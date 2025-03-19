12 най-добри алтернативи на Bing Image Creator, които да опитате през 2025 г.

AI генераторите на изображения оказаха революционно влияние върху начина, по който създаваме визуални елементи. Те позволяват на всеки да създава зашеметяващи произведения на изкуството, рекламни материали, концептуални дизайни и маркетингови материали, използвайки подходящите команди.

Bing AI Image Creator е едно от тези инструменти. С няколко думи можете да създадете висококачествени, реалистични изображения в зависимост от случая на употреба. Bing Image Creator също така придоби огромна популярност благодарение на интеграцията си с Microsoft средата.

Въпреки това, някои потребители може да търсят алтернативи на Bing Image Creator, за да имат по-голяма възможност за персонализиране или по-голям контрол над своите художествени стилове.

Събрахме 12 алтернативи на Bing Image Creator, които можете да опитате.

Midjourney: Най-добър за създаване на артистични изображения

Dall-E 3: Най-добър за създаване на детайлни и точни изображения

Adobe Firefly: Най-добър за интеграция с творчески работни процеси, базирани на Adobe

Craiyon: Най-добър за безплатно и достъпно генериране на изображения с AI

Character. ai: Най-добър за персонализирани разговорни преживявания

Stable Diffusion: Най-добър за генериране на изображения с отворен код

Leonardo AI: Най-добър за създаване на висококачествени ресурси за игри

DreamStudio: Най-добър за лесно генериране на изображения

Ideogram: Най-добър за генериране на четлив текст в изображения

Canva: Най-добър за комплексни дизайнерски решения с AI интеграция

NightCafe: Най-доброто за създаване на AI изкуство, задвижвано от общността

Защо да изберете алтернативи на Bing Image Creator?

Въпреки че Bing Image Creator е изключително удобен, той поставя следните предизвикателства, които могат да накарат някого да потърси алтернативи:

Ограничени възможности за персонализиране : За разлика от някои AI генератори на изкуство, Bing Image Creator не предлага разширени настройки за фина настройка на детайлите на изображенията или артистичните техники.

Строг контрол на съдържанието : Bing Image Creator налага строги ограничения върху генерирането на изображения. Това ограничава вашите артистични концепции и творческа визия, дори когато : Bing Image Creator налага строги ограничения върху генерирането на изображения. Това ограничава вашите артистични концепции и творческа визия, дори когато примерите за AI изкуство не са неподходящи.

По-ниска резолюция на изходните изображения : В сравнение с някои AI инструменти за изкуство, Bing Image Creator не успява да генерира висококачествени изображения, подходящи за професионална дизайнерска работа или печат.

Регистрация на Microsoft акаунт : Потребителите трябва да създадат Microsoft акаунт, за да имат достъп до Bing Image Creator. Това може да е неудобно за тези, които предпочитат отворен достъп.

Ограничени права за търговска употреба: Някои AI генератори на изображения предлагат по-ясни и по-гъвкави лицензионни опции за търговска употреба. От друга страна, политиките на Bing Image Creator ограничават правата за търговска употреба, което е ограничаващо.

12 алтернативи на Bing Image Creator на един поглед

Ето кратък преглед на 12-те алтернативи на Bing Image Creator, които ще разгледаме:

Име на инструмента Отличителна характеристика Пример за употреба Най-подходящи за ClickUp Инструменти за творчески работен процес, задвижвани от изкуствен интелект Визуално мозъчно буряне, качване на изображения, илюстриране на работния процес, планиране на проекти Екипи и проектни мениджъри Midjourney Висококачествени изображения Концептуално изкуство, фантастични илюстрации, дигитално изкуство Цифрови художници и дизайнери Dall-E 3 Прецизно генериране на изображения от текст Реалистични изображения, визуални елементи за маркетинг Маркетинг специалисти и създатели на съдържание Adobe Firefly Редактиране и подобряване на изображения с изкуствен интелект в екосистемата на Adobe Манипулиране на снимки, творчески дизайнерски работни процеси Дизайнери и фотографи Craiyon Безплатен и неограничен AI генератор на изображения Бързо и експериментално създаване на изображения Случайни потребители и любители Character. ai Генериране на герои и сцени с помощта на изкуствен интелект Интерактивно разказване на истории, концептуално изкуство за игри Писатели, създатели на комикси, илюстратори и разработчици на игри Стабилно разпространение Отворен код и персонализируемо генериране на изображения с изкуствен интелект Експериментиране, прототипиране и изследвания в областта на изкуството с изкуствен интелект Разработчици, изследователи, собственици на продукти и ентусиасти на изкуствения интелект Leonardo AI Разширени възможности за контрол върху генерирането и стилизирането на изображения Концептуално изкуство, дизайн на игрови ресурси Дизайнери на игри и илюстратори DreamStudio Уеб-базиран инструмент с отворен код Визуализации, генерирани от AI, с подробни настройки Изследователи в областта на изкуствения интелект и дигитални артисти Идеограма Типография и стилизиран текст, генерирани от AI Дизайн на лого и брандинг с помощта на AI Графичен дизайнер, дизайнер на лого и експерти по брандиране Canva Интегрирани AI инструменти с платформа за дизайн и шаблони Публикации в социалните медии, презентации, маркетингови материали Маркетинг специалисти, създатели на съдържание и малки предприятия NightCafe Множество AI модели за различни художествени стилове Артистични експерименти, AI изкуство, подходящо за печат Творчески хобисти, AI артисти и AI създатели

12-те най-добри алтернативи на Bing Image Creator, които можете да използвате

По-долу са 12 отлични алтернативи на Bing Image Creator, които трябва да опитате:

1. ClickUp (най-добър за визуално мозъчно буряне и управление на творческия работен процес)

Създавайте диаграми, вграждайте изображения и преобразувайте действия в задачи с помощта на ClickUp Whiteboards

ClickUp е цялостна платформа за продуктивност, която оптимизира управлението на проекти, документацията и сътрудничеството в екипа. Въпреки че не е традиционен AI генератор на изображения, той предлага редица функции, които подобряват творческия ви процес.

Например, имате ClickUp Whiteboards, които илюстрират вашите идеи на цифрова бяла дъска. От изготвянето на плана ви до качването на изображения и създаването на съвместни работни процеси, ClickUp Whiteboards прави всичко.

От друга страна, ClickUp Brain позволява на вас и вашия екип да обсъждате идеи, да създавате съдържание и да автоматизирате работните процеси.

Използването на ClickUp Whiteboards и Brain заедно повишава производителността и осигурява висока степен на видимост на вашия проект – дори ако не можете да използвате ClickUp за създаване на оригинални графики или изображения! Такива визуални елементи и AI-базирани инструменти са от решаващо значение за оптимизиране на начина, по който извършвате работата си!

Основни функции на ClickUp

Визуализирайте идеите си и организирайте съвместни сесии за мозъчна атака на ClickUp Whiteboards.

Използвайте ClickUp Brain, за да генерирате съдържание, обобщавате информация и автоматизирате задачи в рамките на творческия си процес.

Комуникирайте с творческия си екип или заинтересованите страни, споделяйте обратна връзка и оставяйте контекстуални коментари с помощта на ClickUp Chat.

Интегрирайте изображения и богато медийно съдържание в управлението на задачите

Управлявайте задачи, графици и ресурси в рамките на вашите творчески проекти

Ограничения на ClickUp

Ще трябва да го интегрирате с други AI инструменти за генериране на изображения.

Мобилното приложение може да изглежда ограничено в сравнение с неговия десктоп вариант.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain (добавка): 7 $/месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 рецензии)

2. Midjourney (най-добър за създаване на артистични изображения)

чрез Midjourney

Midjourney е популярен AI генератор на изкуство. Тази алтернатива на Bing Image Creator има за цел да разшири въображението на хората с помощта на технологиите.

Той използва усъвършенствани алгоритми, за да превърне текстови команди в зашеметяващи изображения с уникални стилове, вариращи от реалистични до абстрактни. Освен това можете да експериментирате с различни форми на изкуство, включително фотография, живопис и дигитален дизайн.

Основни характеристики на Midjourney

Генерирайте описания на естествен език от изображения, като използвате функцията „Опишете“.

Комбинирайте няколко настроени табла, докато създавате ново изображение

Разгледайте различни художествени стилове и концепции, като комбинирате настроени табла с SREF кодове.

Споделяйте и сътрудничете си в областта на изкуството, създадено с изкуствен интелект, с процъфтяваща общност.

Ограничения на Midjourney

Не предлага безплатен или фриймиум план.

Случайни прекъсвания в работата на сървъра затрудняват достъпността

Цени на Midjourney

Основен план: 10 долара

Стандартен план: 30 долара

Pro план: 60 долара

Мега план: 120 долара

Оценки и рецензии за Midjourney

G2 : 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето какво казва един потребител на G2 за Midjourney:

Midjourney постоянно създава визуално впечатляващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Способността му да интерпретира подсказки по творчески начин го прави фантастичен инструмент за концептуално изкуство, настроени табла и експериментални дизайни.

Midjourney постоянно създава визуално впечатляващи изображения с висока резолюция, които често надхвърлят очакванията по отношение на детайлност и качество. Способността му да интерпретира подсказки по творчески начин го прави фантастичен инструмент за концептуално изкуство, настроени табла и експериментални дизайни.

➡️ Прочетете повече: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Midjourney

3. Dall-E 3 (най-добър за създаване на детайлни и точни изображения)

Dall-E е генератор на изображения от текст, разработен от OpenAI. Моделът от 3-то поколение, т.е. Dall-E 3, разбира нюансирани команди, за да генерира високодетайлни и точни изображения.

Като продукт на OpenAI, Dall-E 3 се интегрира с ChatGPT, помагайки на потребителите да обмислят и усъвършенстват подсказките, за да създадат визуализации, които отговарят точно на описанията.

3 основни характеристики на Dall-E

Интегрирайте се безпроблемно с ChatGPT, за да генерирате усъвършенствани AI подсказки.

Споделяйте обратна връзка в реално време, за да подобрите творческия мозъчен штурм

Генерирайте подробни и високоточни изображения от нюансирани подсказки

Създавайте от широка гама от художествени стилове, теми и техники

Ограничения на Dall-E 3

Качеството на изображенията понякога може да бъде неравномерно.

Времето за обработка варира в зависимост от натоварването на сървъра.

Цени на Dall-E 3

Екип: 30 $/месец на потребител

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dall-E 3

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Dall-E алтернативи и конкуренти за създаване на AI изображения

4. Adobe Firefly (най-подходящ за интеграция с творчески работни процеси, базирани на Adobe)

чрез Adobe Firefly

Adobe Firefly е генеративна AI услуга в рамките на пакета приложения на Adobe.

Той се интегрира с други приложения като Photoshop и Premier Pro, за да предложи цялостно управление на дизайнерски проекти. В резултат на това можете да генерирате AI изображения и видеоклипове директно в съществуващите си работни процеси, за да се насладите на по-висока продуктивност и креативност.

Основни функции на Adobe Firefly

Създавайте фотореалистични изображения с високотехнологичния Adobe Firefly Image Model.

Редактирайте изображения и подобрете детайлите с Generative Fill

Въведете текстови подсказки в Firefly Video Model, за да генерирате интересни видеоклипове.

Добавяйте кадри, удължавайте околния звук и елиминирайте неудобните прекъсвания с Generative Extend.

Ограничения на Adobe Firefly

Необходим е абонамент за Adobe Creative Cloud за напълно интегриран достъп.

Интеграцията с приложения, които не са на Adobe, е ограничена.

Цени на Adobe Firefly

Adobe Firefly : 4,99 $/месец

Adobe Creative Cloud: 59,99 $/месец

Оценки и рецензии за Adobe Firefly

G2 : 4,6/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (недостатъчно рецензии)

Вижте какво казва този потребител на G2 за Abode Firefly:

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

Adobe Firefly е изключително интуитивен, особено ако сте запознати с екосистемата на Adobe. Намирам го за полезен за бързо генериране на идеи и създаване на висококачествено съдържание за социални медии, без да са необходими обширни дизайнерски умения.

🔍 Знаете ли? Бета версията на Adobe Firefly генерира над 70 милиона изображения само през първия месец!

5. Craiyon (Най-добър за безплатно и достъпно генериране на изображения с изкуствен интелект)

чрез Crai y on

Преди известен като Dall-E mini, Craiyon е безплатен AI генератор на изображения, който преобразува текстови команди в изображения. И начинаещи, и експерти могат да използват Craiyon като AI за графичен дизайн, тъй като е безплатен.

Той работи и като инструмент за редактиране на смесени изображения, с който можете да премахвате фоновете от споменатите безплатни изображения и да изтегляте изображения с висока разделителна способност.

Основни характеристики на Craiyon

Създавайте изображения, снимки, рисунки и вектори чрез текстови команди за публикации в социални медии, блогове и др.

Търсете в библиотека с предварително генерирани изображения въз основа на ключови думи.

Използвайте възможностите за редактиране на изображения, за да премахнете фона от изображението и да го изтеглите в HD качество.

Свържете се с общност от AI дизайнери и създатели чрез Discord.

Ограничения на Craiyon

Безплатната версия съдържа реклами и воден знак. Генерираните изображения също изискват посочване на авторството.

Генераторът на изображения работи бавно, особено за безплатните потребители.

Цени на Craiyon

Craiyon е безплатен за използване с следните абонаменти:

Поддръжник : 12 $/месец

Професионален : 24 $/месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Craiyon

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Ето защо този потребител на G2 обича да използва Craiyon:

Най-доброто нещо в Craiyon е, че е безплатен и по-добър от другите AI генератори. Изображенията, създадени с него, са по-реалистични и имат функция за отрицателни подсказки, за да се получат точни изображения.

Най-доброто нещо в Craiyon е, че е безплатен и по-добър от другите AI генератори. Изображенията, създадени с него, са по-реалистични и имат функция за отрицателни подсказки, за да се получат точни изображения.

6. Character. ai (Най-добър за персонализирани разговорни преживявания)

Character. ai създава интерактивни, динамични герои чрез разговор, използвайки усъвършенствани AI и LLM инструменти за създаване на персонализирани чатботове.

След като ги настроите, можете да ги използвате, за да симулирате разговори с различни герои въз основа на личността, която сте им присвоили. Можете да избирате от вече съществуващите герои или да създадете свои от нулата.

Макар да не е създател на изображения, той се отличава в създаването на потапяща, разговорна AI с разнообразни личности и способности за разказване на истории.

Основни характеристики на Character.ai

Участвайте в интересен диалог, който се адаптира към въведените от потребителя данни.

Разгледайте чатботове в различни приложения като развлечения, образование и др.

Внедрете протоколи за безопасност, за да предоставяте подходящо съдържание за различни възрасти.

Ограничения на Character.ai

Работи по-скоро като чатбот, отколкото като AI генератор на изображения.

Изисква постоянно наблюдение, за да се поддържа подходящо съдържание

Цени на Character.ai

Безплатна версия

C. ai+ абонамент: 9,99 $/месец

Character. ai оценки и рецензии

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Тенденции в графичния дизайн, с които да се отличите

7. Stable Diffusion (най-добър за генериране на изображения с отворен код)

Stable Diffusion е модел за генериране на изображения от текст с отворен код, разработен от Stability AI. Той позволява на потребителите да създават подробни и впечатляващи изображения, генерирани от AI, въз основа на текстови подсказки.

Stable Diffusion използва модели за дълбоко обучение, за да генерира изображения с впечатляваща точност и артистичен стил. Освен това, отвореният му код позволява на потребителите да настройват и персонализират резултатите и да интегрират Stable Diffusion в различни приложения.

Основни характеристики на Stable Diffusion

Генерирайте подробни и впечатляващи изображения от текстови входни данни с много теми

Достъп до отворения код и API за персонализиране и интеграция

Използвайте за търговски и нетърговски цели съгласно разрешителна лицензия.

Присъединете се към общност от изследователи и разработчици в областта на изкуствения интелект, за да подпомогнете непрекъснатите подобрения.

Ограничения на Stable Diffusion

Лицензирането обикновено е достъпно при самохостинг.

Изисква богата техническа експертиза при внедряването и персонализирането на модела.

Цени на Stable Diffusion

Общност : Безплатно

Enterprise: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за Stable Diffusion

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Нека да видим защо този потребител на G2 намира Stable Diffusion за ефективен:

Наскоро използвах Stable Diffusion 3. Намирам, че възможностите за преобразуване на текст в изображение са абсолютно първокласни. Нивото на правописните умения и качеството на изображенията са просто забележителни.

Наскоро използвах Stable Diffusion 3. Намерих, че възможностите за преобразуване на текст в изображение са абсолютно първокласни. Нивото на правописните умения и качеството на изображенията са просто забележителни.

8. Leonardo AI (най-добър за генериране на висококачествени игрови ресурси)

Leonardo е AI генератор на изображения, който се отличава в създаването на продуктови фотографии, архитектурни визуализации, 3D дизайни, концептуални илюстрации, графики, дизайни на герои и игрови ресурси.

Получавате богати изображения, картини и видеоклипове, които обогатяват вашия проект, независимо дали става дума за дизайн на игри, развлечения, UX дизайн или дигитално изкуство. А най-хубавото? Той предлага лесен за използване интерфейс и широка гама от опции за персонализиране, което ви позволява да усъвършенствате вашите творения.

Основни характеристики на Leonardo AI

Създавайте висококачествени дизайни на герои, текстури и игрови ресурси

Редактирайте генерираните изображения с AI Canvas, за да получите изпипани резултати.

Включете текстури в 3D ресурси, за да подобрите външния вид и усещането на OBJ файловете.

Присъединете се към Discord Server, за да станете част от процъфтяваща творческа общност.

Ограничения на Leonardo AI

Времето за обработка може да бъде бавно по време на пиково натоварване.

По-подходящи за създаване на ресурси за игри и може да не са идеални за случайни потребители и хобисти.

Цени на Leonardo AI

Безплатен план

План „Апринс“ : 10 $/месец

План Artisan : 24 $/месец

План Maestro : 48 $/месец

План за предприятия: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Leonardo AI

G2 : 4,5/5 (20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Нека разберем защо този потребител на G2 счита Leonardo AI за революционен продукт в областта на AI-базираната креативност:

Leonardo. Ai бързо генерира висококачествени цифрови ресурси, изображения и 3D модели, които могат да ускорят работния ви процес. Опциите за персонализиране са гъвкави, така че можете да настроите генерираните от AI резултати според вашите представи.

Leonardo. Ai бързо генерира висококачествени цифрови ресурси, изображения и 3D модели, които могат да ускорят работния ви процес. Опциите за персонализиране са гъвкави, така че можете да настроите генерираните от AI резултати според вашите представи.

9. DreamStudio (Най-добър за лесно генериране на изображения)

чрез DreamStudio

Търсите алтернативи на Bing Image Creator? Опитайте DreamStudio от Stability AI. За разлика от Stable Diffusion, който е с отворен код, DreamStudio е по-ориентирана към потребителя алтернатива, достъпна за всеки.

Неговият лесен за използване интерфейс приема текстови команди и няколко настройки, за да генерира желаното от вас изображение. Освен това DreamStudio се отличава с производството на разнообразни артистични стилове, от фотореалистични до абстрактни, което го прави универсален за различни творчески проекти.

Основни характеристики на DreamStudio

Работи на Stable Diffusion v2. 1

Изберете от 16 предварително зададени реалистични стила на изображения за точно генериране на изображения.

Редактирайте генерираните изображения с помощта на текстови подсказки

Ограничения на DreamStudio

Липсва детайлният контрол, предлаган от Stable Diffusion.

Работи на базата на абонаментен план с плащане за изображение, а ценообразуването е доста сложно.

Цени на DreamStudio

Безплатно : 100 кредита (500 изображения при стандартни настройки)

Токени: 10 долара за 1000 кредита

Оценки и рецензии за DreamStudio

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

➡️ Прочетете повече: Овладейте AI Canvas: Основни примери за Midjourney Prompt за художници и дизайнери

Вижте какво казва този потребител на G2 за DreamStudio:

Dreamstudio предлага лесен начин за въвеждане на текстови команди и генерира най-точните изображения. Резултатите се получават бързо. Внедряването и интегрирането на инструмента е много по-лесно в сравнение с основните му конкуренти.

Dreamstudio предлага лесен начин за въвеждане на текстови команди и генерира най-точните изображения. Резултатите се получават бързо. Внедряването и интегрирането на инструмента е много по-лесно в сравнение с основните му конкуренти.

10. Ideogram (най-добър за генериране на четлив текст в изображения)

чрез Ideogram

Подобно на някои популярни алтернативи на Bing Image Creator, Ideaogram също генерира висококачествени визуализации от текстови подсказки, като се фокусира върху креативността и иновациите.

Идеален за плакати, лога, инфографики и реклами в социалните медии, този AI генератор на изображения обръща толкова внимание на текста, колкото и на дизайна. Комбинацията от привлекателни визуални елементи и ясен, четлив текст прави съдържанието ви забележимо и запомнящо се.

Основни характеристики на Ideogram

Създавайте изображения с акцент върху текстовите елементи

Използвайте функцията „Tile“, за да създадете повтарящи се модели върху изображението.

Подобрете и подобрете изображенията си с по-висока 2k резолюция

Спестете време и усилия с групово генериране, за да създавате изображения на едро, като качите електронна таблица, съдържаща подсказки.

Ограничения на идеограмите

Генерирането на изображения, фокусирано върху текста, ограничава възможностите му в чисто визуалните дизайни.

Рендерирането на текст понякога може да бъде неточно.

Цени на Ideogram

Безплатни

Основен : 8 $/месец

Плюс : 20 $/месец

Pro: 60 $/месец

Оценки и рецензии на Ideogram

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Човешкият мозък запомня изображенията по-добре от текста – както веднага, така и след тридневна пауза!

11. Canva (най-доброто решение за комплексни дизайнерски решения с AI интеграция)

чрез Canva

Canva е популярна платформа за графичен дизайн, която предлага и AI-базиран генератор на изображения. Това позволява на потребителите да създават впечатляващи изображения и да ги редактират с лекота.

Освен това получавате достъп до обширна библиотека с шаблони, графики и шрифтове, с които можете да създавате и редактирате различни дизайни според вашите изисквания, без да се налага да сменяте платформата.

Основни характеристики на Canva

Изберете от разнообразие от графични дизайнерски шаблони , за да създадете перфектния визуален ресурс.

Създавайте и редактирайте дизайни в лесен за използване интерфейс с функция „плъзгане и пускане”.

Сътрудничество по дизайнерски проекти с членовете на вашия екип в реално време

Експортирайте готовите дизайни в различни формати, подходящи за уеб и печат.

Ограничения на Canva

Изображенията, генерирани от AI, нямат уникалността, която се намира в персонализираните дизайни.

Ограниченият контрол върху елементите на дизайна ограничава творческата гъвкавост при създаването на сложни и абстрактни концепции.

Цени на Canva

Canva Free

Canva Pro : 15 $/месец

Canva Teams : 10 $/месец на потребител

Canva Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canva

G2 : 4,7/5 (4410+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 12 380 рецензии)

Вижте какво казва този потребител на G2 за Canva:

Наскоро избрах Canva Pro, който беше изключително полезен за моите проекти. Още по-добри дизайни и шаблони, с които да работя. Професионалните изображения са точно това, което търсех. Новодобавената AI магическа функция е невероятна.

Наскоро избрах Canva Pro, който се оказа изключително полезен за моите проекти. Още по-добри дизайни и шаблони, с които да работя. Професионалните изображения са точно това, което търсех. Новодобавената AI магическа функция е невероятна.

12. NightCafe (Най-доброто за създаване на AI изкуство, задвижвано от общността)

чрез NightCafe

Завършваме алтернативите на Bing Image Creator с NightCafe. Този AI инструмент за генериране на изображения се фокусира върху съчетаването на ангажираността на общността с творчеството.

Той позволява на потребителите да създават, споделят и разглеждат изображения, генерирани от AI, чрез изкуство, създадено от общността. Освен това NightCafe помага на потребителите да генерират табла с идеи за изображения от подсказки, което им позволява да покажат своите творения.

Основни характеристики на NightCafe

Създавайте изображения от текстови команди с помощта на усъвършенствани AI инструменти.

Участвайте в предизвикателствата на общността, за да покажете и подобрите своето изкуство.

Открийте галерия с AI произведения на изкуството, създадени от потребители, за да се вдъхновите.

Общувайте с динамична общност от творци чрез коментари и дискусии.

Ограничения на NightCafe

Качеството и художественият стил варират в зависимост от въведените команди.

Подходът, фокусиран върху общността, за създаване на дигитални произведения на изкуството може да не е подходящ за тези, които търсят самостоятелно преживяване.

Цени на NightCafe

AI Beginner: 5,99 $/месец

AI Hobbyist: 9,99 $/месец

AI Enthusiast: 19,99 $/месец

AI Artist: 49,99 $/месец

Оценки и рецензии за NightCafe

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,7/5 (над 70 рецензии)

Нека да видим какво казва този потребител на G2 за NightCafe:

Един забележителен аспект е наличието на безплатни подсказки, които позволяват на потребителите да проучат AI генератора на изображения в дълбочина. За разлика от много премиум AI генератори, които предлагат ограничени пробни версии, NightCafe предоставя възможност да тествате инструмента изчерпателно, преди да се ангажирате.

Един забележителен аспект е наличието на безплатни подсказки, което позволява на потребителите да проучат AI генератора на изображения в дълбочина. За разлика от много премиум AI генератори, които предлагат ограничени пробни версии, NightCafe предоставя възможност да тествате инструмента изчерпателно, преди да се ангажирате.

Специални споменавания Photosonic : Интегрира се с WriteSonic, за да улесни генерирането на изображения от текст.

PhotoDirector : Използва мощни AI модели, за да ретушира вашите изображения.

Imggen AI: Генерира изображения без воден знак от текстови команди.

