Топ 10 конкуренти на Buildertrend за управление на строителни проекти

Преследвате подизпълнители, които не отговарят на обажданията ви, ровите в купчини документи, за да намерите едно разрешение, и се опитвате да обясните на клиента си защо сте с три дни закъснение.

Подходящият софтуер за управление на строителни проекти може да реши много от тези проблеми.

Buildertrend е голямо име в бранша, но не е единственият вариант. Може би се нуждаете от по-гъвкаво бюджетиране или по-добро управление на документите. Може би цените на Buildertrend не съответстват на вашия бюджет.

Какъвто и да е случаят, ние сме събрали най-добрите алтернативи на Buildertrend, за да ви помогнем да управлявате следващия си проект без главоболия. От жилищно строителство до капиталови проекти, тези инструменти ще помогнат на професионалисти като вас да бъдат в течение с всеки детайл.

Нека разгледаме най-добрите конкуренти на Buildertrend, които си заслужава да бъдат проверени от строителните компании!

Най-големите конкуренти на Buildertrend на един поглед

Ето преглед на най-добрите алтернативи, които превъзхождат Buildertrend👇🏽

Какво трябва да търсите в конкурентите на Buildertrend?

Когато оценявате конкурентите на Buildertrend, фокусирайте се върху ключовите функции, които най-добре отговарят на вашите нужди в управлението на строителни проекти. Ето няколко неща, на които да обърнете внимание:

Планиране на проекти : диаграми на Гант, проследяване на задачи, зависимости и актуализации в реално време, за да спазвате графика на проектите.

Бюджетиране и проследяване на разходите : изготвяне на прогнози, управление на промени в поръчките и финансови отчети, за да разберете точно къде и как можете да спестите разходи.

Управление на строителни документи : Централизирано съхранение на чертежи, договори и разрешителни с лесен достъп и интуитивно търсене за строителни специалисти.

Сътрудничество в екип : инструменти за съобщения, възлагане на задачи и мобилен достъп за свързване на екипите на строителната площадка.

Управление на клиенти и подизпълнители : безпроблемна координация с доставчици, автоматизирано фактуриране и проследяване на плащанията.

Персонализиране и интеграции : Адаптивни работни процеси, които се свързват със счетоводен софтуер, : Адаптивни работни процеси, които се свързват със счетоводен софтуер, CRM за строителство и инструменти за проектиране, за да не губите време и пари.

Леснота на използване : Удобен за ползване интерфейс с минимална крива на обучение за бързо усвояване

Мобилен достъп : Напълно функционално приложение за управление на строителни проекти в движение.

Отчети и анализи : Информация, базирана на данни, за проследяване на напредъка и подобряване на ефективността на работата, така че всеки проект да бъде печеливш и да бъде завършен навреме.

Поддръжка на клиенти: Надеждна помощ чрез чат, телефон или имейл за отстраняване на проблеми – защото със сигурност нямате време да четете страници след страници с помощна документация, за да стигнете в крайна сметка там, откъдето сте започнали.

👀 Знаете ли, че... Строителният сектор ще добави около 45 800 работни места за строителни мениджъри всяка година през следващото десетилетие. Това означава много каски и проектни планове в процес на изработване!

10-те най-добри конкуренти на Buildertrend, които да опитате тази година

Прочетете по-долу подробния ни обзор на най-добрите алтернативи на Buildertrend, които да имате предвид за строителния пазар:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на строителни проекти и комуникация)

ClickUp не е просто поредният инструмент за управление на проекти – това е универсалното приложение за работа. С ClickUp за строителни екипи можете да спазвате графиците за строителство, без хаос, и да се справяте с проектите с по-малко стрес и повече контрол.

Спазвайте графиците за строителство с ClickUp.

За разлика от BuilderTrend, ClickUp прави планирането лесно с помощта на диаграми на Гант, свързани със строителството, които показват зависимостите в проекта в ясен, визуален формат.

Как? Запознайте се с Gantt Chart View в ClickUp, който помага на екипите да проследяват ключови етапи като одобрения на разрешителни, инспекции и дати на доставка, като гарантира, че няма да бъдат пропуснати важни срокове.

Ето кратко ръководство за настройка на диаграмата на Гант в ClickUp:

Можете да използвате ClickUp, за да задавате напомняния за предстоящи задачи, автоматично да уведомявате екипите за наближаващи крайни срокове и дори да създавате повтарящи се задачи за редовни инспекции на обекта или срещи за отчитане на напредъка.

Използвайте ClickUp за строителни екипи, за да обедините разговорите с клиенти и екипа, задачите, бюджетите, графиците и документацията.

Но това не е всичко. Всяка задача в ClickUp включва персонализирани полета, където можете да записвате важни подробности като необходими материали, актуализации на статуса и очаквани часове. Можете също да добавяте списъци за задачи с няколко стъпки, които са идеални за проследяване на протоколи за безопасност, поддръжка на оборудване, актуализации на проекти или изисквания за съответствие.

ClickUp гарантира максимална ефективност в строителството, като свързва екипите, независимо дали са в офиса или на място. Работниците на терен могат да актуализират задачите, да споделят снимки и да оставят бележки – без да се налагат допълнителни пътувания.

ClickUp ви предоставя не само проследяване на задачите, но и пълен преглед на проекта с един поглед. Персонализираните табла на ClickUp обединяват напредъка, бюджетите за строителство, крайните срокове и ефективността на екипа.

Съхранявайте информацията за задачите си, включително приоритети, зависимости и актуализации на напредъка, централизирано с ClickUp.

От друга страна, Workload View помага да се предотврати преразпределението и недостатъчното използване на капацитета, като елиминира забавянията.

С над 15 изгледа, ClickUp се адаптира към вашия работен процес. Използвайте списъци за организация, Kanban табла за проследяване или мисловни карти за планиране. Освен това, интегрираните финансови инструменти ви позволяват да следите бюджетите, разходите за материали и плащанията на изпълнителите в реално време – всичко на едно място.

Добавяйте бележки към изображенията и премахнете объркването в данните за строителните проекти с ClickUp.

Това, което прави ClickUp отлична алтернатива на Buildertrend, е, че ви позволява да преглеждате подадените документи, да одобрявате заявки за информация (RFI) и да добавяте бележки към чертежите директно на едно и също място.

Можете дори да каните клиенти или външни изпълнители с персонализирани права за преглед, като поддържате ефективно сътрудничество, без да разкривате чувствителни данни.

Ако нещата все още не са толкова лесни, колкото бихте искали, използвайте шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp. Той е специално разработен за строителни екипи, което прави по-лесно от всякога спазването на графика на проектите и гарантира, че всеки детайл е отчетен.

Получете безплатен шаблон Автоматизирайте работните процеси и намалете отнемащата време ръчна работа с шаблона за управление на строителни проекти на ClickUp.

Шаблонът включва и предварително създадени документи, които позволяват редактиране и сътрудничество в реално време. Независимо дали трябва да съхранявате чертежи, да очертавате спецификации за строителство, да подготвяте оферти за строителство или да проследявате запитвания за информация – съхранявайте всичко на едно централно място, достъпно за целия екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Някои потребители смятат, че кривата на обучение е стръмна.

Липсва вградено управление на BIM или RFI (въпреки че персонализацията и интеграциите помагат да се преодолее тази липса)

Цени на ClickUp

Рейтинги и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

В рецензия на G2 ClickUp е цитиран като „най-добрият приятел на архитекта“:

ClickUp е приложение, което е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към мултидисциплинарния свят на архитектурата и строителството. Харесва ми да използвам различните им шаблони, да ги персонализирам според нуждите си и да ги прилагам в работата си.

ClickUp е приложение, което е достатъчно гъвкаво, за да се адаптира към мултидисциплинарния свят на архитектурата и строителството. Харесва ми да използвам различните им шаблони, да ги персонализирам според нуждите си и да ги прилагам в работата си.

2. Procore (Най-доброто за управление на проекти на корпоративно ниво)

чрез Procore

За големи строителни фирми и генерални изпълнители, които се занимават със сложни проекти с много заинтересовани страни, Procore е солиден избор.

Той се отличава с централизиране на комуникацията, позволявайки на екипите да управляват заявки за информация, подадени документи и промени в поръчките, като същевременно всички са информирани през целия жизнен цикъл на проекта.

Функцията за ежедневен дневник позволява на мениджърите на място да записват данни за времето, работната ръка и материалите в реално време, като по този начин осигуряват безпроблемна координация с екипите в офиса.

👀 Знаете ли, че... През 2020 г. глобалната строителна индустрия генерира приходи от над 12,6 трилиона долара, затвърждавайки позицията си като един от най-големите и печеливши сектори в света.

Най-добрите функции на Procore

Използвайте инструменти за бюджетиране и финанси, за да проследявате разходите, управлявате фактурите и предотвратявате превишенията.

Интегрирайте с над 400 инструмента на трети страни, включително софтуер за счетоводство и планиране.

Достъп до мобилното приложение с офлайн достъп за актуализации на място и фотодокументация.

Ограничения на Procore

Цените могат да бъдат непосилни за по-малките фирми.

Ограничена офлайн функционалност за отдалечени работни обекти в сравнение с други алтернативи на Procore.

Цени на Procore

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Procore

G2: 4,6/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2700 отзива)

3. Contractor Foreman (Най-подходящ за малки строителни фирми)

чрез Contractor Foreman

Ако се нуждаете от пълен набор от инструменти за малки строителни фирми, Contractor Foreman е точно за вас. Той предлага управление на проекти, проследяване на времето, изготвяне на прогнози и фактуриране – всичко в една платформа.

С над 35 интегрирани функции малките екипи могат да се справят с всичко – от регистри за безопасност до запитвания за информация – в една платформа, което елиминира необходимостта от множество приложения за по-големи екипи.

Най-добрите функции на Contractor Foreman

Проследявайте разходите и бюджетите по проектите, за да контролирате разходите и рентабилността.

Управлявайте взаимоотношенията с клиентите и продажбите с вградена CRM система.

Планирайте проекти с диаграми на Гант, календарни изгледи и автоматични напомняния.

Гарантирайте спазването на изискванията за безопасност с инструменти за докладване на инциденти и OSHA документация.

Ограничения на бригадира на изпълнителя

Остарял интерфейс в сравнение с други инструменти

Ограничена разширена мобилна функционалност

Цени на Contractor Foreman

Базов пакет: 49 $/месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)

Плюс: 125 $/месец (фактурира се ежегодно)

Pro: 166 $/месец (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 249 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за бригадири на строителни фирми

G2 : 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 670 отзива)

4. Fieldwire (Най-доброто решение за координация на екипа на място)

чрез Fieldwire

Създаден за безпроблемна координация на място и в офиса, Fieldwire позволява възлагане на задачи и сътрудничество по строителни проекти в реално време, директно от обекта.

Отличителната черта на този софтуер за управление на строителни проекти е управлението на чертежи. Той позволява на потребителите да качват, анотират и споделят планове незабавно, така че всички да работят с най-новата версия.

Списъците с неизпълнени задачи и контролните списъци за инспекции помагат за поддържането на контрола на качеството, а офлайн достъпът поддържа продуктивността на отдалечените екипи.

Най-добрите функции на Fieldwire

Управлявайте задачите с приоритетни задания, за да гарантирате ефективен напредък на работата.

Преглеждайте и маркирайте планове за достъп до чертежи на място и незабавни бележки.

Проследявайте проблемите с фотодокументация, за да управлявате списъци с недовършени работи и инспекции.

Работете офлайн в отдалечени райони с достъп до необходимите инструменти на място.

Опростете управлението на RFI и подаването на документи за лесна комуникация между обекта и офиса.

Ограничения на Fieldwire

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с по-големите платформи

Разширените функции за отчитане могат да бъдат по-стабилни.

Цени на Fieldwire

Basic: Безплатно

Pro: 54 $/месец на потребител

Бизнес: 74 $/месец на потребител

Business Plus: 104 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Fieldwire

G2: 4,5/5 (над 230 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fieldwire

Потребител на Capterra споделя:

Една от малкото софтуерни програми, която обединява закупуването, управлението на проекти и работата на терен.

Една от малкото софтуерни програми, която обединява закупуването, управлението на проекти и работата на терен.

💡 Професионален съвет: Изграждането на силна мрежа е от съществено значение в строителния сектор. Участвайте в събития в бранша, присъединете се към професионални организации и се свържете с ментори и колеги, за да откриете нови възможности и да останете начело.

5. Autodesk Construction Cloud (Най-доброто решение за интегрирано управление на проекти и сътрудничество при проектирането)

чрез Autodesk Construction Cloud

Ако търсите инструмент, който съчетава управлението на строителството с сътрудничеството при проектирането, Autodesk Construction Cloud е идеалният избор за вас, особено ако става въпрос за мащабен проект.

Той централизира заявките за информация, подадените документи и актуализациите за напредъка в една платформа, като гарантира, че екипите имат достъп до точна и актуална информация.

Инструментите за сътрудничество при проектирането позволяват на архитекти, инженери и изпълнители да преглеждат и дават обратна връзка в реално време по моделите, като по този начин се намаляват закъсненията, причинени от недоразумения.

Най-добрите функции на Autodesk Construction Cloud

Сътрудничество при моделиране на строителна информация (BIM) с безпроблемно преглеждане в облака и откриване на конфликти.

Проследявайте версиите на документите, за да управлявате промените в чертежите, заявките за информация и подадените документи.

Използвайте анализи, базирани на изкуствен интелект, за оценка на риска и прогнозиране на проектите.

Интегрирайте с AutoCAD, Revit и други инструменти на Autodesk за цялостни работни процеси от проектирането до строителството.

Достъп до мобилни инструменти с разширени маркировки и проследяване на проблеми в реално време.

Ограничения на Autodesk Construction Cloud

Това може да бъде скъпо за по-малки фирми или проекти.

Стръмна крива на обучение за екипи, които не са запознати с екосистемата на Autodesk

Цени на Autodesk Construction Cloud

145 $/месец на потребител

Персонализирани цени за неограничен брой потребители

Оценки и рецензии за Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (над 4000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2200 отзива)

6. JobNimbus (Най-подходящ за покривни и външни изпълнители)

чрез JobNimbus

JobNimbus предлага хибридна система за управление на проекти и CRM, която помага на изпълнителите да управляват и проследяват задачите, да автоматизират последващите действия и да поддържат финансовите си данни в ред.

С JobNimbus, който автоматизира проследяването, напомнянията и фактурирането, изпълнителите могат да избегнат преследването на клиенти или ръчното актуализиране на всеки етап от проекта.

Тъй като много изпълнители на покривни и облицовъчни работи работят с конкретни доставчици на материали, JobNimbus им позволява да извличат цените на доставчиците директно, да генерират поръчки за покупка, да възлагат задачи и дори да проследяват доставките по проекта в рамките на платформата.

Най-добрите функции на JobNimbus

Проследявайте потенциални клиенти, оферти и проекти с помощта на работна линия с функция „плъзгане и пускане”.

Управлявайте поръчките за материали и доставчиците за оптимизирано снабдяване.

Качвайте снимки и докладвайте актуализации на място с мобилно приложение.

Интегрирайте с QuickBooks за безпроблемно счетоводство и финансово проследяване.

Ограничения на JobNimbus

Някои потребители съобщават за чести проблеми и затруднения при навигацията.

Изисква време за пълна интеграция в работните процеси.

Цени на JobNimbus

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за JobNimbus

G2: 4,7/5 (над 60 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 480 отзива)

Какво казват реалните потребители за JobNimbus

В рецензия на G2 се казва:

Харесва ми възможността да създавам персонализирани отчети бързо и лесно, както и че създаването на контакти/задачи/работни места е относително лесно. Концепцията за таблата също е страхотна, както и възможността да кликвам/плъзгам контактите според нуждите си.

Харесва ми възможността да създавам персонализирани отчети бързо и лесно, както и че създаването на контакти/задачи/работни места е относително лесно. Концепцията за таблата също е страхотна, както и възможността да кликвам/плъзгам контактите според нуждите си.

👀 Знаете ли, че... В строителния сектор в САЩ разликата в заплащането между мъжете и жените е по-малка, отколкото в повечето други сектори.

7. CoConstruct (Най-подходящ за строители на индивидуални къщи и ремонти)

чрез CoConstruct

Представете си, че се занимавате с изграждането на къща по поръчка без хаоса от постоянното отиване и връщане. Точно за това е създаден CoConstruct.

Той оптимизира комуникацията с клиенти, управлението на проекти и финансовото проследяване в едно централизирано място. Освен това, неговият изключителен клиентски портал държи собствениците на имоти в течение, като им позволява да проследяват актуализации, да одобряват избори и да комуникират директно с строителите за по-гладък и прозрачен процес.

Най-добрите функции на CoConstruct

Осигурете клиентски портал за прозрачна комуникация и проследяване на одобренията.

Изчислете и планирайте бюджета с актуализации на разходите в реално време.

Проследявайте избора на материали и предпочитанията на клиентите с помощта на специални инструменти за управление.

Планирайте строителните проекти , за да управлявате графиците и етапите на подизпълнителите.

Ограничения на CoConstruct

Стръмна крива на обучение за малки екипи

Ограничена функционалност на мобилното приложение в сравнение с версията за настолни компютри

Цени на CoConstruct

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за CoConstruct

G2 : 4,0/5 (над 20 отзива)

Capterra: 4,7/5 (860+ отзива)

Какво казват реалните потребители за CoConstruct

В рецензия на G2 се казва:

CoConstruct е много полезен инструмент. Софтуерът е проектиран много добре. Бюджетите, поръчките за покупка и поръчките за промени са относително лесни за използване.

CoConstruct е много полезен инструмент. Софтуерът е проектиран много добре. Бюджетите, поръчките за покупка и поръчките за промени са относително лесни за използване.

💡 Професионален съвет: Не чакайте да се появи повреда – планирайте профилактична поддръжка на строителното оборудване въз основа на часовете на употреба, а не само на възрастта му. Това поддържа ефективната работа на вашия автопарк, избягва скъпи закъснения и удължава живота на вашите скъпоструващи активи.

8. Buildxact (Най-подходящ за малки строители и търговци)

чрез Buildxact

Ефективността е важна за малките строителни фирми, реновиращите и търговските изпълнители. Buildxact оптимизира изчисленията и управлението на строителни проекти, улеснявайки изчисляването на разходите, изготвянето на оферти и планирането.

След като прогнозата бъде финализирана, инструментът за управление на строителството я превръща незабавно в подробен бюджет, поръчки за покупка и график на работата само с няколко кликвания.

Най-добрите функции на Buildxact

Създавайте бързо точни оферти с инструменти за изчисляване и оценяване.

Подобрете доставките на материали с управление на поръчките и доставчиците.

Планирайте задачите с автоматични напомняния за ключови срокове.

Проследявайте бюджетите, за да предотвратите превишаване на разходите и да поддържате рентабилността.

Достъп до данни за проекти отвсякъде с мобилна функционалност, базирана на облак.

Ограничения на Buildxact

Не е подходящ за големи и сложни проекти.

Някои инструменти на трети страни може да не се синхронизират безпроблемно.

Цени на Buildxact

Вход: 169 $/месец

Pro: 279 $/месец

Екипи: 439 $/месец

Оценки и рецензии за Buildxact

G2: 4,4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 150 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildxact

Един потребител на G2 казва:

Buildxact е отлично решение за малки и средни строителни предприятия. Удобният му дизайн улеснява значително управлението на прогнози, графици и бюджети. Възможността на софтуера да изготвя бързи оферти и да управлява сроковете на проектите спестява значително време. Намерих, че взаимодействието с счетоводния софтуер Xero е безпроблемно, което помага за поддържането на добра организация на средствата.

Buildxact е отлично решение за малки и средни строителни предприятия. Удобният за ползване дизайн улеснява значително управлението на прогнози, графици и бюджети. Възможността на софтуера да изготвя бързи оферти и да управлява сроковете на проектите спестява значително време. Намерих, че взаимодействието с счетоводния софтуер, като например Xero, е безпроблемно, което помага за поддържането на добра организация на средствата.

9. Smartsheet (Най-доброто решение за гъвкаво проследяване на строителни проекти)

чрез Smartsheet

В основата си Smartsheet е хибрид между електронна таблица и софтуер за управление на проекти.

За разлика от другите алтернативи на Buildertrend, той предлага автоматизация, специфична за работния процес, инструменти за сътрудничество и синхронизиране на данни в реално време, което го прави много по-динамичен и подходящ за сложни строителни проекти.

Екипите могат да избират измежду няколко вида изгледи – таблица, диаграма на Гант, календар или табла с карти – за да управляват графиците и бюджетите на проектите, заявките за информация, поръчките за материали и отчетите от обекта.

Най-добрите функции на Smartsheet

Свържете изпълнителите, доставчиците и заинтересованите страни с автоматични актуализации.

Създавайте табла в реално време, за да проследявате разходите, графиците и рисковете.

Подчертайте критични проблеми като просрочени задачи или превишаване на бюджета с условно форматиране.

Достъп до готови шаблони за строителство за незабавно създаване на проекти.

Синхронизирайте с Procore, Autodesk и счетоводни инструменти като QuickBooks.

Ограничения на Smartsheet

Стръмна крива на обучение за начинаещи

Разходите могат да бъдат високи за по-малките предприятия.

Цени на Smartsheet

Pro: 12 $/месец на член

Бизнес: 24 $/месец на член

Enterprise: Индивидуални цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4,4/5 (над 19 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet

Ето какво се казва в едно ревю на G2:

Работя в уникална компания за недвижими имоти и Smartsheet улеснява проследяването на запасите, комисионните, фактурите, заявките за поддръжка и др. Лесно е да си сътрудничим с други отдели и да докладваме на собствениците за напредъка по целите с помощта на създадените от мен отчети и табла.

Работя в уникална компания за недвижими имоти и Smartsheet улеснява проследяването на запасите, комисионните, фактурите, заявките за поддръжка и др. Лесно е да си сътрудничим с други отдели и да докладваме на собствениците за напредъка по целите с помощта на създадените от мен отчети и табла.

10. Houzz Pro (Най-подходящ за фирми за проектиране и строителство)

чрез Houzz Pro

Houzz Pro съчетава управлението на проекти с инструменти за комуникация с клиенти, което го прави идеален за строителни предприемачи, строителни професионалисти и фирми за проектиране и строителство.

Инструментът за изготвяне на оферти улеснява изготвянето на прогнози и управлението на ресурсите, като позволява на клиентите да преглеждат и одобряват подробни оферти в електронен формат за по-бързо стартиране на проектите.

И това не е всичко. Инструментите за планиране и управление на подизпълнителите осигуряват безпроблемна координация през всички фази на проектирането и строителството.

Най-добрите функции на Houzz Pro

Улеснете целия процес на строителство с 3D планове на етажите и визуализации.

Проследявайте запитвания и последващи действия с система за управление на потенциални клиенти.

Създавайте оферти и фактури с опции за дигитално плащане.

Сътрудничество с клиенти чрез портал за избор, одобрение и проследяване на напредъка.

Повишете маркетинговите си усилия с интеграция на уебсайта и рекламна подкрепа.

Ограничения на Houzz Pro

Ограничени възможности за интеграция с софтуер на трети страни

Цените може да не са идеални за изпълнители, които работят по по-малки проекти.

Цени на Houzz Pro

Безплатен пробен период: 30 дни

Essential (за дизайнери): 149 $/месец

Pro (за изпълнители): 249 $/месец

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Houzz Pro

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за HuzzPro

Акценти от рецензия в G2:

Има много неща, които харесвам в Houzz Pro, но функцията, която ми е най-полезна, е генерирането на потенциални клиенти. 90% от новите ми потенциални клиенти идват от Houzz. Освен това харесвам функцията за фактуриране.

Има много неща, които харесвам в Houzz Pro, но функцията, която ми е най-полезна, е генерирането на потенциални клиенти. 90% от новите ми потенциални клиенти идват от Houzz. Освен това харесвам функцията за фактуриране.

Най-добрата алтернатива на Buildertrend: защо ClickUp се откроява

Изборът на подходяща алтернатива на Buildertrend зависи от нуждите на вашия бизнес, но ако искате гъвкаво решение, което да прави всичко, ClickUp е един от най-добрите кандидати. За разлика от инструментите, специфични за строителството, ClickUp отива отвъд управлението на проекти, като предлага персонализирани работни процеси, сътрудничество в реално време и автоматизация, подходящи за всеки екип.

С управление на задачите, споделяне на документи, инструменти за бюджетиране и интеграция с индустриален софтуер, той поддържа графици, RFI и финансови данни организирани на едно място. Освен това, достъпните ценови модели и мащабируемостта го правят идеален както за малки изпълнители, така и за големи фирми.

Докато други инструменти се фокусират върху конкретни функции, ClickUp балансира персонализацията, лекотата на използване и рентабилността, което го прави интелигентен избор за строителни екипи, които искат да оптимизират операциите си.

