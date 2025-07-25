Над 30 най-добри подсказки на Leonardo AI за зашеметяващи визуални ефекти

Представете си блестяща метрополия, разположена на чужда планета, с небостъргачи, изработени от кристални структури, и неонови реки, течащи по улиците.

Преди няколко години превръщането на такива идеи във визуална реалност изискваше екип от експертни дизайнери и визуални артисти, въоръжени с високотехнологични инструменти.

Благодарение на Generative AI, дори и тези, които нямат опит в дизайна, вече могат да създават невероятно впечатляващи визуализации за минути. Сега си представете, че имате такава творческа сила на разположение – с платформа като Leonardo AI.

В тази публикация в блога ще ви запознаем с над 30 примера за подсказки на Leonardo AI, които могат да бъдат променени, преработени или използвани като вдъхновение за създаване на ваши собствени визуални шедьоври.

Време е да запретнем ръкави! 💁‍♀️

⏰ 60-секундно резюме Leonardo AI е генеративна AI платформа, която преобразува текстови подсказки в изображения, текстури и концептуално изкуство. Функции като персонализирано обучение на модели, преобразуване на изображения в подсказки и създаване на сценарии позволяват на потребителите да усъвършенстват визуалните си елементи с прецизност. Усвояването на подсказките повишава креативността и ефективността. Структурираните подсказки помагат за генерирането на точни изображения с високо качество, като намаляват времето и усилията. ClickUp помага за управлението на визуализации, генерирани от AI. С инструменти като Whiteboards, Docs и Brain, екипите могат да организират идеи, да си сътрудничат и да оптимизират творческите работни процеси.

Разбиране на Leonardo AI

Leonardo AI (придобита от Canva) е генеративна AI платформа, която използва усъвършенствани ML алгоритми, за да преобразува текстови подсказки във висококачествени изображения, илюстрации, текстури и концептуално изкуство.

чрез Leonardo AI

Освен това предоставя на потребителите разширени опции за персонализиране, с които да усъвършенстват, манипулират и довършват своите творения, без да ги правят да изглеждат изкуствени или непоследователни. Това е особено полезно за разработчиците на игри, дизайнерите и художниците, които се нуждаят от прецизен контрол над крайния резултат.

Основни характеристики на Leonardo AI

Обучение на персонализиран модел: Обучете AI с ваши собствени изображения, за да създадете визуализации, които съответстват на вашия стил, марка или артистична визия.

От изображение към подсказка: Качете изображение и AI ще генерира подсказка, която ще ви помогне да пресъздадете или усъвършенствате подобни визуализации без усилие.

AI подсказки: Получавайте по-умни подсказки с предложени прилагателни, наречия и емоции, за да подобрите резултатите си.

Сторибординг: Лесно създавайте поредица от визуални елементи, за да планирате истории, маркетингови кампании или концепции за игри.

Частен режим: Пазете вашите творения в тайна с едно просто натискане на бутон за допълнителна поверителност.

❗️Не искате да плащате за още един AI инструмент за генериране на изображения? ClickUp може да направи всичко това! Ето как. 👇🏼

Защо е толкова важно да овладеете подсказките?

Leonardo AI превръща идеите в зашеметяващи визуализации за минути, но само ако му дадете правилните подсказки. По-конкретно, колкото по-ясни сте, толкова по-добри резултати можете да очаквате.

Ето защо трябва да овладеете подсказките на Leonardo AI:

Предоставя точни резултати: Добре дефинираната подсказка помага на AI да разбере точния стил, композиция и детайли, които искате в изображенията си.

Намалява опитите и грешките: Ясните подсказки предотвратяват AI да създава случайни или несъответстващи визуализации, което означава по-малко ревизии.

Подобрява творческия контрол: Конкретните инструкции ви позволяват да настроите осветлението, перспективата и артистичните ефекти, без да се налага да правите последващи редакции.

Повишава мащабируемостта: Ефективните подсказки помагат за генерирането на множество вариации на една и съща концепция, като същевременно се запазва последователността.

Оптимизира разходите и ефективността: Добре структурираните подсказки ви помагат да създадете висококачествени резултати, като намаляват зависимостта от скъпи дизайнери за първоначалните чернови.

🔍 Знаете ли, че... Някои AI модели могат да пишат свои собствени подсказки! Automatic Prompt Engineer (APE) генерира, тества и избира най-ефективната подсказка – и всичко това самостоятелно.

Примери за подсказки на Leonardo AI

Leonardo AI съчетава изкуствен интелект в графичния дизайн, създавайки всичко – от мечтателни фантастични светове до кинематографични портрети.

За да ви помогнем да постигнете най-добри резултати, събрахме над 30 подсказки на Leonardo AI, които можете да използвате като вдъхновение или да опитате сами (време е да събудите инженера на подсказки, който се крие във вас!) 👇

Подсказки за създаване на фантастични и митологични изображения

Ето някои подсказки на Leonardo AI и изображения на митични същества, героични фигури и очарователни реалности.

1. Женска Черна канарка в леопардов текстил

Подсказка: Женски супергерой, вдъхновен от Black Canary, в комбинация с дизайн с леопардова тема, извисен в средата на оживен градски пейзаж. Тя носи изработен костюм с леопардови мотиви и черни кожени акценти.

💡Съвет от професионалист: Винаги включвайте кинематографични елементи в разказа. Използвайте прецизни описания, които придават дълбочина, като драматично осветление, материали с текстура и въздействащ контекст на околната среда, за да превърнете основните описания на героите в визуално многопластови сцени.

2. Фотореалистичен дракон в средновековни планини

Подсказка: Величествен, изключително детайлен черен дракон, кацнал на скалист хълм, с изглед към буйна долина с криволичеща река и далечни планини.

3. Самотен самурай, вървящ през бамбукова гора

Подсказка: Самотен самурай с катана, вървящ през мъглива бамбукова гора в здрач, мека, пламенна светлина на заден план, отражения във водата, кинематографична композиция, високодетайлен аниме стил, динамично осветление, обемна мъгла, сложни текстури.

📌 Повечето AI инструменти по подразбиране използват квадратни изображения, но използването на персонализирани пропорции дава по-добро кадриране. Кинематографичен (21:9 или 16:9) : Най-подходящ за пейзажи и динамични екшън сцени

Вертикален (9:16 или 4:5) : Най-подходящ за мобилни портрети с потапящ фон

Екстремно ултрашироко (32:9): Идеално за панорамни снимки

4. Снимка на древен храм с сложни детайли

Подсказка: Древен индийски храмов комплекс с сложни каменни резби и ярки нюанси на пясъчник, осветен от мека слънчева светлина. Архитектурата е величествена, заобиколена от буйна зеленина, с спокойна и вечна атмосфера, пресъздадена в фотореалистичен и кинематографичен стил.

Подсказки за създаване на визуализации за архитектурен и интериорен дизайн

Ето няколко подсказки, които изпробвахме, за да създадем впечатляващи интериори, архитектура и футуристични художествени концепции с Leonardo AI:

5. Модерна къща с безкраен басейн и изглед към океана

Подсказка: Къщата се отличава с впечатляващ висящ дизайн с безкраен басейн, който се слива безпроблемно с океана. Заобиколена от минималистичен ландшафт с местни растения, стъклената тераса предлага необезпокоявана гледка към морето и хоризонта. Топлата светлина подсилва спокойната и модерна атмосфера.

🖌️Допълнителни подробности: За създаването на тази картина използвахме Leonardo Kino XL и избрахме опцията Cinematic preset.

6. Усъвършенствайте осветлението на тази снимка на градски небостъргач

Подсказка: Модерна корпоративна сграда с елегантна синя фасада, големи стъклени прозорци, отразяващи силуета на града, логото на ClickUp, изписано с големи бели букви в горната част, градска среда с небостъргачи на заден план, топло осветление в златист час, високо детайлно, фотореалистично, професионален архитектурен стил.

7. Футуристична архитектура в пустинята

Подсказка: Футуристична архитектурна структура в средата на обширна пустинна местност, с елегантен, извит дизайн от стъкло и бетон. Заобиколена от пясъчни дюни и далечни планини под ясно синьо небе, сцената съчетава модерен минимализъм с сюрреалистична, фантастична атмосфера. Изключително детайлно и кинематографично осветление.

8. Минималистична японска чайна стая с мека светлина

Подсказка: Спокойна японска чайна стая с традиционни татами, ниска дървена маса и открита гледка към буйна, спокойна градина. Сцената е минималистична, с естествени дървени елементи, меко осветление и мирна атмосфера.

9. Богато украсен интериор на средновековна църква

Подсказка: Интериор на средновековна църква, сводести тавани, сложни фрески, витражи, детайлни дървени пейки, златни акценти на олтара, топло осветление от полилеи, слънчева светлина, проникваща през каменния под, фотореалистично, с висока степен на детайлност.

🎯Не забравяйте: Leonardo AI работи най-добре с кратки, описателни фрази, а не с дълги, сложни изречения, така че създавайте ясни подсказки.

10. Зловеща готическа къща

Подсказка: Изоставена готическа къща с сложни арки, прашен полилей, разкъсани червени кадифени завеси, счупени дървени подове, слаба светлина, проникваща през високите прозорци, и зловеща атмосфера.

Подсказки за генериране на визуализация на природата и пейзажа

Сега нека използваме Leonardo AI, за да създадем реалистични природни сцени, разположени в спокойни гори и величествени планини 👇

11. Зашеметяваща птица на цъфтящо дърво

Подсказка: Ярка птица, кацнала на клонче с черешови цветове през пролетта, с синьо, жълто и червено оперение, мек фокус на цъфтящия фон, нежно падащи листенца и топла слънчева светлина. Изключително детайлна, 8K фотореалистична с естествено осветление и ярки цветове.

12. Свиреп полярна мечка, олицетворяваща суровата сила и драмата на природата

Подсказка: Мощен полярна мечка, препускаща през заснежена местност под тъмно бурно небе, осветена от ярка мълния, с летящ сняг наоколо, кинематографична и фотореалистична, с висока степен на детайлност и драматична атмосфера.

💡Професионален съвет: Използвайте двойно наслагване, за да накарате AI генераторите да създават естествени слоеве, точно както би направила камерата. Вместо да оставяте AI да определя дълбочината, ръчно разделите предния план, средния план и задния план в подсказката си. Пример: „Рицар в ясен фокус (на преден план), покрити с мъгла руини, избледняващи в далечината (на средния план), кървавочервено небе (на заден план, леко замъглено).“

13. Златни есенни листа на спокойно езеро

Подсказка: Спокойна есенна сцена до тихо езеро, където златисти и червени листа падат нежно от голям дъб. Езерото отразява меките нюанси на вечерното небе, създавайки мечтателна и мирна атмосфера. Нежните вълнички по водата допринасят за реализма, а лек бриз раздвижва останалите листа във въздуха. Сцената е осветена от топла, златиста светлина, която подсилва уютната есенна атмосфера. Изключително детайлно, фотореалистично, кинематографично осветление

14. Фотореалистичен близък план на ярко слънчогледово цвете

Подсказка: Фотореалистичен близък план на ярки жълти слънчогледи с богати зелени листа, подредени на тъмен текстуриран фон.

15. Близък кадър на фламинго с размер на пръст

Подсказка: Близък план на миниатюрно розово фламинго, кацнало нежно на върха на човешки пръст, на фона на топъл, златист залез. Перата на фламингото са детайлни и меки, с ярки розови нюанси и сложна текстура.

Подсказки за създаване на научнофантастични и футуристични концепции

16. Непокорна женска лидерка в киберпънк екипировка

Подсказка: Роуг, 30-годишна жестока лидерка на съпротивата Eclipse Down, стои уверено. Дългата й кафява коса с сини дредлоки се вее под лунната светлина. Тя носи черно бойно облекло с кибернетични ръкавици, метална емблема и черни панталони с сини неонови акценти. Футуристичният градски пейзаж зад нея блести с холограми и изкуствени светлини, подчертавайки нейното забележително присъствие.

🔍Знаете ли? Можете да използвате раздела Negative Prompt (Отрицателни подсказки) в Leonardo AI, за да премахнете нежелани елементи от изображението. За начало можете да въведете елементи като „размазани ефекти“, „изкривени ръце“ или „без карикатурни изображения“.

17. Мъж с противогаз в дистопичен град

Подсказка: Мрачен мъж, носещ футуристична противогазна маска в проливен дъжд в дистопичен градски пейзаж, осветен от меки неонови светлини. Сцената е мрачна и кинематографична, с детайлни капки дъжд, отразяващи блясъка на града. Ултрареалистична и атмосферна с научнофантастичен привкус.

18. Извънземен космически кораб, летящ над спокойно езеро при залез слънце

Подсказка: Дигитална картина на огромен извънземен космически кораб, който лети над спокойна пейзаж при залез слънце, отразявайки се в тихото езеро под него.

19. Фотореалистично изображение на Меркурий

Подсказка: Огромна, блестяща планета доминира над извънземния хоризонт, хвърляйки топла оранжева светлина върху пуста, скалиста местност с разпръснати сферични камъни. Извиваща се река отразява блясъка на две слънца, залязващи на хоризонта, под ясно космическо небе, изпълнено със звезди. Кинематографично, изключително детайлно и фотореалистично изображение.

🔖 Приятелско напомняне: Използвайте много глаголи за действие и кинематографични указания в подсказките си. Например,❌ „Воин на бойното поле“ → Скучно✅ „Воин, белязан от битки, стискащ меча си, докато дъждът вали и жаравата се вихри в задимения въздух“ → Изглежда живо

20. Футуристична и луксозна подводна спалня

Подсказка: Футуристична подводна спалня с елегантни, модерни бели мебели и големи стъклени стени, от които се разкрива гледка към морския живот и кораловите рифове.

Подсказки за създаване на абстрактно изкуство

Нека сега обсъдим някои AI подсказки за изкуство, които можете да въведете в AI генератори за изкуство, за да дадете живот на вашите абстрактни идеи 👇

21. Плакат с котка с абстрактно геометрично изкуство

Подсказка: Дизайн, наподобяващ плакат, с стилизирана котка на ярък фон от цветни мозайки, гледаща леко нагоре, ярки цветове, чисти линии, сложни шарки, вдъхновени от съвременното народно изкуство.

22. Добавете ретро фон към изображение на ретро автомобил

Подсказка: Подобрете фона на ретро червена кола, паркирана на тревна поляна, като добавите ретро-вдъхновено небе с лъчи, далечни планини и високи палми. Използвайте топли, ярки тонове с носталгична естетика от 70-те години. Оставете колата непроменена, докато съчетавате фона безпроблемно.

23. Подреждане на масата за закуска

Подсказка: Фотореалистично цифрово произведение на изкуството, изобразяващо селска дървена маса, на която са подредени различни пресни плодове, ръчно изработен хляб и чаша мед, изсипана върху топли палачинки. Меката естествена светлина подчертава текстурите и цветовете, създавайки уютна и привлекателна атмосфера.

24. Снимка на луксозна узряла череша

Подсказка: Снимка на една лъскава червена череша със зелено стъбло, поставена върху мека кремава тъкан. Осветлението е естествено и разсеяно, създавайки минималистична и елегантна композиция с малка дълбочина на полето за фокус.

25. Чаша с ароматно кафе в уютна кафене

Подсказка: Фотореалистична снимка на чаша кафе с пара върху смартфон, поставена на дървена маса в кафене. На заден план се вижда топло осветление от индустриални висящи лампи и уютен, модерен интериор на кафене с големи прозорци и размазани детайли.

26. Сочен хамбургер в ресторант

Подсказка: Фотореалистичен близък план на сочен чийзбургер с маруля, домат и лъскава питка, заобиколен от купички с картофи, бисквити и закуски на дървена маса. На заден план се вижда замъглена, топло осветена ресторантска атмосфера с хора, които се хранят.

Други подсказки на Леонардо

27. Усъвършенстване на осветлението при портрети

Подсказка: Усъвършенствайте изображението на усмихната жена, като подобрите мекото осветление на лицето й и добавите повече дълбочина към замъгления градски пейзаж на заден план.

28. Снимка отгоре на оживен пазар

Подсказка: Снимка отгоре на оживен пазар на открито с цветни сергии, заети купувачи и сложни модели от стоки, подредени симетрично.

29. Телеобективна снимка на елен, излизащ от гората

Подсказка: Телеобективна снимка на елен в горска поляна, заобиколен от мека мъгла и далечни, размазани листа.

30. Заснемете човек, който гледа през прозореца

Подсказка: Средноъгълен кадър на човек, гледащ през прозореца, с отражението на градските светлини в стъклото и замъглен фон на стаята.

31. Създайте изключително детайлна макро снимка на движещи се часовникови механизми

Подсказка: Макро снимка отблизо на движещи се часовникови механизми, с сложни отражения и ясни метални детайли. Изключително детайлна и фокусирана.

32. Гледка към есенна гора с акцент върху дълбочината

Подсказка: Глубочина на фокус в горска пътека, осеяна с цветни есенни листа, слънчева светлина, проникваща през дърветата, и замъглен фон от далечни гори.

И това е обобщение на някои от най-ясно дефинираните, нюансирани и изработени примери за подсказки на Leonardo AI, от които можете да черпите вдъхновение!

Създаване на свои собствени подсказки за Leonardo AI

Сега, след като видяхте някои от най-прекрасните произведения на изкуството, които Leonardo AI може да създаде, нека ви запознаем с систематичен подход за създаване на ефективни подсказки.

1. Започнете с ясна визия

Процесът на генериране на подсказки започва много преди да натиснете лентата с подсказки. Той започва с ясна и подробна визия за това, което искате да създадете.

Не се впускайте в процеса набързо. Вместо това, отделете малко време, за да съберете вдъхновение и референции, с които да създадете подробни подсказки. Още по-добре, използвайте шаблони за настроение и табла за идеи за мозъчна атака, за да организирате мислите си.

Този подход ще ви помогне да мислите ясно за цветовите палитри, художествените стилове и темите, като постави основата за добре изработена подсказка.

2. Определете и опишете темата си

Темата е първото нещо, което въвеждате в генератора на AI подсказки. Тя е фокусната точка (централният елемент) на изображението, която подготвя сцената за AI подсказките да разгърнат своята магия.

Темата може да бъде нещо толкова просто като дърво. Ключът тук обаче е да бъдете възможно най-конкретни. Помислете за характеристики като цвят, размер, текстура, местоположение или всякаква уникална особеност, която прави темата забележителна.

Ако не знаете как да създадете описание на темата, ето няколко въпроса, на които трябва да опитате да отговорите: 👉Какъв е обектът? Например човек, животно, предмет или сцена. 👉Има ли глагол, който може да опише обекта? Например ходене, летене, почивка. 👉Какъв тип настроение или емоция изразява обектът? Например мир, мистерия, жизненост.👉Къде се намира обектът? Например, в гора, на футуристичен покрив, под звездното нощно небе👉Какви детайли правят обекта уникален? Например, блестящи очи, сложни шарки

Вземайки нашия пример, вместо просто „дърво“, по-добър обект за генериране на изображения от AI може да бъде „вековно дъбово дърво с извити корени“.

3. Подобрете подсказката с модификатори

Модификаторите са описателни елементи, които превръщат вашите идеи в нюансиран резултат.

Това са „допълнителните детайли“, които определят как изглежда, как се усеща или как взаимодейства обектът с околната среда, като обхващат аспекти като стил, композиция, осветление, текстури и други.

Кратък списък с думи, които можете да използвате, за да опишете различни модификатори:

Модификатор Описание Списък с полезни съвети Стил Определете художествения стил на изображението Киберпънк, аниме, 3D рендиране, фотореалистично, акварел, абстрактно, готическо Осветление Опишете как светлината взаимодейства с обекта или фона. Студийно осветление, сияйно, неонови светлини, приглушено, златен час, студио, мека светлина Настроение Определете емоционалния тон или атмосферата на изображението Капризен, спокоен, радостен, интензивен, меланхоличен Текстура Определете усещането или детайлите на повърхността на изображението Груб, павиран, лъскав, гланцов, кадифен, блестящ, напукан Композиция Опишете подредбата на елементите в рамката Симетрично, центрирано, средно фокусирано, панорамно, близък кадър, широк ъгъл Камерни ъгли и обективи Опишете дали имате предвид конкретна камера и обектив. Nikon D850, Canon EOS R6 Mark II, 70 mm, 35 mm, 85 mm, 135 mm+, 300 mm+, 800 mm Околна среда Опишете обстановката, в която се намира обектът Мъглива гора, градски хоризонт, омагьосана поляна, безплодна пустиня, дистопичен град

4. Бъдете конкретни с отрицателни подсказки

Продължаваме нататък, където конкретно казвате на Leonardo AI какво не искате да виждате в изображението.

Това може да бъде конкретна характеристика, стил или елемент, който може да изкриви изображението и да го направи по-малко привлекателно.

Някои ключови думи за негативни подсказки на Leonardo AI, които можете да запазите за себе си: Без ярки цветове

Без размазани изображения

Без карикатурни изображения

Без клонирани лица

Без странни глави

Без кръстосани очи

Можете да добавите тези подробности директно в подсказката си, но е много по-лесно да използвате функцията за отрицателни подсказки на Leonardo AI. Тя ви помага да прецизирате резултатите си, без да претрупвате основната си подсказка.

5. Приоритизирайте последователността

След като сте усъвършенствали подсказките си с модификатори и отрицателни ключови думи, е време да ги подредите по важност, за да насочите AI и да получите най-добри резултати.

И ето една структура на подсказки, която си заслужава да имате под ръка:

Описателен предмет + стил + композиция + цветно осветление + допълнителни детайли за рендиране + отрицателна подсказка

Нека сега разгледаме някои практични съвети, които ще ви помогнат да създадете още по-ефективни AI подсказки:

