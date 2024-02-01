Резюме на „Първите 90 дни“: ключови изводи и рецензия

Току-що сте получили повишение или може би преминавате към ръководна длъжност в нова компания. Поздравления! Тази кариерна промяна със сигурност ще бъде удовлетворяваща, но може да бъде и една от най-трудните промени в работата.

Трябва да се запознаете с изцяло нови фирмени структури, да изградите отношения с нов екип и да се справите с логистиката на поемането на нова работа. За щастие, ако се съсредоточите върху ученето и поддържането на организация, можете да постигнете успех в новата си роля.

Тук ще споделим ключови изводи и някои от любимите ни цитати за лидерството от „Първите 90 дни: доказани стратегии за по-бързо и по-умно навлизане в ритъм“ от Майкъл Д. Уоткинс. Тази книга е посветена на ученето, адаптирането и техниките за управление при прехода към нова лидерска длъжност. В това резюме на „Първите 90 дни“ ще споделим и седемстепенен списък за преход към новата ви роля с практически съвети. ✨

Но преди това, ако искате да прочетете още резюмета на книги, разгледайте нашата колекция от 25 резюмета на книги за продуктивност, които трябва да прочетете (включително „Първите 90 дни“), събрани на едно място. Можете да ги запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да ги експортирате от ClickUp Docs.

Изтеглете сега 25 задължителни резюмета на книги за продуктивност в един документ. Можете да го добавите в отметките си, да го редактирате, да го експортирате и да го споделите с всеки.

⏰ 60-секундно резюме Току-що сте получили повишение или сте поели нова ръководна длъжност? Поздравления! Първите 90 дни са от решаващо значение за успеха. Книгата на Майкъл Д. Уоткинс „Първите 90 дни“ е незаменим наръчник за лидери в преход.

Тя разбива стратегиите, които ще ви помогнат да се адаптирате бързо, да постигнете ранни успехи и да изградите доверие. Една ключова рамка? Моделът STARS – помага ви да съобразите вашия лидерски подход с различни бизнес ситуации.

Други ключови изводи включват: ✔ Оптимизиране на въвеждането в работата с пет основни разговора ✔ Съгласуване на стратегията, уменията и процесите за ефективност ✔ Оценяване и адаптиране на екипа ви за дългосрочен успех

✔ Оптимизиране на въвеждането в работата с пет важни разговора

✔ Съгласуване на стратегията, уменията и процесите за постигане на ефективност

✔ Оценяване и адаптиране на екипа ви за дългосрочен успех

Искате стъпка по стъпка план за преход? Уоткинс споделя 7-степенен списък, който обхваща всичко – от пълно прекъсване до изграждане на вашата мрежа.

С тези стратегии и съвети от „Първите 90 дни“ ще имате всичко необходимо, за да преминете гладко към новата си роля.

„Първите 90 дни” Резюме на книгата с един поглед

„Първите 90 дни“ е книга на Майкъл Уоткинс, която предлага пътна карта и стратегии за хора, които преминават през професионална лидерска трансформация. В това кратко резюме на „Първите 90 дни“ ще научите за какво се отнася книгата, кой е авторът и как може да ви помогне в лидерската трансформация.

Майкъл Уоткинс е известен експерт по лидерство и преговори. Той е професор по лидерство и организационна промяна в IMD Business School, съосновател на Genesis Advisers и има двадесет години опит в областта на лидерството. Той е включен в Thinkers50 Leadership Hall of Fame благодарение на своя опит и многобройните си публикации по темата за лидерството, включително „Първите 90 дни“. 🏆

В „Първите 90 дни“ читателите научават за кариерните промени в рамките на една организация, както и за преминаването към нови бизнеси. Книгата разглежда колко важни са първите 90 дни при постъпване на нова ръководна длъжност. Тя обхваща стратегии и съвети, които помагат за всичко – от въвеждането на нови служители до съвети за делегиране на задачи.

Разделена на 10 глави, всяка от които е фокусирана върху дадена стратегия. Първите 30 дни са посветени на подготовката, ученето и създаването на план. Следващите 30 дни са посветени на постигането на ранни успехи и изграждането на екип. Последните 30 дни са фокусирани върху управлението и ускоряването на успеха на целия екип.

Прочетете продължението на нашето резюме на „Първите 90 дни“, където ще научите повече за ключовите изводи от тази книга и как можете да създадете свой собствен списък за успешен преход. 👀

5 ключови извода от „Първите 90 дни“ на Майкъл Уоткинс

Независимо дали търсите съвети за управление на проекти за нова управленска роля или план за преход към нова позиция на ниво C, книгата на Майкъл Уоткинс ще ви помогне. Тук продължаваме обобщението на „Първите 90 дни“ с пет ключови извода.

1. Адаптирайте стратегията си към различни бизнес ситуации, като използвате модела STARS

Когато преминавате към нова работа, едно от първите неща, за които трябва да помислите, е какъв тип лидер сте и как това се отразява в различни бизнес ситуации. Това включва разбиране на вашето влияние, както и на различните бизнес ситуации, с които се сблъсква новата ви организация. 🧐

За да направите това, Уоткинс предлага да използвате модела STARS – акроним, който обозначава пет често срещани бизнес ситуации:

Стартиращ бизнес : Вие изграждате всичко от нулата, включително продукти, екипи и структури, и всичко това в една вълнуваща среда, която се нуждае от строго управление.

Обръщане на тенденцията: Вие сте натоварени със задачата да поемете проблемно бизнес подразделение или компания и да обърнете тенденцията. Вашата лидерска роля включва не само преструктуриране на компанията, но и справяне с отчаянието и мотивиране на екипите да предприемат нов подход.

Ускорен растеж : Вашата задача като лидер е да наемате нови служители и да изграждате мащабируеми системи, които да се справят с бързия растеж на бизнеса.

Преструктуриране : Наети сте, за да преоцените подхода към даден продукт или услуга, когато възникнат проблеми, но не всички осъзнават тяхното значение. Този тип лидерство включва преговори и насърчаване на членовете на екипа да бъдат отворени към промени.

Устойчиви успехи: Вашата нова компания е на върха на успеха си и вашата задача е да се погрижите това да продължи, като разберете какво я прави успешна и внедрите иновативни решения, за да останете на върха в своя бранш.

Като съобразите стратегиите и стила си на лидерство с конкретната бизнес ситуация, имате по-голям шанс да направите плавен преход. Освен това е по-лесно да поддържате всички на една вълна и да работите за постигането на една и съща цел.

2. Оптимизирайте въвеждането и изградете взаимоотношения с „5-те разговора“

Присъединяването към или създаването на нов екип е нещо повече от просто внедряване на софтуер за адаптация. Трябва да установите връзки и да изградите отношения с всички членове на екипа си. Без тази важна стъпка ще бъде трудно да получите подкрепа и съгласие, особено ако преходът ви включва поемане на компанията в нова посока. 🤝

Уоткинс препоръчва да проведете това, което той нарича „петте разговора“. Те обхващат дискусии, които трябва да проведете с шефа си и новия си екип.

Те включват:

Ситуационна диагноза: Прегледайте отново модела STARS с вашия шеф и екип. Всички ли са съгласни, че бизнесът е в същата ситуация? Обсъдете дали някой има различно мнение, за да положите основите на Прегледайте отново модела STARS с вашия шеф и екип. Всички ли са съгласни, че бизнесът е в същата ситуация? Обсъдете дали някой има различно мнение, за да положите основите на ефективен подход към лидерството.

Очаквания: Определете ясни очаквания за това какво определя успеха и какво трябва да постигне всеки член на екипа. Уверете се, че приоритетите на всички са съгласувани, и изгответе планове за действие въз основа на тях.

Ресурси: Обсъдете какви ресурси ви са необходими. В зависимост от бизнес ситуацията ви, тези ресурси могат да включват пари, техническа поддръжка, инвестиции или експерти по дадена тема.

Стил: Всеки общува по различен начин. Някои хора искат постоянни новини и уверения, докато други предпочитат автономност. Разберете стила на всеки член от екипа или на вашия шеф и адаптирайте комуникацията си към него.

Лично развитие: Получавайте обратна връзка за това, което правите добре и какво трябва да подобрите. Тези разговори могат да се провеждат както с преките ви подчинени, така и с висшето ръководство, за да можете да направите корекции на ранен етап и Получавайте обратна връзка за това, което правите добре и какво трябва да подобрите. Тези разговори могат да се провеждат както с преките ви подчинени, така и с висшето ръководство, за да можете да направите корекции на ранен етап и да подобрите производителността и успеха си.

3. Осигурете си ранни успехи, като изградите доверие и стартирате проекти

Ранните успехи са чудесен начин да изградите своята кредибилност и да достигнете по-бързо прага на рентабилност – точката, в която инвестицията на компанията се равнява на вашия принос. Чрез осигуряването на ранни успехи вие създавате инерция и ентусиазъм у всички членове на екипа да постигнат още по-високи цели. 🥇

Уоткинс предлага да се съсредоточите върху изграждането на доверие през първите 30 дни и да стартирате проекти, които са лесни за изпълнение. За да изградите доверие, говорете с екипа си и разберете какво знаят за вас. В края на краищата, вие имате репутация и трябва да разберете каква е тя, за да ръководите ефективно. Щом разберете какво знаят те, можете да надградите съществуващото доверие или да го установите.

За да бъдете ефективен и надежден лидер, е важно да сте достъпен и да поставяте реалистични очаквания. Утвърдете авторитета си, но се уверете, че оставате достъпен. Също така е добре да поставяте ясни изисквания и високи цели, но се уверете, че те са постижими.

След като сте установили доверие, е време да поставите цели за ранни успехи. Имайте предвид дългосрочните цели и ги разделите на по-малки, постижими цели. Фокусирайте екипа върху конкретни цели, за да продължат всички да работят за ранния успех и да избегнат разсейването.

4. Постигнете съгласуваност по отношение на стратегията, уменията и процесите

Като лидер, вие носите отговорност да ръководите екипа и да се уверите, че всички работят за постигането на едни и същи цели. Това означава да осигурите съгласуваност не само в приоритетите, но и в структурите и екипните единици. ✍️

Уоткинс твърди, че за да се постигне успех, трябва да бъдат съгласувани четири организационни структури:

Стратегическа посока: Всеки трябва да знае визията и стратегията на целите и компанията, а вашата цел трябва да бъде да определите ясно посоката на компанията. Структура: Трябва да организирате служителите в групи, екипи и отдели, за да се справят с работната натовареност, която допринася за постигането на целите на компанията. Основни процеси: Това са системи, които добавят стойност към компанията и могат да включват стандартни оперативни процедури (SOP) за Това са системи, които добавят стойност към компанията и могат да включват стандартни оперативни процедури (SOP) за по-добра организация на работата , инструменти като софтуер за управление на проекти и планове за комуникация. Вашата задача е да оцените процесите и да ги съгласувате със структурата за безпроблемно протичане на работните процеси. Умения: Вашата нова организация ще бъде толкова успешна, колкото и хората, които работят за нея. Като лидер, ще трябва да съчетаете хората с подходящите умения с правилните задачи, за да свършите работата по-бързо и по-умно.

Отделете време, за да обмислите потенциални несъответствия и изгответе планове за тяхното избягване. Фокусирайте се особено върху несъответствия по отношение на уменията и посоката, включително капацитета и способностите на отделните членове на екипа.

5. Оценявайте, изграждайте и адаптирайте екипа си

Като лидер знаете колко е важно да имате добър екип. Хората ще бъдат в центъра на най-важните решения, които ще вземете през първите 90 дни. Уоткинс предлага да започнете с оценка на съществуващите екипи.

Не е добре да правите промени прекалено бързо, особено без да разбирате съществуващата ситуация. Създайте система за оценка с конкретни критерии, базирани на умения и стилове на вземане на решения. Оценявайте екипите и отделните лица, използвайки конкретни KPI, базирани на реалната работа, която извършват.

До края на първите 30 дни трябва да сте в състояние да вземете решения за назначаване на служители въз основа на вашите оценки. Уоткинс препоръчва да групирате хората в следните категории:

Оставете както е: Ако членът на екипа се справя добре, той ще остане на същата позиция без промени.

Запазете, но се фокусирайте върху развитието: Лицето върши добра работа, но се нуждае от подкрепа, която можете да му предоставите.

Преместете се на друга позиция: Членът на екипа притежава умения, които биха го направили по-ефективен на друга позиция.

Заменете: Лицето не е подходящо за позицията и ще го замените с нов член на екипа възможно най-скоро.

Наблюдавайте: Нямате достатъчно информация, за да вземете решение, или искате да видите как се справя човекът с конкретен проект, затова ще го наблюдавате и след това ще го групирате в една от горните категории.

Вашият екип ще се развива, затова не забравяйте да преразгледате този процес след първите 90 дни. Бъдете отворени към промени и адаптирайте екипа в съответствие с промените в целите и посоката на компанията.

Подготовка за нова роля: списък с 7 стъпки

Най-трудното при прехода към нова лидерска роля е да оставите старите навици в миналото. Дори с нов екип, нови задачи и нова фирмена култура, лесно е да се върнете към старата рутина, която не се вписва добре в новата ви роля. ⚠️

За да избегнете този дилема, Майкъл Уоткинс препоръчва да започнете всяка нова роля с седемстепенен списък за проверка. Като продължаваме с обобщението на „Първите 90 дни“, разбиваме този седемстепенен списък за проверка, за да можете да го приложите бързо.

1. Направете чист разрив

Важно е да отделите време, за да отпразнувате новата промяна. Независимо дали това означава да прекарате време с приятели през уикенда или да организирате празнична вечеря с семейството си, е важно да отпразнувате успеха си.

Също така е важно да отделите време, за да обмислите какво оставяте зад себе си и какво ви очаква. Помислете какво бихте искали да работи по-добре в старата ви роля и определете очакванията си за новата.

2. Оценете проблемите и способността си да ги решавате

Направете списък с вероятни проблеми – включително технически, културни и политически въпроси – в ключовите бизнес отдели. Те могат да включват финанси, човешки ресурси, технологии и маркетинг. Класифицирайте всеки потенциален проблем по скала от 1 до 10. Решете кои проблеми можете и искате да решите и за кои ще ви е необходима подкрепа.

3. Оценете силните си страни

Отделете малко време, за да помислите за силните си страни и за това, което ви прави ефективен лидер. Помислете за това, което сте направили добре в предишната си длъжност, и за ситуации, в които смятате, че сте се провалили. Помислете как тези умения ще ви бъдат полезни в новата ви работа и как могат да попречат на успеха ви в определени бизнес ситуации.

4. Развийте нагласа за учене

Независимо дали сте били част от лидерски екип в стартираща компания, нестопанска организация или мултинационална компания, вие имате успешен опит. С толкова много победи зад гърба си, лесно е да попаднете в капана на мисълта, че знаете най-добре.

Когато постъпвате на нова длъжност, е важно да създадете нагласа за учене. Неща, които са работили в други роли, може да не са толкова успешни в новата ви длъжност. Мислете за личното си развитие и развитието на лидерските си умения, докато постъпвате на новата си длъжност. Посещавайте курсове, бъдете отворени към ученето от колеги и обмислете нови подходи към стари проблеми.

Както за новите, така и за старите лидери, наличието на солидна мрежа, към която да се обърнат, е безценно. Направете преценка на вашата мрежа и вижте кои лица могат да ви помогнат да направите по-плавен преход. Облегнете се на старите си ментори и потърсете пропуските, където може да се нуждаете от някой нов, който да ви помогне. Създайте връзки и изградете отношения с тези лица, за да имате подкрепата, от която се нуждаете, за да постигнете ускорен растеж.

6. Бъдете внимателни към недоволството

Независимо дали преминавате в нова организация или получавате вътрешно повишение, някои хора може да не са толкова доволни от промяната, колкото вас. Те може да се опитат да ви попречат да успеете или да ограничат достъпа ви до необходимите ресурси.

Независимо дали става дума за нови членове на екипа, нов мениджър или стари колеги, имайте предвид тези уязвимости. Концентрирайте се върху управлението на тези работни взаимоотношения, определете ясни очаквания и изгответе план за комуникация, за да разрешите проблемите.

7. Помолете за помощ, когато имате нужда от нея

Първият ден на нещо ново винаги е едновременно страшен и вълнуващ. Не се страхувайте да потърсите помощ – било то от новия си шеф или от пряк подчинен в екипа си. Потърсете помощ и ресурси, когато имате нужда от тях, особено през първите 90 дни, когато се нагаждате към новата си позиция.

💡📚 Бонус: Ако искате да прочетете още резюмета на книги, разгледайте нашата колекция от 25 резюмета на книги за продуктивност, които трябва да прочетете, събрани на едно място. Можете да ги запазите, редактирате, добавите в отметките си и дори да ги експортирате от ClickUp Docs.

Популярни цитати от „Първите 90 дни“

Книгата на Майкъл Уоткинс е пълна с мъдрост за професионалистите в областта на лидерството. Той не само знае много по темата, но и го казва по начин, който вдъхновява и ангажира.

Ето някои от любимите ни цитати от „Първите 90 дни“:

„За да успеете, трябва да мобилизирате енергията на много други хора във вашата организация. Ако правите правилните неща, вашата визия, опит и мотивация могат да ви тласнат напред и да послужат като кристали за зараждане.“

„Присъединяването към нова компания е подобно на трансплантация на орган – а вие сте новият орган. Ако не се адаптирате внимателно към новата ситуация, може да бъдете атакувани от имунната система на организацията и отхвърлени“.

„Най-важните решения, които ще вземете през първите 90 дни, вероятно ще бъдат свързани с хората“.

„Мисията е свързана с това, което ще бъде постигнато, визията е свързана с това, защо хората трябва да се чувстват мотивирани да работят на високо ниво, а стратегията е свързана с това, как трябва да се разпределят ресурсите и да се вземат решения, за да се изпълни мисията”.

Искате да научите как да приоритизирате задачите си през първите 90 дни? Имаме точно подходящото видео за вас!

Приложете наученото от „Първите 90 дни“ с ClickUp

С софтуер за управление на проекти като ClickUp можете да приложите ключовите изводи от това резюме на „Първите 90 дни“ по-бързо и по-лесно от всякога. Ето някои от най-добрите функции на ClickUp, които ще улеснят прехода ви към нова лидерска роля. 🤩

Определете измерими цели за задачите и проектите с автоматичен напредък, за да постигнете по-ефективно целите с определени срокове и измерими показатели.

ClickUp Goals улеснява определянето и проследяването на дългосрочни цели и избягването на несъответствия по пътя. Задайте ясни срокове и добавете измерими цели за всеки екип, отдел или компанията като цяло. Автоматизирайте проследяването на напредъка и създайте папки, за да виждате лесно целите за различните членове на екипа и отдели.

Бързо преглеждайте, добавяйте, задавайте или коментирайте зависимости директно в задачата ClickUp.

📮ClickUp Insight: 92% от работниците в сферата на знанието рискуват да загубят важни решения, разпръснати в чатове, имейли и таблици. Без унифицирана система за записване и проследяване на решенията, критичните бизнес прозрения се губят в цифровия шум. С възможностите за управление на задачи на ClickUp никога няма да се налага да се притеснявате за това. Създавайте задачи от чат, коментари към задачи, документи и имейли с едно кликване!

Използвайте функциите за задаване на задачи и статус на ClickUp, за да изградите своя екип, да следите отговорностите на всеки и да избегнете несъответствия с новия си екип. Задайте приоритети на всяка задача, за да знаят всички коя работа е най-важна. Добавете зависимости, за да могат членовете на екипа да видят коя работа пречи на напредъка по други задачи.

С адаптивните пространства на ClickUp е лесно да създадете изчерпателни и организирани места, които могат да се персонализират за вашия екип, отдел или проекти.

Поддържайте организация с ClickUp Spaces, особено ако вашата лидерска позиция включва надзор над различни отдели. Персонализирайте всеки Space с списъци и папки, за да съхранявате неща като SOP, фирмени документи и ресурси по проекти на едно място. Активирайте персонализирани известия, за да осигурите ефективна комуникация всеки път, когато се правят големи промени или се завършват проекти.

ClickUp предлага и над 1000 шаблона, включително няколко шаблона за 30-, 60- и 90-дневни планове, за да улесни повече от всякога всичко – от поставянето на цели до въвеждането на нови служители. Шаблонът за 30-60-90-дневен план от ClickUp предлага практически план за първите три месеца в новата ви роля. Използвайте го, за да очертаете цели, да определите задачи, да поставите срокове и да проследявате напредъка.

Използвайте този шаблон на ClickUp, за да планирате бъдещи срещи с новоназначените служители.

Ще намерите и десетки шаблони за стандартни оперативни процедури (SOP), с които да създадете култура на организация. Използвайте ги, за да въведете нови членове в екипа или да изградите по-добри процеси, които съществуващият екип да прилага.

Направете първите си 90 дни успешни с ClickUp

С тези стратегии и съвети от „Първите 90 дни“ ще имате всичко необходимо, за да преминете гладко към новата си роля. От изграждането на по-добри екипи до съгласуването на стратегии и осигуряването на ранни успехи, тази книга предлага пътна карта към успеха в лидерството.

Пренесете лидерските си умения на следващото ниво и се регистрирайте в ClickUp още днес. Този софтуер за управление на проекти улеснява назначаването на нови служители, поставянето на измерими цели и проследяването на напредъка на всеки етап. Освен това, той е персонализируем, така че можете да изградите система, която е адаптивна и отговаря на нуждите на новата ви организация. 🙌