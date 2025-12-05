11 най-добри алтернативи на Canva AI за дизайнери през [година]

Цяла седмица преглеждате шаблоните на Canva и по някакъв начин всичко започва да изглежда еднакво. Оформлението се смесва, а предложенията на AI не съвпадат напълно с вашия стил.

Но добрият дизайн не трябва да изглежда обикновен.

Алтернативите на Canva AI в този списък предлагат нова перспектива – с по-интелигентна автоматизация, по-добро персонализиране и творческа свобода, която ви кара да се чувствате по-себе си.

Готови ли сте да откриете следващото си любимо инструмент? Да започнем! 👇

Най-добрите алтернативи на Canva AI на един поглед

Ето някои от най-добрите алтернативи на Canva, които можете да разгледате, ако искате по-мощни AI функции и по-голям контрол над вашите дизайни.

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени ClickUp Креативни екипи, които се нуждаят от структурирани работни процесиРазмер на екипа: Самостоятелен → Предприятие AI брифинги, преобразуване на бяла дъска в задача, вграждане на Figma, автоматизации, творчески процеси на преглед Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Snappa Бързи графики за социални медииРазмер на екипа: Малки екипи, самостоятелни предприемачи Magic Resize, Graphics Autopilot, Brand kit, Social scheduling Безплатно, плаща се от 15 $/месец Fotor AI AI подобрение на снимки + артистични филтриРазмер на екипа: Всеки Ретуширане на портрети, AI Photo Colorizer, AI изрязване, генератор на изкуство Безплатно, Pro от 10,99 $/месец Adobe Express Ресурси, съобразени с бранда, с екосистемата на AdobeРазмер на екипа: Професионалисти в областта на творчеството, маркетинг екипи Достъп до Adobe Stock, бързи действия, видео инструменти, CC библиотеки Безплатно, Премиум 9,99 $/месец Visme Визуализации и презентации, базирани на данни Размер на екипа: Бизнес и образователни екипи Интелигентни диаграми, интерактивни карти, запис на екрана, контроли за анимация Безплатно, Pro 59 $/месец Figma AI Съвместен UI/UX дизайнРазмер на екипа: Екипи за продукти, дизайн и разработка Автоматично оформление, Make Design AI, дизайнерски системи, интерактивни прототипи Безплатно, професионално от 20 $/месец Piktochart Инфографики и отчетиРазмер на екипа: Бизнес, нестопански организации, преподаватели Интерактивни визуализации, блок редактор, импорт на данни, шаблони с брандиране Безплатно, Pro 29 $/месец Designs. ai Генерирани от AI комплекти и визуализации за бранда Размер на екипа: Малки екипи, творци Генератор на лого, създател на видео, Designmaker, съпоставчик на цветове Планове от 29 $/месец Pixlr Бързо редактиране на снимки в браузъраРазмер на екипа: Всеки AI Cutout, групово редактиране, двойна експозиция, дизайнер на шаблони Безплатно, Премиум 9,99 $/месец Design Wizard Маркетингови шаблони и бързи промоцииРазмер на екипа: Малки фирми, маркетинг специалисти Шаблони за кампании, социално планиране, анимирани графики Безплатно, Pro 9,99 $/месец PicMonkey Фотоколажи и ретуширане на портрети Размер на екипа: малки и средни предприятия, творци Интелигентни колажни оформления, инструменти за довършване, граници/рамки Безплатен пробен период, плащане от 7,99 $/месец

Защо да изберете алтернатива на Canva AI?

Canva AI е създаден за бързо и достъпно създаване на съдържание, но не винаги отговаря на всички творчески или професионални нужди. Ето защо може да искате да проучите алтернатива на Canva AI:

Ограничена творческа гъвкавост: AI често разчита в голяма степен на AI често разчита в голяма степен на шаблони за графичен дизайн . Това може да затрудни създаването на дизайни, които да изглеждат наистина уникални или съобразени с вашата марка.

Общо качество на резултатите: Текстът и визуалните елементи, генерирани от AI, могат да изглеждат прекалено общи или елементарни, особено за нишови или висококачествени проекти.

Минимален контрол върху предложенията на AI: Имате ограничен контрол върху начина, по който AI генерира или усъвършенства съдържанието. Това е разочароващо, когато се нуждаете от много конкретни резултати.

Функции с висока цена: Много Много AI инструменти за дизайнери — като Magic Write, генериране на изображения или разширено премахване на фона — изискват платен абонамент.

Не е идеално за сложни работни процеси: За екипна работа или по-големи проекти за съдържание, AI инструментите на Canva може да не разполагат с необходимата дълбочина или структура.

🔍 Знаете ли? 74% от художниците са експериментирали с AI инструменти като ChatGPT, за да създадат или подобрят своето изкуство.

Най-добрите алтернативи на Canva AI

Ако сте достигнали творческия си таван, тези алтернативи на Canva AI предлагат по-голям обхват, по-добър контрол и по-умни резултати, без да се компрометира скоростта.

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продукта. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто за работни процеси при дизайн задачи и творческо сътрудничество, задвижвано от AI)

Оптимизирайте работния си процес по дизайн в ClickUp Използвайте ClickUp за дизайнерски екипи, за да структурирате творческите резултати.

ClickUp е мощна алтернатива на Canva AI, която поема оттам, където бързите визуални инструменти спират. Тя придава структура на творческата работа и слоеве в AI, така че екипите да могат да работят по-бързо, без да губят контекста.

Получете контрол над процеса на дизайн

Може би се занимавате с пет различни дизайнерски задачи на ден, от макети за презентации за продажби до рекламни банери в последния момент. ClickUp за дизайнерски екипи ви помага да се справите с всички тях.

Да предположим, че ръководите ребрандиране. Можете да разделите целия проект на задачи в ClickUp за концепции за лого, актуализирани цветове на марката, визуализации на целевата страница и предаване на активи. Назначете собственици, определете крайни срокове и преместете задачите през етапите на преглед – всичко от едно място.

Вашият екип знае точно какво следва и вие не губите време в търсене на актуализации.

Превърнете ранните идеи в ясни планове за изпълнение

ClickUp Whiteboards улеснява събирането на информация, скицирането на концепции и картографирането на оформление, без да се губи връзката между идеята и реализацията. Докато творческото платно на Canva AI не се свързва с работните процеси, ClickUp ви позволява да превърнете лепящите се бележки, схемите и секциите в проследими работни елементи.

Превърнете елементите на оформлението в проследима работа с помощта на ClickUp Whiteboards

Да предположим, че вашият екип стартира кампания за пускане на приложение за пътувания. На бялата дъска планирате начална страница, базирана на превъртане, с визуални елементи, базирани на местоположението, промо банери и слайдер с препоръки. Щом посоката е ясна, задайте всеки визуален компонент като отделна задача за дизайнерите и илюстраторите, които вече са свързани с времевата линия на проекта.

Това е и мястото, където ClickUp Brain добавя стойност. Това е AI двигател, вграден в ClickUp, който помага на екипите да пишат, създават и организират работата си по-бързо.

Създавайте визуални концепции директно от подсказки, използвайки ClickUp Brain в Whiteboards

За вашия брейнсторминг за приложение за пътувания, можете да зададете на ClickUp Brain нещо като: „Генерирайте визуален заглавен елемент за лятна кампания за пътувания с ярки цветове, представящ млади самостоятелни пътешественици и известни забележителности.“

ClickUp Brain ще ви предостави концепция за изображението директно във вашата Whiteboard. Това поддържа ранната идея бърза, фокусирана и незабавно приложима.

Ако все още проучвате опциите за оформление, опитайте шаблона за дизайн на бяла дъска на ClickUp. Този шаблон за бяла дъска ви помага да визуализирате секции като банери, CTA блокове или препоръки.

Продължете творческото планиране с AI

Софтуерът за сътрудничество в AI дизайна подпомага вашия екип и в частите от работния процес на дизайна, които обикновено забавят работата.

Напишете подробен творчески бриф незабавно с помощта на ClickUp Brain в Docs

По време на стартирането можете да го използвате, за да генерирате подробен творчески бриф въз основа на няколко ключови входни данни.

Например, ако вашият екип стартира лятна кампания за приложение за резервации на пътувания, можете да въведете целта (увеличаване на изтеглянията), аудиторията (милениали, пътуващи сами) и тона (оптимистичен, безгрижен). AI ще изготви пълен творчески бриф в ClickUp Docs, включително предложени типове активи и ъгли на съобщенията.

След като екипът ви започне да създава активи, ClickUp Brain помага за опростяване на версиите и обратната връзка.

Ако вашият моушън дизайнер качи ревизирана Instagram история и маркетинг мениджърът остави бележки в три коментара, помолете AI да включи ключовите промени в задачата. Тя ще актуализира описанието и ще генерира подзадачи, така че редакторите да знаят какво да поправят, а рецензентите да могат да одобрят следващата версия без объркване.

За да ускорите процеса, шаблоните за творчество и дизайн на ClickUp ви предоставят готова структура от задачи за управление на брифинги, преглед на ресурси, срокове и одобрения.

Можете също да използвате AI във всяка задача или коментар, за да напишете бързи варианти за копиране, като алтернативни CTA, текст на банери в приложението или дори алтернативен текст.

Най-добрите функции на ClickUp

Стандартизирайте заявките: Използвайте готовия Използвайте готовия шаблон за заявка за дизайн на ClickUp , за да събирате цели, графици, спецификации на файлове и контролни точки за преглед, така че дизайнерите винаги да започват с пълна информация.

Дръжте дизайнерските файлове на видно място: Добавете Figma вградени елементи директно в задачите, което улеснява сътрудниците да преглеждат, коментират и проследяват промените, без да напускат ClickUp.

Централизирайте спецификациите и указанията: Съхранявайте референции за марката, размери и бележки за дизайна в Docs, които остават свързани със задачата.

Сътрудничество между екипи и роли: Обединете маркетинг, продукти и дизайн в едно пространство, за да оставяте обратна връзка, да възлагате актуализации и да напредвате в работата си без забавяния.

Автоматизирайте циклите на преглед: Задайте тригери, за да назначите прегледачи, прехвърлете задачите към следващия етап или уведомете колегите си, когато ресурсите са готови с Задайте тригери, за да назначите прегледачи, прехвърлете задачите към следващия етап или уведомете колегите си, когато ресурсите са готови с ClickUp Automation

Ограничения на ClickUp

ClickUp няма собствена библиотека с ресурси или функция за управление на цифрови ресурси (DAM).

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето какво се открои от скорошна рецензия в G2:

ClickUp е едно от най-важните инструменти, които използваме като студио за игри. Аз съм продуцент, който работи по шутър от първо лице с екип от около 100 души, и ClickUp ни помага да управляваме всичко. Това включва дизайнерски задачи, инженерна работа, QA бъгове и обратна връзка за изкуството. Много ми харесва колко е персонализируем. Всеки отдел може да организира работата си по начин, който му подхожда, но всичко все пак се обединява в една система. Планирането на спринтовете е по-лесно, а автоматизацията и интеграциите ни спестяват много време.

ClickUp е едно от най-важните инструменти, които използваме като студио за игри. Аз съм продуцент, който работи по шутър от първо лице с екип от около 100 души, и ClickUp ни помага да управляваме всичко. Това включва дизайнерски задачи, инженерна работа, QA бъгове и обратна връзка за изкуството. Много ми харесва колко е персонализируем. Всеки отдел може да организира работата си по начин, който му подхожда, но всичко все пак се обединява в една система. Планирането на спринтовете е по-лесно, а автоматизацията и интеграциите ни спестяват много време.

🧠 Интересен факт: Ai-Da, първият ултрареалистичен робот-художник в света, е имал самостоятелни изложби в големи галерии, а нейните творби са предизвикали дебати за това какво означава да си творец.

2. Snappa (Най-доброто за графики в социалните медии)

чрез Snappa

Повечето инструменти за уеб дизайн ви принуждават да гадаете размерите за различните платформи, но Snappa напълно елиминира това. Алтернативата на Canva AI се фокусира специално върху създаването на съдържание за социални медии, като предлага предварително зададени размери за всяка основна платформа, от Instagram Stories до LinkedIn банери.

Това, което прави този инструмент особено практичен, е интеграцията му с Buffer, която позволява директно планиране без превключване между приложенията. Изборът на шаблони обаче остава ограничен в сравнение с по-широките платформи за дизайн.

Най-добрите функции на Snappa

Адаптирайте дизайни за над 30 формата на социални медии мигновено с функцията Magic Resize .

Получете предложения за подобрения в дизайна от вградения Graphics Autopilot .

Прилагайте цветовете на марката последователно, като използвате палитрата с цветове от комплекта за марката.

Ограничения на Snappa

Ограничените инструменти за рисуване правят създаването на оригинални графики от нулата трудно.

Библиотеката с шаблони е силно фокусирана върху социалните медии, като липсват опции за печатен дизайн.

Без разширени възможности за управление на слоеве или режими на смесване

Изборът на шрифтове остава ограничен в сравнение с други платформи за дизайн.

Цени на Snappa

Безплатно

Pro: 15 $/месец

Екип: 30 $/месец

Оценки и рецензии за Snappa

G2: 4,6/5 (35+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Snappa?

Полезен преглед в G2 го обяснява добре:

Гъвкавостта при работа с текст – настройка на стилове, цветове и пропорции –, структурата на съхранение по проекти и лесното управление на платформата са нещата, които най-много ми харесват в Snappa, когато редактирам материалите си, когато времето е ограничено и не съм експерт в дизайн инструментите.

Гъвкавостта при работа с текст – настройка на стилове, цветове и пропорции –, структурата на съхранение по проекти и лесното управление на платформата са нещата, които най-много ми харесват в Snappa, когато редактирам материалите си, когато времето е ограничено и не съм експерт в дизайн инструментите.

📮 ClickUp Insight: 11% от нашите респонденти използват AI предимно за мозъчна атака и генериране на идеи. Но какво се случва с тези брилянтни идеи след това? Тук се нуждаете от AI-базирана бяла дъска, като ClickUp Whiteboards, която ви помага да превърнете идеите от мозъчната атака в задачи. А ако не можете да обясните дадена концепция, просто помолете AI генератора на изображения да създаде визуализация въз основа на вашите указания. Това е приложението за работа, което ви позволява да създавате идеи, да визуализирате и да изпълнявате по-бързо!

3. Fotor AI (Най-доброто за AI подобрение на снимки)

чрез Fotor AI

Функцията AI Portrait на Fotor AI може да разпознава лица и да прилага целенасочени подобрения като избелване на зъбите и изглаждане на кожата. Освен основната редакция, алтернативата на Canva AI включва генератор на изкуство, който преобразува фотографиите в артистични стилове, използвайки текстови подсказки.

Въпреки това, AI обработката може да бъде бавна по време на пиковите часове на използване. Освен това, някои разширени функции за редактиране изискват премиум абонаменти, които бързо се натрупват.

Най-добрите функции на Fotor AI

Автоматично коригирайте осветлението, контраста и наситеността въз основа на съдържанието на изображението с помощта на AI Scene Enhancement .

Възстановете черно-белите снимки в пълноцветни с AI Photo Colorizer .

Премахнете сложни фонове с помощта на AI-задвижвани инструменти за изрязване, които обработват фини детайли.

Подобрете качеството на портретите с AI-усъвършенствано ретуширане на кожата и подобрения на чертите на лицето.

Ограничения на Fotor AI

Ограничена поддръжка на файлови формати в сравнение с професионалния софтуер за редактиране на снимки

Възможностите за пакетна обработка са ограничени в плановете от по-ниско ниво.

Цени на Fotor AI

Безплатно

Fotor Pro: 10,99 $/месец

Fotor Pro+: 23,99 $/месец

Оценки и рецензии за Fotor AI

G2: 4. 2/5 (320+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1035+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fotor AI?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

Fotor добавя лесен за използване интерфейс, който улеснява използването и избора на AI инструменти и генератори на изображения. Изображенията могат да бъдат създадени от подсказки или можете да качите свои собствени изображения от подсказки и след това да изберете AI филтри, за да ги манипулирате или промените, включително добавяне на движение и специални ефекти. Можете също да го използвате като инструмент за дизайн, за да създавате лога и други графични елементи. Аз обикновено вземам това, което Fotor създава, и след това го модифицирам обширно, използвайки традиционни техники за дизайн и редактиране на снимки.

Fotor добавя лесен за използване интерфейс, който улеснява използването и избора на AI инструменти и генератори на изображения. Изображенията могат да бъдат създадени от подсказки или можете да качите свои собствени изображения от подсказки и след това да изберете AI филтри, за да ги манипулирате или промените, включително добавяне на движение и специални ефекти. Можете също да го използвате като инструмент за дизайн, за да създавате лога и други графични елементи. Аз обикновено вземам това, което Fotor създава, и след това го модифицирам обширно, използвайки традиционни техники за дизайн и редактиране на снимки.

4. Adobe Express (най-доброто за последователност на марката)

чрез Adobe Express

За разлика от самостоятелните инструменти за сътрудничество на дизайнерски екипи, Adobe Express се интегрира безпроблемно в екосистемата Creative Cloud. Тази връзка позволява незабавен достъп до обширната библиотека на Adobe Stock и Creative Cloud Libraries за активи на марката.

Функцията Quick Actions на алтернативата на Canva AI се справя с често срещани задачи като премахване на фонове или промяна на размера на изображенията за секунди.

Най-добрите функции на Adobe Express

Достъп до премиум колекцията на Adobe Stock с над 200 милиона ресурса директно в редактора

Създавайте анимирани графики и видео съдържание с помощта на инструменти за редактиране на базата на времева линия.

Генерирайте QR кодове директно в дизайните за печатни и дигитални маркетингови материали.

Ограничения на Adobe Express

За достъп до премиум шаблони, които могат да се персонализират, и стокови изображения е необходим абонамент за Adobe Creative Cloud.

Ограничена офлайн функционалност в сравнение с приложенията Creative Suite за настолни компютри

Някои потребители съобщават за по-бавно зареждане при работа с големи файлове с изображения.

Цени на Adobe Express

Безплатно

Adobe Express Premium: 9,99 $/месец.

Adobe Firefly Pro: 19,99 $/месец

Adobe Express Teams: 4,99 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Adobe Express

G2: 4,5/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (1210+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe Express?

Реален коментар от рецензия в G2:

Обичам да използвам Adobe Express, когато трябва да проектирам нещо, без да съм графичен дизайнер. Той е супер интуитивен и лесен за използване, а освен това мога бързо да създавам професионално изглеждащи неща. Много ми харесва и това, че имат AI, който помага при редактирането. Това е много полезна функция.

Обичам да използвам Adobe Express, когато трябва да проектирам нещо, без да съм графичен дизайнер. Той е супер интуитивен и лесен за използване, а освен това мога бързо да създавам професионално изглеждащи неща. Много ми харесва и това, че имат AI, който помага при редактирането. Това е много полезна функция.

💡 Професионален съвет: Опитайте верижното подсказване. Създайте нещо основно, след това опишете какво ви харесва в него и го превърнете в следващото си подсказване.

5. Visme (Най-доброто за визуализация на данни)

чрез Visme

Докато други инструменти за управление на дизайнерски проекти третират диаграмите като нещо второстепенно, Visme ги вгражда в основния си интерфейс. Платформата се свързва директно с файловете на Google Sheets и Microsoft Excel, като актуализира диаграмите автоматично при промяна на данните.

Неговата интерактивна карта позволява кликаеми области за представяне на географски данни. Все пак, кривата на обучение може да бъде стръмна за потребители, които очакват проста функционалност за плъзгане и пускане.

Най-добрите функции на Visme

Създайте безпроблемни процеси за одобрение на графичния дизайн за сътрудничество в екип.

Започнете записване на екрана директно в презентациите за съдържание на уроци

Контролирайте настройките на Animation Timeline, за да създавате сложни презентационни последователности.

Ограничения на Visme

Безплатната версия включва брандиране на Visme върху цялото експортирано съдържание.

Ограничено разнообразие от шаблони извън бизнес и образователни теми

Функциите за сътрудничество изискват абонаменти от по-висок клас за екипи.

Цени на Visme

Безплатно

Стартово ниво: 29 $/месец

Pro: 59 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Visme

G2: 4,5/5 (445+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (715+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Visme?

Според един рецензент на G2:

Visme предлага изключително интуитивен интерфейс с голямо разнообразие от шаблони, които улесняват създаването на професионални презентации, инфографики и доклади. Функционалността „плъзгане и пускане“, персонализираните ресурси и вградените диаграми и графики помагат за оптимизиране на дизайнерските работни процеси, особено за екипи с различно ниво на опит в графичния дизайн.

Visme предлага изключително интуитивен интерфейс с голямо разнообразие от шаблони, които улесняват създаването на професионални презентации, инфографики и доклади. Функционалността „плъзгане и пускане“, персонализираните ресурси и вградените диаграми и графики помагат за оптимизиране на дизайнерските работни процеси, особено за екипи с различно ниво на опит в графичния дизайн.

🧠 Интересен факт: Британският художник Харолд Коен създаде AARON, една от първите програми за изкуство с изкуствен интелект, в началото на 70-те години. Тя можеше да рисува автономно и Коен я третираше като свой артистичен партньор в продължение на над 40 години.

6. Figma AI (Най-доброто за съвместен дизайн)

чрез Figma AI

Функцията Auto Layout на Figma AI автоматично коригира дизайните при промяна на съдържанието, като поддържа последователно разстояние и подравняване. Нейната Component System позволява на екипите да създават дизайнерски елементи, които могат да се използват многократно и се актуализират във всички инстанции.

Все пак, браузърният интерфейс може да се усеща като бавен при работа с комплексни файлове с много артбордове. Освен това, AI функциите все още са в бета версия и понякога дават несъвместими резултати.

Най-добрите функции на Figma AI

Възможност за сътрудничество в реално време, при което няколко дизайнери редактират едновременно с курсори на живо.

Създавайте дизайнерски системи с основни компоненти, които разпространяват промените във всички инстанции.

Създавайте варианти на дизайна с помощта на Make Design AI за бързо прототипиране.

Разработвайте интерактивни прототипи с усъвършенствани преходи и микроинтеракции.

Ограничения на Figma AI

Функцията Make Code на Figma създава React код, който често е неорганизиран и не е синхронизиран с изходните дизайни.

Ако вашата система за дизайн има нестандартни компоненти, Figma AI може да не ги интерпретира правилно.

Цени на Figma AI

Безплатно

Професионален Collab seat: 5 $/месец Dev seat: 15 $/месец Full seat: 20 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 15 $/месец

Пълен достъп: 20 $/месец

Организация (фактурира се ежегодно) Място за сътрудничество: 5 $/месец Място за разработка: 25 $/месец Пълно място: 55 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 25 $/месец

Пълен достъп: 55 $/месец

Enterprise (фактурира се ежегодно) Collab seat: 5 $/месец Dev seat: 35 $/месец Full seat: 90 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 35 $/месец

Пълен пакет: 90 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 15 $/месец

Пълен достъп: 20 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 25 $/месец

Пълен достъп: 55 $/месец

Collab seat: 5 $/месец

Разработчик: 35 $/месец

Пълен пакет: 90 $/месец

Оценки и рецензии за Figma AI

G2: 4,7/5 (1215+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (815+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Figma AI?

От рецензия в G2:

Най-много ми харесва, че е много лесен за използване. Хората с основни познания по дизайн бързо ще се запознаят с него. Той предлага много инструменти в едно, като например възможността да се използват вектори и изображения за редактиране и изрязване на маски, което е много полезно. Има и малко по-сложни инструменти за други видове задачи, но за тях ще ви е необходим урок. Основните функции са много интуитивни.

Най-много ми харесва, че е много лесен за използване. Хората с основни познания по дизайн бързо ще се запознаят с него. Той предлага много инструменти в едно, като например възможността да се използват вектори и изображения за редактиране и изрязване на маски, което е много полезно. Има и малко по-сложни инструменти за други видове задачи, но за тях ще ви е необходим урок. Основните функции са много интуитивни.

💡 Професионален съвет: Водете дневник в ClickUp Docs. Наистина. Записвайте какво е проработило, какво не е проработило и всички странни неща, които AI е измислил. Това ускорява процеса ви много повече, отколкото да импровизирате всеки път.

7. Piktochart (Най-доброто за създаване на инфографики)

чрез Piktochart

Вместо да започвате с празни платна, Piktochart предоставя структурирани шаблони, специално предназначени за информационен дизайн. Блок-базираният редактор на тази алтернатива на Canva AI ви позволява да разменяте секции от съдържанието, без да преработвате цялостния дизайн. Функцията за търсене на икони включва над един милион икони, организирани по категории и стил.

Уловката? Износът на файлове с висока резолюция изисква премиум абонамент.

Най-добрите функции на Piktochart

Попълнете диаграми от данни в електронни таблици с ефективни инструменти за импортиране на данни.

Дизайнирайте интерактивни инфографики с кликаеми елементи и ефекти при навеждане с мишката.

Персонализирайте шаблони с вашата марка, които използват вашата цветова схема и шрифтове.

Ограничения на Piktochart

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с инструментите за дизайн с общо предназначение

Функциите за сътрудничество изостават от други алтернативи на Canva AI като ClickUp и Figma.

Цени на Piktochart

Частни лица и фирми Безплатно Pro: 29 $/месец на потребител Business: 49 $/месец на потребител Enterprise: Индивидуални цени

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Учители и ученици Безплатно Образование: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно) Кампус: Персонализирани цени

Безплатно

Образование: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Кампус: Персонализирани цени

Нестопански организации Безплатно Нестопански организации: 60 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Безплатно

Нестопански организации: 60 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Безплатно

Pro: 29 $/месец на потребител

Бизнес: 49 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Безплатно

Образование: 39 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Кампус: Персонализирани цени

Безплатно

Нестопански организации: 60 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Piktochart

G2: 4. 4/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,7/5 (195+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Piktochart?

Ето мнение от първа ръка от рецензия в G2:

Приложението е лесно и просто за използване и позволява бързо създаване на инфографики и презентации без загуба на време и усилия. То предоставя шаблони, които могат да бъдат модифицирани и променяни, персонализиране на текста и шрифта, както и добавяне на наши собствени снимки или такива, предоставени от приложението. Лично на мен то ми позволява да подреждам информацията по подходящ начин, просто чрез плъзгане и пускане на елементи и добавяне на текстове. Приложението разполага с редица графични опции, които могат да бъдат адаптирани към всякакъв вид данни.

Приложението е лесно и просто за използване и позволява бързо създаване на инфографики и презентации без загуба на време и усилия. То предоставя шаблони, които могат да бъдат модифицирани и променяни, персонализиране на текста и шрифта, както и добавяне на наши собствени снимки или такива, предоставени от приложението. Лично на мен то ми позволява да подреждам информацията по подходящ начин, просто чрез плъзгане и пускане на елементи и добавяне на текстове. Приложението разполага с редица графични опции, които могат да бъдат адаптирани към всякакъв вид данни.

8. Designs. ai (Най-доброто за дизайни, генерирани от AI)

чрез Designs.ai

Designs. ai генерира пълни пакети за брандиране от прости текстови описания. Logomaker AI на платформата създава множество варианти на лого, базирани на вашата индустрия и стилови предпочитания.

Неговият видеоредактор може да създава маркетингови видеоклипове, използвайки скриптове и визуални елементи, генерирани от AI. Въпреки това, опциите за персонализиране при използването на AI в графичния дизайн остават ограничени, след като първоначалните концепции са вече създадени.

Designs. ai най-добри характеристики

Създайте указания за бранда , включително лога, цветови палитри и комбинации от шрифтове от текстови описания.

Стартирайте Designmaker, за да създавате автоматично графики за социални медии, банери и печатни материали.

Извличайте и прилагайте цветови схеми от качени референтни изображения с помощта на инструмента за съпоставяне на цветове.

Създавайте макети на уебсайтове, използвайки AI-генерирани оформления, базирани на вашата индустрия и предпочитания.

Ограничения на Designs.ai

Разнообразието от шаблони остава по-малко от това на утвърдените алтернативи на Canva.

Безплатният план налага ограничения като невъзможност за изтегляне на дизайни, експортиране на определени формати и липса на премиум шаблони.

Създаването дори на къси видеоклипове може да отнеме много време, като някои работни процеси отнемат няколко минути на клип.

Цени на Designs.ai

Основен пакет: 29 $/месец

Pro: 69 $/месец

Enterprise: 199 $/месец

Designs. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Designs.ai?

Вижте какво казва този рецензент на G2:

Това е чудесен инструмент за бързи и лесни дизайнерски решения, можете лесно да изтеглите съдържанието си, а потребителското изживяване е добро. Начинаещите и експертите могат да се възползват от инструментите, които предлага.

Това е чудесен инструмент за бързи и лесни дизайнерски решения, можете лесно да изтеглите съдържанието си, а потребителското изживяване е добро. Начинаещите и експертите могат да се възползват от инструментите, които предлага.

9. Pixlr (Най-доброто за бърза редакция на снимки)

чрез Pixlr

Pixlr работи изцяло в уеб браузъри, като същевременно поддържа професионални възможности за редактиране. Платформата предлага както Express (опростен), така и Advanced (сложен) режим на редактиране в един и същ интерфейс.

Инструментът AI Cutout автоматично обработва сложни селекции като коса и прозрачни обекти. Въпреки това, за да запазите проектите си, е необходимо да създадете акаунт, което някои потребители намират за неудобно.

Най-добрите функции на Pixlr

Обработвайте едновременно няколко изображения с идентични настройки, използвайки редактора за пакетна обработка.

Използвайте функцията Double Exposure за творчески ефекти на смесване на снимки.

Интегрирайте дизайнера на шаблони, за да създавате графики за социални медии, използвайки редактираните си снимки.

Ограничения на Pixlr

Безплатната версия включва чести реклами, които прекъсват работния процес на редактиране.

Ограничено съхранение в облака в сравнение със специализираните платформи за управление на снимки

Въпреки че е подходящ за начинаещи, интерфейсът може да бъде плашещ и непоследователен, като някои клавишни комбинации не работят както се очаква.

Цени на Pixlr

Безплатен пробен период

Плюс: 2,49 $/месец

Премиум: 9,99 $/месец

Екип: 16,99 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Pixlr

G2: 4. 4/5 (730+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (115+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Pixlr?

Ето как един потребител описа своя опит:

Едно от най-големите предимства на Pixlr е, че автоматично запазва историята на работата, както в браузъра, така и в файл, който може да се изтегли. Подчертавам също така разнообразието от шрифтове и безплатната база с изображения, която предлага, така че мога да експериментирам с различни стилове и да създавам от нулата нещо просто, като лого или банер, или дори по-сложни проекти.

Едно от най-големите предимства на Pixlr е, че автоматично запазва историята на работата, както в браузъра, така и в файл, който може да се изтегли. Подчертавам също така разнообразието от шрифтове и безплатната база с изображения, която предлага, така че мога да експериментирам с различни стилове и да създавам от нулата нещо просто, като лого или банер, или дори по-сложни проекти.

10. Design Wizard (Най-доброто за маркетингови шаблони)

чрез Design Wizard

Design Wizard автоматично адаптира дизайните за различни рекламни платформи. Видео шаблоните му включват анимирани графики, оптимизирани за ангажираност в социалните медии.

Въпреки това, стилът на шаблоните е насочен към корпоративна естетика, която може да не е подходяща за креативни марки. Освен това, библиотеката със стокови снимки, макар и голяма, не предлага качеството на премиум услугите.

Най-добрите функции на Design Wizard

Разгледайте шаблони за кампании, организирани по маркетингови цели, като генериране на лийдове и познаваемост на марката.

Анимирайте графики с помощта на предварително анимирани шаблони за видео съдържание в социалните медии.

Планирайте публикации в социалните мрежи директно на няколко платформи от интерфейса за дизайн.

Ограничения на Design Wizard

Опциите за персонализиран дизайн са ограничени, което затруднява създаването на уникални или силно персонализирани визуални елементи.

Безплатните дизайни могат да включват воден знак, а всяко изтегляне често струва кредити, дори за редакции на вече създадени дизайни.

Опциите за привръзка към решетка и подравняване са слаби или липсват.

Цени на Design Wizard

Безплатно

Pro: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Design Wizard

G2: 4. 3/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (25+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Design Wizard?

Едно ревю го описва по следния начин:

Design Wizard е проста апликация, която е бърза и лесна за използване. Като човек без дизайнерски умения, аз използвам Design Wizard, за да създавам публикации в социалните медии за различни платформи. Най-хубавото е, че има шаблони, които мога да използвам. Имам и други инструменти, но продължавам да използвам Design Wizard, защото те постоянно актуализират инструмента и добавят нови изображения и шаблони.

Design Wizard е проста апликация, която е бърза и лесна за използване. Като човек без дизайнерски умения, аз използвам Design Wizard, за да създавам публикации в социалните медии за различни платформи. Най-хубавото е, че има шаблони, които мога да използвам. Имам и други инструменти, но продължавам да използвам Design Wizard, защото те постоянно актуализират инструмента и добавят нови изображения и шаблони.

📖 Прочетете също: Как да използвате AI в Canva за творчески професионалисти

11. PicMonkey (Най-доброто за фотоколажи)

чрез PicMonkey

Докато повечето редактори третират колажите като просто подреждане на изображения, PicMonkey предлага усъвършенствани алгоритми за оформление. Инструментите за ретуширане на алтернативата на Canva AI включват усъвършенствано редактиране на портрети, като избелване на зъбите и осветяване на очите.

Колекцията Frames and Borders включва артистични опции, които допълват различни стилове на фотографии.

Най-добрите функции на PicMonkey

Подредете динамични колажи, използвайки интелигентни алгоритми за оформление, които автоматично подреждат снимките по атрактивен начин.

Разгледайте графичната библиотека, която се актуализира редовно със сезонни и актуални дизайнерски елементи.

Организирайте и споделяйте дизайнерски проекти с членовете на екипа с помощта на функцията „Хъб“.

Ограничения на PicMonkey

Ограничени възможности за редактиране на видео, въпреки маркетинговия акцент върху мултимедийното съдържание.

По-малко усъвършенствани инструменти за манипулиране на снимки в сравнение с професионалния софтуер за редактиране

Експортирането на изображения понякога води до размазани или пикселизирани резултати.

Не е идеален за работа с множество изображения или многослойни дизайни – често се налага да запазите едно и да го импортирате отново, за да редактирате друго.

Цени на PicMonkey

Безплатен пробен период

Основен: 7,99 $/месец

Pro: 12,99 $/месец

Бизнес: 23 $/месец

Оценки и рецензии за PicMonkey

G2: 4. 4/5 (405+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1140 рецензии)

Какво казват реалните потребители за PicMonkey?

Ето какво казва G2 за PicMonkey:

С PicMonkey е лесно да настроя снимките си на всякакъв размер, от който се нуждая – харесвам опцията да вмъквам воден знак, проектиран от мен, в редактираните ми изображения, за да защитя идентичността на снимките си. Мога да имам достъп до PicMonkey по всяко време, защото е онлайн инструмент, а като бонус моите творения могат да се споделят директно в социалните ми мрежи.

С PicMonkey е лесно да настроя снимките си на всякакъв размер, от който се нуждая – харесвам опцията да вмъквам воден знак, проектиран от мен, в редактираните ми изображения, за да защитя идентичността на снимките си. Мога да имам достъп до PicMonkey по всяко време, защото е онлайн инструмент, а като бонус моите творения могат да се споделят директно в социалните ми мрежи.

🔍 Знаете ли, че... 20,7% от художниците смятат, че поддържането на творческия процес като истинско сътрудничество между хората и AI е от решаващо значение за създаването на изкуство, което остава свежо и привлекателно.

Превключете скоростта и започнете да проектирате в ClickUp

Творческата работа се забавя, когато екипите трябва да търсят файлове, да претърсват съобщения или да гадаят какви са последните отзиви. Без ясна система, страхотните идеи се губят и сроковете продължават да се пропускат.

ClickUp придава структура на всяка част от процеса на дизайн. Екипите могат да управляват брифинги, да проследяват промени, да задават крайни срокове и да събират обратна връзка на едно място. Шаблоните намаляват времето за настройка. Документите събират информация без объркване. Белите дъски предоставят на всички споделено пространство за съгласуване преди началото на изпълнението.

Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅