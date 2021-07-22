Съвети за ClickUp за потребители с ADHD

Отказ от отговорност: Тази статия има за цел да предостави информация за инструменти и стратегии за продуктивност. Тя не е предназначена да замести професионалния медицински съвет, диагнозата или лечението на ADHD или друго здравословно състояние.

Как човек започва да пише блог за ADHD и петнадесет минути по-късно се озовава на страницата на Джак Блек в Уикипедия, напълно разтърсен?

Иронията не ми убягва, приятели:

Да, това е напълно точно описание на колко опасно лесно е за мен, възрастен с хиперактивност и дефицит на вниманието, да загубя петнадесет минути продуктивно време, без дори да го осъзнавам.

Ако не беше звукът на уведомлението от ClickUp, който ме върна в реалността, може би щях да се заровя в някаква кликбейт статия, озаглавена „Ето как изглеждат децата от „School of Rock“ СЕГА 😱“, преди да се паникьосам колко съм глупав, че отново съм загубил представа за времето.

За щастие, известията не са единствената функция на ClickUp, която ми помага да управлявам симптомите на ADHD и да се справям отлично в работата, която обичам. Заедно с някои колеги от ClickUp, които също живеят с ADHD, ние събрахме най-добрите съвети и трикове, за да помогнем на повече хора да използват тази платформа за управление на симптомите на ADHD, докато се справят отлично в работата си.

ADHD: Забравете това, което сте чували

Терминът „ADD“, подобно на термините „OCD“ или „биполярно“, се е превърнал в странен съвременен жаргон, който замества нормални характеристики като „лесно се разсейва“, „супер организиран“ или „капризен“.

Въпреки безвредните намерения, хиперболизирането чрез патологията допринася повече за разпространяването на погрешни представи и за размиването на реалността на тези разстройства, отколкото за тяхното нормализиране.

ADHD – вече не се нарича клинично „ADD“ – е едно от най-тихо стигматизираните когнитивни разстройства, което затруднява хората да го идентифицират, да получат диагноза, да проучат възможностите за лечение и да го разкрият на другите. Някои от най-често срещаните стереотипи включват:

❌ ADHD е нещо, от което можете да израснете

❌ ADHD се наблюдава предимно при млади момчета

❌ ADHD е изтънчен термин за „хиперактивност“ или „липса на мотивация за концентрация“.

❌ ADHD изобщо не е разстройство, а по-скоро липса на дисциплина.

Като възрастна жена, която е много мотивирана, много фокусирана върху това, което искам, и вероятно твърде самодисциплинирана понякога, мога с увереност да отхвърля този списък, като предоставя доказателствата:

За щастие на 4,4 милиона възрастни с ADHD в САЩ, дните, в които хората подкопават легитимността на ADHD при възрастни, може би са преброени. Движението за невроразнообразие – усилие за подкрепа и приемане на хора с когнитивни или неврологични предизвикателства, вариращи от ADHD до ASD, във всички аспекти на живота – прави големи крачки за овластяване на хора като мен на работното място и извън него.

Как изглежда ADHD при възрастни

Когато за първи път ми поставиха диагноза ADHD (тогава наричано „разстройство с дефицит на вниманието“) в първата ми година в гимназията, беше облекчение да получа допълнителна помощ по някои училищни предмети, но не беше широко известно, че симптомите на ADHD засягат човек далеч извън класната стая. Родителите ми, както и много други по това време, често бъркаха проблемите, свързани с ADHD, с откровено неподчинение. Те не осъзнаваха, че хроничното ми закъснение, възприеманото отказване да слушам, проблемите със съня или лошата комуникация често бяха резултат от разстройство, за което се нуждаех от по-добри инструменти за продуктивност при ADHD, а не резултат от това, че съм инструмент.

В крайна сметка това ще ви се отрази зле, като ще бъдете подложени на тежки обвинения и наказания за неща, които реагират най-добре на лечение. Още една причина, поради която митът, че ADHD означава „недисциплинирана младеж“, е смешен (по един мрачен хумористичен начин 🙃).

Всичко това повлия на начина, по който възприемах – или по-скоро, погрешно разбирах – моето ADHD до края на 20-те си години. Но съм благодарен, че в крайна сметка разбрах реалността на диагнозата си; много възрастни, които биха могли да се възползват от лечението на ADHD, все още интерпретират погрешно симптомите, които могат да бъдат подобрени, като лични недостатъци, което често може да влоши нещата.

Ето как се проявяват предизвикателните аспекти на моето ADHD:

Имате слабо естествено усещане за времето, което затруднява преценката колко време е минало, колко време отнема да се направи нещо и т.н.

Често забравяте неща, имате слаба памет за определени видове информация

Свръхфокусиране върху неща, които ме вълнуват, което означава, че мога да пренебрегна фините детайли или нещата, с които се занимавам, в състояние на повишена разсеяност.

Понякога имам проблеми с устната комуникация, защото умът ми прескача към неща, които ми се струват свързани в главата ми, но са объркващи за другите.

Тъй като животът ми би бил напълно провален, ако позволя на всички тези симптоми да ме победят, трябва да предприемам ежедневни стъпки, за да минимизирам смущенията от симптомите на ADHD и да поема отговорност за мозъка, с който разполагам. Както много други, съм бил научен да записвам всичко, да си поставям напомняния, за да не забравям неща, и да създавам устойчива организационна система, която ми харесва.

Иронията е, че когато имате ADHD, следенето на всички тези различни инструменти, които ви помагат да следите нещата, може да бъде истинско предизвикателство.

Именно затова ClickUp промени живота ми.

Управление на производителността ви с ClickUp

Когато започнах да работя в ClickUp, естествено трябваше да овладея платформата, за да си върша работата. Както много нови потребители, в началото бях малко объркан от огромния брой инструменти, функции и интеграции, които бяха на мое разположение, но най-доброто, което ме насърчиха да направя, беше да се доверя на себе си и да намеря моя най-добър работен процес.

Тъй като ClickUp е създаден да изглежда, да се усеща и да се държи по начин, който отговаря на уникалния стил на работа на всеки индивид, ми хареса, че няма грешен начин да бъдеш продуктивен – особено като човек, който не мисли „в рамките на установеното“. И тъй като всичко, от което може да се нуждаете за продуктивност, е на едно място, ироничното предизвикателство да изгубите следите на инструментите, предназначени да ви държат в правилната посока, изчезна.

Проведох анкета сред някои от колегите ми в ClickUp, от маркетинг мениджъри до специалисти по обслужване на клиенти, за да разбера кои функции им помагат да се справят с най-натрапчивите симптоми на ADHD. С помощта на техните наблюдения събрах следните съвети за това как вие можете да овладеете ClickUp точно така, както сте!

Ключ за специалните функции:

🗂️ = Организация

⏰ = Управление на времето

🧠 = Запомняне на неща

🔍 = Обръщане на внимание на детайлите

1️⃣ = Концентрирайте се върху едно нещо наведнъж

Съвет 1: Намерете любимия си изглед

Помага с: 🗂️ 🧠

Оттук започва всичко. Отделете време, за да разгледате вашите пространства, папки и списъци във всеки изглед, преди да се впуснете в работа. Независимо дали предпочитате таблици, визуално картографиране, списъци или табла, ще разберете, че сте намерили подходящия изглед, когато си помислите: „О, слава Богу, това има смисъл“.

Много хора с ADHD са доста визуално ориентирани и процъфтяват с последователност. Ако това ви звучи познато, наличието на толкова много опции за преглед на задачите и приоритетите ви гарантира, че ще намерите подходящ изглед, който ще ви даде възможност да започнете.

Съвет 2: Закрепете панела със задачи

Помага с: ⏰ 🧠 1️⃣

Ако задачите са извън погледа ви, те лесно могат да излязат от ума ви, когато сте хиперфокусирани върху нещо друго. Закачането на панела със задачи е задължително.

Всеки ден добавям задачите, които трябва да бъдат изпълнени днес и утре; това ми помага да се концентрирам върху едно нещо наведнъж и да не се чувствам претоварен от задачите, които ме чакат. Организирам задачите в панела си по приоритет, като просто ги плъзгам и пускам. Кликването върху задачата ще ви отведе до нейната страница. Когато приключа с задачата, просто я изтривам от панела и се наслаждавам на сладкото чувство на удовлетворение!

Съвет 3: Настройте персонализирани известия

Помага с: ⏰ 🧠

След като започнах да използвам ClickUp, не мисля, че някога ще се върна към безкрайните имейли, за да получавам уведомления за работната си натовареност. Постоянното справяне с препълнена и скучна пощенска кутия ме разсейваше, беше неефективно и понякога ме караше да пропускам важни уведомления.

С ClickUp всички ваши известия са на едно място и са филтрирани според вашите предпочитания. Те са проектирани така, че да ви позволят да се заемете с нещо веднага, ако можете, или да го сложите в панела с задачи, ако трябва да се върнете към него по-късно. Те са изключително важни, за да ме държат фокусиран върху задачите и да гарантират, че нищо не се изпуска поради моята лоша памет.

Съвет 4: Възползвайте се от инструмента за проследяване на времето

Помага с: ⏰ 🧠 1️⃣

Когато бях в 6-ти клас, имах помощник-учител, който ми помагаше в часовете по математика, които бяха кошмар за мен. Тя поставяше кичозен малък таймер за яйца на бюрото ми, за да ми помогне да обръщам внимание колко време отнема решаването на всяка задача, и макар че все още не обичам математиката, този прост метод за отчитане на времето се оказа много полезен за мен. И съм толкова щастлива, че ClickUp предлага еквивалент за възрастни на таймера за яйца за специално образование.

Повечето от нас с ADHD знаем колко е важно да следим времето, но трудното е да не забравяме да го правим. Това, което ми харесва в ClickUp, е, че когато следи времето, се появява в яркозелено в края на лентата с задачи, което го прави трудно да се пропусне. Тъй като моето естествено усещане за време е напълно неадекватно, за мен е от решаващо значение да виждам колко време всъщност отнемат нещата, за да мога по-добре да приоритизирам, организирам и управлявам работата си.

Съвет 5: Покажете календара си в Google в началната страница

Помага с: ⏰ 🧠

Обичам Google Calendar и ми харесва, че не се наложи да се разделя с него, за да използвам ClickUp. След като отне само пет секунди да синхронизирам задачите си в ClickUp с Google Calendar в настройките на приложението, се върнах в началната страница на работната си среда и активирах опцията „Покажи календар“.

За миг всичките ми ежедневни задачи са на преден план, което ми спестява усилието да преглеждам цялата си текуща работа наведнъж!

Съвет 6: Добавете персонализирани полета към задачите

Помага с: 🗂️ 🧠 🔍

Колкото и странно да звучи, всъщност обичам да подреждам. Рафтовете ми са подредени с десетки сувенири, гардеробът ми е безупречен, а художествените ми материали са винаги на мястото си. Това, с което се боря, е ефективното подреждане на неща, които могат да ме стресират, като например финансите ми или работната ми натовареност. Това е лош навик, който ClickUp определено ми помогна да подобря, а персонализираните полета са голяма част от това.

В персонализираните полета можете да създадете своя собствена система за архивиране и да организирате нещата въз основа на информацията, която ви харесва. Те ми помагат да не забравям общите подробности за дадена задача, които иначе може да не се запечатат веднага в мозъка ми. Настройването на персонализирани полета за бележки, специфични за задачите, е изключително полезно, за да съм в крак с всички променящи се елементи.

Помага с: 🧠 🔍

ADHD може да се прояви като постоянно пропускане или затруднения при запаметяването на определени детайли. Като писател, трябва да следя отблизо детайлите и обратната връзка, без да разчитам на паметта си. Възможността да оставям и получавам коментари по документи, файлове и други ми помогна да проследявам и прилагам обратната връзка в перфектен контекст.

Това, което коментарите са за писателите, корекцията е за дизайнерите: това е специфичен начин да оставяте и получавате обратна връзка директно върху вашите файлове, така че не трябва да се притеснявате да съхранявате обратната връзка някъде, където със сигурност ще я забравите след пет минути. И двата инструмента са идеални за задачи, които са изключително детайлни и ориентирани към комуникацията (и са идеални за хората, които мислеха, че винаги ще се борят с тези неща!).

Притежавайте вашите невероятни способности

Много е окуражаващо да откриете, че нещата, които някога сте смятали за бреме, не само могат да бъдат подобрени, но и могат да бъдат в основата на някои от вашите таланти. С подходящите инструменти ще осъзнаете, че макар някои неща да не ви се отдават толкова естествено, колкото на другите, вие притежавате невероятни силни страни, за които другите хора могат само да мечтаят.

Неща като висока интелигентност, естествена харизма и това, че сте жива енциклопедия, са свързани с ADHD ума – и това е нещо, което заслужава да се празнува.

Не всички хора с ADHD имат еднакви предпочитания, но именно затова ClickUp е толкова полезен инструмент: той ни насърчава да проучваме и експериментираме, докато не намерим магическото решение за нещо, което никога не е било лесно. В ClickUp правилният начин да направите нещо е да го направите по начин, който най-добре отговаря на вашите нужди...

И това е вид свобода, с която някои умове просто процъфтяват.

Намирането на идеалния работен процес за вашия ум започва с една стъпка. Кликнете тук за полезна демонстрация как да започнете да използвате ClickUp!