Борите се с планини от аудио файлове, които чакат да бъдат транскрибирани? Ръчната транскрипция отнема продуктивни часове, които биха могли да бъдат използвани за създаване, сътрудничество или просто за отмятане на задачи от списъка ви.

С развитието на AI технологията, инструменти като ChatGPT започват да запълват празнината. AI инструментите за транскрипция предлагат потенциални решения за създатели на съдържание, журналисти, студенти и професионалисти, които трябва да преобразуват часове аудио записи в смислен текст.

Нека обсъдим как ChatGPT може да транскрибира аудио файлове, къде има недостатъци и как ClickUp може да превърне процеса на транскрибиране от досаден в безпроблемен.

👀 Знаете ли, че... ChatGPT набра 100 милиона активни потребители месечно само за два месеца след стартирането си, изпреварвайки TikTok, на който му отне девет месеца, и Instagram, на който му отне над две години, за да достигне същия резултат.

⏰ 60-секундно резюме Ако бързате да намерите отговора на въпроса „Може ли ChatGPT да транскрибира аудио?“, ето краткото резюме. ChatGPT разполага с някои полезни инструменти за реч на живо, но не е пълноценно решение за транскрипция. Ето какво трябва да знаете: Режимът „Глас“ на ChatGPT (достъпен за потребителите на Plus чрез мобилни устройства) позволява взаимодействие в реално време чрез разговорна реч. Макар че може да повтаря думите ви като текст, той е оптимизиран за диалог, а не за прецизна транскрипция.

За записан аудио файл ще ви е необходим инструмент за преобразуване на реч в текст , като Whisper, за да генерирате точен транскрипт, преди да използвате ChatGPT за почистване или обобщаване.

Директната транскрипция на аудио файлове не се поддържа в стандартните уеб или мобилни чатове на ChatGPT. Моделът GPT-4 Turbo обаче може да обработва аудио чрез Whisper, когато се използва с качване на файлове в специфични среди, като например настолното приложение или API-базирани работни потоци.

Основните ограничения включват липса на идентификация на говорещия, проблеми с форматирането и липса на вградена интеграция с работните процеси на проекта.

ClickUp предоставя надеждни, задвижвани от изкуствен интелект инструменти като AI Notetaker, ClickUp Brain и съвместни Clips и Docs за безпроблемно транскрибиране и интегриране на производителността.

Може ли ChatGPT да транскрибира аудио?

Чудите се как да използвате ChatGPT за транскрибиране на подкаст, лекция, среща или други аудио- или видеофайлове? Много потребители се интересуват дали този универсален инструмент за обработка на естествен език с изкуствен интелект може да преобразува аудио в текст.

Отговорът е да, но с няколко важни уговорки.

Макар ChatGPT да може да транскрибира аудио, методите и възможностите са се развивали с времето. В момента има два основни начина за използване на ChatGPT за аудио транскрипция, всеки с собствен подход и идеални случаи на употреба.

1. Използване на гласовия режим на ChatGPT

За жива реч ChatGPT предлага полезна функция „Voice Mode“ (Гласов режим). Тя е отлична за записване на спонтанни идеи, създаване на гласови бележки или диктуване на кратки бележки, когато писането не е удобно.

чрез Whop

За да използвате ефективно гласовия режим, следвайте тези стъпки:

Абонирайте се за ChatGPT Plus

Активирайте гласовия режим в настройките на мобилното приложение

Започнете нов чат и натиснете иконата на микрофона.

Говорете ясно и ChatGPT ще транскрибира думите ви.

За по-чист резултат, кажете: „Транскрибирай само това, което казвам, без да отговаряш“

чрез ChatGPT

Този метод е идеален за спонтанно, кратко диктовка. Не е предназначен за дълги аудио записи или такива с много говорители, но работи добре в неформални, мобилни работни процеси.

2. Качване на аудио файлове в ChatGPT

Много потребители смятат, че могат просто да качат аудио файл в ChatGPT и да получат транскрипция. За съжаление, това не е така.

Въпреки че аудио файловете могат да се качват в настолната програма ChatGPT, те не се транскрибират автоматично, освен ако не настроите процес с помощта на Whisper (моделът за преобразуване на реч в текст на OpenAI) или инструменти, базирани на API.

чрез ChatGPT

Ето как изглежда работният процес:

🔄 Работен процес за транскрибиране на аудио с Whisper + ChatGPT

Стъпка 1: Изберете инструмент за транскрипция

Използвайте едно от следните, за да получите достъп до Whisper:

OpenAI Whisper API (за разработчици и автоматизация)

Приложения, които използват Whisper (като (като MacWhisper Whisper.cpp или други алтернативи с Whisper интеграция)

Стъпка 2: Качете и транскрибирайте аудио файла си

Отворете инструмента си за транскрипция (напр. MacWhisper)

Качете вашия .mp3, .wav или друг поддържан аудио формат.

Изберете езика и размера на модела (по-големите модели са по-точни).

Нека инструментът да генерира вашия транскрипт

Експортирайте текстовия файл (обикновен текст или SRT за субтитри)

Стъпка 3: Усъвършенствайте и преобразувайте с помощта на ChatGPT

Сега пренесете този транскрипт в ChatGPT за по-голяма продуктивност. Можете да помолите ChatGPT да:

Задача Пример за подсказка ✂️ Обобщение „Обобщете този транскрипт в точки:” 🧹 Почистете „Поправете граматиката и премахнете излишните думи от този транскрипт:” 📌 Извличане на акценти или бележки от среща от видео „Дайте ми ключови цитати и изводи от този транскрипт:” ✅ Създайте задачи за действие „Избройте действията и решенията от транскрипцията на тази среща:” 🌍 Преведи „Преведи този транскрипт от английски на испански:”

Просто поставете транскрипцията (или част от нея) и ChatGPT ще се погрижи за останалото.

В този контекст ChatGPT функционира най-добре като интелигентен редактор след транскрипция.

🧠 Интересен факт: Световният пазар на транскрипция е преминавал 21,01 милиарда долара! Един от основните фактори за това търсене е нарастващата нужда от услуги за транскрипция в различни сектори, като здравеопазване, право, медии и развлечения.

Примери за употреба на ChatGPT за транскрибиране на аудио

След като аудиофайлът бъде транскрибиран с помощта на външни инструменти, ChatGPT се превръща в гъвкав помощник за доусъвършенстване и подобряване на съдържанието. Независимо дали работите самостоятелно или в екип, той може да ви спести време и да повиши качеството.

чрез ChatGPT

Нека разгледаме някои практически примери за употреба:

Бележки от срещи : Преобразувайте необработени транскрипции в ясни резюмета с действия за изпълнение.

Почистване на интервюта : Маркирайте цитати, преформулирайте отговори или полирайте транскрипции за публикуване.

Преобразуване на подкасти : Извличайте идеи за блогове или фрагменти от съдържание от изречени думи и диалози.

Бележки от лекции : Използвайте го като : Използвайте го като обобщител на срещи , за да преобразувате дълги записи в лесно усвоими учебни материали.

Гласови бележки: Превърнете неформалните записи в структурирани конспекти или задачи за изпълнение.

ChatGPT подобрява крайния продукт във всички тези случаи, но не извършва първоначалната тежка работа.

Ограничения при използването на ChatGPT за транскрибиране

Макар на пръв поглед възможностите за транскрипция на ChatGPT да изглеждат изключителни, при по-внимателно разглеждане се откриват няколко значителни ограничения, които могат да повлияят на вашия работен процес.

Разбирането на тези ограничения помага да се поставят реалистични очаквания и да се определи дали това е подходящият инструмент за вашите конкретни нужди.

Технически ограничения

Зад лесния за използване интерфейс на ChatGPT се крият няколко технически ограничения, които пряко засягат неговата полезност за задачи по транскрипция. Това не са просто незначителни неудобства – те могат да определят дали инструментът изобщо е подходящ за вашия работен процес.

Обмислете тези технически пречки, преди да изберете ChatGPT като основен инструмент за транскрипция:

Не поддържа директно качване на аудио файлове

Необходим е абонамент за ChatGPT Plus, за да имате достъп до Voice Mode.

Ограничава достъпа до гласовия режим само до мобилното приложение

Липсва вградена, постоянно активна функция за транскрипция, въпреки че двигателят Whisper на OpenAI (използван в някои интеграции) може да се справи с преобразуването на аудио в текст.

Проблеми с точността

Дори при перфектно техническо изпълнение, действителното качество на транскрипцията може да варира значително в зависимост от няколко фактора. Тези предизвикателства, свързани с точността, могат да означават разликата между полезен първи чернови вариант и разочароващо упражнение по коригиране на грешки.

Ето къде са недостатъците на транскрипционните възможности на ChatGPT:

Трудности с силни акценти или регионални диалекти

Неправилно тълкуване на специализирана терминология от индустрията

Губи точност при лошо качество на аудио или фонов шум

Има затруднения при разграничаването на няколко говорители

Често вмъква неправилна пунктуация или форматиране

Практически ограничения на работния процес

Освен качеството на транскрипцията, интегрирането на ChatGPT в професионалния работен процес има допълнителни предизвикателства, които могат да повлияят значително на ефективността, особено за екипи или сложни проекти.

Следните проблеми с работния процес могат да станат очевидни при редовното използване на ChatGPT:

Липсват вградени инструменти за усъвършенстване на транскрипциите

Не разпознава и не маркира автоматично различните говорители

Има затруднения с много дълги разговори поради ограничения в контекста

Не предлага вградена интеграция за експортиране или синхронизиране с други инструменти.

Загриженост за поверителността на данните

Качването на транскрипции в AI модел повдига основателни опасения за сигурността, особено в регулирани области като здравеопазването или финансите:

Съдържанието може да бъде запазено от OpenAI с цел подобряване на системите му.

Няма гарантирано съответствие с GDPR, HIPAA или други стандарти за данни.

Рискът от неволно споделяне на поверителна или чувствителна информация

За случаи с висок риск или регулирани среди се препоръчват алтернативни платформи.

📮 ClickUp Insight: 13% от участниците в нашето проучване искат да използват изкуствен интелект, за да вземат трудни решения и да решават сложни проблеми. Въпреки това само 28% казват, че използват изкуствен интелект редовно в работата си. Възможна причина: опасения за сигурността! Потребителите може да не желаят да споделят чувствителни данни, свързани с вземането на решения, с външна AI. ClickUp решава този проблем, като предоставя AI-базирано решаване на проблеми директно във вашата сигурна работна среда. От SOC 2 до ISO стандарти, ClickUp отговаря на най-високите стандарти за сигурност на данните и ви помага да използвате безопасно генеративната AI технология в цялото си работно пространство.

ClickUp като алтернатива за управление на транскрипции

Транскрибирането не приключва, след като аудиофайлът се превърне в текст. Управлението, организирането и реалното използване на тези транскрипции е мястото, където повечето работни процеси се провалят.

ClickUp, приложение за всичко, свързано с работата, запълва тази празнина, като предоставя цялостна екосистема, която превръща транскрибираното съдържание в полезна информация в по-широката ви работна среда.

Ние го използваме ежедневно, за да осигурим рамката за организиране на всички проектни срещи с клиенти, вътрешни срещи за планиране на проекти, вътрешни срещи за напредъка на проектите, сесии за планиране на ресурсите. Използваме го и за да насърчим отговорността за задачите с крайните клиенти, което от своя страна помага за изясняване на отговорностите.

Ние го използваме ежедневно, за да осигурим рамката за организиране на всички проектни срещи с клиенти, вътрешни срещи за планиране на проекти, вътрешни срещи за напредъка на проектите, сесии за планиране на ресурсите. Използваме го и за да насърчим поемането на отговорност за задачите от крайните клиенти, което от своя страна помага за изясняване на отговорностите.

Това, което прави ClickUp особено мощен за управление на транскрипцията, е неговият интегриран подход.

Вместо да предлага само основен софтуер за транскрипция, ClickUp предоставя цял набор от функции, които подобряват начина, по който записвате, организирате и използвате говоримото съдържание: Запишете екрана си (с уеб камера и аудио) с помощта на ClickUp Clips и ClickUp Brain ще транскрибира записа на екрана дума по дума.

Прикачете гласови бележки в задачите на ClickUp и използвайте ClickUp Brain, за да ги транскрибирате.

Записвайте и транскрибирайте срещи с ClickUp AI Notetaker

Нека разгледаме всичко това в дълбочина.

Записвайте и транскрибирайте срещи с ClickUp AI Notetaker

AI Notetaker на ClickUp се справя с предизвикателството на транскрибирането още в източника.

За разлика от традиционните подходи, които разделят стъпките за запис на екрана и транскрибиране, AI Notetaker служи като ваш специален асистент за срещи, записвайки видео и аудио за дискусии в реално време с интелигентност, която далеч надхвърля основното преобразуване на реч в текст.

Автоматично записвайте бележки от срещи и превръщайте точките за действие в задачи с AI Notetaker на ClickUp.

След срещата на екипа ви или разговора с клиент, AI Notetaker не изпраща просто стена от недиференциран текст в пощенската ви кутия. Вместо това, той споделя бележки, които активно разграничават говорителите, идентифицирайки кой какво е казал по време на разговора.

В допълнение към цялата транскрипция, получавате и резюме и обзор на разговора. Той интелигентно подчертава най-важните точки като ключови изводи, гарантирайки, че критичните идеи не се губят в разговорите по време на срещата.

Резултатите? Можете да се съсредоточите върху дискусията, вместо да си водите ръчно бележки. Освен това, всяка среща става по-практична, което улеснява последващите действия.

Потребител на ClickUp в Reddit е съгласен:

Днес се регистрирах в NoteTaker и останах приятно впечатлен. Старият ми работен процес беше: – активирайте транскрипцията в Google Meet по време на разговора– изчакайте транскрипцията да пристигне по имейл– копирайте/поставяйте транскрипцията в персонализиран агент на ChatGPT за протоколи от срещи– копирайте/поставяйте резултата в документа на клиента в ClickUp– създайте задачи от действията– споделете протоколите/бележките с екипа в чата на ClickUp Нов работен процес: – ClickUp ме уведомява за бележките от срещата– премествам ги в документа на клиента– моля AI да създаде задачите от следващите стъпки с възложени задачисподелям бележките в чата на ClickUp с екипаНаистина съм впечатлен от това, че не ми е нужен друг инструмент, за да направя всичко това. Всичко е в интерфейса на ClickUp. Свързва се с календара ми в Google и работи супер безпроблемно.

Днес се регистрирах в NoteTaker и останах приятно впечатлен. Старият ми работен процес беше:

– активирайте транскрипцията в Google Meet по време на разговора– изчакайте транскрипцията да пристигне по имейл– копирайте/поставяйте транскрипцията в персонализиран агент на ChatGPT за протоколи от срещи– копирайте/поставяйте резултата в документа на клиента в ClickUp– създайте задачи от действията– споделете протоколите/бележките с екипа в чата на ClickUp

Нов работен процес:

– ClickUp ме уведомява за бележките от срещата– премествам ги в документа на клиента– моля AI да създаде задачите от следващите стъпки с възложени задачисподелям бележките в чата на ClickUp с екипаНаистина съм впечатлен от това, че не ми е нужен друг инструмент, за да направя всичко това. Всичко е в интерфейса на ClickUp. Свързва се с календара ми в Google и работи супер безпроблемно.

🧠 Интересен факт: След като активирате интеграцията на ClickUp с Zoom и записването в облака, можете да започнете или да се присъедините към разговори в Zoom от вашите задачи. След разговора ClickUp автоматично публикува линкове към записа и транскрипцията в коментарите към задачата и панела с дейности!

Транскрибирайте аудио и видео клипове с ClickUp Brain

В основата на възможностите за управление на транскрипцията на ClickUp лежи ClickUp Brain.

След като транскрипциите от срещите ви бъдат генерирани (чрез Zoom или AI Notetaker), ClickUp Brain подчертава действията, които трябва да бъдат предприети, и може автоматично да генерира задачи/подзадачи, маркирани с хора, крайни срокове и задачи – готови за проследяване!

Този AI-задвижван асистент също преобразува вашите аудио и видео клипове в ClickUp в организирани, приложими прозрения, функционирайки като ваш личен анализатор на съдържание.

Използвайте ClickUp Brain, за да преобразувате аудио и видео транскрипции от ClickUp Clips в полезни информации.

Когато преглеждате дълъг транскрипт от последното ви интервю за подкаст или среща с клиент, ClickUp Brain може:

Автоматично идентифициране на ключовите точки от дискусията

Обобщете едночасов разговор в кратко резюме и

Извлечете конкретни действия, споменати в текста

Вместо да преглеждате ръчно страници с текст, просто задайте въпроси на ClickUp Brain относно съдържанието: „Какво каза Джон за маркетинговата стратегия за третото тримесечие?“ или „На какви действия се споразумяхме за пускането на продукта на пазара?“

Използвайте ClickUp Brain, за да извличате важни информации от вашите срещи, без да четете дълги транскрипции.

Освен простото извличане на информация, ClickUp Brain помага за структурирането на архива ви с транскрипции. Той може да анализира модели в множество транскрипции, да предлага подходящи етикети и категории и да помогне за създаването на база от знания, която може да се търси, от текстови файлове, които иначе биха били изолирани. Това превръща вашите транскрипции от статични документи в динамични ресурси.

🎥 Ето видео с обяснение как работи:

Работете с транскрибирания текст в ClickUp Docs

След като транскрипциите ви се намират в екосистемата на ClickUp, ClickUp Docs се превръща в естественото им място. Документите са много повече от обикновен текстов редактор – те превръщат необработените транскрипции в съвместни, живи документи, които се развиват заедно с вашите проекти.

Сътрудничество в реално време и редактиране на документи в реално време с ClickUp Docs

Богатите инструменти за форматиране ви позволяват да подчертавате ключови части, да създавате ясни йерархии на информацията и да правите дори дълги транскрипции лесни за преглед и ценни. Но истинската магия се случва, когато започне сътрудничеството в екипа.

Няколко членове на екипа могат едновременно да преглеждат и анотират една и съща транскрипция, добавяйки коментари, въпроси и идеи директно до съответния текст. Това превръща статичната транскрипция в динамичен разговор.

Функцията за история на версиите ви позволява да проследявате промените във времето, което улеснява прегледа на това как транскрипцията е била усъвършенствана и редактирана от момента на първоначалното й създаване.

💡 Професионален съвет: Когато работите с чувствителна информация, като интервюта с клиенти или поверителни бизнес дискусии, надеждните контроли за разрешения на ClickUp Docs гарантират, че само оторизирани членове на екипа имат достъп до конкретни транскрипции.

ClickUp Docs подобрява транскрипциите чрез добре обмислена интеграция. Можете да вградите оригиналния аудио файл директно до текстовата му версия, което улеснява справянето с източника, когато е необходимо разяснение.

Интегрирайте транскриптите в работния си процес с функциите за управление на задачите на ClickUp.

Това, което наистина отличава ClickUp в управлението на транскрипцията, е колко безпроблемно интегрира тези възможности в по-широкия ви работен процес. Вместо да съществуват като изолирани файлове, вашите транскрипции се превръщат в свързани компоненти на вашата система за продуктивност, стимулирайки действие, вместо да събират прах в забравени папки.

Преобразувайте транскрибирания текст в задачи директно от транскрибирания текст в ClickUp Docs.

Превърнете точките за обсъждане директно в задачи, които могат да се възлагат в ClickUp, от вашите документи, без да превключвате между инструменти или да копирате и поставяте съдържание.

Този пряк път от разговора към действието елиминира често срещания проблем с губенето на страхотни идеи в бележките от срещите.

👉🏼 За проектните мениджъри възможността да свързват транскрипции с конкретни проекти и инициативи създава ценен контекст. Когато членовете на екипа преглеждат документацията по проекта, те могат лесно да получат достъп до съответните транскрипции от срещите, като разберат не само какви решения са взети, но и мотивите и дискусиите, които стоят зад тях.

💡 Професионален съвет: Комбинирането на транскрипцията с ClickUp Automations допълнително ускорява работния ви процес. Можете да настроите правила за автоматично обработване и препращане на нови транскрипции въз основа на техните етикети или тип съдържание. 📌 Например, можете да изпратите бележки от срещи с клиенти към CRM системата си или да маркирате транскрипции, съдържащи конкретни ключови думи, за спешно преразглеждане. С достъп от различни платформи цялата ви библиотека с транскрипции остава на ваше разположение, независимо дали сте на работното си място или в движение.

📮 ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, 12% от анкетираните смятат, че срещите са пренаселени, 17% казват, че те продължават прекалено дълго, а 10% смятат, че в повечето случаи са ненужни. В друго проучване на ClickUp 70% от анкетираните признаха, че с удоволствие биха изпратили заместник или представител на срещите, ако имаха възможност. Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да бъде вашият перфектен заместник на срещите! Позволете на AI да записва всеки ключов момент, решение и действие, докато вие се концентрирате върху по-важната работа. С автоматичните обобщения на срещите и създаването на задачи с помощта на ClickUp Brain, никога няма да пропуснете важна информация, дори когато не можете да присъствате на среща. 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат значително намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

От аудио към информация: транскрибирайте по-умно с ClickUp

В крайна сметка ChatGPT е интелигентен инструмент, но не е подходящ за цялостно преобразуване на аудио файлове в текст. Най-добре е да го използвате като допълнение, което ви помага да извлечете повече от вече преобразувания текст.

ClickUp обаче е проектиран да се справя с целия жизнен цикъл. От автоматична транскрипция на срещи до полезни информации и създаване на задачи, всичко остава свързано на едно място.

Независимо дали сте създател на съдържание, ръководител на екип или проектен мениджър, това е системата, която помага на вашите разговори да имат значение.

Готови ли сте да извлечете повече от вашите транскрипции? Регистрирайте се в ClickUp и променете начина, по който вашият екип записва и използва разговорите.