Топ 10 софтуера за маркетингов бюджет за проследяване на разходите през 2025 г.

Проучването на Gartner за разходите показва, че маркетинговите бюджети за 2025 г. остават непроменени на 7,7% от общите приходи на компаниите. Това е същото като миналата година и далеч от пиковите 11%, които видяхме през 2020 г.

Независимо дали сте маркетинг директор, отговорен за планирането на маркетингови стратегии, дигитален стратег или маркетинг мениджър, който ги изпълнява, вие сте под постоянен натиск да правите повече с по-малко средства.

Всеки долар трябва да си заслужи мястото.

За целта обаче се нуждаете от достъп до данни за маркетинговите разходи по кампании, канали и фискални тримесечия.

Тук на помощ идва софтуерът за маркетингов бюджет.

Той надхвърля възможностите на електронните таблици, като предоставя информация в реално време за разходите и данни, базирани на анализи, гарантирайки, че всеки маркетингов долар е отчетен и съобразен с вашите бизнес цели.

В този наръчник сме събрали най-добрите инструменти за маркетингов бюджет, с които можете да проследявате разходите, да избягвате загубите и да максимизирате възвръщаемостта на инвестициите. 🤓

Най-добрите софтуерни решения за маркетингов бюджет на един поглед

Търсите бърз преглед? Нашето сравнение ви позволява лесно и бързо да намерите идеалния вариант за вас.

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени (USD/потребител/месец) ClickUp Шаблони за проследяване на бюджета, съгласуване на целите, AI анализи чрез ClickUp Brain Собственици на малки предприятия, мултифункционални маркетингови и оперативни екипи Безплатно завинаги; Платените планове започват от 7 $/потребител/месец; Добавка ClickUp AI за 7 $/потребител/месец Planful AI прогнозиране, планиране на сценарии, видимост на бюджета в реално време, сътрудничество между маркетинга и финансите Маркетинг и финансови екипи на предприятията Персонализирани цени Marmind Синхронизиране на поръчки/фактури, проследяване на разходите в реално време, ERP интеграция, разпределяне на бюджета по цели/региони Глобални маркетингови отдели Персонализирани цени Proof Analytics Моделиране на възвръщаемостта на инвестициите, моделиране на миксове, CRM интеграция, препоръки за автоматична оптимизация CMO и маркетингови екипи, работещи с данни Персонализирани цени CoSchedule Унифициран календар, табла за задачи Kanban, планиране на съдържание + социални медии, вградени одобрения Малки и средни маркетингови екипи Безплатно; Платените планове започват от 19 $/месец Uptempo. io Планиране на бюджета, прогнозиране, календар на кампаниите, табла за представяне Екипи за маркетингови операции в предприятията Персонализирани цени HubSpot Marketing Hub Инструменти за кампании, CRM отчети, автоматизация на маркетинга, вградено проследяване на бюджета Разрастващи се екипи за инбаунд маркетинг Платените планове започват от 890 долара на месец за три места. Zoho Marketing Plus Унифициран контролен панел, автоматизация на кампании, анализи, безпроблемна интеграция с приложението Zoho Маркетингови екипи, поддържани от Zoho 15-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 21,06 $ на месец. Float Визуално бюджетиране, планиране на задачи, планиране на натоварването на екипа, редакции в реално време Креативни и проектни екипи 30-дневен безплатен пробен период; Платените планове започват от 7,50 $/месец. Kantata Бюджетиране, планиране на ресурсите, прогнозиране на приходите, CRM/ERP интеграция Агенции и фирми за услуги Персонализирани цени

Какво трябва да търсите в най-добрия софтуер за маркетингов бюджет?

Не всички инструменти за бюджетиране са създадени за съвременните маркетингови екипи. Ето какво всъщност е важно 👇

Планиране и разпределение на бюджета: Лесно определяйте бюджетите за кампании, разпределяйте средствата между екипите или каналите и коригирайте маркетинговите си усилия в движение.

Проследяване на разходите в реално време: Вижте актуални данни за това колко от маркетинговия бюджет сте изразходвали, колко ви остава и текущата ви скорост на изразходване, за да не бъдете изненадани.

Интеграция с маркетингови канали: Най-добрите инструменти за разпределение на бюджета се свързват с вашите технологии, било то платформи за платена реклама като Google Ads и Meta или CRM, която използва вашият маркетингов екип, като HubSpot или Salesforce, за да извличат автоматично данните за разходите за реклама и ефективността.

Персонализирани табла и отчети: Проследявайте възвръщаемостта на инвестициите в маркетингови дейности, визуализирайте тенденциите и сравнявайте бюджета с действителните разходи с табла, които можете да настроите според начина на работа на вашия маркетингов отдел.

Възвръщаемост на инвестициите и анализ на ефективността: Софтуерът за маркетингов бюджет трябва да ви позволява да визуализирате какво работи и какво трябва да се промени, като анализирате възвръщаемостта на кампаниите и идентифицирате изтичането на разходи.

Прогнозиране и планиране на сценарии: Изпълнявайте „какво би станало, ако” сценарии и прогнозирайте бъдещи разходи, за да се подготвите за бюджетни съкращения или големи кампании предварително.

Работни процеси за одобрение и разрешения: Задайте персонализирани пътища за одобрение на промени и определете кой има достъп до кои бюджети, за да поддържате организация и контрол.

Сигнали и известия: Получавайте известия, когато разходите се приближават до лимитите или производителността спада, за да можете да се намесите, преди малките проблеми да се превърнат в големи.

Сигурност и съответствие на данните: Изберете софтуер, който отговаря на стандартите за сигурност на финансовите данни, като GDPR или SOC 2, за да защитите вашата чувствителна информация.

10-те най-добри софтуера за маркетингов бюджет за проследяване на разходите през 2025 г.

Сега, когато вече знаете какво да търсите в софтуера за маркетингов бюджет, нека намерим подходящия инструмент за вашите уникални нужди.

1. ClickUp (Най-добър за управление на бюджети и маркетингови кампании)

Управлявайте и визуализирайте маркетинговите кампании с ClickUp

ClickUp е всеобхватна платформа за продуктивност, която помага на маркетинговите, финансовите и търговските екипи да проследяват маркетинговите разходи, да организират кампании и да съобразяват всеки долар със стратегическите цели.

Независимо дали става дума за провеждане на дигитални маркетингови кампании, управление на партньорства с влиятелни лица или планиране на събития за маркетинг, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, улеснява спазването на бюджета, като същевременно поддържа пълна съгласуваност в екипа ви.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти на ClickUp се превръща във вашия контролен център за планиране, бюджетиране и изпълнение на кампании.

С помощта на персонализираните полета можете да настроите автоматизирани процеси за проследяване на прогнозните и действителните разходи, да назначите отговорници за кампаниите, да маркирате доставчиците и да регистрирате подробностите за плащанията.

Можете дори да добавите полета като:

Разпределен бюджет

Изразходвана сума

Оставащ бюджет

Категория разходи (например платени реклами, събития, влиятелни лица и др. като част от рекламния бюджет)

Използвайте персонализирани полета, задвижвани от изкуствен интелект, за да настроите автоматизации за категории разходи в рамките на цялостния маркетингов бюджет.

За да ускорите планирането и изпълнението, ClickUp Brain идва на помощ. Можете да го използвате, за да генерирате брифинги за кампании, идеи за съдържание, казуси и публикации в социалните мрежи за секунди. Най-хубавото е, че той извлича релевантни подробности за маркетинговия ви бюджет от данните, с които вече разполага.

Създайте персонализиран бюджет за маркетингова кампания с помощта на ClickUp Brain.

С ClickUp Dashboards можете да създавате визуализации в реално време на маркетинговия си бюджет:

Използвайте стълбовидни или кръгови диаграми, за да сравните планираните и действителните разходи.

Добавете джаджи за изразходване на средства, общи разходи по канали или прогнози за възвръщаемостта на инвестициите.

Създайте персонализирани табла за различни заинтересовани страни – например едно за вашия маркетинг директор, друго за мениджърите на кампании.

Получавате пълна видимост за това как се натрупват разходите за кампаниите в реално време, което улеснява преразпределянето на бюджета между тримесечията или отделите.

Визуализирайте показателите за маркетингова ефективност, като импресии и харесвания по седмици, канали и месеци, с персонализирани табла за управление на ClickUp.

Когато става въпрос за одобряване на маркетинговия ви бюджет, ClickUp for Finance Teams спестява време, особено при междуотделното сътрудничество. Финансовите екипи могат да създават споделени работни процеси за бюджетиране в ClickUp, като използват списъци, папки и персонализирани полета, пригодени за маркетинговите разходи. Например, папка като „Маркетинг бюджет за третото тримесечие“ може да съдържа задачи или позиции за всяка кампания или канал. Това създава динамична, структурирана визия за финансовите дейности на маркетинга.

Сега, за да поддържате добрия работен поток между отделите, можете да настроите известия и действия в реално време чрез ClickUp Automations въз основа на конкретни тригери, свързани с бюджета. Например:

Незабавно уведомявайте екипа, ако дадена кампания надхвърли лимита си за разходи.

Автоматично присвояване на последващи задачи при завършване на задачата „Преглед на бюджета“

Препращайте новите заявки за разходи към подходящия заинтересован участник за одобрение.

Автоматизирайте повтарящи се задачи и променяйте графиците на цели проекти с няколко кликвания с ClickUp Automations.

Най-добрите функции на ClickUp

Работни потоци на задачи с бюджети: Функциите за управление на проекти на ClickUp се интегрират с бюджетирането. Функциите за управление на проекти на ClickUp се интегрират с бюджетирането. Персонализираните статуси на задачите , като „В процес“ или „В очакване“, отразяват състоянието на разходите по кампанията, а вложените подзадачи могат да представляват бюджетни позиции.

Проследяване на бюджета с цели: Задайте тримесечни или специфични за кампанията бюджетни ограничения и ги проследявайте с Задайте тримесечни или специфични за кампанията бюджетни ограничения и ги проследявайте с ClickUp Goals . Можете да разделите целите за разходите на цели за всеки канал (като Google Ads или разходи за влиятелни лица), да ги свържете с текущи задачи или потребителски полета и да актуализирате автоматично напредъка в зависимост от развитието на разходите.

Сътрудничество и одобрения: Вградените функции за чат и проверка улесняват сътрудничеството по време на планирането и одобряването на бюджета. Екипите могат да обсъждат бюджетните позиции в изгледа Вградените функции за чат и проверка улесняват сътрудничеството по време на планирането и одобряването на бюджета. Екипите могат да обсъждат бюджетните позиции в изгледа ClickUp Chat и да използват Proofing , за да получат обратна връзка или да одобрят бюджетните документи.

Централизирано споделяне на знания: Съхранявайте работата си и знанията, необходими за нейното изпълнение, в Съхранявайте работата си и знанията, необходими за нейното изпълнение, в ClickUp Docs , като по този начин знанията стават незабавно достъпни и лесни за намиране за всички членове на маркетинговия ви екип.

Готови шаблони: Използвайте готови шаблони, за да въведете данните си, като например Използвайте готови шаблони, за да въведете данните си, като например шаблона за бюджет на събитие на ClickUp , за да организирате цялото събитие. Използвайте шаблона за бюджетно предложение на ClickUp , за да документирате подробно всички разходи по проекта.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители отбелязват, че неговият обширен набор от функции може да бъде прекалено сложен без подходящо обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

ClickUp се отличава с изключителната си гъвкавост, като обслужва широк спектър от индустрии и екипи, което го прави идеален за управление на проекти в различни области. Независимо дали организирате маркетингова кампания, работите по проекти за разработка на софтуер или просто управлявате лични задачи, ClickUp притежава адаптивността, необходима за задоволяване на вашите уникални нужди.

ClickUp се отличава с изключителната си гъвкавост, като обслужва широк спектър от индустрии и екипи, което го прави идеален за управление на проекти в различни области. Независимо дали организирате маркетингова кампания, работите по проекти за разработка на софтуер или просто управлявате лични задачи, ClickUp притежава адаптивността, необходима за задоволяване на вашите уникални нужди.

2. Planful (Най-подходящ за цялостно финансово планиране и прогнозиране на маркетинговите разходи)

чрез Planful

Planful позволява на маркетинговите и финансовите екипи да създават подробни годишни бюджети и да ги коригират в движение с помощта на текущи прогнози. Вместо статични годишни планове, можете да използвате прогнози, базирани на машинно обучение и исторически данни, за да създадете по-интелигентни бюджети, които отговарят на сезонните тенденции, промените на пазара или неочаквани промени в кампаниите.

Модулът за управление на маркетинговата ефективност (по-рано Plannuh) е полезен за екипи, фокусирани върху възвръщаемостта на инвестициите. Можете да проследявате маркетинговите инвестиции за всяка кампания и канал, което ви дава пълна яснота за това какво работи и какво е загуба на средства. Добавете проследяване на разходите в реално време, интегрирано директно във вашите финансови системи, и винаги ще знаете точно къде отива бюджетът ви и какви резултати генерира.

Най-добрите функции на Planful

Откривайте автоматично аномалии или модели на преразход в маркетинговите си бюджети с Planful AI и сигнали.

Сътрудничество с директори по маркетинг, финанси и маркетинг за подаване на предложения, одобряване на промени и проследяване на редакции с вградена одитна следа.

Симулирайте различни ситуации на разходи, като стартиране на нови кампании или намаляване на тези с ниска ефективност, с планиране на сценарии, като същевременно проследявате ангажираните, планираните и действителните разходи.

Ограничения на Planful

Потребителите на Planful съобщават за бавно извличане на данни, сложни отчети и опасения относно мащабируемостта.

Ценообразуване на Planful

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Planful

G2: 4,3/5 (над 450 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Planful?

В рецензия на Capterra се казва:

Planful е изключително гъвкав и ми позволява да управлявам маркетинговата функция, независимо от предизвикателствата, които бизнесът и пазарът ни поставят. Имам абсолютна увереност в това къде се изразходват средствата ни всеки ден и имам възможност бързо да пренасоча средства към нова инициатива, без да се чудя как това ще се отрази на други кампании или на бюджета.

Planful е изключително гъвкав и ми позволява да управлявам маркетинговата функция, независимо от предизвикателствата, които бизнесът и пазарът ни поставят. Имам абсолютна увереност в това къде се изразходват средствата ни всеки ден и имам възможност бързо да пренасоча средства към нова инициатива, без да се чудя как това ще се отрази на други кампании или на бюджета.

3. MARMIND (Най-доброто решение за контрол на маркетинговия бюджет отгоре-надолу и отдолу-нагоре в предприятията)

чрез MARMIND

MARMIND е създаден за маркетингови екипи в големи предприятия, които се нуждаят от пълна прозрачност и контрол върху стратегическите бюджети и бюджетите на ниво кампании.

Той поддържа както бюджетиране отгоре-надолу (определяне на годишни бюджети на ниво отдел), така и прогнозиране отдолу-нагоре (изготвяне на прогнози въз основа на разходите за отделни кампании). Този двоен метод помага на маркетинговите лидери да разгледат цялостната картина или да се впуснат в подробностите по региони, канали, продукти или екипи.

Най-добрите функции на MARMIND

Предлага управление на поръчки за покупка и фактури, което се свързва директно с вашите ERP системи.

Разделяйте и анализирайте бюджетните данни по продуктова линия, регион, период или маркетингова цел с помощта на многоизмерния изглед на бюджета.

Автоматизираната прогноза на живо преизчислява планираните, поетите и действителните разходи.

Ограничения на MARMIND

Съответствието на разходите може да бъде предизвикателство и изисква внимателно наблюдение.

Цени на MARMIND

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MARMIND

G2: 4,3/5 (над 90 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за MARMIND?

В рецензия на G2 се казва:

Marmind предоставя изчерпателен преглед на времето, бюджета и ресурсите, което прави планирането и изпълнението на кампаниите много по-ефективно. Платформата улеснява провеждането на маркетингови кампании и безпроблемното сътрудничество в екип. В допълнение към това, тяхната поддръжка на клиенти е отзивчива и наистина полезна, което добавя голяма стойност към цялостното преживяване.

Marmind предоставя изчерпателен преглед на времето, бюджета и ресурсите, което прави планирането и изпълнението на кампаниите много по-ефективно. Платформата улеснява провеждането на маркетингови кампании и безпроблемното сътрудничество в екип. В допълнение към това, тяхната поддръжка на клиенти е отзивчива и наистина полезна, което добавя голяма стойност към цялостното преживяване.

4. Proof Analytics (Най-доброто решение за оптимизиране на маркетинговия бюджет въз основа на данни и моделиране на възвръщаемостта на инвестициите)

чрез Proof Analytics

Proof Analytics функционира като платформа за управление на маркетинговите ресурси (MRM), която комбинира планиране на кампании, проследяване на бюджета, анализ на ефективността и моделиране на възвръщаемостта на инвестициите. Тя позволява на екипите да организират маркетингови дейности, да разпределят бюджети, да определят графици и да наблюдават ефективността от централен интерфейс. С вградени инструменти за проследяване на разходите и ефективността в реално време, екипите могат да виждат как се използват бюджетите и да ги сравняват с резултатите, когато постъпват данни.

Платформата включва автоматизирана система за оптимизация, която използва анализи и изкуствен интелект, за да оцени историческите резултати от кампаниите. Proof Analytics поддържа моделиране на маркетинговия микс, като помага да се идентифицират каналите или кампаниите, които допринасят най-много за възвръщаемостта на инвестициите. Въз основа на този анализ системата може да препоръча корекции в разпределението на бюджета, като например преразпределяне на средства от канали с по-ниска ефективност към по-ефективни канали.

Най-добрите функции на Proof Analytics

Автоматизираното отчитане на възвръщаемостта на инвестициите предоставя атрибуционни модели, които помагат да се измери възвръщаемостта на всяка маркетингова дейност.

Интеграцията с Salesforce свързва CRM данни, като потенциални клиенти и възможности, директно с маркетинговите бюджети, като помага да се свържат разходите с резултатите, без да са необходими допълнителни инструменти или ръчно проследяване.

Функциите за одобрение и работния процес са вградени в платформата, което позволява на екипите да подават промени в бюджета, да проследяват актуализациите на кампаниите и да управляват междуфункционалното сътрудничество от една система.

Ограничения на Proof Analytics

Успехът зависи в голяма степен от надеждни канали за данни и чисти, достъпни данни; продължаващите проблеми в тази област могат да подкопаят надеждността на прогнозите.

Цени на Proof Analytics

Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Proof Analytics

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. CoSchedule (Най-доброто решение за организиране на графици за съдържание и съгласуване на маркетингови проекти)

чрез CoSchedule

CoSchedule помага на маркетинговите екипи да организират съдържанието, да съгласуват кампаниите и да управляват ежедневните операции от една платформа.

Платформата включва и функции за управление на проекти и задачи, създадени специално за маркетингови работни процеси. Екипите могат да създават и управляват кампании, като използват табла със задачи, да разпределят отговорности, да определят крайни срокове и да следят напредъка в формати като Kanban. Процесите на одобрение се обработват чрез вградени работни процеси, които позволяват на заинтересованите страни да преглеждат и одобряват съдържанието директно в платформата.

Най-добрите функции на CoSchedule

Интегрираното съдържание и публикуване в социалните мрежи позволява на екипите да създават, планират и управляват блогове, имейли и публикации в социалните мрежи на едно място.

Аналитиката и проследяването на ефективността предоставят информация на ниво кампания, като отваряне на имейли, социално взаимодействие или изпълнение на задачи.

Унифицираният маркетингов календар обединява цялото съдържание, кампаниите и публикациите в социалните медии в единен изглед.

Ограничения на CoSchedule

Проблеми с интеграцията на платформи, особено LinkedIn, където потребителите съобщават за чести проблеми с удостоверяването и ненадеждни отчети за активността.

Цени на CoSchedule

Безплатен календар

Социален календар: 19 $/потребител/месец

Календар на агенцията: 59 $/потребител/месец

Календар за съдържание: Персонализирано ценообразуване

Маркетинг пакет: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CoSchedule

G2: 4. 4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за CoSchedule Marketing Suite?

В рецензия на G2 се казва:

CoSchedule предлага редица функции, от календар с функция „плъзгане и пускане” до чат система, в която можете да маркирате вашите колеги в проектите. Той ви позволява да създадете списък със задачи за всяка кампания или проект и да маркирате съответните служители, за да се уверите, че проектът ще бъде завършен. Можете също да прикачите снимки, файлове и други ресурси към проекта, за да съхранявате всичко на едно място.

CoSchedule предлага редица функции, от календар с функция „плъзгане и пускане” до чат система, в която можете да маркирате вашите колеги в проектите. Той ви позволява да създадете списък със задачи за всяка кампания или проект и да маркирате съответните служители, за да се уверите, че проектът ще бъде завършен. Можете също да прикачите снимки, файлове и други ресурси към проекта, за да съхранявате всичко на едно място.

6. Uptempo. io (Най-подходящ за цялостни маркетингови операции в големи екипи)

чрез Uptempo.io

Uptempo. io обединява планирането, бюджетирането и управлението на ефективността в една свързана платформа. Тя комбинира инструменти от Allocadia (бюджетиране), BrandMaker (работен поток и изпълнение) и Hive9 (анализи), за да създаде единна система за управление на маркетинговите операции от начало до край. Екипите могат да планират кампании, да изготвят списък с промоционални стратегии, да проследяват бюджети, да наблюдават резултати и да свързват всяка инициатива със стратегическите цели.

Той поддържа непрекъснато планиране на кампании, така че екипите не са обвързани със статични годишни бюджети. Плановете могат да се актуализират при промяна на приоритетите, а всяка кампания включва цели, тактики и финансиране в един календар. Финансовите инструменти на Uptempo позволяват на потребителите да виждат планираните, ангажираните и действителните разходи в реално време.

Най-добрите функции на Uptempo.io

Интеграцията с финансови системи поддържа автоматизирано съгласуване и показва използването на бюджета по продукт, регион или кампания.

Прогнозните анализи и „what-if“ анализите използват аналитични данни от Hive9, за да прогнозират възвръщаемостта на инвестициите, да сигнализират рискове и да тестват различни бюджетни сценарии.

Функциите за определяне и измерване на цели свързват всяка кампания и разход с конкретни маркетингови цели, като принос към продажбите или въздействие върху марката.

Ограничения на Uptempo. io

Платформата може да се забави при зареждане и актуализиране, особено при обработка на големи обеми данни.

Цени на Uptempo. io

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Uptempo.io

G2: 4. 1/5 (140+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Uptempo.io?

В рецензия на G2 се казва:

Чрез интегрирането на ключови платформи за продажби и маркетинг успяхме да придобием по-цялостно разбиране за маркетинга и надеждна основа за отчитане на възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Оптимизирахме процедурата си за маркетингово планиране, за да можем бързо да идентифицираме ключовите фактори за бизнеса, да набележим потенциалните проблемни области и да подобрим хармонията в цялата компания.

Чрез интегрирането на ключови платформи за продажби и маркетинг успяхме да придобием по-цялостно разбиране за маркетинга и надеждна основа за отчитане на възвръщаемостта на инвестициите (ROI). Оптимизирахме процедурата си за маркетингово планиране, за да можем бързо да идентифицираме ключовите бизнес фактори, да набележим потенциалните проблемни области и да подобрим хармонията в цялата компания.

7. HubSpot Marketing Hub (Най-подходящ за инбаунд маркетинг и проследяване на възвръщаемостта на инвестициите в кампании за всички размери на бизнеса)

чрез HubSpot

HubSpot Marketing Hub комбинира планиране на кампании, създаване на съдържание, CRM интеграция и маркетингови анализи в една платформа. Маркетолозите могат да го използват за управление на многоканални кампании, включително блог публикации, реклами, имейли и социални медии, от единен контролен панел, което позволява на екипите да координират съобщенията и да измерват ефективността на едно място.

Инструментът се свързва директно с рекламни платформи като Facebook, Google и LinkedIn, за да проследява разходите за реклама и възвръщаемостта на инвестициите в кампании. Потребителите могат да видят колко е било похарчено, колко потенциални клиенти са били генерирани и какви сделки са били сключени. С анализа на възвръщаемостта на инвестициите в кампании потребителите могат да разпределят приходите по кампании и да изчисляват възвръщаемостта автоматично, което помага на екипите да оценят кои канали дават най-добри резултати.

Най-добрите функции на HubSpot Marketing Hub

Инструментите за атрибуция и анализи проследяват цялото пътуване на клиента и прилагат кредитиране в множество точки на контакт, използвайки модели за мулти-тъч атрибуция.

Функциите за генериране и поддържане на лийдове включват персонализирани целеви страници и автоматизирани работни процеси.

Интеграцията на продажбите и CRM позволява на маркетинговите екипи да свържат данните за разходите директно с резултатите от приходите.

Ограничения на HubSpot Marketing Hub

Настройката на интеграцията може да бъде сложна

Цени на HubSpot Marketing Hub

Marketing Hub Professional: 890 USD/месец за три работни места

Marketing Hub Enterprise: 3600 долара на месец за пет работни места

Оценки и рецензии за HubSpot Marketing Hub

G2: 4. 4/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 6000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot Marketing Hub?

В рецензия на Capterra се казва:

Лесният интерфейс и всеобхватните инструменти на HubSpot Marketing Hub улесняват навигацията и прилагането на стратегии. От имейл маркетинг до създаване на съдържание, CRM интеграцията беше особено полезна за проследяване на генерирането и поддържането на потенциални клиенти. А функциите за автоматизация спестиха значително време и усилия при повтарящи се задачи.

Лесният интерфейс и всеобхватните инструменти на HubSpot Marketing Hub улесняват навигацията и прилагането на стратегии. От имейл маркетинг до създаване на съдържание, CRM интеграцията беше особено полезна за проследяване на генерирането и поддържането на потенциални клиенти. А функциите за автоматизация спестиха значително време и усилия при повтарящи се задачи.

8. Zoho Marketing Plus (Най-доброто решение за интегриран маркетинг пакет с ограничен бюджет)

чрез Z oho

Zoho Marketing Plus предлага цялостен пакет за маркетинг, който помага на екипите да управляват кампании, да проследяват маркетинговите разходи и да измерват ефективността в различните канали. Той включва инструменти за имейл маркетинг, социални медии, уеб анализи, събития и CRM, обединявайки усилията по кампаниите на едно място, за да се намали превключването между инструменти и да се подобри координацията между каналите.

С въвеждането на Budget Board, Zoho вече позволява на екипите да разпределят бюджети за марки или кампании и да проследяват всички маркетингови разходи по тях. Разходите могат да бъдат категоризирани по цел, географско положение или дейност, като се предлага ясна представа за това как се използват средствата и какво остава, директно в маркетинговия табло.

Най-добрите функции на Zoho Marketing Plus

Анализът на възвръщаемостта на инвестициите предоставя информация за това кои канали носят най-голяма възвръщаемост на вашите маркетингови усилия.

Функциите за управление на проекти и работа позволяват на екипите да планират и изпълняват кампании съвместно, да следят сроковете и да съобразяват разходите с графиците.

Мултиканалната координация позволява на маркетолозите да създават клиентски пътувания чрез имейл, SMS и реклами и да проследяват тяхното комбинирано въздействие върху цели като генериране на лийдове или конверсии.

Ограничения на Zoho Marketing Plus

Интерфейсът може да изглежда тромав или неинтуитивен на места, като за напредналите функции е необходим период на обучение.

Цени на Zoho Marketing Plus

15-дневен безплатен пробен период

Платеният план започва от 21,06 $ на месец.

Оценки и рецензии за Zoho Marketing Plus

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Zoho Marketing Plus?

В рецензия на G2 се казва:

Zoho Marketing Plus предлага интуитивен и лесен за начинаещи интерфейс, който улеснява навигацията от първия ден. Процесът на внедряване е гладък, а отзивчивата им поддръжка на клиенти гарантира, че всички проблеми се решават бързо. Използвам платформата ежедневно, защото улеснява управлението на кампаниите и проследяването на инциденти.

Zoho Marketing Plus предлага интуитивен и лесен за начинаещи интерфейс, който улеснява навигацията от първия ден. Процесът на внедряване е гладък, а отзивчивата им поддръжка на клиенти гарантира, че всички проблеми се решават бързо. Използвам платформата ежедневно, защото улеснява управлението на кампаниите и проследяването на инциденти.

9. Float (Най-подходящ за планиране на ресурсите и капацитета с цел максимално използване на екипа)

чрез Float

Float помага на маркетинговите екипи да управляват ресурсите и да проследяват използването на бюджета, като свързва графиците на екипа с графиците на проектите. С визуалния си интерфейс за планиране можете да разпределяте хора към кампании, да виждате кой върху какво работи и за колко време, и всичко това в споделен календар.

Float ви позволява също да създавате и управлявате бюджети за проекти по отношение на часове или парични такси. Маркетинговите мениджъри могат да разпределят бюджети в часове (например 100 часа за дизайн) или пари (например 10 000 долара), а Float ще проследява колко е „изразходвано“ с напредването на проекта. Проследяването в реално време означава, че винаги знаете къде се намирате – дали сте в рамките на бюджета или се приближавате към границата.

Най-добрите функции на Float

Функцията за проследяване на почасовата ставка на Float помага за прогнозиране на разходите, като умножава планираните часове по определените почасови ставки.

Системата за бюджетиране на базата на задачи позволява на екипите да определят часове или такси за всяка задача (например 30 часа за писане на съдържание), като осигурява по-прецизен контрол върху разходите за компонентите в рамките на дадена кампания.

С помощта на планиране на сценарии маркетолозите могат да симулират действия като наемане на изпълнител или отлагане на задача, за да видят как това се отразява на общия бюджет и графика в реално време.

Ограничения на плаващите лихви

Потребителите отбелязват липса на детайлна персонализация (например преименуване на полета, подробни отчети), особено когато се работи с архивирани членове, експортиране или проследяване на броя на служителите.

Плаващи цени

30-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 7,50 $/човек/месец

Pro: 12,50 $/човек/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на Float

G2 : 4,3/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Float?

В рецензия на G2 се казва:

Обичам, че Float прави точно това, което обещава – помага на нашата организация да бъде в крак с графиците и ресурсите. Той е изключително полезен и осигурява отлично потребителско преживяване. Стабилната API и добре документираните опции за интеграция улесняват свързването с нашия набор от инструменти.

Обичам Float, защото прави точно това, което обещава – помага на нашата организация да бъде в крак с графиците и ресурсите. Той е изключително полезен и предлага отлично потребителско изживяване. Стабилната API и добре документираните опции за интеграция улесняват свързването с нашия набор от инструменти.

10. Kantata (Най-доброто решение за унифициран контрол на ресурсите, бюджета и проектите в агенции и услуги)

чрез Kantata

Kantata е платформа за управление на проекти и бюджетиране, фокусирана върху услугите, която е проектирана да даде на екипите пълен контрол над техните ресурси, финанси и показатели за ефективност. С функции като бюджетиране на проекти, проследяване на разходи, прогнозиране на времето и планиране на капацитета на екипа, Kantata помага на организациите, базирани на услуги, да проследяват маржовете и да оптимизират използването на ресурсите на едно място.

Най-добрите функции на Kantata

Разпределяйте или разменяйте членовете на екипа според наличността им, проследявайте изразходването на бюджета, маржовете и напредъка по фактурирането и получавайте информация за промените в поръчките или рисковите проекти.

Свържете се със системи като Salesforce, QuickBooks, Jira и включете инструменти за препоръки, за да откривате конфликти при ресурсите или рискове, свързани с бюджета.

Създавайте фактури за време и материали или с фиксирана такса директно от данните за проекта, като поддържате видимост на разходите, фактурирането и приходите през целия цикъл на кампанията.

Ограничения на Kantata

Платформата често се описва като забавена и тромава, с бавни актуализации, които пречат на ефективността.

Цени на Kantata

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kantata

G2: 4. 2/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Kantata?

В рецензия на G2 се казва:

Kantata SX даде възможност на нашия PS екип да поеме контрола над бизнеса ни и ни предостави информация, с която никога преди не сме разполагали. Възможността да разпределяме ресурсите с увереност е най-голямото подобрение в ефективността на нашия отдел. Освен това оценяваме точността на прогнозите, която подобри позицията на PS в нашата компания.

Kantata SX даде възможност на нашия PS екип да поеме контрола над бизнеса ни и ни предостави информация, с която никога преди не сме разполагали. Възможността да разпределяме ресурсите с увереност е най-голямото подобрение в ефективността на нашия отдел. Освен това оценяваме точността на прогнозите, която подобри позицията на PS в нашата компания.

Вземайте по-умни решения за маркетинговия бюджет с ClickUp!

Ако искате инструмент за маркетингов бюджет, който е прост, визуален и лесен за адаптиране към вашия работен процес, ClickUp е чудесно място да започнете. Неговите персонализирани полета, табла в реално време и готови за употреба шаблони улесняват управлението на всичко, от еднократни кампании до пълни маркетингови планове.

Въпреки това, всеки инструмент в този списък блести по свой собствен начин. Независимо дали се нуждаете от прогнозиране на високо ниво, задълбочен анализ на възвръщаемостта на инвестициите или проследяване на ресурсите на екипа, тук има нещо, което ви подхожда. Тествайте какво съответства на вашия процес и мащабирайте оттам.

Регистрирайте се в ClickUp сега и вижте как той опростява планирането, проследяването и вземането на решения за успешни маркетингови кампании.