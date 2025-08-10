Безплатни шаблони за продажбени листи, които ще подобрят представянето на вашите продукти

Представете си, че имате страхотен продукт или услуга, но вашата аудитория никога не го разбира напълно. Тук на помощ идва продажбеният лист. Това е едностраничен документ, предназначен да комуникира незабавно какво решава вашият продукт и защо е най-доброто решение.

Но ако дизайнът на вашия продажен лист е неудачен, липсва ключова информация, претрупан е с лоши визуални елементи или няма призив за действие, рискувате да объркате или напълно да загубите потенциалните си клиенти.

Ето защо е важно да използвате добре проектиран шаблон за продажбени листи. Той ви помага да подчертаете конкретни характеристики, да включите впечатляваща снимка на продукта и да представите факти за производителността, цената и предимствата в атрактивен формат. Освен това той ясно представя вашата стойностна предложения на клиентите и ключовите лица, вземащи решения.

В този наръчник ще откриете 10 безплатни и персонализирани шаблона за продажбени листи, които ще ви помогнат да създадете впечатляващи, професионални маркетингови материали и да впечатлите потенциалните купувачи.

Какво представляват шаблоните за продажбени листи?

Шаблонът за продажбена брошура е предварително проектиран едностраничен документ, който ви помага да представите най-ефективно вашия продукт или услуга. Това е умен начин да създадете страхотна продажбена брошура, без да започвате от нулата, и ви позволява да подчертаете предимствата в ясен и лесен за четене формат.

Когато използвате шаблон за продажбена брошура за продукт, вие получавате: Бързо създайте продажна брошура за компанията, която отразява идентичността на вашата марка.

Подчертайте ключовите характеристики и спецификации на продуктите с ваши собствени снимки, цена и лого на компанията.

Включете проста покана за действие, като QR код към център за ресурси или линк към уебсайт.

Фокусирайте се върху дизайнерски елементи, които подобряват първото впечатление.

Използването на продажбени листи е особено полезно за стратегията за пускане на продукт на пазара. Как?

Да предположим, че сте основател на стартираща компания и се подготвяте за търговско изложение. Вместо да се суетите, използвайте безплатни шаблони за продажбени листи, за да създадете изпипана продуктова листа, която да впечатли потенциалните купувачи и клиенти, още преди да са разговаряли с вас.

Какво прави един шаблон за продажбени листи добър?

Внимателно подготвеният шаблон за продажбена брошура ви помага да представяте продукта си уверено и ясно. Той разказва историята на вашия продукт, привлича целевата ви аудитория и приближава потенциалните клиенти с една стъпка по-близо до покупката.

Ето основните характеристики, които един идеален шаблон за продажбени листи трябва да включва за потенциалните клиенти:

Смело, привличащо вниманието заглавие : Потърсете шаблон за продажбена брошура с дизайн, който привлича читателя, като веднага посочва най-голямата полза, която предлага вашият продукт ✅

Ясно описание на продукта : Потърсете успешен шаблон за продажбена брошура, който подчертава какво представлява вашият продукт, как работи и какви конкретни проблеми решава ✅

Списък с функции за бързо сканиране : Изберете шаблони за продажбени листовки, които разбиват ключовите характеристики на продукта, спецификациите на продукта или продуктовите спецификации с кратки точки ✅

Впечатляваща снимка или визуализация на продукта : Изберете страхотен шаблон за продажбена брошура, който винаги оставя място за висококачествени изображения или вашите снимки, за да помогне на потенциалните купувачи да се свържат с продукта ✅

Организирано оформление и йерархия : Изберете шаблон за продажбена брошура, който улеснява прегледа, като разделя съдържанието на ясни секции на една страница ✅

Убедителен текст с призив за действие: Изберете шаблони за продажбени листовки с призив за действие. Класически пример за продажбена листовка е прост призив като „Запазете демонстрация“, „Посетете нашия уебсайт“ или „Сканирайте този QR код“ ✅

Най-добрите шаблони за продажбени листи, които да разгледате

Ето най-добрите безплатни шаблони за продажбени листи от ClickUp, приложението за работа, което предлага всичко, и други платформи, които ще помогнат на вашите екипи по продажби и маркетинг да спестят време.

Надяваме се, че тези рамки ще им позволят да се съсредоточат върху сключването на сделки, а не върху изготвянето на документи от нулата.

1. Шаблон за страница за продажби на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте визуално привлекателни продажбени страници с убедителни послания, като използвате шаблона за продажбени страници на ClickUp.

Шаблонът за продажби на ClickUp предоставя подробна, интерактивна рамка, в която екипите по продажбите организират съобщения, визуални елементи и цени в централизиран, персонализируем документ. Той е повече от просто статична едностранична страница – поддържа гъвкави раздели на оформлението, пригодени да подчертават уникалните продаваеми предложения, процесите на въвеждане и вариантите на CTA.

С вградените ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards и функции за проследяване на проекти, този шаблон ви дава предимство при подчертаването на предимствата на продукта, създаването на убедителни текстове и оптимизирането на производителността, всичко това в една централна платформа. Освен това, структурирайте страницата в разширяеми блокове с съдържание, като например акценти върху функциите, сравнения с конкурентите и екранни снимки на продукта, като същевременно определите отговорностите за актуализациите или A/B тестовете на различни версии.

💛 Защо ще го харесате:

Осигурете прозрачност с джаджи за плъзгане и пускане, форматиране на отстъпки и коментари.

Подчертайте ключовите отличителни характеристики, примери за употреба и логиката на ценообразуването чрез богато медийно форматиране.

Свържете се директно с демонстрации, презентации на продукти или отзиви на клиенти в същото работно пространство.

Управлявайте редакции в реално време, история на версиите и обратна връзка от екипа.

Идеално за: Екипи на SaaS и дигитални продукти в етап на растеж, които искат да оптимизират и мащабират начина, по който създават и управляват продажбените си материали.

Ето какво каза Блейн Лаброн, вицепрезидент по дигитална търговия и технологии в Pressed Juicery, за ClickUp:

ClickUp е инструментът, който наистина ни помогна да внесем иновации в този бизнес, което ни позволи да нараснем от 2% дигитални продажби до над 65% дигитални продажби след пандемията.

2. Шаблон за предложение за събитие на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Представете и планирайте събитието си с яснота, като използвате шаблона за предложение за събитие на ClickUp.

За да представите многодневен семинар за лидери или събитие за създаване на контакти в бранша, е необходимо нещо повече от просто презентация. Шаблонът за предложение за събитие на ClickUp ви помага да структурирате и представите плановете си за събитието по ясен и професионален начин. Независимо дали организирате конференция, парти или представяне на продукт, този шаблон ви предоставя ясен формат за комуникиране на целите на събитието, логистиката и преживяването на гостите.

Всяка секция е специално създадена за тази цел: добавете дневни графици, биографии на лекторите, подробности за мястото на провеждане, разбивка на спонсорите и логистични бележки. Гъвкавото оформление ви позволява да персонализирате визуализации, графици и задачи, като по този начин се гарантира гладък процес на планиране от предложението до изпълнението.

💛 Защо ще го харесате:

Вмъкнете визуални макети или мудбордове, за да помогнете на клиентите да визуализират преживяването от събитието.

Централизирайте списъците с доставчици, подробностите за билетите, ключовите документи и други физически продукти.

Оценявайте стойността и логистиката едновременно и давайте ясна обратна връзка.

Планирайте логистиката, като очакванията на гостите, интерактивните елементи и концепциите за настроението.

Идеални за: Организатори на събития, корпоративни екипи, маркетингови агенции и мениджъри на обекти, които представят идеи на клиенти или вътрешни заинтересовани страни.

3. Шаблон за кратко описание на кампания в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте, изпълнявайте и наблюдавайте стратегически кампании с шаблона за кампании на ClickUp.

Успешните маркетингови и продажбени кампании започват с ясен творчески брифинг. Шаблонът за брифинг на кампания на ClickUp действа като динамичен документ, който очертава целите на кампанията и ключовите показатели за ефективност и ги свързва с информация за аудиторията, тон на общуване и срокове за изпълнение.

Шаблонът помага на маркетолозите да опростят комуникацията, да поставят ясни цели и да действат ефективно при пускането на нов продукт, провеждането на сезонна промоция или повишаването на популярността на марката. Всеки компонент е модулен: определете основните цели, сегментирайте аудиторията, подчертайте йерархията на посланията и приложете творчески референции.

💛 Защо ще го харесате:

Добавете връзки към ресурси за кампании, референции и указания за марката.

Организирайте компонентите на кампанията, като използвате персонализирани полета за аудитория, съобщения, канали и KPI.

Проследявайте напредъка визуално с помощта на различни изгледи, като таблица, календар, диаграма на Гант и натоварване.

Разпределяйте задачи на членовете на екипа с крайни срокове, приоритети и вложени подзадачи за пълна отчетност.

Идеално за: Маркетинг екипи, креативни агенции и търговски отдели, които планират стратегически кампании в областта на дигиталните и печатните медии или инициативи за пускане на продукти на пазара и се нуждаят от консолидиране на стратегията, иновациите и дистрибуцията в един централизиран документ за пускане на пазара.

4. Шаблон за казус на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Представете успешни истории, които резонират с вашата аудитория, като използвате шаблона за казуси на ClickUp.

Шаблонът за казус на ClickUp превръща успехите в съдържание, базирано на разказ, с богато форматиране и вградени данни за ефективността. Той е оптимизиран за използване в различни материали, от презентации за продажби до целеви страници и др. Най-доброто доказателство за стойността ви е истинска история за успеха на клиент – ясно структурирана и готова за подпомагане на продажбите.

Оформлението включва места за информация за клиента, проблеми, предложени решения, внедряване и резултати. То предоставя стъпка по стъпка рамка за събиране на данни, анализ на пътя на клиентите и представяне на реални резултати, като подчертава стойността на вашия продукт или услуга.

💛 Защо ще го харесате:

Изградете последователна история – проблем, решение, резултати – с версии, специфични за вашата индустрия, за по-добро насочване.

Споделяйте казуси като самостоятелни документи или ги интегрирайте в предложенията си.

Проследявайте напредъка с персонализирани статуси, които очертават всяка фаза от работния процес на вашия казус.

Сътрудничеството е лесно благодарение на коментарите в реално време и инструментите за писане, базирани на изкуствен интелект, които улесняват ефективното изготвяне на проекти.

Идеално за: Маркетинг екипи, създатели на съдържание, B2B SaaS компании, продуктови мениджъри и академични изследователи, които искат да документират успешни примери за употреба и да изграждат доверие чрез реални резултати.

5. Шаблон за кратко описание на маркетингова кампания на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте печеливши маркетингови стратегии по-бързо с шаблона за маркетингова кампания на ClickUp.

При планирането на мултиплатформена маркетингова инициатива често възниква объркване относно ролите, съобщенията или времето. Шаблонът за кратко описание на маркетингова кампания на ClickUp предотвратява това несъответствие, като обединява цялата логистика на кампанията във формат, който функционира като инструмент за кратко описание и продажна брошура. Той ви помага да планирате, изпълните и наблюдавате вашите маркетингови инициативи от начало до край с яснота и прецизност.

Създаден с цел да оптимизира стратегията на кампанията и сътрудничеството, този шаблон позволява на маркетинговите екипи да очертаят целите, да идентифицират целевите аудитории, да планират съобщенията и да управляват ресурсите на едно място. Екипите могат също да определят общата концепция, да прикачат резултатите по дата и да изяснят одобренията – всичко това в един централизиран документ.

💛 Защо ще го харесате:

Разделете резултатите по платформа, собственик и график на производство.

Очертайте своите продажбени цели , като използвате предварително създадената секция, за да изясните целите и показателите за успех.

Свържете творческите брифинги с календарни изгледи и табла за отчети

Сътрудничество в реално време чрез интегрирани коментари, инструменти за писане, задвижвани от изкуствен интелект, и актуализации на статуса.

Идеално за: маркетинг мениджъри, дигитални агенции и творчески екипи, които планират мултиканални кампании на различни платформи с множество заинтересовани страни.

🎥 Ето кратко описание на това как да създадете маркетингов план в ClickUp:

6. Шаблон за проектно предложение на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Представете с увереност следващата си голяма идея с шаблона за проектно предложение на ClickUp.

Представянето на нова вътрешна система или външно сътрудничество често изисква специално пригодена, но повторяема рамка. Шаблонът за проектно предложение на ClickUp е хибрид между предложение и структуриран продажен лист, който предлага яснота по отношение на обхвата, резултатите, ролите на екипа и очакваната възвръщаемост на инвестициите.

Шаблонът включва всички съществени раздели – като цели, декларации за стойност, графици и бюджет – като гарантира, че предложенията за продукти са ясни, последователни и съобразени с очакванията на клиентите. Той е идеален за създаване на повторяеми формати на предложения с вградени работни потоци за одобрение и интегрирано управление на задачите.

💛 Защо ще го харесате:

Представете ясно стойността на проекта с вградена времева линия и обобщение на въздействието, за да свържете ресурсите, разходните прогнози и плановете за намаляване на риска.

Определете обхвата на проекта си, като използвате структурирани раздели като цели, резултати и декларации за стойност.

Определете ясни срокове, като попълните предварително зададените полета за дата и продължителност на офертата.

Идеално за: Агенции, консултанти и проектни мениджъри, които трябва да представят подробни, готови за клиента проектни предложения за одобрение и приемане.

7. Шаблон за предложение за програма на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създавайте впечатляващи програми от концепцията до изпълнението с шаблона за предложение за програма на ClickUp.

Шаблонът за предложение за програма на ClickUp помага за изготвянето на ясни, организирани и впечатляващи предложения за нови програми или инициативи за услуги. Шаблонът комбинира стратегия и логистика в структуриран документ, който се чете като вътрешен продажен лист.

Създаден, за да елиминира догадките, шаблонът предоставя професионален дизайн за формулиране на цели, приоритизиране на задачи и оценяване на разходи.

💛 Защо ще го харесате:

Достъп до раздели за бизнес съгласуваност, очаквани резултати, формати на обучение, нужди от персонал и бюджетни прогнози.

Представете програмите в формат, подходящ за ръководството, за преглед от страна на ръководството.

Използвайте автоматизацията, за да проследявате потвържденията и обратната връзка.

Оценявайте разходите ефективно с персонализирани таблични изгледи, за да планирате бюджета за материали и труд.

Идеално за: Програмни мениджъри, координатори на нестопански организации, правителствени планиращи и корпоративни екипи, които стартират или преструктурират програми в областта на образованието, здравеопазването, социалното въздействие или вътрешните операции.

🎥 Научете как екипът на ClickUp използва ClickUp:

8. Шаблон за продажбена брошура за корпоративен бизнес на Canva

чрез Canva

Шаблонът за корпоративни продажбени листи за HR софтуер на Canva е елегантен, професионално проектиран едностраничен документ, който резонира с HR специалистите. Той е полезен и за маркетинговите екипи и търговските представители, за да подчертаят ключовите характеристики, предимствата и надеждността на компанията.

Шаблонът помага да привлечете потенциални клиенти на събития, презентационни срещи или дигитални кампании; той изгражда доверие и стимулира ангажираността чрез убедителна и кратка комуникация. Има място за препоръки, сертификати за сигурност, интеграции и контактна информация.

💛 Защо ще ви хареса:

Комуникирайте, използвайки добре организирани раздели за функции, акценти и обобщения на продуктите.

Представете сложни оферти в ясен и четлив формат.

Изходни файлове в PDF, JPG или оптимизирани за уеб формати за гъвкавост.

Персонализирайте брандинга с вашите цветове, лога и шрифтове за изтънчен, брандиран вид.

Идеални за: HR технологични компании, SaaS доставчици, основатели на стартиращи компании или B2B маркетинг специалисти, които промотират HR продукти пред корпоративни клиенти или представят решения на търговски изложения и бизнес експозиции.

9. Уебсайт дизайн Корпоративен бизнес продажен лист от Canva

чрез Canva

Продажбеният лист за корпоративен бизнес за уеб дизайн от Canva е смел, ориентиран към клиента шаблон, който промотира услугите за уеб дизайн за малки предприятия. Той предлага перфектна комбинация от маркетингов текст и визуална структура, за да предаде защо дигиталното присъствие е от съществено значение за растежа.

Този едностраничен документ помага на дизайнерските агенции да комуникират ясно своята стойност и да привлекат потенциални клиенти, които може би са нови в онлайн пространството. Той води зрителите от осведомеността към действието, което го прави идеален за популяризиране, презентации или консултации.

💛 Защо ще ви хареса:

Представете своята презентация с заглавие и подзаглавие, които незабавно комуникират вашата стойност.

Обяснете офертата си чрез паралелни раздели за услугите и причините да изберете именно вас.

Подчертайте визуално минали проекти с готови за оформление заместващи изображения.

Обяснете ясно дизайнерските услуги, ценовите модели и сроковете.

Идеално за: Независими уеб дизайнери, дигитални агенции или маркетингови консултанти, които работят с малки предприятия в областта на търговията, хотелиерството или местните услуги, които искат да създадат или подобрят своето присъствие в интернет.

10. Шаблон за продажбени листи от Xtensio

чрез Xtensio

Шаблонът за продажбени листи на Xtensio е визуално привлекателен едностраничен документ, създаден да комуникира основната стойност на вашия продукт или услуга с един поглед. Чрез комбинацията от убедителен текст, изчистено оформление и завладяващи визуални елементи, този продажбен лист ви позволява бързо да комуникирате какво прави вашият продукт, защо е важен и с какво се отличава.

Независимо дали представяте пред клиенти, инвеститори или заинтересовани страни, този шаблон ви помага да изразите ясно и ефективно своето предложение. Той е идеален за привличане на вниманието по време на студена комуникация или представяне на продукт.

💛 Защо ще ви хареса:

Създавайте мобилни, отзивчиви, брандирани продажбени страници без кодиране и вграждайте диаграми, видеоклипове, препоръки или акценти върху функциите.

Съвместно редактиране в реално време и изпращане на листа чрез споделяеми връзки – идеално за гъвкави цикли на сключване на сделки.

Изпратете на потенциалните клиенти линк, който се актуализира динамично, вместо статични файлове.

Използвайте блокове с функция „плъзгане и пускане” за проблемни точки, описания на продукти, казуси и призиви за действие.

Идеални за: основатели на стартиращи компании, маркетинг специалисти и собственици на малки фирми, които искат да представят нови предложения на потенциални клиенти, да си осигурят подкрепата на заинтересованите страни или да включат в презентациите си пред инвеститори.

Усъвършенствайте позиционирането на продуктите си с шаблоните на ClickUp

Професионалните продажбени листи са от съществено значение за представянето на вашите продукти или услуги с яснота и въздействие. Те комуникират стойността, подчертават предимствата и привличат вниманието, което ги прави мощни инструменти за привличане на клиенти, сключване на сделки и осигуряване на инвестиции.

ClickUp , приложението за всичко, свързано с работата, помага на екипите по продажбите, собствениците на малки фирми и основателите на стартиращи компании да бъдат организирани, да си сътрудничат по-добре и да работят по-бързо.

С функции като Docs, Whiteboards, управление на задачи, автоматизация и сътрудничество в реално време, можете да създавате, проследявате и оптимизирате всяка част от работния процес на вашия бизнес.

А най-хубавото? ClickUp предлага над 1000 персонализируеми шаблона, с които да стартирате вашите продажби и маркетингови материали за минути.

Регистрирайте се в ClickUp още днес, за да спестите време, да поддържате синхрон и да стимулирате растежа на бизнеса си!