато ги вградите в операционната система на екипа си.

Установете седмичен или двуседмичен ритъм, при който екипите:

Актуализирайте напредъка

Споделяйте успехите и препятствията

Прегледайте резултатите

Използвайте оценка на увереността, за да идентифицирате проблемите на ранен етап. За всеки ключов резултат, помолете собствениците да оценят своята увереност (например, червено, жълто или зелено – или 1–5). Това добавя предсказуемост, която надхвърля простото проследяване на процента на завършеност.

Ако обаче имате затруднения да поддържате тази последователност, обърнете се към ClickUp Automations.

Задайте правила „ако това, то онова“ с ClickUp Automations

Да предположим, че вашият маркетинг екип преглежда OKR всеки понеделник в 10 часа сутринта. Можете да настроите персонализирана автоматизация, която се задейства всеки понеделник сутрин, за да: Задайте напомняне за всички собственици на OKR да актуализират напредъка

Променете статуса на задачите, свързани с OKR, на „Преглед“.

Публикувайте съобщение в низовете със задачи, в което питате за оценки на доверието.

Задайте персонализирани автоматизации в ClickUp, като използвате ClickUp Brain

ClickUp Brain, интегрираният AI-асистент на платформата, ви позволява да настроите автоматизации, използвайки команди на естествен език. Всичко, което трябва да направите, е да кажете: „Всеки петък в 16:00 часа напомняйте на всички OKR собственици да актуализират своите резултати за напредък и увереност.“ Той ще създаде автоматизация за вас без ръчна настройка.

Стъпка 3: Осигурете прозрачност

За да създадете съгласуваност в цялата компания, трябва да позволите на всички да виждат всичко. Създайте OKR табла, които са видими за всички екипи, използвайте ги в общите срещи и определете ясни отговорници за всяка цел и ключов резултат.

ClickUp Dashboards са интерактивни контролни центрове в реално време, които позволяват на всеки да проследява напредъка на бизнеса към постигането на целите му.

Създайте персонализирани табла за управление в ClickUp, за да визуализирате OKR и напредъка на екипа си

Всеки табло се състои от карти, които извличат данни в реално време от работното ви пространство, като например ключови резултати в риск, просрочени задачи или средни проценти на изпълнение по екипи. Можете да ги филтрирате по екип, време или приоритет, за да ги направите по-приложими.

Например, OKR на вашия екип по продажбите е да увеличи тримесечния ръст на приходите с 20%. Вашият ClickUp Dashboard може да включва:

Ивичен диаграма за приходите, реализирани от всеки търговски представител

Карти за напредък проследяващи ключови резултати като броя на резервираните демонстрации или сделките, преместени в „Предложение“

Карта със списък със задачи , филтрирана по задачи, свързани с KR, за да се откриват пречките в реално време.

Карта за коментари за записване на седмични актуализации или оценки за увереност

С ClickUp Brain можете да генерирате автоматизирани, подобни на човешките актуализации на напредъка директно от данните в реално време на таблото ви.

Помолете ClickUp Brain да обобщи ключовите актуализации на вашите цели

Няма нужда да интерпретирате графики или показатели ръчно. AI Project Manager незабавно обобщава вашия табло, като подчертава ключовите тенденции, успехи и пречки.

Това означава:

Ръководителите получават бърз, изготвен от изкуствен интелект обзор на целите, които са на път да бъдат постигнати или не.

Ръководителите на екипи могат да откриват пречки, без да се задълбочават в всяка карта.

Всеки в организацията може да задава въпроси на ClickUp Brain като „Защо нашият NPS рейтинг спада?“ или „Кой ключов резултат изостава най-много тази седмица?“

78% от участниците в нашето проучване изготвят подробни планове като част от процеса на определяне на целите. Въпреки това, изненадващо 50% от тях не проследяват тези планове с помощта на специални инструменти.

Как ClickUp Brain ви помага да проследявате и подобрявате OKR автоматично Ръчното актуализиране на целите отнема време от стратегическото планиране. ClickUp Brain, AI двигателят зад Converged AI Workspace, автоматизира поддържането на OKR, позволявайки на екипите да се фокусират върху резултатите, а не върху проверките. Обобщения на напредъка на AI: Обобщавайте всеки ключов резултат в реално време и откривайте препятствия директно в целите или таблата.

Контекстуални запитвания: Попитайте: „Кой OKR е извън план тази седмица?“ и получите незабавен отговор, свързан с източника.

Резюмета, написани от AI: Превърнете седмичните прегледи на OKR в автоматично генерирани актуализации за срещи на ръководството или на целия персонал.

Прогнозни прозрения: ClickUp Brain отбелязва модели в KR с ниска ефективност и предлага на собствениците или графиците да ги коригират. Освен това, използвайте ClickUp Brain MAX с гласово въвеждане, за да записвате актуализации или разсъждения за OKR незабавно – просто говорете и той превръща думите ви в структуриран текст. По време на тримесечните прегледи можете да диктувате бележки за напредъка или ключови идеи, а след това да оставите ClickUp Brain MAX да ги обобщи и да ги съпостави с проекти, табла и документи.

Стъпка 4: Измервайте това, което е важно

Свържете всеки ключов резултат с показател, който разказва история:

Процент на активиране на потребителите

Приемане на функции

Запазване на нетните приходи

Време за разрешаване на заявки за поддръжка

След това наблюдавайте моделите: какво променя нещата? Какво изостава? Използвайте тази информация, за да усъвършенствате OKR за следващия цикъл.

Да предположим, че OKR на вашата компания е да подобрите задържането на потребителите с 25%. Ключовите резултати включват намаляване на процента на отпадане с 15%, увеличаване на броя на активните потребители седмично с 20% и пускане на три функции, поискани от клиентите.

Използвайте йерархията на проектите в ClickUp, за да организирате работното си пространство

Ето как ви помага йерархията на проектите в ClickUp:

Работно пространство: Цялото оперативно пространство на вашата организация включва продукти, маркетинг, продажби и успех на клиентите.

Пространства: Пространство на най-високо ниво, посветено на всички стратегически инициативи и тримесечни цели в различните отдели, наречено „Стратегически OKR за третото тримесечие“.

Папка: Фокусира се върху целта за третото тримесечие. Всичко в тази папка се отнася към OKR „Подобряване на задържането на потребителите“.

Списъци: По един за всеки ключов резултат, например: Намаляване на отпадането с 15%. А задачите ще бъдат: Извършване на проучване при напускане Въвеждане на подобрения в процеса на отказ Проследяване на отпадналите потребители за обратна връзка

Внедрете анкета за напускане

Подобрения в процеса на отмяна на стартиране

Свържете се с напусналите потребители, за да получите обратна връзка.

Въведете анкета при напускане

Подобрения в процеса на отмяна на стартиране

Свържете се с напусналите потребители, за да получите обратна връзка.

Всяка задача включва отговорни лица, крайни срокове, зависимости и подзадачи, ако е необходимо. Можете да ги свържете директно с ключовите резултати, като използвате потребителски полета, цели или дори взаимоотношения. Създайте OKR шаблони за различни работни процеси, за да гарантирате последователност през всяко тримесечие.

Помолете ClickUp Brain да ви предоставя актуализации за задачите

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите напредъка във всички списъци за секунди. Попитайте „Какъв е текущият статус на OKR за задържането на потребители за третото тримесечие?“

Стъпка 5: Затворете цикъла в края на периода

Преди да преминете към следващото тримесечие:

Оценявайте всеки ключов резултат честно: използвайте ясна рубрика и се фокусирайте върху напредъка. Постигнахте ли 80% от амбициозната цел? Вероятно това е победа.

Прегледайте какво е помогнало: Не се ограничавайте само с резултатите. Проучете инициативите, които са дали резултат, и какво е допринесло за успеха им. Било ли е подходящото време, стратегията или по-добрата съгласуваност между отделните функции?

Записвайте наученото и основните причини: Не се задоволявайте само с похвали или упреци. Провеждайте леки ретроспективни анализи, за да идентифицирате системни пречки или изненадващи ускорители. Документирайте тези прозрения, за да бъдат целите за следващото тримесечие по-ясни.

Празнувайте напредъка: Признайте постигнатото, дори и да не сте изпълнили всички задачи. Празнувайте публично екипите, които са постигнали амбициозни цели или са преодолели големи препятствия.

Получете безплатен шаблон Задайте рамка за OKR, за да поддържате последователност с шаблона за OKR на ClickUp.

Шаблонът за OKR на ClickUp предлага на екипите структуриран подход за съгласуване на целите с тримесечните инициативи в цялата организация. В рамките на всяко тримесечие целите се разбиват на конкретни, измерими ключови резултати, с индикатори за състоянието в реално време, като На път, В риск, Извън път или Завършено.

Всеки елемент е свързан с Основен екип, инициатива и лента за напредък, така че всяка цел е присвоена и контекстуално закрепена в шаблона за определяне на цели.

⚡ Архив с шаблони: Проследявайте високопоставени цели, разбийте ги на измерими KR и определете отговорни лица за стратегически партньорства с шаблона за OKR и цели на компанията на ClickUp.

Използвайте ClickUp за безупречни резултати

Да определите отлични OKR е едно, но да ги проследявате и да постигате напредък е друго. Тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp улеснява планирането, проследяването и управлението на OKR, като ви помага да останете конкурентоспособни в SaaS индустрията. Използвайте Goals, за да структурирате целите си, Dashboards, за да следите напредъка в реално време, и AI обобщения, за да разберете незабавно какво променя нещата. Можете да създавате OKR, да определяте собственици, да проследявате ключови резултати с данни в реално време и да проверявате редовно.

