Безплатни шаблони на Microsoft Planner за продуктивност и управление на проекти

Започването на нов проект без ясен план може да се усети като опит да се построи къща без чертежи, което често води до разочарование и забавяния.

🔎 Знаете ли, че: Неотдавнашно проучване показва, че 39% от проектите се провалят поради лошо планиране, остарели инструменти или липса на ясно управление на задачите.

За екипи, които вече са дълбоко вкоренени в екосистемата на Microsoft 365, Microsoft Planner е интуитивен начин за управление на задачите. Той се предлага с предварително създадени шаблони, които ви дават солидна преднина, опростяват настройката и насърчават последователни работни процеси.

Прочетете нататък, за да откриете най-добрите шаблони на Microsoft Planner за управление на проекти. Ако обаче търсите още по-голяма мощност и гъвкавост, обмислете да проучите алтернативни шаблони от платформи като ClickUp, приложението за всичко в работата.

Какво прави един шаблон на Microsoft Planner добър?

Добрият шаблон на Microsoft Planner ви помага да се справите с хаоса и предоставя на екипа ви систематична рамка за реален напредък по всяка задача и проект.

Ето петте характеристики на най-добрите шаблони на Microsoft Planner за управление на задачи:

Ясна структура на задачите: Потърсете шаблони, предназначени за ефективно управление на задачите с организирани карти за задачи и списъци за проверка.

Гъвкаво оформление: Търсете шаблони на Microsoft Planner, които се адаптират към уникалните нужди на различни екипи, проекти или работни процеси.

Вградена отчетност: изберете шаблон, който улеснява възлагането на задачи, определянето на крайни срокове и проследяването на напредъка.

Интеграция с Microsoft 365: Изберете шаблон, който свързва вашия Microsoft проект с Microsoft Teams, Outlook и други приложения, които вече използвате.

Спестяване на време при настройката: Изберете шаблон на Microsoft Planner, който намалява ръчната работа, за да можете да планирате задачите и да изпълнявате плановете по-бързо.

➡️ Прочетете също: Как да използвате Microsoft Planner в Teams за организиране на работата

7 безплатни шаблона на Microsoft Planner за екипи и индивидуални потребители

🔎 Знаете ли, че... Идеята за предварително зададен дневен план не е нова. Робърт Айткен е проектирал такъв още през 1773 г., поставяйки началото на съвременните планове, на които разчитаме днес.

Сега, благодарение на приложенията и инструментите за дигитално планиране, проектните мениджъри, студентите и екипите могат да пропуснат настройките и да започнат силно с готови за употреба шаблони за планиране, които са достъпни безплатно.

1. Шаблон за седмичен график от Microsoft

чрез Microsoft

Поемете контрола над седмицата си с простия, но ефективен шаблон за седмичен график от Microsoft. Той съчетава структурата на календара с гъвкавостта на списъка със задачи, което улеснява концентрацията и спазването на седмичните срокове.

Това е много прост шаблон на Microsoft Planner за начинаещи. Той включва специално място за седмични цели, списъци със задачи и крайни срокове, което ви помага да разпределите работната си натовареност, без да се чувствате претоварени.

Организирането на седмицата ви стана много по-лесно, независимо дали управлявате часове, задачи на клиенти или резултати на екипа.

Защо ще ви хареса:

Получете изчистен, без отвличащи вниманието елементи дизайн за по-добра концентрация и по-бързо планиране.

Подкрепете творческите подобрения с достъп до изображения, графики и плавни преходи.

Лесно споделяйте завършения си график онлайн, между екипите или със заинтересованите страни с няколко кликвания.

Идеален за: Студенти, свободни професионалисти и проектни мениджъри, които балансират седмични цели и срокове.

2. Шаблон за планиране на бюджета за почивка от Microsoft

чрез Microsoft

Направете разходите за празниците безстресови с шаблона за планиране на бюджета за празниците от Microsoft. Създаден в Excel, той ви помага да контролирате финансите си, без да се лишавате от удоволствията. Този шаблон ви помага да следите разходите си и да планирате празниците си, докато планирате подаръци, събития и пътувания.

С вградени формули, които изчисляват бюджета спрямо действителните разходи, можете да се съсредоточите повече върху празнуването и по-малко върху преразходването. Това е интелигентен начин за управление на задачите и проследяване на покупките.

Защо ще ви хареса:

Автоматично изчислявайте разликата между прогнозните и действителните разходи за по-добро управление на задачите.

Категоризирайте разходите за подаръци, пътувания и събития, за да управлявате лесно всеки детайл.

Персонализирайте с избрани визуални елементи и шрифтове, които отговарят на вашия стил.

Идеален за: Плановици, които се съобразяват с бюджета и управляват проекти за почивки на работа или у дома.

3. Шаблон за планиране на проекти Gantt от Microsoft

чрез Microsoft

Търсите шаблони на Microsoft Planner за гъвкаво управление на проекти? Поддържайте синхронизация от началото до края с шаблона Gantt Project Planner от Microsoft.

Базиран на надеждния модел на диаграмата на Гант, този шаблон опростява управлението на проекти, като предоставя ясна визуална времева линия за всяка задача и задача на член на екипа.

Проследявайте началните дати, продължителността и напредъка в реално време, като поддържате проекта си организиран от първия ден. Този планиращ инструмент, базиран на Excel, се адаптира към размера и графика на вашия проект, независимо дали пускате нов продукт или управлявате текущи задачи.

Защо ще ви хареса:

Визуализирайте графиците на задачите с помощта на ленти в стил Гант.

Проследявайте напредъка, състоянието и крайните срокове в целия си екип.

Лесно възлагайте задачи, споделяйте актуализации и поддържайте съгласуваност във всички етапи на проекта.

Идеален за: Проектни мениджъри, които контролират сложни графици, отговорници за задачи и мултифункционални екипи.

💡 Съвет от професионалист: Добре изготвеният план за проект не е просто документация, а пътеводна звезда за вашия екип. Този динамичен документ ясно очертава целите, като гарантира, че всички ще насочат усилията си към общата цел. Като определите обхвата на проекта – какво включва и какво не – ефективно предотвратявате разширяването на обхвата и запазвате ясен поглед върху крайните срокове.

4. Шаблон за проследяване на проекти от Microsoft

чрез Microsoft

Спазвайте графика и обхвата на проектите си с шаблона Project Tracker от Microsoft. Този изчерпателен шаблон за планиране на базата на Excel служи като централизирана платформа за наблюдение на всички аспекти на проекта ви, от индивидуални задачи и крайни срокове до цялостен напредък и потенциални препятствия.

Те са създадени, за да ви предоставят ясен преглед в реално време, като ви помагат да вземате информирани решения и да поддържате екипа си в синхрон от началото до края.

Защо ще ви хареса:

Проследявайте състоянието на проекта с един поглед с помощта на изчерпателен табло

Преглеждайте подробна информация за задачите и актуализации за напредъка с персонализирани полета.

Филтрирайте и сортирайте за лесен анализ на данни и отчитане.

Идеален за: Проектни мениджъри, ръководители на екипи и всеки, който наблюдава многостранни проекти, изискващи подробно проследяване.

5. Шаблон за списък със задачи по проект от Microsoft

чрез Microsoft

Простият шаблон за списък със задачи по проект от Microsoft разделя големите проекти на управляеми действия, като осигурява яснота и отчетност за всеки член на екипа.

Това е един от най-добрите безплатни шаблони на Microsoft Planner за екипи, с които можете бързо да разпределяте задачи, да определяте приоритети и да проследявате изпълнението им, за да останете фокусирани и продуктивни.

Защо ще ви хареса:

Организирайте задачите по проекта в прост и ясен формат.

Разпределяйте задачи и задавайте крайни срокове с лекота

Бързо актуализирайте статуса на задачите за видимост в реално време

Идеален за: Участници в проекти, членове на екипи и всеки, който се нуждае от ясен и практичен списък с отговорности по проекта.

6. Шаблон за ежедневен календар за срещи от Microsoft

чрез Microsoft

Поддържайте деня си в ред с шаблона за ежедневен календар с ангажименти от Microsoft. Този планиращ инструмент на базата на Excel е идеален за планиране на срещи, ангажименти и важни задачи по часове, като ви дава пълен контрол над ежедневния ви график.

Той предлага проста структура за блокиране на времето с колони за начален час, краен час и бележки, което ви помага да сведете до минимум двойните резервации и да увеличите производителността.

Независимо дали работите от дома или управлявате натоварен офис, този шаблон ще ви помогне да структурирате деня си и да се освободите от стреса.

Защо ще ви хареса:

Разделете деня си на управляеми части с почасово планиране

Добавете подробности за срещи, напомняния или приоритети на задачите в раздела за бележки.

Използвайте ги в цифров формат или ги разпечатайте, за да сте в крак с деня си по всяко време и навсякъде.

Идеален за: Заети професионалисти, административен персонал и всеки, който се стреми към структура и пунктуалност.

7. Шаблон за проследяване на планиране на събития от Microsoft

чрез Microsoft

Улеснете планирането на събития с шаблона за проследяване на планирането на събития от Microsoft. Проектиран в Excel, този всеобхватен инструмент за проследяване ви помага да управлявате всеки етап от координацията на събитията – от мозъчна атака и намиране на доставчици до проследяване на гости и бюджетиране.

Този шаблон на MS Planner за планиране на събития е структуриран с персонализирани таблици, които ви позволяват да възлагате задачи, да следите сроковете и да проследявате разходите на едно място.

Независимо дали организирате корпоративен семинар, сватба или благотворителна акция за общността, те придават яснота на хаоса.

Защо ще ви хареса:

Проследявайте графици, задачи и разходи в единен контролен панел за безпроблемно наблюдение на събитията.

Назначавайте отговорници, актуализирайте статуси и следете напредъка на планирането с един поглед.

Лесно персонализирайте тракера, за да отговаря на размера, типа и специфичните изисквания на вашето събитие.

Идеален за: Организатори на събития, офис администратори и всеки, който управлява многоетапни събития с променящи се елементи.

Ограничения на Microsoft

Макар шаблоните на Microsoft Planner да предлагат структура и удобство, те имат и някои ограничения, които потребителите трябва да имат предвид:

Основни опции за персонализиране: Много от шаблоните в Microsoft Planner имат фиксирани формати, което затруднява адаптирането им към конкретни процеси или специфични нужди.

Ограничена автоматизация: Има малко вградени автоматизации за повтарящи се задачи, актуализации на състоянието или известия в сравнение с по-усъвършенстваните инструменти за управление на проекти.

Не е идеален за сложни работни процеси: Управлението на междуфункционални проекти или динамични графици е предизвикателство без приложения или интеграции на трети страни, особено по време на пускането на нов продукт.

Минимални функции за сътрудничество: Въпреки че интеграцията с Microsoft Teams помага, редакциите и коментарите в реално време все още са ограничени в много шаблони.

Структура на базата на файлове: Шаблоните често са на базата на Excel или Word, което означава, че контролът на версиите и управлението на достъпа стават тромави при наличието на много членове на екипа.

Съвет от професионалист: Търсите начин да създадете персонализирани шаблони в Microsoft Planner? Макар Planner да не ви предоставя тази възможност, ето едно решение. Създайте нов план

Когато сте доволни от резултата, кликнете върху трите точки в горния десен ъгъл и изберете „Копирай план“.

Дайте ново име на копирания план Алтернативно, изберете наистина персонализирани шаблони от ClickUp 😎

Алтернативи на шаблоните на Microsoft Planner от ClickUp

🧠 Интересен факт: 20% от средния работен ден се отделя за „критични“ и „важни“ задачи, докато останалото време се прекарва в дейности, които носят „малка“ или „никаква стойност“.

Изненадващо лесно е да се заплетете в рутинната работа и да изгубите от поглед това, което е важно. Ето защо сме събрали някои от по-напредналите и ефективни шаблони за планиране, които да ви помогнат да останете фокусирани и да извлечете максимума от деня си.

Докато новият Microsoft Planner е чудесен за основните функции, ClickUp предлага по-широк набор от шаблони и по-гъвкава платформа. Шаблоните на ClickUp са изцяло персонализируеми, с разширени функции като динамични изгледи, предварително създадена автоматизация и широкомащабни отчети, което го прави изключително гъвкав избор за всеки проект.

1. Шаблон за ежедневен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Подобрете ежедневната си рутина с шаблона ClickUp Daily Planner.

Шаблонът ClickUp Daily Planner ви помага да структурирате деня си с яснота и целенасоченост. От срещи и задачи, които отнемат много време, до организиране на лични ангажименти, този шаблон превръща ежедневния ви хаос в управляема рутина.

Гъвкавият му дизайн включва вградени полета за приоритет на задачите, крайни срокове, бележки и приблизително време, което позволява подробно планиране без излишни подробности.

В комбинация с автоматизация и напомняния, този планиращ инструмент се превръща в мощно средство за всеки, който иска да бъде в крак с повтарящите се и еднократните си задължения.

Защо ще го харесате:

Структурирайте деня си, като използвате приоритети, приблизителни времена и персонализирани полета.

Организирайте и филтрирайте задачите с изглед на списък , за да останете фокусирани.

Разделете графика си на фокусирани категории като „Работа“, „Лично“ и „Цели“.

Добавяйте подзадачи, списъци за проверка и бележки за по-задълбочен контекст.

Получавайте напомняния и проследявайте просрочените задачи с лекота.

Идеален за: Професионалисти, студенти или всеки, който се занимава с множество задачи през деня.

Ето какво Karthik Itharajula , ръководител на отдела за анотации в Carscan. AI, каза за използването на ClickUp:

С помощта на ClickUp наблюдаваме ежедневния напредък на задачите по отношение на производителността, а той е в състояние да се справи и с всички наши проблеми, свързани със статуса, като преминаване от „в процес на изпълнение“ към „завършено“ и след това към „в процес на преглед“, така че висшето ръководство да има представа за статуса.

С помощта на ClickUp следим ежедневния напредък на задачите по отношение на производителността, а той също така е в състояние да се справи с всички наши проблеми, свързани със статуса, като преминаване от „в процес на изпълнение“ към „завършено“ и след това към „в процес на преглед“, така че висшето ръководство да има представа за статуса.

2. Шаблон за ежедневен дневник на ClickUp

Получете безплатен шаблон Останете в крак с ежедневните си задачи с шаблона за ежедневен дневник на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Daily Log предоставя надеждно място за записване на всичко – от актуализации по проекти до лични размисли. Създаден с оглед на последователност и лекота на използване, той включва полета за въвеждане с времеви отметки, етикети за категоризация и блокове с богат текст за подробни бележки.

Независимо дали поддържате работен дневник, проследявате навици или записвате ключови дейности за оценка на представянето, този шаблон позволява организирана ретроспекция с мощни функции за филтриране и търсене.

Защо ще го харесате:

Записвайте ежедневни наблюдения, успехи или предизвикателства в структуриран дневник.

Маркирайте записите по проект, тема или задача, за да ги намирате лесно.

Търсете и филтрирайте логовете, за да намирате бързо минали записи

Поддържайте последователност в ежедневните си размисли

Идеален за: Проектни мениджъри, специалисти, ръководители на екипи или лица, които развиват навика за самоанализ.

3. ClickUp Daily Hour Schedule

Получете безплатен шаблон Поемете контрол над всеки час с шаблона за дневен график на ClickUp.

Ако някога сте се чудили къде е отишъл денят ви, шаблонът за ежедневен график на ClickUp придава структура на деня ви, час по час. Идеален за професионалисти с натоварени календари, той включва предварително зададени часови блокове, които можете да персонализирате за срещи, сесии за концентрация, почивки и задачи.

Описанията на задачите, приблизителното време и категориите, обозначени с различни цветове, ви помагат да разпределите времето си разумно. Освен това поддръжката на повтарящи се задачи, синхронизирането на календара и планирането чрез плъзгане и пускане оптимизират ежедневния ви работен процес, като същевременно избягват припокриването или пропускането на срещи.

Защо ще го харесате:

Планирайте целия си ден в подробни часови сегменти

Лесно коригирайте задачите с плъзгане и пускане в изглед „Календар“ .

Планирайте задачите за всеки ден и следете напредъка с изгледа на дневния график .

Визуализирайте разпределението на времето по категории

Задавайте напомняния и повтарящи се модели за последователни рутинни дейности.

Идеално за: Професионалисти, които управляват структурирани работни дни или рутинни задачи, които често се променят.

📮 ClickUp Insight: 21% от хората казват, че повече от 80% от работния си ден прекарват в повтарящи се задачи. А други 20% казват, че повтарящите се задачи отнемат поне 40% от деня им. Това е почти половината от работната седмица (41%), посветена на задачи, които не изискват много стратегическо мислене или креативност (като последващи имейли 👀). AI агентите на ClickUp помагат да се елиминира тази рутина. Помислете за създаване на задачи, напомняния, актуализации, бележки от срещи, изготвяне на имейли и дори създаване на цялостни работни процеси! Всичко това (и още повече) може да бъде автоматизирано за нула време с ClickUp, вашето приложение за всичко, свързано с работата. 💫 Реални резултати: Lulu Press спестява 1 час на ден на всеки служител, използвайки ClickUp Automations, което води до 12% увеличение на ефективността на работата.

4. Шаблон за планиране на проекти ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте проекти, които се изпълняват с шаблона за планиране на проекти ClickUp.

От крайни срокове и бюджети до роли в екипа и зависимости между задачите – без подходяща система планирането на проекти бързо се превръща в хаос. Шаблонът за планиране на проекти ClickUp ви помага да организирате и управлявате всичко.

Създаден, за да изясни всеки проект, този шаблон включва готови за употреба раздели за определяне на цели, резултати, списъци със задачи и ключови етапи. Освен това интелигентните джаджи, автоматизацията и персонализираните полета ви позволяват да планирате по фази, да разпределяте ресурси и да проследявате напредъка.

Защо ще го харесате:

Разделете проектите на цели, етапи и изпълними подзадачи.

Разпределяйте отговорности с крайни срокове, зависимости и приоритети.

Използвайте джаджи, за да проследявате показатели като време, разходи или степен на изпълнение.

Следете разходите по проектите с Budget Tracker View

Получете обща представа за всички задачи в процес на изпълнение с изгледа на панела на проекта .

Проследявайте важни показатели за проекта като „Риск“, „Бюджет“, „Напредък на работата“ и др., като използвате над 10 персонализирани полета.

Идеален за: Проектни мениджъри, предприемачи и екипи, които работят съвместно по стартирането на инициативи.

5. Шаблон за планиране на почивки ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирането на перфектната почивка стана по-лесно с шаблона за планиране на почивки на ClickUp.

Логистиката на планирането на почивката може бързо да се натрупа, когато организирате семейно пътуване или фирмена почивка. Часове на полети, резервации в хотели, споделени маршрути, проследяване на бюджета... и да не забравяме синхронизирането на календарите на всички.

Шаблонът ClickUp Holiday Planner централизира всичко необходимо за организиране на почивка или празнична ваканция.

Той включва полета за дестинации, резервации за пътувания, списъци за багаж, идеи за подаръци и проследяване на бюджета. Изгледите „Времева линия“ и „Календар“ улесняват координацията с приятели или семейство, а списъците със задачи поддържат реда.

Защо ще го харесате:

Планирайте маршрути с персонализирани полета за пътувания, дейности и резервации.

Проследявайте бюджета си за почивка с полета за оценка на разходите и контролни списъци.

Споделяйте и сътрудничете с другите по списъци за опаковане и графици.

Прикачете разписки за резервации, пътни документи, графици или връзки за лесен достъп, докато сте в движение.

Идеален за: Семейства, самостоятелни пътешественици или координатори на групови почивки.

6. Шаблон за сватбени планирачи ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона ClickUp Wedding Planner за големия ден и всичко, което го предшества.

Планирате сватба? Шаблонът ClickUp Wedding Planner е всеобхватно работно пространство за управление на сложните детайли на сватбата. Той е предварително зареден с категории за бюджетиране, управление на доставчици, списъци с гости, дизайнерски табла и графици.

Можете да разделите плана си на фази, като ангажимент, подготовка, церемония и прием. Динамичната структура на задачите поддържа съвместното планиране, а формулярите и автоматизацията могат да оптимизират събирането на потвърждения за участие, одобренията на доставчици и проследяването на крайните срокове.

Защо ще го харесате:

Следете всяка задача, като използвате етикети като „Място на сватбата“, „Мотив“ и „Размер на договора“.

Проследявайте отговорите на гостите, плановете за сядане и бележките за кетъринга

Сътрудничество с членове на семейството, планиращи или доставчици

Използвайте готови шаблони с контролни списъци за всеки етап от сватбата.

Идеално за: Двойки или професионални сватбени агенти, които управляват подробна логистика.

7. Шаблон за планиране на събития ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте всяко събитие, без да губите ума си, с шаблона за планиране на събития на ClickUp.

Шаблонът за планиране на събития на ClickUp ви предоставя всичко необходимо за организиране на корпоративен семинар, излет на екипа или друго събитие.

Използвайте предварително създадени списъци за дейности, фактуриране и съоръжения, превключвайте между изгледите „Календар“, „Табло“ или „Времева линия“ и следете напредъка с полета за състоянието на бюджета и проследяване на плащанията. Можете също да присвоявате роли, да автоматизирате напомняния и да следите напредъка чрез табла.

Защо ще го харесате:

Планирайте всеки детайл – от подготовката преди събитието до последващите действия след него.

Управлявайте файлове, бележки и маркетингови материали в едно работно пространство

Проследявайте регистрационните номера, потвържденията за участие и графиците за промоции.

Сътрудничество в реално време със заинтересованите страни, било то членове на екипа, доставчици или близки хора.

Идеален за: мениджъри на събития, независими планиращи, координатори на сватби, заети двойки или дори малки екипи, които планират вътрешни събития.

Ето какво казва Алайна Маракота, ръководител маркетинг на събития във Vida Health, за ClickUp:

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Екипите, които участват, сега имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

8. Шаблон за седмичен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Останете фокусирани и направете всяка седмица по-продуктивна с шаблона за седмичен планиращ календар на ClickUp.

Шаблонът ClickUp Weekly Planner е предназначен за лица и екипи, които се нуждаят от широк, но подробен поглед върху седмицата си. Той предоставя сегментирани пространства за ежедневни цели, ключови резултати и задачи с определено времетраене.

С пренареждане чрез плъзгане и пускане и интеграция с проследяване на времето е лесно да балансирате натоварването през различните дни и да избегнете претоварване. Шаблонът работи особено добре за спринтове, повтарящи се ритуали за планиране или седмични прегледи на производителността.

Защо ще го харесате:

Останете в график за седмицата с помощта на Planner Board

Организирайте всеки ден от седмицата с персонализирани етикети и типове задачи.

Визуализирайте ангажиментите си за няколко дни в един изглед

Синхронизирайте с календари и използвайте напомняния, за да сте в крак с графика.

Размишлявайте върху седмичните успехи, пречките и напредъка, като използвате вградените бележки.

Идеален за: Професионалисти, гъвкави екипи и свободни професионалисти, които управляват седмични задачи или лични цели.

9. Шаблон за месечен планиращ календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте месеца си по свой начин с шаблона за месечен планиращ календар на ClickUp.

Планирането не трябва да бъде прекалено сложно, особено когато разполагате с интелигентен месечен планиращ инструмент, който да ви насочва.

Шаблонът за месечен планиращ календар на ClickUp предлага обща картина на макро ниво за управление на цели, срокове и приоритети в рамките на 30 дни. Той предоставя цветно кодирано пространство за месечни приоритетни области, проследяване на етапи и планиране на капацитета.

Проследявайте месечните резултати на клиентите и се подгответе за периодични екипни срещи, за да осигурите ефективно управление на проектите и навременен напредък. Всяка седмица може да бъде разделена на категории действия, като стратегическа, тактическа или творческа работа.

Защо ще го харесате:

Добавяйте етикети, крайни срокове и напомняния, за да всичко да върви гладко.

Разделете месеца си на постижими краткосрочни цели и подчертайте най-важните си приоритети.

Следете повтарящи се проекти или кампании с помощта на изгледите „Календар“ и „Времева линия“.

Организирайте и разпределяйте задачи между отделите и членовете на екипа с Department Board View (Изглед на таблото на отдела).

Бъдете в крак с натоварването на екипа с изгледа за месечното натоварване .

Персонализирайте секциите, за да отразят конкретни KPI или индикатори за напредък.

Идеален за: екипи, провеждащи месечни кампании, самостоятелни предприемачи с дългосрочна визия или мениджъри, които контролират множество работни процеси.

10. Шаблон за списък със задачи в календара на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за списък със задачи в календара на ClickUp като ваш личен команден център за организиран живот.

Планирането не трябва да се превръща в работа на пълен работен ден. Нужна ви е система, която не само изброява задачите, но и ви показва точно кога да ги изпълните.

Шаблонът за списък със задачи в календара на ClickUp предоставя визуална времева линия за ежедневните ви задачи, което ви позволява да планирате целенасочено и да останете на път. Той съчетава яснотата на задачите със силата на планирането на базата на времето.

Нанесете задачите си в календар, коригирайте визуално крайните срокове и групирайте задачите по приоритет или проект. Освен това, полезни филтри и персонализирани изгледи ви позволяват да сортирате задачите по ден, седмица или месец, без да губите важни подробности.

Защо ще го харесате:

Съчетайте планирането на базата на календар с гъвкави формати на списъци със задачи.

Реорганизирайте задачите визуално с планиране чрез плъзгане и пускане

Задавайте приоритети, крайни срокове и напомняния с лекота

Следете предстоящите срещи и задачи с изгледа „Искане за среща“ .

Синхронизирайте с външни календари за единен график без конфликти.

Идеален за: Заети професионалисти и хора, които изпълняват много задачи едновременно и балансират личните и служебните си задачи.

11. Шаблон за ежедневен списък със задачи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за ежедневен списък със задачи на ClickUp, за да поддържате деня си под контрол.

В някои дни дори да си спомните откъде да започнете се усеща като задача сама по себе си. Ето тук шаблоните за ежедневни задачи на ClickUp блестят. Те придават структура на деня ви, така че можете да видите какво трябва да направите и да продължите напред, без да се колебаете.

Благодарение на интуитивния си дизайн и интелигентната автоматизация, можете лесно да организирате, приоритизирате и планирате деня си, без да се чувствате претоварени.

Той разполага с ясни заглавия за имена на задачи, статуси, крайни срокове и бележки – всичко в един списък, по който можете да превъртате. Интелигентните филтри и етикети ви позволяват да подчертаете действия, които са срочни или с висок приоритет.

Защо ще го харесате:

Управлявайте ежедневните приоритети с полета за статус, краен срок и списък за проверка.

Организирайте задачите и подзадачите, за да поддържате всичко в ред.

Обсъждайте и очертавайте ежедневните цели с ClickUp Whiteboards

Получавайте интелигентни известия и интеграции, за да сте в крак с новостите във всички инструменти.

Идеален за: Лица, ориентирани към задачите, асистенти или членове на екип, фокусирани върху ежедневното изпълнение.

12. Шаблон за седмичен списък за проверка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с седмичните си цели с шаблона за седмичен списък за проверка на ClickUp.

Започването на нова седмица може да изглежда като огромна задача, особено когато не сте сигурни откъде да започнете.

Шаблонът за седмичен списък за проверка на ClickUp е идеален за професионалисти или всеки, който изпитва удовлетворение от отмятането на задачи от списъка. Той е предварително създаден с редове за списък за проверка за всеки ден, което го прави идеален за рутинни дейности, проследяване на навици или оперативни процеси.

Този готов за употреба шаблон от подкатегорията има прост, но интуитивен дизайн. Използвайте го, за да зададете реалистични седмични цели и да останете фокусирани върху задачите си. Категоризирайте задачите по тип, като лични, свободно време, работа, домакински задължения и др., и задайте начални и крайни дати за по-добър контрол на времето.

Защо ще го харесате:

Създавайте повтарящи се списъци, организирани по дни от седмицата, и проследявайте степента на изпълнение или тенденциите в поведението във времето.

Използвайте изгледа на седмичния календар , за да планирате задачите, които трябва да изпълните всеки ден.

Спестете време с ClickUp Automations , които присвояват, актуализират или преместват задачи, докато ги отбелязвате като изпълнени.

Никога не пропускайте краен срок с автоматични известия и напомняния.

Веднага откривайте задачите, които чакат другите, с предупреждения за зависимости.

Идеално за: Дистанционни работници и всеки, който иска да организира седмицата си по категории или области на фокус, за да максимизира времето и енергията си.

13. Шаблон за годишен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Вижте цялата година на един поглед с шаблона за годишен календар на ClickUp.

Шаблонът за годишен календар на ClickUp очертава пътната карта, като предоставя система за всеки месец, за да поддържа стабилен напредък. Той ви помага да планирате събития, кампании, празници и важни събития за 12 месеца с визуална структура, която помага да предвидите затрудненията в натоварването и да разпределите целите по сезони.

Използвайте цветно кодиране, за да разграничите различните видове работа – финансови срокове, екипни инициативи, календари за съдържание или набиране на персонал. Интеграцията с цели и отчети позволява проследяване на напредъка в реално време.

Защо ще го харесате:

Визуализирайте и планирайте цялата година по месеци и тримесечия.

Присвойте теми, KPI и етапи на всеки месец

Използвайте цветово кодиране, за да сегментирате лични, професионални или екипни планове.

Свържете събитията от календара с проекти или цели

Идеално за: Ръководители, екипни лидери или всеки, който управлява дългосрочни планове.

14. Шаблон за седмичен календар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте седмицата си с шаблона за седмичен календар на ClickUp.

Шаблонът за седмичен календар на ClickUp позволява на потребителите да разделят работната си седмица на управляеми времеви интервали. За разлика от традиционните списъци със задачи, този формат се фокусира върху графиците за задачи с блокиране на времето и визуализацията на наличността.

Можете да го вградите в работното си пространство и да го свържете с синхронизиране в реално време с лични календари. Той е идеален за намаляване на ежедневната умора от вземане на решения.

Защо ще го харесате:

Разделете всеки делничен ден на сегменти за интензивна работа, разговори или административни задачи.

Получете обща представа за всички задачи в проекта си с изгледа „Всички задачи“ .

Концентрирайте се върху задачите, които трябва да бъдат изпълнени тази седмица, като използвате изгледа „Тази седмица“ .

Персонализирайте изгледите, за да отразяват повтарящи се блокове или плаващи задачи.

Интегрирайте с проследяване на времето за точно разпределение на часовете

Използвайте автоматизацията, за да пренесете незавършените блокове

Идеален за: Работници с познания, професионалисти, работещи от разстояние, или членове на хибридни екипи.

15. Шаблон за календар ClickUp Calendar Planner

Получете безплатен шаблон Планирайте календара си като професионалист с шаблона за календар на ClickUp Calendar Planner.

Шаблонът за календар на ClickUp е създаден, за да ви даде по-широка перспектива и да ви помогне да видите цялостната картина. Този шаблон за планиране превръща вашата седмична или месечна бъркотия в рационализиран календар за организиране на проекти, събития или задачи за дни, седмици или месеци.

Можете да го комбинирате с табла или формуляри, за да създавате опашки от заявки, да планирате ресурси или да управлявате редакционни или производствени календари. Той опростява разпределянето, прехвърлянето и визуализирането на работата в гъвкав календарен интерфейс.

Защо ще го харесате:

Планирайте и проследявайте ключови дейности в календар с функция „плъзгане и пускане“

Планирайте месеца си предварително, като използвате изгледа на месечния планиращ календар .

Маркирайте събитията по тема, екип или статус, за да поддържате организация.

Нагласявайте бързо графиците с изгледа „График“

Използвайте джаджи, за да оценявате напредъка, препятствията или времевите ограничения.

Идеален за: мултифункционални екипи, мениджъри на съдържание и продуктови екипи.

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони и примери за работни планове

16. Шаблон за планиране на блог в ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, създавайте, публикувайте и проследявайте блогове с шаблона ClickUp Blog Planner.

Шаблонът за планиране на блога ClickUp е създаден за сериозни блогъри и екипи за съдържание, които се нуждаят от централизирано пространство за управление на всеки етап от редакционния процес. Той включва структурирани категории за идеи за теми, проучване на ключови думи, резюмета на съдържанието, крайни срокове и статуси на публикуване.

С полета за статус като „Тема“, „Дата на публикуване“, „Медиен файл“, „Видове блогове“, „Процес на писане на блог“ и други, целият цикъл на създаване на съдържание става проследим. Можете също да съхранявате метаданни, да актуализирате версии на статии и да оставяте обратна връзка чрез коментари в съвместни теми.

Защо ще го харесате:

Проследявайте процеса на писане чрез персонализирани статуси и крайни срокове.

Преглеждайте редакционното планиране за седмици или месеци с ClickUp Calendar View

Свържете статии с резюмета, документи с ключови думи и ресурси за кампании

Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате теми за блог, конспекти и дори чернови на момента.

Следете и преглеждайте всички промени, направени в блога, с Revision Tracker View.

Идеален за: Екипи за съдържателен маркетинг, самостоятелни блогъри и агенции, които управляват множество клиентски блогове и се стремят към редакционна последователност.

17. Шаблон за планиране на пътувания ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирането на почивка не трябва да бъде изморително с шаблона ClickUp Travel Planner.

Шаблонът ClickUp Travel Planner е вашият команден център за организиране на логистиката на пътуването, подробностите по маршрута и пътническите документи. Всяко пътуване може да бъде планирано с конкретни задачи за настаняване, транспорт, бюджет и планиране на дейности.

Използвайте персонализирани полета, за да сортирате по дати на заминаване, етапи на пътуването или размер на групата. Прикачете билети, потвърждения или карти директно в описанията на задачите, за да имате лесен достъп до всичко, докато сте в движение.

Защо ще го харесате:

Планирайте ежедневни маршрути с помощта на календар или списък

Съхранявайте електронни билети, лични документи и потвърждения на сигурно място в прикачените файлове към задачите.

Разпределяйте пътувания, проследявайте дати, контакти за спешни случаи и създавайте графици, когато координирате почивките на екипите или членовете на семейството.

Поддържайте контрол по време на пътувания с няколко дестинации или групови пътувания, като използвате списъци за проверка и изгледи на времевата линия.

Записвайте всяка дейност (полети, настаняване, наеми и др.) с времеви график и персонализирани полета.

Идеален за: Любители на пътуванията, бизнес пътници или всеки, който планира пътувания с няколко етапа.

💡 Съвет от професионалист: Създайте споделен списък с необходимите неща преди пътуването (като подновяване на паспорта или резервации за гледане на домашни любимци) и го използвайте отново за бъдещи почивки. Това ще ви спести часове и главоболия следващия път.

18. Шаблон за планиране на уебсайтове ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте, създавайте и стартирайте с увереност, използвайки шаблона за уебсайт планиране на ClickUp.

Проектирането на уебсайт е нещо повече от избор на шрифтове и цветове. Шаблонът ClickUp Website Planner ви помага да планирате всеки етап от създаването на сайта, от ранните проучвания до деня на стартирането.

Планирайте оформлението, проследявайте обратната връзка, организирайте съдържанието и спазвайте графика на проекта си с множество изгледи на ClickUp, пригодени за уеб проекти.

Шаблонът поддържа проследяване на обратната връзка от тестовете на потребителите, настройка на SEO и списъци за проверка при стартиране. Интегрираните времеви графики помагат на екипите да съгласуват ефективно разработката и актуализациите на съдържанието.

Защо ще го харесате:

Организирайте обратната връзка от тестовите кръгове в контекста и проследявайте списъка си с задачи за пускане в експлоатация, за да избегнете пропуснати стъпки.

Документирайте изискванията с Website Spec View

Използвайте табличния изглед на ClickUp , за да търсите и сравнявате вдъхновение от други уебсайтове.

Създавайте структурирани задачи за оформление, навигация, съдържание и планиране на функции.

Планирайте кога да започнете и да завършите всяка задача за уебсайта с изглед на времевата линия .

Проследявайте напредъка с пет различни статуса: Блокирано, Завършено, В процес, Вътрешна проверка и Завърши

Идеално за: Свободни дизайнери, креативни агенции, продуктови екипи или собственици на фирми, които стартират сайт от нулата или обновяват съществуващ такъв.

19. Шаблон за почасов график на ClickUp

Получете безплатен шаблон Извлечете максимума от деня си с шаблона за почасов график на ClickUp.

Верен на името си, шаблонът за почасов график на ClickUp прави още една крачка напред, като помага на проектните мениджъри, служителите и фрийлансърите да планират деня си, да разпределят задачи и да следят графиците на смени. Той е структуриран във вертикален формат на времева линия, която очертава всеки час от сутринта до вечерта.

Независимо дали управлявате срещи, назначения или целенасочени работни сесии, този шаблон осигурява яснота чрез сегменти, обозначени с различни цветове, и полета за продължителност на задачите. Планирането на задачите час по час помага да се идентифицират на пръв поглед пропуските във времето или препълнените графици.

Освен за планиране, този шаблон помага и за проследяване на изплащането на заплатите.

Защо ще го харесате:

Избягвайте конфликти в графика, като виждате всичко в една времева линия с помощта на изгледа на седмичния календар .

Проследявайте отговорностите, които са чувствителни към времето, с статуси на задачите като „Присъстващ“, „Отсъстващ“, „Завършено“ и „Затворено“.

Синхронизирайте разбивките по часове с вашите лични календарни инструменти.

Персонализирайте и проследявайте всяка нова задача с актуализации в реално време, напомняния и визуализации, базирани на данни.

Проследявайте колко пари ви носи всяка задача с Actual Payout View (Изглед на действителните плащания).

Вижте колко е спечелил всеки назначен служител, като използвате изгледа „Изплащане на назначен служител“.

Идеален за: Фрийлансъри, дистанционни работници или служители на смени, които се нуждаят от разбивка по часове, за да проследяват, управляват и изпълняват ежедневните задачи ефективно.

20. Шаблон за бяла дъска за работен план на ClickUp

Получете безплатен шаблон Внесете яснота във всеки проект с шаблона за работна дъска на ClickUp Work Plan.

Шаблонът за работна дъска на ClickUp Work Plan предоставя динамичен и визуален начин за планиране на цели, ресурси и резултати. За разлика от традиционните шаблони, базирани на списъци, тази версия използва работни дъски на ClickUp, за да визуализира взаимосвързани задачи и зависимости.

Използвайте фигури, линии и лепящи се бележки, за да визуализирате проекти или работни процеси. Това е чудесно за мозъчна атака по работни потоци или за съгласуване на екипите по време на начални срещи и гъвкаво планиране на спринтове.

Защо ще го харесате:

Създавайте връзки между задачите, за да отразите реалните зависимости в проекта.

Организирайте стратегически сесии с интерактивни лепящи се бележки, диаграми и графики.

Разделете конкретните ресурси, необходими за изпълнението на всяка задача.

Преглеждайте актуализации на статуса и пречките, докато екипът ви преминава през всяка фаза.

Идеален за: Проектни мениджъри и мултифункционални екипи, които искат визуален и сътруднически подход към планирането на работата.

21. Шаблон за управление на времето ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте времето си с шаблона за управление на времето на ClickUp.

Шаблонът за управление на времето на ClickUp е предназначен за проследяване на разпределението на времето между различни роли и проекти. Той включва нива на приоритет, приблизително време за всяка задача, полета за изразходвано време и дневен разбивка на дейностите.

Ориентираният към производителността дизайн на този шаблон ви помага да оптимизирате рутинните си дейности, като проследявате повтарящите се загуби на време или затруднения. Седмичните анализи и опциите за кумулативни отчети осигуряват по-добра видимост на моделите на производителност.

Защо ще го харесате:

Планирайте и оценявайте как прекарвате времето си всеки ден

Анализирайте данните за времето по категория, клиент или приоритет

Преглеждайте седмичните обобщения, за да идентифицирате загубите на време.

Коригирайте предстоящите графици въз основа на информация за натоварването, като използвате изгледа за натоварването.

Идеален за: Фрийлансъри, консултанти и заети професионалисти, които искат да подобрят своите навици за продуктивност.

22. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Превърнете годишните си цели в месечни етапи с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Поставянето на цели е само половината от битката; истинският успех се постига, когато останете ангажирани и съгласувани. Шаблонът за годишни цели на ClickUp ви помага да дефинирате и проследявате амбициозни цели с яснота, така че екипът ви да знае точно към какво да се стреми.

Определете категории цели – като здраве, финанси или кариера – и задайте ключови показатели за ефективност (KPI) или показатели за успех за всяка от тях. Индикаторите за напредък и функцията ClickUp Goals ви помагат да следите колко сте близо до постигането на целите си. Можете също да свържете задачи, подзадачи и ClickUp Docs директно с всяка цел.

Защо ще го харесате:

Разделете годишните цели на управляеми срокове и действия

Прикачете показатели, навици и документи към всяка цел, за да проследявате напредъка с визуални индикатори и актуализации.

Измервайте резултатите и празнувайте успехите с визуални индикатори и проценти на завършеност.

Създайте споделен календар на екипа, за да сте в синхрон с екипа си.

Идеален за: Организации, проектни мениджъри и екипи, които търсят планиране на проекти и безпроблемно календарно планиране през цялата година.

23. Шаблон „Time Box“ на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте визуално деня си с шаблона ClickUp Time Box.

Шаблонът ClickUp Time Box позволява фокусирана работа без разсейване, като предварително разпределя фиксирани времеви интервали за конкретни задачи. Вдъхновен от техниката timeboxing, този макет ви позволява да определите начален и краен час, цели на задачите и времеви ограничения.

Шаблонът насърчава съзнателността и предотвратява перфекционизма, като ограничава времето, налично за всяка задача.

Защо ще го харесате:

Задавайте строги времеви рамки на задачите за целенасочено изпълнение

Намалете превключването между контексти с преднамерени времеви ограничения

Интегрирайте таймери и напомняния за по-добър контрол на сесиите

Анализирайте кои задачи надхвърлят или не достигат определеното време

Визуализирайте времевата си линия и проследявайте напредъка с Time Box Schedule View

Идеален за: Създатели, разработчици или всеки, който иска да подобри концентрацията си чрез структурирани периоди от време.

24. Шаблон за план за 30-60-90 дни на ClickUp

Получете безплатен шаблон Започнете силно в новата си роля с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp.

Започването на нова работа е вълнуващо, но и малко стресиращо. През първите 90 дни очакванията са високи, а кривата на обучението може да изглежда стръмна. Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp ви предоставя специално място, където да определите целите си за първия месец, да наберете инерция през втория и да започнете да постигате реални резултати до 90-ия ден.

Използвайте този шаблон, за да проследявате напредъка си, да документирате успехите и препятствията и да съгласувате работата си с приоритетите на екипа и бизнеса.

Защо ще го харесате:

Организирайте и проследявайте всички задачи по въвеждането с изгледа на таблото за въвеждане .

Използвайте коментари и списъци за проверка, за да проследявате напредъка по прозрачен начин.

Записвайте важни моменти в обучението и конкретни постижения с помощта на потребителски полета.

Използвайте вграденото пространство, за да записвате наблюдения, успехи и предизвикателства, които да ви помогнат да се усъвършенствате в реално време.

Споделете плана си с мениджъра или екипа си, за да са всички на една вълна по отношение на очакванията и напредъка.

Идеално за: новоназначени служители, новоповишени мениджъри, екипи по човешки ресурси, които оптимизират процеса на въвеждане в работата, и екипни лидери, които наставляват нови членове на екипа.

💡 Съвет от професионалист: Като нов служител, не се колебайте да отправяте ясни искания при сътрудничеството, независимо дали става въпрос за обратна връзка, ресурси или подкрепа. Откритата комуникация е от решаващо значение за поддържането на качеството и за да може екипът ви да постигне целите си ефективно.

25. Шаблон за планиране на хранене ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте храненето без притеснения с шаблона за планиране на хранене на ClickUp.

Планирането на храненето често прилича на ежедневен пъзел: какво да сготвите, какво да купите и как да съчетаете всичко това с графика си. Шаблонът за планиране на храненето на ClickUp премахва хаоса и предоставя ясна система за планиране на храненето, съхранение на рецепти, проследяване на съставките и подготовка за предстоящата седмица.

Този шаблон поддържа и повтарящо се планиране, което ви позволява да създавате календари за храни, които могат да се използват многократно, да задавате дати за подготовка и да проследявате списъци за пазаруване с подзадачи и етикети.

Защо ще го харесате:

Добавете инструкции за подготовка, време за готвене и съставки за всяко ястие.

Свържете задачите за пазаруване с дни или карти за хранене за по-голяма ефективност.

Подгответе се предварително и избегнете поръчки в последния момент с функцията Обобщение на седмичния план за хранене .

Организирайте рецептите по тип хранене чрез Табло за тип хранене

Групирайте храненията по тип (закуска, обяд, вечеря), диетични цели или семейни предпочитания.

Идеален за: Семейства, хора, които подготвят храна, или всеки, който управлява хранителния си режим по график.

Изберете шаблоните на ClickUp Planner за по-умно управление на задачите

Независимо от целите ви – подготовка на храна, планиране на сватба или стартиране на уебсайт – наличието на подходящите инструменти прави голяма разлика. Шаблоните за планиране на ClickUp са нещо повече от обикновени списъци за проверка; те ви помагат да управлявате времето си и да въведете ред в новите и съществуващите планове, което води до по-ефективни и ефикасни резултати.

Тези алтернативи на шаблоните на Microsoft Planner са снабдени с разширени функции, включително възможности за автоматизация, инструменти за сътрудничество, персонализирани полета и други.

Поемете контрол над задачите и графиците си, като се регистрирате в ClickUp още днес.