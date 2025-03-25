Проследяване на LLM: 7 най-добри инструмента за мониторинг на AI за оптимизиране на производителността

В продължение на години класирането в Google гарантираше видимост. Но сега AI-базираните инструменти за търсене като ChatGPT, Gemini и Perplexity поемат контрола.

За разлика от традиционните търсачки, тези големи езикови модели не класират уебсайтове – те преписват, обобщават и преинтерпретират съдържанието, често смесвайки информация от различни източници.

Уловката е, че дори ако вашият сайт е на първо място в Google, AI моделът за търсене може да го игнорира.

Тук на помощ идват инструментите за проследяване на LLM.

Известни още като инструменти за наблюдение на LLM, те позволяват на бизнеса да следи генерираните от AI препратки към своя бранд, да проследява видимостта в резултатите от търсенето и да оптимизира съдържанието за AI-управляваните търсачки. Тези инструменти помагат и за идентифицирането на пристрастия, фактически грешки или остарели подробности, които могат да се разпространят в множество AI продукти.

Ето седем инструмента за мониторинг на LLM, които ще ви помогнат да проучите как AI моделите съхраняват и обработват информация, свързана с марката.

Какво трябва да търсите в инструмент за проследяване на LLM?

Инструментът за проследяване на LLM помага на бизнеса да анализира колко често и в какъв контекст LLM споменава дадена марка или продукт. Тази информация може да се използва за усъвършенстване на съдържанието, така че то да бъде по-добре представено в AI-базираните инструменти за търсене и да се гарантира, че посланията на марката остават последователни на различните платформи.

Някои инструменти също така оценяват производителността на приложенията, като наблюдават скоростта на отговора, точността и ефективността на обработката на AI. Ето ключовите фактори, които трябва да се имат предвид при избора на инструмент за проследяване на LLM:

Проследяване на качеството на отговорите: Потърсете инструменти, които регистрират отговорите и ги оценяват по отношение на релевантност, фактическа точност, тон или други критерии. Някои инструменти използват и анализ на настроенията, за да откриват емоционалния тон или да забелязват аномалии като изтичане на данни или токсични отговори.

Мониторинг на видимостта на AI: Изберете инструмент, който проследява колко често и къде се появяват вашата марка или ключови думи в съдържанието, генерирано от AI. Това е подобно на SEO, но за AI, често наричано AI Search Optimization или Generative Engine Optimization (GEO).

Конкурентно сравнение: Изберете инструмент за проследяване на LLM марки с функции за анализ на конкурентите, който показва как вашата видимост се сравнява с тази на другите. Например, ако даден конкурент се споменава по-често в Изберете инструмент за проследяване на LLM марки с функции за анализ на конкурентите, който показва как вашата видимост се сравнява с тази на другите. Например, ако даден конкурент се споменава по-често в AI търсачките , това подчертава пропуските, които трябва да отстраните.

Интеграция и сътрудничество: Изберете инструмент, който се интегрира безпроблемно с вашия съществуващ набор от аналитични инструменти. Освен това, потърсете функции като персонализирани отчети, предупреждения (например, ако споменаването на вашата марка изчезне от резултатите в Bing Chat) и поддръжка на много потребители, за да могат екипите да си сътрудничат по отношение на наблюдаемостта и мониторинга на LLM.

RAG анализ : Изберете инструмент, който оценява как възпроизвеждането, подсилено с извличане (RAG), влияе върху отговорите на AI, като гарантира, че извлеченото съдържание е правилно представено в генерираните от AI резултати. Това помага да се разкрият рисковете от дезинформация и да се подчертаят възможностите за оптимизация.

Оценка на ефективността на модела: Изберете инструмент, който проследява ключови показатели, влияещи върху ефективността на LLM, като точност на модела при тестови команди, последователност на отговорите, латентност или потребителски оценки за качеството на резултатите от модела.

🤝 Напомняне: Тъй като LLM приложенията варират в различните индустрии, уверете се, че вашият инструмент за проследяване може да се адаптира към различни случаи на употреба, от ботове за обслужване на клиенти до генериране на код.

1. Profound (най-добър за видимост на AI търсенето в предприятията)

чрез Profound

Основана от Джеймс Кадваладер и Дилън Бабс, Profound е платформа от корпоративно ниво, която проследява как големи езикови модели като ChatGPT, Gemini, Bing Chat и Microsoft Copilot споменават и класират вашето съдържание.

Той анализира входните данни, които тези AI модели обработват, за да генерират отговори, помагайки на бизнеса да разбере как различните потребителски запитвания, подсказки, набори от данни и източници влияят върху видимостта на марката. Той също така предлага функции за съответствие и сигурност, като SOC 2 сертификация и еднократно влизане, за да защити чувствителните данни на предприятието и да гарантира безопасен достъп.

Най-добрите функции на Profound

Отговори на въпроси: Проследява колко често вашата марка се появява в отговорите, генерирани от AI. Например, марка за потребителска електроника може да следи колко често нейните продукти се споменават в отговорите на въпроси като „най-добрите слушалки с шумопотискане“ или „най-добрите смарт високоговорители“. Тя също така анализира контекста и източниците, които влияят на тези споменавания.

Conversation explorer: Помага да се проучат темите и ключовите думи, които потребителите обсъждат с Помага да се проучат темите и ключовите думи, които потребителите обсъждат с AI платформите . Предоставя информация в реално време за генерираните от AI разговори, проследявайки как се споменават индустрии, марки и конкуренти.

Анализ на агентите: Проследява посещенията на AI ботове, анализира как AI краулерите интерпретират вашия сайт и гарантира, че той е оптимизиран за AI индексиране. Той също така наблюдава AI-управлявания трафик, идентифицира често посещаваните страници и предоставя информация за това как AI моделите използват вашето съдържание в отговорите си.

Значителни ограничения

Profound е предназначен за клиенти на корпоративно ниво, което го прави по-малко достъпен или рентабилен за по-малките предприятия.

Дълбока ценова политика

Персонализирани цени

Дълбоки оценки и рецензии

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват AI за лични задачи, но над 50% се въздържат да го използват на работа. Трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения за сигурността. Но какво ще стане, ако AI е вграден във вашето работно пространство и вече е сигурен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, превръща това в реалност. Той разбира команди на обикновен език, решавайки и трите проблема, свързани с внедряването на AI, като същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и идеи с едно кликване!

🚀 Трик за продуктивност: Настройте планирани LLM обаждания, за да получите отговори от ChatGPT, Gemini или Perplexity за конкретни ключови думи, свързани с вашата марка. Съхранявайте и сравнявайте тези резултати в централизирана табло за бързи прозрения.

2. Scrunch AI (Най-добър за наблюдение на присъствието на марката в AI)

чрез Scrunch AI

Клиентите вече взаимодействат с AI, когато търсят продукти, сравняват услуги или търсят препоръки. Scrunch AI проследява къде се появява вашата марка в тези отговори, генерирани от AI, независимо дали е на първо място, едва спомената или изобщо липсва.

Инструментът проследява три основни аспекта: присъствие, позиция и нагласа. „Присъствието“ показва къде и как вашата марка се споменава в отговорите на AI, „позицията“ показва вашата класация или значимост в тези отговори, а „нагласата“ анализира тона (положителен, неутрален, отрицателен), когато се споменава вашата марка.

Най-добрите функции на Scrunch AI

Конкурентно проследяване и анализ : Позволява ви да сравните споменаванията на вашата марка с тези на конкурентите по същите ключови думи. Ще ви покаже дали конкурент ви превъзхожда, например в препоръките на ChatGPT за „най-добър софтуер за управление на проекти”.

Център за знания : Идентифицира пропуски в съдържанието или невярна информация относно представянето на вашата марка.

Информация за AI персоните: Позволява ви да видите как различни потребителски профили (персони) получават различни AI отговори за вашата марка. Това ниво на информация е изключително полезно за усъвършенстване на вашия съдържателен маркетинг за AI.

Ограничения на Scrunch AI

Достъпът в момента е ограничен и изисква подход от типа „запазете среща“.

Цени на Scrunch AI

Персонализирани цени

Scrunch AI рейтинги и рецензии

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Otterly. AI (Най-добър за проследяване на видимостта на AI)

Otterly ви позволява да наблюдавате вашата марка, съдържание, конкуренти или всякакви подсказки в AI услугите.

Ключова характеристика на Otterly е лекотата на употреба. Той е подходящ за тези, които искат бързо да проверят резултатите от AI търсенето, без да се налага да се запознават задълбочено с технологията. Платформата поддържа множество AI чатботове/LLM, като ChatGPT, Gemini на Google и Bing Chat.

Това е един от малкото инструменти за наблюдение на AI търсения, който ви позволява да проследявате качеството на резултатите въз основа на местоположението на вашите клиенти. Ако вашата марка е популярна в САЩ, но рядко се споменава в AI търсенията в Индия или Германия, знаете къде да насочите усилията си по отношение на съдържанието.

Otterly. Най-добрите функции на AI

Изследване на ключови думи и подсказки: Помага ви да разберете кои подсказки или ключови думи карат AI да се позовава на вас или на вашите конкуренти, за да можете да коригирате стратегията си за съдържание.

Проследяване на линкове: Позволява ви да проследявате колко от генерираните от AI отговори включват линкове към вашето съдържание в сравнение с конкурентите.

Сигнали за производителност и табло: Уведомява ви, ако има голяма промяна в споменаванията на AI, като например конкурент, който заема вашето място в отговорите, генерирани от AI.

Otterly. Ограничения на AI

Липсват някои усъвършенствани функции, които се срещат в други инструменти, като проследяване на базата на личността или задълбочен анализ на настроенията.

Otterly. Цени на AI

Lite: 29 $/месец (10 търсения)

Стандартен: 189 $/месец (100 търсения)

Pro: 989 $/месец (1000 търсения)

Otterly. AI рейтинги и рецензии

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

4. Peec AI (Най-доброто решение за достъпно проследяване на множество LLM)

чрез Peec AI

Специално проектирана за маркетингови екипи, Peec AI е платформа за анализ на AI търсения, която се отличава с това, че предлага надеждни функции на достъпна цена.

Неговият „Резултат за видимост на марката” ви помага да анализирате колко често вашата марка се появява в резултатите на изкуствения интелект във времето, като ви дава ясен показател за проследяване на вашия напредък.

Платформата може да раздели това по различни LLM, като ChatGPT, Claude, Perplexity, Google’s Gemini, DeepSeek и др., и по различни времеви периоди, така че може да видите, че вашата видимост е 70% в ChatGPT, но само 40% в Claude, например.

Най-добрите функции на Peec AI

Анализ на източниците : Идентифицира източниците, които AI асистентите цитират, когато споменават вашата марка. Това е от решаващо значение, защото ви показва защо AI ви споменава или не ви споменава. Забележително е, че само 50% от източниците, използвани от AI, се припокриват с най-добрите резултати в Google. Можете да се насочите към тези конкретни източници с гостуващи публикации, PR и експертни приноси във вашата стратегия за съдържание, за да повишите видимостта.

Сравнение с конкурентите : Позволява ви да добавите вашите конкуренти и да видите „класация в бранша“ на тези, които получават най-голяма популярност в AI.

SEO аналитичен пакет за LLM: Предлага проследяване на времеви редове, мултимоделни табла и сътрудничество в екип в удобен за ползване потребителски интерфейс с ясни диаграми, което го прави мощен инструмент за екипи, работещи с данни.

Ограничения на Peec AI

Екипите може да се нуждаят от време, за да усвоят всички функции, особено ако са нови в анализа на AI търсенията.

Цени на Peec AI

Вътрешни екипи: 130 $/месец (анализ на 30 подсказки)

Агенция: 195 $/месец (работа с 3 клиента)

Оценки и рецензии на Peec AI

G2 ревюта: Недостатъчно ревюта

Отзиви за Capterra: Недостатъчно отзиви

5. Rankscale (Най-добър за цялостен AI SEO анализ)

чрез Rankscale

Rankscale (често изписвано като Rankscale. ai) е инструмент за генеративна оптимизация на търсачки (GEO), проектиран да бъде цялостно решение за видимостта при търсене с изкуствен интелект.

Една от най-забележителните му функции е симулаторът на AI търсачка, който показва как различни AI модели индексират и интерпретират вашия сайт, като ви дава оценка на съдържанието за AI релевантност. Това ви помага да идентифицирате дали нещо на вашия сайт може да блокира или възпрепятства AI ботовете.

Най-добрите функции на Rankscale

Бързо проследяване в множество AI двигатели : Позволява ви да настроите свои персонализирани търсения в множество LLM-базирани двигатели, да събирате резултати и да показвате къде се появява вашият сайт. То също така картографира цитиранията, разкривайки кои източници AI цитира.

Мониторинг на споменавания на конкуренти: Проследява споменавания на конкуренти, разкривайки конкуренти в отговорите на AI, които традиционното SEO може да пропусне. Освен това предоставя пълна 360° гледка върху AI ефективността на вашия сайт, от подобрения на страницата до анализ на конкурентите.

Табло за марката: Помага да следите AI търсенията, анализа на настроенията и тенденциите в видимостта за всички ваши марки, без да превключвате между различни инструменти. Освен това, „Автоматизираните изчисления“ обработват данните за изпълнението на търсените термини незабавно, като гарантират точни и актуални показатели.

Ограничения на Rankscale

Той е създаден като самостоятелен проект и е отворен за тестване едва наскоро, така че някои функции може да са непълни или да съдържат грешки.

Цени на Rankscale

Персонализирани цени

Рейтинги и рецензии на Rankscale

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. Knowatoa (Най-доброто за проследяване на рейтинга на LLM в търсачките)

чрез Knowatoa

Knowatoa работи като специализиран инструмент за проследяване на класирането, който показва как AI услугите възприемат и класират вашата марка.

Той проследява споменаванията на вашата марка в отговорите на AI и проверява дали AI моделите описват вашите продукти точно , като ги сравнява с действителната информация за вашите продукти. Например, ако AI казва, че на вашия софтуер липсва функция, която всъщност имате, Knowatoa ще отбележи това несъответствие.

Най-добрите функции на Knowatoa

Проследяване на различни модели : Поддържа всички основни AI платформи, като ChatGPT, Google Gemini, Perplexity, Meta AI, Anthropic Claude и др., като ви предоставя широка покритие на един екран.

Класиране на конкурентите : Позволява ви да изброите конкурентите си и да видите колко често се появяват в сравнение с вас за тези въпроси.

Простота: Предлага изчистен, лесен за използване интерфейс и не претоварва с излишни данни. Освен това включва познати показатели като броя на проследяваните въпроси, броя на сайтовете (уебсайтовете), които наблюдавате, и др.

Опознайте ограниченията

Като сравнително нов инструмент, Knowatoa не разполага с разширени функции като анализ на настроенията или API за интеграция с други платформи.

Цени на Knowatoa

Безплатен план (3 уебсайта)

Премиум: 49 $/месец (15 уебсайта)

Агенция: 99 $/месец (50 уебсайта)

Рейтинги и рецензии на Knowatoa

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Knowatoa е много интересен инструмент, който изпреварва промените в нашата индустрия, проследявайки класирането на AI търсачки като ChatGPT, Perplexity и Claude.

7. Nightwatch (най-добър за комбиниране на проследяване на SEO класирането с AI мониторинг)

чрез Nightwatch

AI Tracking на Nightwatch ви позволява да следите ефективността на ChatGPT 3. 0 и 4. 0 в реално време. Можете да проследявате къде се появява вашата компания или услуга, да видите колко често се споменавате и да разберете контекста на тези споменавания, като въведете ключови подсказки или оставите системата да наблюдава във времето.

За тези, които вече го използват за SEO, можете да проследявате видимостта си в ChatGPT и други LLM, използвайки същия интерфейс.

Най-добрите функции на Nightwatch

Персонализирани отчети : Създавайте унифицирани отчети, които показват, например, вашия рейтинг в Google за дадена ключова дума и дали ChatGPT ви препоръчва за същата ключова дума.

Силен анализ на конкурентите: Сравнете дали конкурентите ви се препоръчват по-често от LLM.

Информация: Получете информация за мониторинг на изкуствения интелект с основни функции, като проследяване на локалния рейтинг, мобилни устройства срещу настолни компютри, одит на сайта и сегментация.

Ограничения на Nightwatch

На новите потребители може да им отнеме време да се запознаят с функциите на платформата.

Цени на Nightwatch

39 $/месец (250 ключови думи)

Рейтинги и рецензии на Nightwatch

G2: 4,9/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4,8/5 (над 30 рецензии)

Как ClickUp може да подобри проследяването на LLM?

Тези седем инструмента са специално създадени за оценка на LLM. Но как да свържете тенденциите и резултатите от тези инструменти с вашите съществуващи работни процеси?

Тук влиза в игра ClickUp.

Като универсално приложение за работа, ClickUp може да ви помогне да оцените отговорите на LLM и как се представя дадена марка в резултатите от търсене, генерирани от AI, в множество големи езикови модели, като ChatGPT, Gemini и Perplexity.

Това дава възможност на екипите да организират мониторинг, да събират полезна информация и да внедряват промени въз основа на колебанията в класирането. Нека да видим как!

1. Управление на работния процес

ClickUp комбинира управлението на проекти и проследяването на задачи в една платформа, което улеснява мониторинга на крайни срокове, приоритети и зависимости за оптимална оперативна ефективност.

Да предположим, че маркетинговият екип на ClickUp иска да разбере защо ClickUp липсва в отговорите на AI Search за „най-добри инструменти за продуктивност” или „най-добър софтуер за управление на проекти”. Екипът може да регистрира това като задача в ClickUp Tasks и да добави подзадачи, за да проучи проблема в AI модели като ChatGPT, Perplexity или Bard.

📌 Пример: Име на задачата: Проучете липсващите споменавания на ClickUp в AI търсенето на Perplexity. 👥 Назначено на: Джошуа (изследовател в областта на изкуствения интелект) Подзадачи: 1️⃣ Анализирайте източниците на знания на Perplexity AI 2️⃣ Провеждане на бързи тестове 3️⃣ Проверете данните за обучение на LLM и източниците на съдържание

Можете също да използвате ClickUp Custom Fields, за да добавите структура и ключови прозрения към разследването. Например:

Проследявано търсене : Уточнява точните ключови думи, които са тествани, като „най-добри инструменти за продуктивност” или „най-добър софтуер за управление на проекти”.

Име на платформата: Показва дали проблемът е в Perplexity, ChatGPT, Bard или друг AI модел.

Възложете тази задача на член на екипа за проучване, като използвате персонализирани статуси за проследяване на напредъка: „Отворен“, „В процес на преглед“ и „Решен“. ClickUp ви позволява също да задавате приоритети, така че критичните проблеми да получават внимание на първо място.

Създавайте задачи без усилие, възлагайте ги на член на екипа и добавяйте подзадачи с ClickUp Tasks.

ClickUp Brain, мощна невронна мрежа, която свързва всичко в ClickUp, може да предлага структури на задачи за AI търсене. Това помага на екипите да разбият процеса на изпълними подзадачи, да разпределят отговорности и да проследяват напредъка.

2. Сигнали за проследяване на изкуствен интелект

Тъй като отговорите на AI моделите могат да се променят често, екипите се нуждаят от известия в реално време, когато тяхната марка липсва или е представена погрешно. Можете да конфигурирате ClickUp Automations, за да задействате предупреждения въз основа на конкретни действия.

📌 Например, когато член на екипа актуализира полето „Статус на споменаване“ от Споменат → Не споменат, можете да настроите персонализирани автоматизации, за да: Възложете на екипа за изкуствен интелект да проучи въпроса.

Уведомете екипа по маркетинг и SEO чрез имейл

ClickUp Automations може също да създава повтарящи се задачи за проследяване на видимостта на седмична или месечна база. Това гарантира, че проследяването на AI търсенето се извършва редовно, без никой да забравя да го проверява ръчно.

Автоматизирайте повтарящи се задачи, задействайте предупреждения и възлагайте действия чрез ClickUp Automations.

3. Документация и сътрудничество

Вместо разпръснати бележки или имейли, ClickUp Docs предоставя централизирана система за управление на знанията, където екипите могат да регистрират резултати от търсене, генерирани от AI, да документират информация за конкурентите и да сътрудничат по стратегии за съдържание, за да подобрят видимостта на марката в отговорите на LLM.

Например, можете да поддържате документ, в който да записвате резултатите от AI търсенията, като го наречете Доклад за тенденциите в AI търсенията – март 2025 г. Той може:

Избройте къде марката се появява (или липсва) в отговорите, генерирани от изкуствен интелект.

Включете екранни снимки на отговори, генерирани от AI, и класации на конкурентите.

Съхранявайте информация за това защо AI моделите предпочитат определени марки пред други и обмисляйте стратегии за оптимизация.

Комбинирайте AI търсения и сътрудничество с членовете на екипа в реално време с ClickUp Docs.

ClickUp Docs улеснява AI изследователите, учените, занимаващи се с данни, инженерите по машинно обучение и SEO специалистите да си сътрудничат в реално време. Екипите могат да проследяват резултатите от AI търсенето, да добавят бележки и да усъвършенстват стратегиите за съдържание на едно място.

💡 Професионален съвет: Използвайте шаблони за отчети за проследяване на класирането, за да създадете отчет за проследяване на класирането на вашата марка в AI. Проследявайте колко често вашата марка се появява в резултатите от търсенето в AI, сравнявайте класирането на конкурентите и записвайте анализа на настроенията. Този структуриран подход помага да се идентифицират пропуските и да се оптимизира съдържанието, за да се повиши видимостта в AI.

4. Информация, базирана на изкуствен интелект, за проследяване на LLM

ClickUp Brain, AI асистентът на ClickUp, проследява видимостта на AI търсенето и извлича информация от задачи, документи, чат и табла, за да помогне на екипите да анализират споменавания, да откриват тенденции и да оптимизират стратегии.

📌 Например, екипите могат да попитат ClickUp Brain: Обобщете ключовите тенденции от нашите доклади за видимостта на изкуствения интелект.

Колко често ClickUp се появяваше в отговорите, генерирани от AI на ChatGPT през миналия месец?

Кои конкуренти бяха споменати по-често в Perplexity AI за управление на проекти?

ClickUp Brain сканира съхранените данни и незабавно извлича релевантна информация, спестявайки време и информирайки екипите.

Организирайте информация и откривайте тенденции в едно централизирано работно пространство чрез ClickUp Brain.

Той също така анализира исторически данни, за да открие модели в генерираните от AI търсения.

Ако ChatGPT започне да предпочита нов конкурент, ClickUp Brain може да подчертае промяната.

Ако видимостта на ClickUp спадне в няколко LLM, той може да сигнализира за спада и да предложи области за подобрение.

Опростете проследяването на LLM и увеличете присъствието на марката с ClickUp

Тъй като съдържанието, генерирано от AI, променя начина, по който марките се появяват в търсенето, проследяването на присъствието на вашата марка в големи езикови модели е от решаващо значение. Инструментите за проследяване на LLM помагат на бизнеса да следи споменаванията, генерирани от AI, да анализира видимостта на конкурентите и да оптимизира стратегиите за съдържание за резултатите от търсенето, базирани на LLM.

Но ако не сте готови да инвестирате в специален инструмент за наблюдение или се нуждаете от повече помощ, за да разберете данните, ClickUp може да ви помогне. Той ви позволява да организирате информация, да автоматизирате наблюдението и да сътрудничите по стратегии за видимост на AI. С ClickUp Brain можете да сте в крак с тенденциите в AI търсенето, без да добавяте още един инструмент към вашия технологичен набор.

Готови ли сте да оптимизирате видимостта на вашата марка с ClickUp? Регистрирайте се в ClickUp още днес.