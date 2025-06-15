Безплатни шаблони за 90-дневен преглед за оценка на представянето на служителите

Липсата на ангажираност и отливът на служители могат да струват на една средно голяма компания от S&P 500 между 228 и 355 милиона долара годишно в загуба на производителност.

Това е зашеметяваща цифра – и ясен знак, че наблюдението на представянето на служителите и предоставянето на навременна подкрепа са ключови за задържането им и печалбата.

Но само проследяването на работното време не е достатъчно. То няма да ви покаже дали служителите дават приоритет на правилните задачи или дали усилията им са в съответствие с целите на екипа. Вместо да се фокусирате върху „работеното време“, е време да се насочите към реалните резултати.

Тук на помощ идват шаблоните за оценка на представянето. Те ви помагат да проследявате ефективно индивидуалния напредък. Ето 10-те най-добри шаблона за 90-дневна оценка – всеки от тях е създаден, за да отрази ключовите компоненти на производителността на служителите.

🧠 Интересен факт: Ефектът на щрауса е когнитивно предубеждение, при което хората често избягват негативната информация, включително конструктивната обратна връзка, която би им помогнала да следят напредъка си към целта.

10 безплатни шаблона за 90-дневен преглед

Винаги можете да създадете сами шаблони за 90-дневен преглед. Това обаче е процес, който отнема много време и бързо става изтощителен. Защо да се занимавате с такава мъка, когато можете да получите безплатен достъп до тези шаблони с приложението за всичко в работата — ClickUp?

Ето какво каза Ниди Раджпут, BDM в CedCommerce, за използването на ClickUp:

Като ръководител трябва да следите работата на другите, а ClickUp улеснява управлението на задачите, натоварването и т.н. Освен това ми помогна да представя резултатите на екипа, както и индивидуалните резултати на членовете му.

Като ръководител трябва да следите работата, извършвана от другите, а ClickUp улеснява управлението на задачите, натоварването и т.н. Освен това ми помогна да представя резултатите на екипа, както и индивидуалните резултати на членовете му.

1. Шаблон за 30-60-90-дневен план на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Проследявайте лесно напредъка на новите си служители с шаблона за 30-60-90-дневен план на ClickUp.

Приели сте нова група служители? Или може би някой от екипа ви е получил повишение. Не чакайте годишните прегледи, за да оцените как се справят в новата си роля.

Шаблонът за 30-60-90-дневен план на ClickUp разделя процеса на въвеждане и оценка на ясни контролни точки. Новите членове на екипа могат да ги приемат като етапи, да следят задачите си и да разберат точно какво трябва да направят, за да постигнат целите си.

Можете да оценявате напредъка им на всеки тридесет дни, да идентифицирате нуждите от обучение и да предлагате подкрепа, за да им помогнете в прехода.

Използвайте този шаблон, за да:

Задайте индивидуални цели, задачи и бизнес цели, добавете бележки и проследявайте действията от първия ден.

Създайте персонализирани статуси на задачите като „Завършено“, „В процес“, „Завърши“ и „В очакване на клиент“, за да следите производителността.

Използвайте персонализирани атрибути като „Кой отговаря“ и „Етап на въвеждане“ за да гарантирате отчетността за всяка задача

Задайте крайни срокове за всяка задача и създайте организиран график за пътя на служителя към растеж.

Сътрудничейте със заинтересованите страни и обсъждайте напредъка в чат прозореца.

Създайте план за 30-60-90 дни и следете предстоящите важни събития с изглед на календара.

Избройте задачите от процеса на въвеждане и проследявайте напредъка чрез изгледа „Табло за въвеждане“.

Идеални за: HR мениджъри и ръководители на екипи, които наемат нови членове на екипа.

2. Шаблон за документ за въвеждане на нови служители в ClickUp

Вземете безплатен шаблон Очертайте описание на ролята, отговорностите и задълженията на новите служители с шаблона за документи за въвеждане на служители на ClickUp.

Новите служители се нуждаят от време, за да се приспособят към своите отговорности и да изградят отношения с колегите си. За да им помогнете да успеят, направете този преход възможно най-плавен с шаблона за документи за въвеждане на нови служители на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Определете подробно описание на длъжността, заедно с мисията, визията и ценностите на компанията.

Добавете основните отговорности на длъжността

Избройте целите на задачите и добавете материали за обучение и други ресурси.

Създайте списък с цели за въвеждане в работата и определете кои задачи са планирани за всяка седмица от процеса на въвеждане в работата.

Дайте на целия си екип яснота относно целите за въвеждане в работата, за да могат да предоставят необходимата подкрепа на новия си колега.

Идеални за: Помощ на новоназначените служители да се приспособят гладко към новите си работни роли.

📚 Прочетете също: Безплатни шаблони за определяне и проследяване на цели за Excel и ClickUp

3. Шаблон за обратна връзка от служители на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Събирайте бързо обратна връзка от служителите с шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

Дайте на вашите служители чувство за принадлежност с шаблона за обратна връзка от служители на ClickUp.

Тази умна алтернатива на инструментите за обратна връзка от служителите ви позволява да събирате обратна връзка от вашите работници и да я прилагате, за да създадете по-благоприятна и ефективна работна среда.

Можете да използвате този шаблон за обратна връзка, за да:

Събирайте бързо обратна връзка от служителите чрез оценки

Проследявайте настроенията на служителите във времето, за да идентифицирате работниците, които са изложени на риск от напускане.

Достъп до режими на преглед като „Списък на всички респонденти“, „Списък с отговори“, „Таблица с обратна връзка от служителите“ и „Бяла дъска“.

Маркирайте заинтересованите страни и добавете коментари

Идеални за: Изграждане на корпоративна култура, ориентирана към служителите.

4. Шаблон за оценка на представянето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Създайте лесна таблица за оценка на служителите с шаблона за оценка на производителността на ClickUp.

63% от хората напускат работата си поради нискокачествена обратна връзка. 17% дори посочват недостатъчната обратна връзка като основна причина да търсят друга работа. Искате да задържите най-добрите си служители? Предоставяйте им редовно конструктивна обратна връзка.

Шаблонът за оценка на производителността на ClickUp може да ви улесни процеса с помощта на документ, който може да се персонализира.

Можете да ги използвате за:

Позволете на служителите да дадат своето мнение след самооценката

Насърчавайте служителите да искат обратна връзка

Нека колегите дават обратна връзка относно представянето на своите колеги

Избройте силните страни и постиженията на служителите, за да насърчите култура на признание и оценяване.

Добавете ресурси като съвети за оценка на представянето за служители и мениджъри за правилна оценка на представянето.

Създайте персонализирани полета, които да отговарят на вашите уникални критерии за оценка.

Идеални за: Организирани оценки на представянето и насърчаване на прозрачен обмен на обратна връзка.

👀 Знаете ли, че... Дори и при рядко получаване на обратна връзка от мениджърите, служителите, които получават признание от колегите си поне веднъж месечно, са с 38% по-продуктивни на работа в сравнение с тези, които рядко получават признание от която и да е от двете групи.

5. Шаблон за цялостен преглед на представянето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Планирайте прегледите като задачи с крайни срокове и индикатори за напредък с шаблона за цялостен преглед на представянето на ClickUp.

Шаблонът за цялостен преглед на представянето на ClickUp ви позволява да следите напредъка на служителите чрез самооценки и прегледи от мениджърите. Можете да настройвате изгледите с опции като Списък и Табла и да си сътрудничите с мениджърите, за да следите представянето на служителите.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват 15+ инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и обаждания в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни потоци. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

Можете да ги използвате за:

Превърнете проследяването и предоставянето на обратна връзка в задачи

Предложете на служителите възможност за самооценка

Създайте структурирана обратна връзка чрез прегледи от мениджърите и следете напредъка.

Обсъждайте представянето на служителите чрез коментари, бележки и бели дъски.

Идеални за: Провеждане на съвместни разговори за кариерното развитие.

6. Шаблон за тримесечна оценка на представянето на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Насърчавайте развитието на служителите с шаблона за тримесечна оценка на представянето на ClickUp.

Наличието на подходяща система за обратна връзка на редовни интервали поддържа усилията в правилната посока и помага на служителите да се усъвършенстват. Шаблонът за тримесечна оценка на представянето на ClickUp улеснява извършването на тази дейност за всеки отделен служител на тримесечие.

С този шаблон можете да:

Категоризирайте и добавете атрибути, за да проследявате цели, OKR и други KPI за ефективност.

Открийте области за подобрение в качествените способности, като комуникативни умения и решаване на проблеми.

Изразявайте признателност и конструктивна критика по организиран начин.

Идеални за: Оценяване на краткосрочни цели, признаване на постижения и поставяне на SMART цели на всяко тримесечие, за да поддържате мотивацията и ангажираността на служителите.

7. Шаблон за седмичен отчет на служителите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Помогнете на служителите да оценят своето представяне с шаблона за седмичен отчет на служителите на ClickUp.

За да може работното ви място да функционира като добре смазан двигател, служителите трябва да оценяват самостоятелно работата си, да идентифицират пропуските и да работят върху слабите си страни. Шаблонът за седмичен отчет на служителите на ClickUp им позволява да записват подробни данни за представянето си всяка седмица, което им помага да забележат какво може да се подобри самостоятелно.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Проследявайте дейностите, времето, прекарано за всяка от тях, и всички заинтересовани страни на едно място.

Определете често срещаните предизвикателства и се занимавайте с тях всяка седмица, за да подготвите служителите за успех.

Насърчавайте самооценката чрез скалата за оценка в шаблона.

Позволете на служителите да опишат плана си за подобрение, за да можете да им предложите подходяща помощ навреме.

Идеални за: Ранно откриване на проблеми с производителността и повишаване на автономността на служителите чрез самооценки.

8. Шаблон „Стартирай, спри, продължи“ на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Оптимизирайте работните процеси и приоритизирайте задачите с шаблона „Старт, стоп, продължи“ на ClickUp.

Как да се уверите, че вашите служители отделят време за задачи, които са от полза за вашия бизнес? Използвайте шаблона „Стартирай, спри, продължи“ на ClickUp.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Попълнете лепящите се бележки с действията или дейностите според категорията в таблицата.

Добавете статус „Старт“ за спешни и приоритетни дейности

Добавете статус „Спрено“ за неефективни и разхищаващи дейности

Добавете статус „Продължи“ за одобрени действия и процеси

Получете визуално представяне на напредъка

Идеални за: Самоанализ и организационна оценка.

9. Шаблон за отчет за производителността на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Количествено измерване и визуализиране на производителността и разходите с шаблона за отчет за производителността на ClickUp

Шаблонът за отчет за производителността на ClickUp ви позволява да анализирате производителността на екипа си по всеки проект. Интуитивните визуализации улесняват измерването на показателите за производителност, изчисляването на разходите и анализа на тенденциите.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Следете напредъка и ключовите показатели за ефективност в реално време

Въведете надхвърлянията на разходите по време на програмата/проекта/етапа

Добавете крайни срокове и закъснения

Прогнозирайте разходите за проекти

Количествено измерване на времето, напредъка и бюджета чрез визуализации и диаграми

Идеални за: Визуализиране на проектно-базираното представяне въз основа на време, производителност и разходи

🧠 Интересен факт: Американското правителство всъщност е започнало традицията на годишните прегледи на служителите с Закона за оценка на представянето от 1950 г. Той изискваше федералните служители да бъдат оценявани по една от трите скали: отлично, задоволително или незадоволително.

10. Шаблон за план за действие на служителите на ClickUp

Вземете безплатен шаблон Помогнете на служителите да се развиват чрез целенасочена обратна връзка и инициативи с шаблона за план за действие на служителите на ClickUp.

Шаблонът за план за действие на служителите на ClickUp ви позволява да създадете подробен план за служителите, за да идентифицирате къде и как могат да се подобрят. Той ще ви помогне да създадете индивидуални отчети за представянето през периода на оценка и да изготвите план за подобрение за всеки служител.

Можете да използвате този шаблон, за да:

Подавайте доклади за инциденти и гарантирайте отчетността както на служителите, така и на техните ръководители.

Избройте заключенията си и ги подкрепете с данни.

Посочете областите, които се нуждаят от подобрение, създайте план за действие за всяка от тях и добавете срокове, статус и бележки за всяко действие в раздела „Коригиращи инициативи“.

Проследявайте напредъка според проблема и задайте критерии за успех като „издържал“ или „неиздържал“.

Вземете цифрови подписи от служители и оценители

Идеални за: Разглеждане на проблеми, свързани с производителността, и насочване на служителите към целенасочено усъвършенстване на уменията и растеж.

⚡Промени играта: Разбира се, можете да изтеглите всеки шаблон поотделно, но разпръскването им из системата ви не е особено ефективно. Защо да не опростите процеса? Получете незабавен достъп до библиотеката с шаблони на ClickUp, която е пълна с персонализирани шаблони за оценка на представянето. Редактирайте ги, организирайте ги в списъци, задавайте действия като задачи и проследявайте напредъка – всичко това от един единствен, лесен за използване табло. Няма повече предположения, само рационализирано управление на производителността!

Какво представляват шаблоните за 90-дневен преглед?

Шаблоните за 90-дневен преглед на представянето са структурирани ръководства, които помагат на мениджърите да оценят напредъка на служителите през първите три месеца. Тези списъци за проверка обхващат ключови показатели за представянето, необходими умения, оценки на целите, области за подобрение и секции за обратна връзка – всичко на едно място.

Добре проектираният шаблон преодолява разликата между очакванията, производителността и растежа, като дава на мениджърите ясна представа за представянето на всеки служител. Това улеснява предоставянето на навременна подкрепа и насоки.

Тези шаблони са особено полезни за създаване на обобщение за „ Първите 90 дни ” за новоназначените служители, като помагат както на мениджърите, така и на служителите да проследяват ранния напредък. С предварително попълнени секции, всичко, което трябва да направите, е да добавите по-подробни данни и да ги превърнете в практични отчети за представянето, като помагате на служителите да се самооценяват, да се подобряват и да остават в синхрон с екипите си.

👀 Знаете ли? Идеята, че служителите трябва да бъдат оценявани според способността им да постигат конкретните цели на работните си позиции, се появява за първи път през 60-те години на миналия век чрез „Управление чрез цели”. Служителите и мениджърите определят заедно целите и се оценяват ежегодно според степента, в която са ги постигнали.

Какво прави един добър шаблон за 90-дневен преглед?

Ефективният шаблон за 90-дневен преглед трябва да бъде основа за представянето, целите и напредъка на вашия екип. Много шаблони имат подробни полета и сложни имена на компоненти.

Но как да изберете подходящия за вашия бизнес? Ето някои качества, които трябва да търсите:

Ясни критерии и поток: Има конкретни критерии, които показват точно какво се оценява във всяко поле. Не трябва да съдържа жаргон или да е прекалено сложно, за да може всички заинтересовани страни да се ориентират лесно.

Двустранен диалог: Предоставя възможност на мениджърите и служителите да добавят свои мнения. Това насърчава отворената комуникация.

Балансирана оценка: Следва рамката Следва рамката на 360-градусова оценка , като подчертава постиженията и областите за подобрение. По този начин ще имате цялостна представа за представянето на служителите.

Целенасочени и ориентирани към бъдещето цели: Задава ясни и изпълними цели и ви позволява да изясните очакванията за следващите 90 дни, което гарантира, че усилията са съобразени с целите на компанията.

Показатели за напредък: Има KPI за всяка необходима умение и цел, като количествено измерва постиженията и растежа във времето.

Опростете процеса на оценка на представянето с ClickUp

90-дневната оценка не е просто отметка в списък – тя е възможност да зададете тон за дългосрочния успех на служителите. С подходящия шаблон и процес можете да превърнете оценките на представянето в значими разговори, които стимулират растежа, яснотата и съгласуваността.

А ако сте готови да направите още една крачка напред в процеса на оценяване, опитайте ClickUp. От персонализирани шаблони за 90-дневни оценки до проследяване на цели, възлагане на задачи и табла за представяне, ClickUp ви предоставя всичко необходимо за управление на оценките на служителите – всичко на едно място.

Регистрирайте се за акаунт в ClickUp още днес и контролирайте продуктивността на екипа си.