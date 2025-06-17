Топ 8 алтернативи на Wanderlog за планиране на пътувания и управление на маршрути

Планирането на пътуване трябва да е вълнуващо, а не изтощително.

Но ако някога сте се сблъсквали с тромав планиращ пътувания, загубили сте резервациите си или сте прекарали часове в организиране на маршрута си, тогава добре познавате чувството на неудовлетвореност.

Въпреки че Wanderlog е популярно приложение за планиране на пътувания, то може да не е подходящо за всеки. Някои потребители може да смятат, че му липсват основни функции, че е прекалено сложно или че не съответства на техния стил на планиране.

Ако търсите нещо различно, ние имаме подходящото за вас. От инструменти за съвместно планиране до гъвкави шаблони за маршрути, като тези, предлагани от ClickUp, ето осемте най-добри алтернативи на Wanderlog, които правят планирането на пътувания по-гладко, по-организирано и много по-малко стресиращо.

Защо да изберете алтернативи на Wanderlog?

Wanderlog е солиден планиращ инструмент за пътувания с функции за създаване на маршрути, проследяване на разходи и сътрудничество в екип. Той ви позволява да разглеждате пътеводители, да добавяте спирки и да създавате споделени маршрути.

Но не е съвършено. Прогнозите за времето за пътуване често са неточни, което затруднява реалистичното планиране. Интерфейсът може да изглежда сложен за навигация, особено при планиране на многодневни пътувания. Освен това няма вградена функция за управление на списъци с багаж или задачи преди пътуването.

И така, какво трябва да търсите вместо това?

Прогнози за времето за пътуване: Уверете се, че ежедневният ви график е реалистичен, като вземете предвид реалните закъснения, престои и време за транспорт.

Интуитивен интерфейс: Лесно планирайте маршрути и правете корекции, без да се мъчите с усложнени настройки.

Проследяване на разходите: Следете разходите на групата с функции като автоматично разделяне на сметки, превръщане на валута и споделени бюджети.

Гъвкави ценови опции: Независимо дали пътувате сам или организирате групова екскурзия, намерете план, който отговаря на вашите нужди, без ненужни разходи.

Списъци и задачи: Поддържайте реда, като управлявате всичко на едно място – от списъци за багаж и заявления за визи до настаняване в хотели и резервации за дейности.

Ако тези функции са важни за вас, е време да намерите по-добър инструмент за планиране на пътувания!

8 алтернативи на Wanderlog на един поглед

Независимо дали търсите по-добър контрол над маршрута, персонализирани препоръки, по-силни функции за сътрудничество или по-голяма гъвкавост при планирането, тези алтернативи на Wanderlog предлагат солидни опции.

Ето един кратък преглед, преди да се впуснем в подробности:

Инструмент за планиране на пътувания Отличителна характеристика Най-подходящо за Цени* ClickUp – Цялостно управление на задачите и персонализирани шаблони за планиране на пътувания Създател на маршрути с внимание към детайлите Наличен е безплатен план; Възможни са персонализации за предприятия. RoadTrippers – Персонализирани предложения за спирки с красиви гледки по маршрутите Приключенецът на пътя Платените планове започват от 35,99 $/година. TripIt – Проследява полети и резервации с актуализации в реално време Често летящият пътник Наличен безплатен план/ Платен план за 49 $/година Sygic Travel – Офлайн карти и подбрано съдържание за пътувания Визуалният планиращ инструмент Наличен е безплатен план/ Платените планове започват от 2,75 $/месец. TripHobo – Съвместно създаване на маршрути от много потребители и интелигентна оптимизация на маршрутите Груповият пътешественик Наличен безплатен план/ Персонализирани цени Google Maps – Трафик в реално време и навигация с персонализирани карти Минималистичният планиращ Безплатно TripAdvisor – Създател на маршрути, базиран на изкуствен интелект и милиони отзиви Планиращ инструмент, базиран на отзиви Безплатно Polarsteps – GPS-базиран дневник за пътувания и автоматично проследяване на маршрута Разказвачът и документиращият пътувания Наличен е безплатен план/ Платените планове започват от 39,55 $/месец.

8-те най-добри алтернативи на Wanderlog, които можете да използвате

Не всички пътуващи планират по един и същи начин. Някои обичат графиците с цветни кодове, докато други се нуждаят само от отметка на картата.

Вместо скучен списък, ние съпоставяме всеки планиращ пътувания с конкретен стил на пътуване.

Независимо дали сте любител на планирането с таблици, приключенски тип или спонтанен изследовател, има приложение, което отговаря на начина, по който пътувате. Ето нашият списък 👇

1. ClickUp (Най-доброто за създаване на подробни маршрути)

Планирайте идеалното си пътуване, премествайте плановете с плъзгане и пускане и сътрудничете в реално време с ClickUp Whiteboards.

Ако планирането на пътуване ви вълнува толкова, колкото и самото пътуване, ClickUp е вашият идеален спътник за планиране на пътувания. То е създадено за тези, които обичат да планират всяка подробност, от часовете на полетите до резервациите в ресторанти, програмите за разглеждане на забележителности и дори списъците с багаж.

С ClickUp Tasks можете да разделите маршрута си ден по ден, час по час и да зададете крайни срокове за всяка задача. Създайте списъци със задачи за резервации на полети, резервации в хотели, дейности и опаковане и задайте крайни срокове, за да не пропуснете нито един от тях.

Можете дори да добавите нива на приоритет, за да знаете какво е задължително (като да си купите билет за Айфеловата кула предварително) и какво е гъвкаво. Ето как можете да настроите първата си задача 👇

Търсите място, където да обмислите маршрути или места, които задължително трябва да посетите? ClickUp Whiteboards ви позволява да визуализирате идеите си, да премествате местата с плъзгане и пускане и да си сътрудничите в реално време с приятели или семейство.

А ако искате пълна картина на вашите планове за пътуване, календарният изглед на ClickUp ви помага да видите цялото си пътуване с един поглед.

Превърнете плановете си за пътуване във визуална пътна карта с календарния изглед на ClickUp.

ClickUp Docs ви предоставя допълнително място, където да записвате бележки, съвети за пътуване или резервни планове. Получавате вграден център за цялата важна информация за пътуването (потвърждения за полети, визови изисквания, списъци с багаж и др.).

Ако бях на ваше място, бих го свързал с ClickUp Tasks, за да остане всичко свързано – защото какво добро има в едно перфектно планирано пътуване, ако забравите да направите самото планиране? 😉

За да улесни нещата още повече, ClickUp предлага разнообразие от шаблони за маршрути, които улесняват планирането на пътувания. Един от най-обичаните от пътуващите е шаблонът за планиране на пътувания на ClickUp. Готов за употреба набор, с който можете да проследявате дестинации, резервации в хотели, подробности за полети и дейности на едно място.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за планиране на пътувания на ClickUp, за да планирате безпроблемно пътуване.

Този шаблон предлага персонализирани статуси за проследяване на напредъка на пътуването, персонализирани полета за съхранение на важни данни като контакти за спешни случаи и етапи на пътуването, както и над 15 персонализирани изгледа, като списък, диаграма на Гант, натоварване и календар, за визуално управление на плановете.

С функции за управление на проекти като проследяване на времето, предупреждения за зависимости и вградена интеграция с електронна поща, организирането на пътуванията ви никога не е било по-лесно.

ClickUp предлага и шаблон за планиране на почивки за лични пътувания с списъци за багаж и гъвкави дневни планове, както и шаблон за бизнес пътувания за по-структурирано управление на срещи, полети и графици.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте напомняния за всеки детайл от пътуването: Никога не пропускайте чекиране на полет, резервация на хотел или опаковане в последния момент с Никога не пропускайте чекиране на полет, резервация на хотел или опаковане в последния момент с ClickUp Reminders

Споделяйте планове, без да губите контрол: Използвайте Използвайте разрешенията за гости , за да позволите на приятели и семейство да преглеждат или предлагат промени в маршрута ви, като същевременно запазите контрола върху версиите в свои ръце.

Планирайте по-умно с предложения, базирани на изкуствен интелект: Използвайте Използвайте ClickUp Brain , за да генерирате маршрути, да предлагате дестинации и да създавате списъци с багаж – просто въведете команда и оставете изкуственият интелект да се погрижи за детайлите!

Помолете ClickUp Brain да генерира идеи, да напише маршрут за пътуване, да намери най-добрите места и др.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение няма някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви на клиенти за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю на Cap terra:

Като цяло опитът ми с ClickUp е много добър. Работата с екипи е много по-лесна с помощта на ClickUp. То ми позволява да създавам задачи, да определям крайни срокове и да проследявам напредъка. Най-хубавото е, че ни помага да комуникираме по-добре с членовете на екипа.

Като цяло опитът ми с ClickUp е много добър. Работата с екипи става много по-лесна с помощта на ClickUp. То ми позволява да създавам задачи, да определям крайни срокове и да проследявам напредъка. Най-хубавото е, че ни помага да комуникираме по-добре с членовете на екипа.

2. Roadtrippers (Най-доброто за приключенците, обичащи пътуванията с кола)

чрез Roadtrippers

Ако вашата мечтана ваканция включва живописни пътувания с кола, необичайни атракции по пътя и спонтанни спирки, Roadtrippers е създадено за вас. То ви помага да откриете скрити съкровища, от необичайни атракции по пътя до национални паркове, живописни гледки, ресторанти и места за настаняване.

Независимо дали сте спонтанен пътешественик или дигитален номад, този инструмент ви помага да създадете маршрут, в който можете да сравнявате маршрути, да поставяте маркери за места, които задължително трябва да посетите, да изчислявате разходите за гориво и да прилагате филтри, за да намерите най-добрите места по пътя.

Най-добрите функции на Roadtrippers

Калкулатор за гориво : Изчислете разходите си за гориво въз основа на типа на вашия автомобил и текущите цени на бензина на бензиностанциите по конкретния ви маршрут.

Интерактивни пътеводители : Разгледайте тематични пътеводители за пътувания с автомобил с начертани маршрути, предложени спирки и реални отзиви на пътували, за да създадете систематичен маршрут.

Бележки за сътрудничество по време на пътуване: Споделяйте редактируеми планове за пътуване с партньори, които имат акаунт в Roadtrippers, и използвайте вградената секция за бележки, за да поддържате всички в синхрон.

Ограничения на Roadtrippers

Потребителите трябва да навигират до всяка точка поотделно, вместо да навигират по целия маршрут наведнъж.

Цени на Roadtrippers

Базов : 35,99 $/година

Pro : 49,99 $/година

Премиум: 59,99 $/година

Оценки и рецензии за Roadtrippers

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. TripIt (Най-доброто за честите пътници)

чрез TripIt

Пътувате от летище на летище? TripIt опростява хаоса, като съхранява всички ваши резервации за полети, хотели и коли под наем на едно място.

Просто свържете своя имейл акаунт или препратете потвърдителните имейли на plans@tripit. com, и TripIt ще събере всички подробности за вашите резервации в една времева линия. Можете дори да добавите свои бележки и да качите документи за пътуването, като PDF файлове или снимки.

Инструментът също така предоставя предложения за кафенета, ресторанти и барове в близост до мястото, където отсядате. След като маршрутът ви е готов, можете да го синхронизирате с Google Calendar за по-лесно планиране и офлайн достъп.

Най-добрите функции на TripIt

Известия за полети в реално време : Генерирайте известия за закъснения, отменени полети или промени в изходните врати, за да сте подготвени за евентуални промени в пътуването си.

Оценка за безопасността на квартала : Оценете безопасността на кварталите, като получите оценки в различни категории, като физически вреди, безопасност на жените, здравни и медицински проблеми, политически свободи, кражби и безопасност на LGBTQ общността.

Въглероден отпечатък: Проверете въздействието на вашите планове за пътуване върху околната среда, за да направите устойчиви избори за пътуване.

Ограничения на TripIt

Форматите на документите са тясно фокусирани, което води до неработеща система.

Цени на TripIt

TripIt : Безплатно

TripIt Pro: 49 $/година

Оценки и рецензии за TripIt

G2 : 4,7/5 (42 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за TripIt?

Ето едно ревю от G2:

„Просто препращате маршрутите и имейлите, свързани с пътуването, и TripIt организира всичко за вас. Всичко е подредено и може лесно да се преглежда, редактира или изтрива. Възможността за споделяне на маршрута също е много полезна.“

„Просто препращате маршрутите и имейлите, свързани с пътуването, и TripIt организира всичко за вас. Всичко е подредено и може лесно да се преглежда, редактира или изтрива. Възможността да споделяте маршрута също е много полезна.“

4. Sygic Travel (за визуалните планиращи)

чрез Tripomatic

Sygic Travel (сега Tripomatic) е уеб-базиран планиращ инструмент за пътувания, който ви позволява да създавате маршрути директно върху интерактивни карти. Той ви помага да изготвите богати на забележителности планове за пътувания, като ви позволява да добавяте атракции, забележителности, ресторанти и други интереси в дневен маршрут.

Всяка спирка е нанесена визуално, което улеснява планирането на маршрути, които са логични от географска гледна точка.

След като планирате пътуването си, можете да изтеглите персонализирани карти и маршрути за офлайн достъп. Тази функция го прави идеален за международни пътувания по работа или за райони с ограничен достъп до интернет.

Най-добрите функции на Sygic Travel

Приложение за пътувания Tripomatic : Показва най-популярните места като музеи, ресторанти, магазини и скрити съкровища, подбрани от редактори на пътувания и други пътешественици.

360° видеоклипове : 360-градусови видеоклипове на популярни атракции, които ще ви помогнат да разгледате възможностите и да решите къде искате да отидете.

Интегрирани туристически услуги: Разгледайте опциите за настаняване, коли под наем и местни екскурзии в рамките на маршрута си с директни връзки към Booking.com и GetYourGuide.

Ограничения на Sygic Travel

Не предлага подробни настройки, като например възможността да поставяте времеви маркери в списъка си със задачи.

Цени на Sygic Travel

Безплатно

Платен план: 2,75 $/месец

Оценки и рецензии за Sygic Travel

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

5. TripHobo (Най-доброто за групови пътувания)

чрез Triphobo

Планирате пътуване с приятели или семейство? TripHobo улеснява груповите пътувания, като позволява на всеки да допринесе за общия маршрут. Започвате с избора на дестинация, след което няколко потребители могат съвместно да добавят атракции, транспорт, настаняване и дори почивки за хранене, всичко това разпределено по дни и часове.

Вградените интеграции за резервации на хотели допълнително опростяват управлението на резервациите. Независимо дали координирате уикенд излет или приключение в няколко града, това приложение държи всички на една и съща страница.

Най-добрите функции на TripHobo

Съвместно планиране на маршрути: Допринасяйте и редактирайте споделен маршрут в реално време.

Интелигентна оптимизация на маршрута : Автоматично коригирайте маршрута си, за да сведете до минимум времето за пътуване между спирките и да увеличите ефективността на разглеждане на забележителностите.

Интуитивни функции за бюджетиране: Задайте дневен или общ бюджет за пътуването и проследявайте очакваните разходи за транспорт, дейности и настаняване.

Ограничения на TripHobo

Някои потребители смятаха, че интерфейсът е сложен и показва прекалено много изскачащи прозорци на екрана.

Цени на TripHobo

Безплатно

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за TripHobo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за TripHobo?

Ето едно ревю от TrustPilot:

„Намирам тази платформа за много полезна, защото мога да споделям мислите си и тя ги категоризира според дата, място, бюджет, дейности и т.н.“

„Намирам тази платформа за много полезна, защото мога да споделям мислите си и тя ги категоризира според дата, място, бюджет, дейности и т.н.“

6. Google Maps (най-подходящо за минималистичния планиращ)

чрез Google Maps

Ако искате прост инструмент, който помага за маркиране на местоположения, Google Maps е всичко, от което се нуждаете. Той се използва широко по целия свят както за ежедневна навигация, така и за планиране на пътувания.

Потребителите могат да запазват местоположения в персонализирани списъци (например „Места за посещение в Париж“), да създават маршрути с няколко спирки, да проверяват трафика в реално време, да разглеждат опциите за обществен транспорт, да разглеждат райони с Street View и да изтеглят карти за офлайн употреба. Приложението се отличава с функциите „къде“ и „как да стигнем дотам“.

Можете да запазвате места в персонализирани списъци, да маркирате ключови локации, да споделяте карти с други хора и дори да изтегляте офлайн карти, за да не се губите в райони с ограничен достъп до интернет.

Най-добрите функции на Google Maps

Карти на закрити помещения : Навигирайте в големи обществени пространства като летища, музеи и търговски центрове с подробни карти на закрити помещения.

Програма „Местни гидове“ : Присъединете се към общност от потребители, които споделят отзиви, снимки и информация, за да подобрят данните на картите, и печелят точки и значки за приноса си.

Многослоен изглед на картата: Превключвайте до 10 различни слоя, включително трафик, сателитен изглед, терен, велосипедни алеи, обществен транспорт и качество на въздуха, за да планирате маршрутите си с повече контекст и гъвкавост.

Ограничения на Google Maps

Google Maps работи отлично в градовете и развитите страни, но има някои проблеми в развиващите се страни.

Цени на Google Maps

Безплатно

Оценки и рецензии в Google Maps

G2 : 4,7/5 (42 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Google Maps?

Ето едно ревю от G2:

„Това, което най-много ми харесва в Google Cloud, е неговата мащабируемост, надеждност, разширени функции и интеграция с други услуги на Google. Той предоставя мощни инструменти за анализ на данни, машинно обучение и изчислителни услуги.“

„Това, което най-много ми харесва в Google Cloud, е неговата мащабируемост, надеждност, разширени функции и интеграция с други услуги на Google. Той предоставя мощни инструменти за анализ на данни, машинно обучение и изчислителни услуги.“

7. TripAdvisor (Най-доброто за пътешествениците, които се водят от отзивите)

чрез Tripadvisor

Искате да сте сигурни, че всяко хранене, хотел и екскурзия си заслужават? TripAdvisor е добро място, където да проверите отзиви и оценки, преди да вземете решения за пътуването си.

Изключителна функция е „Пътувания“, която позволява на потребителите да запазват, организират и споделят своите планове за пътуване.

Независимо дали планирате самостоятелно или с група, можете да си сътрудничите в реално време, като позволите на приятели или семейство да допринесат за маршрута.

За тези, които предпочитат предварително планирани опции, Tripadvisor предлага предложени пътеводители и примерни маршрути, подбрани от общността и редакционния екип.

Най-добрите функции на TripAdvisor

AI маршрутизатор : Създайте персонализиран дневен план за пътуването си, използвайки генеративна AI, обучена на базата на милиони потребителски отзиви, оценки и данни за резервации.

Изглед на картата със запазени места : Вижте веднага всички запазени хотели, ресторанти и атракции, нанесени на карта, за да планирате маршрути и да избегнете връщане по същия път.

Интеграция за директно резервиране: Резервирайте хотели, екскурзии и преживявания директно чрез платформата чрез нейните партньори в областта на пътуванията, без да напускате приложението.

Ограничения на TripAdvisor

Потребителите често съобщават за грешки като неправилни дати, дублирани резервации и други грешки при резервациите.

Цени на TripAdvisor

Безплатно

Оценки и рецензии в TripAdvisor

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. Polarsteps (Най-доброто за разказвачите и документиращите пътувания)

чрез Polarsteps

Polarsteps ви помага да превърнете пътуванията си в красив дигитален албум. Използва GPS, за да проследява автоматично пътуването ви и създава впечатляваща визуална история (дори и без мрежа).

Можете да добавяте снимки, бележки и други подробности на всяка спирка, за да запазите спомените си. След приключване на пътуването можете да превърнете вашите цифрови пътеписи в физически пътеписи.

Тези персонализирани книги включват карти, снимки и бележки от пътуването, които служат като осезаеми спомени.

Характеристики на Polarsteps

Маркиране на снимки и бележки : Прикачете изображения и напишете описания за всяка спирка, за да създадете подробен дигитален пътепис.

Интерактивна времева линия на пътуването : Прегледайте историята на пътуванията си с нанесени на карта маршрути, дати и актуализации на базата на местоположението в формат, който може да се превърта.

Автоматично проследяване на маршрута: Използва GPS, за да записва пътя ви в реално време, без да се нуждаете от достъп до интернет.

Ограничения на Polarsteps

Последните промени не винаги се запазват, така че трябва постоянно да проверявате, за да сте в течение.

Цени на Polarsteps

Безплатно

Премиум : 39,55 $/месец

Lay-flat premium: 52,73 $/месец

Оценки и рецензии за Polarsteps

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Започнете да планирате пътуванията си с ClickUp

Всяка алтернатива на Wanderlog в този блог по свой начин помага да оптимизирате пътуването си, независимо дали става дума за картографиране на маршрути, управление на резервации или организиране на спирки.

Но ако искате пълен контрол над планирането, ClickUp предлага различен вид гъвкавост. От обсъждане на идеи до разпределяне на задачи и проследяване на всеки детайл, то обединява всичко под един покрив.

Можете да създавате маршрути, да задавате напомняния, да си сътрудничите с групата си и да персонализирате всичко според вашия стил на планиране.

