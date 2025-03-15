11 най-добри AI Recipe Generators през 2025 г.

Наскоро имах класически момент от типа „какво да приготвя“.

Знаете как става – отваряте хладилника, гледате полуизползваната бутилка доматен сос, остатъците от пармезан и сладките картофи, които сте се заклели да използвате, и си мислите: „Как да превърна всичко това в вечеря?“

Обикновено преглеждам сайтове с рецепти с часове, само за да осъзная, че ми липсва един ключов съставен елемент (или 10 👀).

Но тогава открих нещо невероятно – AI Recipe Generator! Тези инструменти използват това, което вече имате, и веднага предлагат идеи за хранене, спестявайки време, намалявайки отпадъците и правейки готвенето по-забавно.

Любопитни ли сте да разберете кои от тях работят най-добре? Нека разгледаме най-добрите кухненски помощници, задвижвани от изкуствен интелект, които могат да превърнат остатъците ви в нещо вкусно.

⏰ 60-секундно резюме Ето кратко представяне на най-добрите AI генератори на рецепти и в какво се отличават: ClickUp : Най-добър за планиране и управление на кухнята с помощта на изкуствен интелект Най-добър за планиране и управление на кухнята с помощта на изкуствен интелект MealPractice: Най-подходящ за ежедневна организация на храненето Mr. Cook: Най-добър за управление на рецепти и намаляване на хранителните отпадъци ChefGPT: Най-добър за интелигентно планиране на храненето въз основа на диетични цели Let’s Foodie: Най-добър за творчество с наличните съставки SuperCook: Най-добър за генериране на рецепти на базата на съставки Plant Jammer: Най-добър за устойчиво готвене на растителна основа DishGen: Най-добър за създаване на вкусни рецепти CookAIfood: Най-добър за кулинарна креативност Whisk It: Най-добър за управление на рецепти и планиране на хранене RecipeGenAI: Най-подходящ за създаване на рецепти на професионално ниво

Какво да търсите в AI Recipe Generators?

AI Recipe Generator трябва да интегрира AI безпроблемно в ежедневието ви, като оптимизира управлението на кухнята, за да сведе до минимум отпадъците и да максимизира удобството. Но с толкова много опции, как да разберете кои функции са наистина важни?

Ето какво да вземете под внимание:

Вашият AI Recipe Generator трябва да ви предлага интелигентни предложения за ястия въз основа на наличните съставки, като „пилешки гърди, кокосово мляко, зехтин, чеснова пудра“.

Той трябва да поддържа последователни навици на готвене с подробни макроси, гъвкаво мащабиране на порциите, точни приблизителни времена и адаптивни инструкции стъпка по стъпка.

Най-добрите AI генератори на рецепти се адаптират към диетичните нужди, улеснявайки планирането на храненето, като предлагат рецепти за кето, веган, безглутенова и други диети.

Той трябва да използва генеративен AI и усъвършенствана обработка на естествен език, за да разбира точно заявките и да предоставя ясни, логични инструкции за готвене, като „загрейте зехтина“ или „добавете кленов сироп“.

Той трябва да се адаптира към сезонните промени, като дава приоритет на сезонните съставки, предлага съвети за съхранение и коригира препоръките въз основа на местната наличност.

Тези функции работят заедно, за да подпомогнат вашето кулинарно пътешествие – независимо дали искате да откриете нови кухни, да проследявате навиците си, да избегнете разхищаването на храна или да се храните здравословно. Най-добрите инструменти съчетават тези елементи безпроблемно, правейки готвенето по-приятно и ефективно, като същевременно спестяват време.

🍅 Трикът за създаване на страхотни рецепти се крие в начина, по който формулирате въпросите си към AI. Тук имаме няколко съвета. 👇🏼

💡Съвет от професионалист: Фитнес ентусиасти, кажете сбогом на главоболието от броенето на калории! Позволете на AI да се погрижи за ежедневното планиране, което ви осигурява точното количество хранителни вещества, от което се нуждаете, докато вие се концентрирате върху тренировките си и се наслаждавате на храната си.

11-те най-добри AI Recipe Generator

След като тествах десетки инструменти за AI рецепти, определих най-добрите инструменти, които предлагат постоянна стойност при създаването на рецепти, планирането на храненето и управлението на кухнята. Ето моят подробен анализ на 11-те най-добри инструмента за AI рецепти:

1. ClickUp (Най-добър за планиране и управление на кухнята с изкуствен интелект)

Създавайте планове за хранене и получавайте подробни рецепти за секунди с ClickUp Brain.

Вероятно познавате ClickUp като мощно средство за управление на проекти, но приложението за всичко, свързано с работата може да бъде и вашият най-добър помощник в кухнята!

С ClickUp Brain, вградения AI асистент, можете да генерирате персонализирани рецепти, съобразени с вашите хранителни нужди и предпочитания, защото планирането на храненето трябва да бъде толкова организирано, колкото и вашият работен процес!

Този AI-базиран асистент може да създава подробни задачи в ClickUp за всяко хранене, включително списъци с необходимите съставки и стъпка по стъпка инструкции за приготвяне, като по този начин се справя с планирането на седмичното ви меню на един път.

Затруднен сте с конкретни съставки? ClickUp Brain предлага рецепти въз основа на наличните съставки или вашите хранителни предпочитания. Той може също да ви помогне да създадете списъци със съставки, базирани на изкуствен интелект, така че никога повече да не се притеснявате за празната кухня.

Друг ключов аспект на ефективното управление на кухнята е проследяването на времето. Използвайте функцията за проследяване на времето на ClickUp, за да си осигурите перфектно синхронизиране с графиците за готвене и напомнянията. Освен това можете да автоматизирате повтарящите се задачи по подготовката на храната, като периодични списъци с продукти и напомняния, което ще ви освободи време, за да се насладите на процеса на готвене.

Ако се нуждаете от допълнителна помощ при планирането, шаблонът за планиране на хранене ClickUp предлага структуриран подход за организиране на седмичните хранения с вашето семейство. Добавете персонализирани статуси като „Подготвено“, „В процес на готвене“ и „Готово“, за да следите напредъка си при всяка рецепта.

Получете безплатен шаблон Организирайте ежедневните и седмичните си хранения без усилие с помощта на шаблона за планиране на хранения на ClickUp.

Следващият инструмент, ClickUp Recipe Template , предлага специално място за съхранение на ценни семейни рецепти. Той разполага с персонализирани полета за съставки, продължителност на готвене и стъпки за приготвяне. Рецептите могат да бъдат категоризирани с етикети като „Бързи вечери през седмицата“ или „Любими празнични ястия“ за лесно намиране.

Организирате вечеря с приятели? Шаблонът за планиране на меню на ClickUp помага на всички да са на една и съща страница.

Получете безплатен шаблон Използвайте шаблона за планиране на менюто на ClickUp, когато готвите с семейството си или ръководите екип.

За по-големи кухненски проекти е от съществено значение да поддържате синхрон между помощниците си. Сътрудничеството с ClickUp Docs улеснява комуникацията и ускорява работата.

Това, което отличава ClickUp, е начинът, по който интегрира тези функции в една единна система. Докато други платформи се фокусират единствено върху генерирането на рецепти, ClickUp ви помага да управлявате целия процес на готвене – от планирането до подготовката.

Най-добрите функции на ClickUp

Задайте автоматични напомняния в ClickUp за предстоящи задачи в кухнята или крайни срокове.

Използвайте ClickUp Time Management , за да следите колко време отнема всяка задача в кухнята.

Организирайте задачите в кухнята, като създадете зависимости, за да се уверите, че важните задачи се изпълняват в правилния ред за ефективно управление на кухнята.

Съхранявайте рецептите си в ClickUp Docs или Tasks, като ги категоризирате по кухня, тип храна или диетични предпочитания.

Използвайте функциите за управление на задачи на ClickUp, за да планирате храненето си за седмицата.

Създайте списъци със задачи за необходимите съставки за всяка рецепта, за да улесните управлението на пазаруването си.

Автоматизирайте повтарящите се задачи по планиране и подготовка на хранене, като например повтарящи се списъци с продукти за пазаруване или напомняния за подготовка на хранене чрез ClickUp Automation.

Ограничения на ClickUp

Първоначалната настройка на шаблоните за рецепти може да отнеме време.

Крива на обучение при първото организиране на работния процес в кухнята

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (над 4000 отзива)

2. MealPractice (Най-добър за ежедневна организация на храненето)

чрез MealPr actic e

Когато графиците ви са натоварени, MealPractice улеснява планирането на храненето. Този инструмент, базиран на изкуствен интелект, адаптира рецептите според вашите предпочитания за протеини, хранителен стил и любима кухня, превръщайки ежедневното готвене от досадна задача в удоволствие.

С опростен интерфейс, той предлага персонализирани рецепти, които отговарят на вашите нужди, както и база данни с рецепти, подбрани от готвачи, които можете да филтрирате по кухня, време за приготвяне и ниво на умения. Запазете любимите си рецепти, планирайте лесно седмицата си и оставете MealPractice да се погрижи за храненето ви!

Най-добрите функции на MealPractice

Персонализирайте седмичните планове за хранене с график с функция „плъзгане и пускане” и автоматично регулиране на порциите за различни групи от хора.

Създавайте автоматизирани списъци за пазаруване, които се синхронизират директно с основните услуги за доставка на хранителни стоки.

Споделяйте колекции от рецепти и планове за хранене с членовете на семейството си чрез функциите за съвместна работа.

Проследявайте хранителната информация и диетичните си цели с подробни анализи и мониторинг на напредъка.

Импортирайте рецепти от всеки уебсайт и ги преобразувайте автоматично, за да отговарят на вашите хранителни предпочитания.

Ограничения на MealPractice

Ограничена база данни с рецепти

Можете да избирате само от наличните опции.

Цени на MealPractice

Стартови пакет : 8 долара (еднократно)

Най-добра цена: 25 долара (еднократно)

Оценки и рецензии на MealPractice

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

3. Mr. Cook (Най-добър за управление на рецепти и намаляване на хранителните отпадъци)

Mr. Cook е интелигентно приложение за управление на рецепти, което ви помага да организирате рецепти, да планирате хранене и да извлечете максимума от наличните съставки.

Това приложение се отличава с превръщането на снимки на съставки в практически предложения за рецепти, което го прави особено ценно, когато се занимавате с остатъци или съставки, чийто срок на годност изтича.

Например, ако забележите, че доматите и подправките са близо до изтичане на срока на годност, просто ги снимайте. Приложението анализира снимката и предлага рецепти, които ще ви помогнат да използвате тези съставки, преди да се развалят.

Най-добрите функции на Mr. Cook

Сканирайте ръчно написани рецепти в цифров формат, за да запазите ценните семейни рецепти.

Използвайте приложението на предпочитания от вас език, което го прави достъпно за различни кухни.

Вижте хранителната информация за всяка рецепта, за да направите информиран избор на храни.

Гответе до късно вечерта, без да натоварвате очите си, благодарение на функцията за тъмен режим.

Ограничения на Mr. Cook

Достъпът до всички функции изисква платен абонамент.

Цени на Mr. Cook

Безплатно

Плюс : 3,99 $/месец

Pro: 8,99 $/месец

Оценки и рецензии на Mr. Cook

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

💡 Професионален съвет: Когато използвате AI Recipe Generator, въведете всички съставки, които имате в момента у дома. Това помага да се намали разхищаването на храна и позволява на AI да предложи рецепти, които най-добре използват това, което вече имате, като по този начин се гарантира, че ще извлечете максимума от вашата кухня.

4. ChefGPT (Най-добър за интелигентно планиране на храненето въз основа на диетични цели)

чрез ChefGPT

ChefGPT превръща домашното готвене в приятно гурме преживяване. Той превръща случайни съставки от кухнята в вкусни ястия, създава персонализирани седмични менюта и дори предлага идеалното съчетание с вино, като пренася ресторантското качество на вашата трапеза.

С този интелигентен AI кухненски помощник можете да извлечете максимума от това, което вече имате в кухнята си, и да готвите с увереност.

Най-добрите функции на ChefGPT

Въведете наличните си съставки и режимът PantryChef ще създаде рецепти, използвайки само тези продукти.

Открийте нови вкусове с режима MasterChef, който предлага рецепти, съобразени с вашия вкус.

Постигнете целите си за хранене с режима MacrosChef, който създава рецепти въз основа на вашите цели за протеини, въглехидрати и мазнини.

Създайте персонализиран план за хранене с режима MealPlanChef, създаден специално за вашите диетични и фитнес цели.

Съчетайте храненията си перфектно с PairPerfect, който препоръчва напитки, които допълват ястието ви с експертиза на ниво сомелиер.

Ограничения на ChefGPT

Може да ви отнеме малко време, докато свикнете с инструмента.

Цени на ChefGPT

Основни : Безплатни

Pro: 2,99 $/месец

Оценки и рецензии за ChefGPT

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

👀 Знаете ли, че... AI алгоритмите използват бази данни с ароматични съединения, за да определят кои съставки се съчетават добре, като по този начин подобряват креативността и качеството на новите рецепти.

5. Let’s Foodie (Най-добър за творчество с наличните съставки)

Имате ли пилешко, ориз и чушки в хладилника? Въведете тези съставки в Let’s Foodie, добавете вашите хранителни предпочитания или ограничения и инструментът ще ви предложи подходящи рецепти, които съответстват на вашите готварски умения.

Инструментът предлага практични съвети за готвене и информация за съставките, които надхвърлят основните предложения за рецепти. Така че, ако не сте сигурни как да приготвите тези чушки или искате да научите повече за различните методи на готвене, Let’s Foodie е на Ваше разположение.

Най-добрите функции на Let’s Foodie

Получавайте персонализирани препоръки за ястия въз основа на вашите предишни избори и предпочитания в готвенето.

Насладете се на персонализирани предложения за рецепти, които отговарят на вашия вкус и стил на готвене, тъй като системата се учи от вашите навици.

Открийте нови ястия, подбрани въз основа на предишните ви избори в готвенето, за да отговорят на вашите уникални вкусови предпочитания.

Нека да разгледаме ограниченията на Foodie

Прекалено опростените инструкции за готвене може да не са подходящи за всички.

Цени на Let’s Foodie

Безплатно

Рейтинги и рецензии на Let’s Foodie

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

6. SuperCook (най-добър за генериране на рецепти на базата на съставки)

чрез SuperCook

Готвенето не трябва да е сложно. SuperCook го прави лесно – просто изберете съставките, с които разполагате, и той веднага ви предлага рецепти. Можете дори да използвате гласови команди, за да добавите съставки.

Няма нужда да преминавате от един уебсайт на друг или да търсите липсващи съставки – просто бързи и лесни идеи за хранене, когато имате нужда от тях!

Най-добрите функции на SuperCook

Сортирайте рецептите по време на приготвяне, тип кухня и брой съставки.

Запазете любимите си съставки, за да търсите рецепти по-бързо следващия път.

Получавайте предложения за рецепти, когато ви липсва само една съставка.

Фокусирайте се върху конкретни съставки, за да видите всички рецепти, в които се съдържат те.

Ограничения на SuperCook

Няма предложения за заместване на съставки, ако ви липсва нещо

Цени на SuperCook

Безплатно

Оценки и рецензии за SuperCook

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

7. Plant Jammer (Най-добър за устойчиво готвене на растителна основа)

чрез Plant Jammer

Търсите лесен начин да готвите по-устойчиво? Запознайте се с Plant Jammer, AI генератор на рецепти, специализиран в устойчиво готвене на растителна основа.

Тази иновативна платформа ви помага да създавате вкусни вегетариански ястия, като същевременно намалявате загубата на храна – идеална за тези, които искат да включат повече растителни храни в диетата си или да намалят въздействието си върху околната среда.

За разлика от типичните приложения за рецепти, които черпят от фиксирана база данни, Plant Jammer създава свежи рецепти на място въз основа на вашия списък с продукти.

Най-добрите функции на Plant Jammer

Добавете съставки във вашата виртуална кухня и приложението ще следи наличността им.

Актуализирайте запасите си в кухнята, докато използвате продуктите, за да продължавате да получавате подходящи предложения за рецепти.

Навигирайте без усилие из рафтовете в магазина с помощта на приложението, когато ви трябват допълнителни съставки.

Споделете своите кулинарни успехи и модифицирайте рецептите на другите в общността Plant Jammer, за да насърчите сътрудничеството в готвенето.

Подобрете преживяването си, докато приложението се учи от взаимодействията на потребителите и провежда експерименти в кухнята, за да усъвършенства своите препоръки.

Ограничения на Plant Jammer

Опитните готвачи може да сметнат предложенията за прекалено прости за техния вкус.

Цени на Plant Jammer

Основно: Безплатно

Премиум: 10 долара (еднократно)

Оценки и рецензии за Plant Jammer

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

8. DishGen (най-подходящ за създаване на вкусни рецепти)

чрез DishGen

Искате да разгърнете кулинарната си креативност и да приготвите нещо уникално? Опитайте DishGen!

За разлика от традиционните генератори на рецепти, които разчитат на стандартни комбинации, алгоритъмът на DishGen анализира вашата конкретна комбинация от съставки, за да ви предложи вкусни съчетания и методи на готвене, които иначе може би не бихте обмислили.

Можете дори да съхранявате и категоризирате любимите си рецепти, генерирани от AI, за бърз достъп. Използвайте отметките и проследяването на историята , за да поддържате лична колекция от успешни ястия.

Най-добрите функции на DishGen

Променяйте размера на порциите, замествайте съставките или модифицирайте методите на готвене в движение.

Следвайте ясните, стъпка по стъпка инструкции, включени във всяка рецепта, които са лесни за разбиране от начинаещи.

Разгледайте множество предложения за хранене въз основа на вашите предпочитания и история на готвене.

Ограничения на DishGen

Месечните кредитни лимити в безплатния план могат да ограничат създаването на голям брой рецепти.

Трябва да се регистрирате, за да получите достъп до разширени настройки.

Цени на DishGen

Основно: Безплатно

Премиум : 7,99 $/месец

Pro: 15,99 $/месец

Оценки и рецензии за DishGen

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. CookAIfood (Най-добър за кулинарна креативност)

чрез CookAIfood

Цялостна идея за хранене само с една снимка? CookAIfood използва най-модерна изкуствена интелигентност, за да генерира персонализирани рецепти от проста снимка на съставките, които вече имате у дома.

С лесен за употреба интерфейс, CookAIfood отговаря на различни хранителни предпочитания и предлага персонализирани предложения за хранене. Това е незаменим инструмент за начинаещи и опитни готвачи, които изследват нови кулинарни хоризонти.

Най-добрите функции на CookAIfood

Създавайте и персонализирайте всичко – от менюта за вечеря до сватбени ястия.

Намерете ресторанти наблизо, които сервират ястия, подобни на любимите ви рецепти.

Свържете се с други любители на храната, за да споделяте рецепти и съвети за готвене чрез платформата на общността.

Използвайте планирача на диета, за да следите хранителния състав и да се придържате към целите си за здравословно хранене.

Генерирайте AI снимки на храна, за да визуализирате как трябва да изглежда ястието ви.

Ограничения на CookAIfood

Предложенията за рецепти понякога могат да бъдат еднообразни и да водят до повтарящи се идеи за хранене.

Цени на CookAIfood

Основен : 5 $ (100 кредита)

Разширено : 10 долара (225 кредита)

Премиум: 20 $ (500 кредита)

CookAIfood оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

10. Whisk It (Най-добър за управление на рецепти и планиране на хранене)

чрез Whisk It

Whisk It е всеобхватен помощник в кухнята, който се отличава с организиране на рецепти, планиране на хранене и опростяване на процеса на пазаруване.

Това, което прави този инструмент особено полезен, е способността му да запазва рецепти от всеки онлайн източник в персонализирана папка с рецепти – подобно на това как запазвате пинове в Pinterest, но специално проектиран за любителите на готвенето.

Най-добрите функции на Whisk It

Свържете се директно с различни услуги за доставка на хранителни продукти, за да поръчате съставки чрез платформата.

Запазете и категоризирайте рецепти от различни онлайн източници в централизирана папка с рецепти.

Превърнете всяка запазена рецепта в списък за пазаруване с едно кликване, за да сте сигурни, че никога няма да пропуснете някоя съставка.

Ограничения на Whisk It

Потребителският интерфейс понякога може да изглежда по-малко интуитивен.

Цени на Whisk It

Безплатно

Оценки и рецензии на Whisk It

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

11. RecipeGenAI (Най-добър за създаване на рецепти на професионално ниво)

чрез RecipeGenAI

Намалете разхищаването на храна с инструменти, които отговарят на вашите разнообразни хранителни нужди. RecipeGen AI разполага с богата база данни с над 300 съставки, която превръща наличните съставки в персонализирани рецепти.

Това, което прави RecipeGenAI уникален, е внедряването на дванадесет различни AI готварски персонажа. Всеки от тях притежава специализирани кулинарни познания. Независимо дали имате желание за автентични италиански ястия или искате да проучите азиатската фюжън кухня, можете да изберете готварски персонаж, който отговаря на желания от вас стил на готвене.

Най-добрите функции на RecipeGenAI

Открийте разнообразни кухни, създадени от готвачи от цял свят.

Насладете се на гурме опции с рецепти от шеф-готвачи, отличени с Michelin звезди, за премиум потребители.

Насладете се на неограничено генериране на рецепти с еднократно плащане и без скрити такси.

Ограничения на RecipeGenAI

Някои рецепти може да се наложи да бъдат леко променени, за да се получат добре в реалния живот.

Цени на RecipeGenAI

Стандартен план : 9,99 $/месец

Премиум опит: 14,99 $/месец

Оценки и рецензии за RecipeGenAI

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Повишете нивото на готвенето си с AI-базиран генератор на рецепти

AI генераторите на рецепти са преминали дълъг път – вече не се ограничават само до идеи за хранене, а са пълноценни помощници в кухнята, които помагат за намаляване на отпадъците, проследяване на храненето, организация и креативност.

Макар че много инструменти предлагат уникални предимства, ClickUp отива отвъд рецептите. Той комбинира интелигентно планиране на храненето с мощни функции за организация за безпроблемно готвене. От известно време е моят любим инструмент в кухнята и съм сигурен, че ще стане и ваш.

Регистрирайте се в ClickUp още днес и променете начина, по който готвите.