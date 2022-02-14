Какво е двупосочно свързване?

Време е да използваме нашата метафорична Енциклопедия на запазената информация през годините, за да подобрим идеите си, като ги извадим от главите си и напишем за тях. Голяма част от нашия успех зависи от възстановяването на запазените знания и уменията за управление на времето, за да достигнем най-високия си потенциал – в работата и в живота!

Въведете нова концепция за водене на бележки: двупосочни връзки.

Двупосочните връзки осигуряват път обратно към страницата, където сте вмъкнали препратката, като по този начин създават база данни от взаимосвързана информация – втори мозък. 🧠💡

Ако сте почитател на ученето през целия живот, системите за продуктивност, които спестяват време през деня, или и двете, това е за вас!

За да разберете стойността на двупосочните връзки, нека обясним предшественика им: еднопосочните връзки.

Еднопосочната връзка е, добре, всяка уеб страница в интернет, което означава, че има линейна хипервръзка от една страница към друга, която води в една нова посока.

Двупосочната връзка създава обратна връзка – връзка, която ви връща на мястото на страницата, към което сте се позовали. Врата, през която можете да преминавате напред или назад.

Двупосочните връзки могат да бъдат една дума или фраза от всяка точка на страницата ви. Те придават структура на бележките ви, като заменят безкрайното превъртане, когато започнете да добавяте слоеве от концепции с течение на времето. Всеки може да използва двупосочни връзки, за да:

Прегледайте обратните връзки, за да намерите свързана информация, без да отваряте нови прозорци на браузъра.

Създайте органично лична уики база от знания

Свържете препратки от различни източници, за да свържете точките между времеви линии, събития, идеи и др.

След като започнете да използвате двупосочни връзки за свързване на файлове и бележки в едно приложение за водене на бележки, ще подобрите производителността си и никога няма да погледнете назад!

👉 Ето списък с ресурси за приложения за водене на бележки:

Нека разгледаме няколко начина, по които можете да използвате двупосочните връзки в работата си и личните си дейности! 🤓

Двупосочни връзки за лични дейности

🏠

Начало Проект Изследване

Всеки, който се занимава с „домашни трикове“, знае, че един елемент може да се използва или модифицира за различни цели. Затова свържете вашите YouTube видеоклипове, сайтове за подобрения в дома и други с двупосочни връзки, за да съхраните идеи за бъдещи нужди... и може би да измислите нови продукти!

📚

Училищни курсове

Свържете историята и езиковите си уроци, за да създадете световна хронология на събития и личности. Или разширете материала от онлайн курса си, като свържете свързани теми за лесно справяне. Разгледайте този наръчник за управление на проекти за студенти!

👥

Личен CRM (управление на взаимоотношенията с контакти)

Личният CRM е чудесна алтернатива и подобрение на bullet journaling. Управлявайте взаимоотношенията си, като записвате взаимодействията и пътуванията си с семейството и приятелите, напомняйте си какво искате да споделите с другите и запазвайте препоръчаните елементи.

Двупосочни връзки за работни дейности

🌐

Вътрешна фирмена уики

Уикито на компанията служи като единствен източник на информация за добавяне и поддържане на съдържание в цялата организация. С двупосочните връзки, проектите на високо ниво в компанията могат да се свързват с SOP, задачи, брифинги и др., за да заменят препълнените вериги от имейли.

🏆

OKR (цели и ключови резултати)

В повечето организации споделянето на OKR се свежда до изпращане на одобрените OKR по имейл. След това минават месеци и служителите претърсват хиляди имейли, за да ги намерят отново. OKR обаче могат да бъдат част от ежедневните и седмичните рутинни задачи с двупосочни връзки. Чрез свързване на задачите и OKR служителите могат да видят как всеки допринася за общите цели и да се съсредоточат върху най-важната работа.

📁

Управление на задачите

Ако сте отговорник за протоколите от срещите, знаете, че в Google Drive има цяла папка с отделни документи, които се нуждаят от подреждане. Приложете двупосочни връзки, за да свържете документите си в едно прозорец, така че всички данни, които сте събрали от предишни срещи, да са достъпни от едно място.

Това ли сте вие в момента?

🙋‍♀️ Изразходвали сте пари за абонаменти за приложения за водене на бележки, които в крайна сметка остават неизползвани след няколко седмици.

🙋‍♀️ Вашият работен процес се развива и вие се чувствате ограничени от настоящото си приложение за водене на бележки.

🙋‍♀️ Искате да имате възможност да пишете бележки по всяко време, навсякъде и от всичките си устройства.

Ние сме минали през това и искаме да знаете, че не е нужно да бъде така! Двупосочните връзки ще променят начина, по който консумирате и записвате съдържание, затова се нуждаете от най-добрия софтуер, за да съхранявате бележките си на сигурно и продуктивно място. Този софтуер е ClickUp. ✨

ClickUp е най-добрата платформа за продуктивност, която предоставя на хората гъвкаво пространство за водене на бележки, преоткриване на информация и обединяване на цялата работа в един инструмент. Освен това можете да използвате концепцията за двупосочни връзки с Relationships ClickApp – нов набор от мощни функции за свързване на задачи, документи и всичко останало в ClickUp!

Свържете задачите, документите или каквото и да е друго в ClickUp.

Можете да видите цялото свързано съдържание и връзки за текущата страница или целия документ в раздела „Връзки и обратни връзки“ в дясната странична лента.

Разширете страничната лента, за да видите взаимоотношения, обратни връзки, опции за форматиране и др.

1️⃣ Лента за търсене

Намерете съдържанието и задачите, свързани с конкретна страница или документ, като ги въведете в лентата за търсене.

2️⃣ Връзки към страници

Свържете страници и документи с други страници, документи или задачи във вашето работно пространство. Връзките между страници са чудесни за създаване на връзки между съдържание и работа, без да се споменава тази връзка в самото съдържание.

3️⃣ Обратни връзки

ClickUp автоматично създава обратни връзки, за да следи свързаното съдържание, когато споменавате или копирате и поставяте връзки към задачи и документи.

4️⃣ Външни връзки

Връзките към уебсайтове извън ClickUp се показват заедно в менюто „Връзки“ в дясната странична лента.

Мога ли да премахна връзка?

Разбира се! Можете да свържете и развържете всяка връзка от задача, документ или списък.

Кликнете върху X от задача или изглед на документ, за да премахнете връзката.

Мога ли да създавам връзки между задачите в ClickUp и документите в ClickUp Docs?

Разбира се! Защо да се ограничавате само с ClickUp Docs? 😉

Ако някога сте били включени в голям проект в последния момент, разбирате колко време отнема да получите информацията, от която се нуждаете, за да се запознаете с проекта. Връзките, свързани с задачата, която разглеждате, ви позволяват безпроблемно да се запознаете с различните нива на проекта и да получите актуална информация за неговия статус.

Свържете задачи и документи с връзки към страници, за да създадете връзки между съдържанието и работата си в ClickUp.

Бележка за мрежовото мислене в сравнение с системите за архивиране

Можем да отключим страхотни идеи, като направим знанията достъпни за нас и за другите хора. Проблемът с системите за архивиране е, че събираме цялата тази страхотна информация, съхраняваме я и после я забравяме, докато не ни потрябва отново.

Мрежовото мислене е вашата подобрена версия на системата за архивиране. Това е база данни в стил уики, която ви позволява да извличате слоеве от свързана информация с едно кликване. В дългосрочен план ще си направите услуга и ще запазите много повече информация, отколкото просто като я запомните и добавите в отметките си.

Създайте безплатен акаунт и опитайте ClickUp Docs следващия път, когато седнете да проучвате следващата си идея. Чувството на неспокойствие и писателският блок не са никакъв проблем за вас и ClickUp заедно! 💪