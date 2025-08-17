Топ 10 на най-лесните за използване приложения за споделени списъци със задачи за 2025 г.

Всичко започва с един прост въпрос: „Някой вече нахрани ли кучето?“ или „Кой работи по слайдовете за презентацията?“ Едното е домакинска задача, а другото е екипен проект, но и двете разчитат на синхронизираната работа на хората.

А това не винаги е лесно, когато задачите са разпръснати в групови чатове, бележници или паметта на някого. 📒

Приложението за споделен списък със задачи дава на всеки едно място, където да следи какво трябва да се направи, кой го прави и какво вече е завършено. В тази публикация в блога сме събрали лесни за използване приложения, които помагат нещата да вървят напред.

Да започнем!

Най-добрите приложения за споделени списъци със задачи на един поглед

Ето кратък преглед на най-добрите приложения, които ви помагат да създадете система за списъци със задачи. 📸

Инструмент Най-добри функции Най-подходящи за Цени* ClickUp Семейни календари с цветни кодове, споделени списъци за пазаруване, планиране на хранене, бели дъски за сътрудничество и дневници за спомени. Индивидуални лица, малки предприятия, средни компании, големи предприятия Наличен е безплатен план; Възможност за персонализиране за предприятия Todoist Въвеждане на естествен език, визуални диаграми за продуктивност, вложени подзадачи, напомняния на базата на местоположението Индивидуални лица, малки предприятия Безплатен план; Платеният план започва от 2,50 долара на месец. Lovewick Споделяне на задачи, бюджетиране за двойки, лични изненади, табло за взаимоотношения Индивидуални лица, двойки Безплатен план; Платеният план започва от 9,90 $ на месец. Trello Kanban табла, работни потоци на базата на карти, прикачени списъци за проверка, правила за автоматизация (Butler) Малки предприятия, средни компании Безплатен план; Платеният план започва от 6 долара на месец. Any. do Синхронизация между устройства, ежедневно планиране на задачи (Moment), споделени списъци, обединени задачи и календар Индивидуални лица, малки предприятия, семейства Безплатен план; Платените планове започват от 7,99 $/месец. Cozi Персонализирани полета, зависимости между задачите, визуални изгледи на проектите и автоматизирани работни процеси. Семейства, индивидуални лица Безплатен план; Персонализирани цени Microsoft Loop Сътрудничество в реално време, синхронизирани компоненти в Teams/Outlook, адаптивни таблици, вградени списъци със задачи Средни компании, предприятия Платените планове започват от 7,20 долара на месец за екипи и 12,99 долара на месец за домакинства. Asana Персонализирани полета, зависимости между задачите, визуални изгледи на проектите, автоматизирани работни процеси Малки предприятия, средни компании, големи предприятия Безплатен план; Платените планове започват от 13,49 $/месец. Notion Свързани бази данни, вградени задачи в документи, табла, персонализирани шаблони Малки предприятия, средни компании Безплатен план; Платените планове започват от 12 долара на месец. Google Keep Споделени списъци в реално време, сканиране на бележки в мобилни устройства, безпроблемно прехвърляне на документи Индивидуални лица, двойки, семейства Безплатни с Google акаунт

Какво трябва да търсите в приложение за споделен списък със задачи?

Подходящото приложение за споделен списък със задачи премахва хаоса, оптимизира сътрудничеството и се адаптира към вашия работен процес. Ето какво да приоритизирате в един инструмент:

Интуитивен интерфейс: Опростява създаването на задачи и навигацията, като гарантира бързото им възприемане от екипи с различни нива на умения.

Синхронизиране в реално време: Актуализира личните задачи незабавно на всички устройства, като предотвратява пропуснати срокове или дублиране на усилията.

Гъвкави разрешения: позволяват персонализиран достъп, като администраторски контроли или режими само за преглед, за сигурно сътрудничество.

Категоризация на задачите: Групирайте задачите с етикети, Групирайте задачите с етикети, списъци с приоритети или папки с проекти за по-голяма организираност и яснота.

Безпроблемна интеграция: Свързва се с инструменти като Slack, Google apps или Microsoft Outlook за унифицирани работни процеси.

Автоматични напомняния: Изпраща навременни напомняния за предстоящи срокове или промени, за Изпраща навременни напомняния за предстоящи срокове или промени, за да следите задачите си.

Мобилна достъпност: Поддържа управление на задачите в движение с надеждни, лесни за използване приложения за потребители на Android и iOS.

Проследяване на напредъка: Визуализира изпълнението на задачите чрез интуитивни диаграми или табла за състоянието, за да се получи ясна представа.

🧠 Интересен факт: Редът на задачите в списъка ви е важен. Хората са склонни да изпълняват първите няколко задачи по-надеждно поради т.нар. ефект на първенството. Ето защо експертите по продуктивност препоръчват да поставяте най-важната задача на първо място, дори ако тя е и тази, която най-вероятно бихте избегнали.

10-те най-добри приложения за споделени списъци със задачи

Търсите приложение за споделен списък със задачи, което не събира цифров прах? Ето няколко варианта, които отговарят на различни нужди. 🗃️

1. ClickUp (Най-доброто за обединяване на задачи, проекти и екипно сътрудничество)

Споделените задачи често се провалят, защото хората нямат едно място, където да проследяват какво е направено, какво още трябва да се направи и кой е отговорен.

Споделяйте и проследявайте задачите с ClickUp Lists Групирайте споделените отговорности по теми с помощта на ClickUp Lists.

ClickUp решава този проблем. Това е приложението за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

ClickUp Lists

Всичко в ClickUp започва със списък.

ClickUp Lists е мястото, където се съхраняват свързани задачи, групирани по проект, рутина или обща цел.

Да предположим, че управлявате домакинство. Може да имате списъци за „Седмични задачи“, „Планиране на хранене“ и „Училищни неща“. Всеки списък ви дава ясна представа за това, което се случва в тази област, и улеснява фокусирането, без да се губите в несвързани задачи.

ClickUp Tasks

Управлявайте споделените задачи с помощта на задачите, подзадачите и списъците за проверка на ClickUp.

Във всеки списък създавате задачи в ClickUp. Всяка задача съдържа всичко необходимо за нейното изпълнение: заглавие, описание, отговорно лице, краен срок, статус и дори подзадачи.

Например, в работна среда, екипът по продукти може да добави задача, наречена „Пускане на чернова на имейл“, и да я възложи на копирайтъра. След това може да добави подзадачи като „Написване на чернова“, „Получаване на обратна връзка“ и „Финализиране на темата“, като всяка от тях се възлага на подходящия човек.

✨ Бонус: Изпълнете споделените си списъци със задачи, като направите комуникацията и сътрудничеството още по-безпроблемни с ClickUp Brain MAX. 🧐 Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и ВСИЧКИ свързани приложения + в интернет за задачи и данни.

🗣️Използвайте Talk to Text , за да задавате въпроси, диктувате и изпълнявате задачи с глас – без да използвате ръцете си, където и да сте.

🛠️ Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено контекстуално решение. ClickUp Brain MAX е супермощен AI спътник за настолни компютри, който наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от разрастването на AI инструментите, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създадете документация, да възложите задачи на членовете на екипа и др.

Можете също да гледате това видео, за да приоритизирате задачите по-добре.

По този начин никой няма да пропусне нещо или да дублира работата на друг.

Шаблон за ежедневен списък със задачи на ClickUp

Получете безплатен шаблон Започнете всеки ден с ясен, многократно използваем дизайн, като използвате шаблона за ежедневен списък със задачи.

Ако всеки ден повтаряте едни и същи задачи, пресъздаването на списъци със задачи бързо става досадно. Шаблонът за ежедневен списък със задачи на ClickUp ви спестява време в този случай.

Шаблонът за списък със задачи е създаден, за да помогне на екипите и домакинствата да структурират деня си по ясен начин. Той включва предварително създадени задачи като Сутрешна рутина, Следобедна рутина и Вечерна рутина. Под тези задачи можете да намерите подзадачи като Четене на книга, Тихо време, Медитативна разходка и други.

Има и персонализирани полета в ClickUp, където можете да си водите бележки, да следите постиженията си и да категоризирате задачите си.

ClickUp Automations

След като структурата е готова, малки задачи като известия и актуализации все още могат да забавят хората. ClickUp Automation помага за оптимизирането им.

Намалете ръчните актуализации с помощта на ClickUp Automations

Можете да зададете правила, които автоматично преместват задачи, изпращат актуализации или променят отговорните лица, когато са изпълнени определени условия. Например, в натоварено домакинство можете да създадете автоматизация, която премества задачата в „Завършени“, след като е отметната, или преразпределя седмичните задачи всеки понеделник сутрин.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте деня си с интелигентни предложения: Позволете на Позволете на ClickUp Calendar автоматично да планира задачите въз основа на приоритет и наличност, спестявайки време за ръчно планиране.

Пренаредете задачите с функцията „плъзгане и пускане“ в календара на ClickUp.

Синхронизиране между календари: Свържете Google, Outlook или Apple Calendar с ClickUp, за да се синхронизират автоматично всички събития в календара ви.

Създавайте отчети за напредъка: Помолете Помолете ClickUp Brain да състави отчет за напредъка на вашия екип или домакинство и използвайте изкуствен интелект за ежедневните задачи.

Присвояване на задачи за бързо действие: Бързо общувайте и разпределяйте задачи с помощта на Бързо общувайте и разпределяйте задачи с помощта на ClickUp Assign Comments , като съхранявате всичко, свързано със задачата, на едно място.

Автоматизирайте работните процеси в различните приложения: създайте тригери, които автоматично прехвърлят данни между инструментите, като например задаване на повтарящи се крайни срокове или преместване на задачи между табла за проекти.

Достъп до външни документи: Вградете Google Docs, Sheets и дори уебсайтове директно в задачите с Вградете Google Docs, Sheets и дори уебсайтове директно в задачите с ClickUp Integrations , за да имате всичко необходимо, без да напускате приложението.

Ограничения на ClickUp

Твърде многото опции за персонализиране могат да объркат потребителите, които ги използват за първи път.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (10 215+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (4455+ отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 наистина казва всичко:

ClickUp е изключително полезно за управление на задачи и поддържане на всичко организирано на едно място. Платформата е много интуитивна, предлага високо ниво на персонализация и улеснява приоритизирането на дейностите и спазването на сроковете. Управлението на задачите, в частност, значително подобри производителността на нашия екип, а възможността да виждаме всичко чрез табла и списъци е революционна. Аз го използвам всеки ден, през целия ден, и вече съм го интегрирал с някои други приложения, като Toogl Track, Google Calendar и Microsoft Outlook.

ClickUp е изключително полезно за управление на задачи и поддържане на всичко организирано на едно място. Платформата е много интуитивна, предлага високо ниво на персонализация и улеснява приоритизирането на дейностите и спазването на сроковете. Управлението на задачите, в частност, значително подобри производителността на нашия екип, а възможността да виждаме всичко чрез табла и списъци е революционна. Аз го използвам всеки ден, през целия ден, и вече съм го интегрирал с някои други приложения, като Toogl Track, Google Calendar и Microsoft Outlook.

📮 ClickUp Insight: Служителите, работещи с информация , изпращат средно по 25 съобщения дневно, търсейки информация и контекст. Това показва, че се губи доста време за превъртане, търсене и разшифроване на фрагментирани разговори в имейли и чатове. 😱 Ако само имахте интелигентна платформа, която свързва задачи, проекти, чат и имейли (плюс AI!) на едно място. Но вие имате: опитайте ClickUp!

2. Todoist (Най-доброто съчетание между простота и мощни функции)

чрез Todoist

Може би се чувствате претоварени от сложните инструменти за управление на проекти. Todoist постига идеалния баланс между простота и функционалност.

Изчистеният интерфейс крие мощни организационни функции. Той ви позволява да създавате споделени проекти за всичко – от планиране на почивка с приятели до координиране на срокове за работа с колеги. Изпъква въвеждането на естествен език – като напишете „Изпращай доклад всеки петък“, автоматично се създават повтарящи се задачи.

Най-добрите функции на Todoist

Настройте напомняния, базирани на местоположението, които ви напомнят за списъка с покупки в момента, в който влезете в обичайния си супермаркет.

Разделете сложните проекти на три нива от вложени подзадачи, които поддържат дори сложните проекти добре организирани.

Проследявайте напредъка с визуални диаграми за завършени задачи, които показват ежедневните, седмичните и месечните модели на продуктивност с един поглед.

Достъпвайте и актуализирайте споделени списъци в реално време на устройства с Android, Windows, уеб или Apple.

Ограничения на Todoist

Безплатният план е ограничен до само пет активни проекта.

Не можете да прикачвате файлове, по-големи от 25 MB, към задачите.

Коментарите и историята на задачите са достъпни само в платената версия.

Цени на Todoist

Начинаещи: Безплатно

Pro: 2,5 $/месец на потребител

Бизнес: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Todoist

G2: 4. 4/5 (800+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (2585+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Todoist?

Едно ревю в G2 го описва по следния начин:

За мен Todoist е като спасител. Лесно се настройва и наистина помага да се подреди всичко в ясни списъци със задачи, дори за големи проекти с моя екип. Освен това, с него е много лесно да се променят крайните срокове.

За мен Todoist е като спасител. Лесно се настройва и наистина помага да се подреди всичко в ясни списъци със задачи, дори за големи проекти с моя екип. Освен това, с него е много лесно да се променят крайните срокове.

🔍 Знаете ли? Има психологическа причина да продължавате да мислите за незавършени задачи. Нарича се ефект на Зейгарник – мозъкът ви запазва тези задачи отворени като раздели в браузъра, докато не ги решите или прехвърлите. Записването им ви помага да се освободите психически.

3. Lovewick (Най-подходящо за двойки, които заедно управляват домакинските задачи)

чрез Lovewick

Представете си приложение, създадено специално за разговори между партньори за това кой какво прави. Това е Lovewick. За разлика от общите мениджъри на задачи, то е създадено от самото начало за вас и вашия партньор, с когото споделяте дом.

Приложението се фокусира върху това да направи управлението на домакинството по-скоро като екипна работа. То насърчава равното разпределение на задачите чрез умни напомняния и функция за балансирано разпределение.

Най-добрите функции на Lovewick

Създайте повтарящи се домакински рутинни задачи, които автоматично се редуват между партньорите, така че никой от двамата да не се налага да почиства всяка седмица.

Проследявайте споделените разходи и бюджетни цели заедно със задачите, за да управлявате наема, комуналните услуги и разходите за хранителни стоки на едно място.

Използвайте таблото за взаимоотношения, за да отпразнувате изпълнените задачи и да се уверите, че отговорностите в домакинството остават балансирани във времето.

Планирайте специални поводи и изненади в частна секция, до която партньорът ви няма достъп до датата на разкриването.

Ограничения на Lovewick

Ограничени интеграции с други приложения за продуктивност

По-малко подходящи са за задачи, свързани с работата.

За да се възползвате максимално от приложението, е необходимо и двамата партньори да го използват активно.

Цени на Lovewick

Безплатни

Lovewick Plus: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии на Lovewick

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Lovewick?

Този коментар в Reddit повдига интересна гледна точка:

Много харесвам Lovewick. То е просто, безплатно и интерфейсът отговаря на нашите нужди. Няма да повярвате колко тайни срещи ми помогна да планирам успешно това приложение. И, разбира се, списъците със задачи! Аз и партньорът ми сме маниаци на организацията, така че за нас опитът беше страхотен.

Много харесвам Lovewick. То е просто, безплатно и интерфейсът отговаря на нашите нужди. Няма да повярвате колко тайни срещи ми помогна да планирам успешно това приложение. И, разбира се, списъците със задачи! Аз и партньорът ми сме маниаци на организацията, така че за нас опитът беше страхотен.

💡 Професионален съвет: Напишете задачата така, както бъдещото ви „аз“ трябва да я види. „Свържете се с Пол“ става по-ясно, когато напишете „Свържете се с Пол относно: отчет за второто тримесечие – чакаме обратната му връзка от миналия четвъртък“. Вашият списък трябва да намалява конфликтите, а не да ги създава.

4. Trello (Най-подходящо за визуални мислители, които предпочитат табла)

чрез Trello

За вас, визуалните мислители, Trello предлага освежаващ подход към управлението на лични задачи. Системата Kanban, базирана на карти, ви позволява да премествате задачи между персонализирани табла, представляващи различни етапи на изпълнение. Този работен процес улеснява прегледа на състоянието на проекта с един поглед.

Можете да премествате картички между колони като „Завършени“, „В процес“ и „Завършени“, създавайки задоволително визуално представяне на напредъка.

Най-добрите функции на Trello

Прикачете файлове, списъци за проверка, крайни срокове и коментари директно към картите със задачи, за да имате пълна представа за резултатите от проекта.

Създайте шаблони за списъци със задачи за повтарящи се проекти, за да не се налага екипът ви да пресъздава структурите всеки път.

Персонализирайте правилата за автоматизация на Butler, които преместват карти и уведомяват членовете на екипа, когато са изпълнени определени условия.

Добавете етикети с цветови кодове, за да категоризирате задачите по отдели, нива на приоритет или имена на клиенти за бързо визуално филтриране.

Ограничения на Trello

Ограничени възможности за отчитане и анализи в безплатните и по-ниските планове

Потребителските полета изискват премиум абонамент.

Интеграцията с календара и изгледите на времевата линия не са толкова стабилни.

Цени на Trello

Безплатни

Стандартен: 6 $/месец на потребител

Премиум: 12,50 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (13 670+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (23 435+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Според едно ревю в Trustpilot:

Много прост, но полезен инструмент. Ние го използваме за нашата технологична и продуктова пътна карта и за наблюдение на напредъка в работата. Той е много полезен. Има и няколко възможности за персонализиране и няколко интеграции. Цената се е повишила значително през последните няколко месеца. В противен случай, това е чудесен инструмент за стартиращи компании.

Много прост, но полезен инструмент. Ние го използваме за нашата технологична и продуктова пътна карта и за наблюдение на напредъка в работата. Той е много полезен. Има и няколко възможности за персонализиране и няколко интеграции. Цената се е повишила значително през последните няколко месеца. В противен случай, това е чудесен инструмент за стартиращи компании.

🔍 Знаете ли, че... Според проучване сред 2000 души, средният възрастен в Обединеното кралство пише 156 списъка със задачи годишно. Повече от една трета от анкетираните заявиха, че без списъците си биха били изгубени, а 21% биха имали затруднения да свършат каквото и да е без тях.

Съвет от професионалист: За да ви напомня за задачите, просто кажете на ClickUp Brain, вашия личен AI асистент, какво трябва да направите и кога. Или му дайте целия си списък и го оставете да планира графика ви в AI календара на ClickUp . Лесно е! Позволете на ClickUp Brain да планира задачите ви в календара и да ви напомня за тях.

5. Any. do (Най-доброто за безпроблемна синхронизация между различни устройства)

чрез Any.do

Any. do се отличава със своите възможности за работа на различни платформи. Приложението преминава плавно между интерфейсите на вашия десктоп, мобилен телефон, уеб и дори смарт часовник. Можете да започнете списък за пазаруване на компютъра си и да отбелязвате артикулите на телефона си, докато сте в магазина, без никакви проблеми със синхронизацията.

Чистият, минималистичен дизайн фокусира вниманието върху задачите, вместо да ви претоварва с комплексни функции.

Най-добрите функции на Any.do

Планирайте деня си с функцията „Moment“, която ви подканва да прегледате бързо предстоящите задачи за деня всяка сутрин.

Създавайте споделени списъци за пазаруване или домакински задачи, които се актуализират в реално време на устройствата на всички членове на семейството.

Интегрирайте събитията от календара със задачите, за да видите цялостна картина на срещите и задачите в единна времева линия.

Групирайте задачите в персонализирани категории, които съответстват на конкретни области от живота ви, като например ремонт на дома или планиране на сватба.

Any. do ограничения

Опциите за организиране на задачите са по-малко гъвкави в сравнение с някои конкуренти.

Опциите за повтарящи се задачи остават по-ограничени в сравнение с Todoist.

Функциите за сътрудничество не са толкова стабилни, колкото алтернативите, насочени към екипи.

Цени на Any.do

Безплатни

Премиум: 7,99 $/месец

Семейство: 9,99 $/месец (за четирима членове)

Екипи: 7,99 $/месец на потребител

Any. do оценки и рецензии

G2: 4. 2/5 (190+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (190 отзива)

🧠 Интересен факт: Средностатистическият човек може да задържи в работната си памет едновременно само 3-5 елемента. Това е една от причините, поради които списъците със задачи са толкова важни – те освобождават мозъка ви и ви дават възможност да се концентрирате, без да се налага да помните всичко наведнъж.

6. Cozi (Най-подходящо за заети семейства, които се справят с множество графици)

чрез Cozi

Cozi отговаря на уникалните предизвикателства на семейната организация. То обединява семейните календари, списъци за пазаруване, задачи и планове за хранене в един интерфейс с цветно кодиране.

На всеки член на семейството се присвоява цвят, което улеснява да се види кой къде и кога трябва да бъде. Функцията за споделен списък с покупки предотвратява дублирането на покупки и гарантира, че нищо няма да бъде забравено по време на пазаруването.

Най-добрите функции на Cozi

Споделяйте списъци с покупки и задачи , които всеки член на семейството може да актуализира от собственото си устройство, дори и без мобилна връзка.

Планирайте хранене и съхранявайте рецепти в същото приложение, в което създавате списъци за пазаруване, за да улесните подготовката на вечерята.

Всяка сутрин получавайте имейли с дневен ред, съдържащи пълен списък с дейностите и срещите на всеки член от семейството.

Водете семеен дневник, в който членовете могат да записват спомени и важни моменти, както и ежедневни задачи и постижения.

Ограничения на Cozi

Безплатната версия включва реклами, които някои потребители намират за разсейващи.

Ограничени възможности за персонализиране в сравнение с по-гъвкавите мениджъри на задачи

По-малко интеграции с календари и услуги на трети страни

Цени на Cozi

Безплатни

Cozi Gold: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Cozi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Microsoft Loop (най-подходящо за екипи, които вече използват Microsoft 365)

чрез Microsoft Loop

Microsoft Loop превръща управлението на задачите в динамично, съвместно работно пространство. То комбинира аспекти от документи, бели дъски и списъци със задачи в компоненти, които се актуализират в реално време в приложенията на Microsoft.

Това означава, че списъкът със задачи, създаден в Loop, се появява и актуализира незабавно, когато е вграден в чатовете на Teams или имейлите в Outlook.

Най-добрите функции на Microsoft Loop

Създавайте компоненти за съвместна работа, които остават синхронизирани, когато се споделят в Teams, Outlook и Word, без да се налага ръчно актуализиране.

Превърнете идеите в изпълними задачи, без да превключвате между различни инструменти по време на междуотделни срещи.

Проследявайте напредъка на проектите с адаптивни таблици, които всеки може да актуализира едновременно по време на или след видеоразговори.

Ограничения на Microsoft Loop

За пълна функционалност е необходим абонамент за Microsoft 365.

Това е сравнително нов продукт, чиито функции все още се развиват.

По-стръмна крива на обучение в сравнение със самостоятелните приложения за управление на задачи

Цени на Microsoft Loop

За дома

Microsoft 365 Family: 12,99 $/месец (за един до шест души)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/месец (за един човек)

За бизнес

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/месец на потребител

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/месец на потребител

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/месец на потребител

Microsoft 365 Apps for business: 9,90 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Loop

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли? Проучване на Американската психологическа асоциация показва, че дори кратките умствени блокажи, създадени от преминаването от една задача към друга, могат да струват до 40% от продуктивното време на човек.

8. Asana (Най-подходящо за екипи, които се нуждаят от надеждно проследяване на проекти)

чрез Asana

Asana пренася управлението на споделените задачи на по-структурирано ниво. Платформата предлага множество начини за визуализиране на работата – списъци, табла, времеви линии и календари – така че екипът ви да може да проследява проектите според предпочитания от него стил.

Подробните настройки за разрешения ви позволяват да контролирате кой може да вижда, редактира или коментира конкретни задачи, което ги прави подходящи за сложни екипни структури.

Най-добрите функции на Asana

Създайте персонализирани полета, за да филтрирате задачите въз основа на конкретна информация, като статус на одобрение от клиента и бюджетни категории.

Автоматизирайте рутинните процеси с правила, които разпределят задачи, актуализират статуси и изпращат известия, когато наближават крайните срокове.

Задайте зависимости между задачите, така че членовете на екипа да знаят точно кои елементи трябва да бъдат изпълнени, преди да могат да започнат работата си.

Ограничения на Asana

Безплатен план, ограничен до 15 членове на екипа

Някои потребители съобщават за прекалено много известия в активни проекти.

Мобилното приложение не разполага с някои функции, които са налични в десктоп версията.

Сравнително скъпи за случайна или малка употреба

Цени на Asana

Лично: Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/месец на потребител

Разширено: 30,49 $/месец на потребител

Предприятия: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (11 580+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (13 435+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Вижте какво казва един рецензент на G2 за това приложение за споделен списък със задачи:

Това, което най-много ми харесва в Asana, е колко лесно беше да го внедрим в цялата наша организация. Интуитивният интерфейс улесни внедряването, а предварително създадените табла за управление осигуряваха незабавен поглед върху напредъка на проекта, без да е необходимо обширно персонализиране. Освен това лесната навигация и удобният за ползване дизайн улесняват крайните потребители на всички нива да се адаптират и да останат ангажирани със задачите си.

Това, което най-много ми харесва в Asana, е колко лесно беше да го внедрим в цялата ни организация. Интуитивният интерфейс улесни внедряването, а предварително създадените табла за управление осигуряваха незабавен поглед върху напредъка на проекта, без да е необходимо обширно персонализиране. Освен това лесната навигация и удобният за ползване дизайн улесняват крайните потребители на всички нива да се адаптират и да останат ангажирани със задачите си.

9. Notion (Най-доброто за комбиниране на бележки, документи и задачи)

чрез Notion

С Notion можете да създавате богати списъци със задачи, вградени в контекстуални документи. Гъвкавият подход към базата данни позволява персонализирани свойства и изгледи, които се адаптират към конкретни работни процеси.

Вашият екип ще оцени начина, по който Notion свързва справочни материали и задачи за изпълнение. То поддържа и използването на изкуствен интелект за автоматизиране на задачите.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте персонализирани бази данни, които проследяват новите задачи заедно със свързаната информация за клиенти, документация по проекти и бележки от срещи.

Създайте свързани изгледи, които показват едни и същи задачи, филтрирани по различен начин за ръководители, мениджъри и индивидуални сътрудници.

Проектирайте страници на таблото, които комбинират задачи, бележки и показатели в един унифициран изглед за обзор на проектите.

Превключвайте между прости списъци за проверка и изгледи на база данни, докато сложността на вашия проект се развива от концепция до изпълнение.

Ограничения на Notion

По-стръмна крива на обучение в сравнение със специализираните приложения за управление на задачи

Производителността може да се забави при големи бази данни и сложни страници.

Настройката изисква значително време и усилия.

Цени на Notion

Безплатни

Плюс: 12 долара на месец на потребител

Бизнес: 24 $/месец на потребител

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 6000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (2540+ отзива)

🧠 Интересен факт: Хората са по-ангажирани с целите си, когато има публичен елемент. Проучване показва, че хората, които споделят целите си с другите или ги правят видими (например на споделена табло за задачи), са по-склонни да ги изпълнят.

10. Google Keep (най-доброто за бързо записване на прости споделени задачи)

чрез Google

Google Keep предлага лесен подход към споделените ви задачи. Приложението работи като цифрови лепящи се бележки с добавени функции за сътрудничество.

Можете да създавате бележки с цветни кодове и списъци за управление на проекти, които се синхронизират между устройствата. Интеграцията с други услуги на Google го прави особено удобен, ако вече използвате Gmail или Google Calendar. Освен това, простотата му го прави идеален за бързи списъци за пазаруване или повтарящи се напомняния.

Най-добрите функции на Google Keep

Споделяйте бележки и списъци с задачи незабавно с контактите си в Google, които могат да ги преглеждат и редактират в реално време, докато пазаруват в различни магазини.

Преобразувайте ръчно написани бележки в текст, като използвате камерата на мобилното приложение, когато записвате идеи на салфетки или бележници.

Копирайте съдържанието на бележките директно в Google Docs, за да разширите простите списъци в подробни документи, без да ги преписвате отново.

Ограничения на Google Keep

Липсват разширени функции за управление на задачите, като зависимости или подзадачи.

Ограничени възможности за форматиране на текст в сравнение с пълнофункционалните приложения за бележки

Няма възможност да се присвояват конкретни задачи от споделения списък на различни хора.

Цени на Google Keep

Безплатни с акаунт в Google

Оценки и рецензии за Google Keep

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (230 отзива)

💡 Професионален съвет: Създайте списък, в който да се включват всички случайни задачи на всеки. От вземането на дрехите от химическото чистене до обаждането на леля Мери – всичко е по-лесно, когато всеки добави своите задачи в споделен списък. Ограничете се обаче до най-важните задачи, за да не се превърне списъкът в сметище.

Работете по-добре заедно с ClickUp

Приложението за споделен списък със задачи работи само когато наистина държи хората отговорни. Това означава актуализации в реално време, ясна отговорност и лесен за разбиране дизайн. Без това задачите се провалят, сроковете се пропускат и нещата се правят два пъти или изобщо не се правят.

Ако търсите едно приложение, което интегрира всичко – задачи, рутинни дейности, актуализации и дори малко автоматизация – ClickUp е точно за вас.

Те са създадени за сътрудничество на всяко ниво, от семейства до динамични екипи, и са пълни с функции, които се разширяват според вашите нужди.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и създайте най-добрия си списък със задачи досега! ✅