Как да овладеете познанията за продуктите за успех в маркетинга

Клиентите могат да разберат кога една марка наистина разбира своя продукт. Независимо дали става въпрос за продажбена презентация или маркетингова кампания, задълбоченото познаване на продукта се отразява във всички тези вертикали. Това, от своя страна, изгражда доверие, укрепва посланията и води до по-добри резултати.

Екипите по продажбите, маркетолозите и мениджърите на марки се възползват от по-доброто разбиране на продуктите, които промотират. Но не винаги е лесно да се поддържат всички в синхрон и да се информират за новостите.

Тук на помощ идва ClickUp. От централизиране на информацията за продуктите до оптимизиране на обучението и сътрудничеството, той помага на екипите да организират, достъпват и прилагат знанията за продуктите безпроблемно.

В тази публикация в блога ще разгледаме как познаването на продуктите в маркетинга може да ви помогне да установите връзка с клиентите, да създадете по-добри стратегии и в крайна сметка да стимулирате растежа. 📈

Централизирайте информацията за продуктите: Използвайте база от знания за съхранение на спецификации, често задавани въпроси и материали за обучение.

Провеждайте структурирани обучения: Използвайте демонстрации на живо, сесии с въпроси и отговори и практическо обучение, за да подобрите запаметяването.

Обсъждане на стратегии за кампании: Ангажирайте мултифункционални екипи в сътрудничество в реално време, за да усъвършенствате позиционирането

Насърчавайте непрекъснатото учене: Провеждайте редовни сесии за споделяне на знания, за да поддържате маркетинговите усилия съгласувани.

Използвайте AI инструменти: Автоматизирайте извличането на информация и подобрете разработването на съдържание с помощта на AI-базирани прозрения. ClickUp оптимизира управлението на знанията за продуктите с: ClickUp Docs: Съхранявайте и организирайте подробности за продуктите в формат, подходящ за търсене.

Шаблон за рамка за обучение на ClickUp: Структурирайте и проследявайте ефективно програмите за обучение

ClickUp Whiteboards: Обсъдете стратегии за комуникация с екипите по продукти и маркетинг

ClickUp Brain: Получавайте незабавно информация за продуктите и подобрявайте яснотата на съдържанието

Цели на ClickUp: Задайте измерими цели, за да съгласувате маркетинговите усилия със знанията за продукта.

Какво е познаване на продуктите в маркетинга?

Познаването на продукта в маркетинга означава да разбирате продукта отвътре и отвън – неговите характеристики, предимства и как отговаря на нуждите на клиентите. Дълбокото разбиране на продукта е в основата на силните маркетингови стратегии.

Маркетолозите използват познанията за продуктите, за да установят значими връзки с аудиторията си. Например, при пускането на инструмент за продуктивност маркетолозите подчертават функциите, спестяващи време, и реални сценарии, в които инструментът оптимизира задачите. Това прави посланието ясно и убедително, което стимулира ангажираността.

С добро познаване на продукта, търговските представители и маркетинговите екипи могат да създават целенасочено съдържание. Публикации в блогове, обучителни видеоклипове или имейл кампании обясняват как продуктът решава конкретни проблеми или подобрява преживяванията. Всяка комуникация изглежда уместна и помага на потенциалните клиенти да видят стойността на продукта.

Обучението за познаване на продуктите също така спомага за уверени взаимодействия с клиентите. Маркетолозите могат да отговарят на въпроси, да разгледат опасения и да предоставят информация, която да насочи вземането на решения. Тези информирани разговори изграждат доверие и позиционират марката като предпочитано решение.

🔍 Знаете ли, че... 89% от потребителите казват, че добре осведомените продавачи в магазините правят посещението им в магазина по-приятно.

Защо познаването на продуктите е важно в маркетинга?

Опитвали ли сте някога да обясните нещо, което не разбирате напълно? Същото важи и за познаването на продуктите в маркетинга.

Ето защо познаването на продуктите е от решаващо значение за всеки вид маркетингова дейност.

Изгражда доверие: Дълбокото разбиране на вашия продукт установява авторитет и печели доверието на клиентите, позиционирайки вашата марка като надеждна.

Превръща маркетолозите в истински защитници: Познаването на продукта отвътре и отвън ви превръща в страстен разказвач, който се свързва с клиентите чрез уникални прозрения.

Подобрява клиентското преживяване: Отговарянето на въпроси, разрешаването на съмнения и предлагането на персонализирани решения кара клиентите да се чувстват ценени.

⚡️ конверсии: Създаването на прецизни съобщения, съобразяване с нуждите и представяне на стойността насърчава клиентите да предприемат действие.

🔍 Знаете ли, че... Първата телевизионна реклама е излъчена през 1941 г. и е за часовник Bulova. Тя е продължила само 10 секунди, но е дала началото на телевизионната реклама.

Как да подобрите познанията за продуктите в маркетинговите екипи

Добрата познания за продуктите свързват предлагането на вашата марка с нуждите на клиентите. Без тези познания, съгласуването на кампаниите с уникалните характеристики и предимства на продукта става предизвикателство за агентите по обслужване на клиенти и маркетолозите.

За щастие, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, опростява този процес. То свързва задачите, документите и сътрудничеството в едно работно пространство, помагайки на маркетинговите екипи да работят безпроблемно и да натрупат опит с продуктите.

Ето как софтуерът за управление на продукти на ClickUp може да подобри работните процеси на екипа. 🔄

Стъпка № 1: Сътрудничество с екипите на регулярна основа

Редовното взаимодействие между маркетинговите и продуктовите екипи е от съществено значение за съгласуването на кампаниите с стратегиите за управление на продуктите.

Седмичните срещи, сесиите за мозъчна атака или съвместните пътни карти държат маркетолозите в течение с новите функции и начините, по които те решават проблемите на клиентите.

Маркетинг софтуерът на ClickUp опростява това сътрудничество чрез проследяване на проекти, работни процеси на екипа и сътрудничество в реално време в едно работно пространство. Функции като споделени табла и интегрирани съобщения поддържат всички в синхрон и фокусирани върху постигането на впечатляващи резултати.

Задачи в ClickUp

Организирайте и проследявайте сътрудничеството между екипите с ClickUp Tasks

ClickUp Tasks е централен хъб, където екипите могат да разделят работата си на управляеми задачи, да разпределят отговорности и да следят напредъка.

За маркетинговите екипи това означава да знаят винаги кои продуктови актуализации са в процес на разработка и кои са готови за промотиране.

Статусите на персонализираните задачи в ClickUp добавят допълнителна яснота.

Например, по време на пускането на продукт на пазара, екипът по продукта може да създаде задача с актуализации за нова функция и да маркира нейния статус като „В разработка“. Когато задачата премине в „Тестване“, маркетинговият екип може да подготви кампании, знаейки кога ще бъдат налични ресурси като ръководства за потребители или демонстрации.

Този подход се оказа успешен за Atrato, компания за финансови услуги. Те внедриха ClickUp, за да оптимизират работните си процеси, и отбелязаха 30% увеличение в скоростта на разработване на продукти.

Осъзнахме, че ни липсва ефективен начин за проследяване на задачите и нямаме ясна представа за това, което прави продуктовият екип, затова започнахме да търсим нова платформа. Тогава открихме ClickUp. Платформата беше перфектната комбинация – не беше прекалено техническа и объркваща, нито прекалено елементарна. Тя ни даде гъвкавостта да създаваме, преместваме и организираме екипи и проекти по свой собствен начин.

💡 Професионален съвет: Създайте ролята „шампион по знания“ в екипа си, за да актуализирате и споделяте редовно най-новите информации за продуктите. Този човек може да помогне за оптимизиране на споделянето на знания, като гарантира, че ценната информация се споделя последователно.

Стъпка 2: Централизирайте знанията за продуктите в споделено пространство

Подробностите за продуктите могат лесно да се изгубят в имейл кореспонденцията или разпръснатите файлове, което затруднява маркетинговите екипи да получат достъп до точна информация.

Решението се крие в обща вътрешна база от знания, която събира на едно място спецификациите на продуктите, често задаваните въпроси, примери за употреба и обратна връзка от клиентите.

ClickUp Docs

Централизирайте информацията за продуктите и не само с ClickUp Docs

ClickUp Docs е създаден точно за тази цел. Той позволява на екипите да организират подробна информация за продуктите и да свързват свързани задачи, като правят всичко лесно достъпно.

Да предположим, че вашият продуктов екип пуска нова актуализация на софтуера. С Docs те могат да създадат документ, в който да опишат функциите на актуализацията и да вградят визуални елементи или работни процеси, за да ги обяснят.

Маркетинг екипът може да се позовава на този документ, за да създаде точни послания за кампанията, като гарантира последователност във всички точки на контакт.

Най-хубавото е, че цялото ви натрупано знание в ClickUp (плюс всичките ви интегрирани приложения) става напълно достъпно за търсене с Connected Search. Просто въведете информацията за продукта, която търсите, използвайки естествен език, и ClickUp ще я изведе за вас!

Шаблон за база от знания на ClickUp

Получете безплатен шаблон Опростете начина, по който екипите извличат информация с шаблона за база от знания на ClickUp.

Още по-добре, можете да използвате шаблона на базата от знания на ClickUp, за да създадете структурирано и достъпно за търсене хранилище, на което могат да разчитат както маркетинговите, така и продуктовите екипи.

С структурирани раздели за статии с информация, често задавани въпроси и важни ресурси, шаблонът гарантира, че цялата информация е добре организирана и достъпна. Всяка подробност е съхранена по начин, който имитира опита на професионален център за помощ.

💡 Професионален съвет: Изгответе гъвкав план за обучение, който включва контролни точки за преглед на напредъка и адаптиране на сесиите въз основа на обратната връзка от екипа. Този итеративен подход отстранява всякакви пропуски в знанията и поддържа ангажираността на екипа.

📮ClickUp Insight: Типичният работник, който се занимава с информация, трябва да се свърже средно с 6 души, за да си свърши работата. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредва с проектите. Проблемът е реален – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Централизирана платформа като ClickUp, с Connected Search и AI Knowledge Manager, решава този проблем, като предоставя контекста на ваше разположение в реално време.

Стъпка 3: Използвайте обучения и структурирани рамки

Документацията е от решаващо значение, но обучението за продуктите чрез интерактивни сесии задълбочава разбирането за тях. Живите демонстрации, въпросите и отговорите, както и ролевите игри правят функциите по-осезаеми и по-лесни за запомняне.

Тези сесии насърчават отворената комуникация между екипите и дават на маркетинг специалистите увереност да представят ефективно характеристиките на продуктите.

Шаблон за обучение на ClickUp

Изтеглете този шаблон Шаблонът за обучение на ClickUp е създаден, за да ви помогне да записвате идеи, да управлявате промени в дизайна и да проследявате напредъка.

Използвайте шаблона за обучение на ClickUp, за да структурирате и проследявате програмите за обучение. Този шаблон ви позволява да организирате сесии, да възлагате последващи задачи и да наблюдавате участието безпроблемно.

То ви позволява да разделите сложната информация на лесноразбираеми модули, които след това могат да бъдат прегледани, обсъдени и използвани за създаване на целеви кампании и съобщения. С този шаблон можете да предоставите необходимия контекст за продукта, за да помогнете на екипа си да разработи убедителни материали и да стимулира успешното пускане на продукти на пазара.

Освен това можете да приложите шаблона за план за внедряване на обучението на ClickUp, за да зададете етапи и да проследявате напредъка във времето.

Съвместните сесии за мозъчна атака позволяват на вашите екипи да открият нови начини за позициониране и промотиране на продукта. Включването на екипите по продажбите добавя технически познания, което води до по-точни и убедителни послания.

ClickUp Whiteboards

Сътрудничество по стратегии за кампании в реално време с ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards предоставя споделено визуално пространство за мозъчна атака в реално време.

Екипите могат да скицират работни процеси, да картографират пътуванията на клиентите или да създават концепции за кампании, без да пропускат важни данни. Белите дъски позволяват и директно свързване на задачи, така че идеите се превръщат в практически действия незабавно.

Например, по време на сесия за мозъчна атака за пускането на нова функция, екипът по продуктите може да подчертае как функцията решава конкретни предизвикателства за потребителите. След това екипът по маркетинг може да начертае идеи за съобщения, свързвайки ги с задачите на кампанията.

Това динамично сътрудничество преодолява различията между творчеството и изпълнението.

💡 Съвет от професионалист: „Правилото на 7“ е маркетингов принцип, според който потенциалните клиенти трябва да видят или чуят дадено съобщение седем пъти, преди да предприемат действие.

Стъпка 5: Поддържайте непрекъснато знанието за продуктите

Знанията за продуктите не са статични.

За да сте сигурни, че вашият маркетинг екип е добре информиран, трябва да интегрирате непрекъснати цикли на обратна връзка. Редовното събиране на информация от вашия продуктов екип за актуализации на функции, промени или обратна връзка от клиентите позволява на маркетолозите да бъдат в крак с развитието на продукта.

Можете да създадете цикли на обратна връзка, като планирате периодични синхронизации между маркетинговия и продуктовия екип. Тези сесии могат да се фокусират върху нови разработки, предизвикателства и успешни истории, като същевременно служат като възможности за обучение по отношение на познанията за продукта, за да помогнат на екипа ви да разбере как продуктът се вписва в по-широкия пазарен пейзаж.

Повтарящи се задачи в ClickUp

Планирайте и проследявайте сесиите за обратна връзка с ClickUp Recurring Tasks

За този процес ClickUp Recurring Tasks е безценен. Можете да ги настроите за синхронизиране на екипа, като автоматично информирате всички кога да преразгледат ключови теми или нови функции.

Тези задачи могат да бъдат свързани с ресурси като обучителни материали или продуктова документация, за да се гарантира, че нищо не е пропуснато.

Например, създайте месечна повтаряща се задача, при която маркетинговият екип се свързва с продуктовия екип, за да получи актуална информация за промените във функциите. Свържете тези задачи с вашата база от знания, така че всяка нова информация да се добавя и споделя с по-широкия екип.

Ние използваме ClickUp за управление на всички наши проекти и задачи, както и като база от знания. Той се използва и за мониторинг и актуализиране на нашата OKR рамка и за няколко други случая, включително диаграми на потоци, формуляри за заявки за отпуск и работни потоци. Страхотно е, че можем да обслужваме всичко това в рамките на един продукт, тъй като нещата могат много лесно да бъдат взаимосвързани.

🔍 Знаете ли, че... Бизнесът печели 36 долара за всеки 1 долар, похарчен за имейл маркетинг.

Бързият достъп до подходящите познания за продуктите повишава ефективността. Вместо да претърсвате файлове, инструментите, базирани на изкуствен интелект, могат да ви предоставят точно необходимата информация.

ClickUp Brain

Започнете да използвате ClickUp Brain Задавайте въпроси на ClickUp Brain за бърз достъп до подходящо и задълбочено познание за продуктите.

Тук на помощ идва ClickUp Brain. Тази функция на ClickUp, базирана на изкуствен интелект, ви позволява да задавате въпроси и да получавате незабавен достъп до релевантна информация от работното си пространство.

Независимо дали става дума за актуализации на продукти, документи по проекти или бележки, свързани със задачи, ClickUp Brain ефективно извлича цялото свързано съдържание, което отговаря на запитването, което го прави ценен инструмент за намаляване на времето, прекарано в търсене на информация.

Например, ако вашият маркетинг екип планира кампания и трябва да знае как последните промени в продукта се отразяват на посланията, той може просто да попита: „Какви са последните новини за функция X?“ или „Можете ли да ми покажете последните отзиви за продукт Y?“

ClickUp Brain ще извлече незабавно съответните задачи, документи и разговори на екипа от вашето работно пространство.

Колкото повече въпроси задава екипът ви и колкото повече взаимодейства с инструмента, толкова по-умен става той, като оптимизира процеса на споделяне на знания и гарантира, че всички са информирани и съгласувани.

Започнете да използвате ClickUp Brain Подобрете яснотата и съгласуваността на съдържанието с ClickUp Brain

ClickUp Brain може да ви помогне и при изготвянето на обучителни материали, подобряването на вътрешната документация и създаването на по-атрактивно съдържание.

Например, след обучение можете да го използвате, за да усъвършенствате бързо резюмета, чернови на блогове или документи за съобщения въз основа на споделената информация. Това ви гарантира, че винаги имате достъп до най-точната и полезна информация.

Стъпка 7: Съгласувайте познанията за продукта с маркетинговите цели

След като вашият маркетинг екип придобие необходимите познания за продуктите, следващата важна стъпка е да съгласувате тези познания с ясни маркетингови цели.

Когато познанията за продуктовия маркетинг се прилагат към конкретни цели, те осигуряват ясна посока, като поддържат усилията фокусирани и ефективни. Без определени цели, познанията за продукта могат да се загубят, а екипите може да имат затруднения при измерването на напредъка или проследяването на успеха.

🌱 Съвети за растеж: Ако някога се затрудните да обясните дадена функция, помислете как бихте я обяснили на приятел. Простото, ясното и разбираемото винаги печели! Всеки път, когато научавате нова функция на продукта, помислете как тя решава реален проблем на клиента. Това е като да отключите тайна сила!

За да сте сигурни, че екипът ви ефективно прилага знанията си, поставете измерими цели, които отразяват колко добре разбира и комуникира характеристиките на продукта.

Ясните и реалистични цели насочват работата на вашия екип и му помагат да остане на правилния път. Тези цели могат да се фокусират върху подобряване на продуктовите съобщения, увеличаване на приемането на функциите или повишаване на удовлетвореността на клиентите – всяка от тях е свързана с ключова част от знанията за продукта.

Цели на ClickUp

Проследявайте напредъка в подобряването на познанията за продуктите с ClickUp Goals.

С ClickUp Goals можете да създадете конкретни, измерими цели и да ги свържете директно с вашите маркетингови дейности. Задайте ясни цели на продуктовия мениджър, разделите ги на по-малки задачи и проследявайте напредъка, докато екипът ви работи за постигането на всяка цел.

Например, ако вашият маркетинг екип има за цел да подобри ангажираността на клиентите, като им помогне да разберат по-добре функциите на продукта, можете да си поставите цел като „Увеличаване на приемането на функциите през следващото тримесечие“.

След това раздели тази цел на по-малки задачи, като организиране на обучения за новите функции, актуализиране на документацията за продукта или създаване на съдържание, което да покаже възможностите на продукта.

Можете също да зададете крайни срокове и да следите темпото на напредъка, като коригирате плановете според нуждите.

💡 Съвет от професионалист: Насърчавайте опитни членове на екипа да водят обучения, тъй като те често имат ценни, реални познания, които да споделят.

Създайте маркетингова инерция с ClickUp

Знаете, че познаването на продукта е от съществено значение за успеха в маркетинга. То ви помага да установите връзка с клиентите, да отговаряте на техните въпроси и да им покажете как вашият продукт решава техните проблеми. Когато имате ясно разбиране за вашия продукт, можете да общувате с увереност и да изградите трайно доверие.

Нуждаете се от инструмент, който комбинира всичко, за да работи безпроблемно. ClickUp ви помага да направите точно това. Използвайте ClickUp Docs, за да съхранявате подробности за продуктите на едно място, Tasks, за да поддържате организация, и Whiteboards, за да обсъждате идеи с екипа си.

Всичко, от което се нуждаете, е на една ръка разстояние, готово да подкрепи вашите маркетингови усилия.

