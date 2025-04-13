Топ 10 алтернативи на Apploye за отчитане на работното време през 2025 г.

Инструменти за отчитане на работното време—или ги обичате, или ги мразите, или ги търпите, защото трябва. Ако четете това, вероятно Apploye вече не ви задоволява напълно.
Може би вашият екип се нуждае от по-добри функции, по-гъвкави цени или нещо, което да направи отчитането на работното време по-малко като работа на пълен работен ден.
Добрата новина? Има по-добри варианти и ние сме събрали най-добрите алтернативи на Apploye, за да ви помогнем да намерите идеалния вариант за вашия екип. Готови ли сте да отчитате времето като професионалисти?
⏰ 60-секундно резюме
Ето 10-те най-добри алтернативи на Apploye:
1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно проследяване на времето и управление на задачите)
2. Time Doctor (Най-добър за наблюдение на служителите)
3. Hubstaff (Най-доброто за проследяване на продуктивността на екипа)
4. Toggl Track (Най-доброто решение за просто отчитане на работното време)
5. RescueTime (Най-доброто за автоматизирани анализи на производителността)
6. Clockify (Най-доброто за безплатно отчитане на работното време)
7. Connecteam (Най-доброто за управление на персонала)
8. Buddy Punch (Най-доброто решение за отчитане на работното време на служителите)
9. Office 365 Timesheet App (Най-доброто за интегрирани времеви разписания)
10. ClockShark (Най-доброто за проследяване на операции на място)
Какво трябва да търсите в алтернативите на Apploye?
Най-добрите алтернативи на Apploye се вписват толкова гладко в работния ви процес, че едва ли ще забележите, че са там. Те отчитат времето, генерират анализи и се занимават с всички досадни административни задачи, без да правят шум.
Ето какво да включите в списъка си с желания:
- Автоматично и ръчно отчитане: Задействайте таймера, без да се замисляте, или отчитайте часовете ръчно, когато се чувствате старомодни.
- Снимки на екрана и проследяване на активността: Следете производителността, без да карате хората да се чувстват като в епизод на Big Brother.
- Отчети за използването на приложения и URL адреси: Вижте кои приложения и уебсайтове действително помагат в работата и кои са просто сложни инструменти за прокрастиниране.
- Подробни отчети и персонализирани табла: Превърнете суровите данни в информация, която можете да използвате, а не само в красиви цифри.
- Разплащане на заплати и фактуриране: Плащайте точно на екипите си и фактурирайте клиентите си, без да вадите калкулатора.
- Планиране и интеграции: Разпределяйте смени, планирайте проекти и се свързвайте с приложения като Slack, Asana или QuickBooks.
10-те най-добри алтернативи на Apploye
Въпреки че Apploye предлага солиден набор от функции, той може да не е идеалният софтуер за отчитане на работното време за всеки. Има много алтернативи, които могат да отговорят на вашите нужди, независимо дали се нуждаете от по-добри отчети, по-задълбочена интеграция или по-удобно за ползване изживяване.
За да ви помогнем да изберете, ето 10-те най-добри алтернативи на Apploye, които предлагат мощни функции за отчитане на работното време, наблюдение на служителите и управление на производителността. 👀
1. ClickUp (Най-доброто решение за проследяване на времето и управление на задачите „всичко в едно“)
Преди да започнете да мислите за смяна на софтуера за отчитане на работното време, може би истинският въпрос е: имате ли нужда само от инструмент за отчитане на работното време или от инструмент, който обединява всичко?
Днес работата е разпръсната в милиони приложения: едно за задачи, едно за документи, едно за отчитане на работното време и по някакъв начин никое от тях не комуникира с останалите.
ClickUp решава този проблем с приложението „всичко в едно“ – единна платформа, в която задачите, документите, чатът и, да, проследяването на времето са събрани под един покрив.
С вграденото проследяване на времето екипите могат безпроблемно да регистрират часовете, да наблюдават натоварването и да получават информация в реално време – независимо дали оценявате използването за един месец или планирате предварително за тримесечието – всичко това в рамките на една и съща платформа.
ClickUp Проследяване на времето за проекти
Но не се притеснявайте – функциите за отчитане на работното време са оборудвани с всичко необходимо, за да поддържате нещата в ред.
Функцията за отчитане на работното време на ClickUp позволява на вашите служители да регистрират часовете си отвсякъде – от настолен компютър, мобилно устройство или дори уеб браузър с безплатното разширение за Chrome.
Независимо дали отчитате времето в реално време или го добавяте ръчно по-късно, всеки запис се свързва директно с задача в ClickUp, което гарантира точни записи без необходимостта да превключвате между приложения.
Трябва да преминавате от една задача към друга? Глобалният таймер ви позволява да стартирате и спирате проследяването на различни устройства, като всичко остава синхронизирано.
Да предположим, че дизайнер работи по проект за клиент. Той може да стартира таймера по време на проектирането, да го спре за среща и да добави бележки, за да обясни какво е направено, без да се налага да превключва между различни приложения.
Те могат дори да маркират времето като фактурируемо, да категоризират часовете с етикети и да генерират персонализирани отчети, за да видят как реалното време се сравнява с прогнозите. Това е чудесен начин да проследявате точно времето, прекарано в задачи и проекти.
Въпреки това, отчитането на времето е само една част от уравнението; също толкова важно е да знаете колко време трябва да отнемат задачите.
ClickUp Estimates
Тук на помощ идва ClickUp Time Estimates.
Вместо да гадаят колко време може да отнеме един проект, екипите могат да определят реалистични срокове, да разбият времевите прогнози за отделните задачи и подзадачи и да сравнят действително изразходваното време с прогнозите, за да планират по-добре в бъдеще.
Да предположим, че маркетингов екип работи по пускането на продукт на пазара. Дизайнерът предвижда пет часа за графичния дизайн, а авторът планира три часа за съдържанието. С ClickUp Time Estimates можете да ги добавите към общата времева рамка на проекта, за да имате ясна представа за крайните срокове.
ClickUp Дати и час
След като времето е определено, следващата стъпка е да спазвате графика на проектите. Тук можете да разчитате на ClickUp Dates and Time.
Задавайте крайни срокове за задачите, определяйте начални дати, за да помогнете на членовете на екипа да се съсредоточат върху следващите стъпки, и получавайте известия, когато крайните срокове наближават или са изтекли.
Няма повече да се чудите какво е важно и какво трябва да направите първо.
Например, ако екипът по продукта се подготвя за пускане на пазара, той може да зададе етапи за ключовите фази – проектиране, разработване, тестване и маркетинг. Тези етапи се появяват в изгледа на времевата линия на ClickUp, като поддържат всичко организирано.
Имате нужда да коригирате графиците? Просто преместете задачите в месечен, седмичен или дневен изглед, за да преразпределите работната натовареност.
ClickUp Services Шаблон за отчитане на работното време
Претоварени сте от отчитането на времето, разходите и ресурсите за всяка услуга, която вашите служители предоставят? Шаблонът за отчитане на работното време на ClickUp Services ви помага да отчитате часовете на работа и фактурираното време, да измервате използването на ресурсите в различни проекти, да разпределяте лесно ресурсите и да управлявате отчитането на присъствието без ръчно попълване на таблици.
Той включва удобни диаграми и графики, които ви помагат да визуализирате напредъка, така че екипите да могат да анализират процесите си в реално време. Освен това, той се интегрира с ключови приложения като PayPal и Strike, за да поддържа всичко свързано!
Шаблонът за отчитане на работното време е чудесен начин да оцените ефективността на вашата програма за обучение и да определите дали служителите работят извънредно.
Най-добрите функции на ClickUp
- Анализирайте в реално време общата картина на графиците на проектите, предстоящите срокове и натоварването на екипа, за да проследявате напредъка, да откривате закъснения и да вземате информирани решения с таблата за управление на ClickUp.
- Получете ясна представа за капацитета на всеки член на екипа, за да балансирате натоварването, да предотвратите изчерпването и да осигурите точно разпределение на задачите с ClickUp Workload View.
- Интегрирайте с инструменти като Toggl или Harvest, за да извлечете отследените часове и да получите пълна представа за това къде се изразходва времето с ClickUp Integrations.
- Вижте отчетените часове по дни, седмици или месеци, за да получите ясна представа за производителността. С опциите за филтриране и обзор на екипа на високо ниво можете да откриете пречки, да подобрите планирането и да спазвате сроковете с ClickUp Time Sheets и отчетите.
Ограничения на ClickUp
- Богатият набор от функции може да бъде прекалено сложен за начинаещи.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 3500 отзива)
Какво казват реалните потребители за ClickUp?
В рецензия на G2 се казва:
Той е гъвкав, което означава, че можете да го конфигурирате според нуждите си, което го прави подходящ за всеки екип: технически екипи като ИТ, маркетинг, творчески екипи и т.н. Той революционизира начина, по който нашите екипи комуникират и следят работата ни, защото вече не използваме различни системи за проследяване на актуализациите по кампаниите и дейностите. Просто влизаме ежедневно (или по-скоро ежечасно!) в ClickUp и проверяваме актуализациите директно на картата със задачите... Поддръжката от екипа на ClickUp е фантастична... Те имат страница за заявки за функции, където можете да правите заявки и да гласувате за заявките на други хора, и това не е само за показ. Много от заявките, за които съм гласувал в миналото, са били действително реализирани.
Той е гъвкав, което означава, че можете да го конфигурирате според нуждите си, което го прави подходящ за всеки екип: технически екипи като ИТ, маркетинг, творчески екипи и т.н. Той революционизира начина, по който нашите екипи комуникират и следят работата ни, защото вече не използваме различни системи, за да следим актуализациите по кампаниите и дейностите. Просто влизаме ежедневно (или по-скоро ежечасно!) в ClickUp и проверяваме актуализациите директно на картата със задачите... Поддръжката от екипа на ClickUp е фантастична... Те имат страница за заявки за функции, където можете да правите заявки и да гласувате за заявките на други хора, и това не е само за показ. Много от заявките, за които съм гласувал в миналото, са били действително реализирани.
Напомняне: Уверете се, че сте споделили с вашите служители причината за проследяването на работното време и сте получили тяхното съгласие. Полезно е да преосмислите проследяването като инструмент за по-добро разпределение на работата и намаляване на изтощението. Вместо да се фокусирате върху контролирането на часовете, помогнете на служителите да използват инструментите за проследяване за самоусъвършенстване, като им покажете къде могат да намалят повтарящите се задачи, да подобрят ефективността си и да постигнат по-добър баланс между работата и личния живот.
2. Time Doctor (най-добър за наблюдение на служителите)
Ако управлявате отдалечен или хибриден екип и се нуждаете от подробна информация за това как се изразходва времето, Time Doctor е точно за вас. Той автоматично проследява активността на служителите, наблюдава използването на приложения и уебсайтове и дори прави екранни снимки на определени интервали (разбира се, с опции за поверителност).
А най-хубавото? Получавате подробни отчети, които посочват къде се губи време, за да можете да оптимизирате работните процеси, вместо просто да гледате часовника. Достъп до отчети за времевата линия, отчети за уеб и приложения, отчетени часове, обобщения на дейностите и отчети за проекти и задачи, за да анализирате производителността.
Най-добрите функции на Time Doctor
- Следете производителността с екранни снимки, проследяване на активността и категория за използване на уеб/приложения.
- Автоматизирайте изчисляването на заплатите с CSV-базирани отчети, генерирани от отследените часове.
- Управлявайте смени, отпуски и присъствие с функцията за планиране.
Ограничения на Time Doctor
- След като зададете диапазон от дати за даден набор от данни, той се променя, ако изберете друг служител или задача, което води до неточни резултати.
Цени на Time Doctor
- Основен: 8 $/месец на потребител
- Стандартен: 14 $/месец на потребител
- Премиум: 20 $/месец на потребител
- Предприятие: Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (над 400 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (над 500 отзива)
Какво казват реалните потребители за Time Doctor?
Както всяко приложение, и това има своите недостатъци. Понякога лентата с дейностите спира, докато проследяването работи на заден план, или се включва автоматично, дори когато не работя. Това не е фатално, но е малко досадно. Все пак, това е най-добрият инструмент за проследяване на времето, който сме открили, и го използваме всеки ден! Надяваме се само да отстранят тези малки недостатъци.
Както всяко приложение, и това има своите недостатъци. Понякога лентата с дейностите спира, докато проследяването работи на заден план, или се включва автоматично, дори когато не работя. Това не е фатално, но е малко досадно. Все пак, това е най-добрият инструмент за проследяване на времето, който сме открили, и го използваме всеки ден! Надяваме се само да отстранят тези малки недостатъци.
3. Hubstaff (най-добър за проследяване на продуктивността на екипа)
Hubstaff не е само за отчитане на работното време; това е софтуер за наблюдение на служителите, фокусиран върху повишаване на ефективността. Независимо дали управлявате дистанционни служители, екипи на терен или персонал в офиса, вграденото GPS проследяване, интеграцията с платежната ведомост и автоматизираните работни процеси улесняват живота ви.
Най-добрите функции на Hubstaff
- Заснемайте екраните на служителите на определени интервали, като замъглявате чувствителната информация за защита на личните данни.
- Откривайте неактивното време и автоматично спирайте отчитането, за да сте сигурни, че времевите разписания отразяват активната работа.
- Използвайте географско ограждане, за да стартирате или спрете отчитането на работното време, когато служителите влизат или напускат работните места.
Ограничения на Hubstaff
- Следенето спира след определен период и не можете да понижите нивото на акаунта си, ако имате нужда от това.
Цени на Hubstaff
- Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител
- Grow: 9 $/месец на потребител
- Екип: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: 12 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Hubstaff
- G2: 4,5/5 (над 1300 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)
Какво казват реалните потребители за Hubstaff?
В рецензия на Capterra се казва:
Това е полезен инструмент за отчитане на работното време, който лесно се интегрира с други инструменти или софтуер като Google Chrome. Той е много лесен за използване в ежедневната работа на екипи и организации. Има удобен за ползване интерфейс, което улеснява служителите и мениджмънта да отчитат работното време и напредъка. Поддръжката на клиенти също е добра. Цената е малко по-висока в сравнение с конкурентите. В останалото е добър софтуер.
Това е полезен инструмент за отчитане на работното време, който лесно се интегрира с други инструменти или софтуер като Google Chrome. Той е много лесен за използване в ежедневната работа на екипи и организации. Има удобен за ползване интерфейс, което улеснява служителите и мениджмънта да отчитат работното време и напредъка. Поддръжката на клиенти също е добра. Цената е малко по-висока в сравнение с конкурентите. В останалото е добър софтуер.
🔍 Знаете ли? „Buddy punching” (когато един служител отбелязва работното време на друг) е често срещана форма на кражба на работно време, която може да остане незабелязана без подходящо проследяване.
4. Toggl Track (най-доброто решение за просто отчитане на работното време)
Не сте почитател на сложните табла? Toggl Track поддържа нещата освежаващо прости. С само няколко кликвания можете да започнете да следите времето си – независимо дали работите самостоятелно или управлявате екип. То се интегрира и с инструменти за управление на проекти, подобрявайки ефективността на работния процес.
Функциите за отчитане на Toggl Track предоставят информация за разпределението на времето, подпомагайки планирането на проекти и управлението на ресурсите. Позволете на вашите служители да маркират своите времеви записи като фактурируеми или нефактурируеми, което улеснява изчисляването на фактурите на клиентите и проследяването на приходите.
Най-добрите функции на Toggl Track
- Записвайте работните часове без достъп до интернет, като използвате офлайн проследяване на работното време.
- Повишете концентрацията и производителността с вградения таймер Pomodoro.
- Започнете да проследявате задачите си незабавно с проследяване на времето чрез QR код.
Ограничения на Toggl Track
- Ограничени категории и проекти за безплатните абонати и понякога проблеми с плъгина за Chrome.
Цени на Toggl Track
- Безплатен план: Достъпен за до 5 потребители
- Стартово ниво: 10 USD/месец на потребител
- Премиум: 20 $/месец на потребител
- Enterprise: Персонализирано ценообразуване
Toggl Track оценки и отзиви
- G2: 4,6/5 (над 1500 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 2500 отзива)
🧠 Интересен факт: Най-старият запис за отчитане на времето за изпълнение на работни задължения датира от 1772 г. пр.н.е. и Кодекса на Хамураби, в който за първи път се споменават заплатите.
5. RescueTime (Най-доброто за автоматизирани анализи на производителността)
Не искате вашите служители да регистрират часовете си ръчно? RescueTime върши тази работа за вас. Програмата работи на заден план, проследява приложенията и уебсайтовете, които вашият екип използва, за да ви даде честен отчет за това къде отива времето на всеки.
Ако вашите служители прекарват прекалено много време в разсейващи дейности, приложението за отчитане на работното време изпраща предупреждения и предлага инструменти за концентрация, които им помагат да управляват времето си без постоянни проверки.
Най-добрите функции на RescueTime
- Категоризирайте дейностите по нива на производителност, за да откриете модели на работа и да подобрите концентрацията си.
- Блокирайте разсейващите уебсайтове и приложения с Focus Sessions, допълнени с персонализирани таймери и интеграция с Spotify Premium.
- Задайте персонализирани цели за производителност и получавайте известия, когато прекарвате прекалено много време в дейности, които не са свързани с работата.
Ограничения на RescueTime
- Потребителите споделят, че искат по-добра интеграция между мобилното приложение и приложението за Windows.
Цени на RescueTime
- Lite: Безплатно
- Премиум: 12 $/месец на потребител
Рейтинги и отзиви за RescueTime
- G2: 4. 2/5 (90+ отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 100 отзива)
Какво казват реалните потребители за RescueTime?
Аз съм любител на компютрите и мобилните устройства и използвам това устройство в продължение на 2 или 3 часа без прекъсване, но с помощта на Rescue Time мога да следя времето си във всяка приложение, както и да категоризирам какъв тип софтуер използвам и да си поставя цел за седмицата. Всеки уикенд получавам подходящо писмо относно това как съм използвал времето си през предходната седмица и получавам съвети за следващата седмица... Мисля, че ако имате нужда да проследявате всичките си устройства, моля, инсталирайте софтуера на всичките си устройства, в противен случай те няма да предоставят подходящи отчети.
Аз съм любител на компютрите и мобилните устройства и използвам това устройство в продължение на 2 или 3 часа без прекъсване, но с помощта на Rescue Time мога да следя времето си във всяка приложение, както и да категоризирам какъв тип софтуер използвам и да си поставя цел за седмицата. Всеки уикенд получавам подходящо писмо относно това как съм използвал времето си през предходната седмица и получавам съвети за следващата седмица... Мисля, че ако имате нужда да проследявате всичките си устройства, моля, инсталирайте софтуера на всичките си устройства, в противен случай те не дават подходящи отчети.
🔍 Знаете ли, че... Световният пазар на софтуер за отчитане на работното време е оценен на 6,08 милиона долара през 2023 г. и достига 5,75 милиарда долара през 2024 г. Прогнозира се, че до 2032 г. той ще достигне 25,48 милиарда долара, като ще нараства с 17,26% през прогнозния период 2023-2032 г.
6. Clockify (Най-доброто за безплатно отчитане на работното време)
Ако разполагате с ограничен бюджет, но все пак се нуждаете от мощно средство за отчитане на работното време, Clockify е идеалният избор. То е напълно безплатно за неограничен брой потребители и проекти, което го прави предпочитано средство за малките предприятия и свободно практикуващите професионалисти.
Най-доброто? Тя се адаптира към вашия екип, интегрира се с популярни инструменти за управление на проекти и предоставя персонализирани отчети, които ви помагат да останете продуктивни. Можете също да следите местоположението на служителите, докато са на работа, като гарантирате прозрачност и ефективност в отдалечени или полеви условия с GPS проследяване.
Най-добрите функции на Clockify
- Синхронизирайте календарите на Google и Outlook, за да визуализирате регистрираното време и да оптимизирате планирането с интеграциите на Clockify.
- Проследявайте времето от настолен компютър, мобилно устройство, разширения за браузър или споделени работни пространства, като използвате Kiosk Mode.
- Автоматично регистрирайте времето, прекарано в приложения, уебсайтове и документи, за да създавате времеви разписания с автоматичния тракер.
Ограничения на Clockify
- Мобилното приложение отнема време за синхронизиране, което разочарова потребителите при преминаване между устройства, и предлага ограничени възможности за персонализиране на функциите за отчитане.
Цени на Clockify
- Безплатно завинаги
- Basic: 4,99 $/месец на потребител
- Стандартен: 6,99 $/месец на потребител
- Pro: 9,99 $/месец на потребител
- Enterprise: 14,99 $/месец на потребител
- Productivity Suite: 15,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Clockify
- G2: 4,5/5 (над 170 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 9000 отзива)
7. Connecteam (Най-доброто за управление на работната сила)
За компании, които работят с няколко екипа, смени и работни обекти, Connecteam е добър избор. Служителите могат да използват приложението за отчитане на работното време от своите телефони, GPS гарантира, че те са на правилното място, а персонализираните работни процеси осигуряват гладкото протичане на операциите.
Участвайте в индивидуални и групови разговори с възможност за пълно търсене в екипни чатове и прикачени файлове. Можете също да модерирате разговори, да активирате потвърждения за прочитане и да предотвратите запазването на съобщения. Независимо дали управлявате екипи на терен, персонал в търговията на дребно или дистанционни работници, Connecteam улеснява планирането и комуникацията.
Най-добрите функции на Connecteam
- Автоматизирайте планирането на смени и проследявайте автоматизирани времеви разписания с автоматично планиране въз основа на наличността и предпочитанията на служителите.
- Повишете ангажираността с персонализирани анкети с резултати в реално време, анонимни отговори и признание от колеги.
- Организирайте ключови документи на централизирана платформа, задайте разрешения за достъп до файлове и проследявайте достъпа
Ограничения на Connecteam
- Не можете да стандартизирате периодите на заплащане (начални и крайни дати) постоянно или автоматично, нито да намалите броя на известията, изпращани по подразбиране.
Цени на Connecteam
- Безплатен план: До 10 потребители
- Основен: 35 $/месец (до 30 потребители)
- Разширена версия: 59 $/месец (до 30 потребители)
- Експерт: 119 $/месец (до 30 потребители)
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Connecteam
- G2: 4,6/5 (над 2200 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 900 отзива)
Какво казват реалните потребители за Connecteam?
Досега, с внедряването на connecteam в ежедневното ни планиране и комуникация в екипа, наблюдаваме значително увеличение на наличното време и дори по-малко главоболия при установяването на кой е на разположение и кой не. Вече няма нужда от съобщения или телефонни обаждания. Много ми харесва! Бих искал да виждам няколко дати в графика, които да се въвеждат, и да се задава продължителността на работата за всички дни, вместо да се създават поотделно за всеки ден, ако задачата се повтаря, докато не бъде завършена.
Досега, с внедряването на connecteam в ежедневното ни планиране и комуникация в екипа, наблюдаваме значително увеличение на наличното време и дори по-малко главоболия при установяването на кой е на разположение и кой не. Вече няма нужда от съобщения или телефонни обаждания. Много ми харесва! Бих искал да виждам няколко дати в графика, които да се въвеждат, и да се задава продължителността на работата за всички дни, вместо да се създават поотделно за всеки ден, ако задачата се повтаря, докато не бъде завършена.
📌 Факт! 80% от компаниите следят присъствието в офиса, като 62% използват прочитане на баджове, а 50% разчитат на проследяване чрез Wi-Fi.
8. Buddy Punch (най-доброто решение за отчитане на работното време на служителите)
Търсите лесен начин за отчитане на работното време на служителите? Buddy Punch прави точно това, без излишни усложнения. Служителите могат да се регистрират от своите телефони или настолни компютри, а GPS проследяването и разпознаването на лица предотвратяват кражбата на работно време.
Можете също да настроите заключване на устройствата и ограничения за IP адреси за сигурно отчитане. В допълнение към отчитането на работното време, Buddy Punch предлага инструменти за управление на платените и неплатените отпуски, без да е необходимо ръчно изчисляване или използване на таблици. Системата автоматично изчислява натрупаните отпуски, болнични и дължими часове, което опростява процеса както за служителите, така и за мениджърите.
Най-добрите функции на Buddy Punch
- Управлявайте графици, разменяйте смени и проследявайте заявки за отпуск с вграден календар.
- Автоматизирайте изчисляването на заплатите с интеграцията на QuickBooks Online и генерирайте персонализирани отчети за извънредния труд и разходите по задачите.
- Автоматично отчитане на работното време на служителите с автоматично отбелязване на излизане
Ограничения на Buddy Punch
- Потребителите се оплакват, че е трудно да се маркира служител като отсъстващ и че администраторите не могат да одобряват отпуски в календара.
Цени на Buddy Punch
- Стандартен: 5,49 $/месец на потребител
- Pro: 6,99 $/месец на потребител
- Enterprise: 11,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Buddy Punch
- G2: 4,8/5 (над 250 отзива)
- Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)
📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Clockify
9. Приложение Office 365 Timesheet (най-подходящо за интегрирани времеви разписания)
Вече използвате екосистемата на Microsoft? Приложението Office 365 Timesheet улеснява проследяването на работните часове.
Можете да регистрирате времето директно в пакета Office, да автоматизирате одобренията и да синхронизирате данните в SharePoint, Outlook и др. Персонализирайте времевите разписания, за да отговарят на конкретните нужди на бизнеса, като използвате персонализирани времеви разписания. Ако вашият екип използва екосистемата на Microsoft, това приложение е точно за вас – не се изисква допълнително обучение.
Най-добрите функции на приложението Office 365 Timesheet
- Опростете управлението на работните часове с Approval Workflow за по-бързи одобрения.
- Получете информация за производителността и разходите по проектите с помощта на разширени отчети и анализи.
- Бъдете в течение с известия по имейл за одобрения, откази и подадени документи.
Ограничения на приложението Office 365 Timesheet
- Тя е скъпа в сравнение с конкурентите си, тъй като трябва да закупите целия пакет Office 365, за да имате достъп до нея.
Цени на приложението Office 365 Timesheet
- Безплатна пробна версия
Оценки и рецензии за приложението Office 365 Timesheet
- G2: Няма данни
- Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)
Какво казват реалните потребители за приложението Office 365 Timesheet?
В рецензия на Capterra се казва:
Приложението улеснява отчитането на времето и ми позволява лесно да споделям информацията с колегите си и всички служители... мен... няма какво да не харесвам, може би цената е малко висока, ако подновявате годишно, но ако купите за цял живот, ще бъде много добре и ще спестите пари.
Приложението улеснява отчитането на времето и ми позволява лесно да споделям информацията с колегите си и всички служители... мен... няма какво да не харесвам, може би цената е малко висока, ако подновявате годишно, но ако купите за цял живот, ще бъде много добре и ще спестите пари.
📌 Факт! Кражбата на работно време – когато служителите получават заплащане за време, през което всъщност не са работили – струва на бизнеса милиарди всяка година в загубена продуктивност.
10. ClockShark (Най-добър за проследяване на операции на място)
За бизнеса, който разчита на мобилни екипи, като строителство, озеленяване или доставки, ClockShark осигурява точно отчитане на работното време в движение.
Служителите могат да се регистрират при пристигане и напускане отвсякъде, а GPS проследяването ви държи в течение за местоположението им. Освен това, интеграцията с отчетите и заплатите прави работата в бек офиса много по-гладка.
Най-добрите функции на ClockShark
- Спрете да отбелязвате присъствието на колегите си с помощта на снимки, за да проверите присъствието на служителите при влизане и излизане от работа.
- Разпределяйте задачи, определяйте крайни срокове и качвайте документи с персонализирано управление на задачите и работата.
- Проследявайте времето и разходите по задачи и генерирайте подробни отчети за присъствието и разходите по задачите.
Ограничения на ClockShark
- Служителите не могат да отчитат кратки почивки (2-10 минути)
- Той не регистрира автоматично влизането/излизането на служителите въз основа на тяхното пристигане или напускане от зададена географска граница.
Цени на ClockShark
- Стандартен: 40 $/месец на потребител
- Pro: 60 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за ClockShark
- G2: 4. 6/5 (300+ отзива)
- Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)
🧠 Интересен факт: Дълго преди появата на часовниците, древните египтяни са използвали водни часовници или купички с малки дупчици, от които капела вода с постоянна скорост, за да отчитат работните смени. Защото дори преди 3500 години времето е било пари!
Часът тиктака – преминете към ClickUp още днес!
С толкова много мощни инструменти за отчитане на работното време, намирането на подходящия се свежда до това, което работи най-добре за вашия работен процес. Независимо дали се нуждаете от разширени отчети, GPS проследяване или обикновен таймер за отчитане на часовете, има решение, което отговаря на вашите нужди.
Но защо да се ограничавате само с отчитане на времето?
ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, надхвърля основното отчитане на работното време, за да предостави на потребителите разширени функции и цялостна платформа за управление на работата.
Той обединява проекти, задачи и комуникация на едно място, като същевременно следи времето, определя прогнози и анализира отчети.
