10-те най-добри софтуера за транскрипция на интервюта през 2025 г.

Преиграване на аудио файлове от интервюта, борба с фоновия шум и записване на всяка дума – звучи ли ви познато? Време е да се откажете от неефективността и да се съсредоточите върху най-важното: наемането на най-добрите таланти.

Ето какво променя правилата на играта: Софтуер за транскрипция на интервюта. 🚀

Тези инструменти автоматично преобразуват аудио или видео файлове в точен текст, който може да се търси. Какво печелите? Спестено време, по-ясни мнения на кандидатите и по-бързо и по-информирано вземане на решения.

Заинтригувани ли сте? Останете с нас, за да откриете 10-те най-добри инструмента, които революционизират набирането на персонал и улесняват транскрипцията на интервюта. ✨

⏰ 60-секундно резюме Ето кратък преглед на 10-те най-изявени инструмента за транскрипция на интервюта, които правят фурор: ClickUp : Най-добър за ефективно транскрибиране и управление на интервюта Най-добър за ефективно транскрибиране и управление на интервюта

Otter. ai: Най-добър за транскрипция в реално време и обобщения на срещи

Trint: Най-добър за съвместни и многоезични транскрипции на интервюта

Verbit: Най-добър за транскрипция на живо и полезни идеи

Happy Scribe: Най-добър за транскрипция и субтитриране на интервюта на различни езици

Microsoft Word: Най-подходящ за потребители на Microsoft 365, които търсят вградена транскрипция

Temi: Най-добър за прости и бързи транскрипции на английски език

Sonix: Най-добър за напреднали редакции и многоезична поддръжка

Rev: Най-добър за точни транскрипции с човешко докосване

Fireflies. ai: Най-добър за транскрипция на срещи и обобщения, базирани на изкуствен интелект

Какво трябва да търсите в софтуера за транскрипция на интервюта?

🧠 Интересен факт: До 2032 г. глобалният пазар на транскрипция ще достигне 35,8 милиарда долара! С набиращите персонал начело е ясно: превръщането на речта в текст е бъдещето на наемането на персонал. 🎉

Но не всеки софтуер за транскрипция предлага същото ниво на прецизност и ефективност. За да намерите идеалния инструмент за вашите нужди при наемането на персонал, се фокусирайте върху следните задължителни функции:

Точност: Записвайте всяка дума – дори в интервюта с акценти, технически жаргон или няколко говорители. Използвайте Записвайте всяка дума – дори в интервюта с акценти, технически жаргон или няколко говорители. Използвайте AI инструменти за транскрипция , за да повишите точността, да извличате цитати, да откривате настроения и да идентифицирате модели.

Сигурност: Изберете инструмент, който защитава личните данни на интервюиращия и интервюирания. Търсете криптиране, защита с парола и съответствие с индустриалните стандарти, за да запазите данните си в безопасност.

Скорост: Превърнете часовете в минути с обработка в реално време. Бързо прегледайте разговорите, за да подготвите Превърнете часовете в минути с обработка в реално време. Бързо прегледайте разговорите, за да подготвите обратна връзка от интервюто или да преместите кандидатите през процеса без забавяне.

Възможност за персонализиране: Адаптирайте транскрипциите на интервютата според вашите нужди с идентификация на говорителите, времеви отметки и опции за експортиране в различни формати. Създавайте изпипани записи, които можете да споделяте и които улесняват сътрудничеството.

Обработка на шума: Изберете софтуер с функции за отстраняване на шума. Премахнете разсейващите фактори като разговори, ехо или лошо качество на звука по време на интервюто – независимо дали сте в натоварено офис или на отдалечено място.

С правилното съчетание от тези функции, инструментът за транскрипция става незаменим за вашите технологии за наемане на персонал, като опростява процеса на наемане както никога досега. Нека намерим идеалния вариант за вас! 🚀

💡 Професионален съвет: Проверете за функции за редактиране, като подчертаване на ключови части, канене на колеги да коментират или редактират и настройка на скоростта на възпроизвеждане за по-добро фокусиране. Възможността за търсене е бонус, който ви помага бързо да намирате фрази или цитати, за да ускорите прегледа на кандидатите.

10-те най-добри софтуера за транскрипция на интервюта

Изборът на най-добрия софтуер за транскрипция не е само въпрос на удобство, а на предефиниране на начина, по който работите. Независимо дали става дума за декодиране на дълги видеозаписи, провеждане на дистанционни интервюта с некачествен звук или предоставяне на точна дословна транскрипция, подходящият инструмент прави цялата разлика.

Готови ли сте да се запознаете с революционните решения? Нека разгледаме 10 изключителни решения!

1. ClickUp (Най-добър за ефективна транскрипция и управление на интервюта)

Като универсално приложение за работа, ClickUp опростява всеки аспект от вашия работен процес – и транскрипцията и управлението на интервюта не правят изключение.

В основата на всичко това е ClickUp Brain, брилянтен асистент, задвижван от изкуствен интелект, който свързва задачи, документи, хора и данни за безпроблемно наемане на персонал. Независимо дали записвате интервюта или записвате бележки, ClickUp Brain превръща разговорите в структурирани, приложими идеи.

AI Notetaker на ClickUp е страхотен инструмент за супер ефективно транскрибиране на интервюта! Вместо да се мъчите да си водите бележки по време на интервюто, можете да оставите Notetaker да свърши тежкия труд вместо вас.

Той автоматично записва всичко – като името на срещата, датата, участниците, аудиозаписа и пълния транскрипт – така че можете да се съсредоточите върху общуването с кандидата. Освен това работи безпроблемно с Zoom, Teams и Google Meet.

Превърнете транскрипциите на интервюта в полезни идеи с ClickUp Brain – вашият AI-базиран асистент за наемане на персонал

След интервюто можете лесно да извадите бележките си от календара или документите си, което улеснява прегледа им по-късно. А ако искате да предприемете действия, просто помолете ClickUp Brain да създаде задачи от бележките ви или да сподели обобщение в чат каналите. Това е революционна промяна, която ви позволява да поддържате всички ключови идеи организирани и достъпни за вашия екип!

С ClickUp Clips записването на интервюта – лични, виртуални или по телефона – става без усилие. Просто натиснете бутона за запис и ClickUp Brain автоматично ще транскрибира всяка дума в редактируем текст с възможност за търсене, спестявайки ви часове ръчен труд.

А най-хубавото? Тези транскрипции се вграждат директно в работното ви пространство, което ви позволява да добавяте бележки, да си сътрудничите или да възлагате последващи действия – в реално време. Освен това ClickUp Brain умело се справя с акценти и вариации в речта, дори в шумна среда.

ClickUp отива отвъд транскрипцията, като ви помага да оптимизирате целия процес на управление на интервютата. Организирайте бележките за кандидатите, създавайте задачи за действие и оптимизирайте последващите действия – всичко това в една платформа.

Търсете транскрипции на интервюта без усилие с ClickUp Connected Search – намирайте ключови отговори за секунди

Имате нужда да прегледате отново ключов отговор? ClickUp Connected Search работи като личен асистент, като незабавно открива важни моменти, така че можете да пропуснете догадките и да се съсредоточите върху намирането на идеалния кандидат.

🔍 Знаете ли? ClickUp ви помага и да се справите отлично с последващите действия след интервюто! Просто качите гласова бележка или бележки след интервюто и оставете AI да генерира изпипана транскрипция или резюме за секунди. Ето как да продължите след интервюто с помощта на ClickUp: Създавайте персонализирани благодарствени имейли за минути с ClickUp Brain 📧

Представете ключовите мнения на кандидатите, използвайки обобщения, генерирани от изкуствен интелект – бързо и точно💡

Проследявайте отворените въпроси или изяснявайте точките безпроблемно❓

Бъдете кратки, ясни и запомнящи се за максимален ефект ✂️

Най-добрите функции на ClickUp

Прикачете транскрипции на интервюта към ClickUp Docs за по-ефективна обратна връзка, проверка и одобрение.

Превърнете ключовите моменти от транскрипциите в списъци със задачи или последващи действия в ClickUp Tasks.

Използвайте предварително създадени шаблони, за да стандартизирате интервютата и да регистрирате отговорите на кандидатите.

Проследявайте напредъка на наемането с над 50 опции на таблото за състоянието на задачите, етапите на кандидатите и производителността на екипа.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции и опции за персонализиране може да изисква известно време за усвояване.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Потребителите са ентусиазирани от функциите за транскрипция на ClickUp, които подчертават неговата гъвкавост и опции за персонализиране. Един доволен рецензент на G2 казва:

ClickUp е всичко, навсякъде, едновременно. А сега, с ClickUp AI… Уау, ние обобщаваме транскрипцията на нашите срещи (и много други).

ClickUp е всичко, навсякъде, едновременно. А сега, с ClickUp AI… Уау, ние обобщаваме транскрипцията на нашите срещи (и много други).

🧠 Интересен факт: Транскрипцията датира от 3400 г. пр.н.е. в Египет! Писарите са били първите транскриптори, освободени от данъци, докато документирали историята на кралството. Разбира се, те не са имали изкуствен интелект, но биха били изумени от това как работят инструменти като ClickUp!

2. Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време и обобщения на срещи)

Otter. ai се адаптира към вашия стил на разговор и речник, подобрявайки точността на транскрипцията с всяка употреба. Неговият гъвкав AI асистент за срещи без усилие записва лични, хибридни, виртуални или телефонни интервюта, което го прави идеален за всеки формат.

Чрез синхронизиране с календарите ви за срещи, Otter се включва в разговорите ви, започва да транскрибира интервютата и генерира кратки резюмета, за да споделите ключовите моменти. Мощните му инструменти за редактиране ви позволяват да усъвършенствате, да добавяте бележки и да сътрудничите по транскрипциите, подобрявайки работния процес по наемането на персонал.

Най-добрите функции на Otter.ai

Персонализирайте речника, за да подобрите точността на транскрипцията с имена, жаргон и акроними.

Експортирайте транскрипции в различни формати, включително SRT, за субтитриране на видеоклипове с интервюта.

Интегрирайте с Zoom, Teams и Google Meet, за да транскрибирате интервюта в реално време.

Регулирайте скоростта на възпроизвеждане и прескачайте мълчанията за по-бързо преглеждане и коригиране на грешки.

Ограничения на Otter. ai

Може да се наложи ръчно коригиране за регионални акценти или сложен технически жаргон.

Безплатният план позволява импортирането на само три аудио или видео файла на акаунт.

Цени на Otter. ai

Безплатен план

Pro Plan : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес план : 30 $/месец на потребител

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2 : 4,4/5 (над 280 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)

Ето какво казва един потребител на G2:

Това спестява голяма част от времето, което би отнело ръчното транскрибиране. Макар да не е 100% точно, мисля, че дава доста добра представа за общата структура на интервюто.

Това спестява голяма част от времето, което би отнело ръчното транскрибиране. Макар да не е 100% точно, мисля, че дава доста добра представа за общата структура на интервюто.

3. Trint (Най-добър за съвместни и многоезични транскрипции на интервюта)

чрез Trint

Trint е AI инструмент за транскрипция, който преобразува речта в точен и редактируем текст. Поддържащ над 30 езика, той е идеален за специалисти по подбор на персонал, които провеждат интервюта с кандидати от различни езикови среди по целия свят.

Той също така позволява безпроблемно сътрудничество, като дава възможност на екипите да редактират и преглеждат транскрипции като в Google Docs. С неговото iOS приложение можете да записвате и транскрибирате интервюта навсякъде, а неговият AI модел гарантира прецизни преводи и резултати с времеви отметки само за минути.

Най-добрите функции на Trint

Подобрете точността на транскрипцията с персонализиран речник, съобразен с техническите термини.

Превеждайте транскрипции на над 50 езика за безпроблемно глобално наемане на персонал.

Редактирайте и споделяйте транскрипции съвместно в реално време с екипа си по наемане на персонал.

Гарантирайте сигурно боравене с данни с ISO-сертифицирани стандарти за спокойствие.

Ограничения на Trint

Липсват функции за асистент за срещи в реално време и има затруднения при разграничаването на говорителите.

Бавно зареждане на страниците, особено при работа с големи файлове

Цени на Trint

Стартово ниво: 80 $/месец на работно място

Разширена версия: 100 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Trint

G2: 4,4/5 (над 60 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

➡️ Прочетете още: Как да си водите бележки от видео като професионалист

4. Verbit (Най-добър за транскрипция на живо и полезни идеи)

чрез Verbit

Verbit е надеждна услуга за транскрипция, която опростява работните процеси при провеждането на интервюта на живо или записани интервюта. Независимо дали работите с аудио или видео файлове, Captivate AI преобразува точно говоримия език в прецизни транскрипции с времеви отметки.

Неговата уникална продажна точка? Инструментът Gen. V предоставя резюмета, ключови думи и действия за изпълнение. От идентифициране на сложни термини до генериране на субтитри за YouTube видеоклипове или записани интервюта, Verbit гарантира перфектни резултати, като елиминира граматически грешки и непълни изречения.

Най-добрите функции на Verbit

Транскрибирайте интервюта и добавяйте субтитри на живо на платформи като Zoom и Webex.

Изтеглете транскрипции на интервюта в различни формати, включително JSON, за интегриране с ATS платформи.

Интегрирайте с над 20 приложения, включително Canvas, Blackboard и Kaltura.

Добавяйте бележки, изрязвайте и споделяйте ключови моменти от видео съдържание или записани медийни файлове.

Ограничения на Verbit

Има проблеми в шумна среда, което изисква ръчни настройки за точност.

Не предлага подчертаване на отделни думи по време на възпроизвеждане на аудио файла.

Цени на Verbit

Плащане по фактура: Персонализирани цени

Бизнес акаунти: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Verbit

G2 : 4,4/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Ето какво казва един потребител на G2:

Verbit предлага отлични услуги за транскрипция и аудио описание. Те работят бързо, обслужването им е отзивчиво, а услугите им са на достъпни цени.

Verbit предлага отлични услуги за транскрипция и аудио описание. Те работят бързо, обслужването им е отзивчиво, а услугите им са на достъпни цени.

🧠 Интересен факт: Думата „транскрипция“ се появява за първи път в английския език през 1598 г. 📜 Джон Флорио я включва в своя италианско-английски речник, а останалото е история – в буквалния смисъл на думата!

5. Happy Scribe (Най-добър за транскрипция и субтитриране на интервюта на различни езици)

чрез Happy Scribe

Happy Scribe е специализиран софтуер за транскрипция, който преобразува аудио или видео файлове в точен писмен текст. Неговата AI транскрипция осигурява 85% точност и поддържа над 120 езика и диалекта, което го прави идеален за международно наемане на персонал или многоезични интервюта.

Имате нужда от още по-голяма прецизност? Услугите за транскрипция, извършвани от хора в Happy Scribe, гарантират 99% точност, улавяйки всеки нюанс, от контекста до терминологията.

Интерактивният редактор ви позволява да синхронизирате текста с аудио и да добавяте бележки към ключови моменти, което е идеално за анализиране на интервюта или изготвяне на доклади за кандидатите.

Най-добрите функции на Happy Scribe

Използвайте транскрипция, изготвена от хора, за интервюта с нюанси и сложна терминология.

Активирайте дословно транскрибиране, за да улавяте паузи и пълнежни думи, което е идеално за юридически или технически интервюта.

Добавете субтитри с времеви кодове към записите от интервютата, като по този начин гарантирате глобална достъпност и приобщаване.

Сътрудничейте с мениджърите по наемане на персонал, за да редактирате и анотирате транскрипции на интервюта за ефективно вземане на решения.

Ограничения на Happy Scribe

Сблъсквате се с фонови шумове, което налага ръчно редактиране за по-голяма яснота.

Непоследователна идентификация на говорещите, особено при разговори с много участници или при припокриващи се разговори

Цени на Happy Scribe

Безплатно

Базов пакет: 17 $/месец

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 49 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Happy Scribe

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2:

Използвам Happy Scribe за транскрипция, субтитри и преводи на видеоклипове. Харесва ми, че позволява и съвместна работа за проверка, преглед и изтегляне. Инструментите за превод и конвертиране са фантастични!

Използвам Happy Scribe за транскрипция, субтитри и преводи на видеоклипове. Харесва ми, че позволява и съвместна работа за проверка, преглед и изтегляне. Инструментите за превод и конвертиране са фантастични!

6. MS Word (най-подходящ за потребители на Microsoft 365, които търсят вградена транскрипция)

чрез Microsoft 365

Опростете процеса на създаване, редактиране и транскрибиране на документи в една платформа. Проектирана за потребители на Microsoft 365, функцията „Транскрибиране в Word“ преобразува речта в точни транскрипти с времеви отметки, като етикетира говорещите за по-добра организация.

Усъвършенствайте работните си процеси след интервюто: редактирайте транскрипции, преигравайте аудиозаписи за по-голяма яснота и съхранявайте файловете си безопасно в OneDrive за безпроблемно сътрудничество и лесен достъп.

Най-добрите функции на Microsoft Word

Записвайте интервюта на живо директно в Word или качвайте аудио файлове за прецизна обработка.

Персонализирайте и стандартизирайте етикетите на говорителите за по-голяма яснота при интервюта с няколко говорители.

Добавете цели транскрипции на интервюта или откъси от тях в Word документи, за да получите изчерпателни резюмета.

Регулирайте силата на звука и скоростта, за да се съсредоточите върху конкретни отговори или подробности по време на прегледа.

Ограничения на Microsoft Word

Достъпен само в уеб версията на Word за Microsoft 365.

Ограничен до пет часа транскрипция на месец, което го прави неподходящ за графици с голям брой интервюта.

Цени на Microsoft Word

Безплатно с абонамент за Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft Word

G2: 4,7/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2400 отзива)

➡️ Прочетете повече: Безплатни шаблони за подкасти за подкастъри

7. Temi (Най-добър за прости и бързи транскрипции на английски език)

чрез Temi

Temi се отличава със скорост и простота, като предоставя транскрипции на английски език с 90–95% точност в рамките на пет до десет минути. Минималистичният му дизайн го прави идеален за работодатели, които се нуждаят от бързи резултати без сложността на разширените функции.

С поддръжка на над 25 аудио и видео файлови формати, интуитивният интерфейс на Temi ви позволява да качвате, транскрибирате или редактирате с времеви отметки и етикети на говорителите. Леката му функционалност е идеална за еднократни интервюта или бързи процеси на наемане на персонал.

Най-добрите функции на Temi

Регулирайте скоростта на възпроизвеждане на аудио, за да преглеждате и редактирате транскрипции, особено при дълги записи.

Намерете и подчертайте конкретни думи или фрази в транскрипциите, за да опростите прегледа.

Споделяйте транскрипциите незабавно чрез имейл или линкове за споделяне, за да поддържате синхронизация в екипа си.

Достъп и използване на Temi в браузъри, iOS и Android устройства

Ограничения на Temi

Поддържа само английски език, което може да не отговаря на многоезичните нужди.

Няма разширени функции като AI-базирани прозрения, транскрипция на живо или анализи на говорещите

Цени на Temi

0,25 долара на аудио минута

Оценки и рецензии за Temi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Sonix (Най-добър за напреднали редакции и многоезична поддръжка)

чрез Sonix

Управлението на многоезични интервюта или сложни записи е предизвикателство, но Sonix опростява методите за транскрипция с точност, базирана на изкуствен интелект. Поддържащ над 53 езика, той е надеждно решение за специалисти по подбор на персонал, които работят с разнообразни екипи или провеждат интервюта в глобален мащаб.

Редакторът на Sonix в браузъра организира транскрипциите на интервютата с времеви отметки за всяка дума и етикетиране на говорителите. Трябва да се справите с групови интервюта или видеозаписи с силен акцент? Качването на няколко записи обединява аудио от групови интервюта за безпроблемно преглеждане.

Най-добрите функции на Sonix

Автоматизирайте работните процеси чрез достъп до API, за да спестите време и да намалите ръчния процес на транскрипция.

Създайте персонализирани речници, като добавите специфична за бранша терминология за по-голяма точност.

Превеждайте транскрипции на интервюта на над 38 езика за по-добра глобална достъпност.

Експортирайте транскрипции като субтитри във формати SRT и VTT, за да направите интервютата по-достъпни.

Ограничения на Sonix

Лошото качество на звукозаписите или прекомерният фонов шум могат да повлияят на точността.

Sonix се фокусира само върху предварително записано съдържание, като няма възможности за автоматично транскрибиране на живо.

Цени на Sonix

Стандартен: 10 $/час

Премиум: 5 $/час + 22 $/месец на работно място

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Sonix

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,9/5 (над 130 отзива)

Ето какво казва един потребител на G2:

Това ми спестява ръчното транскрибиране на интервютата. Софтуерът ви дава указания за записване на аудио, за да получите най-доброто транскрибиране, но ако имате аудио файл с по-ниско качество, той също ще работи с него!

Това ми спестява ръчното транскрибиране на интервютата. Софтуерът ви дава указания за записване на аудио, за да получите най-доброто транскрибиране, но ако имате аудио файл с по-ниско качество, той също ще работи с него!

9. Rev (Най-добър за точни транскрипции с човешко докосване)

чрез Rev

Rev съчетава AI транскрипцията с човешкия опит, предоставяйки гъвкавостта, от която се нуждаят наемателите за различни сценарии на интервюта. Независимо дали транскрибирате технически интервюта с жаргон или панелни дискусии за сложни разговори, този инструмент се адаптира безпроблемно към вашия работен процес.

Неговите инструменти за редактиране, като вградени коментари и проследяване на думи с ниска степен на достоверност, правят прегледа на транскрипциите бърз и ефективен. При по-дълги записи, генерираните от изкуствен интелект резюмета и предложения за последващи действия ви помагат да извлечете информация за рекордно кратко време, като поддържате процеса на наемане на персонал в правилната посока.

Най-добрите функции на Rev

Извличайте полезни идеи, ключови цитати и обобщения с несравнима прецизност.

Записвайте аудио от всеки източник – настолен компютър, мобилно устройство или интегрирани платформи като Zoom.

Защитете чувствителната комуникация с криптиране и мерки за поверителност на корпоративно ниво.

Използвайте мобилното приложение на Rev, за да записвате и качвате интервюта на живо с едно докосване, за да имате гъвкавост навсякъде.

Ограничения на Rev

Мобилните и уеб приложенията не се синхронизират, което затруднява преминаването между устройства по време на редактиране.

По-високи разходи за ръчна транскрипция, което може да не е подходящо за малки бюджети или големи обеми.

Цени на Rev

VoiceHub Free

VoiceHub Basic: 14,99 $/месец на потребител

VoiceHub Pro: 34,99 $/месец на потребител

VoiceHub Enterprise: Индивидуални цени

AI Transcription : 0,25 долара на минута

Транскрипция от човек : 1,99 долара на минута

Човешки субтитри: 1,99 долара на минута

AI Captions: 0,25 долара на минута

Рейтинги и отзиви

G2 : 4,7/5 (над 300 отзива).

Capterra: 4,7/5 (над 40 рецензии)

10. Fireflies. ai (Най-добър за транскрипция на срещи и обобщения, базирани на изкуствен интелект)

Fireflies. ai е повече от инструмент за транскрипция – това е един от най-добрите AI обобщители на срещи, създаден с цел ефективност. Поканете Фред, неговия AI асистент, на вашите интервюта, който автоматично ще транскрибира и записва ключовите моменти от цялата сесия.

Идеален за групови или поведенчески интервюта, Fireflies проследява времето за говорене на говорителя, думите за запълване и съотношението между говорене и слушане, за да превърне разговорите в данни, основаващи се на информация. Имате предварително записани интервюта? Качете файловете и получите подробни транскрипции на интервютата само за няколко минути.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Обработвайте MP4, MP3, M4A или WAV файлове за безпроблемно автоматизирано транскрибиране.

Транскрибирайте интервюта или срещи в Google Meet, Teams и Zoom с помощта на разширението за Google Chrome.

Създавайте транскрипции на интервюта на над 30 езика, идеални за глобални екипи и многоезични кандидати.

Защитете данните с SOC 2 TYPE 2 и GDPR-съвместимо, цялостно криптиране.

Ограничения на Fireflies. ai

Обобщаването понякога пропуска фините нюанси в сложните разговори.

Съответствието с HIPAA и SSO са ограничени до корпоративните планове, което ограничава достъпността за по-малките екипи.

Цени на Fireflies.ai

Безплатно

Pro : 18 $/месец на работно място

Бизнес : 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies. ai

G2 : 4,8/5 (над 590 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Ето какво казва един потребител на G2:

Едно от любимите ми преживявания с Fireflies беше по време на серия от онлайн интервюта, които проведох. То ми помогна изключително много, като записваше всички ключови моменти и идеи, което ми позволи да се концентрирам повече върху разговора, вместо да се притеснявам за воденето на бележки.

Едно от любимите ми преживявания с Fireflies беше по време на серия от онлайн интервюта, които проведох. То ми помогна изключително много, като записваше всички ключови моменти и идеи, което ми позволи да се концентрирам повече върху разговора, вместо да се притеснявам за воденето на бележки.

Специални споменавания TranscribeMe: Предоставя високоточни транскрипции, проверени от хора, и се справя добре с акцентите и нюансите в речта.

Descript: Автоматично транскрибира аудио или видео записи в текст с впечатляваща точност.

Marvin: Фокусира се върху качествени проучвания с функции за участие в срещи и генериране на точни транскрипции.

Транскрибирайте по-умно, наемайте по-бързо с ClickUp

Подходящият инструмент за транскрипция променя изцяло работата на мениджърите по наемане на персонал и специалистите по подбор на кадри. Той опростява работните процеси по интервюирането и превръща разговорите в полезни идеи. Независимо дали давате приоритет на точността, сътрудничеството или многоезичните възможности, инструментите в този списък ще ви бъдат от полза.

Но ако търсите софтуер за транскрипция на интервюта, който отговаря на всички критерии, ClickUp се откроява. От управлението на огромния обем интервюта до осигуряването на ясна комуникация с кандидатите, ClickUp съчетава прецизност с безпроблемна организация.

