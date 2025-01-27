10-те най-добри софтуерни опции за електронна търговия за 2025 г.

Ако искате да навлезете в сферата на онлайн продажбите, ще ви са необходими софтуерни решения за електронна търговия, които ще ви помогнат да представите продуктите си пред клиентите.

Кои са най-добрите решения за платформи за електронна търговия? Има много откъде да избирате, както с отворен код, така и с платени планове, които предлагат всички екстри, които можете да си представите.

Ние сме тук, за да ви помогнем да се ориентирате и да намерите подходящия за вас софтуер. Независимо дали се нуждаете от инструмент за създаване на уебсайтове, AI инструменти за електронна търговия, приложения или добавки, за да добавите кошница за пазаруване и други функции към съществуващ сайт, или добри начини за управление на многоканални продажби, приложенията по-долу са най-добрите в бранша. ?

Какво трябва да търсите в софтуера за електронна търговия?

Повечето софтуерни опции за електронна търговия предлагат множество функции, които ви помагат да създадете уебсайт, да продавате през различни канали и дори да ви подпомагат в административните и вътрешномагазинните задачи. Но какви конкретни функции трябва да търсите? Ето няколко основни:

Сигурност: Тъй като ще приемате плащания и ще събирате чувствителни данни за клиентите, силна сигурност е задължителна, за да се гарантира безопасността на тези данни.

Производителност: Платформата трябва да предлага бърза производителност, особено от страна на клиентите, за да не се окажете с изоставени колички за пазаруване и разочаровани клиенти ?

Управление на поръчки: Потърсете инструменти за управление на поръчки, които ви помагат да обработвате бързо поръчките на клиентите, като изпращате автоматични имейли за получени, обработени и изпратени поръчки.

Маркетингови инструменти: По същия начин, По същия начин, инструментите за маркетингов работен поток могат да ви помогнат да създавате, проследявате и усъвършенствате маркетингови кампании в различни канали.

Интеграции: Проверете наличните интеграции за всяка платформа, за да се уверите, че можете да продължите да използвате съществуващите си приложения и софтуер.

Данни и анализи: За да увеличите обхвата на вашата марка, изберете платформа, която предлага SEO инструменти и анализи за вашия сайт, социални мрежи и други канали. Възможността да проследявате и управлявате За да увеличите обхвата на вашата марка, изберете платформа, която предлага SEO инструменти и анализи за вашия сайт, социални мрежи и други канали. Възможността да проследявате и управлявате целите и ключовите резултати (OKR) също е полезна.

10-те най-добри софтуерни решения за електронна търговия, които да използвате през 2024 г.

Има много софтуерни опции за електронна търговия, от които да избирате, и разнообразни функции – като инструменти за създаване на уебсайт, проследяване на анализи и управление на социални медии. Някои от най-популярните включват всеобхватни платформи за търговия, предназначени да ви помогнат да управлявате както онлайн, така и лични продажби, а също така ще намерите софтуерни опции, които предлагат AI инструменти за автоматизиране на различни задачи.

Ние сме събрали 10-те най-добри опции, за да ви помогнем да изберете подходящата за вашия бизнес.

1. Shopify

чрез Shopify

Shopify е всеобхватна платформа за електронна търговия, която ви предоставя всичко необходимо за създаване на уебсайт и продажба на продукти чрез уебсайта, социалните медии, пазари, физически магазини и др.

Тази платформа не е просто уебсайт за електронна търговия. Можете да използвате Shopify и за управление на маркетинговите си кампании, счетоводство, точки на продажба и много други.

Shopify най-добри функции

Използвайте Shopify, за да създадете витрина, която е идеално подходяща за вашата марка.

Използвайте каналите за продажби, включително пазари, социални медии и лични продажби, за да увеличите продажбите.

Оптимизирайте маркетинговите кампании с вградени маркетингови функции

Използвайте данни и анализи, за да подобрите SEO и представянето в социалните медии и да получите информация за клиентите.

Повишете ефективността на операциите в бек офиса с инструментите за доставка и управление на бизнеса на Shopify.

Ограничения на Shopify

Клиентите казват, че Shopify може да бъде скъп в сравнение с алтернативите

С толкова много инструменти и разширени функции, кривата на обучение е стръмна.

Цени на Shopify

Стартово ниво: 5 $/месец

Основен: 39 $/месец

Търговия на дребно: 89 $/месец

Shopify за малки предприятия : 105 $/месец

Разширено: 399 $/месец

Shopify Plus: Започва от 2000 $/месец

Shopify оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6200 отзива)

2. Adobe Commerce

чрез Adobe Commerce

Adobe Commerce (по-рано Magento) е подобен на Shopify, тъй като е платформа „всичко в едно“, където можете да създадете витрина и да продавате чрез различни канали.

Една от основните разлики е, че тази платформа се интегрира с други продукти на Adobe, включително Creative Cloud, което ви позволява лесно да персонализирате вашата марка с изображения и графики по ваш избор.

Най-добрите функции на Adobe Commerce

Управлявайте B2B и B2C сайтове, както и пазари и витрини, използвайки един интерфейс.

Разширете бизнеса си на глобално ниво с инструменти за локализация за различни страни и валути.

Използвайте безплатни и премиум приложения, предназначени за всички аспекти на бизнеса, включително маркетингови инструменти, инструменти за бек-офис, системи за управление на поръчки и други.

Автоматизирайте работните процеси и анализирайте данни с помощта на Adobe Sensei AI.

Ограничения на Adobe Commerce

Клиентите съобщават за бавни скорости

Мнозина казват, че тази платформа е скъпа.

Цени на Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Свържете се с отдела по продажбите

Управлявани услуги: Свържете се с отдела по продажбите

Adobe Commerce оценки и рецензии

G2: 4/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 600 отзива)

3. BigCommerce

чрез BigCommerce

Платформата BigCommerce има много да предложи на търговци от всякакъв мащаб. Освен това е проектирана да се мащабира лесно, което я прави добра отправна точка за малки предприятия, които очакват растеж.

Макар да предлага повечето от функциите на Shopify или Adobe Commerce, BigCommerce поставя допълнителен акцент върху създаването на мулти-магазинно преживяване. Това ви позволява да създавате персонализирани витрини, които да отговарят на различни клиентски сегменти.

Най-добрите функции на BigCommerce

Създавайте и пускайте персонализирани страници с визуален редактор, който не изисква познания по HTML.

Създайте своя сайт в WordPress и използвайте възможностите на бек-енд платформата, за да интегрирате BigCommerce.

Използвайте BigCommerce, за да управлявате множество канали, включително уеб магазини, пазари, социални медии и физически магазини ?

Използвайте B2B инструменти за управление на цени на едро, поръчки за покупка, оферти, плащания и други.

Ограничения на BigCommerce

Знанията в областта на разработката са задължителни, за да се възползвате максимално от разширените възможности на API.

Някои потребители казват, че BigCommerce не е толкова лесен за използване, колкото другите опции.

BigCommerce цени

Стандартен: 29 $/месец

Плюс: 79 $/месец

Pro: 299 $/месец

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите

BigCommerce оценки и отзиви

G2: 4. 2/5 (450+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

4. OpenCart

чрез OpenCart

OpenCart е предназначен да помогне на търговците да започнат работа бързо и лесно. С безплатни или евтини шаблони, както и описания и снимки на продукти, можете да създадете сайт само с няколко кликвания и скоро след това да започнете да приемате поръчки.

Най-добрите функции на OpenCart

Използвайте разширения, за да добавите допълнителна функционалност и възможности към вашия уеб магазин.

Оптимизирайте усилията си в областта на дигиталния маркетинг с вградени SEO инструменти.

Улеснете плащанията, като интегрирате най-добрите платежни портали и методи за доставка.

Използвайте таблото за администратори, за да управлявате потребители, множество магазини, списъци с продукти и други.

Ограничения на OpenCart

Потребителите споделят, че им е трудно да прегледат толкова много разширения, за да намерят това, от което се нуждаят.

Самата платформа е безплатна, но закупуването на модули и разширения може да се окаже скъпо.

OpenCart цени

Платформата е безплатна и с отворен код, но разширенията могат да бъдат безплатни или платени.

Оценки и рецензии за OpenCart

G2: 4,3/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 140 отзива)

5. WooCommerce

чрез WooCommerce

Има няколко неща, които отличават WooCommerce от конкуренцията. За начало, това не е платформа, а по-скоро WordPress плъгин, който можете да интегрирате със самостоятелно хостван WordPress сайт, за да разширите възможностите за онлайн пазаруване.

Това води до втората ключова разлика, а именно, че докато търговците могат да го използват, за да създадат свои собствени магазини, разработчиците, специализирани в електронната търговия, могат да го използват и за създаване на магазини за други.

Най-добрите функции на WooCommerce

Използвайте WooPayments, за да приемате плащания и да управлявате транзакциите директно от таблото си за управление.

Персонализирайте своето пазаруване без познания по програмиране

Улеснете доставките и ги направете по-рентабилни с WooCommerce Shipping.

Маркетинговите инструменти ви позволяват да увеличите продажбите, да оптимизирате SEO и да разширите обхвата на съдържанието на вашата марка.

Ограничения на WooCommerce

Рецензентите споменават претоварването на уебсайта като проблем, когато използват голям брой разширения, плъгини и добавки, за да получат всички функции, от които се нуждаят.

Ако се налага да използвате няколко платени плъгина от WooCommerce, разходите могат да се натрупат бързо.

Цени на WooCommerce

Цените варират в зависимост от избраните разширения, плъгини и теми.

WooCommerce оценки и рецензии

G2: 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

6. Volusion

чрез Volusion

Volusion е отличен избор за малките предприятия, които търсят универсална платформа, с която да пуснат и управляват своя уеб магазин бързо.

Изберете измежду 120 различни теми, за да създадете своя сайт, добавете разширени функционалности чрез различни интеграции на трети страни и използвайте софтуера за кошница за пазаруване на Volusion, за да създадете безпроблемно преживяване при плащане и обработка на плащания.

Най-добрите функции на Volusion

Използвайте интуитивния уебсайт конструктор на Volusion, който не изисква програмиране, за да създадете красив магазин само за няколко минути.

Управлявайте запасите, начините на плащане и други важни бизнес нужди на едно място.

Достигнете по-широка аудитория с инструменти за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) и SEO.

Опитайте Marketing 360 на Volusion, за да получите експертни съвети от SEO специалисти, маркетинг професионалисти и уеб дизайнери.

Ограничения на Volusion

Рецензентите казват, че малкият брой налични интеграции е ограничаващ фактор.

Някои смятат, че наличните шаблони са ограничени по брой и скъпи.

Цени на Volusion

Лично: 35 $/месец

Професионална версия: 79 $/месец

Бизнес: 299 $/месец

Prime: Свържете се с отдела по продажбите

Volusion оценки и отзиви

G2: 3. 2/5 (над 60 отзива)

Capterra: 3,8/5 (над 40 рецензии)

7. PrestaShop

чрез PrestaShop

PrestaShop е платформа за търговия с отворен код, която предлага богат набор от модули, с които можете да създадете свой собствен онлайн магазин с всички функции, от които се нуждаете.

Търговците могат да започнат, като избират между Classic PrestaShop, който изисква да се занимавате сами с уеб хостинга, или Hosted PrestaShop, който включва всичко необходимо, за да започнете, плюс уеб хостинг услуги.

Най-добрите функции на PrestaShop

Присъединете се към общността на PrestaShop, за да създавате и да си сътрудничите с партньори и други членове на общността ?️

Намерете фрийлансъри и агенции, които да ви помогнат да изградите вашия онлайн магазин в мрежата PrestaShop Experts.

Изберете измежду хиляди модули в PrestaShop Marketplace, за да получите функциите за електронна търговия, от които се нуждаете.

Започнете лесно с основни функции за електронна търговия, използвайки набор от модули PrestaShop Essentials.

Ограничения на PrestaShop

Разходите за отделните платени модули могат бързо да се натрупат, ако използвате няколко

Може да са необходими някои познания за разработчици – или може да се наложи да наемете разработчик.

PrestaShop цени

Classic: Безплатен за използване, но модулите могат да струват допълнително

Хостинг: 24 евро/месец

Персонализирано: Свържете се с отдела по продажбите

Оценки и рецензии за PrestaShop

G2: 4,3/5 (над 140 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

8. osCommerce

чрез osCommerce

osCommerce е уникален сред софтуерните опции за електронна търговия, тъй като всъщност представлява две неща. За начало, това е безплатна кошница за пазаруване с отворен код, която можете да добавите към вашия онлайн магазин.

Това е и пазар, където можете да намерите както платени, така и безплатни приложения, които можете да добавите към кошницата си, за да разширите функционалността. Пазарът за приложения предлага нещо за всеки: инструменти за оптимизация на търсачки, приложения за генериране на отчети, инструменти за дизайн, маркетинг, доставка, плащания и други.

Най-добрите функции на osCommerce

Създайте онлайн магазин с osCommerce, за да запазите пълен контрол над магазина и данните си.

Приемайте плащания, без да плащате такси за обработка на плащания или транзакции на платформата.

Присъединете се към общността на osCommerce, за да получите съвети и идеи от други собственици на магазини и разработчици.

Разгледайте магазина за приложения на osCommerce, за да намерите приложения и да добавите ключови функции към вашия сайт.

Ограничения на osCommerce

Кривата на обучение е стръмна – ще ви са необходими някои познания в областта на разработката или ще трябва да наемете разработчик.

Някои потребители казват, че потребителският интерфейс изглежда остарял.

osCommerce цени

Безплатно ползване на кошницата за пазаруване

Приложенията са комбинация от безплатни и платени

Оценки и рецензии за osCommerce

G2: 3,4/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4/5 (5+ отзива)

9. Wix eCommerce

чрез Wix eCommerce

Wix започна като лесен уебсайт конструктор с функция „плъзгане и пускане” – и днес тази платформа все още предлага всички тези функции, плюс допълнителната функционалност, която идва с Wix eCommerce.

Wix eCommerce е сред най-популярните платформи за електронна търговия – не само заради лекотата на използване, но и защото дава на предприемачите възможност да управляват доставките, плащанията, маркетинга и други ключови задачи чрез един унифициран контролен панел.

Най-добрите функции на Wix eCommerce

Използвайте инструмента за създаване на уебсайтове Wix eCommerce, за да създадете красив онлайн магазин от нулата.

Използвайте Wix eCommerce, за да дадете възможност на съществуващ физически магазин да продава онлайн.

Наемете партньори на Wix, които да ви помогнат с дизайна, разработката или маркетинга на вашия уебсайт.

Използвайте инструменти за миграция, за да прехвърлите лесно своя сайт за електронна търговия от самохостинг или друга платформа към Wix.

Ограничения на Wix eCommerce

Дизайнът на сайта е ограничен до опциите, налични във всеки шаблон на сайта.

Някои потребители казват, че Wix е чудесен за стартиращи фирми, но не е толкова мащабируем, колкото другите опции.

Wix eCommerce цени

Light: 16 $/месец

Основен пакет: 27 $/месец

Бизнес: 32 $/месец

Business Elite: 159 $/месец

Wix Enterprise Solutions: Свържете се с отдела по продажбите

Wix оценки и рецензии за електронна търговия

G2: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (9300+ отзива)

Научете повече за най-големите конкуренти на Wix!

10. Ecwid

чрез Ecwid

Ecwid е платформа за електронна търговия, създадена да ви даде пълен контрол над многоканалните продажби. С нея можете да управлявате продажбите навсякъде – във вашия уеб магазин, в социалните медии, чрез пазари като eBay или Amazon, или дори в традиционни магазини.

Централизираното управление на запасите и ценообразуването ви помага да осигурите последователност във всички канали.

Най-добрите функции на Ecwid

Използвайте автоматизации, за да изпращате имейли за възстановяване на количката и други персонализирани съобщения.

Създавайте купони, подаръчни карти и други атрактивни промоции.

Приемайте плащания с карти, Google Pay и Apple Pay

Добавете допълнителна функционалност към сайта си с приложения от Ecwid App Market.

Използвайте мобилното приложение Ecwid, за да управлявате онлайн бизнеса си отвсякъде.

Ограничения на Ecwid

Потребителите споделят, че Ecwid не предлага толкова много опции за персонализиране на сайта, колкото други софтуерни решения за електронна търговия.

Цената на множество добавки, ако имате нужда от тях, може да стане скъпа.

Ecwid цени

Безплатно завинаги

Venture: 14,08 $/месец

Бизнес: 29,08 $/месец

Неограничен: 82,50 $/месец

Ecwid оценки и отзиви

G2: 4,7/5 (над 360 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 560 отзива)

Shopify, BigCommerce и други доставчици на софтуер за електронна търговия ви предлагат пълен набор от инструменти, специално създадени за създаване на магазини и маркетинг на продукти. Но какво да кажем за другите аспекти на вашия бизнес? Например, софтуер като ClickUp ви позволява да използвате шаблони за създаване на потребителски профили или дори да изготвяте описания на продукти с помощта на генеративна изкуствена интелигентност.

Определете измерими цели за задачи и проекти с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите си с определени срокове и измерими показатели.

Когато става въпрос за продажби, ClickUp ви предоставя много полезни инструменти. За начало, ClickUp за екипи по продажбите ви предоставя всичко необходимо за управление на вашия канал за продажби от начало до край. Използвайте персонализирани изгледи на работния процес, за да създавате списъци, таблици или Kanban табла, така че да можете да проследявате данни, сделки, сметки и потенциални клиенти. ?

Можете да използвате ClickUp и за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM). Гъвкавите изгледи улесняват анализа на данните за всеки клиент. Автоматизацията ви позволява да централизирате общуването с клиентите – просто интегрирайте електронната си поща с ClickUp, за да изпращате лесно актуализации или да улесните привличането на нови клиенти.

Максимизиране на производителността в електронната търговия с ClickUp

ClickUp обслужва и търговци – с функции, предназначени да ви помогнат да увеличите производителността си. Ако имате нужда да напишете описания на продукти или други видове съдържание, ClickUp предлага AI инструменти за писане, които ще ви помогнат да свършите работата. ?

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и други.

Като бизнес в областта на електронната търговия, вие също имате определени цели и задачи, които трябва да изпълните – а ClickUp е едно от най-добрите приложения за проследяване на цели. Независимо дали проследявате OKR, спазвате краен срок за пускане на продукт на пазара или поддържате екипа си фокусиран върху седмичните цели, тази платформа ви предоставя всичко необходимо, за да постигнете тези цели.

Разделете целите си на конкретни задачи, които да възложите на членовете на екипа, и използвайте таблата на ClickUp, за да проследявате показателите и да получите обща представа за всичко, което се случва в работната среда на екипа ви.

За екипите за разработка на софтуер в частност, ClickUp е всеобхватно средство за управление на проекти и сътрудничество, което ще ви помогне да създадете, пуснете на пазара и продавате вашите SaaS продукти. С тази платформа можете да създавате пътни карти за продукти, да проследявате грешки и проблеми и да се интегрирате с GitHub, GitLab и други инструменти за разработка, за да можете да проследявате напредъка в разработката и да създадете по-добър продукт за вашите клиенти.

Използвайте шаблона за планиране на уебсайтове на ClickUp, за да започнете работа по своя сайт за електронна търговия!

Изтеглете този шаблон Създайте поетапен план за уеб разработка, който ще ви отведе от идеята до стартирането.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте помощника за писане ClickUp AI , за да създавате описания на продукти и други видове съдържание за вашия онлайн бизнес ✨

Съберете екипа си на платформата ClickUp, за да създавате, сътрудничите си, проследявате задачи и управлявате магазина си – всичко на едно място.

Управлявайте потенциални клиенти, продажби и взаимоотношения с клиенти с лесните за използване CRM шаблони на ClickUp

Интегрирайте с популярни услуги за електронна поща, облачни услуги и популярни инструменти за продажби, за да създадете безпроблемно преживяване в цялата си гама от приложения.

Използвайте бели дъски и 15 различни работни изгледа, включително списъци, табла, диаграми на Гант и други, за да визуализирате и да сътрудничите при разработването на продукти, маркетингови кампании и други важни задачи.

Ограничения на ClickUp

Като платформа за управление на работата, ClickUp не може да се използва за създаване или хостинг на магазин за електронна търговия, но можете да го използвате за управление на вашия уеб дизайн/разработка и активи.

Начинаещите ще трябва да отделят доста време, за да се запознаят с всички функции, които предлага това приложение.

ClickUp цени

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с екипа по продажбите за персонализиран план.

ClickUp AI е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на Workspace.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9200 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3900 рецензии)

Пренесете бизнеса си на следващото ниво с софтуер за електронна търговия и ClickUp

Подходящото софтуерно решение за електронна търговия ще ви помогне да създадете, хоствате и управлявате вашия онлайн магазин. Добавяйки към това и надеждно приложение за управление на проекти, ще можете да следите продажбите и маркетинга, взаимоотношенията с клиентите, създаването на съдържание и много други.

Като собственик на бизнес за електронна търговия, можете да използвате ClickUp, за да бъдете в крак с всички тези задачи и още много други, включително управление на запасите, разработване на нови продукти, омниканални маркетингови кампании и др.

Готови ли сте да опитате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp, за да откриете как той ще ви помогне да максимизирате успеха на вашия бизнес в електронната търговия.