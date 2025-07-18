10 безплатни шаблона за поръчки за доставка, които да използвате през 2025 г.

Детайлите по доставката могат да определят качеството на клиентското преживяване. 62% от купувачите казват, че скоростта на доставката влияе на покупката им, а 85% няма да се върнат след лошо преживяване. 📦

Борите се с адреси, инструкции и формуляри за поръчки? Лесно е да пропуснете нещо. Една грешна информация, като пропусната дата на доставка или неправилни данни за контакт, може да доведе до забавяния.

Тези безплатни шаблони за поръчки за доставка ви помагат да поддържате организация, да ускорите изпълнението и да оптимизирате всичко – от откриването на продукта до крайната доставка.

Какво представляват шаблоните за поръчки за доставка?

Шаблоните за поръчки за доставка са готови за употреба формуляри, които помагат на бизнеса да управлява и проследява ефективно изходящите пратки.

Те стандартизират създаването на формуляри за поръчки за доставка и бележки за доставка, като гарантират точност и последователност при всяка транзакция. Чрез използването на шаблон за бележка за доставка екипите могат да ускорят процесите по изпращане, да намалят грешките и да подобрят цялостната логистика.

Те подпомагат и по-интелигентното планиране на запасите, като поддържат ясни и лесни за търсене записи, което улеснява контрола на нивата на запасите и работните процеси по доставките.

Какво прави един шаблон за поръчка за доставка добър?

Добре изработеният шаблон за поръчка за доставка прави изпълнението на поръчката гладко и без грешки. Ето основните характеристики, които отличават добрите шаблони от основните:

Основни данни за доставката: Създайте Създайте шаблони за проследяване на поръчки с ясни раздели за данни за доставката, като предпочитани времеви интервали, изисквания за обработка, полета за адрес за доставка, номера за контакт и специални бележки за достъп.

Организиран списък с наличности : Добавете структурирани таблици, които съдържат количества, поръчани артикули, размери, тегло и спецификации на опаковките, за да помогнете на превозвачите да планират правилно товарите и да избегнат изненади при доставката. Добавете структурирани таблици, които съдържат количества, поръчани артикули, размери, тегло и спецификации на опаковките, за да помогнете на превозвачите да планират правилно товарите и да избегнат изненади при доставката.

Надеждни референтни системи: Включете уникални номера на поръчки и кодове за проследяване. Ако използвате Включете уникални номера на поръчки и кодове за проследяване. Ако използвате софтуер за електронна търговия , уверете се, че шаблоните ви съответстват на структурата на данните на вашата платформа.

Ясни инструкции за доставка: Определете раздел за бележки за доставката относно паркиране, кодове за портали или предпочитания на получателя. Това помага на шофьорите да изпълнят доставките правилно от първия път.

Професионално форматиране: Използвайте изчистени оформления с логични групировки на полета, които работят добре както за цифрови документи, така и за печатни копия.

Полета, готови за съответствие: Включете места за необходимите сертификати и подписи, особено за регулирани стоки и доказателства за доставка.

Дизайн, подходящ за автоматизация: Създавайте шаблони, които работят с инструменти за форми и софтуер за доставки, за да намалите ръчния труд и да ускорите обработката на поръчките.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите информации, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

📖 Прочетете също: Как да създадете система за управление на запасите

10 безплатни шаблона за поръчки за доставка

От хаос към яснота – с ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, можете да управлявате всяка поръчка за доставка на едно място!

Платформата съчетава управление на проекти, управление на знания и чат, всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Кейли Хатч, бранд мениджър в Home Care Plus, потребител на ClickUp, казва:

Това позволява по-голяма прозрачност между отделите и създава единен начин на работа. ClickUp може да бъде адаптиран към почти всякакви нужди в управлението на проекти. Той е достатъчно технически, за да се справи с големи междуведомствени проекти, но е и персонализируем, за да функционира като прост ежедневен списък за проверка. Освен за управление на задачи, той може да бъде и едно гише за цялата документация по процесите/проектите. Това е жизненоважен инструмент, който помага на всички да са на една и съща страница.

Ето 10 безплатни шаблона за поръчки за доставка, които ще ви помогнат да подобрите процесите си по доставка:

1. Шаблон за формуляр за поръчка за доставка на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте проследяването на доставките, данните за доставчиците и актуализациите на запасите с шаблона за формуляр за поръчка за доставка на ClickUp.

Практичен и лесен за използване, шаблонът за формуляр за доставка на ClickUp помага на логистичните екипи да следят пратките, като организира всички подробности за поръчката в един централен център.

Този шаблон централизира проследяването на поръчки, актуализирането на запасите и графиците за доставка в един оптимизиран работен процес. Той намалява времето за обработка и гарантира доставка от първия опит с вградена функция за събиране на подписи.

Ето как да ги използвате:

Проследявайте поръчките от начало до край с персонализирани статуси (Добавено към инвентара → В транзит → Получени доставки)

Сортирайте поръчките по отдели, като използвате специални изгледи, за да съответстват на капацитета и натоварването на екипа.

Добавете информация за доставчика, данни за контакт, адреси за фактури и др. с помощта на потребителски полета.

Следете автоматично сроковете за доставка, за да спазвате графика и да повишите удовлетвореността на клиентите.

🚚 Идеални за: Служители по снабдяване, които управляват поръчки с голям обем от доставчици, мениджъри на складове, които се нуждаят от актуална информация за транспорта в реално време, и външни логистични доставчици, които обработват превози с претоварване.

🧠 Интересен факт: Първата онлайн поръчка за доставка на храна е направена още през 1994 г. – пица от Pizza Hut, поръчана чрез уебсайт, наречен PizzaNet. Да, първото желание в интернет е било за пица! 🍕

Искате да създадете свои собствени процеси за приемане с формуляри? Гледайте това видео, за да разберете как да го направите с ClickUp!

2. Шаблон за поръчка на продукти ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте целия цикъл на поръчката от един единствен табло с шаблона за поръчка на продукти на ClickUp.

Уморени сте да търсите таблици и разпръснати контакти, само за да управлявате поръчките за продукти?

Шаблонът за поръчка на продукти на ClickUp обединява целия процес на поръчка в един централен център, от първоначалното подаване до изпълнението.

Този шаблон е идеален за управление на поръчките на клиенти и проследяването им от заявката до изпълнението. Шаблонът за формуляр за доставка е по-подходящ за вътрешна координация на доставките или проследяване от страна на доставчика. Независимо дали изпълнявате онлайн покупки или управлявате запасите за физически магазин, този шаблон поддържа данните за поръчките последователни и организирани.

Този шаблон за формуляр за поръчка ви помага да:

Проследявайте поръчките чрез персонализирани статуси като „Нова поръчка“, „Опаковане“, „В транзит“, „Изпълнена“ и „Доставена“.

Подредете цялата информация за поръчките с 14 персонализирани полета за подробности за продуктите, номера за проследяване, цени и специални инструкции.

Преглеждайте поръчките си по пет различни начина, включително табло за състоянието на поръчките, формуляр за поръчка на продукти, списък с проблеми с поръчките, списък с нови поръчки и ръководство за начало.

Настройте автоматични актуализации на статуса и известия, за да поддържате всички в синхрон.

Свържете се с вашата електронна поща, CRM и платежни системи чрез вградени интеграции.

🚚 Идеален за: Малки и средни предприятия, екипи за електронна търговия и продуктови мениджъри, които се нуждаят от гъвкава система за проследяване и изпълнение на поръчки, като същевременно поддържат ясна видимост през целия процес.

3. Шаблон за поръчка за покупка и инвентар на ClickUp

Получете безплатен шаблон Следете поръчките за покупка и нивата на запасите с шаблона за поръчки за покупка и запаси на ClickUp.

Шаблонът за поръчки за покупка и инвентар на ClickUp централизира доставките, като комбинира проследяване на поръчки и софтуер за управление на инвентара ERP в един център.

Това позволява на бизнеса, включително спедиторските фирми, да следят нивата на запасите и да управляват ефективно взаимоотношенията с доставчиците. Можете също така да следите ефективно статуса на поръчките, без да пропускате нищо.

За разлика от вътрешните заявки за доставка, този шаблон е създаден за транзакции от страна на доставчиците. Той ви помага да издавате поръчки за покупка, да проследявате изпълнението от страна на доставчиците и да съгласувате доставките с нуждите на складовата наличност.

Можете да спестите време с функции като:

Персонализирани статуси за проследяване на поръчките от плащането до доставката

Сигнали за нивото на запасите, които ви уведомяват, когато е време да поръчате отново

Полета за данни за доставчика, разходи и срокове за доставка

Множество изгледи, включително диаграми на Гант и табла Канбан, за по-добра видимост на процесите.

🚚 Идеални за: Мениджъри на вериги за доставки, търговски предприятия и компании за електронна търговия, които се нуждаят от автоматизиране на процесите по снабдяване и поддържане на оптимални нива на запасите.

👀 Знаете ли, че... Една от най-големите куриерски компании в света, United Parcel Service (UPS), е основана през 1907 г. от двама тийнейджъри в Сиатъл. В началото те доставяли пратки с велосипеди и пеша.

4. Шаблон за поръчки на фирмени сувенири на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте реда с шаблона за поръчки на рекламни материали на ClickUp Company като централен център за управление на марковите стоки.

Когато поръчките за стоки се увеличават, хаосът също нараства. Без структуриран работен процес дори простите заявки могат да доведат до пропуснати артикули и несъответстващи доставки.

Шаблонът за поръчки на ClickUp Company Swag организира всички ваши поръчки за брандирани артикули в един център. От проследяване на статуса на поръчката до наблюдение на количествата, този шаблон ви помага да следите всеки детайл от доставката.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Следете статуса на всяка поръчка от „Нова“ до „Изпратена“.

Проследявайте нивата на запасите, за да не се изчерпят популярните артикули.

Контролирайте стандартите за качество за всяка партида поръчки

Изпълнявайте ефективно поръчки от различни отдели

🚚 Идеални за: Маркетинг екипи и отдели по човешки ресурси, които се занимават с поръчките на фирмени стоки и трябва да поддържат организирани записи на запасите от рекламни материали.

5. Шаблон за управление на запасите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте нивата на запасите, управлявайте поръчките и наблюдавайте данните за продуктите с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Шаблонът за управление на запасите на ClickUp ви помага да следите списъка с продукти и нуждите от запаси в един централен хъб.

Можете бързо да създадете формуляр за поръчка за доставка и да проследявате статуса на доставката, като същевременно поддържате ясна видимост на нивата на запасите си.

Този шаблон е създаден за текущо наблюдение и прогнозиране на запасите, а не за директна обработка на поръчки за покупка. Той се съчетава добре с шаблона за поръчки за покупка и инвентар, за да затвори цикъла между видимостта на запасите и поръчките към доставчиците.

Основните функции включват:

Създавайте задачи с персонализирани статуси като „На склад“, „Изчерпан“ и „Вече не се използва“, за да знаете веднага наличността на артикулите.

Добавете важни подробности чрез полетата за персонализиране, включително „Дата на следващата поръчка“, „Наличност в момента“ и „Количество на поръчката“.

Превключвайте между изгледите „Таблица“, „Времева линия“ и „Списък“, за да анализирате данните за запасите си от различни ъгли.

Настройте ClickUp Automations , за да получавате известия, когато запасите са на привършване.

🚚 Идеални за: Малките и средни предприятия се нуждаят от проста система за управление на запасите, проследяване на поръчките и поддържане на оптимални нива на запасите.

💡 Професионален съвет: Искате да имате по-малко пропуснати доставки и разочаровани клиенти? Винаги добавяйте ясни инструкции в дневника за доставки. Помислете за кодове за портали, съвети за паркиране, трудни входове – нещата, от които шофьорите се нуждаят, за да свършат работата си правилно от първия път. 📦🚚

6. Шаблон за промяна на поръчка за ремонт на ClickUp

Получете безплатен шаблон Бъдете в крак с промените в проекта за ремонт с шаблона на ClickUp за промяна на поръчка за ремонт.

Имали ли сте някога проект за ремонт, при който плановете внезапно се променят? Това се случва по-често, отколкото някой би искал да признае. Шаблонът на ClickUp за промяна на поръчка за ремонт помага на строителните екипи да останат в график, когато се появят актуализации.

С този шаблон можете бързо да очертаете разликите в разходите, нуждите от нови материали и промените в графика, така че всичко да е ясно за всички и нищо да не бъде пропуснато.

Ключови функции, които улесняват проследяването на проекти:

Полетата за персонализиране, в които да отбележите причините за промяната, въздействието върху бюджета и подкрепящите документи за всяка заявка.

Проследяване на статуса, за да видите дали промените са нови, в процес на разглеждане, одобрени или отхвърлени

Полета за посочване на местоположението на проекта и задачите на екипа

Вградени инструменти за сътрудничество за обсъждания в екип и споделяне на файлове

🚚 Идеални за: Строителни компании, изпълнители и екипи за ремонти, които се нуждаят от ефективно управление на промените в проектите, като същевременно информират клиентите и заинтересованите страни.

🚀 Автоматизирайте проследяването на доставките и отговорите с ClickUp Brain Управлението на поръчки за доставка често означава търсене на правилната контактна информация, двойна проверка на наличностите или претърсване на съобщенията, за да намерите последната известна дата на доставка. С ClickUp Brain можете да пропуснете това. Задавайте въпроси на естествен език като „Какъв е статуса на поръчката на клиента от миналия четвъртък?“ или „Кой доставчик доставя до нашия магазин в Ченай?“ – и получавайте незабавни отговори. ClickUp Brain свързва вашите задачи, документи, формуляри и коментари в едно интелигентно работно пространство, което мисли за вас. ✅

7. Шаблон за формуляр за поръчка на доставки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте и проследявайте поръчките за доставки ефективно с шаблона за поръчка за доставка на ClickUp.

Управлението на поръчките за доставки може да бъде хаотично – проследяването на артикули, количества, разходи и доставчици в разпръснати таблици често води до пропуснати доставки и пропуски в запасите.

Докато шаблонът за поръчка за покупка се фокусира върху транзакциите с доставчици и нивата на запасите, този шаблон за формуляр за поръчка на доставки на ClickUp е идеален за обработка на вътрешни заявки за доставки и поръчки, специфични за отдел.

Този шаблон ви помага да:

Проследявайте поръчките с помощта на персонализирани полета за подробности за артикулите, количества, разходи и информация за доставчиците.

Следете напредъка на поръчките, като използвате опции за статус като „Добавено към инвентара“, „За одобрение“, „В транзит“ и „Получени доставки“.

Преглеждайте поръчките от различни гледни точки с оформление като „Списък с нови поръчки“ и „Поръчки по отдели“.

🚚 Идеални за: Екипите по снабдяване и мениджърите на вериги за доставки се нуждаят от централизирана система за обработка на поръчки за доставки, проследяване на запасите и поддържане на връзки с доставчиците.

🧠 Интересен факт: От 1890 г. насам dabbawalas в Мумбай доставят домашно приготвени ястия на офис работници с забележителна точност, като използват система с цветни кодове, а не технологии. Тяхната работа е толкова ефективна, че бизнес училища по целия свят я изучават.

8. Шаблон за поръчка на бисквитки ClickUp

Получете безплатен шаблон Поддържайте поръчките си за бисквитки организирани и клиентите си доволни с шаблона за поръчка на бисквитки на ClickUp.

За натоварените пекарни управлението на поръчките за бисквити не винаги е лесно. Справянето с количествата, доставките и точността на адресите може бързо да се превърне в стресиращо занимание.

Шаблонът за поръчка на бисквити на ClickUp превръща хаоса при поръчките в спокойствие с интуитивен формуляр, създаден за пекари. Този онлайн формуляр ви позволява да записвате и проследявате поръчките на едно централно място.

Шаблонът разполага с интелигентни функции, които улесняват управлението на вашия бизнес в областта на хлебопекарството, като например:

Проследявайте статуса на поръчката с статуси като „В процес на изпичане“, „За доставка“ и „Доставена“.

Запишете важната информация, като използвате персонализирани полета за количество, цена, имейл на клиента и адреси.

Превключвайте между различните изгледи – табло за обработка на поръчки за проследяване на напредъка, формуляр за поръчки на бисквитки за въвеждане на данни и база данни с поръчки за пълен преглед.

Следете крайните срокове и статуса на поръчките с проследяване на времето и известия по имейл.

🚚 Идеални за: Домашни пекари и собственици на пекарни, които искат да управляват поръчките си, без да се налага да работят с множество електронни таблици или хартиени формуляри.

9. Шаблон за изпълнение на поръчки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте целия си работен процес по изпълнение на поръчки с персонализирани статуси, полета и автоматизации, като използвате шаблона за изпълнение на поръчки на ClickUp.

Сезонът е в разгара си и поръчките валят. Вместо да се суетите, използвайте шаблона за изпълнение на поръчки на ClickUp, за да следите запасите, доставките и данните за клиентите – всичко това в един лесен за управление център. Той поддържа гладкото протичане на операциите ви, така че да можете да отделяте повече време за изграждането на вашата марка.

Този шаблон се отличава с практичната си, готова за употреба структура, която ви помага да:

Проследявайте поръчките в осем етапа на статуса от „Отворена“ до „Доставена“, което ви дава ясна представа за състоянието на всяка поръчка.

Записвайте важни подробности за поръчките, като използвате персонализирани полета за разходи, количества и куриери.

Превключвайте между изглед „Табло“ за визуално управление на поръчките и изглед „Списък“ за масова актуализация.

Следете моделите на търсене на продукти, за да вземате по-интелигентни решения относно запасите.

🚚 Идеални за: Екипи за електронна търговия, логистични координатори и оперативни мениджъри, които трябва да обработват големи обеми поръчки, като същевременно поддържат качеството и скоростта.

10. Шаблон за проследяване на продажбите на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте сделки, наблюдавайте показатели и повишете продажбите с шаблона за проследяване на продажбите на ClickUp.

Макар че това не е формуляр за доставка, той играе ключова роля в процеса. В края на краищата, преди да можете да изпратите поръчка, трябва да сключите сделката. Този шаблон ви помага да управлявате продажбите, които водят директно до изпълнението на поръчката.

Шаблонът за проследяване на продажбите на ClickUp улеснява проследяването на резултатите, откриването на тенденции и превръщането на всеки успех в добре изпълнена доставка. Независимо дали сте малък екип или бързо растяща компания, използвайте този шаблон, за да проследявате динамиката на продажбите, да определяте приоритети и да се фокусирате върху това, което има значение.

Ето какво получавате:

Персонализирани статуси за наблюдение на етапите на сделката с управление на процеса чрез плъзгане и пускане

10+ персонализирани полета за записване на показатели като брой студени обаждания и общо продадени продукти

Пет+ изгледа, включително седмичен изглед и отчети в края на деня, за многостранен анализ

Вградена функция за проследяване на времето, за да измервате възвръщаемостта на инвестициите за всяка продажбена дейност.

🚚 Идеални за: Търговски мениджъри и собственици на малки и средни предприятия, които искат да стандартизират своите продажбени процеси, като същевременно запазят гъвкавостта за персонализиране според конкретните сделки.

Оптимизирайте поръчките си за доставка с ClickUp

Управлението на поръчките за доставка стана много по-лесно. С ClickUp можете лесно да проследявате поръчките, да спазвате сроковете за изпращане и да поддържате организация от начало до край.

С безплатни шаблони, гъвкави изгледи и персонализирани табла, ClickUp ви предоставя всичко необходимо, за да управлявате поръчките за доставка като професионалист. Имате нужда да балансирате натоварването на екипа или да планирате по-умни маршрути? Използвайте функцията за проследяване на времето на ClickUp, за да спазвате графика.

Освен това, с над 1000 интеграции, можете да синхронизирате любимите си приложения и да управлявате доставките на едно място.

Готови ли сте да пренесете управлението на доставките на следващото ниво? Регистрирайте се в ClickUp още днес!