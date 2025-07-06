Топ 10 AI инструменти, които CEO-тата могат да използват през 2025 г.

Днес да си главен изпълнителен директор означава да взимаш по-бързи решения, да изпреварваш тенденциите и да водиш екипите през постоянни промени. Тук на помощ идва изкуственият интелект – не като модна дума, а като практическо предимство.

От информация в реално време и по-умно планиране до по-ясна комуникация и по-бързо изпълнение, AI инструментите помагат на CEO да работят по-ефективно и да водят с яснота.

В този списък сме подбрали 10-те най-добри AI инструмента, които далновидните CEO могат да използват, за да стимулират растежа, да оптимизират операциите и да останат фокусирани върху най-важното.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики *Цени ClickUp Управление на проекти и производителност, задвижвани от изкуствен интелект • ClickUp Brain за незабавни обобщения, отговори и генериране на съдържание • Autopilot Agents за автоматизиране на задачи • Персонализирани работни потоци, табла, документи, задачи и бели дъски Безплатен план завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Jasper AI Създаване на съдържание • Персонализирайте тон и стил на писане • Проследявайте ефективността на AI съдържанието • Над 50 шаблона за блог публикации, скриптове и др. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 49 $/потребител/месец. Midjourney Създаване на варианти на изображения • Изберете от модели като V6 и Niji • Персонализирайте настройките на изображенията • Организирайте изображенията в раздела „Архив“ • Търговски права и частно създаване Платените планове започват от 10 долара на месец. Zapier Автоматизация на работния процес • Свържете над 7000 приложения • Автоматизация на работния процес без кодиране • AI инструменти за продажби, поддръжка и съдържание • Шаблони за генериране на лийдове, отговори и обобщения на разговори Наличен е безплатен план; платените планове започват от 29,99 $/потребител/месец. Notion AI Съвместно управление на бази данни • Автоматично попълване на таблици и обобщаване на данни • Многоезично съставяне на документи • Разширяване на съобщенията в имейли или доклади Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12 долара на месец за работно място. Perplexity AI Намиране на надеждни източници на данни • Режим „Дълбоко проучване“ • Отговори, подкрепени от проверени източници • Опростява сложните запитвания Индивидуални цени Обосновка (Jina AI) Сложно вземане на решения, базирано на данни • SWOT, предимства/недостатъци и причинно-следствен анализ • Уеб основа в реално време • Разширени прозрения, базирани на GPT Платените планове започват от 9,99 $/месец. Moveworks Платформа за AI агенти • Автоматизация и търсене в технологичния стек • Агенти с ниско ниво на кодиране • Сигурност на ниво FedRAMP® Индивидуални цени Pega GenAI Повишаване на производителността и креативността • Създаване на чатботове за самообслужване • Симулатори за обучение на агенти с изкуствен интелект • Информация за оперативни данни Индивидуални цени Prezent Бизнес комуникация • Над 35 000 одобрени от марката слайда • Story Builder с експертни шаблони • ASTRID AI за генериране на съдържание Индивидуални цени

Ето кратък списък с 10-те най-добри AI инструмента за изпълнителни асистенти и изпълнителни директори.

1. ClickUp (най-добър за управление на проекти и производителност, базирани на изкуствен интелект)

Използвайте ClickUp Brain, за да бъдете една крачка напред от конкуренцията.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, е най-добрият AI инструмент за CEO, които искат да стимулират ефективността, яснотата и иновациите в своите организации. С ClickUp получавате едно единно работно пространство, което обединява проекти, хора и данни, подсилено от AI.

В сърцевината на AI възможностите на ClickUp е ClickUp Brain, вграденият AI асистент. ClickUp Brain може незабавно да обобщава срещи, да генерира отчети, да изготвя чернови на имейли и дори да създава планове за проекти, освобождавайки ви време за стратегически решения.

Изпълнителните директори могат да задават въпроси на ClickUp Brain за всеки проект, документ или KPI и да получават незабавни, практични отговори.

Ето един пример за работата на ClickUp Brain 👇

Задавайте въпроси, генерирайте контекстуални отговори и правете повече с ClickUp Brain.

Но изкуственият интелект на ClickUp е нещо повече от просто умни предложения. С ClickUp Autopilot Agents главните изпълнителни директори могат да автоматизират цели работни процеси и да делегират рутинни задачи на агенти, задвижвани от изкуствен интелект. Autopilot Agents могат да възлагат задачи, да следят сроковете, да актуализират статуса на проектите и дори да задействат напомняния, като по този начин гарантират, че нищо няма да бъде пропуснато, докато вие се концентрирате върху стратегията на високо ниво.

AI Dashboard на ClickUp с AI Cards ви дава възможност да управлявате няколко отдела или проекта от единен изглед. Вместо да се занимавате с няколко приложения, можете да консолидирате всички важни актуализации, приоритетни задачи и крайни срокове в персонализирани карти на таблото, което улеснява надзора на високо ниво.

Гледайте това видео, за да разберете как AI Dashboards и AI Cards на ClickUp улесняват лидери като вас да получат незабавен поглед върху напредъка, приоритетите и рисковете на екипа.

ClickUp Automations ви позволява да зададете правила за обработка на повтарящи се задачи, от назначаването на нови служители до управлението на одобренията. В комбинация с изкуствен интелект, тези автоматизации се адаптират към нуждите на вашия бизнес и се мащабират с растежа на вашата компания.

Създайте персонализирани табла в ClickUp, за да проследявате показателите, които са важни за вашия бизнес.

За изпълнителни директори, които се нуждаят от видимост в реално време, ClickUp Dashboards предоставя персонализирани отчети на живо за всеки аспект от вашия бизнес – продажби, маркетинг, операции и др.

ClickUp Docs и ClickUp Whiteboards позволяват безпроблемно сътрудничество и обмен на идеи, а ClickUp Tasks поддържат екипите ви съгласувани и отговорни.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp Brain: AI асистент за незабавни отговори, обобщения и генериране на съдържание

Автопилотни агенти: Автоматизирайте и делегирайте рутинната работа на агенти, задвижвани от изкуствен интелект.

AI Dashboards: Добавете AI Cards, за да анализирате и обобщавате автоматично вашите данни.

ClickUp Automations: Оптимизирайте работните процеси и намалете ръчния труд

ClickUp Dashboards: Бизнес анализи в реално време и проследяване на KPI

ClickUp Docs & Whiteboards: Централизирано знание и съвместно обсъждане на идеи

ClickUp Tasks : възлагайте, проследявайте и управлявайте работата на различни екипи

Персонализирани работни процеси: Адаптирайте ClickUp към вашите уникални бизнес процеси

Ограничения на ClickUp

За новите потребители има крива на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Алексис Валентин, глобален директор по бизнес развитие в Pigment, казва:

Нашият екип е много доволен от ClickUp, защото в платформата може да намери всичко необходимо за работата си и тя е изключително лесна за използване в сравнение с други инструменти.

2. Jasper AI (Най-добър за създаване на съдържание)

чрез Jasper AI

Управлението на времето и предаването на правилното послание са от решаващо значение за заетите изпълнителни директори. Jasper AI е инструмент, който помага за създаването на съдържание, съобразено с гласа и целите на вашия бизнес. Независимо дали се нуждаете от убедителни публикации в блог, убедителни маркетингови текстове или привлекателни актуализации в социалните медии, Jasper може да ви помогне да ги създадете.

Най-добрите функции на Jasper AI

Персонализирайте тона и стила на писане, за да ги съобразите с вашата марка и да постигнете последователност в съобщенията във всички видове съдържание.

Проследявайте ефективността на съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, за да усъвършенствате и оптимизирате стратегията си за съдържание.

Използвайте над 50 шаблона, за да създадете бързо разнообразно съдържание, от публикации в блогове до сценарии за видеоклипове.

Ограничения на Jasper AI

Има стръмна крива на обучение, когато става въпрос за извличане на максимална полза от изкуствения интелект.

Някои потребители считат, че производителността е непостоянна, с чести проблеми и грешки.

Цени на Jasper AI

Създател : 49 $/месец на потребител

Pro : 69 $/месец на потребител

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI

В рецензия на G2 се казва:

Той постоянно предоставя първи чернови, които са в пълно съответствие с нашия тон, което ни спестява време и усилия.

3. Midjourney (Най-добър за създаване на варианти на изображения)

чрез Midjourney

Когато искате да направите визуално впечатление, MidJourney предлага мощен AI инструмент за създаване на зашеметяващи изображения от текстови подсказки. Идеален за CEO, които се нуждаят от бързи, но впечатляващи визуализации, той помага да превърнете идеите си в фотореалистични изображения. Работейки чрез Discord, можете да прецизирате вашите заявки и да получите множество варианти на изображенията.

За да създадете изображения, просто въведете текст, описващ вашата визия, и MidJourney ще се погрижи за останалото. Можете да генерирате визуални елементи за личен брандинг, като блог публикации, бюлетини и маркетинг на съдържание. Създавайте атрактивни визуални елементи за презентации пред инвеститори, доклади и питчи, или бързо тествайте творчески идеи, преди да ангажирате дизайнер.

Най-добрите функции на Midjourney

Изберете от множество AI модели като V6 и Niji, за да създадете разнообразни артистични стилове.

Настройте параметрите за изображения с висока разделителна способност с персонализирани настройки за яркост, контраст и насищане.

Организирайте и филтрирайте изображенията ефективно с помощта на раздела „Архив“

Получете достъп до права за търговско използване и функции за частно създаване, за да имате по-голям контрол.

Ограничения на Midjourney

Ограничен достъп извън Discord

Цени на Midjourney

Базов: 10 $/месец

Стандартен: 30 $/месец

Pro: 60 $/месец

Mega: 120 $/месец

Оценки и рецензии за Midjourney

G2: 4. 4/5 (50+ отзива)

Capterra: Няма налични оценки

4. Zapier (Най-добър за автоматизация на работния процес)

чрез Zapier

Автоматизирането на административните задачи може значително да повиши вашата продуктивност. С Zapier можете да синхронизирате графиците за срещи между Google Calendar и Slack, да препращате автоматично имейли към инструменти като Asana или Trello или да генерирате отчети, като свържете данни от платформи като Google Sheets към Notion.

Най-добрите функции на Zapier

Свържете над 7000 приложения за безпроблемна интеграция

Автоматизирайте прости и сложни работни процеси, без да пишете нито една реда код.

Създавайте персонализирани работни процеси, използвайки предварително създадени шаблони за задачи като отговори на имейли, обобщаване на разговори и управление на потенциални клиенти.

Използвайте изкуствения интелект, за да ускорите процесите по продажбите, обслужването на клиенти и създаването на съдържание.

Ограничения на Zapier

Потребителите трябва да подхождат с внимание към сложни, многоетапни работни процеси, тъй като напредналите настройки може да изискват персонализирано кодиране.

Цени на Zapier

Безплатно завинаги

Професионална : 29,99 $/месец на потребител

Екип: 103,50 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zapier

G2: 4,5/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zapier

В рецензия на G2 се казва:

Успяхме да създадем „Zaps“ (автоматизации), които позволяват на приложенията да комуникират помежду си, без да се налага да се пише нито една линия код.

5. Notion AI (Най-добър за съвместно управление на бази данни)

чрез Notion AI

Управлението на операциите и ръководенето на екипи може да бъде прекалено натоварващо без подходящите инструменти. Notion AI работи като единен център за организиране на информация и автоматизиране на основни функции, което освобождава ценно време на мениджърите.

Най-добрите функции на Notion AI

Автоматично попълвайте таблици и преобразувайте сложна информация в ясни и полезни заключения.

Помолете Notion AI да изготви комуникации или да ги преведе на различни езици, като испански или японски.

Предоставете ключово съобщение и оставете изкуственият интелект да го разшири в подробен имейл или доклад.

Ограничения на Notion AI

Достъпът до функциите на Notion AI понастоящем не е наличен в мобилните приложения.

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс : 12 долара на месец за работно място

Бизнес : 18 долара на месец за работно място

Предприятие : Персонализирано ценообразуване

Notion AI: Добавете го към работното си пространство за 10 долара на месец на член.

Оценки и рецензии за Notion AI

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion AI

В рецензия на G2 се казва:

Новият AI асистент Notion промени изцяло работата ми, като ми спести часове работа, изготвяйки резюмета и последващи имейли до потенциални клиенти и моя екип. Notion AI ми помага да свърша неизбежната административна работа по-бързо, което ми дава възможност да се съсредоточа върху работата по разработката на високо ниво (която е и по-доходна!).

6. Perplexity AI (Най-добър за намиране на надеждни източници на данни)

чрез Perplexity AI

Когато се нуждаете от бързи и точни отговори, Perplexity AI е вашият надежден партньор. Това, което отличава Perplexity AI, е способността му да извлича проверени данни от множество източници в интернет, предлагайки подробни, основани на факти отговори, на които можете да се доверите.

Най-добрите функции на Perplexity AI

Спестете часове ръчен труд с Perplexity Deep Research

Извършвайте задачи на експертно ниво, от финанси до разработване на продукти.

Използвайте лесен за употреба интерфейс, за да намирате и декодирате отговорите бързо.

Ограничения на Perplexity AI

Може да дава отговори, които са твърде кратки за по-сложни въпроси.

Може да липсват най-новите данни, ако не са индексирани в изходната база.

Цени на Perplexity AI

Ценообразуването се основава на размера на токена и заявките.

Оценки и рецензии за Perplexity AI

G2: 4,7/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Perplexity AI

В рецензия на G2 се казва:

Като анализатор, аз правя много проучвания, за да разбера компаниите, пазарите и други подробности, които са изключително полезни за моя екип по продажбите. Най-хубавото е, че получавам по-голямата част от помощта, от която се нуждая, оттук, което ми спестява време, тъй като всичко е на едно място.

7. Rationale от Jina AI (най-подходящ за вземане на сложни решения, основани на данни)

чрез Rationale от Jina AI

Вземането на трудни решения като изпълнителен директор никога не е лесно, но какво ще стане, ако имате AI асистент, който да ви помогне? Запознайте се с Rationale, мощен инструмент, създаден да помага на бизнес лидери като вас да вземат информирани и добре обмислени решения.

Този инструмент е създаден, за да ви осигури всичко необходимо за вземане на рационални, основани на данни решения, които съответстват на целите и стратегията на вашата компания.

Обосновка от Jina Най-добрите функции на AI

Използвайте търсене в интернет в реално време, за да подкрепите изявленията си с надеждни и актуални източници.

Използвайте усъвършенствани GPT и контекстуални алгоритми за обучение, за да получите ясни и приложими прозрения.

Анализирайте решенията с SWOT анализ, плюсове/минуси или причинно-следствен анализ.

Обосновка от Jina Ограничения на изкуствения интелект

Тъй като зависи от качеството на уеб данните, ненадеждни източници могат да повлияят на точността.

Обосновка от Jina AI ценообразуване

Lite: 9,99 $/месец

Стандартен: 39,99 $/месец

Максимална цена: 99,99 $/месец

Обосновка от Jina AI оценки и рецензии

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

8. Moveworks (Най-добра платформа за AI агенти)

чрез Moveworks

Като един от водещите агентни AI асистенти, Moveworks позволява на вашите служители да работят по-умно, а не по-усилено. Той осигурява безпроблемен достъп до нужната информация във всички системи и формати, елиминирайки времето, прекарано в ръчни задачи.

Тази платформа се интегрира с над 100 инструмента, което я прави адаптивна към уникалния технологичен стак на вашата компания.

Най-добрите функции на Moveworks

Търсете и автоматизирайте задачи в цялата си технологична среда с лекота.

Повишете ефективността с 90% с помощта на AI и интеграции.

Възползвайте се от най-високите стандарти за сигурност, тъй като това е единствената агентна AI платформа на FedRAMP® Marketplace.

Дайте възможност на разработчиците да създават персонализирани AI агенти, използвайки автоматизация с малко код.

Ограничения на Moveworks

Няма безплатен план или пробна версия.

Времето за реакция на екипа за поддръжка понякога може да бъде бавно.

Цени на Moveworks

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Moveworks

G2: 4,6/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Pega GenAI (Най-добър за повишаване на производителността и креативността)

чрез Pega GenAI

Pega GenAI съчетава изкуствен интелект и автоматизация, за да подобри ефективността и да оптимизира работните ви процеси, като същевременно гарантира безпроблемна интеграция на управлението на ниво предприятие.

Платформата ви помага да получите полезни информации за недооценени клиенти и да създадете нови подходи за подобряване на релевантността. Въз основа на прогнозни информации можете да променяте източниците на данни и да увеличите производителността на агентите.

Най-добрите функции на Pega GenAI

Повишете производителността на агентите и създайте чатботове за самообслужване

Обучавайте и подготвяйте агентите с помощта на симулатори, базирани на изкуствен интелект.

Осигурете цялостна видимост с визуализации на оперативни данни

Ограничения на Pega GenAI

Новите версии на приложенията могат да въведат остарели правила.

Актуализирането на приложенията до по-нови версии може да доведе до нови предизвикателства

Цени на Pega GenAI

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Pega GenAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 2/5 (250+ отзива)

10. Prezent (Най-добър за бизнес комуникация)

чрез Prezent

Когато бизнес комуникацията ви се нуждае от тласък, Prezent ви предлага интелигентно решение. С Prezent Standard можете да създавате персонализирани презентации, съобразени с бранда ви, за секунди. Освен това имате достъп до съдържание, подбрано от експерти, което ви помага да подобрите комуникацията си. Най-хубавото е, че то не разчита на генеративна изкуствена интелигентност или поверителни данни, което гарантира сигурността на всичко.

Най-добрите функции на Prezent

Достъп до над 35 000 одобрени от марката слайда

Използвайте Story Builder, за да създавате презентации с помощта на експертни шаблони.

Създавайте съдържание за минути с ASTRID AI

Ограничения на Prezent

Фокусира се главно върху търговската страна, с ограничен брой шаблони за медицински въпроси.

Все още разработваме AI обучение за специализирани шаблони

Цени на Prezent

Стандартно: Индивидуално ценообразуване

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Представете оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (92+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Prezent

В рецензия на G2 се казва:

Преди прекарвахме безброй часове във форматиране на слайдове и усъвършенстване на визуалните елементи. Сега, с Prezent, целият този процес стана безпроблемен и ефективен.

Като изпълнителен директор, вземането на стратегически решения, оптимизирането на бизнес операциите и поддържането на преднина пред конкуренцията са критично важни задачи. AI инструментите могат да ви помогнат да управлявате тези отговорности по-ефективно.

Ето какво да търсите в AI платформите, които подпомагат главните изпълнителни директори и други бизнес лидери:

Обработка на данни в реално време: Изберете AI, която анализира финансови отчети, пазарни тенденции и оперативни данни незабавно, за да вземате по-добри решения.

Предсказуема аналитика за подпомагане на вземането на решения: Изберете Изберете AI инструменти за вземане на решения , които прогнозират приходите, риска и оперативните резултати, използвайки модели за машинно обучение.

Автоматизация на административни задачи: Изберете AI, която се занимава с планиране, сортиране на имейли и одобрение на документи, за да оптимизирате Изберете AI, която се занимава с планиране, сортиране на имейли и одобрение на документи, за да оптимизирате ежедневието на един изпълнителен директор.

Обработка на естествен език (NLP) за комуникация: Използвайте изкуствен интелект, който обобщава доклади, изготвя чернови на имейли и извлича ключови идеи от разговори.

Персонализирани AI модели: Изберете инструменти, които се адаптират към вашата индустрия и стил на лидерство, като усъвършенстват препоръките въз основа на специфичните за компанията цели.

Етична изкуствена интелигентност и откриване на пристрастия: Изберете изкуствена интелигентност, която идентифицира пристрастия при наемането на персонал, финансите и вземането на решения, за да поддържате прозрачност и справедливост.

Увеличете успеха на бизнеса си с ClickUp

AI инструментите променят подхода на CEO-тата към растежа на бизнеса, като предлагат нови начини за повишаване на ефективността, подобряване на вземането на решения и постигане на конкурентно предимство. Използването на тези инструменти позволява на мениджърите да се фокусират върху задачи с голямо въздействие, докато AI се занимава с повтарящи се или отнемащи време дейности.

ClickUp е отличен пример за това как изкуственият интелект може да подпомага изпълнителните функции. С функции като ClickUp Brain, която автоматизира управлението на задачите, интеграции със съществуващи инструменти и персонализирани табла, главните изпълнителни директори могат да получат по-задълбочени познания за бизнес операциите си. Това ниво на ефективност позволява на мениджърите да вземат по-информирани решения и да се фокусират върху най-важното.

Готови ли сте да видите как AI инструменти като ClickUp могат да подобрят вашите лидерски умения? Започнете с ClickUp още днес!