11 безплатни шаблона за планове за реновиране, с които да организирате ремонта си

Правило № 1 за ремонти: Нищо никога не върви по план. Правило № 2 за ремонти: Все пак се нуждаете от план, защото да импровизирате с мостра от плочки в едната ръка и крещящ строител по телефона не е точно идеалният вариант.

Собствениците на жилища губят сън заради решенията за плочките за кухня. Интериорните дизайнери получават съобщения от клиенти в 3 часа сутринта. Изпълнителите живеят в групови чатове. Управителите на имоти остаряват с кучешки години. Животът на ремонтите е див.

Ето защо се нуждаете от ясен план за проект за ремонт на дома, който наистина работи, без да се превръщате в проектен мениджър на пълен работен ден или в четец на мисли на непълен работен ден. Но да бъдем честни – никой не иска да прекарва часове в изработването на такъв план от нулата.

Ето, направихме го за вас. Тук са най-добрите безплатни шаблони за планове за ремонти, които ще ви помогнат да се организирате, да запазите здравия си разум и може би дори да спите спокойно по време на ремонта.

Да се заемаме, преди нещо друго да излезе от графика!

Какво представляват шаблоните за планове за реновиране?

Шаблоните за планове за реновиране са структурирани документи или цифрови инструменти, които се използват за организиране, управление и проследяване на задачите, графиците, бюджетите и отговорностите, свързани с реновирането.

Те предоставят стандартизиран формат за правилно планиране и мониторинг на всеки етап от процеса на ремонта, от първоначалната оценка и получаване на разрешителни до разрушаване, управление на строителния проект и окончателна инспекция.

Тези шаблони обикновено включват раздели за обхвата на проекта, списъци с материали, задачи на изпълнителите, срокове и проследяване на напредъка.

🧠 Интересен факт: През 2020 г., с повече свободно време, повечето хора в САЩ се занимаваха с градините си. В Европа ситуацията беше различна – хората във Франция се фокусираха върху декорирането на домовете си, докато в Обединеното кралство много хора избраха да добавят или обновят баните си.

11 безплатни шаблона за планове за реновиране

Нека разгледаме някои от най-добрите шаблони за ремонти, които ClickUp предлага – всеки от тях е проектиран така, че да улесни планирането и завършването на строителния проект, за да получите желаното от вас пространство.

1. Шаблон за ремонт на дома от ClickUp

Получете безплатен шаблон Визуализирайте всяка стъпка от ремонта на дома си с шаблона за ремонт на дома на ClickUp – проследявайте бюджети, графици и задачи на едно място.

Шаблонът за ремонт на дома на ClickUp ви дава цялостен поглед върху целия процес на ремонта. От проследяване на датите за разрушаване до управление на графиците на изпълнителите, той ви позволява да визуализирате целия процес с персонализирани статуси на задачите, списъци за проверка и приоритети.

Можете да следите бюджетите, поръчките за материали и напредъка в един единствен контролен панел, така че никога да не губите представа кой какво прави и кога.

Освен основните функции, ето какво отличава този шаблон:

Организирайте задачите по ремонта по стаи, зони или зони с приоритет.

Свържете задачите с зависимости, за да предотвратите конфликти в графика.

Следете напредъка по статуса на задачите, като използвате изгледа на таблото.

Автоматизирайте актуализациите и предупрежденията с помощта на предварително създадените автоматизации на ClickUp.

Създайте папки, за да разделите работата по екстериора, интериора и дизайна.

📌 Идеален за: Собственици на жилища или проектни мениджъри, които искат да поддържат организация по време на ремонт на няколко стаи и в различни срокове.

2. Шаблон за план за проект за ремонт на баня от ClickUp

Получете безплатен шаблон Организирайте водопроводната инсталация, разрешителните и оборудването, като използвате шаблона за план за проект за ремонт на баня на ClickUp, за да поддържате ремонта на банята си в правилната посока.

Ако някога сте подценявали колко сложен може да бъде ремонтът на баня, това е за вас. Шаблонът за план за ремонт на баня на ClickUp разделя проекта ви на отделни секции, включително водопровод, арматура, плочки, електроинсталация и др.

Ще намерите и място, където да управлявате разрешителни, бюджети и графици на изпълнителите, без да се налага да се мъчите да съберете всичко в последния момент.

Освен основните елементи, шаблонът ви помага и за следното:

Групирайте ремонтните работи по конкретни дейности, за да избегнете припокриване.

Прикачете важни документи за плана на проекта , като спецификации на проекта или диаграми на водопроводната система.

Проследявайте датите на инспекциите и одобренията директно в картите със задачи.

Настройте повтарящи се задачи за последващи действия и срещи с изпълнителите.

Използвайте подзадачи, за да разделите сложните инсталации на управляеми стъпки.

📌 Идеален за: Дизайнери, изпълнители или собственици на жилища, които планират малки до средни ремонти на бани с участието на различни специалисти.

👀 Знаете ли, че... Докато ремонтите на бани и кухни останаха популярни по време на пандемията, високотехнологичните подобрения, като високоскоростен интернет и охранителни камери, също отбелязаха значителен ръст. В САЩ тези интелигентни функции за дома бяха инсталирани почти толкова често, колкото озеленяването на градината и боядисването на вътрешните помещения, което показва ясна тенденция към по-интелигентни жилищни пространства.

3. Управление на проекти за ремонт на дома с ClickUp

Получете безплатен шаблон Координирайте екипи, одобрения и графици без усилие с шаблона за управление на проекти за ремонт на дома на ClickUp.

Ремонтът не се състои само от задачи – той включва координиране на екипи, одобрения и резултати. Шаблонът за управление на проекти за ремонт на дома на ClickUp внася ред в хаоса.

С вградени зависимости между задачите, изгледи на времевата линия и проследяване на задачите, той работи като виртуален супервайзор на обекта, който никога не си тръгва.

Ще оцените и следните предимства:

Задайте етапи за ключови фази на ремонта, като демонтаж, изграждане на конструкцията и инспекции.

Разпределете ролите и отговорностите на екипа с проследяване на натоварването

Прегледайте показателите за състоянието на проекта чрез табла за управление на проекти в областта на недвижимите имоти.

Следете напредъка в няколко имота, като използвате папки и етикети с цветни кодове.

Опростете комуникацията с коментари и споменавания на задачи.

📌 Идеален за: Главни изпълнители, които управляват екипи и подизпълнители в множество имоти или сложни проекти.

📮 ClickUp Insight: 53% от мениджърите определят успеха на проекта, като се позовават на минали успехи. Това е познат ход – погледнете назад, копирайте това, което е проработило. Но ето уловката: вчерашният успех не винаги съответства на днешните цели, динамиката на екипа или бизнес приоритетите. Когато успехът не е ясно дефиниран, екипите разчитат на предположения. Това води до несъответствия, непоследователни резултати и много въпроси от типа „чакай... какво целяхме да постигнем?“ С ClickUp Goals and Milestones успехът не се оставя на интерпретация. Вие го дефинирате заедно. Задайте ясни, проследими цели, разбийте ги на задачи и списъци за проверка, определете реалистичен бюджет и дайте на екипа си обща цел, която да виждат.

4. Шаблон за управление на строителни проекти на ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте дейността на обекта, управлявайте списъците за проверка на безопасността и наблюдавайте работата по фази, като използвате шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp.

Създаден за професионалисти в областта на ремонтите, които мислят по-скоро като строители, шаблонът за управление на строителни проекти на ClickUp е оборудван с всичко необходимо – от разходите по проекта до дневници на обекта. Ще намерите проследяване по фази, списъци за проверка на безопасността и актуализации в реално време – идеално за управление както на ремонти на жилищни, така и на леки търговски обекти.

Ето какво добавя допълнително ниво на контрол и организация:

Проследявайте работните часове и разходите за работа с предварително форматирани полета.

Записвайте ежедневни отчети за обекта директно в работната среда.

Задайте повтарящи се напомняния за срещи по безопасност и задачи за съответствие

Визуализирайте етапите на строителството в диаграма на Гант с настройки чрез плъзгане и пускане.

Организирайте строителни оферти , оферти от доставчици, фактури и запитвания за информация в специални пространства за задачи.

📌 Идеален за: Строителни мениджъри или реновиращи фирми, които се занимават с няколко ремонта с голям бюджет едновременно в съвместна работна среда.

5. Шаблон за план за проект за ремонт на дома от ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте инспекции, одобрения на проекти и всеки етап от ремонта с шаблона за план за ремонт на дома от ClickUp.

Шаблонът за план на проект за ремонт на дома на ClickUp служи като ваш план за ремонта, като предоставя предварително създадени работни процеси за разрушаване, разрешителни, инспекции и одобрения на проекти.

Той включва дори персонализирани статуси, които отразяват обичайните етапи на ремонта, като изграждане на конструкцията, довършителни работи и окончателни проверки.

Той също така придава структура на сложни ремонти, като ви позволява да:

Създайте работни процеси за одобрение на градски разрешителни или клиентски подписи.

Сътрудничейте с изпълнители , дизайнери и собственици на жилища, като използвате коментари и споменавания на задачи.

Следете рисковите фактори и закъсненията по проекта, като използвате визуални графици.

Проследявайте паралелни работни потоци като водопроводни и шкафове в отделни изгледи.

Прикачете снимки „преди/след“, за да документирате напредъка на трансформацията.

📌 Идеален за: Екипи, работещи по основни ремонти или големи обновявания на дома, които изискват междуфункционална координация.

👀 Знаете ли? Някои проекти за подобрения в дома предлагат огромна възвръщаемост на инвестицията: Подмяната на гаражната врата може да повиши стойността с 194%.

Замяната на входната врата с метална врата добавя около 188%

Малките ремонти на кухнята носят около 96% възвръщаемост.

Ремонтите на бани се възвръщат с около 74%.

6. Шаблон за планиране на проект за ремонт на дома от ClickUp

Получете безплатен шаблон Управлявайте бързи подобрения като боядисване или осветление с гъвкавия и лесен за използване шаблон за планиране на проекти за подобрения в дома на ClickUp.

Не всяко обновяване изисква пълно разрушаване. За по-малки проекти за подобрения – като подмяна на шкафове, обновяване на осветлението или боядисване на интериора – шаблонът за планиране на проекти за подобрения в дома на ClickUp поддържа нещата структурирани, без да претоварва с подробности. Той е лек, но може да се персонализира, което го прави идеален за по-бързо изпълнение на проектите.

Дори и за по-малки проекти, вие все пак ще можете да:

Дайте приоритет на бързите резултати с опростен табло за управление на проекта.

Планирайте ремонтите за всяка стая, като използвате Room View (Изглед на стаята).

Повторно използвайте списъци със задачи за подобрения с запазени структури на шаблони.

Задайте времеви прогнози и напомняния за задачи през уикенда или краткосрочни задачи.

Маркирайте задачите с необходимите материали или инструменти за по-добра подготовка.

Добавете мобилни списъци за задачи за изпълнение на място.

📌 Идеален за: Собственици на жилища и професионалисти, които се занимават с бързи ремонтни задачи или малки обновявания.

7. Шаблон за интериорен дизайн на ClickUp

Получете безплатен шаблон Планирайте задачите по проектирането, намерете доставчици и управлявайте обратната връзка от клиентите с шаблона за интериорен дизайн на ClickUp.

Интериорните дизайнери се занимават с много неща: табла за настроения, доставчици, одобрения от клиенти и снабдяване. Шаблонът за интериорен дизайн на ClickUp ви помага да организирате всичко – от идеята до деня на инсталирането.

Те включват списъци с дизайнерски задачи, цикли за преглед от клиенти и визуални вграждания, за да синхронизирате творческия и оперативния си поток.

За да поддържате творческата си визия и изпълнението на проекта в синхрон, това решение за проекти за интериорен дизайн ви позволява също така:

Вградете табла от Pinterest, 3D макети или Google Docs за вдъхновение в реално време.

Проследявайте доставките на доставчиците и сроковете за изпълнение за всяка стая.

Управлявайте обратната връзка за ревизии с вградени статуси за одобрение.

Дръжте клиентите в течение на напредъка с изгледа „Преглед на клиента“ и изгледа „3D планиращ“.

Създайте централизирано място за мостри, образци и вдъхновяващи линкове.

📌 Идеален за: Интериорни дизайнери и декоратори, които управляват проекти с висока степен на взаимодействие с клиенти от концепцията до завършването.

💡 Професионален съвет: Искате да привлечете повече купувачи и да разширите обявите си? Използвайте специален инструмент за маркетинг на недвижими имоти, за да управлявате всичко – от снимки на имоти и проследяване на клиенти до кампании в социалните медии и комуникация по имейл.

8. Обхват на работата по ремонта на дома с ClickUp

Получете безплатен шаблон Определете какво влиза и какво не влиза в обхвата, като използвате шаблона за обхват на работата по ремонта на дома на ClickUp – идеален за определяне на ясни очаквания.

Преди да вдигнете чук, трябва да имате яснота – и това започва с обхвата. Шаблонът за обхват на работата при ремонт на дома на ClickUp ви позволява да определите „какво“, „защо“ и „как“ да се извърши ремонта.

Това помага да се определят очакванията на клиентите, да се избегне промяна в обхвата на проекта по време на неговото изпълнение и да се гарантира, че всички заинтересовани страни са на една и съща страница.

За всеки, който се нуждае от солидна основа за планиране, този шаблон може също така:

Очертайте подробни резултати от плана на проекта по етапи на проекта или доставчици.

Документирайте ясно ограниченията и предположенията за бюджета

Свържете елементите от обхвата директно със задачите по проекта за по-добро съгласуване, дори и за настройка на домашния офис.

Добавете времеви график към компонентите на обхвата, за да подобрите отчетността.

Използвайте полетата за статус, за да проследявате кои елементи от обхвата са финализирани, в процес на преглед или в очакване.

📌 Идеален за: Изпълнители и консултанти, които трябва да формализират обхвата на проекта преди стартирането му или одобрението от клиента.

9. Шаблон за харта на проект за ремонт на дома от ClickUp

Получете безплатен шаблон Съгласувайте целите, графиците и ограниченията на екипа си от първия ден с шаблона за харта на проекта за ремонт на дома от ClickUp.

Предстои ви голям ремонт? Този шаблон за проект за ремонт на дома от ClickUp поставя основите. Той ви позволява да съгласувате визията, ограниченията, целите, заинтересованите страни и рисковете, така че екипът ви да разполага с насочващ документ, на който да се позовава през целия жизнен цикъл на проекта.

С този шаблон можете също така да:

Определете показатели за успех и KPI, съобразени с визията на проекта.

Определете ролите на заинтересованите страни и нивата на ангажираност от самото начало.

Добавете планове за намаляване на риска с проактивни задачи за собственика.

Задайте и следете бюджетите, за да вземете информирани решения относно проекта.

Поддържайте историята на чартите с вградено проследяване на версиите

📌 Идеален за: Проектни мениджъри или фирми, които искат да зададат стратегически тон и да намалят недоразуменията от самото начало.

🧠 Интересен факт: Анализ на търсенията в Google и проучване на компанията показаха , че 9 от 10 собственици на жилища предприемат ремонти, като бюджетите варират значително – от само няколкостотин долара до над 50 000 долара.

10. Шаблон на ClickUp за проект за ремонт на кухня

Получете безплатен шаблон Управлявайте всичко – от разрушаването до доставката на уреди – с шаблона за проектен план за ремонт на кухня на ClickUp.

Ремонтите на кухни могат да се усложнят бързо. Шаблонът за проектен план на ClickUp за ремонт на кухни придава структура на всичко – от разрушаването до доставката на уредите и монтажа на шкафовете.

Те включват инструменти за планиране, полета за контакти с доставчици и напомняния за разрешителни, за да не пропуснете нищо.

Той предлага и няколко допълнителни инструмента, които помагат да се спази графика:

Разделете зоните в кухнята (като плотове или водопроводни инсталации) на отделни групи задачи.

Проследявайте графиците за монтаж и доставка на уредите в един изглед.

Съхранявайте офертите на доставчиците и контактната информация в съответните задачи.

Следете наличността на материалите и сроковете за доставка с помощта на персонализирани полета.

Създайте графици за инспекции, за да избегнете забавяния при предаването.

📌 Идеален за: Изпълнители или собственици на жилища, които управляват планове за ремонт на кухни с кратки срокове и множество доставчици.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за планове за извънредни ситуации в Word и ClickUp

11. Шаблон за определяне на цели на ClickUp Remodelers

Получете безплатен шаблон Задайте тримесечни цели, проследявайте резултатите и разраствайте своя бизнес в областта на ремонтите, като използвате шаблона за задаване на цели на ClickUp Remodelers.

Ремонтиращите, ориентирани към растеж, се нуждаят от нещо повече от списъци със задачи. Шаблонът за определяне на цели на ClickUp Remodelers ви помага да дефинирате тримесечни цели, да проследявате KPI и да оценявате проекта си. Използвайте го, за да стимулирате растежа на бизнеса си и да определите по-умни критерии за проекта.

Какво го отличава от обикновения тракер:

Задайте и проследявайте тримесечните приходи или целите на проекта

Разделете целите на управляеми задачи с тригери за завършване

Разпределете ресурсите и проследявайте усилията, необходими за всяка цел, като използвате Goal Effort View (Изглед на усилията за постигане на целите).

Визуализирайте напредъка по целите с помощта на таблото за цели на ClickUp.

Съгласувайте членовете на екипа с измерими цели и отговорности

📌 Идеален за: Собственици на фирми за ремонт, самостоятелни реновиращи и ръководители на екипи, които искат да съгласуват целите с резултатите.

Какво прави един шаблон за план за ремонт добър?

Преди да бъде съборена първата стена, солиден шаблон за план за ремонт с тези функции подготвя почвата за всичко да мине гладко:

Ясен раздел с обзор на проекта: Очертава целите, обхвата, бюджета, графика и ключовите заинтересовани страни, така че всички да са на една вълна от първия ден.

Подробно разпределение на задачите: Разделя всяка фаза – от разрушаване и управление на имота до декорация – на изпълними задачи с зависимости и приоритети.

Персонализируема времева линия с важни етапи: Проследява критичните срокове с помощта на диаграми на Гант или визуални планиращи инструменти, за да поддържате темпото и да избегнете изненади.

Проследяване на бюджета и оценка на разходите: Включва разходи за материали, труд, разрешителни и Включва разходи за материали, труд, разрешителни и планове за непредвидени разходи , за да се избегне превишаване на бюджета.

Разпределение на ресурсите и контакти: Списъци с това кой какво прави, включително изпълнители, доставчици и членове на вътрешния екип.

Чеклист за разрешителни и съответствие: Обхваща правила за зониране, кодекси за безопасност и юридически документи, за да не се натъкне проектът на бюрократични пречки.

Раздел за управление на риска: Отбелязва потенциални забавяния или надхвърляне на разходите и излага резервни планове за справяне с тях.

Проследяване на напредъка и актуализации на статуса: Позволява ви да следите напредъка в реално време и да правите необходимите корекции с коментари или етикети за статуса.

Документация „преди и след“: Съдържа референтни снимки, скици и окончателни визуализации, за да покаже трансформацията.

Регистър за комуникация и одобрение: Съхранява записи за мненията на клиентите, одобрените проекти и сроковете за вземане на решения.

Има стотици шаблони за ремонти, но повечето от тях създават повече объркване, отколкото яснота. Някои са прекалено основни, а други са прекалено сложни.

Истинската разлика е в намирането на шаблон, който работи като вас, и точно в това се отличава ClickUp.

Това е вашето приложение за всичко за работа – от графици за разрушаване и срокове на изпълнителите до разрешителни, покупки и списъци с недовършени задачи. А с безплатните шаблони за ремонти не е нужно да започвате от нулата или да губите време за персонализиране на общи таблици.

Кира Кифер, маркетинг мениджър в Renewal By Andersen, обяснява:

ClickUp предлага персонализирано управление на задачите, интуитивен интерфейс, проследяване на времето, функции за съвместна работа, автоматизация, персонализирани табла, достъп за гости, мобилен достъп и постоянни актуализации.

ClickUp предлага персонализирано управление на задачите, интуитивен интерфейс, проследяване на времето, функции за сътрудничество, автоматизация, персонализирани табла, достъп за гости, мобилен достъп и постоянни актуализации.

CEMEX, една от водещите компании в света за строителни материали, използва готовите за употреба шаблони на ClickUp, за да обедини цялото си планиране на едно място. Екипите могат да проследяват напредъка, графиците и одобренията в реално време – без повече вериги от имейли или гадаене кой какво прави.

Резултатът? 15% по-бързо пускане на пазара и значително по-малко разминавания.

💡 Професионален съвет: Не избирайте просто най-красивия шаблон – подложете го на стрес тест. Преди да се ангажирате, въведете фалшив проект с припокриващи се задачи, забавен график и заявка за промяна в средата на проекта. Ако шаблонът не може да се справи с такъв хаос, без да се разпадне (или да разпадне вас), изхвърлете го.

Запазете контрола от деня на демото до финалните щрихи

Ремонтите рядко протичат по план. Бюджетите се променят, материалите се забавят, изпълнителите променят графика и изведнъж вашият прост ремонт се превръща в работа на пълен работен ден. Ето тук един солиден, готов за изпълнение план за проекта може да ви спести часове на стрес (и може би няколко спорове).

Шаблоните на ClickUp, които сме включили в този списък, не са просто списъци за проверка. Те са напълно изградени системи за управление на ремонти, проектирани за реалния хаос при ремонтите.

От възлагане на задачи и проследяване на графици до управление на данни за доставчици, промени в поръчки, снимки на обекта и доставки на материали – всеки шаблон ви предоставя централизирано място, от което да управлявате цялата си реконструкция.

Гъвкавостта на ClickUp ви позволява да персонализирате тези шаблони, за да отговарят на вашия работен процес. Собствениците на жилища могат да следят отблизо разходите и доставките, дизайнерите могат да управляват избора и обратната връзка от клиентите, изпълнителите могат да координират графиците и подизпълнителите, а управителите на имоти могат да проследяват множество проекти на различни обекти.

И да, всички те са напълно безплатни за използване.

Готови ли сте да се откажете от таблиците, лепящите се бележки и безкрайните последващи действия? Регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете да използвате тези шаблони за реновиране още днес. Бъдещото ви „аз“ (и здравият ви разум) ще ви бъдат благодарни.