13 най-добри CRM софтуера за кол центрове за безпроблемна поддръжка на клиенти

10 часа и 43 минути. Толкова време е отнело на един член на екипа за лоялност на клиентите на Zappos да проведе един разговор с клиент.

Но за какво беше разговорът? Беше задълбочено вникване в живота в Лас Вегас. И тук е важното: в края на този почти 11-часов разговор клиентът направи поръчка.

Този случай е особено впечатляващ, защото показва, че посветеното обслужване на клиенти може да ви помогне да постигнете бизнес целите си, като същевременно изградите дългосрочни и ползотворни взаимоотношения. Именно затова CRM системите за кол центрове са толкова ценни в различни индустрии.

Как тогава кол центровете могат да се възползват от тази възможност? Нека сравним най-добрия CRM софтуер за контакт център за вашия бизнес.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашият избор за 13-те най-добри решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) за кол центрове: ClickUp (Най-добър за CRM работни процеси и управление на взаимоотношенията с клиенти) (Най-добър за CRM работни процеси и управление на взаимоотношенията с клиенти) HubSpot (Най-добър за безпроблемна CRM интеграция в малки кол центрове) Zendesk (Най-добър за управление на обажданията с изкуствен интелект и омниканална поддръжка) Freshdesk (Най-добър за многоканална поддръжка и автоматизация на помощния център) Zoho CRM (Най-добър за консолидиране на данни за клиенти и проследяване на обаждания в реално време) Five9 (Най-подходящ за облачни кол центрове с безпроблемна CRM интеграция) Aircall. io (Най-добър за многоканална комуникация и безпроблемна CRM интеграция) Dialpad (Най-добър за транскрипция на разговори с изкуствен интелект и помощ в реално време) Nextiva (Най-добър за вградена CRM функционалност в платформа за кол център) CloudTalk (Най-добър за управление на обажданията с изкуствен интелект и CRM автоматизация) Talkdesk (Най-добър за автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и многоканални взаимодействия с клиенти) Avaya (Най-добър за многоканална CRM интеграция и информация за клиентите в реално време) EngageBay (Най-подходящ за стартиращи и малки предприятия, които се нуждаят от цялостно CRM и решение за кол център)

Какво трябва да търсите в CRM системите за кол центрове?

През 2005 г. Джеф Безос съчета безплатна доставка с по-бързи доставки и изведнъж онлайн пазаруването получи нов златен стандарт. Или, както Amazon обича да го нарича, обсебване от клиентите.

Именно това е необходимо, за да успеете днес – 100% отдаденост към удовлетворяването на клиентите.

CRM системите за кол центрове насърчават тази цел – помагат на бизнеса да преодолее комуникационните бариери и да предоставя безпроблемно обслужване. Софтуерът предоставя на агентите централизирана платформа, която позволява незабавен достъп до данните на клиентите, което прави взаимодействията по-гладки и по-ефективни.

Ето списък с всички функции, които CRM системата на вашия кол център трябва да притежава в идеалния случай:

Безпроблемна CRM интеграция: Свържете се с инструменти като рекламни платформи и други, за да унифицирате бизнес операциите.

Поддръжка на meerdere устройства : Осигурете гладък работен процес с лесно синхронизирано настолно приложение.

Омниканална поддръжка : Управлявайте всичко от една платформа с лесна интеграция на приложенията

Проследяване на производителността : Дайте възможност на мениджърите да наблюдават дейността на кол центъра и да проследяват обажданията.

Изчерпателна история на клиента : Предоставяйте на агентите записи за клиентите, за да могат да предлагат персонализирано обслужване.

IVR интеграция : Автоматизирайте рутинните запитвания, за да спестите време и човешки ресурси.

Интелигентно пренасочване на обажданията : разпределяйте обажданията въз основа на наличността и експертния опит на агентите.

Проследяване на пропуснати обаждания и гласови съобщения : Автоматично регистрирайте пропуснатите обаждания и гласовите съобщения, като ги присвоявате на подходящия агент.

Отчети в реално време и исторически отчети: Проследявайте показатели като средна продължителност на разговора, време на изчакване и др.

📌 Пример: Силата на фокуса върху клиентите е нещо, в което Unilever също се отличава. Глобалният производител на потребителски стоки използва CRM системи за кол центрове, за да събира информация за клиентите в реално време от различни канали, да персонализира маркетинговите си кампании и да сегментира клиентите според техните нужди.

13-те най-добри CRM софтуера за кол центрове

Независимо колко много говорим за ползата от отделянето на часове за един-единствен клиент, реалността е, че агентите в кол центъра се занимават с пет задачи едновременно. Да прекараш половината от работната си смяна с едно обаждане просто не е опция.

Тук на помощ идва CRM системата за кол център.

Независимо дали сте агент по обслужване на клиенти, изпълнителен директор или мениджър, има CRM решение, което отговаря на всички ваши изисквания. Ето нашият избор за 13-те най-добри CRM софтуера за кол центрове:

1. ClickUp (най-подходящ за CRM работни процеси и управление на взаимоотношенията с клиенти)

Комплексният софтуер CRM+Project Management Software на ClickUp стимулира генерирането на потенциални клиенти и продажби чрез подобрено обслужване и управление на клиентите

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, знания и чат. С ClickUp можете да комбинирате управление на задачи, сътрудничество, автоматизация и отчитане на едно място, което ви гарантира, че няма да се налага да използвате няколко инструмента, за да получите същите предимства.

За да демонстрираме въздействието, нека разгледаме какво се случва, когато влезете в работната среда на ClickUp. На първо място, можете да автоматизирате работните процеси на клиентите, да пренасочвате ефективно обажданията и да проследявате ефективността в реално време. Вашите ежедневни задачи започват да изглеждат по следния начин:

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp е най-добрият инструмент за управление на проекти и CRM, с който съм се сблъсквал. Многофункционалността му ви позволява да се справите с всичките си задачи на едно място, без да се налага да се абонирате за множество други услуги.

ClickUp Tasks

✅ Проследяването и управлението на взаимодействията по време на разговори е много по-лесно с ClickUp Tasks.

Можете да задавате и проследявате напредъка, актуализациите и напомнянията с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks помага при разпределянето и управлението на задачи, проследяването на статуса на клиентите, актуализациите и др. Добавете шаблоните за обслужване на клиенти на ClickUp и обратната връзка и проследяването стават лесни като детска игра! Ще харесате и изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp, който прави проследяването на взаимодействията с клиентите и управлението на задачите по-лесно от всякога.

Можете да опростите проследяването на задачи и информация с изгледа на диаграмата на Гант в ClickUp

✅ С персонализираните формуляри на ClickUp с условна логика автоматично създавате задачи и оптимизирате процеса на регистрация на клиенти и събиране на данни.

Ако искате да съставите списък с избрани важни лица, с които ще се свържете в конкретни ситуации, шаблонът за управление на списък с контакти на ClickUp може да ви помогне да започнете веднага.

✅ Искате да пренесете работните процеси при обажданията на следващото ниво? CRM работните процеси на ClickUp с автоматизация се интегрират безпроблемно с IVR системите, което ви позволява да насочвате обажданията ефективно и да предлагате опции за самообслужване.

ClickUp интеграции

✅ Говорейки за интеграции, ClickUp е съвместим с над 1000 приложения. Така че всеки съществуващ работен процес автоматично ще се възползва от добавянето на ClickUp. Например, данните в HubSpot и Zapier ще станат последователни, а актуализациите в един инструмент ще се показват в друг с ClickUp Integrations.

Свържете се с над 1000 приложения и инструменти и обединете работното си пространство с ClickUp Integrations

📮 ClickUp Insight: Почти половината от вашите служители желаят по-добри инструменти за сътрудничество. Около 43% от служителите изпращат само 0-10 съобщения дневно. Макар че това може да е признак за по-целенасочена комуникация, то може да сочи и за пропуски в сътрудничеството, при което важни дискусии са разпръснати в имейли и други платформи. За да намалите постоянното превключване между приложения и да съхранявате всичко на едно място, се нуждаете от универсален работен център като ClickUp. Той безпроблемно интегрира проекти, знания и чат с AI-базирани инструменти, предназначени да повишат ефективността и да оптимизират работата в екип.

ClickUp Docs & Whiteboards

✅ Не е възможно да се говори за CRM без сътрудничество, и точно това означава буквата „C“ в ClickUp.

Получавате ClickUp Docs за документиране на пътуванията на клиентите и ClickUp Whiteboards за мозъчна атака. Най-хубавата част? И двата инструмента предлагат сътрудничество в реално време. Това означава, че вашият колега може да е на другия край на света, в различна часова зона, и двамата можете да работите заедно, като промените му се виждат на живо. Колко готино е това за отдалечени екипи?

Но можете да направите и още нещо. Ето подробно видео, в което се обясняват всички възможности:

ClickUp Dashboards

✅ Накрая, анализирайте и докладвайте за напредъка си. Може би един от най-важните етапи във всеки проект – тази стъпка става изключително лесна с ClickUp. Независимо дали следите продажбите или управлявате огромно количество клиентски данни, таблото на ClickUp ви дава обзор в реално време – всичко на едно място. С над 50 персонализируеми джаджи можете да следите ключови показатели, без да прескачате между разделите като кафенен октопод.

С помощта на ClickUp Dashboards екипите по продажбите могат да следят стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, да оценяват точността на данните и да вземат информирани решения.

В края на деня, вашият работен процес получава незабавно подобрение с ClickUp – с комбинирани CRM и функции за управление на проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Управление на информация за клиенти : Вижте незабавно подробностите за обаждащия се с идентификация на обаждащия се, което дава на агентите бърз достъп до минали взаимодействия.

Мониторинг на производителността и отчитане : Проследявайте обема на обажданията, времето за изчакване и процента на разрешени проблеми, за да помогнете на мениджърите да оптимизират ефективността.

Интеграция на системата за помощ : Автоматизирайте създаването на билети и получите незабавен достъп до базата от знания.

Свързване с приложения на трети страни : Синхронизирайте с над 1000 приложения, включително HubSpot, Zapier и Salesforce, за да осигурите безпроблемен поток на данни между платформите.

Инструменти за сътрудничество: Подобрете комуникацията в екипа с помощта на AI, споделяне на документи в реално време, бели дъски и инструменти за управление на задачите.

Ограничения на ClickUp

Новите потребители се нуждаят от време, за да се запознаят с богатите функции

Може да изисква период на обучение поради високата степен на персонализация.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

A Потребител на Capterra казва:

Страхотно преживяване! Цената беше чудесна и предлага много функции, които са от полза за управлението и протичането на вашите проекти. В сравнение с повечето си конкуренти, цената е по-ниска, а потребителският интерфейс е лесен за използване.

Страхотно преживяване! Цената беше чудесна и предлага много функции, които са от полза за управлението и протичането на вашите проекти. В сравнение с повечето си конкуренти, цената е по-ниска, а потребителският интерфейс е лесен за използване.

💡 Професионален съвет: Можете да използвате изгледа „Списък“, за да преглеждате и управлявате лесно всички CRM елементи, без да превключвате между няколко приложения!

2. HubSpot (Най-добър за безпроблемна CRM интеграция в малки кол центрове)

Чрез HubSpot

Според проучване на Harvard Business Review , служителите превключват между приложения 3600 пъти на ден. Сега си представете тази неефективност в кол център, където всяка секунда е от значение.

HubSpot решава този проблем, като предоставя унифицирано CRM решение, което безпроблемно интегрира обслужването на клиенти, продажбите и маркетинга в една платформа. Универсалната пощенска кутия на HubSpot съхранява всички взаимодействия с клиенти на едно място, като предлага централизирана визия за множество канали, незабавен достъп до записите за контакти и функция за чат на живо.

Най-добрите функции на HubSpot

Достъп до централизирана пощенска кутия за оптимизиране на взаимодействията с клиентите в различни канали

Привлечете клиентите незабавно чрез чат на живо на вашия уебсайт

Управлявайте ефективно данните за клиентите с проследяване на процеса и автоматизация на задачите.

Подобрете сътрудничеството в екипа с общи пощенски кутии и задачи за взаимодействие.

Опростете планирането с вграден планировчик на срещи

Ограничения на HubSpot

Ограничава функциите на кол центъра, като опашка на обажданията, записване на разговори и сложно пренасочване на обажданията в по-ниските планове.

Ограничава използването на телефонни номера в зависимост от нивото на плана

Ограничава съхранението на контакти до 1000 контакта в безплатния план, което ограничава мащабируемостта за по-големи кол центрове.

Цени на HubSpot

Marketing Hub Starter: 15 USD/месец на потребител

Платформа за начинаещи клиенти: 15 USD/месец на потребител

Marketing Hub Professional : 800 USD/месец на потребител

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/месец на потребител

Оценки и отзиви за HubSpot

G2 : 4,4/5 (над 12 200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 4300 отзива)

Какво казват реалните потребители за HubSpot?

Един потребител на Capterra казва:

HubSpot CRM е надежден инструмент за управление на продажбите и маркетинговите дейности на едно място. Той е идеален за малки и средни екипи, които търсят лесен начин да започнат да използват CRM софтуер.

HubSpot CRM е надежден инструмент за управление на продажбите и маркетинговите дейности на едно място. Той е идеален за малки и средни екипи, които търсят лесен начин да започнат да използват CRM софтуер.

🧠 Знаете ли? Днес скоростта е всичко. Правилото 80/20 определя стандарта – 80% от обажданията трябва да бъдат отговорени в рамките на 20 секунди, за да се поддържа удовлетвореността на клиентите. Ето защо CRM решенията дават приоритет на оптимизирането на работните процеси и автоматизирането на въвеждането на данни, така че агентите да могат да се съсредоточат върху разрешаването на проблеми, без да се затрудняват с ръчното въвеждане.

3. Zendesk (най-добър за управление на обажданията с изкуствен интелект и многоканална поддръжка)

Чрез Zendesk

Управлението на кол център означава едновременно проследяване, записване и отчитане. Ами ако вашата CRM система ви дадеше мобилен достъп, за да управлявате взаимодействията с клиентите отвсякъде?

Това е точно това, което предлага Zendesk. Мощен CRM софтуер за кол център, който централизира взаимодействията с клиенти, проследяването на обажданията и анализа на данни в една платформа.

Още по-добре, той позволява телефонна поддръжка директно от същото работно пространство, което се използва за имейл, чат и социални канали, като осигурява последователно обслужване на клиентите в множество комуникационни канали.

Най-добрите функции на Zendesk

Осигурете многоканална поддръжка, за да обедините телефонни, имейл, чат и социални взаимодействия.

Пренасочвайте обажданията интелигентно, използвайки приоритезиране, задвижвано от изкуствен интелект.

Генерирайте транскрипти и обобщения след разговорите за по-бързо управление на случаите.

Наблюдавайте разговорите и проследявайте ефективността на агентите с анализи в реално време.

Подобрете опциите за самообслужване с IVR и автоматизирани отговори

Ограничения на Zendesk

Изисква умения за програмиране за създаване на персонализирани приложения или модифициране на интерфейса.

Проблеми с ниското ниво на приемане от потребителите в някои организации

Цени на Zendesk

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Zendesk

G2: 4,3/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zendesk?

Един потребител на Capterra казва:

Харесва ми начинът, по който Zendesk обработва билетите за поддръжка, чатовете на живо и съобщенията, и предоставя много опции за анализ на данните от тяхна страна или извличане на данните чрез API и анализ от наша страна.

Харесва ми начинът, по който Zendesk обработва билетите за поддръжка, чатовете на живо и съобщенията, и предоставя много опции за анализ на данните от тяхна страна или извличане на данните чрез API и анализ от наша страна.

4. Freshdesk (Най-добър за многоканална поддръжка и автоматизация на помощния център)

Чрез Freshdesk

Пазарът на автоматизация на помощния център е оценен на 28,6 милиарда долара през 2024 г. и се очаква да достигне 130,9 милиарда долара до 2030 г., което е ясен знак, че бизнеса дава приоритет на автоматизацията на обслужването на клиенти.

А какво се случва, когато комбинирате функциите на центъра за поддръжка с CRM софтуера? Получавате специализирано решение за кол център като Freshdesk.

Freshdesk интегрира многоканална поддръжка с автоматизирана система за издаване на билети. Това позволява на бизнеса да оптимизира работните процеси, да унифицира взаимодействията с клиентите и да проследява показателите за клиентите на едно място.

Най-добрите функции на Freshdesk

Автоматизирайте задаването и проследяването на билетите, за да намалите ръчния труд.

Обединете взаимодействията с клиентите в различни канали за комуникация

Въведете AI-базирана поддръжка на клиенти с автоматизирани чатботове за бързо разрешаване на проблеми.

Персонализирайте работните процеси и шаблоните, за да подобрите ефективността на агентите.

Осигурете безпроблемна CRM интеграция с популярни бизнес инструменти

Ограничения на Freshdesk

Повишени разходи при добавяне на разширени функции

Необходим е платен план, за да отключите премиум функции и поддръжка за по-големи екипи.

Цени на Freshdesk

Безплатно

Растеж: 999 $/месец на потребител

Pro: 3599 $/месец на потребител

Enterprise: 5699 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Freshdesk

G2: 4. 4/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Freshdesk?

Един потребител на Capterra казва:

Freshdesk е един от любимите ми инструменти за помощна служба, защото е интуитивен и лесен за усвояване, дори и за напълно начинаещи. Намирането на сходни билети е толкова лесно, колкото извършването на търсене в Google, а има и множество опции за филтриране, от които да избирате.

Freshdesk е един от любимите ми инструменти за помощна служба, защото е интуитивен и лесен за усвояване, дори и за напълно начинаещи. Намирането на сравними билети е толкова просто, колкото извършването на търсене в Google, а има и многобройни опции за филтриране, от които да избирате.

🧠 Знаете ли? Бизнес с 5000 посетители обикновено обработва 448 чата на живо месечно, докато 50 000 посетители означават 1000 чата – а това е много писане! Но с чатботове, задвижвани от изкуствен интелект, рутинните запитвания се обработват незабавно, което позволява на агентите в кол центъра да се съсредоточат върху по-сложни проблеми.

5. Zoho CRM (Най-добър за консолидиране на данни за клиенти и проследяване на обажданията в реално време)

Чрез Zoho CRM

Централизирането на данните за клиентите е от съществено значение в един кол център. Агентите се нуждаят от незабавен достъп до записите на клиентите и подробностите по случаите, за да осигурят гладко обслужване на обажданията и бързо разрешаване на проблемите. Zoho CRM опростява този процес, като предлага централизирана платформа, където агентите могат незабавно да получат достъп до взаимодействията с клиентите, да регистрират обажданията в реално време и да управляват проследяването на случаите.

Той също така осигурява ефективно пренасочване на обажданията и по-добра продуктивност на агентите. С инструменти като „кликни, за да се обадиш“, мониторинг на обажданията в реално време и анализи, базирани на изкуствен интелект, Zoho CRM помага за оптимизиране на операциите и подобряване на клиентското преживяване.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Съхранявайте и получавайте достъп до историята на клиентите, за да предоставяте персонализирана поддръжка.

Записвайте автоматично подробностите за обажданията за по-добро проследяване на ефективността

Пренасочвайте ефективно обажданията към най-подходящия оператор

Активирайте функцията „кликни, за да се обадиш“, за да подобрите ефективността на агентите.

Наблюдавайте разговорите на живо за обучение в реално време и гарантиране на качеството.

Ограничения на Zoho CRM

Ограничете персонализирането в безплатната версия

Стръмна крива на обучение

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 800 $/месец на потребител

Професионална версия: 1400 USD/месец на потребител

Enterprise: 2400 $/месец на потребител

Ultimate: 2600 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho?

A Потребител на G2 казва:

Zoho CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и възможността за персонализиране на работните процеси. Интеграцията с други инструменти в екосистемата на Zoho улеснява централизираното управление на данни и автоматизацията на повтарящи се задачи, което спестява време и подобрява ефективността в ежедневните ни операции.

Zoho CRM се отличава с интуитивния си интерфейс и възможността за персонализиране на работните процеси. Интеграцията с други инструменти в екосистемата на Zoho улеснява централизираното управление на данни и автоматизацията на повтарящи се задачи, което спестява време и подобрява ефективността в ежедневните ни операции.

Чрез Five9

Решението Cloud Contact Center as a Service (CCaaS) на Five9 променя правилата на играта за екипите за обслужване на клиенти, като вгражда контроли за телефония в съществуващия CRM софтуер. Това позволява незабавен достъп до данни, история и информация за клиентите по време на телефонни разговори.

Това означава, че всеки входящ и изходящ разговор не е просто транзакция, а възможност да подобрите клиентското преживяване!

Петте най-добри функции на Five9

Активирайте достъп чрез облак за отдалечени и хибридни екипи

Интегрирайте безпроблемно с водещи CRM платформи за унифицирано клиентско преживяване.

Поддържайте многоканални взаимодействия чрез глас, имейл, чат и социални медии.

Ограничения на Five9

Липсва вградена CRM система, което налага използването на външен CRM софтуер за пълна функционалност.

Налага допълнителни разходи за разширена CRM интеграция

Цени на Five9

Цифрово: 119 $/месец на потребител

Основен пакет: 119 $/месец на потребител

Премиум: Индивидуални цени

Оптимално: Персонализирани цени

Ultimate: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Five9

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Five9?

Един потребител на G2 казва :

Five9 е платформа от типа „всичко в едно“ за контактни центрове като услуга (CCaaS). Тя предлага всичко, от което може да се нуждаете, на едно място от един акаунт. Предлага различни функции в зависимост от конкретните нужди, а най-доброто при Five9 е, че може да бъде напълно персонализирана според специфичните нужди на вашия бизнес.

Five9 е платформа от типа „всичко в едно“ за контактни центрове като услуга (CCaaS). Тя предлага всичко, от което може да се нуждаете, на едно място от един акаунт. Предлага различни функции в зависимост от конкретните нужди, а най-доброто при Five9 е, че може да бъде напълно персонализирана според специфичните нужди на вашия бизнес.

🚀 Интересен факт: Корените на CCaaS датират от 1995 г., същата година, в която песента „Waterfalls“ на TLC оглави класациите! CosmoCom (сега част от Enghouse Interactive) представи първата IP-базирана технология за контактни центрове, проправяйки пътя за съвременните CCaaS решения, на които разчитаме днес.

7. Aircall. io (Най-добър за многоканална комуникация и безпроблемна CRM интеграция)

Управлението на взаимодействията с клиенти в различни канали може да бъде хаотично, но Aircall.io елиминира този проблем с централизирано решение.

Aircall. io обединява гласови услуги, SMS и социални медии в една платформа, осигурявайки безпроблемна CRM интеграция с над 100 бизнес приложения. Освен това, двупосочната синхронизация позволява на потребителите да имат достъп до данни за клиенти, да актуализират записи и да регистрират обаждания в реално време, всичко това от облачно базирано решение за кол център.

Aircall. io най-добри функции

Синхронизирайте CRM данните автоматично с Salesforce, HubSpot и Zendesk.

Пренасочвайте обажданията интелигентно с помощта на интерактивен гласов отговор (IVR)

Управлявайте големи обеми обаждания с виртуални опашки за обаждания за справедливо време на изчакване

Записвайте всички разговори за обучение, разрешаване на спорове и осигуряване на качеството.

Наблюдавайте разговорите на живо, за да предоставяте обучение и обратна връзка в реално време.

Ограничения на Aircall. io

Предлага ограничени разширени анализи в плановете от по-ниско ниво.

Изисква допълнителна настройка за сложни сценарии за маршрутизиране на обаждания.

Цени на Aircall. io

Essential: 30 $/месец на потребител

Професионален: 50 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирани цени

Aircall. io оценки и отзиви

G2: 4,3/5 (над 1000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Aircall?

A Потребител на G2 казва :

Харесва ми, че продуктът се развива постоянно. Имам чувството, че обратната връзка от клиентите се взема под внимание и се предприемат действия. Аманда ни оказа бърза подкрепа и отговори на всичките ни въпроси, а разговорът с Хуан за запознаване с продукта беше лесен за следване и много полезен. Продуктът е лесен за използване. Много е лесно да се започне.

Харесва ми, че продуктът се развива постоянно. Имам чувството, че обратната връзка от клиентите се взема под внимание и се предприемат действия. Аманда ни оказа бърза подкрепа и отговори на всички наши въпроси, а разговорът с Хуан беше лесен за следване и много полезен. Продуктът е лесен за използване. Много е лесно да започнете.

💡Съвет от професионалист: С интуитивни функции като IVR, мониторинг на разговори в реално време и подробна аналитика на разговорите в CRM системите на вашия кол център, можете да подобрите производителността на агентите и удовлетвореността на клиентите!

8. Dialpad (Най-добър за транскрипция на разговори с изкуствен интелект и помощ в реално време)

Чрез Dialpad

Dialpad предлага транскрипция на разговори с изкуствен интелект, обучение на агенти в реално време и прогнозно CSAT оценяване, като същевременно предлага безпроблемна CRM интеграция с Salesforce и други решения. С TrueCaaS Dialpad обединява гласови съобщения, съобщения, видео и чат на живо, предоставяйки истинско омниканално преживяване както за клиентите, така и за агентите.

Най-добрите функции на Dialpad

Транскрибирайте разговори в реално време с AI-базирана технология за преобразуване на реч в текст.

Подпомагайте агентите на живо с карти за помощ в реално време (RTA), които активират съответните бележки по време на разговорите.

Предсказвайте CSAT резултатите чрез анализ на транскриптите на разговорите, дори ако анкетите не са попълнени.

Активирайте многоканална комуникация чрез глас, съобщения, видео и чатботове.

Използвайте предварително записани гласови съобщения, за да ускорите изходящите продажбени обаждания.

Интегрирайте безпроблемно с Zoho CRM, Salesforce, Zendesk и други платформи.

Ограничения на Dialpad

Ограничава броя на контактните центрове въз основа на плана

Ограничава капацитета на опашката за изчакване, което може да бъде предизвикателство при пикови натоварвания.

Изисква разширена настройка за сложни сценарии за маршрутизиране на обаждания

Цени на Dialpad

Стандартен: 15 $/месец на потребител

Предимства: 25 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Dialpad

G2: 4. 4/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,2/5 (над 500 отзива)

9. Nextiva (Най-добър за вградена CRM функционалност в платформа за кол център)

Чрез Nextiva

Преминаването между CRM софтуер и платформи за кол център е убиец на производителността. Вместо да превключвате между няколко приложения, Nextiva функционира като CRM, което прави взаимодействията с клиентите безпроблемни, а работните процеси на агентите по-ефективни.

С функцията „кликни, за да се обадиш“, изскачащи прозорци на екрана и възможности за многоканално обслужване, агентите могат да управляват обаждания, имейли, социални медии и чатове от един единствен контролен панел, за да осигурят еднородно обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Nextiva

Достъп до данните на клиентите мигновено с директна интеграция на данните

Инициирайте бързо обаждания с помощта на функцията „кликни, за да се обадиш“ от CRM контактите.

Преглеждайте автоматично данните за клиентите с изскачащи прозорци на екрана при входящи обаждания.

Управлявайте многоканални взаимодействия чрез обаждания, имейли, чат и социални медии.

Подобрете автоматизацията на работния процес с инструменти за автоматизация на процесите

Ограничения на Nextiva

Ограничава видеоконференциите до 45 минути

Не прехвърля неизползваните минути към следващия месец.

Цени на Nextiva

Essential: 129 $/месец на потребител

Професионална версия: 159 $/месец на потребител

Премиум: 199 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за Nextiva

G2: 4,5/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Nextiva?

A Потребител на Capterra казва:

Nextiva ни предоставя отлично обслужване и когато имаме проблем, ни предлагат няколко опции за техническа поддръжка. Много сме доволни от обслужването, техническата поддръжка и оборудването им.

Nextiva ни предоставя отлично обслужване и когато имаме проблем, ни предлагат няколко опции за техническа поддръжка. Много сме доволни от обслужването, техническата поддръжка и оборудването им.

10. CloudTalk (Най-добър за управление на обажданията с изкуствен интелект и CRM автоматизация)

Чрез CloudTalk

Системата CRM за кол център трябва да прави повече от просто съхранение на данни за клиенти – тя трябва да оптимизира работните процеси, да автоматизира проследяването на обажданията и да предоставя информация в реално време. CloudTalk прави точно това, като се интегрира безпроблемно с CRM софтуер като Salesforce и HubSpot.

С функции като „кликни, за да се обадиш“ и обобщения на разговорите, генерирани от изкуствен интелект, CloudTalk оптимизира операциите по обслужване на клиенти, което го прави мощен софтуер за CRM за кол центрове за управление на голям обем разговори и многоканални взаимодействия с клиенти.

Най-добрите функции на CloudTalk

Синхронизирайте взаимодействията с клиентите незабавно с CRM интеграция за актуализации в реално време.

Записвайте автоматично подробностите за обажданията в CRM, като елиминирате ръчното въвеждане на данни.

Активирайте функцията „кликни, за да се обадиш“, за да набирате номера директно от CRM интерфейса.

Пренасочвайте разговорите интелигентно към подходящия оператор въз основа на нуждите на клиентите.

Осигурете обучение в реално време с мониторинг на разговорите на живо и режим „шепот“.

Създавайте обобщения на разговорите с помощта на изкуствен интелект, за да спестите на агентите часове ръчно писане на бележки.

Ограничения на CloudTalk

Ограничава минутите за разговори въз основа на плана на клиента

Зависи от външни оператори, което може да ограничи капацитета за едновременни разговори

Цени на CloudTalk

Стартово ниво: 25 $/месец на потребител

Essential: 29 $/месец на потребител

Expert: 49 $/месец на потребител

Персонализирано: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за CloudTalk

G2: 4,4/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 1000 отзива)

11. Talkdesk (Най-добър за автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и многоканални взаимодействия с клиенти)

Чрез Talkdesk

Talkdesk не е самостоятелна CRM система. Това е облачно решение за кол център, което се интегрира с водещи CRM платформи и позволява на агентите да имат достъп до взаимодействията с клиентите, без да превключват между приложенията.

Това помага на агентите за обслужване на клиенти да управляват работните процеси по-ефективно и подобрява общото обслужване на клиентите.

Най-добрите функции на Talkdesk

Достъп до данни за клиенти в реално време директно в интерфейса на Talkdesk

Пренасочвайте обажданията интелигентно въз основа на данните за клиентите и уменията на агентите.

Насочвайте клиентите безпроблемно с автоматизация IVR (Interactive Voice Response)

Поддържайте многоканални взаимодействия чрез обаждания, имейли, чат и социални медии.

Подобрете изходящите кампании с опции за прогнозно и мощно набиране.

Ограничения на Talkdesk

Ограничава персонализирането за високоспециализирани работни процеси

Ограничава разширените AI функции, като анализ на настроенията, до планове от по-високо ниво.

Цени на Talkdesk

CX Cloud Digital Essentials: 85 USD/месец на потребител

CX Cloud Essentials: 85 USD/месец на потребител

CX Cloud Elevate: 115 USD/месец на потребител

CX Cloud Elite: 145 USD/месец на потребител

Оценки и отзиви за Talkdesk

G2: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Talkdesk?

Един потребител на G2 казва:

Харесвам лекотата на използване на Talkdesk, той е много лесен за разбиране и въвеждане на нови агенти. Използваме Talkdesk всеки ден, за да провеждаме и приемаме разговори с клиенти, затова за нас е важно да имаме софтуер, който работи добре.

Харесвам лекотата на използване на Talkdesk, той е много лесен за разбиране и въвеждане на нови агенти. Използваме Talkdesk всеки ден, за да провеждаме и приемаме разговори с клиенти, затова за нас е важно да имаме софтуер, който работи добре.

💡Съвет от професионалист: Винаги е по-добре да си направите домашното, за да не останете извън играта. Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще ви помогне да разберете как се реализира обслужването на клиенти, базирано на изкуствен интелект.

12. Avaya (Най-добър за многоканална CRM интеграция и информация за клиентите в реално време)

Чрез Avaya

Avaya е пълнофункционално CRM решение за контактни центрове, предназначено за ефективно обработване на входящи и изходящи клиентски взаимодействия. То се интегрира с Salesforce, Microsoft Dynamics и ServiceNow, позволявайки на агентите в контактния център да имат достъп до клиентските данни в рамките на своя интерфейс за обаждания.

Наблюдението в реално време от супервайзора на Avaya, автоматизираните работни процеси и анализите, базирани на изкуствен интелект, също помагат на екипите за поддръжка да оптимизират операциите и да подобрят удовлетвореността на клиентите.

Най-добрите функции на Avaya

Достъп до обединени данни за клиенти директно в интерфейса на кол центъра

Интегрирайте безпроблемно с водещи CRM системи за синхронизация на данни в реално време.

Управлявайте многоканални взаимодействия чрез обаждания, имейли, чатове и социални медии.

Повишете ефективността на агентите с информация за клиентите в реално време и намалено ръчно въвеждане на данни.

Активирайте наблюдение от супервайзора за обучение на живо и проследяване на производителността.

Ограничения на Avaya

Изисква значителни усилия за персонализиране за уникални работни процеси.

Среща потенциални предизвикателства, свързани с последователността на данните, при интегрирането на няколко CRM системи.

Цени на Avaya

Цифрово: Персонализирани цени

Voice: Персонализирани цени

Всички медии: Персонализирани цени

Създайте свой собствен: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Avaya

G2: 4. 1/5 (150+ отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avaya?

Един потребител на G2 казва :

Работя в компанията си от почти четири години и оттогава използваме Avaya, който ни помага да достигнем до нашите клиенти и е много лесен за навигация.

Работя в компанията си от почти четири години и оттогава използваме Avaya, който ни помага да достигнем до нашите клиенти и е много лесен за навигация.

🚀 Интересен факт: Gartner прогнозира, че до 2027 г. чатботовете, задвижвани от изкуствен интелект, ще бъдат основният канал за обслужване на клиенти за 25% от организациите. За кол центровете това означава по-малко рутинни запитвания за агентите и повече взаимодействия с клиенти, задвижвани от изкуствен интелект, което подобрява ефективността и намалява времето. Това е печеливша ситуация за всички!

13. EngageBay (Най-подходящ за малки и средни предприятия, които се нуждаят от цялостно CRM и решение за кол център)

Чрез EngageBay

Представете си собственик на малък бизнес, който се опитва да съвмести обслужването на клиенти, продажбите и маркетинга, като същевременно поддържа гладкото функциониране на кол центъра. Тук на помощ идва EngageBay.

Създаден с мисъл за стартиращи и малки фирми, EngageBay съчетава CRM, автоматизация на маркетинга и функции за кол център в една интуитивна платформа.

С вградени CRM възможности и специални функции като мощна система за набиране на номера и проследяване на производителността на агентите, EngageBay гарантира, че представителите на обслужването на клиенти разполагат с цялата необходима информация – независимо дали правят изходящи обаждания или обработват запитвания от клиенти.

Най-добрите функции на EngageBay

Осигурете пълна информация за клиентите с вграден CRM за персонализирани взаимодействия.

Обаждайте се директно през EngageBay или интегрирайте с Twilio и приложения на трети страни.

Разпределяйте изходящите обаждания автоматично с усъвършенствания инструмент за автоматизация на работния процес.

Проследявайте заявките и запитванията на клиентите с помощта на безплатния софтуер за помощна служба.

Записвайте разговори за обучение и оптимизиране на процесите

Ограничения на EngageBay

Предлага ограничени възможности за персонализиране на разширени отчети.

Има крива на обучение за сложни функции

Ограничава функционалността на мобилното приложение

Цени на EngageBay

Безплатно

Базов: 12,74 $/месец на потребител

Растеж: 55,24 $ на месец на потребител

Pro: 101,99 $/месец на потребител

Оценки и отзиви за EngageBay

G2: 4,6/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за EngageBay?

Един потребител на G2 казва:

Добър всеобхватен инструмент за управление на SM. Той улеснява подготовката и публикуването на постове в социалните медии. Потребителският интерфейс е интуитивен и можете да се ориентирате в него за няколко минути. Освен това, тяхната поддръжка на клиенти е на най-високо ниво.

Добър всеобхватен инструмент за управление на SM. Той улеснява подготовката и публикуването на постове в социалните медии. Потребителският интерфейс е интуитивен и можете да се ориентирате в него за няколко минути. Освен това, тяхната поддръжка на клиенти е на най-високо ниво.

Допълнителен полезен софтуер

Ето списък с други CRM софтуери за кол центрове, които не са включени в нашия списък, но могат да ви бъдат полезни в определени ситуации: Bitrix24 : Цялостно CRM и решение за контактен център с вградена телефония, автоматизация на задачите и омниканална поддръжка за подобрена продуктивност на агентите.

Vocalcom : CRM за кол център, базиран в облака, предлагащ маршрутизиране на повиквания с изкуствен интелект, анализи в реално време и безпроблемна CRM интеграция за подобряване на взаимодействията с клиентите.

RingCentral Contact Center: Мащабируем CRM за кол център с интелигентно управление на обажданията, оптимизация на работната сила и многоканална комуникация.

Няма повече странични щети от обажданията! ClickUp ви покрива

Времето е пари, но същото важи и за доволните клиенти.

Особено в кол центровете, където всяко гладко взаимодействие изгражда лоялност към марката и поема контрола над целия процес на продажбите.

И ето един факт, който го доказва: 58% от клиентите са готови да платят повече за по-добро обслужване.

Ето защо внедряването на CRM решението на ClickUp е полезно за вашия бизнес.

ClickUp централизира данните за клиентите, автоматизира работните процеси и подобрява работата на кол центъра – всичко това в една платформа. От проследяване на обажданията до автоматизация на задачите, той елиминира претоварването с приложения, така че агентите да могат да се съсредоточат върху това, което наистина има значение – удовлетвореността на клиентите.

Готови ли сте да промените работата на вашия кол център? Регистрирайте се в ClickUp още днес!