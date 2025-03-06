11-те най-добри инструмента за сътрудничество на Microsoft за подобряване на производителността

Сътрудничеството е основата на всеки успешен екип, независимо дали управлявате малка група или мащабен проект.

Докато малките екипи процъфтяват благодарение на тясното си взаимодействие, съвременните проекти често изискват разрастващи се „мега мултифункционални екипи“ с десетки или дори стотици членове.

С разрастването на екипите предизвикателствата пред сътрудничеството се умножават, но решението не е в намаляване на мащаба. Вместо това, става въпрос за оборудване на екипите с подходящите инструменти. Наборът от инструменти за сътрудничество на Microsoft е проектиран да премахне изолираността, да подобри комуникацията и да повиши производителността, докато екипите работят заедно, независимо от размера им.

Тази публикация в блога разглежда 11-те най-добри инструмента за сътрудничество на Microsoft, които помагат на вашия екип да остане свързан, да подобри ефективността си и да постигне повече.

Подходящите инструменти за сътрудничество на Microsoft ще ви позволят да споделяте идеи без усилие и да изпълнявате проекти като по часовник.

Ето няколко ключови функции, които трябва да имате предвид:

Функции : Съпоставяйте възможностите на инструмента с вашите конкретни нужди. Например, Microsoft Project се отличава с подробно проследяване на проекти, докато Microsoft Loop позволява модулно сътрудничество по съдържанието.

Мащабируемост: Независимо дали използвате Microsoft за лична продуктивност или за сътрудничество в цялата компания, потърсете инструмент, който може да се мащабира, за да отговори на нарастващите изисквания на данните и потребителите, без да се компрометира производителността.

Интеграция: Изберете инструменти, които се интегрират безпроблемно с основните приложения на Microsoft, като Outlook, OneDrive и Power BI.

Леснота на използване: Потърсете инструменти, които минимизират времето за обучение, като ги правят достъпни дори за потребители без технически познания.

Икономическа ефективност: Оценете дали цената на инструмента съответства на бюджета на вашата организация, като вземете предвид дългосрочната възвръщаемост на инвестицията. Плановете на Microsoft 365 обединяват множество инструменти, като често предлагат по-добра стойност от самостоятелните решения.

Сега, когато вече знаете какви функции да търсите в инструментите за сътрудничество на Microsoft, ние сме подбрали списък с най-добрите от тях, като всеки от тях предлага мощни функции, които ще ви помогнат.

1. Microsoft Teams (най-добър за комуникация и срещи в екип)

чрез Microsoft Teams

Microsoft Teams е унифицирана платформа за комуникация и сътрудничество, която се отличава с чат и видеоконферентна връзка в реално време. Нейната интеграция с приложенията на Office 365 я прави идеалния център за работа в екип.

Чатът в Teams ви позволява да споделяте и редактирате съдържание едновременно в групов чат, като промените на всички се запазват автоматично. Можете да сътрудничите по файлове директно в платформата, което намалява необходимостта от дълги комуникационни вериги.

Най-добрите функции на Microsoft Teams

Активирайте видео и аудио конференции с до 1000 участници в Teams.

Комуникирайте с големи групи, посветени на проекти, като използвате функционалността „Канали“.

Записвайте и транскрибирайте срещите автоматично за бъдеща справка.

Използвайте режима „Заедно“, за да направите виртуалните срещи по-ангажиращи.

Ограничения на Microsoft Teams

Управлението и организирането на файлове, споделени в канали или чатове, може да стане все по-трудно с нарастването на обема им.

Друг основен недостатък на Microsoft Teams е, че ограничава екипите до 200 публични канала и 30 частни канала.

Цени на Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 USD/потребител на месец

365 Business Basic : 6 USD/потребител на месец

365 Business Standard: 12,5 $ на потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Teams

G2: 4. 3/5 (над 15 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 9500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Teams?

Обичам това, че Teams позволява сътрудничество в реално време по документи и предлага функции за видеоконферентна връзка. Това е сътрудничество от ново поколение във всички аспекти на комуникацията, което позволява на потребителите да се насладят на напълно потапящо и значимо сътрудничество, което надхвърля възможностите на всички налични в момента офис инструменти.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на Gartner, почти 80% от работниците разчитат на инструменти за сътрудничество в работата си.

2. Microsoft SharePoint (най-добър за споделяне на документи и сътрудничество)

чрез Microsoft SharePoint

Известен със сътрудничеството по документи, Microsoft SharePoint позволява на екипите да съавторстват документи в реално време, като същевременно поддържат строг контрол на версиите.

Можете да избирате от библиотека с документи с над 100+ SharePoint шаблона или да проектирате персонализиран поток от нулата, за да го интегрирате с SharePoint. Неговата отличителна характеристика е възможността да автоматизирате работните потоци с помощта на Power Automate.

Най-добрите функции на Microsoft SharePoint

Създайте персонализирани интранет портали за вътрешна комуникация

Управлявайте разрешенията и контрола на достъпа за по-добра сигурност

Използвайте маркиране с метаданни за лесно категоризиране и търсене на документи.

Ограничения на Microsoft SharePoint

Някои хора може да се нуждаят от малко време, за да разберат как да предоставят достъп на другите.

Има известно забавяне при качването на файлове или преместването им в други папки.

Цени на Microsoft SharePoint

Безплатно: Едномесечен пробен период

SharePoint (План 1) : 6 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard: 15 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 5000 отзива)

3. Microsoft Outlook (най-добър за управление на имейли и календар)

чрез Microsoft Outlook

Microsoft Outlook е мощен инструмент за управление на имейли, който надхвърля основната комуникация и предлага интегрирани споделени календари за екипа и вграден мениджър на задачи, за да поддържа екипите организирани. Известен със своята сигурност на корпоративно ниво, Outlook гарантира, че вашата комуникация остава поверителна и сигурна.

Функциите му за планиране, включително планиране на срещи и планиране на имейли, го правят отличен инструмент за бизнеса и за да бъдете винаги една крачка напред в натоварената работна среда.

Най-добрите функции на Microsoft Outlook

Автоматично приоритизирайте имейлите с функцията „Фокусирана пощенска кутия“

Управлявайте споделени пощенски кутии за сътрудничество в екип

Поддържайте изреченията си кратки и изпипани с предложения, докато пишете (интелигентна проверка на правописа и граматиката)

Синхронизирайте настолни и мобилни устройства за продуктивност в движение.

Ограничения на Microsoft Outlook

Функцията за търсене понякога може да бъде бавна, особено когато се работи с голям обем имейли.

Outlook не работи добре на смартфони и понякога има забавяне при получаването на имейли.

Цени на Microsoft Outlook

Безплатни

Microsoft 365 Business Basic : 7,20 $/потребител на месец

Microsoft 365 Business Standard : 15 USD/потребител на месец

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Outlook

G2: 4,5/5 (над 2500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft Outlook?

MS Outlook е един от най-използваните инструменти за изпращане на имейли и управление на работния ви календар. Най-добрата характеристика на този инструмент е безпроблемната му интеграция с други инструменти за срещи като Zoom workplace, MS Teams и др. Аз съм ежедневен потребител на MS Outlook от 7 години и това е един от най-удобните инструменти с опции за синхронизация в реално време.

4. Microsoft Whiteboard (най-подходящ за мозъчна атака и визуално сътрудничество)

чрез Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard предоставя дигитално платно, на което екипите могат да сътрудничат творчески. То е идеално за мозъчна атака, планиране и скициране на идеи в реално време. Уникална функция е автоматичното разпознаване на форми, което превръща ръчно нарисуваните форми в изпипани диаграми.

Най-добрите функции на Microsoft Whiteboard

Използвайте лепящи се бележки и текстови полета за структурирано мозъчно буряне.

Останете в ритъма с компонентите Loop в Whiteboard, които се синхронизират в чатове, срещи, имейли и документи.

Насладете се на естествено писане и рисуване с Microsoft Surface Hub с двойно активно писане с писалка.

Иновации и дизайн по-бързо с над 60 готови шаблона

Ограничения на Microsoft Whiteboard

Съобщава се за проблеми с дисплея, когато повече от един потребител работи върху един и същ файл.

Цени на Microsoft Whiteboard

Безплатни с акаунт/абонамент за Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft Whiteboard

G2: 4/5 (над 40 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 140 отзива)

5. Microsoft Project (най-добър за управление на проекти)

чрез Microsoft Project

Ако искате инструмент, който да ви помага при планирането, проследяването и управлението на сложни проекти, Microsoft Project е точно за вас. Той е идеален за разпределяне на ресурси и управление на графици. Този предсказващ механизъм за планиране използва изкуствен интелект, за да предложи оптимални графици и разпределение на ресурсите.

Най-добрите функции на Microsoft Project

Интегрирайте с Planner за опростено управление на задачите.

Планирайте проектите си с динамично график, базиран на необходимите усилия, продължителността на проекта и разпределените членове на екипа.

Създавайте интерактивни табла, за да видите цялостното състояние и да се запознаете с подробностите на вашите проекти и програми, като използвате визуализацията на Power BI.

Автоматизирайте работните процеси на настолни и мобилни устройства с гъвкава и сигурна платформа, изградена на базата на Azure cloud.

Ограничения на Microsoft Project

Някои потребители са съобщили, че е необходимо да се експериментира много, за да се разбере напълно интерфейсът.

Цени на Microsoft Project

Microsoft Planner: Включен в Microsoft 365

Planner Plan 1: 10 $/потребител на месец

Planner и Project Plan 3: 30 $/потребител на месец

Planner и Project Plan 5: 55 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Project

G2: 4/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2000 отзива)

👀 Знаете ли, че... Проучване на Microsoft установи, че 85% от анкетираните служители считат, че инструментите за сътрудничество са от съществено значение за дигиталната трансформация на тяхната компания.

6. Microsoft OneDrive for Business (най-доброто решение за съхранение в облак и споделяне на файлове)

чрез Microsoft OneDrive

OneDrive for Business предлага сигурно съхранение в облака и позволява сигурно споделяне на файлове отвсякъде. Той е особено ценен за екипи, които работят дистанционно и в хибридни работни условия. Ключова характеристика е функцията за възстановяване на файлове в рамките на 30 дни, която осигурява допълнителна защита на данните.

Най-добрите функции на Microsoft OneDrive for Business

Автоматично архивирайте файлове, снимки и видеоклипове на различни устройства

Споделяйте файлове извън компанията с защитени връзки и дати на валидност.

Защитете чувствителните данни с усъвършенствани инструменти за криптиране и съответствие

Сканирайте важни документи с помощта на мобилното приложение Microsoft OneDrive.

Ограничения на Microsoft OneDrive for Business

Ограничени функции за сътрудничество за документи, които не са в Office

По-висока цена за разширени функции

Цени на Microsoft OneDrive for Business

OneDrive for Business (План 1) : 6 USD/месец на потребител

Microsoft Business 365 Basic : 7,20 $/месец на потребител

Microsoft Business 365 Standard: 15 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft OneDrive for Business

G2: 4. 3/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneDrive for Business?

За мен безпроблемната интеграция с MS 365 улеснява сътрудничеството в реално време с нашия екип и цялата организация по документи в Word, Excel и PowerPoint.

💡Съвет от професионалист: Интегрирайте инструменти за сътрудничество в облака с вашата система за управление на проекти, за да ускорите работните процеси и да намалите превключването на контекста за вашия екип.

7. Microsoft To Do (най-добър за управление на задачи)

чрез Microsoft To Do

Microsoft To Do е мултиплатформена приложение за управление на задачи, което уникално съчетава простота и мултиплатформена синхронизация. То ви позволява да разделите задачите на прости стъпки, да добавите крайни срокове и да зададете напомняния за ежедневния си списък с задачи, за да не изгубите фокуса си.

Най-добрите функции на Microsoft To Do

Разпределяйте задачи на членовете на екипа за споделена отговорност.

Прикачете файлове или бележки директно към задачите за контекст

Синхронизирайте индивидуални или споделени списъци със задачи на всички устройства за безпроблемни актуализации.

Интегрирайте с Outlook Tasks, за да управлявате всички видове задачи на едно място.

Ограничения на Microsoft To Do

Силно зависими от екосистемата на Microsoft

Ограничени възможности за персонализиране по отношение на маркирането на задачите

Цени на Microsoft To Do

Безплатни с акаунти/абонаменти за Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft To Do

G2: 4. 4/5 (80+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 3000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Microsoft To Do?

Обичам Microsoft To-Do заради безпроблемната интеграция на функциите за управление на задачи и сътрудничество, които без усилие подобряват работния ми процес в областта на дизайна и придават творчески привкус на организацията на задачите.

8. Microsoft Loop (най-добър за съвместно създаване на документи в реално време)

чрез Microsoft Loop

Microsoft Loop подобрява сътрудничеството, като позволява споделяне на динамично съдържание в реално време чрез своите гъвкави компоненти като таблици, списъци или бележки.

Те могат да се редактират едновременно в приложения на Microsoft като Teams и Outlook, което елиминира изолираността и насърчава прозрачността за мултифункционалните екипи. Модулната структура на Loop се адаптира към променящите се нужди на проекта, като предлага гъвкавост и яснота.

Най-добрите функции на Microsoft Loop

Създавайте съвместно, бъдете информирани и продължавайте оттам, откъдето другите са спрели, с Copilot в Loop.

Проследявайте промените в компонентите с вградена история на версиите

Управлявайте проекти с свързани страници за изчерпателна документация.

Получавайте само уведомленията, които ви интересуват, и останете фокусирани върху това, което изисква вашето внимание.

Ограничения на Microsoft Loop

Няма опция за създаване на релационни бази данни или за свързване на страници в рамките на друга страница.

Някои потребители се затрудняват с предоставянето на достъп на гости до файлове

Цени на Microsoft Loop

Безплатно с акаунт/абонамент за Microsoft 365

Оценки и рецензии за Microsoft Loop

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Недостатъчно оценки

9. Microsoft Viva Engage (най-доброто за ангажираност на служителите)

чрез Microsoft Viva Engage

Специално проектиран за предприятия, Microsoft Viva Engage свързва служителите чрез платформа в стил социална мрежа.

Той насърчава отворената и сътрудническа комуникация и споделянето на знания. Уникална характеристика е функцията Storyline, която извлича корпоративни данни и позволява на служителите да споделят актуализации и идеи, като по този начин се създава чувство за общност.

Най-добрите функции на Microsoft Viva Engage

Организирайте виртуални събития, за да насърчите ангажираността на екипа

Създавайте и усъвършенствайте публикации, добавяйте подробности и избирайте тона с Copilot в Viva Engage.

Публикувайте анкети и проучвания, за да съберете обратна връзка от екипа.

Отбележете постиженията с значки и класации

Споделяйте актуализации за организацията с стилизирани фийдове

Ограничения на Microsoft Viva Engage

Някои потребители споделят, че се нуждаят от по-добри опции за персонализиране на таблото и аналитичните отчети.

Потребителите, които не са запознати с Microsoft Teams и Viva Connections, имат затруднения при изучаването на платформата.

Цени на Microsoft Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities : 2 USD/потребител на месец

Microsoft Viva Workplace Analytics и обратна връзка от служителите : 6 USD/потребител на месец

Microsoft Viva Suite: 12 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Microsoft Viva Engage

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (800+ отзива)

🧠 Интересен факт: Според проучване на Salesforce, 75% от работниците предпочитат да общуват с колегите си като с приятели, а повече от една трета предпочитат да общуват дори с външни клиенти или партньори, както биха общували с приятели.

10. Microsoft OneNote (най-добър за водене на бележки и организация)

чрез Microsoft OneNote

С поддръжка на богато съдържание като текст, изображения и аудио записи, Microsoft OneNote позволява на членовете на екипа да допринасят и да имат достъп до информация в реално време. Той може да се синхронизира между устройства и да се интегрира с Microsoft 365, което го прави идеален за мозъчна атака, споделяне на идеи и ефективна съвместна работа.

Можете да добавяте аудио записи, за да записвате подробности от срещите, и да подчертавате важното съдържание с вградените инструменти за рисуване.

Най-добрите функции на Microsoft OneNote

Пресъздайте усещането за физически папка с отделни раздели и страници в Digital Notebook Layout.

Комбинирайте използването на цифрово мастило с естественото усещане на писалката, за да нахвърляте вдъхновенията си и да ги представите на членовете на екипа си.

Записвайте бързо бележките си с помощта на гласово транскрибиране и ги преглеждайте по-късно.

Ограничения на Microsoft OneNote

Липса на разширени функции за управление на задачите

Без диаграми на Гант или изгледи на времевата линия

Цени на Microsoft OneNote

Безплатна пробна версия с ограничени функции

Налични като добавка в плановете на Microsoft 365, започващи от 7,20 $ на потребител/месец.

Оценки и рецензии за Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (над 1800 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 1500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Microsoft OneNote?

Microsoft OneNote е отлично приложение за водене на цифрови бележки с интуитивен интерфейс и широк набор от функции. То е чудесен избор за ефективно управление на бележките благодарение на своята силна организационна структура, синхронизация между различни платформи, голяма безплатна версия, превъзходен уеб клипър и функции за сътрудничество.

11. Microsoft 365 Groups (най-доброто за пространства за сътрудничество в екип)

чрез Microsoft

Microsoft 365 Groups е услуга за членство в различни приложения в Microsoft 365. Тя създава споделено пространство за екипите, в което те могат да си сътрудничат в приложения като Outlook, Teams и SharePoint. Интеграцията ѝ с Microsoft Planner е уникална функция, която предоставя обединена визия за задачите и графиците.

Най-добрите функции на Microsoft 365 Groups

Създайте споделени календари за координирано планиране

Използвайте унифициран списък със задачи за междуфункционални проекти.

Управлявайте лесно разрешенията за сигурно сътрудничество

Синхронизирайте с OneDrive за споделен достъп до файлове

Ограничения на Microsoft 365 Groups

Потребителите съобщават, че прекалено лесният начин за създаване на 365 групи води до объркващи и повтарящи се имена на групи в цялата организация.

Цени на Microsoft 365 Groups

Налични с абонамент за Microsoft 365, започващ от 12 USD/потребител на месец.

Оценки и рецензии за Microsoft 365 Groups

G2: Няма налични оценки

Capterra: Няма налични оценки

Екосистемата на Microsoft се простира отвъд собствените си инструменти, като предлага възможности за интегриране с мощни платформи като Slack, Asana и ClickUp.

Нека ги разгледаме по-отблизо.

1. ClickUp (Най-добър за цялостно управление на проекти и сътрудничество)

Днес работата е разстроена. Всички ние работим с прекалено много несвързани приложения, което унищожава продуктивността на екипа. Конвергенцията е убедително решение на този проблем.

ClickUp е приложението за всичко, свързано с работата – платформа за управление на проекти и производителност „всичко в едно“. То обединява всички важни функции за сътрудничество и управление на работата под един покрив.

Нека видим защо това е най-добрата алтернатива на всички инструменти за сътрудничество на Microsoft.

Интеграции на ClickUp с Microsoft Teams

Дръжте всички в течение, като свържете MS Teams с ClickUp Workspaces.

Интеграциите на ClickUp с Microsoft Teams ви позволяват да създавате, възлагате и проследявате задачи, без да сменяте платформи.

Тази интеграция осигурява актуализации в реално време и централизирана комуникация между екипните сайтове, като същевременно се възползва от функциите на Microsoft Teams и адаптира работните процеси за хибридни и отдалечени екипи.

Интеграцията с Outlook ви позволява да синхронизирате имейлите, задачите и събитията в календара си, като по този начин нищо не се изпуска. А с OneDrive можете лесно да споделяте документи и да сътрудничите, без да напускате платформата ClickUp.

Цели на ClickUp

Сътрудничество по проекти с вашия екип за постигане на общи цели с ClickUp Goals

ClickUp Goals помага на вашия екип да остане на път с поставянето на цели и проследяването на напредъка. Можете да визуализирате графици, да поставите ясни цели и да обедините целия си екип, за да постигнете значими резултати.

ClickUp Whiteboards

Обсъждайте идеи с екипа си в ClickUp Whiteboards

Когато става въпрос за мозъчна атака, ClickUp Whiteboards е начело. Те надхвърлят основните визуални елементи, като ви позволяват незабавно да превърнете идеите в изпълними задачи, което прави сътрудничеството визуално, по-умно и по-ефективно.

ClickUp Chat

ClickUp Chat предефинира начина, по който комуникирате и сътрудничите. За разлика от MS Teams, ClickUp Chat не се ограничава само до изпращане на съобщения – той интегрира комуникацията директно във вашата работа.

Обединете усилията си за комуникация с ClickUp Chat.

ClickUp Chat извежда екипната работа на ново ниво и ви предлага следното:

Унифицирана комуникация

Актуализации в реално време

Гласови и видео разговори

Централизирани известия

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте ClickUp Collaboration Detection , за да сте в течение, когато някой друг редактира същата задача или документ, като по този начин гарантирате, че промените няма да бъдат заменени.

Централизирайте и организирайте информацията с ClickUp Brain и получите достъп до важни данни и ресурси в работната среда.

Прикачете бележки от срещи, дневен ред и задачи за последващи действия директно към събитието в ClickUp Meetings

Записвайте и споделяйте видеосъобщения, за да предоставяте подробни обяснения или актуализации с помощта на ClickUp Clips

Ограничения на ClickUp

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването им поради богатите функции.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Предприятия : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец на член

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9500 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

ClickUp разполага с инструменти за визуализиране на процесите, целите и др. Той е върхът в областта на съвместната работа и се подобрява в тази насока, особено с добавянето на Whiteboard View.

📮ClickUp Insight: Нашето проучване установи, че специалистите, работещи с информация, поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? С ClickUp можете! Това е приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно. Безпроблемното сътрудничество е само на един клик разстояние с ClickUp.

2. Slack (най-подходящ за сътрудничество с външни организации)

чрез Slack

Slack е платформа за съобщения, базирана на канали, която улеснява комуникацията и сътрудничеството в екипа на работното място. Тя се интегрира безпроблемно с инструменти на Microsoft като Teams, Outlook и OneDrive, което ви позволява да споделяте файлове, да планирате срещи и да синхронизирате календари между платформите.

Най-добрите функции на Slack

Автоматизирайте повтарящите се задачи в Slack, използвайки неговия инструмент за създаване на работни процеси без кодиране.

Сътрудничество със сигурност с външни организации чрез създаване на споделени канали

Автоматизирайте действия като създаване на канали и изпращане на директни съобщения с помощта на Slack Agentforce – платформа за AI агенти.

Намирайте съобщения, файлове и връзки с прецизна точност, използвайки филтри и ключови думи.

Водете бележки от срещите с помощта на Slack AI.

Ограничения на Slack

Slack е предназначен предимно за съобщения и не предлага вградени инструменти за управление на задачи и проекти.

Цени на Slack

Безплатно

Про: 7,25 $/потребител на месец

Business+: 12,50 $/потребител на месец

Enterprise Grid: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4,5/5 (над 33 500 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 23 500 отзива)

чрез Asana

Предимно инструмент за управление на проекти, персонализираната пощенска кутия на Asana предоставя по-лесен начин за обработка на уведомления, свързани с работата, като ви помага да останете фокусирани и да сведете до минимум разсейването. С функции за сортиране, филтриране и приоритизиране на съобщенията е по-лесно да се фокусирате върху това, което наистина има значение.

Освен това Asana помага за конфигуриране на настройките за известия по подразбиране за проекти, като получаване на актуализации за нови съобщения, промени в състоянието или когато задачи се възлагат на конкретни членове на екипа.

Най-добрите функции на Asana

Визуализирайте графиците и зависимостите на проектите в интерактивен формат на диаграма на Гант.

Следете няколко проекта в един табло, за да гарантирате съответствие с целите.

Създавайте отчети за напредъка на проектите и ги синхронизирайте с Power BI за по-задълбочени анализи.

Ограничения на Asana

Големите проекти могат да бъдат трудни за управление

Няма вградено управление на документи и знания

Цени на Asana

Лично: Безплатно завинаги

Стартово ниво: 8,50 $/потребител на месец

Разширено: 19,21 $ на потребител на месец

Предприятие : Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 10 500 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Той е създаден за сътрудничество между членовете на екипа и отделите. Моят екип спестява време, като вижда междуотделните актуализации в Asana, вместо да изпраща имейли или да се опитва да се среща на живо, за да се информира за актуализациите. Като цяло платформата е лесна за използване, а онлайн ресурсите и статиите са изключително полезни.

Избор на подходящата платформа за сътрудничество

Изборът на подходяща платформа за сътрудничество на работното място може да изглежда труден, но с внимателно обмисляне можете да намерите идеалния вариант.

ClickUp се отличава като универсалното приложение за работа, което ви позволява да подобрите комуникационните си стратегии и да съхранявате цялата си съвместна работа в един централизиран център.

Този унифициран подход позволява на екипите да оптимизират работните си процеси, да подобрят асинхронното сътрудничество и да повишат производителността.

Независимо дали работите по прост проект или управлявате сложна инициатива, ClickUp предлага всички инструменти, от които вие (и вашият екип) се нуждаете, за да поддържате организация, да комуникирате ясно и да постигнете целите си.

Какво чакате? Опитайте ClickUp още днес!