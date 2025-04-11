Топ 10 алтернативи на Vercel за по-бързо внедряване през 2025 г.

Vercel е известен с лесната си настройка, безпроблемната интеграция с GitHub и простотата си, което го прави популярен избор за създаване на фронтенд приложения. Ограничената безплатна версия и високите цени на платформата обаче са се превърнали в значителни недостатъци за потребителите.

Въпреки че Vercel е идеален за корпоративни среди, той не е достъпен за стартиращи компании, малки и средни предприятия и дори за големи компании в дългосрочен план. Ако сте съгласни с това, сте на правилното място.

Този списък представя най-добрите алтернативи на Vercel, които имат стабилни функции, са икономични и осигуряват най-доброто преживяване за разработчиците.

Останете с нас, докато намерите идеалния вариант за вас!

Алтернативи на Vercel на един поглед

Ето едно бързо сравнение, за да започнете.

Платформа Най-подходящо за Основни характеристики Ограничения Цени Оценки Netlify Статични сайтове и модерно разгръщане на приложения, изградени с архитектура JAMstack Вградена обработка на формуляри, глобална CDN интеграция, безсервърни функции, анализи на сайта Претрупан интерфейс, ограничителни ограничения на безсервърните функции, бъгови плъгини Безплатна, Pro: 19 $/член/месец, Enterprise: индивидуални цени G2: 4,5/5 (над 50 рецензии), Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии) Рендериране Уеб приложения с пълна функционалност, бази данни и бекенд услуги Частна мрежа, инфраструктура като код, управление на база данни PostgreSQL Ограничена поддръжка на WebSocket/без сървър, ограничени езикови опции Хобби: 0 $, Професионална: 19 $/потребител/месец, Организация: 29 $/потребител/месец, Предприятие: Персонализирана цена G2: 4,7/5 (над 70 рецензии), Capterra: Недостатъчно рецензии Платформа за приложения DigitalOcean Мащабиране на приложения с пълен контрол над сървъра Работен процес на базата на Git, архитектура без сървър, отмяна на внедряването, интеграция на логове от трети страни Скъпа за по-големи проекти, липсват резервни копия извън сървъра, бавна поддръжка при висок трафик Безплатно, Droplets: Започва от 4 $/месец, Kubernetes: Започва от 11 $/месец G2: 4,6/5 (над 600 рецензии), Capterra: 4,6/5 (над 140 рецензии) AWS Amplify Създаване и управление на мащабни приложения Управляем хостинг, надеждна автентификация, възможности за маркиране на функции, табло за потребители в реално време Трудно усвояване, високи разходи, ако използването не се контролира, бавен интерфейс Безплатно за 12 месеца, ценообразуване по модела „плащаш колкото ползваш“ G2: 4. 2/5 (80+ отзива), Capterra: Недостатъчно отзиви Fly.io Глобално разгръщане на контейнеризирани приложения с контрол над инфраструктурата Управлявани контейнери, Kubernetes, постоянна памет, Fly Proxy за балансиране на натоварването Ценообразуване на базата на региона, проблемна настройка, ръчно внедряване на промени 5 $ безплатен пробен кредит, Hobby: 5 $/месец, Плащане по потребление, Специализирана поддръжка: Започва от 29 $/месец G2: Недостатъчно отзиви, Capterra: Недостатъчно отзиви Heroku Бързо прототипиране и управление на уеб приложения Показатели за състоянието на приложенията, показатели за езиковата среда, преглед на процеса в реално време, внедряване с едно кликване Ограничени анализи на SQL бази данни, скъпи за МСП Eco/Basic: 5+ долара на месец, Production: 25+ долара на месец, Advanced: 250+ долара на месец, Enterprise: индивидуални цени G2: 4,2/5 (над 140 рецензии), Capterra: 4,6/5 (над 300 рецензии) Firebase Hosting Сигурен хостинг на статични и динамични приложения SSL без конфигурация, Firebase CLI за внедряване, база данни в реално време, възстановяване с едно кликване Ограничени правила за сигурност, високи разходи за мащабни проекти, не е идеално за сложни заявки Spark: безплатна, Blaze: персонализирана цена G2: 4,5/5 (над 250 отзива), Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива) Kinsta Управляем хостинг за WordPress Оптимизация на MySQL, мониторинг на производителността на приложенията, автоматични резервни копия, мониторинг на зловреден софтуер Бавна настройка на средата, липса на резервация на домейн, необичаен контролен панел Един сайт: 35 $/месец, няколко сайта: 70 $/месец, агенция: от 340 $/месец G2: 4,8/5 (над 900 рецензии), Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии) Surge.sh Статично уеб публикуване и клиентски приложения Поддръжка на CORS, персонализирани домейн имена, поддръжка на pushState за едностранични приложения Ограничени възможности за персонализиране, подход, базиран на командния ред, липса на вградена CI/CD автоматизация Surge: Безплатно, Surge Professional: 30 $/месец G2: Недостатъчно рецензии, Capterra: Недостатъчно рецензии Kapstan Управление на сложна облачна инфраструктура Поддръжка на мулти-клауд, автоматично разгръщане, портал за самообслужване на разработчици Няма вградени възможности за стартиране на контейнери (изисква инструменти на трети страни като Docker) Персонализирани цени G2: Недостатъчно рецензии, Capterra: Недостатъчно рецензии ClickUp Оптимизиране на управлението на софтуерни проекти и DevOps работни процеси Управление на задачи, интеграция с GitHub, фрагменти от код, задвижвани от изкуствен интелект, автоматизации, проследяване на грешки, персонализирани шаблони, сътрудничество в реално време Крива на обучение за нови потребители, разширените функции може да изискват персонализиране Безплатна, неограничена: 7 $/потребител/месец, Бизнес: 12 $/потребител/месец, Предприятие: индивидуални цени G2: 4,7/5 (над 4000 рецензии), Capterra: 4,7/5 (над 3000 рецензии)

Какво да търсите в алтернативите на Vercel?

Независимо дали търсите по-голям контрол върху внедряването, персонализирането или възможностите за самостоятелно хостинг, изборът на подходящата платформа е от решаващо значение. Ето няколко ключови функции, които са задължителни за алтернативите на Vercel.

Автоматизирани CI/CD пипалини : Изберете алтернатива на Vercel, която автоматизира процеса на създаване, тестване и внедряване на софтуер. Това ви помага да отстранявате бъгове, да пускате нови функции и да доставяте продукти по-бързо.

Персонализиране на внедряването : Уверете се, че избраният от вас софтуер има опция за персонализиране на скриптовете за внедряване. Това позволява по-голям контрол върху внедряването на приложенията, което е необходимо за сложни проекти.

Поддръжка на мулти-клауд : Изберете платформи, които ви позволяват да разгърнете приложенията си в няколко облачни доставчици като Azure, AWS или Google Cloud, за да можете лесно да мащабирате приложенията. Това осигурява гъвкавост и намалява зависимостта от един доставчик, като ви позволява да се възползвате от предимствата на всяка платформа.

Сигурност и съответствие: Изберете платформа, която предлага функции за сигурност на корпоративно ниво, включително контрол на достъпа въз основа на роли, двуфакторна автентификация, автоматични предупреждения, защита от DDoS, HTTP/SSL криптиране и др., за да гарантирате нисък риск и съответствие със стандартите за сигурност.

10-те най-добри алтернативи на Vercel

Нека да видим 10-те най-добри алтернативи на Vercel, техните основни характеристики, цени, предимства и ограничения.

1. Netlify (най-подходяща за статични сайтове и разгръщане на модерни приложения, създадени с архитектура JAMstack)

чрез Netlify

Мощната безсервърна платформа на Netlify разполага с надеждни вградени функции, особено за фронтенд разработчици. Тя автоматизира фронтенд разработката, оптимизира внедряването и се интегрира безпроблемно с Git хранилищата.

Най-хубавото е, че Netlify предлага разширени функции за по-сложни проекти – от персонализирани домейни до HTTPS и разделено тестване, което помага да се оцени ангажираността на потребителите чрез разгръщане на версии на сайта.

Най-добрите функции на Netlify

Събирайте и управлявайте подадените формуляри без бекенд код с вградена функция за обработка на формуляри.

Хоствайте статични сайтове с интеграцията на Netlify с глобална CDN (мрежа за доставка на съдържание)

Използвайте безсервърни функции, за да управлявате сървърната инфраструктура, като същевременно позволявате на разработчиците да се съсредоточат върху кодирането.

Следете тенденциите в активността на сайта с Site Analytics

Ограничения на Netlify

Интерфейсът може да изглежда претрупан и объркващ на моменти.

Безсервърните функции са ограничени до 10 секунди. Дори в плана Pro получавате 26 секунди, което също е доста ограничаващо за няколко потребители.

Понякога плъгините могат да бъдат бъгати.

Цени на Netlify

Безплатно

Pro : 19 долара на член/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Netlify

G2: 4,5/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 80 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Netlify?

Простотата и мощността на Netlify са несравними. Неговата безпроблемна CI/CD интеграция прави разгръщането на уебсайтове и уеб приложения изключително лесно, дори и за начинаещи, което прави лесността на внедряване изключителна. Интуитивният табло, съчетано с линкове за преглед, оптимизира моята работа при чести разгръщания. Макар Netlify да е фантастичен като цяло, безплатният план има ограничения по отношение на минутите за изграждане и трафика, което може да бъде ограничаващо за мащабиране на проекти.

Простотата и мощността на Netlify са несравними. Неговата безпроблемна CI/CD интеграция прави разгръщането на уебсайтове и уеб приложения изключително лесно, дори и за начинаещи, което прави лесността на внедряване изключителна. Интуитивният табло, съчетано с линкове за преглед, оптимизира моята работа при чести разгръщания. Макар Netlify да е фантастичен като цяло, безплатният план има ограничения по отношение на минутите за изграждане и трафика, което може да бъде ограничаващо за мащабиране на проекти.

2. Render (най-подходящ за пълнофункционални уеб приложения с бази данни и бекенд услуги)

чрез Render

Унифицираната платформа на Render ви помага да създавате и изпълнявате приложения. Независимо дали се нуждаете от база данни, динамични уебсайтове, статични сайтове или персонализирани Docker файлове – Render предлага всичко това. За разлика от Vercel, Render има вградена поддръжка за изпълнение на контейнеризирани приложения и услуги на напълно управлявана платформа.

Тя предлага блоково съхранение (известно като постоянни дискове) за съхранение на данни, които трябва да се запазят при разгръщане. Това ви позволява да изпълнявате приложения със състояние, като бази данни, без никакви добавки към DevOps инструменти.

Най-добрите функции на Render

Създавайте услуги, недостъпни през обществения интернет, и осигурете сигурна комуникация между тях чрез частна мрежа.

Дефинирайте инфраструктурата си като код в един единствен Blueprint за лесно възпроизвеждане в различни среди.

Разгръщайте, управлявайте, свързвайте и мащабирайте PostgreSQL бази данни с възстановяване към определен момент и логически експортиране при поискване.

Ограничения при рендеринга

Според някои потребители, Render не поддържа напълно WebSockets и безсервърни функции.

Ограничена езикова поддръжка (Node. js, Python, Ruby, Go, Rust и Elixir) и персонализации

Цени за рендиране

Хоби : 0 долара

Професионална : 19 $ на потребител/месец

Организация : 29 долара на потребител/месец

Enterprise: Персонализирани цени

Рендирайте оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 70 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Render?

Разработването и внедряването на много други услуги (като Node. js) е безплатно и може да се интегрира, за да се осигури CI/CD настройка с едно кликване с VCS като GitHub. Въпреки това, безплатният му пакет е изключително бавен както при внедряването, така и при стартирането на сървъра, след като сървърът е преминат в режим на заспиване.

Разработването и внедряването на много други услуги (като Node. js) е безплатно и може да се интегрира, за да се осигури CI/CD настройка с едно кликване с VCS като GitHub. Въпреки това, безплатният му пакет е изключително бавен както при внедряването, така и при стартирането на сървъра, след като сървърът е преминат в режим на заспиване.

💡Съвет от професионалист: Свързването на ClickUp с бази данни PostgreSQL ви позволява да репликирате данни. След това можете да съхранявате и анализирате данните от ClickUp в изчерпателни релационни бази данни, което улеснява по-сложните заявки.

📮ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите информации, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато.

3. DigitalOcean App Platform (най-подходяща за мащабиране на приложения с пълен контрол над сървъра)

чрез DigitalOcean

Платформата за приложения на DigitalOcean е PaaS (Platform-as-a-Service), която ви позволява да публикувате код на сървъри, без да се притеснявате за основната инфраструктура. Тя осигурява по-голям контрол върху внедряването, като същевременно предлага пълна гъвкавост.

Платформата се отличава с простотата и лекотата си на използване. Тя предлага интуитивен работен процес, базиран на Git, който ви позволява да използвате Git за съвместна работа по кода, контрол на версиите и автоматично разгръщане. Освен това поддържа безсервърна архитектура чрез DigitalOcean Functions, платформа FaaS (Function-as-a-Service), която ви помага да изпълнявате кодове без управление на сървъри.

Най-добрите функции на DigitalOcean

Проследявайте напредъка на внедряването и се връщайте към предишни версии на приложението, ако е необходимо.

Препратете логовете към външни доставчици на логове като Datadog за анализ на данни и отстраняване на проблеми.

Настройте известия за наблюдение на събития и получите информация за ресурсите на приложенията.

Ограничения на DigitalOcean

Според някои потребители, инструментът става скъп за по-големи проекти. Например, закупуването на допълнителна сървърна памет води до значително увеличение на разходите.

Липсват резервни копия извън сървъра, особено за статични файлове и бази данни.

Някои потребители съобщават за бавна поддръжка, особено по време на пиковите часове.

Цени на DigitalOcean

Цените на DigitalOcean се определят в зависимост от избраните от вас облачни решения. Ето как изглеждат цените на платформата за приложения:

Безплатно

Droplets : Започва от 4 $/месец

Kubernetes: Започва от 11 долара на месец

Оценки и рецензии за DigitalOcean

G2: 4,6/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 140 отзива)

Какво казват реалните потребители за DigitalOcean?

DigitalOcean е бърз, чист, беше първият по рода си, когато стартира, евтин, има отлична документация, предлага уроци, лесен за използване, бърз, сериозна поддръжка на клиенти и страхотни продукти. Въпреки това, през последните два месеца моят дроплет, който управлява уебсайта ми, спря да работи както трябва и просто се прекъснаха услугите, което вероятно се дължи на това, че са добавили много други услуги, продукти и актуализации.

DigitalOcean е бърз, чист, беше първият по рода си, когато стартира, евтин, има отлична документация, предлага уроци, лесен за използване, бърз, сериозна поддръжка на клиенти и отлични продукти. Въпреки това, през последните два месеца моят дроплет, който управлява уебсайта ми, спря да работи както трябва и просто престана да функционира, което вероятно се дължи на това, че са добавили много други услуги, продукти и актуализации.

4. AWS Amplify (най-подходяща за създаване и управление на мащабни приложения)

чрез AWS Amplify

Създадена за фронтенд разработчици, AWS Amplify предлага пълна TypeScript разработваческа среда, която ви позволява да интегрирате безпроблемно фронтенд и бекенд код. Платформата предлага управляем хостинг и надеждни функции за удостоверяване, които ви помагат да създадете безпроблемни процеси за регистрация с напълно управляема потребителска директория и предварително създадени работни процеси за регистрация, вход и многофакторно удостоверяване.

Тя поддържа и безсервърни приложения чрез интеграция с AWS Lambda и други SaaS инструменти, което позволява на разработчиците да създават и разгръщат приложения, без да се налага да управляват сървъри.

Най-добрите функции на AWS Amplify

Хоствайте статични и динамични уеб приложения с Git-базирани и вградени CI/CD работни потоци с Amplify хостинг.

Променете функционалността на приложението без преинсталиране с помощта на функционалности за маркиране на функции.

Следете важни показатели, текущо състояние и проучвайте исторически тенденции на KPI с табло за потребители в реално време.

Ограничения на AWS Amplify

Има стръмна крива на обучение

Разходите могат да излязат извън контрол, ако не следите използването си.

Интерфейсът може да изглежда бавен и претрупан на моменти.

Цени на AWS Amplify

Amplify е безплатен с AWS за 12 месеца. Той следва ценообразуване на базата на реално потребление, включващо множество сайтове, на проект, и безплатни SSL сертификати.

Оценки и рецензии за AWS Amplify

G2: 4. 2/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за AWS Amplify?

Мощна система за създаване на пълнофункционални приложения, но кривата на обучение е стръмна, а отстраняването на грешки може да бъде сложно.

Мощна система за създаване на пълнофункционални приложения, но кривата на обучение е стръмна, а отстраняването на грешки може да бъде сложно.

5. Fly. io (Най-подходяща за глобално разгръщане на контейнеризирани приложения с контрол над инфраструктурата)

Fly. io е за разработчици, които работят интензивно с Docker контейнери. Това е алтернатива на Vercel, която ви позволява да разгръщате Docker контейнери в световен мащаб, като ви дава по-голям контрол над процеса на разгръщане и по-традиционна сървърна среда.

Можете да мислите за Fly. io като за вашия личен облак, който опростява автоматизацията на DevOps, особено ако работите с бази данни или се нуждаете от персонализирани конфигурации. Освен това, благодарение на функциите си като частна мрежа, глобални разгръщания, защитен VPN и хардуерна изолация, той е потенциално подходящ за концепцията за личен облак.

Най-добрите функции на Fly.io

Опростете оркестрирането и внедряването на контейнери с управлявани контейнери и Kubernetes.

Достъп до локално постоянно съхранение и архивиране на данни с Fly Volume snapshots

Автоматично стартиране/спиране на машини въз основа на трафика, управление на обработващите връзки и балансиране на натоварването с Fly Proxy

Ограничения на Fly.io

Цените варират в зависимост от региона.

Процесът на настройка може да бъде бъгав и отнемащ време.

Изисква ръчно внедряване на нови промени с помощта на командата fly_deploy.

Цени на Fly.io

5 долара безплатен пробен кредит

План „Хобби“ : 5 $/месец

Плащане по потребление : въз основа на точно използваните ресурси

Специализирана поддръжка: Започва от 29 $/месец

Fly. io оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fly.io?

Едно от големите предимства е, че е достъпна в много региони, а именно 16 региона. Има интеграция с GitHub и напълно автоматизирано и документирано API, което я прави по-добра от другите на пазара. Въпреки това, смятам, че има ограничени автоматизирани проверки на състоянието и прехвърляне при отказ. Друго нещо е, че има различни цени за различните региони. Компанията трябва да излезе с общ план за различните региони.

Едно от големите предимства е, че е достъпна в много региони, а именно 16 региона. Има интеграция с GitHub и напълно автоматизирана и документирана API, което я прави по-добра от другите на пазара. Въпреки това, смятам, че има ограничени автоматизирани проверки на състоянието и прехвърляне при отказ. Друго нещо е, че има различни цени за различните региони. Компанията трябва да изработи общ план за различните региони.

6. Heroku (най-подходяща за бързо прототипиране и управление на уеб приложения)

чрез Heroku

Heroku by Salesforce е унифицирана платформа, която се занимава с фронтенд, бекенд и бази данни, за разлика от Vercel. Тя поддържа множество програмни езици и има безпроблемни възможности за интеграция, които ускоряват разработката.

Най-хубавото е, че платформата има стабилни функции, но изисква минимална конфигурация. Тя поддържа и разгръщане с едно кликване на услуги като Postgres, Redis и RabbitMQ.

Най-добрите функции на Heroku

Идентифицирайте, проучете и диагностицирайте проблеми с показателите за състоянието на приложенията, включително време за отговор, пропускателна способност, грешки и др.

Проследявайте показателите за производителност за конкретни езици с Language Runtime Metrics

Визуализирайте доставката на код и преглед на процеса в реално време с Heroku Dashboard.

Достъп до инструменти за писане на код, редактиране на синтаксис, отстраняване на грешки и използване на фреймворкове

Ограничения на Heroku

Тя предлага ограничени аналитични данни за SQL базата данни, хоствана на нейния сървър.

Инструментът може да бъде скъп, особено за малките и средни предприятия.

Цени на Heroku

Eco и Basic : 5 долара и нагоре/месец

Производство : 25 $/месец и нагоре

Разширена : 250 $/месец и нагоре

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Heroku

G2: 4. 2/5 (над 140 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Heroku?

Salesforce Heroku е PaaS платформа, която съм започнал да ценя. Тя се отличава с простотата си при настройка, внедряване на код и цялостно управление. Въпреки това, тя е скъпа и има много платени добавки.

Salesforce Heroku е PaaS платформа, която съм започнал да ценя. Тя се отличава с простотата си при настройка, внедряване на код и цялостно управление. Въпреки това, тя е скъпа и има много платени добавки.

🧠 Знаете ли, че... Според Statista, най-използваните езици за програмиране сред разработчиците през 2024 г. са JavaScript, следван от HTML/CSS и Python.

7. Firebase Hosting (най-доброто решение за сигурен хостинг на статични и динамични приложения)

чрез Firebase

Firebase Hosting е уеб хостинг услуга от Google, която опростява разгръщането, управлението и доставката на уеб ресурси. С тази платформа можете бързо да разгърнете уеб приложения и статично съдържание.

За разлика от услугите на Vercel, фокусирани върху фронтенда, Firebase предлага пълно BaaS (Backend-as-a-Service) преживяване. Това прави платформата по-подходяща за проекти, които изискват бекенд услуги, особено тези, които използват екосистемата на Google. Освен това Firebase Hosting е по-популярен избор за разработчици, които използват други услуги на Firebase, като Firebase Authentication, Firestore или Cloud Functions.

Най-добрите функции на Firebase Hosting

Доставяйте съдържание безопасно с SSL без конфигуриране

Преглеждайте и тествайте промените в локално хостван URL адрес и взаимодействайте с емулиран бекенд.

Разгърнете нови версии на приложенията и използвайте възстановяване с едно кликване с Firebase CLI.

Съхранявайте и синхронизирайте данни между потребители и поддържайте приложенията си актуални с Firebase Realtime Database.

Ограничения на Firebase Hosting

Правилата за сигурност са ограничени, което ги прави не толкова подходящи за предприятия.

Цените могат да бъдат объркващи и изключително високи за мащабни проекти.

Като NoSQL база данни, Firebase може да не е идеална за сложни заявки.

Цени на Firebase Hosting

План Spark : Безплатен

План Blaze: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Firebase Hosting

G2: 4,5/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Firebase Hosting?

Firebase е добър избор за много проекти, особено за по-малките. Настройването и използването му е лесно и бързо. Функциите за база данни в реално време и удостоверяване на автентичността са особено полезни. По-малките проекти се възползват значително от това. Въпреки това, цената на тази услуга може да е твърде висока за някои проекти, а правилата за сигурност са ограничаващи и изглеждат неясни при настройването.

Firebase е добър избор за много проекти, особено за по-малките. Настройването и използването му са лесни и бързи. Функциите за база данни в реално време и удостоверяване на автентичността са особено полезни. По-малките проекти се възползват значително от това. Въпреки това, цената на тази услуга може да е твърде висока за някои проекти, а правилата за сигурност са ограничаващи и изглеждат неясни при настройването.

✨Интересен факт: Firebase е разработена първоначално като база данни в реално време, специално предназначена за създаване на чат приложения, през 2011 г. от Envolve. По-късно, през 2014 г., Google я придобива.

8. Kinsta (Най-доброто решение за управляем хостинг за WordPress)

чрез Kinsta

Kinsta е специализирана в WordPress сайтове, което улеснява хостинга и управлението на производителността на сайта и оптимизира DevOps процеса, за да ускори доставката на софтуера. Платформата предлага надеждни вградени функции като интуитивни тестови среди и автоматично архивиране, което я прави чудесна алтернатива на Vercel.

Потребителите харесват Kinsta, защото е изградена върху Google Cloud Platform и разполага с удобен за ползване контролен панел, който помага за централизираното управление на множество уебсайтове, клониране на сайтове и среди, наблюдение на производителността на сайта, ресурсите, проблемите със сигурността и др.

Най-добрите функции на Kinsta

Автоматизирайте оптимизацията на MySQL базата данни

Отстранявайте проблеми с PHP, външни HTTP повиквания и бавни MySQL заявки с вграден мониторинг на производителността на приложенията.

Автоматично архивиране на файлове и бази данни, настройка на предупреждения, наблюдение и премахване на зловреден софтуер за по-голяма сигурност.

Ограничения на Kinsta

Настройката на средата може да бъде бавна. Когато копирате от live към staging, понякога това отнема над 5 минути, дори и за малки уебсайтове.

Цени на Kinsta

Планове за един сайт : 35 $/месец

Планове за няколко сайта : 70 $/месец

Агенционна програма: Започва от 340 $/месец

Оценки и рецензии за Kinsta

G2: 4. 8/5 (над 900 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 20 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Kinsta?

Тя предлага много силни услуги и отлична производителност, но високата цена е важен фактор при решението на клиентите да използват услугите й. Освен това няма резервиране на домейн или безплатно подаване на домейн. Опциите за услуги са малко, а контролният панел е прост, но необичаен и изисква обучение.

Тя предлага много стабилни услуги и отлична производителност, но високата цена е важен фактор при вземането на решение от страна на клиентите да използват услугите й. Освен това няма резервация на домейн или безплатно подаване на домейн. Опциите за услуги са малко, а контролният панел е прост, но необичаен и изисква обучение.

9. Surge. sh (Най-подходяща за статично уеб публикуване и клиентски приложения)

Surge е платформа за хостинг на статични сайтове, която ви позволява да публикувате статични уеб страници директно от командния ред с няколко кликвания. Това е платформа без излишни екстри, идеална за бързо прототипиране, създаване на персонализирани уеб страници и лични проекти.

Софтуерът ви позволява да използвате безплатно персонализирани домейн имена и се интегрира в технологичния ви стек като по-опростена алтернатива на Vercel.

Surge. sh най-добри функции

Позволете на вашия уебсайт да има достъп до ресурси от други домейни с Cross-Origin Resource Sharing (CORS)

Използвайте персонализирани домейн имена и персонализирайте страници за грешка 404.

Разгърнете едностранични приложения с поддръжка на pushState за по-добро потребителско преживяване.

Ограничения на Surge.sh

Ограничени възможности за персонализиране

Зависи от подход, базиран на командния ред, което може да не е идеално за разработчици, които предпочитат по-графичен интерфейс.

Без вградена CI/CD автоматизация

Цени на Surge.sh

Surge : Безплатна

Surge Professional: 30 $/месец

Surge. sh оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Kapstan (Най-доброто решение за управление на сложна облачна инфраструктура)

чрез Kapstan

Kapstan е решение от корпоративно ниво, което автоматично разгръща уеб приложения, ви дава по-голям контрол над разгръщанията и управлява множество облачни среди. За разлика от Vercel, Kapstan осигурява изолация на инфраструктурата, която ви позволява да изпълнявате приложения в отделни среди. Той предлага цялостна платформа за разработка, която се вписва безпроблемно във вашия DevOps работен поток с обширни възможности за персонализиране.

Kapstan предоставя на екипите за разработка възможност да управляват инфраструктурата си без да се нуждаят от DevOps експертиза, ускорявайки процеса на разработка.

Най-добрите функции на Kapstan

Получете мулти-клауд поддръжка и управлявайте разнообразни клауд среди на различни доставчици като AWS, GCP и Azure.

Автоматично разгръщане на уеб приложения без необходимост от ръчно стартиране

Управлявайте и внедрявайте облачна инфраструктура и приложения с обширна експертиза в DevOps, с портал за самообслужване за разработчици.

Ограничения на Kapstan

Kapstan не разполага с вградени възможности за стартиране на контейнери. Трябва да използвате инструменти на трети страни, като например Docker контейнери.

Цени на Kapstan

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Kapstan

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

