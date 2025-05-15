Топ 11 AI генератори на слогани за запомнящи се слогани

Вземи си почивка, вземи си KitKat!

Слоганите са важни. Доналд Гилийс създаде този слоган за Kit Kat и кой от нас, който някога е хапвал хрупкав KitKat, го е забравил!

Защото вие си заслужавате.

Слоганът за L’Oréal Paris, създаден от Ilon Specht, предизвика нагласите в козметичната индустрия относно стойността и самочувствието на жените.

Докато KitKat се фокусира върху физическо действие (почивка), L’Oréal търси овластяване. И двата слогана обобщават идентичността на марката на компанията, която представляват, и са достатъчно запомнящи се, за да станат незабравими.

Но не е нужно да сте Гилийс или Спект, за да напишете запомнящ се слоган; не и с помощта на удобен AI асистент. Всъщност, 30% от изходящите маркетингови съобщения за кампании в социалните медии сега се генерират от AI, и вие също можете да създадете свои за минути.

В този блог ще ви представим 11 AI генератора на слогани, от които можете да избирате, за да генерирате идеи за слогани за вашата кампания. Да започнем!

Накратко: 11 най-добри AI генератора на слогани

Преди да се впуснем в подробности, ето един преглед на най-добрите AI инструменти за генериране на запомнящи се слогани:

Инструмент Най-подходящи за Най-добри характеристики ClickUp Създаване на слогани и управление на кампании Създавайте слогани с ClickUp Brain и се възползвайте от възможността да използвате различни AI модели; съхранявайте идеите си в Docs и ги превръщайте в задачи с крайни срокове. Copy. ai Създаване на алтернативно съдържание Генерирайте множество формати на съдържание и усъвършенствайте слоганите, използвайки специфични за марката данни. Canva Slogan Generator Създаване на визуално привлекателни дизайни и запомнящи се слогани Създавайте слогани и ги прилагайте незабавно към дизайни за социални медии и брандинг. Writesonic Достъп до различни AI модели едновременно Използвайте Chatsonic и Socialsonic, за да генерирате слогани и да сте в крак с тенденциите. Ahrefs Безплатен AI генератор на слогани Комбинирайте създаването на слогани с проучване на ключови думи за SEO и анализ на конкурентите. Grammarly Усъвършенстване и полиране на текста на слогана Създавайте и редактирайте слогани, използвайки гласа на марката и целите за писане на GrammarlyGO. Shopify Създаване на слогани, специфични за дадена индустрия Генерирайте стотици слогани за електронна търговия и ги приложете веднага в своя магазин. Jasper AI Създаване на слогани, специфични за клиента Въведете данните на клиента и използвайте шаблони или Boss Mode, за да генерирате и тествате слогани. Designhill Slogan Generator Създаване на слогани, оптимизирани за ключови думи Въведете ключови думи за марката и генерирайте над 100 целеви слогана мигновено. Hypotenuse AI Безкрайно генериране на слогани Опишете вашата марка, генерирайте няколко версии и редактирайте или опитайте отново за по-добри резултати. Лесно като детска игра. AI Генериране на слогани съгласно указанията за марката Обучете AI с помощта на PDF файлове и данни за марката, за да генерирате последователни слогани.

Какво трябва да търсите в генератор на слогани с изкуствен интелект?

Запомнящият се слоган трябва да е уникален за идентичността, визията и целевата аудитория на вашата марка. Трябва също да имате предвид как ще изглежда в различни контексти – ще изглежда ли еднакво привлекателен на уебсайт, мобилен екран и билборд?

AI генераторът на слогани трябва да може да се погрижи за този творчески процес, за да спести време и да генерира добре изработен слоган. Но това не е всичко!

Ето още пет качества, които трябва да търсите в инструментите за ефективни слогани:

Възможност за персонализиране: Определяне на тона или усъвършенстване на генерираните слогани, за да отговарят на вашата конкретна индустрия и демографска група

Леснота на използване: Използвайте функции като генериране с едно кликване и опции за филтриране.

Множество варианти на слогани: Създаване на уникални слогани, които не звучат повтарящо се, за да създадат трайно впечатление.

Последователност на марката: Интегриране с вашите съществуващи брандинг активи и рекламни изисквания за по-добро съгласуване

Опции за експортиране: Изтегляне на окончателния слоган в различни формати (например PDF, CSV) и споделяне с членовете на екипа за вземане на групово решение.

Тази дискусия между потребители на Reddit отговаря на въпроса как да използвате AI в рекламата по най-добрия начин. Каквото и инструмент да изберете в крайна сметка, мислете за него като за ваш помощник, а не като за конкурент.

чрез Reddit

11-те най-добри AI генератори на слогани

Генераторът на слогани с изкуствен интелект може да създава бързи, персонализирани слогани и да действа като цялостна платформа за управление на вашите маркетингови усилия – от управление на проекти и интегриране на дизайна до създаване на SEO-съобразни слогани.

Разгледайте тези 11 AI генератора на слогани (безплатни и платени), за да решите кой от тях отговаря най-добре на вашите изисквания.

🧠 Интересен факт: Hyundai е една от най-често грешно изписваните марки в света, следвана от Lamborghini.

1. ClickUp (Най-добър за създаване на слогани и управление на кампании)

Брайнсторминг на идеи за запомнящи се слогани и създаване на списък със задачи или съвместен документ с ClickUp Brain.

Да напишете запомнящ се слоган, докато управлението на маркетинговата ви кампания е подредено – звучи като сън, нали?

Но с ClickUp това може да стане реалност! Приложението за всичко, свързано с работата съчетава системи, задвижвани от изкуствен интелект, с обмен на знания, комуникация в екипа и управление на проекти, за да поддържа всичко организирано.

Създавайте запомнящи се слогани и съставете списък с креативни идеи с ClickUp Brain, вътрешния AI асистент на ClickUp. Инструментът обработва данните за вашата марка, целевата аудитория и основното послание, използвайки над 1000 интеграции на ClickUp, за да създаде впечатляващи слогани.

Дори без сложни команди, AI Writer for Work на ClickUp Brain може да разбере прости команди и да генерира запомнящи се слогани.

✨ Бонус: Потребителите на ClickUp Brain могат да избират измежду няколко външни AI модели, включително GPT-4o, o3-mini, o1 и Claude 3. 7 Sonnet за копирайтинг и създаване на запомнящи се слогани!

Разгледайте как можете да използвате ClickUp Brain за маркетинг с това кратко обяснение:

След като създадете запомнящите се слогани, ClickUp може да ви помогне и с сътрудничество в реално време. Използвайте ClickUp Docs, за да записвате творчески идеи, да отчитате идентичността на марката и да планирате кампании в социалните медии.

Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs, проследяване на всяка промяна и намаляване на възможността за грешки

Няколко членове на екипа могат да работят заедно и да проследяват промените, без да напускат платформата. За да преминат от планиране към изпълнение, екипите могат да свържат ClickUp Docs с ClickUp Tasks и да създадат изпълними задачи с определени срокове и проследяване на напредъка.

📮 ClickUp Insight: С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, създаването на слогани става по-лесно. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Views , за да организирате и филтрирате слогани (например по категория, рейтинг или статус). Табличният изглед може да е най-подходящ за сортиране и сравняване.

Добавете персонализирани полета на ClickUp към задачите си, за да категоризирате слоганите (например „Фокус върху марката“, „Целева аудитория“, „Тон“).

Използвайте рекламни шаблони с примерни задачи, персонализирани полета и предварително дефинирани работни процеси.

Следете ключови показатели, проследявайте изпълнението на задачите и анализирайте резултатите за бъдещи маркетингови кампании с ClickUp Dashboards

Ограничения на ClickUp

За начинаещите потребители има период на обучение.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

Челси Бенет, мениджър по ангажираност с марката в Lulu Press, сподели опита си с ClickUp:

Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

2. Copy. ai (Най-добър за създаване на алтернативно съдържание)

Вместо да прекарвате часове в обмисляне на слогани за всяка кампания, използвайте Copy. ai, за да създадете алтернативно съдържание за различни маркетингови инициативи и демографски групи.

Той ви позволява да пишете подробни указания, които определят параметри като тон, стил и структура, за да отговарят на вашите изисквания.

В допълнение към генерирането на слогани, Copy. ai предлага богата библиотека от AI инструменти за писане, пригодени за различни формати на съдържание – блогове, описания на продукти, имейли и др. Генераторът на слогани позволява подробна персонализация на подсказките, което помага на маркетолозите да тестват гласа, тона и ъгъла на представяне. Можете също да използвате инструмента Brand Voice, за да поддържате генерираните слогани в съответствие с вашата идентичност във всички кампании.

Най-добрите функции на Copy. ai

Добавете ключови думи, специфични за вашия бизнес, в полето за въвеждане, за да получите персонализирани слогани.

Използвайте предварително създадени шаблони, за да попълните информацията и да генерирате съдържание за секунди.

Усъвършенствайте съдържанието си с инструмента Sentence Rewriter

Ограничения на Copy. ai

Няма опция за редактиране на подсказки по време на разговор

Може да генерира неточно или повтарящо се съдържание.

Цени на Copy. ai

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 49 $/потребител на месец

Разширено: 249 $/потребител на месец

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 60 рецензии)

3. Canva Slogan Generator (най-добър за създаване на визуално привлекателни дизайни и запомнящи се слогани)

чрез Canva Slogan Generator

Имате ли нужда от хващащ слоган за вашата марка с гъвкави опции за дизайн? Canva Slogan Generator е най-добрият избор!

Можете да използвате техния AI генератор на слогани, за да напишете запомнящи се слогани и веднага да персонализирате вида им с шрифтове, цветове и графики – всичко това, без да сменяте приложенията за вашата промоционална стратегия или маркетингови кампании.

Освен слогани, Canva улеснява прилагането на генерираните слогани във визуалните елементи на марката. Можете да плъзгате и пускате слогани, генерирани от AI, в публикации в Instagram, реклами, листовки и визитки, като използвате шаблоните на Canva.

Най-добрите функции на Canva Slogan Generator

Генерирайте 50 слогана безплатно с генератора на слогани с изкуствен интелект на Canva.

Превеждайте слогани на над 100 езика с професионалния преводачески инструмент на Canva.

Използвайте Canva Docs, за да си сътрудничите с екипа си и да обсъдите слоганите, генерирани от AI.

Превърнете вашия документ в презентация с едно кликване и представете вашата бизнес кампания.

Ограничения на Canva Slogan Generator

Организирането на голям брой файлове може да бъде хаотично

Новите приложения и функции могат да бъдат прекалено много и да направят интерфейса тромав.

Цени на Canva Slogan Generator

Безплатни завинаги

Canva Pro: 15 $/потребител на месец

Canva Teams: 10 $/потребител на месец

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva Slogan Generator

G2: 4. 7/5 (над 4000 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 12 000 рецензии)

👀 Знаете ли, че... 73% от потребителите в социалните мрежи твърдят, че ако дадена марка не отговаря онлайн, те ще купят от конкурента.

4. Writesonic (Най-добър за едновременен достъп до различни AI модели)

чрез Writesonic

Chatsonic на Writesonic комбинира AI модели като ChatGPT, Claude и Gemini за проучване и генериране на съдържание, превръщайки се в цялостен инструмент за създаване на AI съдържание.

Можете също да използвате Socialsonic, за да сте в течение с вирусните тенденции и да създадете списък с креативни идеи. Планирането на вашите маркетингови кампании с този инструмент може да бъде изключително лесно. Въпреки това, неговите функции за социално съдържание понастоящем се фокусират само върху LinkedIn.

Генераторът на слогани на Writesonic се съчетава добре с набора от инструменти за рекламни текстове и описания на продукти. С функциите на Brand Voice можете да обучите Writesonic да възпроизвежда специфични тонове на различни платформи.

Най-добрите функции на Writesonic

Създайте и поддържайте последователен тон на марката във всички генерирани съдържания.

Използвайте генерирането на съдържание на над 25 езика

Публикувайте съдържание директно на предпочитаната от вас платформа с едно кликване.

Ограничения на Writesonic

Кредитите в безплатния план са еднократна оферта, така че не можете да ги използвате отново, след като се изчерпят.

Има тенденция да генерира общо съдържание дори за конкретен текстов подтик.

Цени на Writesonic

Безплатни завинаги

Индивидуален: 20 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Стандартен: 99 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 2000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Writesonic

Writesonic е помощникът за писане, от който се нуждая, когато обмислям заглавие за блог, пиша статия или текст за книга или маркетингов текст за дигитална реклама. Достъпността му 24/7 допълва графика ми за писане. Той ми помага и при обсъждането с клиентите ми, когато търсим нови идеи за съдържание.

💡Съвет от професионалист: Използвайте Writesonic AI Article Writer 5. 0, за да генерирате дълъг чернови вариант на съдържанието, след което го усъвършенствайте с Chatsonic за идеи за слогани и Photosonic за визуални елементи. Създайте маркетингова кампания, съобразена с вашата марка – от запомнящи се слогани до привлекателно съдържание и графики, използвайки една платформа.

5. Ahrefs (Най-добър безплатен генератор на слогани с изкуствен интелект)

чрез Ahrefs

Изследвайте ключови думи за създаване на запомнящи се слогани в Ahrefs и използвайте генератора на слогани с изкуствен интелект (безплатен), за да разработите слогани.

Макар генераторът на слогани на Ahrefs да е прост, истинската му сила се крие в проучването на ключови думи. Преди да финализират слоган, маркетолозите могат да използват Ahrefs, за да тестват трудността на ключовите думи, обема на търсенето и използването от конкурентите на релевантни термини. Това гарантира, че слоганите не са само запомнящи се, но и SEO-оптимизирани.

Най-добрите функции на Ahrefs

Изберете броя варианти, които искате да генерирате

Анализирайте най-успешните слогани и маркетингови текстове на конкурентите чрез функцията Site Explorer.

Напишете свежи слогани в зависимост от търсенията на вашата целева аудитория, като използвате Keywords Explorer.

Ограничения на Ahrefs

Отговорите могат да бъдат общи и повтарящи се.

Макар генераторът на слогани с изкуствен интелект да е безплатен, останалите функции са на висока цена.

Цени на Ahrefs

Безплатно

Lite: 129 $/потребител на месец

Стандартен: 249 $/потребител на месец

Разширено: 449 $/потребител на месец

Enterprise: 1499 $/месец (необходим е годишен ангажимент)

Оценки и рецензии на Ahrefs

G2: 4. 5/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (550+ отзива)

6. Grammarly (Най-доброто за усъвършенстване и полиране на текста на слогана)

чрез Grammarly

Сред инструментите, които проверяват качеството на писането, Grammarly се отличава с възможностите си за корекция в реално време и подробни предложения, които надхвърлят основните граматически поправки.

GrammarlyGO, генеративният AI съавтор, е особено полезен за написването на добър слоган в стила на вашата марка. За да създадете слоган за продукт, въведете ключови термини за вашия продукт и GrammarlyGO ще генерира множество варианти за секунди.

Предложенията за слогани на Grammarly се подобряват значително, когато се комбинират с опциите за персонализирано задаване на цели. Задайте тона (приятелски, официален, уверен), определете целевата си аудитория, изберете намерението си (информиране, убеждаване) и оставете GrammarlyGO да прецизира слоганите ви според това.

Най-добрите функции на Grammarly

Анализирайте съдържанието в сравнение с уеб страници, за да гарантирате оригиналност и да предотвратите неволно плагиатство.

Задайте персонализирани цели за писане, които да съответстват на целта и аудиторията на вашето съдържание.

Възползвайте се от многоезичната поддръжка, като американски, британски, канадски и австралийски английски.

Ограничения на Grammarly

Може да създаде повече грешки поради софтуерни проблеми в Google Docs или имейли.

Ограничена поддръжка за настройка на тона в езици, различни от английски

Цени на Grammarly

Безплатно

Pro: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Grammarly

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4. 7/5 (7000+ отзива)

🧠 Интересен факт: По отношение на запомняемостта на марката – това, което аудиторията запомня за вашата марка, маркетингът с влиятелни лица увеличава процента на подпомаганата запомняемост с 79%, а брандираното съдържание – с 81%.

7. Shopify (Най-добър за създаване на слогани, специфични за дадена индустрия)

чрез Shopify

Безплатният генератор на слогани на Shopify има изчистен и интуитивен интерфейс. С няколко кликвания можете да генерирате стотици запомнящи се слогани.

Прегледайте многото имена от индустрията и създайте конкретни слогани, като въведете ключовата дума.

Генераторът на слогани на Shopify е чудесен за предприемачи, които стартират нишови марки за електронна търговия. След като създадете слогана си, можете бързо да го приложите към началната страница на вашия Shopify магазин, списъците с продукти или рекламните банери, използвайки вградените интеграции.

Най-добрите функции на Shopify

Изберете от стотици варианти на слогани въз основа на вашите ключови думи.

Адаптирайте слоганите си, за да подчертаете посланието на вашата марка и уникалните й предимства.

Получете достъп до допълнителни ресурси за маркетинг и брандиране чрез интегрирания набор от инструменти на Shopify.

Ограничения на Shopify

Ограничени възможности за персонализиране за фина настройка на генерираните слогани

Масовото генериране може да доведе до повтарящи се или общи слогани.

Цени на Shopify

Безплатно

Базов план: 29 $/месец на потребител

Shopify: 79 $/месец за малки екипи

Разширено: 299 $/месец за големи предприятия

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 4/5 (над 4500 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 6500 рецензии)

8. Jasper AI (Най-добър за създаване на слогани, специфични за клиенти)

чрез Jasper AI

Опишете потенциалните си клиенти на Jasper AI и други подробности, свързани с марката, и създайте съдържание. Можете да направите това с Perfect Headline Template – въведете подробности като описания на продукти, име на фирмата, контекст, аватар на клиента и тон на гласа.

Друг метод за създаване на слогани с помощта на Jasper AI е функцията за рецепти на Boss Mode. Тя приема подобни полета за въвеждане, но позволява изпълнението на специфични команди за генериране на слогани чрез CTRL/CMD + Shift + Enter.

Най-добрите функции на Jasper AI

Използвайте голямото разнообразие от шаблони за писане на съдържание , за да генерирате всички видове текстове.

Създавайте слогани на 25 езика

Преобразувайте съществуващото съдържание в кратки заглавия

Ограничения на Jasper AI

Потребителите отделят време, за да научат как да използват ефективно всички функции.

Настройването на подсказки и контекст може да бъде предизвикателство.

Цени на Jasper AI

Безплатно: 7-дневен пробен период

Създател: 49 $/месец на работно място

Pro: 69 $/месец на работно място

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper AI

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jasper AI

Обичам също така, че помага с кратки, запомнящи се слогани или заглавия, които мога да използвам в социалните медии, имейли или други маркетингови дейности. Отзив, събран и публикуван на G2.com.

9. Designhill Slogan Generator (Най-добър за създаване на слогани, оптимизирани за ключови думи)

чрез Designhill Slogan Generator

Designhill Slogan Generator е като разговор с приятел, който има креативни идеи за нуждите на вашия бизнес в областта на брандинга и маркетинга.

Въведете ключовата дума на вашата марка и генерирайте незабавно слогани, съобразени с тази насоченост, което ги прави изключително подходящи за вашите маркетингови канали.

Най-добрите функции на Designhill Slogan Generator

Използвайте лесен за употреба интерфейс, който не изисква технически познания.

Изберете от над 100 варианта на слогани, специално пригодени към ключовите думи, свързани с вашата марка.

Копирайте слогани с едно кликване, което улеснява запазването и сравняването на любимите ви слогани.

Ограничения на Designhill Slogan Generator

Някои слогани може да се наложи леко да бъдат редактирани, за да пасват на стила на вашата марка.

Без многоезична поддръжка

Цени на Designhill Slogan Generator

Безплатно

Оценки и рецензии за Designhill Slogan Generator

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

10. Hypotenuse AI (Най-добър за безкрайно генериране на слогани)

чрез Hypotenuse AI

За най-добри резултати опишете подробно гласа на вашата марка и нуждите на клиентите – Hypotenuse AI използва тази информация, за да генерира целеви слогани.

Hypotenuse AI ви предлага шест опции и свободата да правите желаните редакции. Освен това, ако нищо не ви харесва, просто го генерирайте отново.

Най-добрите функции на Hypotenuse AI

Използвайте над 50 персонализируеми шаблона за съдържание

Използвайте уеб-базиран инструмент за проучване за незабавно намиране на информация.

Достъп до разширени функции за писане на статии за разработване на маркетингов текст около вашите слогани.

Ограничения на Hypotenuse AI

Генерира понякога повтарящо се съдържание при използване на сходни подсказки.

Ограничени функции за чат поддръжка

Цени на Hypotenuse AI

Безплатно

Вход: 29 $/месец

Essential: 87 $/месец

Blog Pro: 230 $/месец

Блог по поръчка: Цени по поръчка

Hypotenuse AI оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Hypotenuse AI

Ние го използваме за мозъчна атака и за написване на описания на продукти, публикации в социалните медии, текстове за начални страници и няколко други вида маркетингово съдържание. То ни дава страхотни идеи и ни позволява да създаваме и адаптираме съдържанието към конкретния тон и език, които ни подхождат.

11. Easy-Peasy. AI (Най-добър за генериране на слогани съгласно указанията на марката)

Можете да обучите Easy-Peasy. AI с конкретни указания за марката, примери и тон, за да поддържате последователност между генерираните слогани. Той използва GPT-4, за да разбере контекста и да създаде фрази, които съответстват на личността на вашата марка.

Лесно като детска игра. Асистентът на AI, Марки, помага за усъвършенстване на слоганите, използвайки усъвършенствана обработка на естествен език.

Лесно като детска игра. Най-добрите функции на AI

Генерирайте слогани на над 40 езика

Достъп до над 200 AI шаблона, които улесняват работата

Качете PDF файлове, свързани с марката, и задавайте въпроси на AI за по-целенасочени маркетингови кампании.

Лесно като детска игра. Ограничения на изкуствения интелект

Някои разширени функции изискват време за усвояване от новите потребители.

Възможно е да липсва точност в генерираното съдържание.

Лесно като детска игра. Цени на AI

Безплатно

Стартово ниво: 16 $/потребител на месец

Unlimited 50: 24 $/потребител на месец

Без ограничения: 32 $/потребител на месец

Лесно като детска игра. AI оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (над 20 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

👀 Знаете ли? Според 93% от лидерите в маркетинга, маркетолозите трябва да знаят как да използват AI в работния си процес.

Създавайте слогани и формирайте идентичността на марката с ClickUp

Създаването на запомнящи се слогани, които остават в съзнанието на хората, не е най-лесната задача. Но с подходящия AI генератор на слогани можете да уловите личността на вашата марка в израз, който резонира с вашата аудитория.

Въпреки че всички тези инструменти могат да ви помогнат да създадете убедителни слогани и да тествате различни варианти, само ClickUp комбинира създаването на слогани с пълен работен процес и управление на кампании.

ClickUp създава централно място за съхранение на активи на марката, сътрудничество с членове на екипа и проследяване на маркетингови кампании. Така че, когато приключите с създаването на слогана на вашата марка, можете да продължите да го използвате на същото място, където сте създали вашия слоган.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и го изпробвайте! 🎉