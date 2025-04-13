Топ 10 алтернативи на Apploye за отчитане на работното време през 2025 г.

Инструменти за отчитане на работното време—или ги обичате, или ги мразите, или ги търпите, защото трябва. Ако четете това, вероятно Apploye вече не ви задоволява напълно.

Може би вашият екип се нуждае от по-добри функции, по-гъвкави цени или нещо, което да направи отчитането на работното време по-малко като работа на пълен работен ден.

Добрата новина? Има по-добри варианти и ние сме събрали най-добрите алтернативи на Apploye, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант за вашия екип. Готови ли сте да отчитате времето като професионалисти?

⏰ 60-секундно резюме Ето 10-те най-добри алтернативи на Apploye: 1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно проследяване на времето и управление на задачите) 2. Time Doctor (Най-добър за наблюдение на служителите) 3. Hubstaff (Най-доброто за проследяване на продуктивността на екипа) 4. Toggl Track (Най-доброто решение за просто отчитане на работното време) 5. RescueTime (Най-доброто за автоматизирани анализи на производителността) 6. Clockify (Най-доброто за безплатно отчитане на работното време) 7. Connecteam (Най-доброто за управление на персонала) 8. Buddy Punch (Най-доброто решение за отчитане на работното време на служителите) 9. Office 365 Timesheet App (Най-доброто за интегрирани времеви разписания) 10. ClockShark (Най-доброто за проследяване на операции на място)

Какво трябва да търсите в алтернативите на Apploye?

Най-добрите алтернативи на Apploye се вписват толкова гладко в работния ви процес, че едва ли ще забележите, че са там. Те отчитат времето, генерират анализи и се занимават с всички досадни административни задачи, без да правят шум.

Ето какво да включите в списъка си с желания:

Автоматично и ръчно отчитане: Задействайте таймера, без да се замисляте, или отчитайте часовете ръчно, когато се чувствате старомодни.

Снимки на екрана и проследяване на активността: Следете производителността, без да карате хората да се чувстват като в епизод на Big Brother.

Отчети за използването на приложения и URL адреси: Вижте кои приложения и уебсайтове действително помагат в работата и кои са просто сложни инструменти за прокрастиниране.

Подробни отчети и персонализирани табла: Превърнете суровите данни в информация, която можете да използвате, а не само в красиви цифри.

Разплащане на заплати и фактуриране: Плащайте точно на екипите си и фактурирайте клиентите си, без да вадите калкулатора.

Планиране и интеграции: Разпределяйте смени, планирайте проекти и се свързвайте с приложения като Slack, Asana или QuickBooks.

10-те най-добри алтернативи на Apploye

Въпреки че Apploye предлага солиден набор от функции, той може да не е идеалният софтуер за отчитане на работното време за всеки. Има много алтернативи, които могат да отговорят на вашите нужди, независимо дали се нуждаете от по-добри отчети, по-задълбочена интеграция или по-удобно за ползване изживяване.

За да ви помогнем да изберете, ето 10-те най-добри алтернативи на Apploye, които предлагат мощни функции за отчитане на работното време, наблюдение на служителите и управление на производителността. 👀

1. ClickUp (Най-доброто решение за проследяване на времето и управление на задачите „всичко в едно“)

Преди да започнете да мислите за смяна на софтуера за отчитане на работното време, може би истинският въпрос е: имате ли нужда само от инструмент за отчитане на работното време или от инструмент, който обединява всичко?

Днес работата е разпръсната в милиони приложения: едно за задачи, едно за документи, едно за отчитане на работното време и по някакъв начин никое от тях не комуникира с останалите.

ClickUp решава този проблем с приложението „всичко в едно“ – единна платформа, в която задачите, документите, чатът и, да, проследяването на времето са събрани под един покрив.

С вграденото проследяване на времето екипите могат безпроблемно да регистрират часовете, да наблюдават натоварването и да получават информация в реално време – независимо дали оценявате използването за един месец или планирате предварително за тримесечието – всичко това в рамките на една и съща платформа.

ClickUp Проследяване на времето за проекти

Организирайте отследяваното време, добавяйте бележки и управлявайте точното фактуриране с ClickUp Project Time Tracking.

Но не се притеснявайте – функциите за отчитане на работното време са оборудвани с всичко необходимо, за да поддържате нещата в ред.

Функцията за отчитане на работното време на ClickUp позволява на вашите служители да регистрират часовете си отвсякъде – от настолен компютър, мобилно устройство или дори уеб браузър с безплатното разширение за Chrome.

Независимо дали отчитате времето в реално време или го добавяте ръчно по-късно, всеки запис се свързва директно с задача в ClickUp, което гарантира точни записи без необходимостта да превключвате между приложения.

Трябва да преминавате от една задача към друга? Глобалният таймер ви позволява да стартирате и спирате проследяването на различни устройства, като всичко остава синхронизирано.

Да предположим, че дизайнер работи по проект за клиент. Той може да стартира таймера по време на проектирането, да го спре за среща и да добави бележки, за да обясни какво е направено, без да се налага да превключва между различни приложения. Те могат дори да маркират времето като фактурируемо, да категоризират часовете с етикети и да генерират персонализирани отчети, за да видят как реалното време се сравнява с прогнозите. Това е чудесен начин да проследявате точно времето, прекарано в задачи и проекти.

Въпреки това, отчитането на времето е само една част от уравнението; също толкова важно е да знаете колко време трябва да отнемат задачите.

ClickUp Estimates

Тук на помощ идва ClickUp Time Estimates.

Вместо да гадаят колко време може да отнеме един проект, екипите могат да определят реалистични срокове, да разбият времевите прогнози за отделните задачи и подзадачи и да сравнят действително изразходваното време с прогнозите, за да планират по-добре в бъдеще.

Прогнозирайте и задайте очаквания, за да създадете ясни графици и да управлявате натоварването на екипа с ClickUp Time Estimates.

Да предположим, че маркетингов екип работи по пускането на продукт на пазара. Дизайнерът предвижда пет часа за графичния дизайн, а авторът планира три часа за съдържанието. С ClickUp Time Estimates можете да ги добавите към общата времева рамка на проекта, за да имате ясна представа за крайните срокове.

След като времето е определено, следващата стъпка е да спазвате графика на проектите. Тук можете да разчитате на ClickUp Dates and Time.

Използвайте крайни срокове, за да добавите срокове за задачите в ClickUp и да получавате известия, когато задачите са просрочени.

Задавайте крайни срокове за задачите, определяйте начални дати, за да помогнете на членовете на екипа да се съсредоточат върху следващите стъпки, и получавайте известия, когато крайните срокове наближават или са изтекли.

Няма повече да се чудите какво е важно и какво трябва да направите първо.

Например, ако екипът по продукта се подготвя за пускане на пазара, той може да зададе етапи за ключовите фази – проектиране, разработване, тестване и маркетинг. Тези етапи се появяват в изгледа на времевата линия на ClickUp, като поддържат всичко организирано. Имате нужда да коригирате графиците? Просто преместете задачите в месечен, седмичен или дневен изглед, за да преразпределите работната натовареност.

Имате нужда да коригирате графиците? Просто преместете задачите в месечен, седмичен или дневен изглед, за да преразпределите работната натовареност.

ClickUp Services Шаблон за отчитане на работното време

Получете безплатен шаблон Управлявайте задачите, свързани с услугите, с шаблона за отчитане на работното време на ClickUp Services.

Претоварени сте от отчитането на времето, разходите и ресурсите за всяка услуга, която вашите служители предоставят? Шаблонът за отчитане на работното време на ClickUp Services ви помага да отчитате часовете на работа и фактурираното време, да измервате използването на ресурсите в различни проекти, да разпределяте лесно ресурсите и да управлявате отчитането на присъствието без ръчно попълване на таблици.

Той включва удобни диаграми и графики, които ви помагат да визуализирате напредъка, така че екипите да могат да анализират процесите си в реално време. Освен това, той се интегрира с ключови приложения като PayPal и Strike, за да поддържа всичко свързано!

Шаблонът за отчитане на работното време е чудесен начин да оцените ефективността на вашата програма за обучение и да определите дали служителите работят извънредно.

Най-добрите функции на ClickUp

Анализирайте в реално време общата картина на графиците на проектите, предстоящите срокове и натоварването на екипа, за да проследявате напредъка, да откривате закъснения и да вземате информирани решения с таблата за управление на ClickUp

Получете ясна представа за капацитета на всеки член на екипа, за да балансирате натоварването, да предотвратите изчерпването и да осигурите точно разпределение на задачите с ClickUp Workload View

Интегрирайте с инструменти като Toggl или Harvest, за да извлечете отследените часове и да получите пълна представа за това къде се изразходва времето с ClickUp Integrations

Вижте отчетените часове по дни, седмици или месеци, за да получите ясна представа за производителността. С опциите за филтриране и обзор на екипа на високо ниво можете да откриете пречки, да подобрите планирането и да спазвате сроковете с ClickUp Time Sheets и отчетите.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции може да бъде прекалено сложен за начинаещи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

В рецензия на G2 се казва:

Той е гъвкав, което означава, че можете да го конфигурирате според нуждите си, което го прави подходящ за всеки екип: технически екипи като ИТ, маркетинг, творчески екипи и т.н. Той революционизира начина, по който нашите екипи комуникират и следят работата ни, защото вече не използваме различни системи за проследяване на актуализациите по кампаниите и дейностите. Просто влизаме ежедневно (или по-скоро ежечасно!) в ClickUp и проверяваме актуализациите директно на картата със задачите... Поддръжката от екипа на ClickUp е фантастична... Те имат страница за заявки за функции, където можете да правите заявки и да гласувате за заявките на други хора, и това не е само за показ. Много от заявките, за които съм гласувал в миналото, са били действително реализирани.

Той е гъвкав, което означава, че можете да го конфигурирате според нуждите си, което го прави подходящ за всеки екип: технически екипи като ИТ, маркетинг, творчески екипи и т.н. Той революционизира начина, по който нашите екипи комуникират и следят работата ни, защото вече не използваме различни системи, за да следим актуализациите по кампаниите и дейностите. Просто влизаме ежедневно (или по-скоро ежечасно!) в ClickUp и проверяваме актуализациите директно на картата със задачите... Поддръжката от екипа на ClickUp е фантастична... Те имат страница за заявки за функции, където можете да правите заявки и да гласувате за заявките на други хора, и това не е само за показ. Много от заявките, за които съм гласувал в миналото, са били действително реализирани.

Напомняне: Уверете се, че сте споделили с вашите служители причината за проследяването на работното време и сте получили тяхното съгласие. Полезно е да преосмислите проследяването като инструмент за по-добро разпределение на работата и намаляване на изтощението. Вместо да се фокусирате върху контролирането на часовете, помогнете на служителите да използват инструментите за проследяване за самоусъвършенстване, като им покажете къде могат да намалят повтарящите се задачи, да подобрят ефективността си и да постигнат по-добър баланс между работата и личния живот.

2. Time Doctor (най-добър за наблюдение на служителите)

чрез Time Doctor

Ако управлявате отдалечен или хибриден екип и се нуждаете от подробна информация за това как се изразходва времето, Time Doctor е точно за вас. Той автоматично проследява активността на служителите, наблюдава използването на приложения и уебсайтове и дори прави екранни снимки на определени интервали (разбира се, с опции за поверителност).

А най-хубавото? Получавате подробни отчети, които посочват къде се губи време, за да можете да оптимизирате работните процеси, вместо просто да гледате часовника. Достъп до отчети за времевата линия, отчети за уеб и приложения, отчетени часове, обобщения на дейностите и отчети за проекти и задачи, за да анализирате производителността.

Най-добрите функции на Time Doctor

Следете производителността с екранни снимки, проследяване на активността и категория за използване на уеб/приложения.

Автоматизирайте изчисляването на заплатите с CSV-базирани отчети, генерирани от отследените часове.

Управлявайте смени, отпуски и присъствие с функцията за планиране.

Ограничения на Time Doctor

След като зададете диапазон от дати за даден набор от данни, той се променя, ако изберете друг служител или задача, което води до неточни резултати.

Цени на Time Doctor

Основен: 8 $/месец на потребител

Стандартен: 14 $/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Time Doctor

G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Time Doctor?

В рецензия на G2 се казва:

Както всяко приложение, и това има своите недостатъци. Понякога лентата с дейностите спира, докато проследяването работи на заден план, или се включва автоматично, дори когато не работя. Това не е фатално, но е малко досадно. Все пак, това е най-добрият инструмент за проследяване на времето, който сме открили, и го използваме всеки ден! Надяваме се само да отстранят тези малки недостатъци.

Както всяко приложение, и това има своите недостатъци. Понякога лентата с дейностите спира, докато проследяването работи на заден план, или се включва автоматично, дори когато не работя. Това не е фатално, но е малко досадно. Все пак, това е най-добрият инструмент за проследяване на времето, който сме открили, и го използваме всеки ден! Надяваме се само да отстранят тези малки недостатъци.

3. Hubstaff (най-добър за проследяване на продуктивността на екипа)

чрез Hubstaff

Hubstaff не е само за отчитане на работното време; това е софтуер за наблюдение на служителите, фокусиран върху повишаване на ефективността. Независимо дали управлявате дистанционни служители, екипи на терен или персонал в офиса, вграденото GPS проследяване, интеграцията с платежната ведомост и автоматизираните работни процеси улесняват живота ви.

Най-добрите функции на Hubstaff

Заснемайте екраните на служителите на определени интервали, като замъглявате чувствителната информация за защита на личните данни.

Откривайте неактивното време и автоматично спирайте отчитането, за да сте сигурни, че времевите разписания отразяват активната работа.

Използвайте географско ограждане, за да стартирате или спрете отчитането на работното време, когато служителите влизат или напускат работните места.

Ограничения на Hubstaff

Следенето спира след определен период и не можете да понижите нивото на акаунта си, ако имате нужда от това.

Цени на Hubstaff

Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител

Grow: 9 $/месец на потребител

Екип: 12 $/месец на потребител

Enterprise: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Hubstaff

G2 : 4,5/5 (над 1300 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Hubstaff?

В рецензия на Capterra се казва:

Това е полезен инструмент за отчитане на работното време, който лесно се интегрира с други инструменти или софтуер като Google Chrome. Той е много лесен за използване в ежедневната работа на екипи и организации. Има удобен за ползване интерфейс, което улеснява служителите и мениджмънта да отчитат работното време и напредъка. Поддръжката на клиенти също е добра. Цената е малко по-висока в сравнение с конкурентите. В останалото е добър софтуер.

Това е полезен инструмент за отчитане на работното време, който лесно се интегрира с други инструменти или софтуер като Google Chrome. Той е много лесен за използване в ежедневната работа на екипи и организации. Има удобен за ползване интерфейс, което улеснява служителите и мениджмънта да отчитат работното време и напредъка. Поддръжката на клиенти също е добра. Цената е малко по-висока в сравнение с конкурентите. В останалото е добър софтуер.

🔍 Знаете ли? „Buddy punching” (когато един служител отбелязва работното време на друг) е често срещана форма на кражба на работно време, която може да остане незабелязана без подходящо проследяване.

4. Toggl Track (най-доброто решение за просто отчитане на работното време)

чрез Toggl Track

Не сте почитател на сложните табла? Toggl Track поддържа нещата освежаващо прости. С само няколко кликвания можете да започнете да следите времето си – независимо дали работите самостоятелно или управлявате екип. То се интегрира и с инструменти за управление на проекти, подобрявайки ефективността на работния процес.

Функциите за отчитане на Toggl Track предоставят информация за разпределението на времето, подпомагайки планирането на проекти и управлението на ресурсите. Позволете на вашите служители да маркират своите времеви записи като фактурируеми или нефактурируеми, което улеснява изчисляването на фактурите на клиентите и проследяването на приходите.

Най-добрите функции на Toggl Track

Записвайте работните часове без достъп до интернет, като използвате офлайн проследяване на работното време .

Повишете концентрацията и производителността с вградения таймер Pomodoro.

Започнете да проследявате задачите си незабавно с проследяване на времето чрез QR код.

Ограничения на Toggl Track

Ограничени категории и проекти за безплатните абонати и понякога проблеми с плъгина за Chrome.

Цени на Toggl Track

Безплатен план: Достъпен за до 5 потребители

Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител

Премиум: 20 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Toggl Track оценки и отзиви

G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)

🧠 Интересен факт: Най-старият запис за отчитане на времето за изпълнение на работни задължения датира от 1772 г. пр.н.е. и Кодекса на Хамураби, в който за първи път се споменават заплатите.

5. RescueTime (Най-доброто за автоматизирани анализи на производителността)

Чрез Rescue Time

Не искате вашите служители да регистрират часовете си ръчно? RescueTime върши тази работа за вас. Програмата работи на заден план, проследява приложенията и уебсайтовете, които вашият екип използва, за да ви даде честен отчет за това къде отива времето на всеки.

Ако вашите служители прекарват прекалено много време в разсейващи дейности, приложението за отчитане на работното време изпраща предупреждения и предлага инструменти за концентрация, които им помагат да управляват времето си без постоянни проверки.

Най-добрите функции на RescueTime

Категоризирайте дейностите по нива на производителност, за да откриете модели на работа и да подобрите концентрацията си.

Блокирайте разсейващите уебсайтове и приложения с Focus Sessions, допълнени с персонализирани таймери и интеграция с Spotify Premium.

Задайте персонализирани цели за производителност и получавайте известия, когато прекарвате прекалено много време в дейности, които не са свързани с работата.

Ограничения на RescueTime

Потребителите споделят, че искат по-добра интеграция между мобилното приложение и приложението за Windows.

Цени на RescueTime

Lite: Безплатно

Премиум: 12 $/месец на потребител

Рейтинги и отзиви за RescueTime

G2: 4. 2/5 (90+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за RescueTime?

В рецензия на G2 се казва:

Аз съм любител на компютрите и мобилните устройства и използвам това устройство в продължение на 2 или 3 часа без прекъсване, но с помощта на Rescue Time мога да следя времето си във всяка приложение, както и да категоризирам какъв тип софтуер използвам и да си поставя цел за седмицата. Всеки уикенд получавам подходящо писмо относно това как съм използвал времето си през предходната седмица и получавам съвети за следващата седмица... Мисля, че ако имате нужда да проследявате всичките си устройства, моля, инсталирайте софтуера на всичките си устройства, в противен случай те няма да предоставят подходящи отчети.

Аз съм любител на компютрите и мобилните устройства и използвам това устройство в продължение на 2 или 3 часа без прекъсване, но с помощта на Rescue Time мога да следя времето си във всяка приложение, както и да категоризирам какъв тип софтуер използвам и да си поставя цел за седмицата. Всеки уикенд получавам подходящо писмо относно това как съм използвал времето си през предходната седмица и получавам съвети за следващата седмица... Мисля, че ако имате нужда да проследявате всичките си устройства, моля, инсталирайте софтуера на всичките си устройства, в противен случай те не дават подходящи отчети.

🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на софтуер за отчитане на работното време е оценен на 6,08 милиона долара през 2023 г. и достига 5,75 милиарда долара през 2024 г. Прогнозира се, че до 2032 г. той ще достигне 25,48 милиарда долара, като ще нараства с 17,26% през прогнозния период 2023-2032 г.

6. Clockify (Най-доброто за безплатно отчитане на работното време)

Чрез Clockify

Ако разполагате с ограничен бюджет, но все пак се нуждаете от мощно средство за отчитане на работното време, Clockify е идеалният избор. То е напълно безплатно за неограничен брой потребители и проекти, което го прави предпочитано средство за малките предприятия и свободно практикуващите професионалисти.

Най-доброто? Тя се адаптира към вашия екип, интегрира се с популярни инструменти за управление на проекти и предоставя персонализирани отчети, които ви помагат да останете продуктивни. Можете също да следите местоположението на служителите, докато са на работа, като гарантирате прозрачност и ефективност в отдалечени или полеви условия с GPS проследяване.

Най-добрите функции на Clockify

визуализирате регистрираното време и да оптимизирате планирането с Синхронизирайте календарите на Google и Outlook, за даи да оптимизирате планирането с интеграциите на Clockify

Проследявайте времето от настолен компютър, мобилно устройство, разширения за браузър или споделени работни пространства, като използвате Kiosk Mode .

автоматичния тракер. Автоматично регистрирайте времето, прекарано в приложения, уебсайтове и документи, за да създавате времеви разписания

Ограничения на Clockify

Мобилното приложение отнема време за синхронизиране, което разочарова потребителите при преминаване между устройства, и предлага ограничени възможности за персонализиране на функциите за отчитане.

Цени на Clockify

Безплатно завинаги

Basic : 4,99 $/месец на потребител

Стандартен : 6,99 $/месец на потребител

Pro : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise : 14,99 $/месец на потребител

Productivity Suite: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9000 отзива)

7. Connecteam (Най-доброто за управление на работната сила)

Чрез Con necteam

За компании, които работят с няколко екипа, смени и работни обекти, Connecteam е добър избор. Служителите могат да използват приложението за отчитане на работното време от своите телефони, GPS гарантира, че те са на правилното място, а персонализираните работни процеси осигуряват гладкото протичане на операциите.

Участвайте в индивидуални и групови разговори с възможност за пълно търсене в екипни чатове и прикачени файлове. Можете също да модерирате разговори, да активирате потвърждения за прочитане и да предотвратите запазването на съобщения. Независимо дали управлявате екипи на терен, персонал в търговията на дребно или дистанционни работници, Connecteam улеснява планирането и комуникацията.

Най-добрите функции на Connecteam

автоматично планиране въз основа на наличността и предпочитанията на служителите. Автоматизирайте планирането на смени и проследявайте автоматизирани времеви разписания въз основа на наличността и предпочитанията на служителите.

Повишете ангажираността с персонализирани анкети с резултати в реално време, анонимни отговори и признание от колеги.

Организирайте ключови документи на централизирана платформа, задайте разрешения за достъп до файлове и проследявайте достъпа

Ограничения на Connecteam

Не можете да стандартизирате периодите на заплащане (начални и крайни дати) постоянно или автоматично, нито да намалите броя на известията, изпращани по подразбиране.

Цени на Connecteam

Безплатен план: До 10 потребители

Основен: 35 $/месец (до 30 потребители)

Разширена версия: 59 $/месец (до 30 потребители)

Експерт: 119 $/месец (до 30 потребители)

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 2200 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

В рецензия на G2 се казва:

Досега, с внедряването на connecteam в ежедневното ни планиране и комуникация в екипа, наблюдаваме значително увеличение на наличното време и дори по-малко главоболия при установяването на кой е на разположение и кой не. Вече няма нужда от съобщения или телефонни обаждания. Много ми харесва! Бих искал да виждам няколко дати в графика, които да се въвеждат, и да се задава продължителността на работата за всички дни, вместо да се създават поотделно за всеки ден, ако задачата се повтаря, докато не бъде завършена.

Досега, с внедряването на connecteam в ежедневното ни планиране и комуникация в екипа, наблюдаваме значително увеличение на наличното време и дори по-малко главоболия при установяването на кой е на разположение и кой не. Вече няма нужда от съобщения или телефонни обаждания. Много ми харесва! Бих искал да виждам няколко дати в графика, които да се въвеждат, и да се задава продължителността на работата за всички дни, вместо да се създават поотделно за всеки ден, ако задачата се повтаря, докато не бъде завършена.

📌 Факт! 80% от компаниите следят присъствието в офиса, като 62% използват прочитане на баджове, а 50% разчитат на проследяване чрез Wi-Fi.

8. Buddy Punch (най-доброто решение за отчитане на работното време на служителите)

Чрез Buddy Punch

Търсите лесен начин за отчитане на работното време на служителите? Buddy Punch прави точно това, без излишни усложнения. Служителите могат да се регистрират от своите телефони или настолни компютри, а GPS проследяването и разпознаването на лица предотвратяват кражбата на работно време.

Можете също да настроите заключване на устройствата и ограничения за IP адреси за сигурно отчитане. В допълнение към отчитането на работното време, Buddy Punch предлага инструменти за управление на платените и неплатените отпуски, без да е необходимо ръчно изчисляване или използване на таблици. Системата автоматично изчислява натрупаните отпуски, болнични и дължими часове, което опростява процеса както за служителите, така и за мениджърите.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Управлявайте графици, разменяйте смени и проследявайте заявки за отпуск с вграден календар.

Автоматизирайте изчисляването на заплатите с интеграцията на QuickBooks Online и генерирайте персонализирани отчети за извънредния труд и разходите по задачите.

Автоматично отчитане на работното време на служителите с автоматично отбелязване на излизане

Ограничения на Buddy Punch

Потребителите се оплакват, че е трудно да се маркира служител като отсъстващ и че администраторите не могат да одобряват отпуски в календара.

Цени на Buddy Punch

Стандартен: 5,49 $/месец на потребител

Pro: 6,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

9. Приложение Office 365 Timesheet (най-подходящо за интегрирани времеви разписания)

Чрез Microsoft

Вече използвате екосистемата на Microsoft? Приложението Office 365 Timesheet улеснява проследяването на работните часове.

Можете да регистрирате времето директно в пакета Office, да автоматизирате одобренията и да синхронизирате данните в SharePoint, Outlook и др. Персонализирайте времевите разписания, за да отговарят на конкретните нужди на бизнеса, като използвате персонализирани времеви разписания. Ако вашият екип използва екосистемата на Microsoft, това приложение е точно за вас – не се изисква допълнително обучение.

Най-добрите функции на приложението Office 365 Timesheet

Опростете управлението на работните часове с Approval Workflow за по-бързи одобрения.

Получете информация за производителността и разходите по проектите с помощта на разширени отчети и анализи.

Бъдете в течение с известия по имейл за одобрения, откази и подадени документи.

Ограничения на приложението Office 365 Timesheet

Тя е скъпа в сравнение с конкурентите си, тъй като трябва да закупите целия пакет Office 365, за да имате достъп до нея.

Цени на приложението Office 365 Timesheet

Безплатна пробна версия

Оценки и рецензии за приложението Office 365 Timesheet

G2: Няма данни

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за приложението Office 365 Timesheet?

В рецензия на Capterra се казва:

Приложението улеснява отчитането на времето и ми позволява лесно да споделям информацията с колегите си и всички служители... мен... няма какво да не харесвам, може би цената е малко висока, ако подновявате годишно, но ако купите за цял живот, ще бъде много добре и ще спестите пари.

Приложението улеснява отчитането на времето и ми позволява лесно да споделям информацията с колегите си и всички служители... мен... няма какво да не харесвам, може би цената е малко висока, ако подновявате годишно, но ако купите за цял живот, ще бъде много добре и ще спестите пари.

📌 Факт! Кражбата на работно време – когато служителите получават заплащане за време, през което всъщност не са работили – струва на бизнеса милиарди всяка година в загубена продуктивност.

10. ClockShark (Най-добър за проследяване на операции на място)

Чрез Clockshark

За бизнеса, който разчита на мобилни екипи, като строителство, озеленяване или доставки, ClockShark осигурява точно отчитане на работното време в движение.

Служителите могат да се регистрират при пристигане и напускане отвсякъде, а GPS проследяването ви държи в течение за местоположението им. Освен това, интеграцията с отчетите и заплатите прави работата в бек офиса много по-гладка.

Най-добрите функции на ClockShark

Спрете да отбелязвате присъствието на колегите си с помощта на снимки, за да проверите присъствието на служителите при влизане и излизане от работа.

Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и качвайте документи с персонализирано управление на задачите и работата.

Проследявайте времето и разходите по задачи и генерирайте подробни отчети за присъствието и разходите по задачите.

Ограничения на ClockShark

Служителите не могат да отчитат кратки почивки (2-10 минути)

Той не регистрира автоматично влизането/излизането на служителите въз основа на тяхното пристигане или напускане от зададена географска граница.

Цени на ClockShark

Стандартен: 40 $/месец на потребител

Pro: 60 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClockShark

G2: 4. 6/5 (300+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

🧠 Интересен факт: Дълго преди появата на часовниците, древните египтяни са използвали водни часовници или купички с малки дупчици, от които капела вода с постоянна скорост, за да отчитат работните смени. Защото дори преди 3500 години времето е било пари!

Часът тиктака – преминете към ClickUp още днес!

С толкова много мощни инструменти за отчитане на работното време, намирането на подходящия се свежда до това, което работи най-добре за вашия работен процес. Независимо дали се нуждаете от разширени отчети, GPS проследяване или обикновен таймер за отчитане на часовете, има решение, което отговаря на вашите нужди.

Но защо да се ограничавате само с отчитане на времето?

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, надхвърля основното отчитане на работното време, за да предостави на потребителите разширени функции и цялостна платформа за управление на работата.

Той обединява проекти, задачи и комуникация на едно място, като същевременно следи времето, определя прогнози и анализира отчети.

Какво чакате? Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!