Представяме новата блог страница: какво има в нея?!

ClickUp се появи в технологичния свят, за да помогне на хората да станат по-продуктивни и да свършват нещата по-бързо.

Макар че основната цел на съществуването му е да предостави на екипите изчерпателен инструмент за управление на проекти, с който да се справят с всякакъв вид задачи, ние в ClickUp вярваме, че предлагането на ресурси, които да ви помогнат да се ориентирате в ролята си и да улеснят професионалното ви развитие, е също толкова важно.

Всъщност, това е една от основните ни ценности в ClickUp – да растем с 1% всеки ден. 🌱

Един от начините да популяризираме тази основна ценност е да споделяме знанията и опита си, за да ви помогнем да генерирате нови идеи, да получите важни прозрения по различни теми и да научите най-добрите начини да управлявате работния си процес по начин, който работи най-добре за вас. 🙋‍♀️

Независимо дали сте опитен професионалист в своята област или сте в началото на кариерата си, посетете блога на ClickUp, за да получите най-полезната информация, която трябва да знаете, за да се отличите в работата си.

И чудесна новина за вас!

Нашият блог наскоро претърпя значителна промяна, за да създаде по-добро потребителско преживяване и да ви предостави подобрено съдържание. 🔥

Следвайте ни, за да научите как можете да извлечете максимална полза от ресурсите, предлагани на обновената ни блог страница!

Нова блог страница, кой е това?!

Представяме ви... обновената блог страница на ClickUp! 😍 🙌

С мисъл за вас и в стремежа си да направим съдържанието ни по-човечно и разнообразно, преобразихме всяка част от тази блог страница!

За начало вероятно веднага ще забележите ярките цветове. 🦄 🌈

По-важното е, че подобрихме менюто за навигация и добавихме заглавия на категории и връзки към подкатегории, за да ви помогнем да намирате по-бързо определени видове статии или каквото и да търсите. ⚡️

Ускорете търсенето си, като изберете категории и подкатегории:

Аудио акцент

Производителност

Дистанционна работа

Видове блогове: Открийте какво можете да намерите в нашата блог страница

Разнообразяването на съдържанието ни е един от основните ни приоритети, за да предоставим на читатели като вас различни ресурси, от които да се учите.

Знаем, че нуждите на всеки са различни и дори вашите собствени нужди се променят от време на време, затова непрекъснато създаваме разнообразно ново съдържание, за да ви предоставим цялата необходима информация на едно място.

След като казахме това, нека разгледаме видовете блогове, които със сигурност ще намерите в най-новата версия на страницата на блога! ✨💻 ✨🔭👀

Списъци

Листиклите са забавен начин да се нарече статия, написана във формат на списък. 📝

Този тип форматиране на блога е чудесен начин за лесно преглеждане на информацията, тъй като съдържанието е разделено на по-къси, лесни за възприемане секции.

Представянето на информацията по този начин може да ви помогне да усвоите съдържанието по-ефективно, особено като се има предвид, че всяка секция обикновено е фокусирана върху една тема.

Например, ако сте любопитни как диаграмите на Гант могат да ви помогнат да управлявате проекти, но не знаете откъде да започнете или как трябва да изглеждат, тогава не търсете повече...

Имаме примери, които можете да разгледате под формата на списък, който очертава различни диаграми на Гант за всички видове екипи!

➡️ Разгледайте 20 прости примера за диаграми на Гант за всеки

Пример за блог със списък в ClickUp

Пример за блог със списък в ClickUp

Алтернативи

Знаем, че винаги има много опции, и това важи и за софтуерните приложения.

Независимо от отрасъла или позицията, в която работите, вашите нужди, интереси и обхват на работата могат да се променят и настоящото приложение, което използвате, може да не отговаря на изискванията на работата.

Именно затова създадохме съдържание, свързано с алтернативни приложения!

Нашите алтернативни блогове са тук, за да ви помогнат да вземете най-доброто решение за нуждите на вас и вашия екип.

Изброяването на различните налични опции, тяхното приложение, предимства, ограничения, функции и цени в една статия е идеален начин да видите най-добрите си избори на едно място.

Например, ако сте търсили алтернатива на Asana, тогава сте късметлия!

Вижте го тук ➡️ 12 невероятни алтернативи на Asana

Пример за алтернативен блог на приложението в ClickUp

Пример за алтернативен блог на приложението в ClickUp

Пълни ръководства

Нашите блогове с пълни ръководства имат за цел да дадат обща представа за дадена тема и да предоставят задълбочен анализ, който да ви помогне да постигнете по-добро разбиране на тази тема.

Например, може да ви е интересно да научите повече за това какво е управление на интеграцията на проекти и как работи.

Добре, че имаме най-доброто ръководство, което ще ви научи какво е, как работи, какви са ползите за вас и още много други неща!

Научете повече за управлението на интеграцията на проекти и вижте как изглеждат нашите блогове с най-добрите съвети тук: ➡️ Какво е управление на интеграцията на проекти

Пример за блог с пълно ръководство в ClickUp

Пример за блог с пълно ръководство в ClickUp

Отзиви

Чудите се дали настоящият работен инструмент, който използвате, е най-добрият, който можете да получите, или бихте могли да направите нещо по-добро? 😉

Е, точно затова създадохме блогове, които имат за цел да ви предоставят подробна информация за дадено приложение или тема.

Този тип блог ще изброява функциите, предимствата, недостатъците, цените и други характеристики на приложението, за да ви предостави цялата информация, от която се нуждаете, за да вземете обосновано решение!

Ето един пример. Jira наистина заслужава ли цялата тази шумотевица около него? 👀 🙊

Прочетете тази рецензия за Jira и се убедете сами!

➡️ Jira Review 2021 (функции, предимства, недостатъци, цени)

Пример за блог с рецензии на приложения в ClickUp

Пример за блог с рецензии на приложения в ClickUp

Екипът на ClickUp: Как използваме ClickUp

Ние, в ClickUp, сме най-големите фенове на платформата.

Макар да звучи малко пристрастно (😜 ), имаме доказателства, които подкрепят защо обичаме да го използваме!

Това, което най-много харесваме в ClickUp, е колко е гъвкав и отзивчив към нуждите и предпочитанията на всеки отдел и служител.

Например, ние го използваме всеки работен ден, за да изпълняваме задачите си, да планираме проекти, да си сътрудничим с колегите си и т.н.

Тъй като обхватът на работата на всеки отдел и работният процес на служителите се различават един от друг, е много полезно да имате персонализиран инструмент, който отговаря на техните нужди и им позволява да си сътрудничат на едно място.

Статиите „Как използваме ClickUp“ разкриват как различните екипи в ClickUp използват и оптимизират платформата, за да подобрят качеството на работата си и да рационализират процесите си.

Това е чудесен начин да научите полезни съвети от хората, които използват ClickUp най-често!

Вижте как екипът ни за качество използва ClickUp, за да подпомага ежедневната си работа!

➡️ Как екипът ни за качество използва ClickUp

Пример за блог „Как екипите на ClickUp използват ClickUp“

Пример за блог „Как екипите на ClickUp използват ClickUp“

Бързи съвети от професионалисти и експерти в бранша

Независимо от това в коя индустрия работите, каква е вашата роля и колко дълго сте в кариерата си, винаги ще има друга информация, която може да ви даде нова перспектива и да ви помогне да подобрите процесите си.

Ученето от опита на другите не само ще ви помогне да мислите по различен начин, но и ще ви помогне да правите по-добри избори и да избягвате често срещани грешки.

Именно затова сме събрали цитати от професионалисти от различни индустрии, които споделят своите преживявания, съвети и много други.

Тези блогове имат за цел да свържат нашите светове и да дадат възможност на хората да се учат един от друг.

Разгледайте блога по-долу, за да се свържете с други професионалисти, да откриете нови подходи към гъвкавото управление и много други!

➡️ 20+ съвета за гъвкаво управление

Пример за блог на ClickUp с бързи съвети от експерти в бранша

Пример за блог на ClickUp с бързи съвети от експерти в бранша

Блогове на гости и избрани потребители

Както споменахме по-рано, ние обичаме да научаваме и да чуваме за преживяванията на нашите потребители с ClickUp и съвети за по-добро управление на работния процес.

За нас (и за другите) е много важно да имаме блогове, които представят техните мнения!

Тези гостуващи блогове дават възможност да споделяте опит, да „говорите“ с нашите читатели и да допринесете за нашата общност ClickUp.

Ако обичате да използвате ClickUp, свържете се с нас и ни разкажете как използвате ClickUp, за да подобрите работата си или личния си живот, за да имате шанс да бъдете включени в нашите гостуващи блогове!

Разгледайте видовете гостуващи блогове, които можете да намерите на новата ни блог страница:

⭐️ UGC User Spotlight

⭐️ Гостуващи блогове

⭐️ Блогове на консултантите на ClickUp

Потребителски фокус и гостуващи блог публикации в ClickUp

Потребителски фокус и гостуващи блог публикации в ClickUp

Блогове за работния живот

Като застъпници на продуктивността, ние се стремим да ви помогнем да станете „професионалисти“ в продуктивността, като ви предоставяме всички видове ресурси, необходими за подобряване на вашия професионален живот.

Категорията „Работен живот“ съдържа блог статии за дистанционна работа, съвети за продуктивност и други теми, свързани с начина на живот!

Разгледайте някои от най-популярните ни блогове за работния живот:

⭐️ Съвети за потребители с ADHD от ClickUp

⭐️ 4 лесни начина да помогнете на екипа си да се върне на работа по-силен

⭐️ 6 творчески техники за мозъчна атака, за да намерите най-добрите си идеи

⭐️ Как да водите ефективно бележки от срещи

⭐️ Какво биха искали хората с неврологично разнообразие да знаят техните работодатели

Други блогове, които се подготвят, включват статии, свързани с психичното здраве, невроразнообразието, завръщането на работа, работата в екип и много други! Останете на линия. ✨

Блог страницата не е единственото нещо, което претърпя промяна в ClickUp…😉

Представяме ви... обновения ✨ClickUp Blog Newsletter. ✨ 🎉

Бъдете в крак с най-новите новини, блогове, уебинари и много други от ClickUp, като се абонирате за нашия блог бюлетин.

Два пъти месечно в пощенската ви кутия ще получавате разнообразни полезни ресурси, като съвети, ръководства и дори мнения на други професионалисти от различни отрасли за това как използват ClickUp в бизнеса си.

В известен смисъл това е чудесен начин да поддържате връзка с общността на ClickUp и да получите някои от образователните инструменти, от които се нуждаете, за да продължавате да растете с 1% всеки ден. 😊🌱

Получавайте съвети и тенденции за управление на проекти директно в пощенската си кутия; абонирайте се за бюлетина на блога на ClickUp тук! 💁‍♀️📧

Блог бюлетин на ClickUp

Блог бюлетин на ClickUp

Очаквайте още новости!

Нашата промяна не свършва дотук; имаме още много да споделим с вас! Продължаваме да разнообразяваме съдържанието си, за да ви предложим по-широка гама от ресурси, от които да се насладите.

Това включва повече блог статии, обхващащи повече случаи на употреба на ClickUp, съвети от експерти, ръководства за различни роли и индустрии, статии за начина на живот и много други!

Освен статии, ще добавяме аудио и видео клипове към нашите блогове, за да създадем още по-добро преживяване за нашите читатели. 😄 🙌

Подсказка — В близко бъдеще ще бъде достъпен подкаст от ClickUp!!!🎙😎 (Вълнуващо, нали?!)

Абонирайте се, за да получавате известия за датата на стартиране, нови епизоди и още!

Ваш ред: Бихме се радвали да чуем вашето мнение

Един от нашите основни приоритети е да продължим да подобряваме нашата платформа и ресурси, за да обслужваме по-добре нашата ClickUp общност.

Бихме се радвали да чуем вашето мнение и да научим за други теми, които бихте искали да видите.

Моля, попълнете тази кратка форма и ни уведомете!

Благодарим ви за отделеното време и очакваме с нетърпение да чуем вашето мнение! 😊