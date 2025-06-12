Топ 10 софтуера за управление на строителни запаси през 2025 г.

Зад всяка структура – от високите небостъргачи до уютните домове – се крие история на прецизно планиране и управление на ресурсите.

От гарантирането на навременното доставяне на материалите до спазването на бюджета, дори и най-малкото закъснение може да провали един проект в строителния сектор. Залогът е голям, както и сложността на управлението на всичко – от нивата на запасите до графиците за доставки.

Днес професионалистите в строителството са изправени пред предизвикателства като колебания в цените на материалите, прекъсвания в веригата на доставки и нарастваща необходимост от проследяване на ресурсите в множество обекти.

Секторът изисква прецизно и ефективно управление, което може да бъде постигнато само с подходящ софтуер за управление на системата за инвентаризация.

Ето и класация на 10-те най-добри софтуера за управление на строителни запаси, които помагат за усъвършенстване на операциите, намаляване на загубите и реализиране на мечтите.

⏰ 60-секундно резюме Ето нашият избор за най-добрия софтуер за управление на запасите за професионалисти в строителството, който ще ви помогне да оптимизирате управлението на запасите си: ClickUp : Най-доброто решение за оптимизиране и управление на складовите операции Buildertrend: Най-доброто решение за опростяване на управлението на строителни проекти Procore: Най-доброто решение за управление на мащабни строителни проекти Ръководител на строителна бригада: Най-подходящо за малки и средни строителни фирми Xero: Най-подходящо за малки предприятия, които се нуждаят от мащабируеми счетоводни решения Sortly: Най-подходящо за малки строителни фирми с прости нужди по отношение на запасите Zoho Inventory: Най-подходящо за фирми, които се занимават с многоканални поръчки Sage 50 Accounting: Най-подходящ за малки и средни строителни фирми QuickBooks Online: Най-подходящ за малки и средни строителни фирми AlignBooks: Най-подходящо за малки предприятия и МСП

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на строителните запаси?

Компаниите имат голяма нужда от проследяване на запасите в реално време – и с основание.

Според прогнозата на Deloitte за инженерния и строителния сектор, някои организации дори са експериментирали с дронове за инспектиране на обекти, наблюдение на напредъка и управление на запасите в реално време. Впечатляващо? Да. Практично за всички? Не толкова.

За повечето строителни фирми надеждният софтуер за управление на строителни запаси се справя добре с проследяването на запасите и оценяването на строителните активи. Искате да проследявате скъпоструващо оборудване или да управлявате запасите? Идеалният софтуер ще ви помогне и в това.

🧠 Знаете ли, че: Каските за безопасност са използвани за първи път през 1919 г. и са едно от първите средства за безопасност в съвременната ера. Първоначално са били изработвани от платно, лепило и черна боя. Представете си колко трудно е било да се следи наличността на средствата за безопасност по онова време!

Всичко, което трябва да направите, е да определите приоритетите на няколко функции. Ето какво да търсите в софтуера за оптимизация на запасите:

Актуализации на запасите в реално време : Предотвратете скъпите случаи на изчерпване на запасите или презапасяване с софтуер, който предоставя актуализации в реално време за нивата на материалите и оборудването.

Инструменти за планиране на материалите : Опростете планирането на веригата за доставки, като съгласувате нуждите от материали с графика за строителството, за да постигнете безпроблемно изпълнение на проекта.

Опростен, лесен за използване дизайн : Гарантирайте, че всеки член на екипа може да управлява ефективно запасите, без да се налага да преминава часове на техническо обучение.

Мобилен и облачен достъп : Дръжте данните за запасите на една ръка разстояние, независимо дали сте на място или в офиса, като използвате смартфони или таблети.

Проследяване на няколко обекта : Лесно управление на материалите и оборудването на няколко обекта, за да се гарантира правилното разпределение и прехвърляне

Персонализирани и мащабируеми опции : Изберете софтуер, който расте заедно с вашия бизнес и се адаптира към променящите се нужди на вашите запаси.

Подробни отчети и анализи: Получете полезна информация с отчети за тенденциите, използването и разходите на запасите, за да вземете по-интелигентни решения за покупки.

10-те най-добри софтуера за управление на строителни запаси

1. ClickUp (Най-доброто за оптимизиране и управление на операциите по инвентаризация)

Всеки, който работи в строителството, знае много добре колко е трудно управлението на запасите:

Забавени проекти и загуба на ресурси поради лошо проследяване на запасите

Излишните запаси заемат място и струват пари, а недостигът на запаси води до пропуснати възможности.

Отнемащи време ръчни процеси, които забавят всичко

Забравени остарели запаси, натрупани в складовете

Обикновено решаването на тези проблеми изисква използването на множество инструменти – табла, автоматизация, известия.

Но защо да усложняваме нещата? ClickUp опростява всичко с цялостното си решение за управление на запасите, сътрудничество в екипа и производителност.

Шаблон за управление на запасите в ClickUp

Започнете с шаблона за управление на запасите на ClickUp. Той централизира нивата на запасите, повторните поръчки, доставчиците и разходите, като поддържа всички ваши данни за запасите организирани и достъпни.

Научете повече Проследявайте нивата на запасите, повторните поръчки, статуса на поръчките, доставчиците и разходите на едно място с шаблона за управление на запасите на ClickUp.

Проследяването на тенденциите и движенията също ви помага да избегнете презапасяване или изчерпване на критични запаси.

ClickUp Views

Строителните проекти са динамични и всяка роля – мениджъри на обекти, служители по доставките или изпълнители – изисква различни познания.

Многофункционалността на ClickUp блести, особено чрез ClickUp Views, които се адаптират към различни нужди на проектите. ClickUp предлага над 15 напълно персонализируеми изгледа, които да съответстват на вашия работен процес.

С ClickUp Table View можете да персонализирате колоните за SKU, количества и местоположения, което улеснява откриването на пропуски и прехвърлянето на материали там, където е необходимо. Представете си, че за секунди можете да разберете точно колко торби с бетон има на обект А в сравнение с обект Б.

Структурирайте инвентара си, за да откривате незабавно несъответствия с ClickUp Table View

Използвайте изгледа „Списък“ в ClickUp, за да приоритизирате поръчките за покупка, изгледа „Таблица“, за да проследявате количествата и логистиката, и изгледа „Календар“, за да съгласувате доставките на материали с графиците на проекта. За екипите на място изгледът „Табло“ опростява проследяването на задачите за изпращане или прехвърляне на оборудване.

ClickUp Construction Management Template помага на строителните екипи да постигнат още повече. Това е едно място, където можете да организирате проекти, управлявате графици и координирате екипи.

Представете си следното: Вашият бригадир се обажда, за да попита за наличността на скъпоструващо оборудване за нова работа. Вместо да прелиствате безкрайни регистри, отваряте Dashboard View, който обединява всички важни данни за запасите в един лесен за четене интерфейс. Ето видео, което обяснява това в подробности:

ClickUp Dashboards

Получете 360-градусова гледка към информацията за вашите продукти с персонализираните табла за управление на ClickUp

С таблата за управление на ClickUp можете:

Покажете данните за запасите на джаджи за бърз достъп до критичните нива на запасите и тенденциите

Автоматизирайте задачи като предупреждения за ниски нива на запасите или тригери за попълване на запасите, за да спестите време.

Имате нужда от известия за ниски нива на запасите? ClickUp Automations се справя с това безпроблемно, като задейства задачи за повторна поръчка, преди да възникне недостиг.

🗣️Клиентът казва:

Преди прекарвахме допълнителни часове в ръчно извършване на рутинни задачи, като доставка на проекти на екипа ни, създаване на задачи и поставяне на линкове. Сега използваме това време, за да планираме предварително и да преместим повече от работните процеси на екипа в ClickUp.

Преди прекарвахме допълнителни часове в ръчно извършване на рутинни задачи, като доставка на проекти на екипа ни, създаване на задачи и поставяне на линкове. Сега използваме това време, за да планираме предварително и да преместим повече от работните процеси на екипа в ClickUp.

Той също така отбеляза, че уведомяването на членовете на екипа за завършена задача може да отнеме до 36 часа преди автоматизацията. Сега, с ClickUp, тези актуализации се извършват незабавно, което позволява на екипите да се съсредоточат върху своите приоритети и да спазват сроковете си ефективно.

ClickUp Brain

Когато времето е ограничено, ClickUp Brain, интегрираният AI асистент, анализира тенденциите, изготвя запитвания за оферти и създава бързи актуализации, което ви позволява да се съсредоточите върху задачи с по-висок приоритет.

Научете повече Бързо изготвяйте запитвания за оферти с данните, налични във вашата екосистема, с ClickUp Brain.

📌 Пример: Представете си, че се подготвяте за масивно бетониране утре при изгрев слънце и изведнъж осъзнавате, че не сте сигурни дали всички материали са поръчани. Вместо да претърсвате имейли или регистри, молите ClickUp Brain да анализира последните поръчки за покупка и да потвърди нивата на запасите. За броени секунди той генерира обобщение, показващо какво има на склад, отбелязва липсващите артикули и дори изготвя запитване за оферта за вашия доставчик, което ви спестява часове и гарантира, че екипът ви ще спази графика.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирани табла : Анализирайте наличността на запасите, проследявайте изчерпването им и наблюдавайте тенденциите в персонализиран изглед.

Шаблон за управление на запасите : Централизирайте всички данни за запасите за проследяване в реално време на нивата на запасите, повторните поръчки и данните за доставчиците, като използвате : Централизирайте всички данни за запасите за проследяване в реално време на нивата на запасите, повторните поръчки и данните за доставчиците, като използвате шаблони за запасите

ClickUp Table View : Създавайте структурирани оформления за управление на бюджети, запаси и клиентски данни с редове и колони.

Календари и графици : Планирайте доставки и задачи в реално време с помощта на съвместни графици и календари за ресурсите.

Инструменти за отчитане: Генерирайте подробни отчети за запасите, за да идентифицирате пропуски в ефективността, ограничения и тенденции за по-интелигентно вземане на решения.

Ограничения на ClickUp

Възможно е да се наблюдава по-бавна работа на някои мобилни устройства.

Сложните функции могат да представляват крива на обучение за новите потребители.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член на месец

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Обичам шаблоните, създателя на таблото и цялото налично обучително съдържание. Пробвах други като Asana, Monday.com и Trello, но ClickUp определено работи най-добре за нашата строителна компания.

Обичам шаблоните, създателя на таблото и цялото налично обучително съдържание. Пробвах други като Asana, Monday.com и Trello, но ClickUp определено работи най-добре за нашата строителна компания.

2. Buildertrend (Най-доброто решение за опростяване на управлението на строителни проекти)

чрез Buildertrend

Управлението на строителни проекти не е лека задача. Между напрегнатите графици, проследяването на финансите и информирането на клиентите, лесно е да се почувствате претоварени.

Buildertrend опростява тази бъркотия, като комбинира управлението на проекти, финансовото проследяване и сътрудничеството с клиенти в един мощен инструмент.

Представете си следното: вашият екип е на място и чака доставката на материали, докато екипът ви в офиса се опитва да актуализира бюджетите и графиците. С платформата „всичко в едно“ на Buildertrend можете да управлявате графици, да проследявате разходите и дори да комуникирате с клиенти в реално време чрез портала за клиенти.

Най-добрите функции на Buildertrend

Поддържайте екипа си в синхрон с графици, списъци със задачи, списъци с наличности и дневни регистри.

Сравнете прогнозните и действителните разходи, проследявайте паричния поток и интегрирайте с QuickBooks и Xero.

Предоставяйте на клиентите актуална информация в реално време, подписване на договори и прозрачност на проектите чрез централизирана контролна панел.

Лесно изисквайте, одобрявайте и проследявайте промените, без да прекъсвате работните процеси

Споделяйте файлове, съобщения и актуализации с членовете на екипа и подизпълнителите

Ограничения на Buildertrend

Усъвършенстваните финансови инструменти са достъпни само в плановете от по-висок клас.

По-стръмна крива на обучение за някои функции в сравнение с конкурентите

Производителността на мобилните приложения може да бъде подобрена

Цени на Buildertrend

Essential : 399 $/месец

Разширено : 699 $/месец

Пълен: 999 $/месец

Оценки и рецензии за Buildertrend

G2 : 4. 2/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buildertrend?

Използвам Buildertrend за управление на нашата строителна фирма за жилищно строителство с оборот 10 млн. долара годишно. Намирам го за изключително полезен, особено по отношение на документацията. Използваме го за избор, ежедневни записи, оценки и водене на отчети. Наистина е страхотен.

Използвам Buildertrend за управление на нашата строителна фирма за жилищно строителство с оборот 10 млн. долара годишно. Намирам го за изключително полезен, особено по отношение на документацията. Използваме го за избор, ежедневни записи, оценки и водене на отчети. Наистина е страхотен.

„Използвам Buildertrend за управление на нашата строителна фирма за жилищно строителство с оборот 10 млн. долара годишно. Намирам го за изключително полезен, особено по отношение на документацията. Използваме го за избор, ежедневни записи, оценки и водене на отчети. Наистина е страхотен.“ – Потребител на Reddit

💡 Съвет от професионалист: Инвестирането в система за управление на запасите е чудесен начин да спестите пари и да управлявате разходите. Ето как да създадете система за управление на запасите, която да отговори на нарастващите изисквания на клиентите.

3. Procore (Най-подходящ за управление на мащабни строителни проекти)

чрез Procore

Управлението на мащабен строителен проект включва прекалено много променливи елементи – графици, бюджети, съответствие и огромно количество документация. Проектиран с оглед на сложни проекти, Procore помага на генералните изпълнители, собствениците и специализираните изпълнители да улеснят работните процеси от предстроителната фаза до приключването.

С централизираната платформа на Procore получавате видимост в реално време за всеки аспект от проекта си, което позволява по-добро вземане на решения и сътрудничество между заинтересованите страни.

Най-добрите функции на Procore

Централизиран софтуер за управление на проекти и задачи , който свързва екипите на терен и в офиса за актуализации в реално време и проследяване на задачите.

Управлението на документи опростява организацията на файловете с контрол на версиите и сигурно съхранение

Финансовото управление се интегрира с QuickBooks и Sage, като осигурява точно проследяване на разходите и бюджетиране.

Инструментите за предпроектна подготовка оптимизират тръжните процедури, прогнозите и управлението на проектирането

Ефективните инструменти за управление на запасите помагат за поддържане на съответствие с инспекциите, контролните списъци и проследяването на инциденти в складовите операции.

Ограничения на Procore

Стръмна крива на обучение за нови потребители и по-малки екипи

Офлайн функционалността е ограничена и зависи в голяма степен от кешираните данни.

Персонализираните цени могат да бъдат скъпи за малките и средните предприятия

Цени на Procore

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Procore

G2 : 4,6/5 (над 3200 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 2700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Procore?

Назовах рецензията си „Instagram на строителния мениджмънт“, защото използването на Procore наистина е толкова лесно. Аз съм счетоводител по проекти в строителна фирма в Ню Джърси и се занимавам с всичко, свързано с фактурирането. Много ми харесват функциите за графика на стойностите и фактурирането на подизпълнителите по проектите.

Назовах рецензията си „Instagram на строителния мениджмънт“, защото използването на Procore наистина е толкова лесно. Аз съм счетоводител по проекти в строителна фирма в Ню Джърси и се занимавам с всичко, свързано с фактурирането. Много ми харесват функциите за графика на стойностите и фактурирането на подизпълнителите по проектите.

Прочетете също: Най-добри софтуерни продукти и инструменти за управление на доставките

4. Бригадир на строителен предприемач (най-подходящо за малки и средни строителни предприемачи)

чрез Contractor Foreman

Ограниченията в бюджета не трябва да означават жертване на ефективността. Contractor Foreman предлага мощни функции за управление на строителството на достъпна цена, специално предназначени за по-малките изпълнители, които се нуждаят от комплексни инструменти, без да се налага да харчат много пари.

Широкият спектър от функционалности – от финансово проследяване до планиране на проекти – е събран в интуитивна платформа, която расте заедно с вашия бизнес.

💡 Съвет от професионалист: Инвестирането в система за управление на запасите е чудесен начин да спестите пари и да управлявате разходите. Ето как да създадете система за управление на запасите, която да отговори на нарастващите изисквания на клиентите.

Най-добрите характеристики на Contractor Foreman

Опростява управлението на проекти с диаграми на Гант, график и дневни записи

Предлага вградени финансови инструменти, включително фактуриране по модела на AIA и проследяване на разходите в реално време.

Включва персонализирани формуляри и контролни списъци за инспекции, срещи по безопасност и подаване на документи.

Осигурява географско ограждане и проследяване на времето с GPS за точно наблюдение на работната сила.

Поддържа интеграция с QuickBooks и достъп до API за безпроблемни работни процеси

Ограничения на бригадира на изпълнителя

Функциите за планиране могат да изглеждат разпръснати и се нуждаят от усъвършенстване.

Ограничени интеграции с трети страни в сравнение с други платформи

Проблеми с производителността на мобилните приложения, особено при качването на снимки

Няма офлайн режим за достъп до данни в отдалечени места

Ценообразуване на бригадир на строителен предприемач

Основен : 49 $/месец

Стандартен : 79 $/месец

Плюс : 125 $/месец

Pro : 166 $/месец

Без ограничения: 249 $/месец

Оценки и отзиви за бригадири на строителни фирми

G2 : 4,5/5 (над 260 отзива)

Capterra: 4,5/5 (690+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Да бъдеш в крак с технологичните новости е ключът към ефективното управление на проекти. Ето твоят наръчник за избор на подходящия софтуер за планиране на строителни проекти, съобразен с твоите нужди.

5. Xero (Най-подходящо за малки предприятия, които се нуждаят от мащабируеми счетоводни решения)

чрез Xero

Управлението на финансите в строителството не е лесна задача – балансирането на разходите по проектите, проследяването на разходите и съгласуването на фактурите често се усеща като проект. Xero се включва като облачно счетоводно решение, създадено специално, за да помогне на строителните фирми да се справят с тези предизвикателства.

Интеграцията му с приложения, специфични за строителството, като WorkflowMax, улеснява проследяването на проектите и управлението на разходите, а лесното за употреба мобилно приложение ви позволява да се справяте със задачите дори от строителната площадка.

Най-добрите функции на Xero

Неограничен достъп на потребителите до всички ценови планове

Свързва се с над 21 000 финансови институции за лесно импортиране на банкови транзакции

Мобилно приложение за управление на разходите в движение с възможност за сканиране на касови бележки

Интеграция с над 1000 приложения, включително WorkflowMax и Gusto

Функции за финансово отчитане, като отчети за печалби/загуби и просрочени вземания

Ограничения на Xero

Планът за начинаещи ограничава фактурите и сметките (съответно 20 и 5).

Поддържа само една организация на абонамент

Разширените функции като проследяване на проекти и заявки за разходи изискват най-скъпия план.

Няма директна телефонна поддръжка, разчита се единствено на онлайн помощ

Цени на Xero

Стартово ниво : 29 $/месец

Стандартен : 46 $/месец

Премиум: 69 $/месец

Оценки и рецензии за Xero

G2 : 4,3/5 (710+ отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 3100 отзива)

Прочетете също: Безплатни шаблони за управление на строителството

📮 Информация: Нашето проучване установи, че специалистите с познания поддържат средно 6 ежедневни връзки на работното си място. Това вероятно включва многократни съобщения по имейл, чат и инструменти за управление на проекти. Ами ако можехте да съберете всички тези разговори на едно място? С ClickUp можете! Това е приложението за работа, което комбинира проекти, знания и чат на едно място – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който помага на вас и вашия екип да работите по-бързо и по-умно.

6. Sortly (Най-подходящ за малки строителни фирми с прости нужди от инвентаризация)

чрез Sortly

Проследяването на инструменти, оборудване и консумативи е често срещано предизвикателство за строителните фирми. От изгубени инструменти до изчерпване на важни материали по време на проекта, управлението на запасите може бързо да провали графиците и бюджетите.

Sortly предлага просто, но мощно решение за управление на запасите, пригодено за малки строителни фирми, които трябва да контролират активите си, без да се налага да използват сложни корпоративни системи.

Sortly опростява контрола на запасите с функции като генериране на QR кодове, сигнали за наличности и проследяване в реално време на различни устройства.

Най-добрите функции на Sortly

Генерирайте QR кодове и баркодове за лесно проследяване на инструменти и материали

Задайте минимални предупреждения за запаси, за да избегнете скъпи закъснения или изчерпване на запасите

Качете снимки с висока резолюция, за да каталогизирате визуално артикулите

Синхронизация в реално време между устройствата за точни актуализации от екипите на място

Мобилен интерфейс за управление на запасите на място или в движение

Ограничения на Sortly

Безплатният план ограничава вписванията до 100 елемента и предлага минимални възможности за персонализиране.

Разширените функции, като интеграция на външен скенер, изискват планове от по-високо ниво.

Не е идеално за мащабни операции със сложни нужди от инвентар

Сортиране по цена

Безплатно

Разширено : 24 $/месец

Ultra : 74 $/месец

Премиум : 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви на Sortly

G2 : 4,4/5 (25 отзива)

Capterra: 4,6/5 (720+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Sortly?

Sortly е много лесен за използване. Наличен е на една ръка разстояние и също така на компютъра, за да може асистентът ми да управлява запасите ни от униформи и оборудване.

Sortly е много лесен за използване. Наличен е на една ръка разстояние и също така на компютъра, за да може асистентът ми да управлява запасите ни от униформи и оборудване.

🧠 Знаете ли, че: Великата китайска стена, един от най-големите строителни проекти в света, е изисквала прецизно управление на ресурсите в продължение на векове. Смята се, че са използвани над 100 милиона тона тухли, камъни и пръст – без съвременни системи за инвентаризация!

7. Zoho Inventory (Най-подходящ за фирми, които се занимават с многоканални поръчки)

чрез Zoho Inventory

Управлението на запасите в множество канали при запазване на точността може да бъде предизвикателство, особено в строителния сектор, където проследяването на запасите и организацията на складовете са от решаващо значение.

Zoho Inventory опростява този процес, като предлага централизирана платформа за управление на поръчки, проследяване на запасите и безпроблемна интеграция с инструменти като Shopify, Amazon и Zoho CRM.

Независимо дали става дума за проследяване на резервни части, наблюдение на запасите в складовете или автоматизиране на фактури, съответстващи на GST, Zoho Inventory предоставя необходимите инструменти за ефективното функциониране на бизнеса.

Най-добрите функции на Zoho Inventory

Проследявайте запасите в няколко склада с централизирана видимост

Създавайте без усилие фактури и доставни бележки, съответстващи на GST

Безпроблемна интеграция с платформи за електронна търговия като Shopify и Etsy

Използвайте сканиране на баркодове, за да оптимизирате проследяването на артикулите и да намалите грешките

Достъп до отчети за запасите в реално време, за да подобрите вземането на решения

Ограничения на Zoho Inventory

Ограничените офлайн възможности могат да затруднят операциите в райони със слаба интернет връзка.

Планът за начинаещи предлага основни функции, което ограничава мащабируемостта за растящите бизнеси.

Разширени функции като композитни артикули и управление на няколко склада са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Zoho Inventory

Безплатна версия

Стандартна версия : 29 $/месец

Професионална версия : 79 $/месец

Премиум издание: 129 $/месец

Оценки и отзиви за Zoho Inventory

G2 : 4,3/5 (95+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 400 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Ефективният CRM софтуер за строителството е от съществено значение за предотвратяване на закъснения, надхвърляне на разходите и проблеми с качеството. Ето ръководство за опростяване на управлението на проекти с подходящите инструменти, за да се поддържа съгласуваност между заинтересованите страни и гладко протичане на операциите.

8. Sage 50 Accounting (Най-подходящ за малки и средни строителни фирми)

чрез Sage

Следенето на сложни финанси, заплати и управление на запасите може да бъде прекалено голямо бреме за строителните фирми. Sage 50 Accounting предлага специфични за бранша функции, като усъвършенствано проследяване на запасите и изчисляване на разходите по проекти, за професионалистите в строителството, които трябва да управляват ефективно ресурсите и да спазват бюджетите.

💡 Професионален съвет: Шаблоните за планиране на ресурсите ще ви улеснят живота, като превърнат повтарящите се модели в практически стратегии. Разгледайте този наръчник за идеи и примери, които ще ви помогнат да оптимизирате процеса на планиране без усилие.

Най-добрите функции на Sage 50 Accounting

Управлявайте запасите с усъвършенствано проследяване, включително FIFO/LIFO калкулация на разходите и сериализирано проследяване.

Управлявайте бюджетите на проектите с инструменти като разширено калкулиране на разходите по проекти и отчети на ниво фаза.

Автоматизирайте банковите съгласувания и управлението на фактурите, за да намалите ръчния труд

Интегрирайте безпроблемно със системите за изчисляване на заплатите, за да оптимизирате управлението на служителите

Създавайте надеждни финансови отчети с проследяване и прогнозиране по отдели

Ограничения на Sage 50 Accounting

Софтуерът за настолни компютри може да ограничи достъпността в сравнение с решенията, базирани в облака.

Разширените функции, като поддръжка на много потребители, изискват планове от по-високо ниво, което увеличава разходите.

Интерфейсът може да изглежда остарял за потребители, свикнали с модерните облачни платформи.

Цени на Sage 50 Accounting

Pro Accounting : 61,92 $/месец

Премиум счетоводство : 103,92 $/месец на потребител

Quantum Accounting: 177,77 долара на месец на потребител

Оценки и рецензии за Sage 50 Accounting

G2 : 3,9/5 (над 140 отзива)

Capterra: 3,9/5 (над 400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Sage 50?

Sage 50 cloud accounting е много полезен за нас, счетоводителите; той улеснява работата ни, лесен е за внедряване и лесно се интегрира с обслужването на клиенти, което има редица функции и честота на използване.

Sage 50 cloud accounting е много полезен за нас, счетоводителите; той улеснява работата ни, лесен е за внедряване и лесно се интегрира с обслужването на клиенти, което има редица функции и честота на използване.

💡 Професионален съвет: Шаблоните за планиране на ресурсите ще ви улеснят живота, като превърнат повтарящите се модели в практически стратегии. Разгледайте този наръчник за идеи и примери, които ще ви помогнат да оптимизирате процеса на планиране без усилие.

9. QuickBooks Online (Най-подходящ за малки и средни строителни фирми)

чрез QuickBooks Online

Строителните фирми се нуждаят от инструменти за ефективно управление на разходите по проектите, рентабилността на проектите и управлението на изпълнителите. QuickBooks Online върши тази работа за тях.

Той предлага счетоводно решение, предназначено за професионалисти в строителството, което им позволява да опростят операциите, да автоматизират фактурирането и да получат по-задълбочени финансови познания. Интеграцията му с приложения на трети страни като Buildertrend и Knowify допълнително подобрява управлението на проектите и разходите.

Най-добрите функции на QuickBooks Online

Автоматизира фактурирането и събирането на плащания, за да подобри паричния поток

Предоставя инструменти за изчисляване на разходите по проектите за проследяване на рентабилността на проектите в реално време.

Включва персонализирани отчети за информация за разходите, печалбите и приходите.

Предлага управление на подизпълнители с опростено изготвяне на данъчни формуляри и проследяване на разходите.

Мобилното приложение осигурява достъп до финансови данни от всяко място

Ограничения на QuickBooks Online

Изисква отделни абонаменти за управление на няколко бизнеса

Разширените функции като инвентаризация и фактуриране на партиди са ограничени до плановете от по-висок клас.

Често е необходима ръчна намеса за интегриране с услуги за изчисляване на заплати, които не са на Intuit.

Цени на QuickBooks Online

Simple Start : 17,50 $/месец

Essentials : 32,50 $/месец

Плюс : 49,50 $/месец

Разширено: 117,50 $/месец

QuickBooks Online оценки и отзиви

G2 : 4,0/5 (3390+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (7830+ отзива)

10. AlignBooks (Най-подходящо за малки предприятия и МСП)

чрез AlignBooks

Независимо дали управлявате запасите в магазин за хранителни стоки или обработвате заплатите в бизнес, основан на услуги, AlignBooks предлага мащабируем, базиран в облака ERP и счетоводен софтуер, предназначен за малки и средни предприятия (МСП), които търсят персонализирано и бюджетно решение.

С модули, обхващащи продажби, фактуриране, инвентаризация, заплати и др., той помага за опростяване на сложни бизнес процеси в различни отрасли, от търговията на дребно до производството. Офлайн и онлайн версиите му също осигуряват гъвкавост за бизнеса с различни инфраструктурни нужди.

Най-добрите функции на AlignBooks

Интегрирани модули за продажби, фактуриране, инвентаризация, финанси, човешки ресурси и др.

Персонализирани табла и отчети за финансови анализи

Автоматизирани инструменти за фактуриране на ДДС и спазване на данъчните изисквания

Поддръжка на множество компании с опции за офлайн и онлайн внедряване

Безпроблемна интеграция с инструменти на трети страни като Razorpay, Shopify и Google Maps

Ограничения на AlignBooks

UI дизайнът може да изглежда остарял за съвременните потребители

Ограничена мащабируемост за по-големи предприятия с комплексни нужди

Отзивчивостта на обслужването на клиенти и времето за разрешаване на проблеми могат да бъдат непостоянни

Цени на AlignBooks

Индивидуални цени

Рейтинги и рецензии на AlignBooks

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Търсите още инструменти, които да ви помогнат? Ето някои, които не са в топ 10, но имат уникални функции, които могат да ви бъдат полезни:

Fieldwire : Свързва екипите на място с офис персонала чрез управление на задачите в реално време, което позволява безпроблемни актуализации, маркиране на планове и проследяване на материалите директно на място.

Knowify : Интегрира се с QuickBooks и предлага инструменти за проследяване на разходите за труд, бюджетите и напредъка на работата.

Buildxact: Опростява процеса на изготвяне на оферти за изпълнителите, като интегрира планирането на материалите, каталозите на доставчиците и проследяването на проектите в една лесна за използване платформа.

💡 Съвет от професионалист: Опростеното планиране на запасите увеличава паричния поток, като същевременно повишава удовлетвореността на клиентите чрез намаляване на излишните запаси и осигуряване на наличност на продуктите. Ето как да овладеете планирането на запасите в няколко лесни стъпки.

Няма проект, който да е прекалено голям, когато ClickUp е на място

ClickUp имаше привилегията да работи с известната компания за строителни материали CEMEX, като автоматизира нейните операции и спести ценно време.

С своите табла в реално време, автоматизации и персонализирани изгледи, ClickUp елиминира пречките и поддържа безпроблемното протичане на вашите строителни проекти.

Независимо колко сложни са вашите строителни операции, ClickUp е най-добрият инструмент за организиране, автоматизиране и мащабиране.

Регистрирайте се в ClickUp сега и гледайте как вашите проекти се реализират сами!