Notion срещу Roam Research: Кой инструмент за водене на бележки е най-добър?

Roam има култова аудитория, като хората споделят как го използват с хаштага #RoamCult в Twitter. От друга страна, Notion е на пазара от около седем години. Това е достатъчно време, за да се наложи!

Но от друга страна, новото не винаги е лошо. Така че, ако сте в дилема и се чудите дали да изберете Notion или Roam, ние сме тук, за да ви помогнем да се ориентирате.

Днешната публикация ще ви помогне да откриете разликите, функциите и най-добрите примери за употреба на Notion и Roam. Пригответе се и нека да приключим с това съревнование.

Notion срещу Roam на един поглед

И Notion, и Roam са инструменти за водене на бележки. Въпреки това, можете да разширите възможностите на Notion като инструмент за управление на проекти и Roam като инструмент за управление на задачи.

Ето кратък преглед на основните разлики между Notion и Roam.

Notion Roam Пример за употреба Екипно сътрудничество, документация и управление на проекти Проучване на идеи, управление на лични знания, документация за изследвания и управление на задачи Сътрудничество Отлично Ограничено Вземане на бележки Структурирано Неструктуриран и проучвателен Документация (уикита и центрове за знания) Умерени връзки и свързване на съдържанието с двупосочно свързване Разширени връзки и свързване на съдържание с двупосочно свързване Поддръжка на платформата iOS, Windows, уеб браузър, MacOS Android, iOS, Windows, Linux, MacOS Прегледи Канбан, календар, галерия, изглед на задачите, оформление на времевата линия Графичен преглед, Kanban табло и изглед на списък Оценка на G2 4. 6/5 (491 отзива) Без оценка Цени Безплатен план Personal Pro: 4 $/месец/потребител Professional Pro: 8 $/месец/потребител Enterprise: (персонализирани цени) Професионален план: 15 $/месец План Believer: 500 $/5 години

Какво е Notion?

Notion е приложение за водене на бележки с възможности за управление на проекти и задачи. Към края на миналата година това удобно приложение имаше 20 милиона потребители. Това е ръст от 16 милиона потребители спрямо 2020 г. 😲

Функции на Notion

Ето функциите, които получавате с Notion:

Бележки

Пример за бележки от среща в Notion

Възможността за водене на бележки в Notion е една от основните причини, поради които това приложение е толкова обичано от повечето хора. Notion ви позволява да създавате бързи бележки и да ги организирате в йерархии за лесен достъп.

С Notion можете да записвате както сложни неща като екипни срещи, така и прости неща като списък с книги за четене.

Можете също да сътрудничите с членовете на екипа си при редактирането на бележките си. Notion е отличен за вградени коментари, като ви позволява да споменавате хора, за да могат те да виждат и допринасят за даден документ.

Ако мразите разсейването, докато си водите бележки, Notion е идеалният избор. Това приложение предлага интуитивен интерфейс, който не ви разсейва. Текстовият редактор е удобен редактор с функция „плъзгане и пускане”. По този начин можете да структурирате бележките си според вашите предпочитания.

Освен това, с Notion можете да добавяте изображения, таблици, фрагменти от код и много друго съдържание. Добавяйте всички тези блокове съдържание чрез полезни клавишни комбинации, които улесняват воденето на бележки за вас или вашия екип!

Двупосочно свързване

Двупосочните функции за свързване на Notion в действие

Вдигнете ръка, ако претърсването на стотици документи в търсене на нужната информация не е вашата идеална представа за един добър работен ден.

Вижте, никой от нас не харесва това.

Notion идва на помощ с възможностите си за двупосочно свързване. А какво точно е двупосочно свързване?

Двупосочните връзки установяват двупосочна връзка. Това означава, че можете да следвате връзката до нейната дестинация и да разгледате всички връзки към тази конкретна страница. Просто казано, двупосочните връзки ви позволяват да създавате връзки между информация на различни страници и документи.

С двупосочното свързване в Notion можете лесно да съхранявате и да се позовавате на различни документи и съдържание. (Няма повече да се ровите в стотици документи, за да намерите нужната информация!)

Двупосочното свързване е особено полезно при създаването на уикита и центрове за знания.

Уики

Уикита на Notion събират спомените на вашия екип на едно място. Различни членове на екипа могат да участват в създаването на уики, което улеснява потока на подходяща информация в рамките на компанията. Когато добавите двупосочни връзки, е много лесно да създадете единен източник на информация за процеси, насоки и др.

Но не всичко е свързано с работата.

Можете също да създадете лична уики страница за вашето обучение и пътуване към самопознание.

Изгледи на базата данни

Искате да имате различни начини да разглеждате бележките си?

Notion го прави възможно с Database Views.

Можете да разглеждате съдържанието си по различни начини, включително в календар, табла от типа канбан, списък със задачи, галерия и времева линия.

Можете също да прилагате филтри и да сортирате, без да засягате другите хора в споделената база данни. Подредбата на базата данни остава същата и за другите хора.

Но всичко това се анулира, когато запазите филтрите и сортирането... те вече важат за всички.

Какво е Roam?

Roam е „инструмент за водене на бележки за мрежово мислене“, по думите на основателите. Той е и по-новият играч в областта на приложенията за водене на бележки.

Но не позволявайте това да ви спре. Въпреки че е създаден през 2019 г., Roam бързо се разрасна и придоби култов статут в Twitter и други общности като Reddit.

Обикновено Roam е предпочитан инструмент за управление на изследвания сред изследователи, академични лица, софтуерни разработчици и инженери. Roam е комбинация от инструмент за водене на бележки, инструмент за управление на знания (life wiki) и приложение за управление на задачи.

Функции на Roam

Функциите на Roam са силно свързани с воденето на бележки. Ето какво точно получавате, когато използвате Roam:

Бележки

Поглед към функциите за водене на бележки на Roam

При Roam няма йерархия на информацията. Всяка страница е автономна, въпреки че има връзки, които създават цялостна графика на знанията.

Просто започвате с точка и оттам изграждате съдържание, което е взаимосвързано, но не е подредено или линейно. Roam ви предлага и различни начини да представите идеите и съдържанието си.

Можете да използвате визуални канбан табла. Или можете да изберете да се организирате и да използвате таблици. Ако искате да превърнете бележките си в задачи, можете да ги трансформирате в отметки, които да отбележите по-късно.

Накрая, Roam ви позволява да създавате бележки бързо с помощта на списък с клавишни комбинации и интеграции в долната част на всяка страница.

Двупосочно свързване

Roam се фокусира върху създаването на връзки в бележките ви. Всеки път, когато се свържете с съществуваща тема или предмет, Roam създава двупосочна връзка между текущата ви страница и споменатата страница.

Ако създадете връзка към нова тема, Roam автоматично създава нова страница за вас. След това новата страница се свързва с текущата страница, от която създавате връзката.

Резултатът?

Огромна мрежа от свързани мисли, идеи и съдържание.

Странична лента

Интерфейсът на Roam е доста опростен, но има сгъваема странична лента, където се извършват всички действия. Страничната лента се намира вляво и предоставя бърз достъп до три основни менюта:

Ежедневни бележки

Графичен преглед

Всички страници

Страницата „Daily Notes“ (Ежедневни бележки) е стандартната страница с дата, която виждате, след като влезете в Roam. Не можете да промените заглавието или датата, така че тя е по-скоро страница за ежедневно водене на дневник.

Функцията „Дневни бележки“ е чудесна за не докрай измислени мисли и ежедневни размисли. Щом успеете да оформите напълно идеите си, можете да създадете специална страница за всяка от тях.

Функцията „Всички страници“ показва всичките ви страници в Roam наведнъж. Можете да сортирате страниците си по най-новите тагове, азбучен ред и теми. Графичният преглед заслужава собствена секция, така че нека видим какво можете да направите с тази функция.

Графичен преглед

Всички обичат да виждат как постигат напредък с течение на времето. Именно това ви предлага функцията „Графичен преглед“. Графичният преглед се представя като двуизмерна графика, която показва как вашите идеи са взаимосвързани.

Колкото повече съдържание имате по дадена тема, толкова по-големи стават възлите на графика, показващи връзките. Всеки път, когато кликнете върху даден възел, виждате взаимосвързаността и потока на вашите идеи.

Въпреки че Graph Overview няма практическа полза, той е чудесен начин да видите потока на идеите си и напредъка, който постигате.

Сравнение на функциите на Notion и Roam

Notion и Roam имат много прилики, особено когато сравняваме функциите им за водене на бележки. Но тъй като сте дошли тук, за да получите цялата информация, за да извлечете максимална полза от парите си, нека да видим как се различават по функциите си.

Съхранение

Не искате да има ограничение за количеството данни, които можете да съхранявате в приложение за водене на бележки. Ето как се представят Notion и Roam в сравнение.

Notion

Notion го разбира. Те нямат ограничение за съхранение, дори и за безплатните си планове. Въпреки това, има ограничение за количеството данни, които можете да качите наведнъж.

В безплатната версия сте ограничени до 5 MB за всеки качен файл. Ако искате да премахнете ограничението за качване на файлове, ще трябва да преминете към платен акаунт.

Roam

Подобно на Notion, Roam не поставя ограничение на количеството данни, които можете да създавате и съхранявате. Можете да създавате колкото бележки и страници искате, без да намалявате капацитета на съхранение.

За разлика от Notion, Roam не поставя ограничение за качването на файлове. Можете да импортирате файлове с голям размер без никакви ограничения. Въпреки това, Roam не препоръчва импортирането на обемисти файлове, тъй като това може да забави приложението ви или да доведе до забавяне. Така че, има какво да се обмисли.

Вземане на бележки

Интерфейсът е от решаващо значение за преживяването при воденето на бележки. И така, в битката между Notion и Roam, кой печели?

Notion

Notion е по-структурирано приложение за водене на бележки. То е йерархично и бележките ви ще бъдат организирани в стекове и блокове. Ако обичате структурата, Notion е по-добър избор от Roam.

Поради своята структурираност Notion е по-ригиден. Резултатът е по-труден процес, ако искате да направите промени, тъй като трябва да пренареждате блокове или да отменяте купчини.

Положителната страна е, че интерфейсът на Notion е лесен за работа. Той е елегантен и изчистен.

Roam

Roam е за тези, които ценят плавността и изследването. Функцията за водене на бележки в Roam е децентрализирана, а страниците са създадени така, че да са автономни, но взаимосвързани.

Това приложение за водене на бележки е по-подходящо за тези, които ценят проучването на идеи и връзката между тях.

Тази гъвкавост също така позволява бързо и лесно да се правят промени.

Страниците са автономни и се актуализират автоматично, така че промените не са толкова трудни, колкото в Notion.

Недостатъкът е, че потребителският интерфейс на Roam може да не ви вдъхнови толкова много.

Може би за някои работи, но минималистичният интерфейс не притежава чара на Notion.

Цени на Notion и Roam

Със сигурност не искате да фалирате заради приложението си за водене на бележки. Кое от двете приложения, Notion или Roam, ви дава най-добрата възвръщаемост на инвестицията?

Notion

Notion предлага безплатен план за лична употреба. С безплатния личен план получавате неограничен брой страници и блокове, възможност за споделяне с до 5 гости и синхронизиране между устройства.

Личният про план струва 4 долара на месец и в допълнение към безплатните функции получавате неограничен брой гости и история на версиите за 30 дни.

Notion за екипи струва 8 долара на месец на потребител. С този план получавате неограничен брой членове на екипа, съвместно работно пространство, API интеграция и разширени разрешения.

Roam

Roam е по-скъп в сравнение с Notion. Те нямат безплатен план, но предлагат 31-дневен безплатен пробен период.

Професионалният план струва 15 долара на месец и предлага достъп до API, неограничен брой сътрудници и неограничен брой публични и частни Roam Graphs.

Планът Believer струва 500 долара за пет години. С този план получавате достъп до приоритетна поддръжка, общностни разговори с екипа и първи достъп до нови функции.

Notion срещу Roam в Reddit

Посетихме Reddit, за да видим какво мислят хората по темата Notion срещу Roam. Когато търсите Notion срещу Roam в Reddit, повечето потребители са съгласни, че ако търсите по-структуриран стил на водене на бележки, Notion е чудесен вариант:

„Notion е по-подходящ за неща, които са добре структурирани или които трябва да бъдат последователни и повтаряеми, докато Roam е по-подходящ за улавяне на знания и мозъчна атака без или с минимално усилие. ”

Notion срещу Roam: коя да изберете?

Notion предлага по-структуриран подход към документацията и управлението на знанията, докато Roam насърчава изследването и свързването на знания.

Notion е за случаите, когато искате структурирано управление на знанията. Roam е за проучване на вашите идеи и записване на вашите лични знания.

Notion ви позволява да сътрудничите по-добре. Можете да задавате разрешения и да споделяте вашата уики страница или табло за управление на проекти.

От друга страна, Roam не е създаден за ефективна съвместна работа, поне не за по-големи екипи. Въпреки това, можете да зададете разрешения за достъп и да направите базата данни с бележките си частна или публична.

Ако споделяте отделни страници, някой технически грамотен човек може да разгледа другите ви лични документи, което да постави вашата поверителност в риск. По отношение на цената, Notion е по-лесен за джоба, докато Roam може да ви накара да се разплачете малко, след като видите транзакциите по кредитната си карта.

Проблемът с Notion и Roam е, че те не са едно и също нещо. И двата инструмента са подходящи за различни потребители.

Notion е отличен за сътрудничество, управление на проекти и документиране на процеси, докато Roam се отличава в създаването на връзки между знания и документиране на напредъка.

Ами ако искате най-доброто от двата свята?

ClickUp: по-добра алтернатива на Roam & Notion

ClickUp е по-скоро ваш собствен магически джин, готов да ви предложи най-доброто от воденето на бележки, документиране, управление на знания и управление на задачи, всичко това в едно.

ClickUp също е един от най-добрите и най-високо оценени инструменти за управление на проекти.

Можете да използвате ClickUp, за да поддържате по-добра организация в личния си живот, както и в професионалния си живот, в екип. Нека разгледаме как ClickUp ви дава възможности, подобни на тези на джин, да правите повече с по-малко усилия, като спестявате време и пари!

Запишете всичко с ClickUp

Функцията Notepad на ClickUp е проста и интуитивна.

Notepad by ClickUp е вашият инструмент, когато искате да си запишете нещо. Той е изключително гъвкав и можете да създавате колкото бележки искате, без ограничения. Използвайте богатия текстов редактор, за да форматирате бързо бележките по начина, по който искате. Можете да спестите време при създаването на задачи, като просто превърнете бележките си в задачи, които могат да се проследяват. Колко готино е това?

ClickUp Docs за превъзходни бележки и връзки между знания

Искате нещо по-гъвкаво и по-добро за вашите важни бележки? ClickUp Docs е точно това, от което се нуждаете. ClickUp Docs ви позволява да създавате изчерпателни уикита и бази от знания.

ClickUp Docs работи като ваш централен център за споделяне на знания

Можете дори да вграждате страници, за да създадете взаимоотношения и зависимости между различни страници и теми. А най-доброто в ClickUp Docs?

Те разполагат с двупосочни възможности за свързване. Да, вече можете напълно да се сбогувате с претърсването на стотици документи, за да намерите това, от което се нуждаете!

ClickUp Docs ви дава суперсила да решавате кой има достъп до даден документ и кой не. Настройте документите си като частни и ги споделяйте с няколко избрани лица, когато искате да запазите информацията поверителна.

Свържете задачите, документите или каквото и да е друго в ClickUp

Не е нужно да се притеснявате, че някой ще разгледа документи, които не би трябвало да вижда. Контролът на разрешенията е строг и гъвкав едновременно, за да ви даде повече спокойствие и максимална поверителност.

Давайте и отказвайте достъп, както желаете!

А ако искате да споделите това с целия свят, направете вашите документи публични и индексируеми от Google и други търсачки. Възможностите са неограничени с ClickUp Docs.

Например, можете лесно да включвате таблици, пътни карти, отметки, изображения и всички видове съдържание в документите си. След това лесно намирате документите си, като ги категоризирате за лесен достъп и търсене.

Спестете време с шаблоните за документи на ClickUp

Създайте свой собствен или използвайте готови шаблони от Центъра за шаблони на ClickUp, след което ги запазете, за да ги използвате отново в бъдещи проекти.

ClickUp винаги търси начини да ви помогне да спестите време и да оптимизирате работния си процес. С Docs можете да създавате свои собствени шаблони, като запазвате съществуващ документ като шаблон. Това е толкова просто, колкото да кликнете върху запази като шаблон, и вече имате шаблон за цял живот!

Вече не е нужно да започвате от нулата всеки път, когато документирате нещо.

Интеграции, които улесняват работата

Никога не е нужно да напускате ClickUp Docs, за да свършите работата си. Например, можете да създавате Google Docs директно от ClickUp, като интегрирате вашите Docs с Google Drive.

Има и още.

Използвайте интеграцията със Slack, за да създавате и управлявате задачи в ClickUp, без да напускате разговорите си в Slack. Или вградете YouTube видеоклипове в коментари или описания на задачи и ги гледайте директно в ClickUp.

С ClickUp се отваря един съвсем нов свят. Можете да използвате над 1000 интеграции, приложения и инструменти на ClickUp, за да свършите работата си по-бързо и по-ефективно.

Не жертвайте нито една функция

И Notion, и Roam имат някои интересни функции. Все пак не можете да пренебрегнете ограниченията, било то високата цена, ограничената функционалност за търсене и филтриране или ограниченията за съхранение. Тези ограничения могат да създадат пропуски във вашия работен процес.

И тук на помощ идва ClickUp.

ClickUp запълва празнините, като ви предлага най-доброто от двата свята и малко повече, отколкото сте очаквали.

Можете да използвате ClickUp за управление на проекти, управление на задачи, водене на бележки, документиране или като инструмент за сътрудничество. Както казахме, това е като да имате свой собствен джин на продуктивността, който да ви помага да постигнете целите си!